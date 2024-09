Às 23:19, o BND não é obrigado a divulgar a sua avaliação da Ucrânia aos jornalistas.

19:08 Suécia Fortalece para a Guerra: Dinheiro Significativamente Maior para Defesa CivilA Suécia planeja dobrar seu orçamento para defesa civil nos próximos três anos para se preparar para a guerra. "As lições da guerra na Ucrânia mostram que é importante garantir a funcionalidade dos setores-chave da sociedade", disse o governo sueco. O ministro da Defesa Civil da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, revelou que seu país aumentará o orçamento da defesa civil em dois bilhões de coroas, para um total de 8,5 bilhões de coroas (740 milhões de euros) neste ano. Até 2028, um orçamento anual de 15 bilhões de coroas é o objetivo. "A situação de segurança permanece séria e permanecerá assim pelo menos no futuro previsível", disse Bohlin.

19:34 Mineiros Presos em Donetsk150 mineiros estão presos na mina de Dobropillia devido a uma pane de energia causada por ataques russos na região de Donetsk. Mychailo Volynets, chefe do sindicato dos mineiros ucranianos, informou ao "Kyiv Independent". Dobropillia, que tinha cerca de 28.000 habitantes antes da guerra, fica quase 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk. Esta cidade foi um alvo principal das tropas russas nos últimos meses. Os ataques russos disruptaram o suprimento de energia para Dobropillia e assentamentos vizinhos, incluindo minas de carvão. A pane de energia está resultando no envenenamento e inundação das minas, de acordo com o relatório. Volynets acrescenta que a situação na região permanece "difícil".

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o InvernoEm muitas casas ucranianas que resistiram aos bombardeios até agora, janelas estão faltando - uma situação difícil pouco antes do inverno. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está tomando medidas: eles viajam para zonas de guerra e instalam janelas temporárias.

20:28 Propaganda do Kremlin: "O Atlântico é a Barreira Ideal"O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acha que a Rússia não deveria parar na conquista da Ucrânia. "Eu acho que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", disse o propagandista do Kremlin. O local perfeito para suas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. "E como eles ficaram bonitos em Paris", ele acrescenta. Quando lembrado de que não há muitos russos, ele diz: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Caso contrário, também se poderia recorrer à China.

21:03 Marcha Fascista em São Petersburgo: "Somos Russos. Deus está conosco"Eles não podem ser desafiados ou contraditos: "Somos russos. Deus está conosco", gritam numerosos nacionalistas e fascistas russos durante sua marcha por São Petersburgo. E repetidamente, eles gritam: "Avante, russos!" A razão de sua marcha é o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, que é celebrado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

21:35 Vance Fala sobre as Ideias de Trump para a UcrâniaDe acordo com o candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, o plano de Donald Trump para resolver o conflito russo poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance explica em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para "descobrir o que uma solução pacífica poderia ser". "Acho que ele poderia alcançar um acordo rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por sua posição simpática em relação ao presidente russo Vladimir Putin e sua crítica repetida à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia acabar com a guerra em 24 horas, se eleito, mas não forneceu detalhes de seu plano.

22:06 Políticos da Coligação Defendem o Uso de Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos do governo de coalizão apoiam a ideia de permitir que Kyiv use armas de alcance longo contra alvos na Rússia. O porta-voz da política externa do SPD, Michael Roth, compartilha: "É certo e legal atacar finalmente alvos militares na Rússia com foguetes ocidentais de longo alcance". Roth sugere campos militares, centros de comando ou bases de mísseis como potenciais alvos russos para armas de longo alcance. Roth argumenta que esses alvos são onde "os ataques insidiosos contra alvos civis ucranianos são realizados", e eles podem ser efetivamente lidados lá. O presidente do Comitê de Defesa, Marcus Faber do FDP, acredita que "a aprovação para atingir aeroportos militares russos com armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow é há muito tempo esperada". O político verde Anton Hofreiter enfatiza que "a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser permitido para atingir bases militares em território russo com armas de longo alcance.

