Às 22:59, a Rússia muda a sua posição para sul.

17:25 Ex-Russian Foreign Minister Kozyrev Avisa Ocidente sobre nova Agressão Russa - "Objetivo Final é Embaraço"

O ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Kozyrev, alerta o Ocidente para a possibilidade de nova agressão russa. Kozyrev acredita que, se Putin receber recompensas na Ucrânia, ele explorará a aparente fraqueza e covardia da NATO para lançar ataques contra estados da NATO no Báltico antes de obter quaisquer garantias da NATO. Kozyrev sugere que o objetivo de Putin não é a aquisição territorial, mas antes o embaraço e descredito intencional dos EUA e da NATO.

17:04 Debate sobre Taurus Ressurge: Políticos da Coligação Defendem Entrega de Armas de Alcance Longo à Ucrânia

O combate intenso persiste no leste do país, segundo o relatório do Exército Ucraniano. Eles contaram 115 engajamentos, revelou o Estado-Maior em Kyiv em seu briefing noturno. O ponto mais intenso do dia foi em direção a Kurachove, enquanto os inimigos também estavam ativos nas direções de Lyman e Pokrovsk, de acordo com o relatório. Kurachove é uma pequena cidade situada ao sul de Pokrovsk, que havia sido considerada anteriormente como o foco principal da ofensiva das tropas russas. No entanto, os russos só conseguiram modestas conquistas territoriais nessa área recentemente. Em vez disso, eles expandiram sua linha de frente de ataque para o sul para tomar a cidade mineira de Hirnyk, localizada perto de Kurachove.

Às 22:18, o Presidente Zelensky da Ucrânia anunciou que a entrada na região russa de Kursk resultou nos resultados desejados. Em Kharkiv, o inimigo foi detido, e em Donetsk, o avanço russo desacelerou, disseram eles. Até agora, a Rússia não registrou nenhum sucesso significativo em seu contra-ataque em Kursk. Muitos especialistas levantaram dúvidas sobre o deslocamento de maiores formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia afirma que recapturou dez das cem aldeias que haviam sido ocupadas inicialmente.

O Presidente Zelensky acusou o Ocidente de temer discutir a ajuda à Ucrânia para derrubar mísseis russos durante uma conferência em Kyiv. "Se os aliados juntos derrubam mísseis e drones no Oriente Médio, por que ainda não há decisão semelhante para derrubar mísseis russos e Shaheds no céu da Ucrânia?", perguntou ele. "Eles têm medo de nem mesmo dizer: 'Estamos trabalhando nisso'. E isso acontece nem mesmo quando mísseis e drones estão literalmente se aproximando do território de nossos vizinhos", disse o líder ucraniano. "Isso é vergonhoso para o mundo democrático."

De acordo com o governo ucraniano, a Rússia lançou 8060 drones Shahed, criados pelo Irã, contra a Ucrânia desde o início da guerra. Não há declarações disponíveis ainda do Irã ou da Rússia. A Ucrânia acusou o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

Em Washington, estão em andamento as conversas entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden. Há grande expectativa para ver se haverá algum anúncio sobre a aprovação de armas de alcance longo para a Ucrânia. Fontes do jornal britânico "Guardian" sugerem que o Reino Unido deu permissão à Ucrânia para conduzir ataques com mísseis Storm Shadow, mas não haverá anúncios sobre esse assunto durante a reunião de hoje. John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, apenas diz que eles estão continuando a conversar com o Reino Unido, a França e outros aliados sobre o fornecimento à Ucrânia das capacidades necessárias. Ele também não responde claramente se o governo dos EUA faria um anúncio se houvesse uma mudança.

Jatos alemães foram enviados para interceptar aeronaves russas sobre o Mar Báltico. Um Tu-142 Bear de reconhecimento marítimo/antissubmarino foi avistado com uma escolta Su-30, voando sem plano de voo ou transponder, de acordo com uma postagem da Luftwaffe no X. Os Eurofighters alemães baseados em Laage e Lielvarde, na Lituânia, escoltaram os jatos russos, já que tais incidentes ocorreram repetidamente nos últimos meses.

