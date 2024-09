Às 22:54, a equipa do Presidente Zelensky revela um interesse significativo dos EUA na "estratégia de sucesso" da Ucrânia

De acordo com o porta-voz da presidência ucraniana, Serhiy Nykyforov, há um interesse significativo exibido pelo governo dos EUA pelo que se diz ser o "plano de vitória" do presidente Zelensky. Contrário aos relatórios da mídia que sugerem ambiguidade de Washington, Nykyforov discorda, declarando claramente na televisão ucraniana que é infundada. Ele também esclareceu que o plano foi bem recebido. Além disso, o presidente Biden prometeu retornar com "algumas decisões e respostas" sobre o plano na reunião do grupo de contato de Ramstein em 12 de outubro na Alemanha.

22:25 Zelensky: Trump apoiará a Ucrânia O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky especula que, se Donald Trump vencer as eleições de novembro, ele apoiará a Ucrânia. Isso veio após uma reunião com Trump na Fox News. Zelensky admite incerteza sobre os resultados das eleições e uma possível presidência, mas ele afirmou que recebeu fortes garantias de Trump de que ele apoiaria a Ucrânia.

21:40 Lavrov alerta o Ocidente contra desafiar a Rússia O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alertou o Ocidente contra buscar sobrepujar um país nuclear como a Rússia em um conflito prolongado, chamando isso de "aventura suicida". Há uma semana, Putin havia expressado sentimentos semelhantes sobre o uso de armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque à Rússia, com ou sem o apoio de um país nuclear, seria considerado um ato de agressão contra a Rússia em si.

20:52 Explosão danifica ponte ferroviária na Rússia Uma ponte ferroviária na região russa de Samara foi comprometida por uma explosão. O estouro alvo as estruturas de concreto abaixo das trilhos, de acordo com o canal de notícias Telegram Baza. O estouro ocorreu perto de Kinel por volta das 13h30, horário local, com um dispositivo explosivo não identificado sendo a causa suspeita. O tráfego de trem sobre a ponte foi temporariamente interrompido devido ao incidente.

20:02 Patrushev: Ocidente busca isolar Kaliningrad Nikolai Patrushev, conselheiro do presidente russo Vladimir Putin, acusou o Ocidente de isolar estrategicamente o exclave russo de Kaliningrad. Em uma reunião na cidade, Patrushev condenou as sanções impostas como obstáculos aos fluxos de transporte entre a região e o continente. Para contornar esses obstáculos, Moscou planeja aumentar o transporte marítimo para a maioria do frete e do tráfego de passageiros, prometendo reorganizar o tráfego rodoviário e ferroviário.

19:10 Lavrov: Ocidente visa destruir a Rússia O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, condenou veementemente a ideia de cooperação internacional no atual clima político global. Ele criticou o Ocidente pela sua desconsideração pelos valores fundamentais de globalização que eles haviam defendido anteriormente. Em relação ao conflito da Rússia na Ucrânia, Lavrov suspeitou de maquinações britânico-americanas secretas com o objetivo de destruir a Rússia. Os estrategistas ocidentais contemporâneos, ele alegou, estão determinados a trazer a queda da Rússia através do regime ucraniano ilegítimo e já mapearam um caminho para a autodestruição da Europa.

18:22 Juiz do Supremo Tribunal morto em ataque de drone russo Um juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia foi morto em um ataque de drone russo, de acordo com o relatório do administrador militar regional Oleh Synyehubov no Telegram. O juiz de 61 anos Leonid Lobojko estava em um carro particular quando foi atingido perto da cidade oriental ucraniana de Kharkiv. Três mulheres no veículo ficaram gravemente feridas. Lobojko estava entregando ajuda humanitária no momento do incidente. O Supremo Tribunal confirmou sua morte e estendeu suas condolências à família.

