Às 22:54, a equipa de Zelensky revela um interesse americano significativo na estratégia estratégica da Ucrânia

Segundo o secretário de imprensa da presidência ucraniana, Serhiy Nykyforov, há um interesse significativo do governo dos EUA no que se diz ser o "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelensky. Isso contraria relatórios que sugerem uma visão cética de Washington. Nykyforov esclarece na TV ucraniana que isso não é preciso e que o plano foi bem recebido. Ele acrescenta que o presidente Joe Biden prometeu fornecer respostas e decisões sobre o plano durante a reunião do Grupo de Contato de Ramstein em 12 de outubro na Alemanha.

22:25 Zelensky: Trump pode apoiar a Ucrânia se eleitoDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se Donald Trump vencer as próximas eleições, ele estará do lado da Ucrânia e fornecerá apoio. Zelensky mencionou isso após encontrar-se com o republicano dos EUA, afirmando: "Não tenho certeza sobre os resultados das eleições ou o novo presidente. Mas Trump me comunicou diretamente que vai apoiar a Ucrânia."

21:40 Lavrov: Nações ocidentais não devem querer lutar contra a Rússia "até o fim"Em um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alertou as nações ocidentais contra tentar derrotar um país com armas nucleares como a Rússia "até o fim". Ele considerou tais ações um "empreendimento suicida". Recentemente, o presidente Vladimir Putin ameaçou o uso de armas nucleares em certas circunstâncias. De acordo com Putin, qualquer ataque convencional apoiado por um país com armas nucleares seria considerado um ataque conjunto daqueles países.

20:52 Explosão danifica ponte ferroviária na RússiaUma ponte ferroviária na região russa de Samara foi danificada por uma explosão, afetando as estruturas de concreto que suportam os trilhos. De acordo com um canal de notícias russo no Telegram, um "dispositivo explosivo desconhecido" detonou perto de Kinel por volta das 13h30 (horário local), resultando na suspensão temporária do tráfego de trem sobre a ponte.

20:02 Conselheiro de Putin: Ocidente visa isolar KaliningradNikolai Patrushev, conselheiro do presidente russo Vladimir Putin, acusou as nações ocidentais de tentar isolar o exclave russo de Kaliningrad. Ele afirmou que os estados ocidentais estão intencionalmente impedindo o tráfego de carga e passageiros para a região devido às sanções impostas. Segundo Patrushev, Moscou vai transferir a maior parte do tráfego rodoviário e ferroviário entre Kaliningrad e o continente russo para transporte marítimo.

19:10 Lavrov: EUA e Reino Unido pretendem destruir a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, rejeitou a possibilidade de um "recomeço" nas relações internacionais. "Qual é o ponto de se falar sobre cooperação global quando as nações ocidentais têm descaradamente ignorado os princípios fundamentais da globalização que eles têm pregado para nós há anos", disse Lavrov na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele suspeita de uma conspiração anglo-saxã para destruir a Rússia, apoiada por evidências de planos de longo prazo que datam de 1945. "No entanto, os estrategistas anglo-saxões de hoje já não escondem suas intenções", afirmou Lavrov. "Eles ainda pretendem enfraquecer a Rússia através da colaboração com o regime nazista ilegítimo em Kyiv. Mas também estão preparando a Europa para uma possível autodestruição."

18:22 Drone russo mata juiz do Supremo Tribunal da UcrâniaUm juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia, Leonid Lobojko, morreu em um ataque de drone russo na cidade oriental ucraniana de Kharkiv. O homem de 61 anos morreu quando um drone atingiu seu veículo particular em um subúrbio, de acordo com o administrador militar regional Oleh Synyehubov. Três mulheres no carro ficaram gravemente feridas. Lobojko estava na região para distribuir ajuda humanitária.

17:28 Ucrânia: Rússia planeja ataques na região de SaporizhzhiaRelatos ucranianos sugerem que as tropas russas estão planejando operações ofensivas na região sul de Saporizhzhia. De acordo com a televisão nacional, o porta-voz do Comando do Sul da Ucrânia, Vladyslav Voloshyn, afirmou que Moscou está concentrando pessoal perto da vila ocupada de Pryjutne, em particular. Voloshyn também mencionou que as tropas russas na região receberam 25 veículos leves, que podem ser usados para ataques de grupos de infantaria pequenos.