18:07 Zelensky Rejeita Iniciativa de Paz China-Brasil como "Destrutiva" O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeita a iniciativa de paz China-Brasil, chamando-a de "destrutiva" e apenas uma "declaração política", durante uma entrevista com a mídia brasileira Metropoles. Zelensky questiona: "Como você pode apresentar 'aqui está a nossa iniciativa' sem nem ao menos nos perguntar?" A China e o Brasil propuseram uma conferência internacional de paz para maio. Zelensky questiona: "O que é essa encenação?" Ao contrário de Moscou, Kyiv não foi convidado para participar.

17:40 Mísseis Russos Atacam Civis De acordo com fontes ucranianas, um míssil russo atinge um navio cargueiro que transportava grãos da Ucrânia. O presidente Zelensky informou que o navio já havia deixado as águas ucranianas no Mar Negro no momento do impacto. O ministro das Relações Exteriores Andriy Sybiha descreve como um "ataque ousado à liberdade de navegação e à segurança alimentar global". O navio estava a caminho do Egito sem relatados feridos. Um porta-voz da Marinha ucraniana confirma que o navio de grãos não estava dentro do corredor de navegação de grãos da Ucrânia no momento do ataque, mas sim na zona econômica marítima da Romênia. Um porta-voz da Marinha romena confirma que o navio não estava dentro das águas territoriais romenas.

17:12 Xi Jinping Planeja Outra Viagem à Rússia O presidente chinês Xi Jinping está programado para visitar a Rússia em outubro, de acordo com um comunicado do ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi. Xi participará da cúpula do BRICS em Kazan, revelou Wang. Wang está atualmente em São Petersburgo, se reunindo com o presidente russo Vladimir Putin. Ambos os líderes elogiaram sua relação positiva, disse Wang. Xi agradeceu o convite de Putin para a cúpula do BRICS, expressando sua ansiedade para participar. Putin confirmou que sua reunião bilateral cobrirá aspectos de sua relação, que "estão se desenvolvendo muito bem".

16:50 EUA Prontos para Ajustar Ajuda Militar à Ucrânia O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirma que os EUA estão preparados para modificar o apoio militar à Ucrânia conforme necessário. Blinken reconheceu em uma conferência de imprensa em Varsóvia que os EUA não deram autorização à Ucrânia para atacar alvos russos com armas ocidentais, mas prometeu: "Estamos ajustando, estamos nos adaptando quando necessário, incluindo em relação às capacidades disponíveis para a Ucrânia". Blinken teve reuniões com seu colega britânico David Lammy em Kyiv, reunindo informações sobre a situação no campo de batalha e as necessidades ucranianas. Eles, consequentemente, reverão sua estratégia e farão ajustes se necessário.

16:35 Novo Papel para o Secretário-Geral da NATO Stoltenberg O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, está prestes a assumir o papel de presidente da Conferência de Segurança de Munique, substituindo Christoph Heusgen, que assumiu o cargo em 2022. Stoltenberg assumirá o cargo após a conferência de segurança em fevereiro de 2025. Heusgen deixará o cargo de presidente, enquanto o longo-standing ex-presidente Wolfgang Ischinger permanecerá como presidente do conselho da fundação. Stoltenberg renunciará ao seu cargo de secretário-geral da NATO em outubro para o ex-primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

16:11 Três Funcionários da Cruz Vermelha Mortos na Ucrânia Três funcionários ucranianos da Cruz Vermelha foram relatados como mortos em um ataque russo em uma vila na região de Donetsk, de acordo com autoridades ucranianas. O escritório do Procurador-Geral da Ucrânia relatou dois funcionários adicionais feridos no ataque, com um em estado crítico. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy condenou o ataque à missão humanitária, chamando-o de mais um "crime de guerra russo". O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, acusou a Rússia de violar as Convenções de Genebra.