O coronel Sergii Osatschuk explica como a Ucrânia se beneficiaria com o uso de mísseis de alcance longo no interior da Rússia, à medida que a Ucrânia busca permissão para usar mísseis de alcance longo no território da Rússia. O Reino Unido e os EUA estão atualmente considerando essa proposta.

O Presidente Zelensky planeja convidar a Rússia para a próxima cúpula de paz na Suíça em novembro, de acordo com os relatórios, mas remains unclear whether Russia will attend. High-ranking representatives have repeatedly rejected participation, and Moscow continues to assert its intention to achieve all its war aims in Ukraine or sets poisoned peace or negotiating conditions that amount to a dictate for Ukraine.

O especialista em segurança Nico Lange vê os jogos psicológicos habituais nas declarações de Putin após o lançamento de armas de alcance longo para a Ucrânia. Putin ameaça o Ocidente após o lançamento de armas de alcance longo para a Ucrânia, e Lange acredita que o Chanceler Federal exagerou em sua reação às últimas declarações.

A UE planeja novas sanções contra o Irã pelo fornecimento de mísseis à Rússia, já que o Irã vem entregando mísseis à Rússia ao longo da guerra. As novas sanções ainda não foram anunciadas.

Após relatórios sugerindo que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia, os 27 países da UE estão considerando novas sanções contra Teerã. De acordo com um comunicado da UE, o Irã foi avisado várias vezes para cessar o transferência de mísseis balísticos para a Rússia. Essa transferência representa uma ameaça direta à segurança e constitui uma escalada substancial. As medidas contra-medidas da UE serão rápidas e abrangentes, com potenciais sanções para o setor de aviação do Irã, como um possível banimento de voo ou pouso. A Alemanha está ativamente envolvida em discussões com seus parceiros da UE e internacionais sobre a imposição de novas sanções, especialmente no setor de aviação.

16:35 Intensos Combates em Kurachove - Ucrânia Relata Ataques Graves

Forças russas estão relatando intensificar seus ataques no leste da Ucrânia perto da cidade contestada de Kurachove, com os maiores combates deste mês ocorrendo lá. Enquanto isso, tropas russas avançam em direção à cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário localizado a 33 quilômetros ao norte de Kurachove. O objetivo por trás desse movimento é abrir novas frentes, desestabilizar a logística ucraniana e adquirir o controle da região oriental de Donetsk. O exército ucraniano alega ter repelido 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia suas tropas por manter suas posições em Pokrovsk e Kurachove, dois dos setores mais difíceis na frente oriental.

15:56 Ataques Ucranianos Supostamente Ocorrem a 1.900 km da Fronteira - Região Russa Fecha Espaço Aéreo

As autoridades na região russa de Murmansk citam uma ameaça de drones ucranianos como a razão para reinstalar o fechamento do espaço aéreo, com a região sendo aproximadamente 1.900 quilômetros da fronteira ucraniana. A Agência Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, suspendeu decolagens e pousos em ambos os aeroportos de Murmansk e Apatity devido a preocupações com a segurança. A região abriga a Frota do Norte e uma base aérea que hospeda bombardeiros estratégicos responsáveis pelos ataques à Ucrânia.

15:22 Ministério da Defesa Britânico Revela Detalhes - Essas Mísseis Iranianos Agora em Possessão Russa

O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou informações sobre os mísseis iranianos supostamente fornecidos à Rússia, que são mísseis balísticos de curto alcance do tipo Fath-360 (ou BM-120). Esses mísseis, introduzidos em 2020, são capazes de carregar uma carga útil de 150 quilogramas a uma distância de até 120 km e atingir alvos com uma precisão alegada de 30 metros. O relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa em Londres indica que isso aumentará a capacidade da Rússia de realizar ataques precisos contra infraestrutura militar ou civil ucraniana próxima à linha de frente.

14:45 Iniciativa de Artilharia Tcheca Enfrenta Desafios de Financiamento - Polônia Não Proveu Fundos

De acordo com a Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não contribuiu com fundos para a iniciativa de artilharia tcheca, que visa obter munição para a Ucrânia em todo o mundo através do apoio de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é relatada como a maior e mais rápida contribuinte. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia deve receber 100.000 rounds em abril, com um objetivo de atingir 500.000 até o final de 2024 e ainda mais em 2025. Problemas com a envolvimento russo no mercado estão causando problemas, como relatado por Praga.

