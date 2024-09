Às 22:01, Zelenskyy pede ao Ocidente autorização para atacar bases aéreas russas

21:02 Vítimas em Kharkiv após Bombardeio Russo

Um bombardeio russo na cidade ucraniana de Kharkiv deixou uma mulher morta e vários civis feridos, segundo relatórios oficiais. Um edifício residencial de vários andares foi danificado, como informou o Presidente Volodymyr Zelensky no seu canal do Telegram. Ao final do dia, as autoridades relataram uma morte e 42 feridos. O prefeito Ihor Terechov confirmou que vários crianças estavam entre os feridos. Os serviços de emergência ainda estavam no local à noite, a combater um incêndio que começou entre o nono e o décimo segundo andar após o impacto da bomba e a procurar mais vítimas. No final, encontraram o corpo de uma mulher nos escombros (consulte também a entrada às 20:36).

20:36 Número de Feridos em Kharkiv Continua a Aumentar após Ataque Russo

O número de feridos num ataque russo à segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, tem vindo a aumentar. De acordo com o relatório do prefeito, pelo menos 41 pessoas ficaram feridas. O número inicial de feridos tinha sido revisto em alta (consulte as entradas às 17:54 e 15:25). Um míssil guiado russo atingiu um edifício residencial de vários andares no domingo à tarde, disse o prefeito. Um incêndio deflagrou, envolvendo quatro andares, e outros 12 edifícios também ficaram danificados.

20:11 Zelensky Discute Plano de Vitória em Washington

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou planos para apresentar uma estratégia de vitória em Washington. Em entrevista a um jornalista dos EUA, Fareed Zakaria, Zelensky disse que apresentaria em breve um plano de vitória em Washington. "Esbocei vários pontos-chave, quatro deles essenciais", disse ele. Esses pontos dizem respeito à segurança, ao estatuto geopolítico da Ucrânia, ao apoio militar e à ajuda económica para a Ucrânia. Zelensky sublinhou que a implementação desses pontos depende apenas do Presidente dos EUA, Joe Biden, não do Presidente russo, Vladimir Putin. Ainda não foi marcada uma data específica para a visita de Zelensky a Washington, mas espera-se que ocorra em torno da Assembleia Geral das Nações Unidas, no final de setembro.

19:49 Zelensky Enfatiza Escassez de Armas, Acusa Congresso dos EUA

A Ucrânia não dispõe de armas suficientes para equipar completamente as suas tropas, afirmou o Presidente Zelensky numa entrevista a um jornalista dos EUA. "Precisamos equipar 14 brigadas, mas com as armas entregues até agora, só podemos equipar quatro", disse ele. Atribuiu esta escassez aos atrasos nas entregas. Durante o período em que as entregas de armas dos EUA foram suspensas no Congresso dos EUA durante meses, no início do ano, a Ucrânia esgotou todas as suas reservas. "Gastámos todas as armas que tínhamos em reserva, tanto nos depósitos como nas unidades de reserva", explicou Zelensky. Atualmente, essas unidades de reserva precisam ser reequipadas, enfatizou. Zelensky tem frequentemente salientado que a ajuda militar prometida pelos aliados muitas vezes chega com atrasos significativos, o que complica a condução da guerra, especialmente na defesa das regiões contestadas no leste da Ucrânia.

19:03 Starmer e Meloni Debatem Uso de Armas de Alcance Aumentado pela Ucrânia no Território Russo

O Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer e a Primeira-Ministro italiana Giorgia Meloni planeiam debater uma proposta na segunda-feira que permitiria à Ucrânia utilizar mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow com alcance aumentado no território russo. Foi relatado pelo portal de notícias dos EUA Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto. A visita de Starmer a Roma ocorre logo após a sua reunião com o Presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington. Até agora, Biden opôs-se a tal medida, temendo a escalada da guerra. De acordo com o relatório, os oficiais britânicos irão realizar discussões com os seus homólogos franceses e alemães nos próximos dias sobre este plano.

