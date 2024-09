Às 23:03, Belgorod anuncia três vítimas devido ao ataque ucraniano

22:09 Parlamentariano Ucraniano Acusa Rússia de Ataques Deliberados contra Escolas

O membro do parlamento ucraniano Roman Hryschchuk acusou a Rússia de intensificar os ataques contra estabelecimentos educacionais na Ucrânia no início do novo ano letivo desta semana. Ele fez essa afirmação durante uma entrevista ao "The Kyiv Independent", rotulando-a como uma campanha deliberada para intimidar os ucranianos. De acordo com a publicação, pelo menos 12 instalações educacionais, como um instituto militar, um instituto de aviação, uma universidade e escolas em todo o país, foram afetadas por ataques russos em um período de três dias. Várias pessoas morreram ou ficaram feridas.

21:36 ISW: Putin Persiste em Subjugar a Ucrânia

Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) acreditam que o presidente russo Vladimir Putin ainda acredita que pode dominar a Ucrânia. Apesar da avanço das forças ucranianas em território russo na região de Kursk, conforme relatado pelo ISW, Putin parece não estar convencido, escreve o ISW. Embora a ofensiva possa ter prejudicado as operações militares russas no nível tático, ainda não induziu uma reavaliação estratégica por parte de Putin. O ISW conclui que Putin acredita que a Rússia pode alcançar seus objetivos cansando as forças ucranianas e superando o apoio ocidental. Consequentemente, Putin não parece aberto, a curto prazo, a negociações de paz que não resultem na submissão da Ucrânia e do Ocidente às suas demandas.

21:03 UE Esperançosa: Sérvia Compromete-se com a Lealdade a Putin

Em uma reunião às margens de um fórum econômico em Vladivostok, o presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin. A televisão russa relatou que Putin notou um convite ao presidente sérvio Aleksandar Vucic para participar da próxima cimeira do BRICS na Rússia em outubro. Vulin enfatizou que seu país é tanto um "aliado da Rússia" quanto um parceiro estratégico. A Sérvia está "sujeita a uma pressão imensa" devido a isso, mas, sob o liderança de Vucic, "nunca se juntará à NATO, nunca impuserá sanções à Rússia e nunca permitirá qualquer ação contra a Rússia em seu território". A Sérvia mantém relações cordiais com a Rússia, mesmo enquanto busca a adesão à UE.

20:29 Milhares Fogem da Cidade Ucraniana do Leste

Milhares de moradores estão deixando a cidade ucraniana de Pokrowsk, localizada a cerca de 10 quilômetros da linha de frente. Mais de 20.000 pessoas abandonaram a cidade em um mês, de acordo com um relatório da Interfax-Ukraine em uma transmissão de televisão do governador da região de Donetsk, Vadym Filashkin. Pokrowsk tem cerca de 26.000 habitantes, incluindo mais de 1.000 crianças. Antes do conflito, a cidade tinha cerca de 65.000 habitantes e servia como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As forças ucranianas vêm recuando de uma avanço russo na região há vários meses. Recentemente, blogueiros militares pró-russos relataram que tropas russas entraram nas cidades de Selydove e Ukrainsk e estão lutando lá.

19:55 EUA Acusam Rússia de Interferir nas Eleições Presidenciais

Os EUA acusaram a Rússia de tentar manipular as eleições presidenciais de novembro através de desinformação direcionada. De acordo com o Procurador-Geral Merrick Garland, a Rússia tem utilizado sua mídia estatal para influenciar influenciadores não intencionais nos EUA para disseminar sua propaganda. Como resultado, os EUA aplicaram sanções, apresentaram acusações criminais e ordenaram a apreensão de domínios da internet. O Departamento do Tesouro em Washington anunciou penalidades que atingem 10 indivíduos e 2 organizações, incluindo representantes da emissora de rádio e televisão estatal russa RT, hackers e uma organização não governamental ligada ao Kremlin. As autoridades americanas alegam que eles estão envolvidos em campanhas de desinformação projetadas para atingir a campanha eleitoral dos EUA. Leia mais aqui.

19:47 Lituânia Condena Embaixador Russo por Intensificação dos Ataques

A Lituânia convocou um representante da embaixada russa em Vilnius para explicar a intensificação dos bombardeios de alvos civis na Ucrânia. Durante o encontro, a Lituânia condenou a intensificação do alvo em instituições educacionais, hospitais e áreas residenciais, que o Ministério das Relações Exteriores da Lituânia atribui à desesperança e ao descaso flagrante da Rússia pela vida humana e pelo direito humanitário internacional. Pelo menos 7 pessoas morreram e 38 ficaram feridas em ataques aéreos russos em Lviv. Earlier this week, over 50 people were killed and around 270 injured in an attack on the city of Poltava.