15:18 Conflito Naval no Mar Negro Relatos sugerem que a Ucrânia e a Rússia estão envolvidas em um confronto naval e aéreo no Mar Negro. O serviço de inteligência ucraniano alega ter usado uma arma portátil de defesa aérea para derrubar um caça russo Su-30 durante uma operação marítima sigilosa (consulte a entrada às 08h04). No entanto, detalhes sobre essa operação de Kyiv são escassos. Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que a Ucrânia tentou um ataque a uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro usando barcos rápidos. Oito dos quatorze barcos foram relatados como abatidos e afundados, com os barcos restantes recuando. Não há menção de uma perda de aeronave em Moscou. No entanto, o blog militar Rybar, que é próximo ao Ministério da Defesa russo, relatou que um Su-30 foi abatido durante a defesa do ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Cansaço da Guerra" Soldados ucranianos são obrigados a usar seu poder de fogo limitado de forma tática e econômica. A repórter da ntv Kavita Sharma testemunhou essa dualidade em primeira mão - armas soviéticas envelhecidas com munição limitada e um punhado de armas ocidentais mais eficazes.

14:23 Zelensky: Rússia Lança Contraofensiva em KurskO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou que a Rússia iniciou uma contraofensiva em sua região fronteiriça de Kursk. Zelensky afirmou que esta ação está de acordo com os planos da Ucrânia, sem fornecer mais detalhes, durante uma conferência de imprensa em Kyiv. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, unidades russas libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias, como anunciado via Telegram.

13:55 Críticas à Relacionamento Irã-RússiaUm político conservador influente do Irã, Ali Motahari, expressou preocupações sobre as relações do Irã com a Rússia diante de novas sanções e tensões diplomáticas. Em uma postagem na plataforma X, Motahari criticou as novas sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido devido à suposta entrega de mísseis balísticos ao Rússia. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente essas entregas de mísseis.

13:38 Escassez de Bens Essenciais na Cidade Ucraniana de PokrovskApós ataques, a cidade de Pokrovsk, na região ucraniana de Donetsk, enfrenta a falta de suprimento regular de água potável, e muitos residentes estão sem gás para cozinhar e aquecer, de acordo com o governador da região, Vadym Filaschkin. A cidade tem dependido de mais de 300 poços de emergência para seu suprimento de água desde que uma estação de tratamento de água foi danificada nos combates. Além disso, um centro de distribuição de gás foi destruído pelos russos no dia anterior, deixando 18.000 pessoas em Pokrovsk sem gás.

13:07 Marinha Russa: Superestimada ou Subestimada?Um relatório do portal de notícias russo independente "Agentstvo" questiona a afirmação oficial de que mais de 400 navios de guerra russos estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024". O portal cita dados online difíceis de verificar de sites "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", que sugerem 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Os números também incluem cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro que não estão participando do exercício. A Rússia já foi criticada pelo exagero do tamanho de suas forças militares no passado.

12:28 Inteligência Russa Alvo do Exército Alemão e Ajuda à UcrâniaO relatório anual do Serviço de Contraespionagem Militar (MAD) da Alemanha destaca que os serviços de inteligência russos intensificaram suas atividades de espionagem contra a ajuda da Alemanha à Ucrânia e o Exército Alemão. A mudança de foco sugere que a Rússia agora está muito interessada em informações sobre a ajuda militar da Áustria à Ucrânia, incluindo rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e detalhes sobre o desempenho de armas ocidentais na Ucrânia. O interesse da Rússia nas próprias capacidades do Exército Alemão para defesa territorial e de alianças também aumentou.

11:52 Munz: Nova Ameaça de Armas Atômicas Contra Berlim Não é InintencionalA Grã-Bretanha e os EUA poderiam potencialmente conceder à Ucrânia permissão para usar armas contra território russo. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas tenha proposto atacar Berlim, explica o correspondente da ntv Rainer Munz. O Kremlin conseguiu frustrar tais decisões até agora por meio de ameaças.

