21:46 "Apreensão Ocidental" - Zelenskyy Critica Aliados O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy criticou o Ocidente por demonstrar "apreensão" ao discutir ajuda para a Ucrânia no combate a mísseis russos. "Se os aliados podem cooperar para derrubar mísseis e drones no Oriente Médio, por que não há uma resolução semelhante para derrubar mísseis russos e drones Shahed no céu ucraniano?" Zelenskyy perguntou em uma conferência em Kyiv. "Eles nem sequer admitem: 'Estamos trabalhando nisso.' E isso ainda é o caso mesmo quando mísseis e drones estão prestes a atingir o território dos nossos vizinhos", nota o líder ucraniano. "Isso é vergonhoso para o mundo democrático."

21:30 Mais de 8000 Drones Iranianos Usados pela Rússia Contra a Ucrânia De acordo com as autoridades ucranianas, a Rússia lançou 8060 drones Shahed da Iran contra a Ucrânia desde o início do conflito. Não há declarações da Irã ou da Rússia sobre o assunto. A Ucrânia acusou Teerã de fornecer drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 Evasiva Americana sobre Aprovação de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia Em Washington, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão em negociações. Há expectativa para anúncios sobre a aprovação de armas de alcance longo para a Ucrânia. De acordo com The Guardian, o Reino Unido permitiu que a Ucrânia use mísseis Storm-Shadow. No entanto, a reunião conjunta de ambos os parceiros não deve fazer nenhum anúncio, segundo The Guardian. "Não espero um anúncio hoje sobre o uso de armas de alcance longo dentro da Rússia - não dos EUA", disse John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele apenas confirmou que eles estão continuando as discussões com o Reino Unido, França e outros aliados sobre "os tipos de capacidades que a Ucrânia receberá". Ele também se recusou a esclarecer se o governo dos EUA anunciará alguma mudança.

20:00 Interceptação Alemã de Aviões Russos sobre o Mar Báltico Caças Eurofighter alemães foram enviados para identificar aeronaves russas. Um Tu-142 Bear de patrulha marítima/antissubmarino estava voando sem plano de voo ou transponder, acompanhado por uma escolta Su-30, de acordo com um post da Luftwaffe no X. Os Eurofighters, decolados de Laage e Lielvarde, na Lituânia, escoltaram os aviões russos. Incidentes com aeronaves russas têm sido comuns nos últimos meses.

19:32 Osatschuk sobre o Potencial Lançamento de Armas: "Contribuição Significativa para o Fim da Guerra de Agressão" A Ucrânia tem defendido há muito tempo o uso de mísseis de alcance longo no coração da Rússia. O Reino Unido e os EUA estão avaliando essa decisão agora. O coronel Sergii Osatschuk explica os benefícios que a Ucrânia teria com isso durante a guerra:

19:06 Zelensky Convida a Rússia para a Próxima Cimeira da Paz - Sucesso Incerto O presidente ucraniano Zelensky planeja convidar a Rússia para a próxima cimeira da paz na Suíça em novembro. De acordo com "Le Monde" e outras fontes, tanto Kyiv quanto os parceiros ocidentais confirmaram a participação da Rússia. No entanto, remains unclear if Russia will accept the invitation. High-ranking representatives have repeatedly turned down the offer. Furthermore, Moscow continues to demand that it achieves all its war aims in Ukraine or sets unrestricted peace or negotiating conditions that would amount to a dictatorship for Ukraine.

18:40 Ameaças do Kremlin: "Não Deve Interpretar as Palavras de Putin muito Literalmente" Após o potencial fornecimento de armas de alcance longo à Ucrânia, Vladimir Putin ameaça o Ocidente. O especialista em segurança Nico Lange vê "jogos psicológicos típicos" nessas declarações. No entanto, ele fica surpreso com a interpretação dos líderes ocidentais dos recentes comentários de Putin.