19:15 Baleia 'Espia' Supostamente Atirada Morta na Noruega

Organizações de bem-estar animal apresentaram queixas após a morte de uma baleia 'espia' supostamente russa na Noruega. Exame post-mortem revelou diversas marcas de tiros na baleia, de acordo com as organizações de bem-estar animal One Whale e Noah. O departamento de polícia responsável afirmou que agora está investigando se há justificativa suficiente para realizar uma investigação. Em 2019, a baleia foi localizada perto das águas russas com uma montagem de câmera e a inscrição "Equipamento de São Petersburgo" em seu corpo, o que levou à especulação de que poderia ser uma baleia 'espia' russa. Outra teoria sugeriu que ela havia servido como espécie de baleia-terapia na Rússia. O mamífero marinho foi encontrado morto em uma baía perto de Stavanger no sábado.

18:27 Cidadão em Lviv Relata "Insuportáveis" Gritos

Pânico, destruição e perdas: essa é a consequência do ataque noturno das forças russas em Lviv, resultado de ataques de foguetes e drones. A moradora local de 27 anos, Yelizaveta, lembra ter ouvido "gritos dolorosos e inumanos". Um jornalista da Associated Press relata restos de veículos queimados e escombros espalhados pelo centro da cidade de Lviv. De acordo com as autoridades ucranianas, sete pessoas morreram e 53 ficaram feridas. Mais de 50 edifícios históricos no centro da cidade foram danificados, incluindo dois estabelecimentos de saúde e duas escolas, segundo o Ministério da Educação.

18:09 EUA Preparam para Acusar Rússia de Interferência nas Eleições

Os EUA devem apontar publicamente o dedo para a Rússia pela interferência na campanha presidencial em andamento mais tarde hoje, de acordo com relatórios da mídia. As alegações se concentrarão no uso de plataformas on-line para disseminar desinformação contra os eleitores dos EUA, segundo a CNN, citando fontes. A atenção será principalmente voltada para a rede de mídia estatal russa RT. O Departamento de Justiça dos EUA havia alertado anteriormente sobre a Rússia como uma ameaça às eleições de 5 de novembro.

17:35 Incêndio Florestal Arde na Zona de Exclusão Radioativa de Chernobyl

Um incêndio florestal eclodiu na zona de exclusão radioativa em torno da antiga usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Cerca de 20 hectares de terra estão atualmente em chamas, de acordo com o governador da região de Kyiv, Ruslan Kravchenko. A radiação de fundo radioativa permanece dentro de limites mais seguros. Cerca de 200 bombeiros, incluindo 50 militares, foram mobilizados para combater o incêndio. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Devido às altas temperaturas e à prolongada seca, o risco de incêndios florestais na região de Kyiv, no norte da Ucrânia, aumentou.

17:07 Ataque no Mercado de Donetsk: Jogo de Culpa Entre Ocupantes e Ucranianos

Relatos de mortes e feridos surgiram na cidade ucraniana oriental de Donetsk, controlada pela Rússia. As autoridades de ocupação afirmam que pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido ao fogo de artilharia em um mercado. O líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, anunciou que soldados ucranianos bombardearam o mercado, resultando em duas mortes masculinas e femininas, além de danos a um ônibus. A mídia estatal russa transmitiu imagens de corpos e extensos danos ao mercado. Essas alegações não puderam ser confirmadas por fontes independentes. As forças ucranianas negam responsabilidade pelo ataque, acusando o outro lado, afirmando que "tudo é feito pela imagem, a vida humana não tem valor para eles".

16:43 Primeiros Pedidos de Demissão no Parlamento de Kyiv Registrados, Sybiha Poderia Substituir Kuleba

O parlamento da Ucrânia aprovou a renúncia de quatro ministros, de acordo com os registros da câmara, mas não considerou o pedido de renúncia de Kuleba. O presidente deve nomear um sucessor mais tarde hoje. O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, parece ser um forte candidato. Apesar da mudança na liderança, o especialista político Volodymyr Fesenko prevê poucas alterações na política externa da Ucrânia.