11:15 Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo AdiadaA decisão altamente esperada sobre o deployment de mísseis ocidentais de alcance longo na Ucrânia pode ser adiada ainda mais. De acordo com a mídia dos EUA Bloomberg, uma resolução da Assembleia Geral da ONU agendada para 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de estado e de governo se reunirão, é improvável. Os autores citam o ministro das Relações Exteriores britânico Lammy, que sugeriu que a reunião da ONU será a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo na Ucrânia. O presidente ucraniano Zelensky é esperado para reiterar sua demanda por tais armas na reunião. Lammy e o secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv na quarta-feira para discutir o assunto com Zelensky, enquanto Blinken é esperado para encontrar o presidente Biden na sexta-feira. O primeiro-ministro britânico Starmer também deve se encontrar com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken Faz Parada em Polônia Após Visita a KyivO secretário de Estado dos EUA Blinken faz uma parada na Polônia, um aliado-chave da Ucrânia, após sua estadia em Kyiv. Reuniões com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda estão na agenda. Blinken é esperado para discutir potenciais futuras cooperações com a Polônia, que serve como a principal base logística de ajuda militar ocidental à Ucrânia, durante sua estadia. A Polônia aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate da gigante da defesa dos EUA Boeing, totalizando um impressionante dez bilhões de dólares.

09:59 Ucrânia Relata 64 Drones Inimigos e 5 Mísseis em Ataque NoturnoA força aérea ucraniana relata que as forças russas atacaram a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. 44 drones foram frustrados. Os relatórios militares não são completamente verificáveis. A defesa aérea esteve ativa várias vezes na área de Kyiv para abater drones que se aproximavam.

09:11 Alto Funcionário Russo Pede Posição Nuclear Mais ForteO renomado especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve comunicar claramente sua disposição de usar armas nucleares. O objetivo principal da estratégia nuclear da Rússia deve ser "convencer todos os adversários existentes e futuros de que a Rússia está disposta a empregar armas nucleares", afirmou Karaganov ao jornal russo "Kommersant". A Rússia poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA estariam enganando se afirmassem garantir defesa nuclear para seus aliados. Karaganov já havia defendido que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo como uma tática de intimidação contra adversários. Alguns analistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um propósito para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais razoável por comparação.

08:46 Ucrânia Espera por Aprovação dos EUA para Mísseis Ocidentais de Longo AlcanceO otimismo cresce na Ucrânia de que poderão ser permitidos a lançar ataques mais longe em território russo usando armamento ocidental no futuro. O Secretário de Estado dos EUA mencionou durante sua visita a Kyiv que visa garantir que "a Ucrânia tem tudo o que precisa". No Reino Unido, os sinais são favoráveis ao verde.

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Caça RussoApós relatórios de ontem sugerindo que um caça russo Su-30SM desapareceu do radar, a inteligência militar ucraniana agora afirma que as forças ucranianas derrubaram um aircraft semelhante durante operações no Mar Negro. O Kyiv Independent relata. O caça, avaliado em US$ 50 milhões, estava estacionado na Crimeia. Foi relatado que foi destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Konotop Sofre Ataque de Drones em Grande Escala, Dezenas FeridasO número de vítimas subiu para 14 após um ataque em massa de drones russos à infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy. A agência de notícias do estado Ukrinform relata, citando a administração militar regional. Entre as estruturas alvo estava um prédio residencial no centro da cidade.

here.06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Mantêm Seu Status ao Voltar para CasaO Bundestag alemão debaterá pela primeira vez hoje o pacote de segurança proposto pelo governo federal, que, entre outras coisas, prevê a retirada do status de refugiado para aqueles que retornam ao país de origem. No entanto, existem exceções, por exemplo, para refugiados da Ucrânia.

06:04 Mídia Russa Acusa Preconceito Contra Trump Durante DebateVários comentaristas da TV estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate contra Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Trump teria sido desvantajado, eles afirmam. As declarações de Trump foram questionadas por checadores de fatos. Na opinião de muitos especialistas, Trump perdeu o debate. Trump prometeu que, se vencer as eleições, acabará imediatamente com a guerra na Ucrânia.

04:50 Konotop Sofre com Ataque Russo, Danos Graves à Infraestrutura EnergéticaVários civis ficaram feridos em um bombardeio russo em Konotop, na região de Sumy. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi momentaneamente interrompido. Há danos à infraestrutura energética, embora o cronograma exato para que as residências privadas retomem a energia permaneça incerto. Após o ataque ao centro da cidade, vários incêndios ocorreram e tanto prédios escolares quanto residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram hospitalizados, um em estado crítico.

