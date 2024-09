Às 23:22, membros do Partido Republicano nos EUA sugerem permissão para a Ucrânia usar armas americanas contra a Rússia.

Figuras-chave Republicanas no Congresso dos EUA pressionam Biden para permitir que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance contra alvos adicionais da Rússia. Eles defendem que as restrições ao uso de armas fornecidas pelos EUA contra alvos militares legítimos da Rússia devem ser levantadas. Em uma carta a Biden, esses indivíduos enfatizam a importância dessa ação. Esta carta é assinada por figuras notáveis, incluindo Michael McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara.

22:17 Secretário de Estado dos EUA e seu homólogo britânico anunciam planos de viagem a KyivO Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken e seu homólogo britânico David Lammy anunciaram planos de viajar juntos à Ucrânia mais tarde nesta semana. Esta viagem ocorre em um momento crucial para a Ucrânia, segundo Blinken em uma conferência de imprensa durante suas discussões em Londres. A Rússia está aumentando sua agressão contra civis, infraestrutura significativa e o exército ucraniano. "Observamos como aumenta seus ataques contra cidades, pessoas e, especialmente, infraestrutura energética antes do inverno", explicou Blinken.

21:36 Zelenskyy critica estratégia diplomática passadaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, está pedindo aos seus diplomatas que sejam mais enérgicos na defesa dos interesses da Ucrânia, que está sob ataque da Rússia. O novo Ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, deve mudar a diplomacia ucraniana para que tanto a Ucrânia quanto seus parceiros possam reagir mais rapidamente aos desafios. Zelenskyy fez essas declarações em seu discurso noturno, após nomear oficialmente Sybiha como o novo ministro no Ministério das Relações Exteriores. Ele destacou a importância de aumentar a compreensão da Ucrânia na Europa e fortalecer as ligações com a América Latina, África e Ásia. "Devemos explorar plenamente o potencial de nossas relações estratégicas com os Estados Unidos", acrescentou Zelenskyy de Kyiv.

20:57 Minas reduzem o PIB da UcrâniaDe acordo com um relatório do Ministério da Economia da Ucrânia e do Instituto Tony Blair para Mudança Global, as minas são estimadas em reduzir o Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia em $11,2 bilhões anualmente. Isso equivale a 5,6% da riqueza nacional medida pela sua produção econômica em 2021. O estudo revelou que as receitas regionais diminuíram em cerca de $1,1 bilhão devido às minas, e o valor das exportações ucranianas diminuiu em cerca de $8,9 bilhões. Os dados do Ministério da Agricultura sugerem que cerca de 2,5% da terra arável tornou-se contaminada e inutilizável. O Banco Mundial estima que seriam necessários cerca de $34,6 bilhões para remover as minas da Ucrânia de forma segura.

20:11 Kyiv se prepara para o inverno mais difícil até agoraO governo ucraniano espera o inverno mais desafiador desde o início do conflito devido às perturbações no setor energético. O Primeiro-Ministro Denys Shmyhal afirmou em Kyiv que garantir um suprimento de energia estável durante a próxima estação de aquecimento será difícil. "Nós temos sucesso em navegar três períodos de aquecimento", disse Shmyhal, mas o próximo inverno "não será mais fácil, talvez até o mais difícil". A Ucrânia está recebendo equipamentos para seu setor energético de vários países, incluindo esforços para restaurar usinas elétricas danificadas e tornar o sistema energético mais resistente. "Estamos aumentando a autonomia da infraestrutura crítica", disse Shmyhal.

19:27 Baerbock remains pessimistic about peace talksA Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, expressou ceticismo em relação às negociações de paz futuras com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pôr fim ao ataque de quase dois anos e meio na Ucrânia. Infelizmente, todas as sugestões de paz propostas internacionalmente foram recebidas pela Rússia com "mais terror, mais sofrimento e mais baixas", explicou Baerbock durante uma reunião com seu homólogo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, em Berlim. A resposta de Putin sempre foi: "Em vez de conversar, eu quero continuar destruindo a Ucrânia". Baerbock alerta contra a ingenuidade, uma vez que a guerra russa é travada em várias frentes.