16:21 Lukashenko Libera 30 Prisioneiros Políticos

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, libertou 30 ativistas da oposição detidos por ações de protesto. De acordo com a administração presidencial, todos os presos pediram perdão e admitiram sua culpa, expressando arrependimento e prometendo viver dentro da lei. Não é possível verificar se o Ministério do Interior está cumprindo esse compromisso. Os 30 presos incluem 23 homens e 7 mulheres, principalmente pais de menores. A mídia russa exilada "Meduza" afirma que a oposição bielorrussa fora de Minsk havia enviado anteriormente listas de presos doentes ao governo. Vários presos dessa lista foram libertados. Líderes da oposição exilada recebem com alívio a libertação, mas ainda expressam preocupações com a continuação da perseguição política e tortura na Bielorrússia. A líder política Svetlana Tikhanovskaya, reconhecida como a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020, compartilha esse sentimento. Leia mais aqui.

15:55 Bombardeio Aéreo em Lviv Mata entire Family

A maioria de uma família morreu em um bombardeio aéreo russo em Lviv, de acordo com as autoridades da cidade. Tragicamente, sete membros da família - uma mulher de 43 anos e suas três filhas (7, 18 e 21) - estavam entre os mortos. Apenas o pai sobreviveu, em estado crítico de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, escreveu em sua declaração, "No coração da Europa, a Rússia brutalmente elimina ucranianos e suas famílias. As forças russas estão matando nossas crianças e nosso futuro".

Chancellor Scholz expressa descontentamento com os opositores que se opõem à instalação de mísseis norte-americanos na Alemanha. Ela explica: "Isso se trata de assegurar a paz aqui e deter potenciais conflitos." De acordo com a política do SPD, o objetivo principal é desencorajar potenciais adversários. A Rússia vem fortalecendo significativamente suas capacidades militares, especialmente na produção de mísseis, há vários anos. O Presidente Putin também violou tratados de desarmamento, como o Tratado INF, ao deployar mísseis em Kaliningrad, a apenas 530 quilômetros de Berlim. Ela sugere que não responder adequadamente a isso seria irracional. Ela conclui: "De fato, a inação representaria uma ameaça à paz aqui. Não permitirei que isso aconteça." Consequentemente, após o ataque da Rússia à Ucrânia, a Alemanha e os EUA concordaram em instalar mísseis norte-americanos com maior alcance no solo alemão a partir de 2026. O Partido da Esquerda (Die Linke) e o AfD expressam sua oposição, considerando isso uma escalada direta que coloca em risco a segurança da Alemanha. Críticas também surgem de certos setores do SPD. Leia mais aqui.**

15:18 Scholz Doa Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T à Ucrânia

O Chanceler Olaf Scholz prometeu sistemas de defesa aérea IRIS-T adicionais à Ucrânia. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS serão entregues à Ucrânia, com dois de cada previstos para distribuição neste ano e a entrega restante ocorrendo a partir de 2025. Quatro sistemas IRIS-T SLM já estão em uso na Ucrânia, juntamente com um número significativo de mísseis e três sistemas IRIS-T SLS adicionais. Scholz fez esse anúncio durante a inauguração do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para as Forças Armadas alemãs em Todendorf.

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Exigem Retirada "Incondicional" da Rússia

A Coreia do Sul e a Nova Zelândia emitiram uma declaração conjunta condenando o ataque da Rússia à Ucrânia. Na declaração, o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o Primeiro-Ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, exigem que a Rússia "se retire instantaneamente, completamente e incondicionalmente do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia". Eles também criticam a cooperação militar intensificada entre a Coreia do Norte e Moscou. Yoon enfatiza a importância de países como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, que compartilham valores comuns, demonstrarem solidariedade "nessa fase crítica em que as forças autoritárias continuam a representar ameaças".

14:21 Zelenskyy Explica Reestruturação do Governo: "Precisamos de Energia Fresca"

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, reconhece a necessidade de "energia fresca" para fortalecer o estado da Ucrânia em diversas áreas. Ele fornece uma explicação para a reestruturação do governo, afirmando: "Precisamos de energia fresca". Essas medidas estão relacionadas ao fortalecimento do estado da Ucrânia em vários setores. A Ucrânia vem defendendo-se do ataque da Rússia há dois anos e meio. Zelenskyy expressa gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro pelas suas contribuições.

13:47 Bundeswehr Ativa Mecanismo: Como o IRIS-T SLM Protege a Europa dos Mísseis

O IRIS-T SLM não é uma adição nova na Ucrânia. Para contra-atacar ainda mais mísseis russos, estão planejados dez sistemas para serem estacionados na Ucrânia em breve. Uma entrega já está em andamento, de acordo com fontes de segurança. Na Schleswig-Holstein, a Bundeswehr também planeja utilizar o IRIS-T.