16:36 Kyiv relata morte do chefe do centro de drones russo perto de MoscouO serviço de inteligência militar ucraniano HUR anunciou a morte do coronel russo Alexei Kolomeitsev na cidade de Kolomna na região de Moscou. De acordo com o HUR, Kolomeitsev, que era o chefe do 924º Centro Estatal (Unidade Militar nº 20924) para veículos aéreos não tripulados do Ministério da Defesa da Rússia, estava envolvido em crimes de guerra contra a Ucrânia.

15:50 Países Bálticos e Polônia buscam financiamento da UE para defesa da fronteiraOs países da NATO Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia estão buscando fundos da UE para fortalecer suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. De acordo com o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, a necessidade de uma linha de defesa vem da situação de segurança atual. Esta iniciativa está alinhada com a nova estratégia de defesa da NATO. Como Pevkur afirmou, a cooperação próxima com a Polônia é crucial. Em janeiro, os países bálticos anunciaram o projeto "Linha de Defesa Báltica", enquanto a Polônia revelou seu projeto "Escudo Oriental" em maio.

15:12 Rússia ameaça ação legal pela sabotagem do Nord StreamA Rússia anunciou sua intenção de processar a Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça com base em acordos internacionais contra o terrorismo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirma que, se a sabotagem dos gasodutos Nord Stream não for resolvida nesta fase, o assunto será levado ao Tribunal Internacional de Justiça. O porta-voz acrescentou que a Rússia não vai deixar o Ocidente escapar se eles tentarem ignorar esse assunto.

14:26 Chefe da NATO: Ofensiva de Kursk Causa Problema a PutinO presidente do Comitê Militar da NATO, almirante Robert Bauer, acredita que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk representa um desafio estratégico para o líder russo, Vladimir Putin. Segundo Bauer, a presença da Ucrânia no solo russo representa um problema estratégico. Esta ofensiva também traz desafios operacionais devido às linhas de suprimento que passam por Kursk. As ações de Kiev criam um dilema estratégico para Moscou, como explicado por Bauer.

13:44 Número de Mortos em Sumy Sobe para Nove após Duplo Ataque de DroneNove pessoas morreram em um duplo ataque de drone em Sumy, de acordo com fontes ucranianas. O número atual de feridos é de onze, com 113 pacientes sendo evacuados do hospital atingido. Mais cedo no dia, uma pessoa morreu e o teto de uma clínica foi danificado em um ataque russo. A remoção de pacientes e funcionários da instalação, bem como a chegada de serviços de emergência e polícia, se seguiram. As forças russas lançaram outro ataque aéreo ao mesmo tempo. O presidente ucraniano Zelensky reagiu quando ainda havia oito mortes.

12:56 EUA Analisam "Plano de Vitória" de ZelenskyO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está analisando o "plano de vitória" ucraniano apresentado pelo presidente Volodymyr Zelenskyy ao presidente Joe Biden. Entre outros aspectos, Zelenskyy pediu a aprovação de Biden para o uso de armas ocidentais em ataques a alvos militares russos. Blinken agora explica que o governo e os parceiros da Ucrânia estão revisando os detalhes deste plano e que podem ser implementadas medidas adicionais para apoiar a vitória da Ucrânia. O secretário de Estado incentiva uma posição mais firme durante o conflito na Ucrânia, embora ainda não tenha sido implementada pelo presidente.

12:25 Ministério da Defesa do Reino Unido: 2013 Ataques à Saúde na UcrâniaDesde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o Ministério da Defesa do Reino Unido relatou 2013 ataques a instalações de saúde ucranianas. Os funcionários foram atacados 235 vezes. No mês passado, as forças russas bombardearam um hospital infantil em Kyiv. Esses ataques ao sistema médico resultaram em 176 mortes.