18:07 Possíveis Sanções da UE contra o Irã Após relatórios de que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia, os 27 Estados-membros da UE planejam novas sanções contra Teerã. "A União Europeia já condenou repetidamente o Irã pelo fornecimento de mísseis balísticos à Rússia", disse em comunicado. A entrega representa uma ameaça direta à segurança e constitui uma escalada significativa. "A resposta será rápida e abrangente, incluindo medidas restritivas para o setor aeronáutico iraniano", acrescentou a UE. O governo alemão está atualmente consultando seus parceiros europeus e internacionais sobre a imposição de novas sanções.

17:25 Ex-Ministro de Relações Exteriores da Rússia Kosyrev Avisa o Ocidente sobre Agressão Russa Adicional - "Procura Embaraçar e Desacreditar a NATO" O ex-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Andrei Kosyrev, alerta o Ocidente sobre a possibilidade de uma nova agressão russa. "Se ele for recompensado por suas ações na Ucrânia, Putin, convencido da impotência e covardia da NATO, lançará ataques contra membros da NATO nos Bálcãs antes de receber qualquer garantia da NATO", escreveu Kosyrev no X. "O objetivo de Putin não é seizure territories or even entire nations, but to embarrass and discredit the USA and NATO."

17:04 Debate sobre o Taurus Revivido: Parlamentares Alemães Pedem o Fornecimento de Armas de Alcance Longo à Ucrânia

Figuras políticas dos partidos da coalizão estão defendendo que a Ucrânia tenha permissão para usar armas de alcance longo para atingir alvos dentro da Rússia. A política do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, de acordo com "Der Spiegel", argumenta: "Devemos empower Ukraine, alongside other European states, the UK, and the US, to obliterate military targets on Russian soil." She further states, "This also implies that Germany must eventually supply the Taurus. As the Taurus was specifically designed to disarm military targets prior to their capacity to launch heavy attacks." The Green politician Toni Hofreiter shares similar sentiments. "The utilization of long-range weapons to counter Russian launch bases is vital for the lasting reconstruction of damaged energy facilities," he argues.

16:35 Conflitos Intensos em Kurachove - Ucrânia Relata Ataques Significativos

16:56 Ataques ucranianos colocam região russa a 1,900 quilômetros da fronteira em alerta

Oficiais na região russa do norte de Murmansk estão novamente preocupados com uma possível ameaça de drones ucranianos, levando à suspensão temporária do espaço aéreo, de acordo com o governador Andrei Chibis via Telegram. A região fica a aproximadamente 1,900 quilômetros da Ucrânia. A Agência Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, suspendeu decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity devido a preocupações com a segurança. A região abriga a frota do norte da Rússia e uma base aérea de onde decolam bombardeiros estratégicos para atacar a Ucrânia.

15:22 Londres revela informações: Essas mísseis iranianos que a Rússia agora possui

O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou informações sobre os mísseis iranianos supostamente fornecidos à Rússia, que são mísseis balísticos de curto alcance do tipo Fath-360, também conhecidos como BM-120. Esses mísseis, introduzidos em 2020, podem carregar uma carga útil de 150 quilos até 120 quilômetros e atingir o alvo com uma precisão alegada de 30 metros. De acordo com o relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa em Londres sobre o conflito na Ucrânia, esses mísseis vão aumentar a capacidade da Rússia de realizar ataques precisos contra as forças militares ou infraestrutura civil ucraniana perto da frente.

14:45 Polônia ainda não forneceu financiamento para a iniciativa de artilharia tcheca

De acordo com o jornal polonês Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não forneceu financiamento para a iniciativa de artilharia tcheca, que visa adquirir munição para a Ucrânia em todo o mundo usando fundos de vários países parceiros. A Alemanha é aparentemente o maior e mais rápido financiador. Caso o plano prossiga como previsto, a Ucrânia receberá 100.000 projéteis neste mês, de acordo com o relatório. A meta é ter um total de 500.000 projéteis até o final de 2024, com suprimentos adicionais agendados para 2025. A situação na Rússia está causando problemas no mercado de aquisição, de acordo com relatórios de Praga.