13:21 Rússia: Outro Vilarejo Perto da Cidade Ucraniana de Pokrovsk Cai nas Mãos Russas

A Rússia afirma ter tomado completamente o controle do vilarejo de Karliwka, localizado a cerca de 30 quilômetros da cidade estratégica de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo afirma que o exército russo "libertou completamente" o vilarejo. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As forças ucranianas vêm recuando de uma investida russa na região há meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia "Carregada de Sistemas de Defesa Aérea"

Os ocupantes russos da Crimeia estão utilizando todos os meios para defender a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado na televisão nacional ucraniana. Uma variedade de sistemas de curta e longa distância, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo empregados. De acordo com Pletenchuk, a Crimeia está "sobrecarregada com sistemas de defesa aérea" porque possui tanto significado prático quanto simbólico para os ocupantes. A Ponte de Kerch, um projeto de prestígio do Presidente russo Vladimir Putin, liga a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e é uma rota de suprimentos crucial para as forças russas no sul da Ucrânia. Os combates pela ponte continuam, e Kyiv tem expressado repetidamente sua intenção de libertar a península. A ponte é um ponto estratégico crucial.

12:32 Putin Confirma Presença de Xi no Summit do BRICS na RússiaO Presidente Russo Vladimir Putin confirmou que o Presidente Chinês Xi Jinping participará do próximo summit do BRICS na Rússia em outubro. Durante uma reunião com o Vice-Premier Chinês Han Zheng no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, Putin disse: "Como combinado, esperamos a presença do Presidente Chinês Xi Jinping no summit do BRICS". Putin também sugeriu uma "sessão de trabalho bilateral" com Xi. O grupo BRICS, criado em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, já incluiu a África do Sul e agora conta com os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Este ano, os países do BRICS se vêem como forças opositoras aos países ocidentais. Eles se reunirão na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro, com Putin buscando expandir a influência russa e fortalecer alianças econômicas. A Rússia e a China fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da invasão russa na Ucrânia.

12:00 Bombardeio Russo em Poltava Alvo Soldados e InstrutoresO Ministério da Defesa Russo revelou que o bombardeio em Poltava, na Ucrânia, tinha como alvo soldados e instrutores estrangeiros. O centro de treinamento militar foi o alvo principal. O ministério afirmou que o centro treina especialistas em comunicações e guerra eletrônica de várias unidades das Forças Armadas da Ucrânia. O instituto também treina operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a alvos civis dentro da Federação Russa. O Ministério da Defesa Russo afirmou ainda que utilizou o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. As forças russas também tomaram o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com o Ministério da Saúde da Ucrânia, 50 pessoas morreram no bombardeio de Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Tributo ao Saído Ministro das Relações Exteriores da UcrâniaA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou tributo ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, nas redes sociais. Ela destacou a colaboração próxima, expressando: "Trabalhei muito de perto com poucos além de você, @DmytroKuleba". Baerbock homenageou Kuleba por colocar o povo do seu país em primeiro lugar e lhe desejou todo o sucesso, expressando a esperança de se encontrar novamente quando a paz e a liberdade tiverem voltado à Ucrânia.

11:24 Rússia Revê Doutrina Nuclear por Desafios OcidentaisAs ações ocidentais estão levando a Rússia a rever sua doutrina nuclear, segundo o porta-voz da administração presidencial russa, Dmitry Peskov. A Rússia enfrenta desafios e ameaças do Ocidente, o que torna necessária uma modificação da doutrina nuclear, afirmou Peskov à agência RIA. A possibilidade de a Ucrânia empregar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques dentro do território russo está sendo considerada, já que o governo de Kyiv vem pedindo aos EUA a aprovação de tais ataques por algum tempo. "É inegável que os ucranianos realizarão tal ataque", afirmou Peskov à agência RIA.

10:54 Ucrânia Repela Maioria dos Bombardeios Aéreos RussosA Rússia lançou 42 bombardeios aéreos na Ucrânia durante a noite, de acordo com os relatórios da Força Aérea Ucraniana no Telegram. Os ataques envolveram mísseis Kh-101 e Kh-59M de cruzeiro e mísseis Kh-101 e Kh-59M de cruzeiro. A Força Aérea Ucraniana afirmou ter abatido sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed, repelindo com sucesso 29 bombardeios aéreos.