11:48 Quatro Mortos em Ataque Russo à Sede da Polícia em Kryvyi RihApós um ataque russo à sede da polícia em Kryvyi Rih, na Ucrânia, o número de mortos subiu para quatro. Um policial ainda está preso sob os escombros e as buscas por sobreviventes continuam, de acordo com o ministério do Interior da Ucrânia. Este é o segundo ataque às forças policiais ucranianas em dois dias.

10:58 Especialista Militar: Contraofensiva de Kursk Avança LentamenteDe acordo com o analista militar australiano Mick Ryan, a contraofensiva russa em Kursk teve algum progresso. Após a invasão da Ucrânia na região russa de Kursk em setembro e a subsequente ocupação do território, os russos têm oferecido resistência. No entanto, o avanço é lento, de acordo com Ryan. O avanço ucraniano para o oeste da contraofensiva russa poderia ter ameaçado o flanco russo, isolando centenas de suas tropas, segundo Ryan, que cita informações do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) dos EUA.

10:30 Força Aérea Ucraniana: 69 Ataques de Drone RepelidosA força aérea ucraniana relata que o exército russo lançou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia na noite passada. A Ucrânia conseguiu interceptar 69 drones e 2 mísseis. O número de mortos em um ataque de drone russo a um hospital da região de Sumy aumentou para sete.

09:39 ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance Bem-sucedidos pela Ucrânia Podem Alterar a Dinâmica da GuerraExpertos do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) sugerem que alguns ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam potencialmente alterar o rumo do conflito. O ISW reconhece que as autoridades russas parecem estar ativamente tentando influenciar a opinião ocidental sobre se a Ucrânia deveria utilizar armas ocidentais para ataques de longo alcance em instalações militares russas. Eles expressam preocupação de que tais ataques poderiam aplicar uma pressão operacional significativa na ofensiva russa. Os EUA continuam a recusar o permissão à Ucrânia para lançar ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Exército Ucraniano Relata 1470 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasDe acordo com o estado-maior ucraniano, o exército russo sofreu outras 1470 baixas, incluindo mortos e feridos, nas últimas 24 horas. Isso traz o total para 650.640 perdas desde o início da invasão total há dois anos e meio. No mesmo período, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Forças Russas Alvo Hospital em Sumy, Matando SeisAs forças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando na morte de seis pessoas, de acordo com a administração militar da região de Sumy. O ataque foi realizado usando drones Shahed, seguido de novos ataques de drone em uma área residencial e no próprio hospital. Isso ocorreu enquanto os serviços de resgate evacuavam pacientes e funcionários. Além disso, a força aérea relatou bombas guiadas russas na região de Sumy.

08:21 Goldschmidt Advertiu sobre os Riscos de Poluição das Exportações de Petróleo Russo pelo Mar BálticoApós acusações da Greenpeace sobre as exportações de petróleo russo pelo Mar Báltico, o ministro do Meio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expressou preocupação com os perigos que os navios-tanque representam para a costa do Báltico. Ele condenou a circumvenção do embargo de petróleo, imposto devido à sua guerra de agressão contra a Ucrânia. Vários países ocidentais acusam a Rússia de utilizar navios suspeitos para contornar as sanções da UE relacionadas à guerra de agressão. Goldschmidt expressou preocupação com o aumento do risco de um derramamento de petróleo. Caso ocorra, a maioria do petróleo provavelmente acabaria nas praias alemãs, de Fehmarn a Eckernförde.

07:52 Defensores Ucranianos Repelem Avanço Russo em PokrovskAs forças ucranianas e russas permanecem em combates intensos no leste da Ucrânia, a região próxima a Pokrovsk tem sido um ponto quente, com tropas russas tentando tomar o controle há meses. Ontem, 19 tentativas russas de penetrar nas defesas ucranianas foram repelidas, segundo o estado-maior de Kyiv. "Os defensores ucranianos estão firmes", eles declararam. As tropas russas estão tentando se aproximar da cidade de vários ângulos e contra-atacar os contra-ataques ucranianos. Também continuaram os confrontos mais pesados na região de Kurachove. Relatórios ucranianos indicam que 17 ataques russos foram repelidos durante o dia. A verificação dos detalhes dos incidentes de combate permanece inconclusiva.