18:43 Moscou se sente validada pelos ataques de drones de KyivApós recentes ataques de drones ucranianos em Moscou, o Kremlin sente-se validado em sua abordagem militar. "Devemos continuar a operação militar especial para nos proteger de tais incidentes", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, às agências de notícias russas. Nos ataques noturnos, uma mulher em um prédio de apartamentos foi morta. Embora haja quase diariamente vítimas civis na Ucrânia devido a ataques de drones ou mísseis russos, Peskov rotulou o ataque ucraniano mortal como "a essência do regime de Kyiv".

18:07 Primeira morte civil na região de Moscou por ataques de drones ucranianosPela primeira vez desde o início do conflito com a Rússia, uma pessoa morreu na região de Moscou devido a ataques de drones ucranianos. O governador regional Andrei Vorobyov anunciou no Telegram que uma mulher de 46 anos morreu após um drone atingir um prédio de apartamentos em Ramenskoye, localizado na periferia sul da capital.

17:23 Putin enfatiza a necessidade da Rússia de se preparar para a defesa contra a agressão militar de todas as direçõesNo discurso aos participantes do exercício estratégico de comando "Ocean-2024", o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que seu país deve estar preparado para defender-se contra qualquer possível agressão militar de todas as direções. "A Rússia deve estar preparada para todas as possibilidades. Nossas forças armadas devem proteger de forma confiável a soberania e os interesses nacionais da Rússia e defender-se contra qualquer agressão militar de todas as direções, incluindo no mar e nas áreas marítimas", afirmou o presidente, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Ele acrescentou que "a marinha tem um papel crucial na realização desse objetivo".

16:51 Berlim, Paris e Londres Preparam Retaliações Contra o IrãA Alemanha, França e o Reino Unido criticam o Irã pelo fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. Eles declararam: "Isso representa mais um aumento no apoio militar do Irã à campanha agressiva da Rússia contra a Ucrânia". Esses mísseis poderiam alcançar solo europeu, agravando a situação da população ucraniana. "Essa ação indica uma escalada tanto do Irã quanto da Rússia e representa uma ameaça direta à segurança europeia". Eles já haviam advertido o Irã contra tais ações e agora planejam impor sanções, inclusive suspendendo acordos bilaterais de transporte aéreo. A Iran Air e indivíduos e entidades envolvidos nessa questão também estão sob escrutínio para sanções. Anteriormente, os EUA haviam culpado o Irã por armar a Rússia para sua batalha na Ucrânia e imposto novas sanções a Teerã.

16:32 Shoigu Fecha Negociações com a UcrâniaO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, recusa-se a negociar com a Ucrânia enquanto suas tropas permanecerem em território russo. "Enquanto eles não deixarem nosso território, não negociaremos com eles", afirmou Shoigu na televisão russa. Desde início de agosto, a Ucrânia vem conduzindo uma ofensiva na região russa de Kursk, tornando-se as primeiras tropas terrestres a entrar em território russo desde o início da guerra. Shoigu vê essa agressão como uma tentativa de forçar a Rússia a negociar sob condições ucranianas e retirar suas forças do Donbass.

16:04 Soldados Prisioneiros Relatam da Linha de FrentePara manter um suprimento ininterrupto de soldados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão recrutando prisioneiros para a linha de frente. O ex-diretor de prisão Oleksandr agora comanda os soldados do 59º Regimento. "Eles farão o que for preciso para sobreviver", disse ele. No vídeo, os homens discutiram seu perigoso deployment.

15:38 Plano para Expulsar Tropas Ucranianas da Região de KurskO exército russo teria elaborado um plano para expulsar as tropas ucranianas da região russa de Kursk, de acordo com o Kremlin, segundo a agência de notícias TASS, citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov: "É claro que o exército tem todos os planos necessários, mas não acho que esses planos possam ser revelados publicamente", disse Peskov quando questionado sobre um cronograma estimado para a remoção de tropas ucranianas do território russo. Soldados ucranianos lançaram uma grande ofensiva em Kursk em 6 de agosto, resultando em grandes partes da região agora sendo controladas pela Ucrânia.

15:13 Letônia Aumenta Medidas de Segurança na FronteiraDevido a preocupações de segurança, a Letônia decidiu estender suas medidas de segurança na fronteira com a Bielorrússia até o final do ano. Essa decisão foi tomada pelo governo letão em Riga. A razão para essa extensão é o número persistentemente alto de cruzamentos de fronteira ilegais.