10:19 Munz Avisa que Ataque Russo em Poltava Pode Dar ErroA Rússia está atacando a cidade ucraniana de Poltava com mísseis, com alguns se referindo a isso como um dos bombardeios mais pesados desde o início do conflito. Enquanto a mídia russa louva seu sucesso, o correspondente da ntv Rainer Munz alerta que a Rússia pode estar mudando sua estratégia.

09:52 Ucrânia Fornece Novas Figuras sobre Perdas de Tropas RussasO Estado-Maior Ucraniano divulgou novas estatísticas sobre as perdas de tropas russas na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia teria perdido aproximadamente 620.350 soldados, com 1.390 baixas nas últimas 24 horas. O relatório de Kyiv indica que sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones foram destruídos. No total, a Rússia teria perdido 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, milhares de drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais colocam as perdas em um nível menor, mas provavelmente são figuras mínimas.

09:21 Governador: Região de Lviv Lida com Conseqüências Graves dos Bombardeios Aéreos RussosO número de mortos aumentou após os bombardeios aéreos russos na cidade ocidental ucraniana de Lviv. De acordo com a mensagem do governador da região de Lviv no Telegram, sete pessoas, incluindo duas crianças com sete e 14 anos, morreram durante a noite. O governador escreveu: "É uma tragédia terrível para nossa região". O Presidente Ucraniano Volodymyr Zelenskyy relatou anteriormente cinco mortes e mais de 30 feridos nas redes sociais, expressando suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia SaiDe acordo com o presidente do parlamento ucraniano, Ruslan Stefantchuk, o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, decidiu renunciar. Essa renúncia será discutida na próxima sessão plenária, como anunciado por Stefantchuk em sua página no Facebook. Recentemente, foram vistas renúncias semelhantes (ver entradas 00:47 e 22:06). Essas partidas fazem parte de uma grande reformulação do governo ucraniano. Na quarta-feira haverá demissões, afirmou o líder do partido no poder Servidor do Povo, David Arachamia, no Telegram. Já na quinta-feira, haverá supostamente nomeações.

08:03 Zelenskyy: Pessoas Ainda Presas Debaixo dos Escombros O Presidente Volodymyr Zelenskyy revelou durante seu discurso noturno que o ataque de foguetes russos em Poltava é um dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra. Infelizmente, pessoas ainda estão presas sob os escombros e o Presidente voltou a enfatizar a necessidade de sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Advertiu sobre Desastre Iminente na Usina Nuclear de Zaporizhzhia Durante uma reunião em Kyiv com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação delicada em torno das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia. Grossi visitará a usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia na quarta-feira. Em uma conversa com Zelenskyy, Grossi expressou preocupação com o estado "muito frágil" da usina e advertiu sobre o risco de uma catástrofe. A usina foi tomada por forças russas logo após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e agora está em operação. Ambas as partes mantêm acusações mútuas de bombardear a usina, com ambas negando as alegações.

07:18 Governador Confirma Mortes em Ataque a Lviv Pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas como resultado de ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, de acordo com Maksym Kozytskyi, governador da região de Lviv, pelo Telegram.

06:53 Ucrânia Pede Mais Ajuda para Setor Agrícola e Desminagem A Ucrânia está buscando mais ajuda para reconstruir seu setor agrícola e projetos de desminagem, de acordo com o jornal alemão "Rheinische Post", com base em uma resposta do governo alemão a um pedido de informações. Isso inclui financiamento para terras agrícolas perto da linha de frente, com o governo alemão considerando possível apoio. Além disso, a Ucrânia pediu um aumento na gratificação de segurança para pessoal e uma extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura da Alemanha que entrega geradores. A Ucrânia também pediu ajuda para operações de desminagem perto da linha de frente, com o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha já envolvido em um projeto para detectar e remover minas.