14:20 Pistorius Apoia a Legitimidade do Uso de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia pelos Aliados da NATO

O ministro da Defesa alemão Pistorius mantém que uma possível autorização por parte de parceiros da NATO para permitir que a Ucrânia empregue armas de alcance longo contra alvos na Rússia é legalmente justificada. Pistorius nota que os EUA e o Reino Unido têm a liberdade de tomar tais decisões em relação às armas que forneceram, e que os Convenções de Genebra sancionam isso. Quando questionado sobre as advertências do presidente Putin sobre a NATO estar em conflito com a Rússia, Pistorius simplesmente diz: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Não há muito mais a dizer. Ele faz ameaças sempre que deseja e subornos sempre que acha apropriado."

13:57 Zelenskyy recebe 49 POVs da Rússia

O presidente ucraniano Zelenskyy recebeu 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, que esteve sob cerco russo na primavera de 2022. Zelenskyy declarou: "49 ucranianos estão em casa", postando fotos de soldados e mulheres soldados com bandeiras ucranianas. Os retornados supostamente vêm do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Relatos sugerem que 23 dos 49 retornados são mulheres. Zelenskyy não revelou inicialmente se sua libertação foi devido a uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk descarta ameaças de bombas de Putin

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk não se abala com as recentes ameaças do presidente Putin relacionadas a armas de alcance longo direcionadas contra a Rússia. Apesar de reconhecer a gravidade da situação na Ucrânia e ao longo da fronteira ucraniano-russa, Tusk descarta as declarações de Putin, comentando: "Não daria muito peso às últimas declarações do presidente Putin. Tales declarações refletem principalmente a situação precária das forças armadas russas na frente." Putin havia anteriormente advertido que qualquer ataque ocidentalmente apoiado à Ucrânia, usando mísseis ocidentais de longo alcance, provocaria diretamente a Rússia.

13:21 Pequim defende negociações nas crises da Ucrânia e Gaza

O ministro da Defesa chinês Wei Fenghe, falando em um fórum de segurança internacional em Pequim, instou "negociações" como a única solução para conflitos internacionais como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza. Ele estabeleceu que "promover a paz e negociações é a única maneira de mitigar" essas crises.

12:58 Alemanha busca aumentar importações de petróleo do CazaquistãoO governo alemão está buscando aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. "Estamos favoráveis à possível expansão dos suprimentos de petróleo do Cazaquistão", disse um funcionário do governo, preparando a visita do Chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão a partir deste fim de semana. O objetivo é fornecer à refinaria PCK em Schwedt várias opções de suprimento, com petróleo cazaque sendo uma opção. No entanto, são necessárias alternativas adicionais, já que o petróleo cazaque viaja através de pipelines russos para a Alemanha, dando a Moscou influência. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A agenda de Scholz também inclui discussões sobre suprimentos de gás da Ásia Central. Em relação a novos leilões de usinas a gás, está claro: "Precisamos obter gás de algum lugar, e a Ásia Central é particularmente rica neste aspecto", declarou o funcionário.

12:26 França convoca diplomata iraniano por entrega de mísseis balísticosA França convocou o representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris. O motivo é a suspeita da entrega de mísseis balísticos à Rússia, de acordo com fontes diplomáticas. Anteriormente, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que seriam implantados na Ucrânia em algumas semanas. O Irã negou essas alegações.

12:03 Pentágono avalia contraofensiva russa em Kursk como 'mínima'O Pentágono minimiza a contraofensiva russa em Kursk. "Unidades russas têm tentado realizar uma contraofensiva na região de Kursk", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "Atualmente, eu classificaria isso como pequeno, mas estamos de olho nisso", acrescentou Ryder. O Ministério da Defesa russo alega que suas tropas recapturaram dez assentamentos. No entanto, essas alegações permanecem não confirmadas. As forças ucranianas lançaram uma ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas e alegadamente tomaram cerca de 100 aldeias e quase 1.300 quilômetros quadrados.

11:38 Forças ucranianas afirmam abater 24 de 26 drones, causando danosA força aérea ucraniana afirma ter derrubado 24 dos 26 drones durante a noite. Os ataques de drone resultaram em um ferido na região de Odessa e danos a 20 casas. Além disso, detritos de drones causaram um incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos na região de Mykolaiv, de acordo com autoridades regionais. Além disso, a infraestrutura energética na região de Ivano-Frankivsk também foi danificada, de acordo com o Ministério da Energia.