17:28 Forças ucranianas relatam preparação russa para ataques em Zaporizhzhia Os militares russos estariam se preparando para ofensivas na região sul de Zaporizhzhia, segundo sugestões da inteligência ucraniana. Em transmissões nacionais, o porta-voz militar ucraniano Vladyslav Voloshin alertou para uma ofensiva iminente. As forças russas, ele relatou, haviam concentrado pessoal e equipamento perto da vila ocupada de Pryjutne. Além disso, eles haviam recebido 25 veículos leves, que poderiam ser empregados por pequenas unidades de infantaria tática para ataques. Voloshin aconselhou a preparação para ataques em Zaporizhzhia em breve. No entanto, ele observou que uma ofensiva extensiva exigiria reforços mais enérgicos.

16:36 Serviço de inteligência militar ucraniano alega morte do chefe do centro de drones russo perto de Moscou O serviço de inteligência militar ucraniano HUR anunciou a morte do coronel russo Alexei Kolomeitsev, chefe do Centro Estatal 924 (Unidade Militar nº 20924) para veículos aéreos não tripulados do Ministério da Defesa da Rússia. Este centro é responsável pela treinamento de especialistas em drones e foi implicado em possíveis crimes de guerra contra a Ucrânia. O HUR reconheceu que Kolomeitsev estava envolvido no conflito ucraniano.

15:25 Países Bálticos e Polônia buscam financiamento da UE para reforços na fronteira Os países da NATO Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia estão pedindo fundos à UE para construir bunkers, barreiras e bases militares nas suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. De acordo com o ministro da Defesa da Estónia, Hanno Pevkur, "a necessidade de uma linha defensiva báltica surge devido à situação de segurança atual". Este movimento alinha-se com a nova estratégia de defesa da NATO. Pevkur também mencionou a importância da ação conjunta com a Polónia. Em janeiro, o trio de países bálticos revelou a iniciativa "Linha de Defesa Báltica" e a Polónia anunciou um projeto semelhante intitulado "Escudo Oriental" em maio.

14:58 Rússia Ameaça Ações Legais por Sabotagem do Nord StreamA Rússia declarou sua intenção de processar pela sabotagem dos gasodutos Nord Stream, segundo um comunicado de um representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A Rússia apresentou "ações legais preliminares" contra Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça com base em acordos internacionais de prevenção do terrorismo. Caso o assunto não seja resolvido, a Rússia planeja levá-lo à Corte Internacional de Justiça e desafiar os esforços do Ocidente para reprimi-la.

14:20 Chefe da NATO: Ofensiva de Kursk Causa Problemas a PutinO presidente do Comitê Militar da NATO, o almirante Robert Bauer, acredita que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk representa um desafio estratégico significativo para o presidente Vladimir Putin. Bauer acrescentou que a presença de um exército estrangeiro no solo russo é uma "situação estratégica difícil" para a Rússia, e os aspectos logísticos também apresentam desafios operacionais. No nível estratégico, Kiev está colocando Putin em uma "situação estratégica difícil". Se Putin insistir em defender a pátria, será visto como malsucedido porque as forças ucranianas agora estão dentro do território russo.

13:18 Número de Mortos em Sumy Sobe para Nove após Duplo Ataque de DroneO número de mortos no duplo ataque de drone em Sumy subiu para nove, de acordo com relatórios ucranianos. Atualmente, há 11 feridos, com 113 pacientes evacuados do hospital afetado. Um ataque russo anterior a uma clínica local resultou em uma morte e danificou vários andares. A evacuação de pacientes e funcionários começou, e pessoal de serviços de emergência e forças policiais chegaram ao local para oferecer ajuda. Ao mesmo tempo, a Rússia realizou um ataque aéreo adicional. O presidente ucraniano Selenskyj expressou preocupação com a situação quando oito mortes foram relatadas.

12:34 Departamento de Estado Avalia Plano Vencedor de ZelenskyO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que a administração dos EUA está avaliando o "plano vencedor" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentado ao presidente Joe Biden durante sua reunião na Casa Branca. Zelensky pediu permissão para usar armas ocidentais para ataques de longo alcance a alvos militares russos. Blinken mencionou que os EUA e os parceiros da Ucrânia estão examinando os detalhes desse plano e podem considerar "medidas adicionais" para ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória. Blinken também defende uma postura mais firme sobre o conflito na Ucrânia na Casa Branca, mas essa política ainda não foi implementada pelo presidente.