14:20 Pistorius sugere aprovação de armas estendidas para a Ucrânia compatíveis com o direito internacional

O ministro da Defesa Federal Pistorius acredita que uma possível aprovação por parceiros da NATO para a Ucrânia usar armas estendidas contra alvos na Rússia é compatível com o direito internacional. Ele afirma que os EUA e o Reino Unido são livres para tomar decisões sobre as armas que forneceram e que é prerrogativa deles. "O direito internacional permite isso", ele comenta. Em resposta aos avisos do presidente Putin de que a NATO estaria em guerra com seu país se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance produzidos no Ocidente, Pistorius simplesmente afirma: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Não há muito mais a ser dito. Ele ameaça sempre que quer e chantageia quando lhe convém."

13:57 Zelenskyy anuncia o retorno de 49 prisioneiros de guerra

O presidente ucraniano Zelenskyy anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, que foi sitiada pelo exército russo na primavera de 2022. "49 ucranianos retornaram para casa", explica o chefe de estado, e publica fotos de soldados e servidores públicos envolvidos em bandeiras ucranianas. De acordo com Zelenskyy, eles são membros do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Os meios de comunicação ucranianos relatam que 23 dos 49 retornados são mulheres. O presidente não revela inicialmente se o retorno é resultado de um troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk sobre as ameaças de Putin: "Não exagere a importância"

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk não está alarmado com as últimas ameaças de Vladimir Putin sobre armas de longo alcance contra alvos na Rússia. Embora reconheça que a situação na Ucrânia e na frente ucraniano-russa deve ser levada muito a sério, ele argumenta: "Não exageraria a importância das últimas declarações do presidente Putin". Essas declarações, segundo ele, refletem a difícil situação em que se encontra o exército russo na frente. Putin havia afirmado anteriormente que o Ocidente estaria lutando diretamente contra a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance produzidos no Ocidente.

13:21 Pequim vê negociações como a única saída do conflito da Ucrânia

O ministro da Defesa chinês Dong Jun propôs "negociações" como a única solução para os conflitos, como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza, em uma conferência de segurança internacional em Pequim. Ele sugeriu que "resolver a crise da Ucrânia e o conflito israelense-palestino, promover a paz e as negociações é o único meio de escape".

12:58 Petróleo e Gás Têm Papel Significativo na Viagem de Scholz pela Ásia Central O governo alemão planeja aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. Um representante do governo declarou: "Bem-vindos os potenciais aumentos nas fornecidas de petróleo do Cazaquistão", antes da viagem do Chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começa no domingo. O objetivo é garantir diversas opções para o suprimento do refino PCK em Schwedt, com mais petróleo do Cazaquistão entre elas. No entanto, são necessárias opções adicionais, uma vez que o petróleo cazaque depende de pipelines russos para transporte para a Alemanha, dando a Moscou alavancagem. Desde o ataque russo à Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo da Rússia. A visita de Scholz também se concentrará nos suprimentos de gás da Ásia Central. Quanto aos leilões para novas usinas de geração de gás, está claro: "Precisamos adquirir gás de algum lugar, e a Ásia Central tem muito a oferecer", reconheceu o representante.

12:26 França Recalls Iranian Representative in Paris A França convocou o representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris. O motivo são relatórios sobre entregas de mísseis balísticos à Rússia, segundo fontes diplomáticas. O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia mencionado anteriormente que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que deveriam ser implantados na Ucrânia dentro da semana. O Irã negou essas alegações.

12:03 Pentágono Enxerga Contra-ofensiva Russa em Kursk como Mínima até Agora O Pentágono não ficou impressionado com a contra-ofensiva russa em Kursk. "Vimos unidades russas tentando conduzir algum tipo de contra-ofensiva na região de Kursk", declarou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "Até agora, diria que é mínima, mas é claro que estamos monitorando", acrescentou. O Ministério da Defesa russo relatou que suas tropas haviam reconquistado dez assentamentos. Essa afirmação não foi confirmada independentemente. O exército ucraniano lançou a ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas e desde então alegou ter capturado cerca de 100 vilas russas e aproximadamente 1.300 quilômetros quadrados.

11:38 Apesar de Múltiplas Abatidas: Ataques de Drone Causam Danos A força aérea ucraniana alega ter abatido 24 dos 26 drones durante a noite. Na região de Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas, enquanto na região de Mykolayiv, detritos de drone incendiaram uma fábrica de processamento de alimentos, relataram oficiais regionais. De acordo com o Ministério da Energia, a infraestrutura na região de Ivano-Frankivsk foi comprometida.