14:47 Ucrânia Aumenta Produção de ArmamentosDe acordo com dados do governo, a Ucrânia está experimentando um aumento substancial na produção de armamentos neste ano. "Nos oito primeiros meses de 2024, nossa produção de armas dobrou em comparação com 2023", disse o primeiro-ministro Denys Schmyhal em Kyiv. A Ucrânia planeja fabricar mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos avançando. A produção de drones está crescendo", disse Schmyhal.

14:23 Especialista Militar Elogia Iniciativa de Paz de ScholzO chanceler Scholz propôs negociações de paz com a Rússia. Enquanto muitas vozes criticam essa iniciativa, o especialista militar Ralph Thiele apoia a iniciativa de Scholz e pede ação rápida. A Ucrânia pode estar prestes a romper suas linhas de defesa após a ofensiva de Kursk.

13:52 Aviso: Despesas de Defesa Inadequadas da AlemanhaPesquisadores do Instituto de Economia Mundial de Kiel alertaram que as despesas de defesa da Alemanha são insuficientes diante da ameaça representada pela Rússia. "Apesar da retórica de uma 'virada', a lacuna entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia continua a aumentar", afirma o instituto. Os pesquisadores defendem um orçamento de defesa sustentado de pelo menos 100 bilhões de euros. "A Rússia está se tornando uma ameaça cada vez maior à NATO. Enquanto isso, nossos esforços para construir medidas de dissuasão suficientes são lentos", diz o autor do estudo, Guntram Wolff. De acordo com Wolff, o governo alemão mal está conseguindo substituir as armas transferidas para a Ucrânia. O estoque de sistemas de defesa aérea e obuseiras de artilharia está até significativamente reduzido.

12:25 Países Baixos Apoiam Pedido de Armamentos da UcrâniaA Ucrânia vem pedindo repetidamente à UE e aos EUA que permitam o uso de armas em território russo. Agora, os Países Baixos deram seu apoio, incluindo a fornecimento de caças prometidos.

12:59 Rússia Declara Captura de Quatro Povoados a Mais em DonetskDe acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, as forças militares russas tomaram o controle de quatro povoados a mais na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul tomou o controle de Krasnohorivka e Hryhorivka, o Grupo de Forças do Leste capturou Wodiane, e o Grupo de Forças Centrais tomou o controle de Halytsynivka. No entanto, essas alegações não podem ser confirmadas independentemente. Inspectores militares ucranianos pelo menos identificaram três das comunidades afetadas - excluindo Hryhorivka - como território ocupado. A Ucrânia está atualmente enfrentando uma pressão intensa em sua frente oriental.

11:50 Kyiv: Rússia Aumenta Uso de Armas QuímicasAs autoridades ucranianas alertam que as forças russas na Ucrânia estão aumentando o uso de armas químicas. O quartel-general militar ucraniano relatou no Facebook que as forças russas deployaram 447 munições químicas com substâncias perigosas e agentes de guerra química apenas em agosto, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O quartel-general militar ucraniano também alega que os soldados russos estão entregando munições químicas contendo agentes de guerra química proibidos e empregando compostos químicos não identificados. Eles também afirmam: "A Rússia está flagrantemente violando as leis da guerra e desconsiderando os padrões e compromissos sob a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre sua Destruição."

11:19 Gabinete Presidencial em Kyiv: Ataques a Depósitos de Munições Russas AprovadosO chefe do gabinete presidencial ucraniano reforça o pedido de seus aliados ocidentais para autorizar ataques a alvos profundamente dentro do território russo. Andriy Yermak explica que os ataques aos depósitos de foguetes na Rússia são necessários. "Defesa não é escalada." É sobre prevenir o terror, Yermak escreve no Telegram. As nações ocidentais são relutantes em permitir que a Ucrânia utilize as armas que lhes foram fornecidas no solo russo, citando temores de serem envolvidas no conflito.

10:53 Incêndios e Vítimas - Rússia Ataca com Vários Drones e Dois MísseisDe acordo com autoridades locais, pelo menos três pessoas ficaram feridas e houve danos à propriedade, resultando em incêndios na Ucrânia durante os ataques com drones e mísseis da Rússia. A defesa aérea derrubou 38 de 46 drones russos em 13 regiões, o exército do ar relatou no Telegram. A Rússia também utilizou dois mísseis em seu ataque. As instalações energéticas em oito regiões ucranianas também foram alvo, o ministério de energia em Kyiv relatou, resultando em interrupções nas linhas de alta tensão e estações transformadoras.