12:00 Reino Unido Relata Mais de 2000 Ataques a Instalações de Saúde da UcrâniaO Ministério da Defesa do Reino Unido relata que foram registrados 2013 ataques a instalações de saúde da Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Os funcionários foram alvo 235 vezes. No meio de agosto, o exército russo atacou um hospital infantil em Kyiv. O ministério afirmou que os ataques de Moscou ao sistema de saúde resultaram em 176 mortes.

11:10 Ucrânia Relata Três Mortos e Oficiais Ainda Desaparecidos após Ataque à sede da PolíciaO número de mortos no ataque russo à sede da polícia em Kryvyi Rih, Ucrânia, subiu para três. Um oficial de polícia ainda é considerado preso sob os escombros, e as operações de resgate estão em andamento, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. Isso marca o segundo dia consecutivo de ataques a instalações policiais ucranianas.

10:06 Contra-ofensiva Russa em Kursk Faz ProgressoO analista militar australiano Mick Ryan acredita que a contra-ofensiva russa perto de Kursk fez progressos recentes. Em agosto, as forças ucranianas invadiram a região russa de Kursk e tomaram o controle do território. Após um choque inicial, os russos agora estão lutando de volta, gradualmente recuperando terreno, embora a um ritmo mais lento, de acordo com Ryan. Uma avanço ucraniano no oeste de Kursk pode ter posto em risco o flanco russo e isolado centenas de suas tropas, de acordo com a análise de Ryan, baseada no Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

09:24 Força Aérea Ucraniana Repela com Sucesso 69 Ataques de DroneA Força Aérea Ucraniana relata que o exército russo usou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite. A Ucrânia conseguiu interceptar 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy subiu para 7.

09:39 ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance Bem-sucedidos Podem Mudar a Direção da GuerraEspecialistas do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) observaram que alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam substancialmente alterar o rumo da guerra. O ISW sugere que as autoridades russas estão fazendo esforços significativos para influenciar as discussões internacionais sobre se a Ucrânia deveria usar armas ocidentais para lançar ataques de longo alcance contra instalações militares russas. Eles expressam preocupação de que tais ataques poderiam aplicar uma pressão tática substancial na ofensiva russa. Os EUA permanecem firmes em negar permissão à Ucrânia para realizar ataques de longo alcance dentro do território russo.

09:18 Estado-Maior Ucraniano: Aproximadamente 1500 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasDe acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, as forças russas relataram outras 1470 baixas (mortos ou feridos) nas últimas 24 horas. Isso traz o total desde o início da invasão total há dois anos e meio para 650.640. Nesse mesmo período, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Hospital em Sumy Atacado por Russos, Seis MortosAs forças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando em seis mortes, de acordo com a administração militar local. O ataque foi orquestrado usando drones Shahed, e mais ataques de drone foram realizados em uma área residencial e no hospital mais tarde. Isso ocorreu enquanto os serviços de emergência evacuavam pacientes e funcionários do hospital. A força aérea também relatou que os russos haviam lançado bombas guiadas na região de Sumy.

08:21 Goldschmidt Avisa sobre Riscos Ambientais das Exportações de Petróleo RussoApós as alegações da Greenpeace de que a Rússia está utilizando navios de qualidade inferior para burlar o embargo ao petróleo, o ministro do Meio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, alertou sobre os potenciais perigos ambientais que esses tankers representam para a costa do Báltico. Goldschmidt afirmou que "[o regime russo] está flagrantemente violando o embargo ao petróleo imposto em resposta à agressão russa contra a Ucrânia". Este conflito em andamento ameaça os já frágeis ecossistemas marinhas. Várias nações ocidentais acusaram a Rússia de contornar as sanções da UE ao empregar navios mal conservados devido ao conflito. Goldschmidt expressou preocupação de que o risco de um derramamento de petróleo está aumentando, com a maioria do petróleo acabando nas praias europeias.