11:16 Kim Recebe Shoigu em Pyongyang O Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. Os encontros ocorreram em uma "atmosfera única de confiança e amizade", segundo o Conselho de Segurança da Rússia. As discussões "contribuirão significativamente" para a implementação do pacto de defesa assinado por Kim e pelo chefe do Kremlin, Vladimir Putin, em junho. De acordo com Putin, o pacto promete "assistência mútua no caso de agressão contra uma das partes contratantes". O Ocidente alega que Moscou está utilizando foguetes e munição da Coreia do Norte na Ucrânia. Para manter sua ofensiva ucraniana, a Rússia está se aproximando de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte em busca de munição adicional.

10:46 Presidente da Duma: NATO está Engajada em Guerra Contra o Nosso País

O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, responsabiliza a NATO por participar do combate na Ucrânia. "Eles estão travando guerra contra o nosso país", escreveu Volodin no Telegram. Ele sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas para ataques, coordenar despliegues militares com o exército ucraniano e, em geral, emitir instruções ao governo de Kyiv.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: "Declaração de Putin é Ignorada nas Notícias da Manhã"

No Ocidente, há preocupações de que permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo possa levar à escalada. exactly this is what Kremlin chief Vladimir Putin threatens yet again. ntv correspondent Rainer Munz voices several explanations why Putin's menacing may not hold much weight.

09:42 Família: Lider da Oposição Belarussa Prisioneira em Condição Crítica

A líder da oposição belarussa presa, Maria Kolesnikova, está em estado de saúde crítico, de acordo com sua irmã. Há quatro anos, ela está presa em condições inumanas e agora pesa apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, diz Tatiana Chomitsh, citando informações de ex-detentos. "Acredito que este é um momento crítico, pois ninguém pode suportar tais condições por um longo período." Ela acusa as autoridades de torturar mental e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia recusou-se a responder a um pedido sobre as condições de detenção de Kolesnikova. A belarussa de 42 anos, que tem sido um símbolo de resistência desde os protestos contra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em 2020, está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por suposta conspiração para tomar o poder.

Alemanha e Lituânia finalizaram um acordo governamental sobre o deployment de uma brigada de combate na Lituânia, um país da NATO no Báltico. O Ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas selam o acordo em Berlim. Este acordo complementa o Acordo de Forças da NATO, clarificando assim o estatuto legal dos soldados e civis alemães na Lituânia. O objetivo principal é estabelecer certeza jurídica. O acordo abrange vários aspectos, como direitos de residência, leis fiscais, instituições educacionais, vigilância sanitária pública, regulamentação do trânsito rodoviário e medidas de segurança pública, entre outros. Por exemplo, o quadro legal necessário para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia será estabelecido. A brigada deverá estar operacional em 2027. Saiba mais detalhes aqui.

08:56 Rússia Expulsa Seis Diplomatas Britânicos Acusados de Espionagem

08:31 NATO's Involvimento na Guerra Seria uma 'Linha Vermelha Crítica' para Putin, alerta o Kremlin

O presidente ucraniano Zelensky vem defendendo a aprovação de mísseis de alcance longo para atingir posições militares russas há algum tempo. Os EUA e o Reino Unido estão prestes a revisar essa proposta em colaboração. Em resposta, Putin emite um forte alerta ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece para Compartilhar Inteligência sobre Armas Ocidentais

A Rússia está oferecendo para compartilhar suas insights obtidos do conflito na Ucrânia sobre armas ocidentais com seus aliados. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, mencionou isso durante uma conferência de segurança na China, conforme relatado pela agência de notícias russa RIA. A Rússia alega ter vasta experiência em contrapor diversas armas ocidentais e está disposta a compartilhar esse conhecimento com seus parceiros para se adaptar a táticas de guerra modernas.

07:34 SBU da Ucrânia Prende Cinco Homens por Incendiar Veículos Militares

Cinco homens foram presos pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) por incendiar veículos militares em Kyiv a serviço de uma agência de inteligência russa. Os suspeitos, que vieram de diferentes regiões da Ucrânia, foram contatados por agentes russos pelo Telegram em busca de dinheiro fácil. Os homens cometeram esses atos enquanto os gravavam em seus telefones, esperando pelo pagamento, mas nunca o receberam.