17:54 Autoridades Relatam Mais Feridos em Bombardeio Russo em Edifício Residencial em Kharkiv

De acordo com declarações oficiais, um bombardeio russo na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, deixou vários civis feridos. "Um edifício residencial de alto foi danificado", declarou o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no seu canal do Telegram. O prefeito Ihor Terechov falou de 35 feridos, incluindo várias crianças. Anteriormente, tinham sido relatados 28 feridos (consulte a entrada às 15:25). Os serviços de emergência ainda estavam no local à tarde para combater o incêndio que deflagrou entre o nono e o décimo segundo andar após o impacto da bomba e para procurar mais vítimas nos escombros.

Kharkiv, que tinha uma população superior a um milhão antes da invasão ordenada pelo líder do Kremlin, Vladimir Putin, foi uma das cidades mais bombardeadas na Ucrânia. As forças russas têm atacado repetidamente Kharkiv com artilharia e mísseis, e mais recentemente com bombas guiadas, que são lançadas de aviões enquanto ainda estão sobre território russo.

16:08 "Fascista Imperialista": Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido Desconta Ameaças de Putin como Palavras Vazias

No contexto de discussões sobre aliviar restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia contra alvos russos, o Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, desmente os avisos do Presidente russo, Vladimir Putin. "Ele só fala. Ele ameaça guerra com tanques, com mísseis, com armas nucleares", diz Lammy à BBC. Apesar das ameaças de Putin, Lammy insiste que "não devemos nos desviar do nosso caminho" e chama Putin de "fascista imperialista". Quando perguntado se Putin está mentindo quando ameaça guerra nuclear, Lammy responde: "O que Putin está fazendo é criar confusão. É apenas bravata".

15:25 Mais de 28 Feridos em Kharkiv por Bomba Guiada

Pelo menos 28 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas em um edifício residencial em Kharkiv, nordeste da Ucrânia, após um ataque com uma bomba guiada. "O impacto acendeu um incêndio em um prédio residencial", explica o governador Oleh Syniehubov via Telegram. Também foram danificadas partes da infraestrutura da cidade (veja também entradas às 09:46 e 07:03).

14:55 Moscou Ameaça Washington por Sanções Contra Emissora de TV Russa RT

Moscou critica firmemente as sanções dos EUA contra a emissora de televisão russa RT, de propriedade do governo, e sugere medidas de retaliação. "O comportamento do governo dos EUA não ficará impune", diz Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, de acordo com o site oficial da agência. Analistas veem isso como um aviso aos jornalistas americanos ainda operando na Rússia. Em março de 2023, a Rússia prendeu o jornalista americano Evan Gershkovich sob acusação de espionagem. Ele ficou detido por 16 meses antes de ser libertado como parte de uma troca. Tanto Gershkovich quanto o jornal sempre negaram as acusações. Zakharova acusa os EUA de censura e agressão à liberdade de imprensa. Com suas ações contra o grupo RT, ela diz que os EUA estão iniciando "outra onda de restrições contra meios de comunicação e jornalistas russos". O governo americano havia anteriormente apresentado acusações sérias contra a RT e acusou a organização midiática de interferir nas questões internas de países em todo o mundo.

14:28 Presidente do Irã Viaja para a Rússia para Cúpula do BRICS

O Irã está fortalecendo sua colaboração com a Rússia e participará da cúpula do BRICS. O Presidente Massoud Peshotan viajará para Kazan, no Volga, de acordo com fontes da mídia russa citando o embaixador do Irã em Moscou, Kasem Jalali. Jalali também anunciou uma reunião bilateral com o Presidente russo, Putin, durante a cúpula de 22 a 24 de outubro. Um acordo de cooperação abrangente está em andamento. O Secretário de Estado americano, Antony Blinken, acusou a República Islâmica de fornecer mísseis à Rússia para uso na Ucrânia. Teerã nega essa alegação.

13:55 Novo Ministro das Relações Exteriores em Kyiv Advertiu: Não Se Deixem Enganar pelas Ameaças de Putin

Diferentemente das ameaças do Presidente russo, Vladimir Putin, o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, encoraja seus aliados a não se deixarem intimidar pelas ameaças de Putin. Ele afirma que Putin quer enfraquecer o apoio à Ucrânia. "Em vez disso, os aliados deveriam fortalecê-lo", escreve Sybiha no X. "As ameaças de Putin não funcionam". Ele destaca que Putin ameaçou "consequências imprevisíveis" várias vezes, mas nunca cumpriu suas promessas. Isso foi verdadeiro quando o Ocidente começou a fornecer armas à Ucrânia após o início do conflito, quando a Finlândia e a Suécia ingressaram na NATO e quando a Ucrânia adquiriu seus primeiros caças F-16, diz o ministro das Relações Exteriores.