10:27 Fim da Imagem de Modelo de Papel: Representante de Direitos da Criança de Putin Casa com OligarcaPor muito tempo considerada a personificação da mulher russa, Maria Lwowa-Belova, a representante de direitos da criança russa, foi casada com um padre ortodoxo desde 2003. Como casal, eles falavam em mídia de propaganda sobre valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando vários filhos. Ela também foi acusada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023, ao lado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelo expurgo ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, de acordo com o portal independente Verstka, seus valores tradicionais e, em particular, seu marido padre parecem ter ficado para trás. No fim de semana, ela supostamente casou-se com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem mantinha um relacionamento por algum tempo. Notavelmente, esse relacionamento permanece algo tradicional, já que Malofeew é o fundador da TV cristã ligada ao Kremlin Tsargrad TV e um defensor ardente da monarquia e da guerra russa.

09:59 Rússia Relata Ataque de Drone UcranianoUma mulher é morta em um ataque de drone ucraniano em Moscou, de acordo com o governador da região. Vídeos mostram explosões em áreas residenciais. Fontes russas também afirmam que 144 drones foram interceptados.

09:32 Marinha da Rússia Inicia 'Ocean-2024'A marinha russa inicia seus exercícios estratégicos "Ocean-2024" em várias regiões do maior país do mundo pela área. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias unidades navais participarão dos exercícios até 16 de setembro, o ministério da defesa em Moscou relatou. Os exercícios estão ocorrendo no Pacífico, no Ártico, no Báltico e no Mar Cáspio, bem como no Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base na cidade portuária síria de Tartus.

09:10 Dois Morrem em Incêndio em Pipeline de Óleo na Região Russa de OrenburgDois indivíduos perdem a vida em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, a agência de notícias TASS relatou. Uma investigação sobre a causa do incêndio está em andamento. A origem do incêndio permanece desconhecida. Relatos não confirmados do incidente circularam em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Shoigu Exclui Negociações por enquantoA Rússia não negociará com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, a agência de notícias TASS relatou, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia excluído negociações.

07:43 Scholz Estabelece Condições para Participação da Rússia em Negociações de PazO chanceler alemão Olaf Scholz estabelece pré-requisitos para a participação da Rússia em potenciais negociações de paz sobre a Ucrânia. Em um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatiza a necessidade de fornecer ajuda militar à Ucrânia no combate a seu agressor, a Rússia. Além disso, ele sugere explorar maneiras de desanuviar a situação, exigindo que a Rússia cesse a agressão. Scholz, bem como a liderança ucraniana, defende outra conferência de paz envolvendo a participação russa. No entanto, ele destaca: "É óbvio que não é viável se quem deve participar continua proclamando 'Eu vou continuar atacando'", referindo-se ao presidente russo Vladimir Putin. Putin, de acordo com Scholz, até mesmo expressa o desejo de mais território ucraniano para uma resolução pacífica. "Na política, o que é crucial é clareza, firmeza e caráter. Isso é necessário para estabelecer a paz e a segurança na Europa", enfatiza Scholz.

07:18 Fico Acusa Fascismo no Exército Ucraniano - Kyiv ProtestaA Ucrânia ficou estarrecida com as acusações do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, segundo relatado pela Reuters. Ele acusou Kyiv de limpar seu exército de "fascismo". Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra contra invasores russos, marcados com a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". A Ucrânia sofreu "milhões de baixas" ao combater o nazismo no século 20, acrescentou o ministério. A acusação de "fascismo" de Fico ecoa a propaganda russa, que frequentemente retrata a liderança ucraniana como nazistas. Ironicamente, partidos de extrema direita obtiveram apenas 2,4% nas eleições ucranianas de 2019. No entanto, o historiador Timothy Snyder localiza claras características fascistas no sistema de Putin.

06:56 Governador Regional Russo Revisa Número de VítimasUma mulher morreu e três civis ficaram feridos como resultado de um ataque de drone ucraniano em Moscou, de acordo com o governador da região, Andrei Vorobyov, que anunciou isso pelo Telegram. Inicialmente, ele havia mencionado a morte de uma criança, que não conseguiu confirmar. Pelo menos 43 pessoas estão abrigadas em abrigos de emergência.