07:05 Chefe Rabino da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho Adotivo na Guerra

O Chefe Rabino da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, durante a invasão russa. O serviço funerário em Kyiv na quinta-feira foi attended by soldiers, veterans, and others to pay their respects. Samborskij, 32, foi dado como desaparecido no final de julho e sua morte foi confirmada posteriormente. Ele se tornou pai de uma filha algumas semanas antes de ser recrutado. Rabbi Asman tinha adotado ele como um órfão de 10 anos.

06:29 Japão Descreve Encontro com Aviões Militares Russos

A força de defesa aérea do Japão interveio após dois aviões russos pairar em torno do território japonês. Não houve violação do espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Os aviões russos voaram do mar em direção à região sul de Okinawa desde a manhã até a tarde. A Força de Autodefesa Aérea do Japão foi mobilizada em resposta. Os aviões russos partiram do espaço aéreo japonês ao meio-dia e cruzaram as Kurilhas, uma região em disputa entre Japão e Rússia. Earlier in the week, warships from Russia and China began joint exercises in the Sea of Japan, as part of a large-scale naval drill. Russian military aircraft last circled Japan in 2019.

06:07 Moscou Acusa EUA de Implementar Política de Contenção contra Rússia e China

O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, afirmou durante uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma política de contenção contra a Rússia e a China. Essa informação foi compartilhada pela agência de notícias TASS. De acordo com Fomin, Moscou e Pequim defendem uma ordem mundial multipolar baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para guerras na Ásia ao estabelecer novos blocos de segurança.

05:27 Ucrânia: Navio Cargueiro Civil Alvo de míssil Antinavio

A Marinha ucraniana revelou novos detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio cargueiro civil no Mar Negro. O navio, com bandeira do Caribe, foi aparentemente alvo por um bombardeiro Tu-22 com um míssil anti-navio Ch-22. O navio cargueiro estava fora das águas territoriais ucranianas, a caminho do Egito com uma carga de trigo. De acordo com a BBC, o navio cargueiro estava, na verdade, na zona econômica exclusiva da Romênia no momento do incidente. A BBC também relatou que, em vez de um míssil Ch-22, um míssil Ch-31 para supressão de radar foi usado, que possui menor poder explosivo do que um míssil Ch-22 especificamente projetado para atacar porta-aviões.

03:19 Incident at Border Line: Moldovan Soldier Mysteriously Dies

Um soldado moldavo morreu misteriosamente enquanto cumpria seu dever na linha de fronteira com a região separatista de Transnistria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia anunciou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma enquanto executava suas funções em seu posto. As autoridades agora investigam o incidente. Soldados da Moldávia e da região separatista de Transnistria, além de tropas russas, têm sido estacionados na divisória de fronteira entre os dois lados desde um conflito em 1992 após o colapso da União Soviética. A Moldávia comprometeu-se a reintegrar a Transnistria em seu território. Incidentes na divisória de fronteira são extremamente raros.

02:18 PM do Reino Unido: "Não Há Intenção de Provocar Conflito com a Rússia"

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, negou a afirmação do presidente Putin de que a entrega de armas de longo alcance para ataques profundos no território russo equivale à involvement da NATO no conflito. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", afirmou Starmer. O Reino Unido apoia plenamente esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. "No entanto, não temos intenção de nos envolver em conflito com a Rússia - isso é absolutamente não é nosso objetivo", enfatizou o primeiro-ministro do Reino Unido. Leia mais aqui.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Provavelmente Apoiaria Ucrânia "Vigorosamente"O ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata presidencial democrata Kamala Harris apoiaria a Ucrânia "de forma mais robusta" do que o atual presidente, Biden, se ela vencer as eleições. Ela já demonstrou isso em certas áreas, de acordo com Taylor, em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido mais cauteloso em algumas decisões, como aquelas relacionadas a HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele permanece cauteloso quanto a permitir que a Ucrânia lance ataques profundamente dentro da Rússia. Taylor espera uma abordagem "mais robusta" de Harris, já que ela provavelmente traria uma nova equipe de política externa à Casa Branca.