13:30 "Recusa do Estendimento de Mísseis Taurus Alemães Rejeitada como Teimosa"

A controvérsia em torno do fornecimento de mísseis de cruzeiro alemães Taurus à Ucrânia está aumentando, mas o Chanceler Scholz deixou claro que não aprovará tais armas. Essa posição não é bem recebida na Ucrânia, de acordo com a correspondente da ntv, Kavita Sharma.

13:03 Governador: Casal Morto em Odessa por Ataque de Foguete

Pelo menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque de foguete russo nas proximidades de Odessa, de acordo com autoridades ucranianas. O governador da região identificou as vítimas como um casal. A análise preliminar mostra que um warhead de bomba de cluster foi usado. A força aérea ucraniana relata que dois foguetes atingiram as proximidades.

12:28 Ucrânia: Ponte e Centro de Comando Danificados

O exército ucraniano alega ter destruído uma ponte construída pelos russos. O local exato da ponte não foi revelado pelo Estado-Maior do Exército. No total, seis áreas de concentração do inimigo foram atingidas no dia anterior, seja pelo ar ou com artilharia. Além da ponte, um sistema de artilharia também foi demolido. Outro ataque foi relatado em um centro de comando e controle.

11:58 Mulheres Ucranianas Desempenham Desminagem em Campos Devido ao conflito em andamento entre soldados ucranianos e tropas russas, muitos setores de trabalho tradicionais masculinos estão enfrentando uma escassez de mão de obra. Como resultado, as mulheres estão sendo cada vez mais procuradas, levando muitas a se reciclar para essas funções. A reportagem estrangeira da ntv visita algumas dessas mulheres no sudeste da Ucrânia e perto de Kyiv.

11:25 Ischinger Sugere Aliviar Restrições de Armas para Uso da Ucrânia Wolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique, propõe aliviar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia. "Vamos tornar isso mais claro e simples para todos ao dizer: comprometemos a Ucrânia a usar apenas os sistemas de armas que fornecemos dentro de um quadro legal", disse Ischinger ao "Süddeutsche Zeitung". Isso implica que hospitais estão fora dos limites, uma tática que as forças russas têm utilizado frequentemente. Apenas alvos militares, como aeroportos ou bases de lançamento, podem ser atacados. Isso se estende ao território russo, especialmente para prevenir ataques de mísseis.

10:53 Troca de Prisioneiros Frequente Depois da Ofensiva de Kursk A troca recente de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia provavelmente está relacionada à ofensiva ucraniana em Kursk, de acordo com analistas. Desde o início da ofensiva em 6 de agosto, houve três trocas nas quais um total de 267 prisioneiros de cada lado foram libertados. Em comparação, apenas três trocas ocorreram entre 1º de janeiro e 6 de agosto - um total de aproximadamente 800 ucranianos e russos. Oficiais ucranianos afirmam que a incursão em Kursk fortaleceu o poder de negociação da Ucrânia em trocas de prisioneiros com a Rússia, após a recusa consistente do Kremlin às tentativas da Ucrânia de negociar uma troca.

10:16 Russos Prosseguem Lentamente na Frente Leste As tropas russas continuam a avançar no leste da Ucrânia, fazendo progressos constantes perto de Wuhledar e sudeste do centro de logística Pokrovsk, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido. No entanto, os russos não se aproximaram significativamente de Pokrovsk em si nas últimas semanas.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drone e Mísseis A força aérea ucraniana relata ter sido alvo da Rússia com 14 drones e um míssil guiado durante a noite. Dez drones foram abatidos pela defesa aérea, enquanto o míssil guiado foi interceptado. A força aérea não fornece informações sobre o destino desses mísseis ou quaisquer baixas ou danos resultantes dos ataques. Autoridades na região de Charkiv relataram incêndios causados por bombardeios russos, bem como danos a vários edifícios na cidade de Charkiv.