07:52 Tropas Ucranianas Repelam Ataques Russos em PokrovskAs tropas ucranianas e russas têm travado combates intensos no leste da Ucrânia. Pokrovsk e suas áreas vizinhas têm sido um foco desses conflitos há meses, com as forças russas tentando penetrar na região há vários meses. De acordo com o estado-maior ucraniano, 19 ataques russos às linhas de defesa ucranianas foram repelidos durante o dia. "Os defensores ucranianos estão segurando a posição", eles informaram. As tropas russas estão tentando se aproximar da cidade de várias direções para garantir sua avanço contra os contra-ataques ucranianos. Os combates também continuaram com vigor na área em torno de Kurachove, com cerca de 17 ataques russos repelidos durante o dia. Não é possível verificar independentemente as informações sobre o conflito.

07:41 Zelensky Considera Visita aos EUA um SucessoO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não conseguiu obter uma ampla autorização para o uso de armas ocidentais durante sua visita aos EUA. No entanto, ele considera a visita um desenvolvimento positivo. "Cada discussão ocorreu como necessário", ele observou em um discurso em vídeo na plataforma X. Zelensky apresentou o plano de paz da Ucrânia nos EUA. "Agora nossas equipes precisam trabalhar na implementação de cada passo e cada decisão", ele afirmou. Nos EUA, Zelensky encontrou-se com o presidente Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, uma possível candidata presidencial democrata, para defender o apoio contínuo à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Ele também se encontrou com o candidato presidencial republicano, Donald Trump, em Nova York. Trump reiterou sua afirmação de que, se eleito, o conflito terminaria rapidamente.

06:56 Qatar Continua Negociações para o Retorno de Crianças AbduzidasApós o resgate de nove crianças recentemente, ainda faltam milhares de crianças devido às ações da Rússia durante o conflito, de acordo com os relatórios ucranianos (consulte a entrada das 02:18). Muitas dessas crianças perderam um ou ambos os pais devido ao conflito e foram entregues aos avós, afirmou Dmytro Lubinez, o Ombudsman dos Direitos Humanos. As autoridades do Qatar estão atualmente envolvidas em negociações para o retorno seguro de mais crianças. Eles receberam uma lista de 751 crianças cujo processo de liberação está completo, esclareceu Lubinez. De acordo com as autoridades ucranianas, cerca de 20.000 crianças foram transferidas ilegalmente para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas tendo retornado para casa até agora.

06:27 Blinken Critica China por Apoiar a Indústria de Armamentos RussosO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou suas preocupações ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, sobre o apoio da China ao setor de tecnologia militar russa. Blinken expressou suas reservas em uma conferência de imprensa, afirmando: "Se Pequim afirma que busca a paz e o fim do conflito, mas simultaneamente permite que suas empresas ajudem Putin em sua agressão, isso não é coerente". Wang enfatizou que a posição da China sobre o conflito na Ucrânia tem consistentemente enfatizado a necessidade de reconciliação através da diplomacia, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

05:31 Forças Ucranianas Eliminam Dois Soldados Russos em Jet Ski com DroneAs forças ucranianas parecem ter neutralizado dois soldados russos a bordo de um jet ski usando um drone, de acordo com o Defense Express. Os soldados estavam manobrando no rio Dnipro quando um drone armado com uma carga explosiva atingiu seu jet ski, como mostrado em um vídeo compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko.

De acordo com um relato da fonte de notícias russa autônoma Mediazona, mais de 71.000 soldados russos teriam perdido a vida na Ucrânia. Desde meados de setembro, cerca de 2.000 soldados adicionais teriam perdido a vida no conflito em andamento, de acordo com o relatório. A Mediazona destaca que os números reais poderiam ser muito maiores, uma vez que seus dados verificados vêm de fontes confiáveis, como obituários, postagens nas redes sociais de familiares, meios de comunicação regionais e notificações das autoridades locais.