06:25 Greenpeace Preparado para Investigar Maus-Tratos Ambientais pela RússiaO Greenpeace reabriu uma filial em Kyiv para acelerar os esforços de reconstrução na Ucrânia e investigar más-práticas ambientais resultantes da guerra de agressão da Rússia. A organização ambiental já colaborou com organizações ambientais locais para alcançar esse objetivo. "Nosso objetivo é facilitar a reconstrução ecologicamente correta da infraestrutura social da Ucrânia com a ajuda de energia solar e eólica", diz a nova gerente da filial, Natalia Hosak. O Greenpeace destaca regularmente os danos ambientais na Ucrânia causados pela guerra de agressão da Rússia, incluindo a situação na usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia.

06:02 Rússia Anuncia Morte de Criança na Região de MoscouApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, relatam-se mortes de crianças em relatórios russos. O governador regional Andrei Vorobyov afirmou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones causou um incêndio que está sendo apagado por bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", acrescentou Vorobyov. A interceptação de outro drone na região da capital resultou em pelo menos um ferido quando o projétil caiu em um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou originalmente que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

05:31 Ucrânia Repela Ataque de Drone em KyivAs forças de defesa aérea da Ucrânia frustraram um ataque de drone russo em Kyiv, como anunciado pela administração militar da capital ucraniana no serviço de mensagens Telegram.

04:36 Rússia: Detritos de Drone Abatido Caem em Complexo de EnergiaDetritos de um drone abatido pela defesa aérea russa na região de Tula caíram em um complexo de energia, de acordo com a agência de notícias russa TASS. "Não houve vítimas", disse TASS, citando as autoridades de Tula. O processo técnico e o suprimento de recursos para os consumidores não foram afetados, e a situação está sob controle.

03:29 Ucrânia Ataca Moscou com DronesMoscou está sob ataque de drones ucranianos após a interceptação de dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, acionando os serviços de emergência no local do acidente. Não foram fornecidos detalhes de danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, localizado a aproximadamente 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea da Rússia Destrói Drone IncomingAs unidades de defesa aérea russa destruíram um drone incoming direcionado para a capital russa, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "Informações preliminares indicam não haver danos ou vítimas onde os detritos caíram", disse Sobyanin no Telegram. Nenhum comunicado foi emitido pelo lado ucraniano.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Novo Pacote de AjudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Suécia por um pacote de ajuda à defesa no valor de US$ 445 milhões. "Esta significativa ajuda, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para abordar as necessidades urgentes da Ucrânia, aumentará nossas capacidades de defesa", disse Zelensky no X. De acordo com relatórios suecos, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen para preparar uma possível entrega futura de aviões Gripen.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia "maior ameaça à tranquilidade" bem na borda oriental da NATOApós a infiltração de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores caracterizou a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "a maior ameaça à paz e à estabilidade". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à estabilidade diretamente na borda oriental da NATO", escreveu o ministério no X. "Este fato foi destacado, não apenas, pelos incidentes de drones na Romênia e na Letônia". "Cooperamos com nossos parceiros da aliança e estamos ao lado deles", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores em relação aos drones. No fim de semana, os membros da NATO e da UE, Letônia e Romênia, relataram cada um a infiltração de um drone russo em seu território.

21:42 EUA não podem confirmar envio de mísseis iranianos para a RússiaO governo dos EUA não pode confirmar relatórios de que o Irã enviou mísseis balísticos para a Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

21:28 Zelensky pede execução rápida dos compromissos de ajudaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu a execução rápida dos compromissos de ajuda com o Ocidente. "O curso do conflito depende diretamente da eficiência dos fornecimentos e do cumprimento de todas as obrigações pelos nossos parceiros", disse Zelensky no seu discurso vespertino. As armas e equipamentos devem chegar no prazo para serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve chegar às nossas tropas em setembro."

20:52 Político russo da oposição alerta contra fornecer a Putin uma "saída graciosa"O político russo da oposição Vladimir Kara-Mursa alerta o Ocidente contra fornecer ao Presidente russo Vladimir Putin uma "saída graciosa" do conflito na Ucrânia. "É altamente importante que Vladimir Putin não vença o conflito contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É altamente importante que Vladimir Putin não ache uma saída graciosa deste conflito na Ucrânia." Aproximadamente um mês após a sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa entende que há uma "cansaço" em relação ao conflito nas sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescenta: "Se, Deus não permita, o regime de Putin for capaz de apresentar o resultado deste conflito como uma vitória para si mesmo e manter o poder, estaremos falando de outro conflito ou desastre dentro de um ano ou 18 meses."