07:41 Zelensky Enxerga Visita aos EUA como Bem-Sucedida, mas não Obtém Aprovação para Uso Extensivo de Armas OcidentaisEmbora o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não tenha recebido autorização para empregar amplamente armas ocidentais durante sua visita aos EUA, ele ainda considerou a viagem positiva. "Cada conversa ocorreu como esperado", declarou em um discurso em vídeo na plataforma X. Ele apresentou o plano de paz da Ucrânia nos Estados Unidos. "Agora devemos trabalhar na implementação de cada passo e decisão", acrescentou. Em Washington, Zelensky encontrou-se com o presidente Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, buscando o apoio contínuo dos EUA contra a agressão russa.

06:56 Catar Ativamente Negociando para o Retorno de Crianças AbduzidasDos milhares de crianças sequestradas pela Rússia durante o conflito, nove foram recentemente resgatadas, segundo relatórios ucranianos (veja a entrada das 02:18). Muitas dessas crianças haviam perdido um ou ambos os pais devido à guerra e foram colocadas com seus avós, explicou Dmytro Lubinez, Ombudsman de Direitos Humanos da Ucrânia. As autoridades do Catar estão atualmente em negociações para recuperar mais crianças. Eles têm mais de 750 crianças para as quais os documentos necessários já foram preparados, conforme indicado por Lubinez. De acordo com as autoridades ucranianas, mais de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas tendo sido devolvidas para casa até agora.

06:27 Blinken Acusa China de Apoiar a Indústria de Armas RussasO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou suas preocupações ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, sobre o apoio da China à indústria de armas russas. "Se a China afirma que quer paz e fim do conflito, mas simultaneamente permite que suas empresas permitam que Putin continue sua agressão, há uma contradição", declarou durante uma entrevista coletiva. Wang disse que a posição da China sobre a guerra na Ucrânia sempre enfatizou a necessidade de diálogo para a paz, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

05:31 Forças Ucranianas Afirmam ter Matado Dois Soldados Russos com Ataque de Drone em Jet SkiAs forças ucranianas afirmam ter eliminado dois soldados russos com a ajuda de um drone enquanto estavam em um jet ski no rio Dnipro, de acordo com o Defense Express e o vídeo compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona: Mais de 71.000 Soldados Russos Reportadamente Mortos na UcrâniaCom base em dados da plataforma de notícias russa autônoma Mediazona, cerca de 71.000 soldados russos são estimados terem morrido na Ucrânia. Desde meados de setembro, cerca de 2.000 soldados a mais teriam morrido no conflito em andamento, de acordo com suas informações. A Mediazona destaca que o número real de baixas pode ser ainda maior, uma vez que seus dados verificados são obtidos de diversas fontes públicas, como obituários, postagens de familiares nas redes sociais, meios de comunicação regionais e notificações das autoridades locais.

02:18 Nove Crianças Ucranianas Abduzidas Retornam ao seu PaísNove crianças ucranianas, que foram levadas para a Rússia durante o conflito, foram devolvidas ao seu país de origem. Elas retornaram à Ucrânia na sexta-feira com a ajuda do Catar, que atuou como intermediário, de acordo com Dmitro Lubinez, o Ombudsman ucraniano. Lubinez relatou no Telegram que as crianças têm idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos também estava envolvido. O retorno das crianças foi possível por meio de um plano de ação conjunta e a mediação do Catar. O relatório não pôde ser inicialmente verificado de forma independente, mas as crianças haviam sido separadas de suas famílias ou responsáveis pelos ocupantes, de acordo com os detalhes fornecidos por Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Ataque à Bielorrússia Poderia Desencadear a Terceira Guerra Mundial"

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou a NATO de ter planos de ataque contra seu país e ameaçou retaliar com armas nucleares. "Um ataque à Bielorrússia acenderia a Terceira Guerra Mundial", declarou Lukashenko, citando um relatório da agência de notícias do estado bielorrusso Belta. Tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia usariam armas nucleares em uma situação dessas. Lukashenko também agradeceu ao líder do Kremlin, Vladimir Putin, pelas recentes mudanças na política nuclear da Rússia. Em seu discurso, Lukashenko afirmou que a NATO tem planos concretos de ataque à Bielorrússia e afirmou que "americanos e poloneses já se posicionaram ao longo da fronteira". Lukashenko preocupa-se com a liderança polonesa que está ativamente se preparando para o conflito. Embora a Bielorrússia não seja uma potência nuclear, armas nucleares táticas da Rússia têm sido armazenadas em seu território desde o final de 2021.