02:18: Nove Menores Abduzidos da Ucrânia Retornam para Casa

Nove adolescentes, que foram levados para a Rússia durante o conflito, retornaram ao seu país natal. Este retorno ocorreu em uma sexta-feira, com o Qatar atuando como mediador, como afirmou Dmitro Lubinez, o Ombudsman ucraniano, por meio de um post no Telegram. Uma pessoa de 20 anos também esteve envolvida na operação. O retorno foi possível através de um plano de ação conjunta e com a assistência do Qatar como mediador. Initially, the information was not independently verifiable. The abducted children had been separated from their parents or guardians by the occupiers and hailed from areas such as Kherson, Zaporizhzhia, or Luhansk, Lubinez further disclosed.

00:31: Lukashenko: "Uma Invasão na Bielorrússia Equivale à Terceira Guerra Mundial"

15:10: O forte homem da antiga república soviética da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, alega que a NATO possui estratégias agressivas contra seu país e ameaça utilizar armas nucleares em resposta. "Uma invasão da Bielorrússia significa a Terceira Guerra Mundial", declarou Lukashenko à agência de notícias do governo bielorrusso Belta durante um discurso a estudantes em Minsk. Em tal cenário, tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia utilizariam armas nucleares. Lukashenko também reconheceu as recentes alterações na doutrina nuclear da Rússia em seu discurso. Lukashenko argumenta que a NATO possui planos concretos de ataque contra a Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já se posicionaram ao longo da fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa está ansiosa para implementar esses planos", disse ele. Eles estão preparados e responderão prontamente. A Bielorrússia não possui armas nucleares, mas armas nucleares táticas da Rússia foram posicionadas em seu território desde o final de 2023.

23:10: Ex-comandante dos EUA Hodges e outros pedem ação decisiva de Biden contra a Rússia

Vários oficiais militares e especialistas aposentados escreveram uma carta aberta ao presidente dos EUA, Joe Biden, defendendo medidas ousadas para pôr fim ao conflito a favor da Ucrânia e precauções contra potenciais ameaças da China. Entre os signatários estão o ex-comandante das Forças dos EUA na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado comandante da NATO, tenente-general da Alemanha Gert-Johannes Hagemann. Eles defendem ações contra a Rússia e também em relação à China. Eles defendem a suspensão das restrições ao uso de armas ocidentais contra alvos russos, bem como o envio de 300 tanques Abrams e 1000 veículos blindados à Ucrânia, além de um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também propõem a expansão da NATO além das fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e "qualquer outro país democrático que expresse seu desejo de ingressar".**

22:15: Inteligência russa investiga jornalistas internacionais sobre Kursk

A agência de inteligência doméstica russa, FSB, está supostamente investigando três jornalistas estrangeiros devido à sua cobertura de territórios ucranianos ocupados dentro da região russa de Kursk. Os indivíduos sob investigação são Kathryn Diss e Fletcher Yeung da estação de TV australiana ABC News, além do jornalista romeno Mircea Barbu. Eles são acusados de cruzar ilegalmente a fronteira russa, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti. Os jornalistas podem enfrentar até cinco anos de prisão; no entanto, parece que nenhum deles está atualmente na Rússia. Alguns meios de comunicação internacional, como a emissora alemã de radiodifusão internacional Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, relataram da região de Kursk ocupada pela Ucrânia.**

21:35: Casa Branca rejeita alegações de republicanos sobre violação de Zelensky em leis de campanha eleitoral

A Casa Branca rejeita as alegações de legisladores republicanos de que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, violou as leis de campanha eleitoral ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz Karine Jean-Pierre descartou a afirmação como "manobra política" e instou os republicanos a "abandonar essa alegação". A delegação ucraniana solicitou a visita, que o Departamento de Defesa facilitou ao organizar o transporte. "Isso é procedimento padrão", observou Jean-Pierre. Zelensky também visitou o local de fabricação na Pensilvânia durante sua viagem de vários dias aos EUA, onde são produzidos os projéteis de 155 mm urgentemente necessários pela Ucrânia. Vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, estavam presentes. Como resultado, os legisladores republicanos iniciaram uma investigação e o presidente da Câmara dos Representantes solicitou a demissão do embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.**