06:17 Incêndio em Lviv Após Ataque de Drone Russo Um incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos russos na cidade no norte da Ucrânia. De acordo com Maksym Kozytskyi, governador da região de Lviv, dois edifícios escolares foram danificados no ataque, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. Kozytskyi confirmou que vários drones Shahed russos estiveram envolvidos no ataque. Os serviços de emergência estão no local e as escolas afetadas foram fechadas. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica na Ucrânia ocidental, perto da fronteira com a Polônia, longe das linhas de frente orientais, mas tem sido alvo de vários ataques desde o início do conflito.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos em Kyiv Kyiv, a capital ucraniana, sofreu uma segunda onda de ataques aéreos russos. Os sistemas de defesa aérea estão ativos em resposta, com testemunhas oculares relatando múltiplas explosões nas proximidades da cidade. Simultaneamente, um ataque de drone é relatado perto de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está em alerta máximo, de acordo com a Força Aérea Ucraniana no Telegram. A Polônia enviou seus e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para garantir o espaço aéreo devido aos ataques aéreos russos e às atividades de longo alcance, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Fornecer Mais Sistemas de Defesa Aérea à Ucrânia Em resposta ao ataque russo à cidade ucraniana de Poltava, que deixou pelo menos 51 mortos, o Presidente Biden prometeu fornecer mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia. "Condeno veementemente esse ataque hediondo", disse Biden. No futuro, os EUA vão continuar a apoiar militarmente Kyiv, incluindo o fornecimento de sistemas de defesa aérea e capacidades adicionais de que a Ucrânia precisa para proteger suas fronteiras. Zelenskyj havia pedido novamente aos aliados estrangeiros após o ataque para fornecer à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e permitir o uso de armas de longo alcance já fornecidas para ataques em território russo.

01:32 Zelensky Deseja Controle Permanente Sobre Kursk A Ucrânia deseja manter o controle sobre as regiões ocupadas no distrito de Kursk da Rússia até que Putin concorde em negociar, afirmou o Presidente Zelensky em uma entrevista à NBC News. A anexação dessas terras é um aspecto crucial de sua "estratégia de vitória", ele mencionou. No entanto, a Ucrânia não está interessada em anexar território russo em geral, esclareceu Zelensky, sem especificar se há planos para a conquista de território russo adicional. A operação de Kursk tinha sido mantida em segredo, mesmo escapando ao conhecimento do Presidente Biden dos EUA.

00:47 Quatro Ministros Ucranianos Renunciam Antes de Reestruturação do GabineteAntes de uma iminente reestruturação do gabinete na Ucrânia, quatro ministros apresentaram suas renúncias. Eles incluem a Subsecretária para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o Ministro das Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, o Ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o Ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Os quatro oficiais podem ou não ser designados para cargos de maior hierarquia ainda. "Uma grande reformulação do governo é iminente nesta semana", confirmou David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servidor do Povo, no Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e no dia seguinte, nomeações", anunciou Arakhamia, considerado um aliado próximo do Presidente Zelensky.

23:16 Zelensky Advoga Uso de Armas de Alcance Longo Após Ataque em PoltavaApós o ataque com mísseis russos em Poltava, o Presidente Zelensky advoga a autorização para utilizar armas de alcance longo contra a Rússia. "Os ataques russos deixarão de ser viáveis se pudermos destruir os locais de lançamento das forças invasoras e os aeródromos e centros logísticos militares russos", afirmou Zelensky em sua mensagem diária de vídeo. De acordo com ele, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, com 271 feridos. Há a suspeita de que mais pessoas estejam presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Demite Outro Alto FuncionárioO Presidente da Ucrânia, Zelensky, dispensou Rostyslav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, de acordo com seu site oficial. Além disso, o presidente do parlamento revelou a renúncia de Olha Stefanishyna, que anteriormente serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam apresentado suas renúncias. O Presidente Zelensky explicou que ajustes estão sendo feitos para fortalecer o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser configuradas de tal maneira que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que precisa."

21:42 Jornalista da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Profundamente Terrível"A Ucrânia sofreu um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. Muitos morreram e centenas ficaram feridos. A jornalista da ntv, Kavita Sharma, relatou uma "atmosfera tensa" e como os residentes viveram o ataque com mísseis.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar PrisioneirosA Procuradoria-Geral da Ucrânia alega que soldados russos executaram soldados capturados. Investigações foram iniciadas sobre o assassinato de três ucranianos em Torez, região de Donetsk, anunciou a agência em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes obrigaram eles a deitarem de bruços no chão e os executaram instantaneamente com tiros", afirmou a agência, se referindo a vídeos on-line circulantes.

A União Europeia pode considerar impor sanções à Rússia por sua continua agressão contra a Ucrânia, dadas as suas participé em ataques deliberados contra instituições educacionais.

Diante da escalada das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, é crucial que a União Europeia considere fortalecer suas relações com seus aliados orientais, como a Ucrânia, com o objetivo de contrapor a influência da Rússia. A União Europeia, como um corpo internacional poderoso, tem o potencial de condenar fortemente e possibly sancionar a Rússia por suas ações, influenciando outras nações a fazer o mesmo.