11:16 Shoigu se encontra com Kim em PyongyangO Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, teve conversações com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. As conversas ocorreram em uma "atmosfera única de confiança e camaradagem", de acordo com o Conselho de Segurança da Rússia. As discussões "contribuirão significativamente" para a implementação do pacto de defesa assinado por Kim e pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em junho, que prevê "assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes contratantes". O Ocidente suspeita que Moscou esteja usando foguetes e munição norte-coreana na Ucrânia. A Rússia está produzindo em massa munição para apoiar sua ofensiva na Ucrânia, buscando parcerias com países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:17 Munz sobre a ameaça de Putin à OTAN: "Ameaça de Putin nem mesmo faz as manchetes da manhã"No mundo ocidental, há preocupações de que permitir que a Ucrânia realize ataques de longo alcance no solo russo possa resultar em uma escalada. De fato, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a emitir esse aviso. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, apresenta várias razões pelas quais a retórica dura de Putin pode ser apenas blefe.

09:42 Família: Líder da oposição bielorrussa está em estado críticoDe acordo com sua irmã, a líder da oposição bielorrussa presa, Maria Kalesnikava, está em estado crítico de saúde. Ela vem sofrendo tratamento inhumano há quatro anos, pesando apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, diz Tatiana Chomitsh, citando informações de ex-prisioneiros. "Eu acho que este é um momento crítico", diz ela, acusando as autoridades de torturar psicologicamente e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a um pedido sobre os cuidados médicos de Kalesnikava. Kalesnikova, que se tornou um símbolo de resistência desde os protestos de 2020 contra o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por supostas tentativas de derrubar o governo.

09:20 Acordo sobre a Estação da Brigada Lituana é AssinadoA Alemanha e a Lituânia assinaram um acordo para governar os detalhes do deployment de uma brigada de combate ao país báltico da OTAN. Os Ministros da Defesa Boris Pistorius e Laurynas Kazlauskas assinaram o acordo em Berlim. O acordo complementa o Acordo de Forças da OTAN, esclarecendo o estatuto legal dos soldados e civis alemães na Lituânia. Ele proporciona certeza jurídica ao regulamentar arranjos de vida, leis tributárias, sistemas escolares, saúde, leis de trânsito e segurança pública. Por exemplo, estabelece um quadro legal para a instalação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada deve estar operacional até 2027.

08:56 Rússia expulsa diplomatas britânicos por espionagemA Rússia expulsou seis diplomatas britânicos sob acusações de espionagem. O FSB alega possuir documentos que provam que o Foreign Office britânico está coordenando a escalada política e militar, com o objetivo de garantir a derrota da Rússia na guerra na Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de prejudicar intencionalmente os cidadãos russos. O Foreign Office britânico rejeita as acusações como "totalmente falsas", afirmando que as ações da Rússia são uma resposta às medidas tomadas pelo Reino Unido em resposta às atividades russas na Europa e no Reino Unido.

08:31 Putin Ameaça Ocidente por eventual papel da NATO no Conflito da UcrâniaO presidente ucraniano Zelensky vem pressionando por permissão para usar mísseis de longo alcance para atingir posições militares russas há algum tempo. Os EUA e o Reino Unido agora estão discutindo essa possibilidade. O presidente russo Putin responde rapidamente com um aviso ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece Conhecimento sobre Armas OcidentaisA Rússia está oferecendo para compartilhar sua expertise sobre armas ocidentais utilizadas no conflito da Ucrânia. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, afirmou isso em uma conferência de segurança na China, declarando que a Rússia tem experiência inestimável no combate a várias armas ocidentais e está preparada para compartilhar esse conhecimento com seus parceiros, uma vez que o conflito levou a táticas de guerra moderna. As armas russas, afirmou ele, são capazes de neutralizar armas ocidentais.