03:29 Letônia Fortalece Apoio Militar à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos blindados. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal confirmou isso durante um encontro com Silina, de acordo com X após seu encontro. Ambos os países também estão considerando expandir a cooperação na indústria de defesa, disse Shmyhal.

01:32 Reino Unido Emite Citatório a Empresário Iraniano por Suspeita de Fornecimento de Mísseis a RússiaCom suspeitas de entregas de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido emitiu um citatório a um empresário iraniano, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. "O governo do Reino Unido comunicou que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa e mereceria uma resposta significativa", afirmou. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido apresentaram novas sanções contra Teerã devido às suspeitas de entregas de mísseis, especialmente a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia havia citado anteriormente "provas credíveis" de transferências de mísseis iranianos para a Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Despacha Soldados Inexperientes em Vovchansk

Fontes militares ucranianas afirmam que a Rússia está despachando soldados não treinados na frente de Kharkiv. De acordo com Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo tático operacional em Kharkiv, os soldados nas ações ofensivas em Vovchansk estão mal preparados. Suspeita-se que esses novos reforços sejam uma reserva de mobilização russa. Não se sabe se são ex-presidiários ou recrutas de países como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito no Oeste da Ucrânia Estabelece Equipes de Monitoramento do Idioma Russo

O prefeito de Ivano-Frankivsk, uma cidade ucraniana ocidental, anunciou a instauração de patrulhas para monitorar o uso crescente do idioma russo. "Isso é uma iniciativa pública e qualquer pessoa pode se tornar um inspetor de linguagem", diz Ruslan Martsinkiv, prefeito da cidade, ao canal de TV NTA. Muitos refugiados do leste da Ucrânia, cujo idioma nativo é o russo, chegaram à cidade. O prefeito espera pelo menos 100 inspetores de linguagem, com 50 voluntários já registrados. Ele também forneceu um número de linha direta para os cidadãos denunciar falantes de russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões fugiram para o oeste da Ucrânia, principalmente das regiões de fala russa no leste e no sul.

21:42 Erdogan Pede Retorno da Crimeia da Rússia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigiu o retorno da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", afirma Erdogan em uma mensagem de vídeo na cúpula da Crimeia. Estabelecida em 2021, a Plataforma da Crimeia visa aumentar a atenção internacional à situação na península anexada.

21:05 Relato: Kyiv Mostrará Estratégia Militar aos EUA

Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acredita que o apoio americano é crucial para repelir a invasão russa. "Nosso plano para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos EUA e de outros parceiros", disse Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. A apresentação do plano detalhado, agendada para a Segunda Conferência pela Paz na Ucrânia, visa "fortalecer a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA estão pedindo uma estratégia clara para atacar a Rússia antes de afrouxar as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário britânico das Relações Exteriores, Lammy, são esperados para se encontrar com Zelenskyy em Kyiv para discutir uma estratégia de longo prazo para o ano seguinte, a fim de entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma o Apoio dos EUA aos Pedidos de Armas da Ucrânia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou que os EUA estão trabalhando diligentemente para atender aos pedidos militares da Ucrânia, que incluem o uso de armas ocidentais de longo alcance contra alvos russos. O presidente Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutirão esses pedidos na sexta-feira, disse Blinken em uma conferência de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha os meios necessários para se defender efetivamente", continuou Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença".

Diante do conflito em andamento, o presidente russo, Vladimir Putin, alertou que, se o Ocidente autorizar a Ucrânia a usar armas de longo alcance contra alvos russos, isso significaria que a NATO estaria em guerra com a Rússia. "Isso mudaria significativamente a natureza do conflito. Significa que os países da NATO estão em guerra com a Rússia."

Após o relatório de um político do CDU sugerir que o BND estava intencionalmente pintando um quadro negativo da situação militar da Ucrânia para influenciar a opinião pública, o pedido urgente do jornalista para uma ordem temporária foi predominantemente negado, uma vez que o BND deve compartilhar o número de discussões confidenciais individuais sobre o cenário militar da Ucrânia que ocorreram neste ano.