00:27 Zelensky Elogia a Estônia pela Ajuda MilitarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, expressando gratidão pela ajuda militar. A membro da UE e da NATO no Báltico prometeu destinar 0,25% de seu PIB anual à Ucrânia para suas necessidades de defesa. As discussões também giraram em torno da reconstrução do país e de suas aspirações à UE. Além disso, a primeira-ministra letã, Evika Siliņa, prometeu mais ajuda durante um encontro com Zelensky.

23:19 Serviço de Inteligência Alemão Não É Obrigado a Compartilhar Avaliação sobre a Ucrânia com JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar a um jornalista se caracterizou uma vitória militar para a Ucrânia como desafiadora ou impossível em conversas reservadas, decidiu o Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. O BND também não precisa revelar quais meios de comunicação participaram dessas conversas, pelo menos por enquanto. O tribunal rejeitou principalmente o pedido do jornalista para uma medida cautelar. No entanto, o BND deve revelar o número de conversas individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O jornalista apresentou uma solicitação urgente ao tribunal devido a um artigo de jornal de maio, que relatou que um político do CDU afirmou que o BND estava espalhando uma avaliação deliberadamente negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da Coligação Apoiam o Uso de Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos da coligação apoiam o permitir que Kyiv use armas de alcance longo contra alvos na Rússia. "É certo e consistente com o direito internacional atacar alvos militares na Rússia com foguetes ocidentais de alcance longo", diz o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, ao T-Online. Roth menciona campos militares, centros de comando e bases de lançamento como possíveis alvos na Rússia para armas de alcance longo. A partir desses locais, "os ataques traiçoeiros contra alvos civis ucranianos são realizados", e eles podem ser mais efetivamente frustrados lá. O chairman do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, diz: "Já é hora de permitir que os aeroportos militares russos sejam atacados com armas de alcance longo como ATACMS e Storm Shadow". O político verde Anton Hofreiter enfatiza: "A Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser permitido a atacar bases militares em território russo com armas de alcance longo.

21:35 Vance Discute as Ideias de Trump sobre a UcrâniaDe acordo com o candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance, o plano de Donald Trump para acabar com a guerra russa poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Como Vance explica em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus na mesa de negociações para "descobrir o que uma solução pacífica poderia ser". "Acho que ele poderia alcançar um acordo muito rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por suas vistas afetuosas do presidente russo Vladimir Putin e sua crítica repetida à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que acabaria com a guerra em 24 horas se eleito. No entanto, ele não fornece mais detalhes de seu plano.

21:03 "Somos Russos. Deus está conosco" - Comício Ultranacionalista em São PetersburgoEles não podem alegar uma autoridade maior, e ela não pode contradizê-los: "Somos russos. Deus está conosco", ecoam Numerous nationalistas and ultranationalists marching through St. Petersburg. And again and again, they shout: "Move forward, Russians!" The occasion for their march is the anniversary of the transfer of relics of Alexander Nevsky, who is celebrated as a national hero and saint of the Orthodox Church.

20:28 Propagandista Russo: "O Atlântico é Nossa Fronteira"O proeminente apresentador de televisão russo Vladimir Solovyov expressa sua opinião de que a Rússia não deveria parar na anexação da Ucrânia. Ele sugere, de forma casual, "Acredito que a fronteira ótima é o Atlântico. Uma fronteira natural", diz o porta-voz do Kremlin. "Nossas tropas caberiam perfeitamente em Berlim, Lisboa, Madrid. E não foram esplêndidas em Paris?" Quando um participante da conversa aponta a falta de população russa, ele responde: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Ou então, poderia-se considerar a China.

20:01 Voluntários do Reino Unido se Preparam para o InvernoCasas na Ucrânia que sobreviveram aos bombardeios até agora muitas vezes não têm janelas - um desafio significativo à medida que o inverno se aproxima. A organização britânica "Insulate Ukraine" enfrenta esse problema viajando para zonas de conflito e instalando janelas temporárias.