07:34 Serviço de Segurança da Ucrânia Anuncia Prisões: Homens Incendeiam Veículos Militares em Kyiv a Pedido da RússiaCinco homens foram presos por supostamente incendiar veículos militares em Kyiv a pedido da Rússia, de acordo com o serviço de segurança da Ucrânia. Os homens são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com a intenção de minar a moral militar. O serviço afirmou que os homens viajaram para Kyiv de várias regiões ucranianas em busca de trabalho e foram contatados por agentes russos pelo Telegram com a promessa de pagamento rápido. Eles documentaram suas ações em gravações de telefone celular para reivindicar seu pagamento, que nunca foi realizado.

07:05 Chefe Rabínico da Ucrânia Pranta Filho Adotivo Morto na GuerraO chefe rabínico da Ucrânia, Moshe Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu na invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira, com a presença de soldados, veteranos e outros. Samborskij, de 32 anos, foi dado como desaparecido no final de julho e sua morte foi confirmada algumas semanas depois. Ele havia se tornado pai algumas semanas antes de ser convocado. Azman havia adotado Samborskij quando ele tinha 10 anos.

06:29 Japão Descreve Encontro com Aviões Militares RussosA Força de Autodefesa do Japão despachou caças a jato na quinta-feira em resposta a dois aviões russos que sobrevoaram o país. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, de acordo com oficiais da defesa. Os aviões Tu-142 voaram do mar em direção a Okinawa, na parte sul do Japão, desde a manhã até a tarde. Em resposta, "despachamos caças da Força de Autodefesa em uma situação de emergência", disse o ministério. Os aviões russos deixaram a área no norte e também cruzaram as Ilhas Curilas, território em disputa entre Japão e Rússia. Mais cedo nesta semana, navios de guerra russos e chineses começaram exercícios conjuntos no Mar do Japão, como parte de um exercício naval em grande escala. Aviões militares russos sobrevoaram o Japão pela última vez em 2019. Fonte

06:07 Moscou: EUA Emprega Estratégia de Contenção contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, afirma em uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma estratégia de contenção contra tanto a Rússia quanto a China. Isso é relatado pela agência de notícias russa TASS. Fomin supostamente diz que Moscou e Pequim defendem a formação de uma ordem mundial justa, multilateral, caracterizada por igualdade e respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para potenciais guerras na Ásia ao estabelecer novas alianças de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Navio de Carga Sofre Ataque de MísseisA Marinha Ucraniana detalhou relatórios recentes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio civil no Mar Negro. A marinha afirma que um bombardeiro Tu-22 pode ter lançado um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio, que navegava sob a bandeira do país caribenho de São Cristóvão e Nevis, supostamente estava fora das águas territoriais ucranianas, viajando do porto meridional ucraniano de Chornomorsk para o Egito com uma carga de trigo. Um relatório da BBC indica que o navio estava na zona econômica exclusiva da Romênia durante o incidente. O relatório também menciona que um míssil Ch-31, usado para supressão de radar e com menos poder explosivo do que o Ch-22, supostamente foi utilizado em seu lugar.

03:19 Incidentes Trágicos na Fronteira: Soldado Moldova Morre AcidentalmenteUm soldado moldavo morreu tragicamente em circunstâncias não esclarecidas enquanto estava em serviço na fronteira com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia revela que o soldado foi fatalmente atingido por sua própria arma enquanto executava suas tarefas em seu posto. A polícia e os investigadores forenses agora estão investigando o incidente. Soldados da Moldávia, Transnístria e tropas russas foram deployados na linha de separação entre as duas partes desde que um conflito eclodiu em 1992 após a desintegração da União Soviética. A Moldávia comprometeu-se a reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na linha de separação são um evento raro.

aqui.02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: Não Há Intenção de Provocar Conflito com a RússiaO primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nega a afirmação do presidente Putin de que a distribuição de armas de longo alcance pelo Ocidente constitui a participação direta da NATO no conflito. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", diz Starmer. O Reino Unido apoia firmemente esse direito e oferece oportunidades de treinamento dentro desse contexto. "No entanto, não estamos procurando conflito com a Rússia - isso não é nossa intenção de modo algum", enfatiza Starmer. Leia mais aqui.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Poderia Apoiar a Ucrânia com Mais EntusiasmoO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata presidencial democrata Kamala Harris apoiaria a Ucrânia com mais entusiasmo do que o atual presidente Biden, caso saia vitoriosa nas eleições. Harris já demonstrou esse apoio em várias áreas, como Taylor notou em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido mais moderado em algumas decisões, como as relacionadas aos HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele também é cauteloso em relação à autorização para que a Ucrânia lance ataques profundamente dentro da Rússia. Taylor prevê uma abordagem "mais entusiasmada" de Harris - principalmente porque ela provavelmente introduziria uma equipe diferente de política externa na Casa Branca.