23:10 Ex-comandante dos EUA Hodges e outros instam Biden a tomar medidas decisivas contra a RússiaEm português: "Ex-comandante dos EUA Hodges e outros instam Biden a tomar medidas decisivas contra a Rússia"

10:15 Ex-líderes militares e especialistas dos EUA pressionam Biden a fim de encerrar o conflito a favor da Ucrânia e contra uma possível ameaça da China

Vários ex-líderes militares e especialistas dos Estados Unidos têm pressionado o presidente Joe Biden a tomar medidas robustas para pôr fim ao conflito a favor da Ucrânia e para contrapor uma possível ameaça da China. Entre eles estão o ex-comandante das forças americanas na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado comandante da NATO, o tenente-general da Alemanha, Gert-Johannes Hagemann. Eles recomendam ações contra a Rússia, bem como a reconsideração do uso de armas ocidentais para atingir "alvos militares e logísticos" no território russo. Eles também defendem a entrega de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos blindados Stryker à Ucrânia, além de um embargo completo de armas contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Além disso, eles propõem a expansão da NATO além de suas fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e "qualquer outra nação democrática que expresse seu desejo de ingressar".

22:15 Inteligência russa investiga jornalistas internacionais por reportagens sobre Kursk

A agência de inteligência doméstica russa FSB está investigando três jornalistas estrangeiros por suas reportagens das áreas ocupadas pela Ucrânia na região russa de Kursk. Os jornalistas acusados, Kathryn Diss e Fletcher Yeung da emissora australiana ABC News, e o jornalista romeno Mircea Barbu, estão sendo acusados de cruzar ilegalmente a fronteira russa. A pena para esse crime é de até cinco anos de prisão. Nenhum dos jornalistas está atualmente na Rússia, de acordo com os relatórios. Vários meios de comunicação internacional, como a alemã Deutsche Welle, a americana CNN e a italiana Rai, têm relatado das áreas ocupadas pela Ucrânia em Kursk.

21:35 Casa Branca discorda das alegações republicanas contra Zelensky

A Casa Branca rejeitou as críticas dos republicanos no Congresso que acusam o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de interferir ilegalmente nas eleições americanas ao visitar uma fábrica de armas. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, descartou a acusação como "manobra política" e pediu aos republicanos que "desistam". A delegação ucraniana havia solicitado a visita, que foi facilitada pelo Departamento de Defesa ao fornecer transporte. "Isso é procedimento padrão", afirmou Jean-Pierre. Zelensky também visitou o local de produção na Pensilvânia durante sua viagem aos EUA, onde são fabricados os projéteis de 155 mm urgentemente necessários pela Ucrânia. Vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, estavam presentes durante a visita. Em seguida, os legisladores republicanos iniciaram uma investigação e o presidente da Câmara exigiu que Zelensky "dispensasse" o embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.

21:09 Comunidade Internacional alerta contra ameaça de ataque nuclear da Rússia

Países como a China e o Brasil, entre outros, estão expressando sua oposição ao uso ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. Uma declaração conjunta é emitida, enfatizando a necessidade de "evitar o emprego ou ameaça do emprego de armas nucleares e outras ferramentas de destruição em massa, incluindo armas químicas e biológicas". A declaração conjunta expressa "preocupação significativa" com a possibilidade de "escalada" na Ucrânia, pedindo que "infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares para a paz e outras instalações energéticas, sejam poupadas de ações militares". O chamado à cautela é motivado por recentes declarações do presidente russo Vladimir Putin. Ele sugeriu que a Rússia poderia recorrer a armas nucleares se confrontada com ataques aéreos significativos em solo russo e poderia considerar qualquer ataque de apoio como um ato de agressão coletiva. Além disso, o presidente ucraniano Zelensky alega planos russos para atacar usinas nucleares ucranianas.