00:27 Zelenskyagradece a Estônia pelo Apoio MilitarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu ao presidente estoniano Alar Karis em Kyiv pelo apoio militar. A Estônia comprometeu-se a dedicar 0,25% de seu PIB anual às necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões também cobriram esforços de reconstrução e as aspirações da Ucrânia à UE. Além disso, a primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, prometeu mais apoio durante um encontro com Zelensky.

23:19 Serviço de Inteligência Alemão Não Está Obrigado a Revelar Avaliação sobre Ucrânia a JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar a um jornalista se considerou uma vitória militar ucraniana na Ucrânia desafiadora ou impossível durante discussões confidenciais, decidiu o Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O BND não é obrigado a divulgar quais meios de comunicação participaram dessas discussões de fundo. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido de ordem provisória do jornalista foi principalmente rejeitado. O tribunal indicou que o jornalista apresentou uma solicitação urgente após um artigo de jornal de maio, que relatou que um político do CDU afirmou que o BND disseminou intencionalmente uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Parlamentares Apoiam o Uso de Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos da coalizão do semáforo apoiam a autorização para que Kyiv use armas de alcance longo contra alvos russos. É tanto justo quanto de acordo com o direito internacional atacar alvos militares na Rússia com foguetes ocidentais de alcance longo, diz o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, ao T-Online. Roth lista campos militares, centros de comando e bases de mísseis como potenciais alvos russos para armas de alcance longo. Essas bases servem como plataformas de lançamento para os "ataques inumanos contra alvos civis ucranianos" e podem ser mais efetivamente contra-atacados lá. O presidente da comissão de defesa, Marcus Faber do FDP, considera a aprovação para "alvos de aeroportos militares russos com armas de alcance longo, como ATACMS e Storm Shadow, sobre o tempo". O político verde Anton Hofreiter destaca que "a Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e suprimentos de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o Exército deve ser autorizado a bombear bases militares em território russo com armas de alcance longo.

21:35 Vance Discute a Estratégia de Trump sobre a UcrâniaDe acordo com o candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance, a estratégia de Donald Trump para encerrar o conflito da Rússia poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance, em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, sugere que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus na mesa de negociações para explorar a possibilidade de uma resolução pacífica. Vance expressa confiança na capacidade de Trump de alcançar um acordo rapidamente. Trump é conhecido por suas simpatias pró-russas e frequentes críticas ao apoio dos EUA à Ucrânia. Ele também se gaba de encerrar o conflito em um dia, se eleito, mas não fornece detalhes do seu plano.

21:03 "Russos, Deus Está conosco" - Protestos Fascistas em São PetersburgoOs russos não podem ser desafiados nesse assunto, e ela não pode refutá-los: "Russos, Deus está conosco", ecoam numerosos nacionalistas e fascistas russos durante sua marcha por São Petersburgo. E repetidamente, eles gritam: "Avante, russos!" O estopim para sua marcha é a celebração de Alexander Nevsky, um herói nacional reverenciado e santo da Igreja Ortodoxa, cujas relíquias estão sendo transferidas.

20:28 Solovyov, Propagandista Russo: "O Atlântico é nosso Limite"De acordo com o popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov, a ambição da Rússia não deve parar na conquista da Ucrânia. "Acredito que a fronteira ideal é o Atlântico. Uma fronteira natural", diz o propagandista do Kremlin. O local dos sonhos para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles pareciam pitorescos em Paris." Lembrado da falta de população russa, ele responde: "Os irmãos bielorrussos nos apoiam". Ou alternativamente, poderia-se considerar a China.

20:01 Trabalhadores Britânicos de Ajuda Preparados para o InvernoMuitas casas ucranianas que sobreviveram aos bombardeios até agora falta janelas, uma situação desastrosa à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema visitando zonas de guerra e instalando janelas temporárias.