09:10 Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial na Metrô de Moscou Preocupa Ativistas de Direitos Humanos Ativistas de direitos humanos estão preocupados com a expansão de um sistema de pagamento de metrô que utiliza reconhecimento facial na Rússia. De acordo com a Rádio Livre Europa / Rádio Livre, financiada pelos EUA, o método "Face Pay", disponível em Moscou há três anos, está sendo introduzido em seis cidades adicionais, incluindo Kazan, onde os passageiros agora podem se registrar no sistema. Os passageiros podem pagar olhando para um dispositivo equipado com câmera na catraca. Também estão sendo feitos planos para oferecer esse método em todas as estações de metrô russas até o ano que vem. Em Moscou, câmeras de vigilância têm sido utilizadas para prender indivíduos suspeitos de participar de protestos anti-governamentais e jornalistas que cobrem esses protestos. O advogado Andrei Fedorkov, que trabalha com a organização de direitos humanos banida Memorial para apoiar prisioneiros políticos, preocupa-se que "Face Pay" também possa ser utilizado para esse propósito, apresentando "riscos significativos" e tornando-se "outra ferramenta poderosa de vigilância e controle dos cidadãos".

08:02 Sistema de Defesa Aérea Russo Abate 29 Drones Sobre o Território O sistema de defesa aérea russo relatadamente abateu 29 drones sobre várias regiões durante a noite, de acordo com o Ministério da Defesa em Moscou. Os drones foram lançados da Ucrânia, com a maioria interceptada sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 Stegner Justifica Participação em Protesto Contra Armas O especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, defende sua participação planejada em uma manifestação onde Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda, também falará. Stegner afirma que não está aparecendo com ninguém e apresentará suas vistas como social-democrata. Ele nota que há outros oradores cujas visões ele não compartilha e vários chamados cujo conteúdo ele não endossa. "Desde que fascistas, anti-semitas e racistas sejam excluídos, eu apoio a liberdade de expressão." A "manifestação nacional pela paz" de 3 de outubro em Berlim foi chamada por uma iniciativa chamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". Ela pede negociações imediatas para pôr fim aos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, bem como um fim às entregas de armas à Ucrânia, Israel ou qualquer outro local. A iniciativa também critica o governo federal liderado pelo SPD por "armar mais do que nunca". A crítica à manifestação veio do especialista em política externa do SPD, Michael Roth, que disse: "Negligenciar mencionar a Rússia e o Hamas como instigadores da guerra é uma vergonha." A deputada do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, escreveu, em relação à participação planejada de Stegner: "Isso é verdadeiramente prejudicial ao seu partido e ao governo." Leia mais aqui.

07:03 Kharkiv Sofre Novo Ataque Kharkiv sofreu outro ataque das forças militares russas durante a noite, de acordo com as autoridades ucranianas. De acordo com a declaração do governador regional, um edifício em um campus hospitalar foi danificado e um incêndio ocorreu em uma instituição educacional após um ataque de lançador de foguetes. Felizmente, não houve feridos. Kharkiv é frequentemente alvo de bombardeios, sendo uma das cidades mais atacadas na Ucrânia. A segunda maior cidade da Ucrânia fica a cerca de 30 quilômetros da Rússia.

06:29 Número de Tropas Russas em Kursk Aumenta Após OfensivaDe acordo com uma avaliação do Institute for the Study of War, a contraofensiva ucraniana parece ter impacto significativamente as forças militares russas na Rússia. Em resposta, a liderança militar teria redirecionado unidades da Ucrânia para Kursk e enviado tropas recém-formadas da Rússia para Kursk em vez da linha de frente ucraniana. No início da ofensiva, em agosto, estimava-se que havia 11.000 tropas russas estacionadas em Kursk; no entanto, as estimativas ucranianas agora sugerem um número de tropas que varia de 30.000 a 45.000.

05:11 Ucrânia Inicia Produção de Munições de 155-mmUm oficial ucraniano revelou que a Ucrânia começou a produzir munições de 155-mm. Não foram fornecidos mais detalhes, mas o ex-ministro das Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que agora serve como conselheiro externo do presidente Volodymyr Zelensky, mencionou que a produção de material defensivo dobrou sob sua liderança e deve triplicar até o final do ano.

03:04 Resto do Mandato de Biden Será Dedica à Ajuda à UcrâniaO presidente Joe Biden planeja dedicar o restante de seu mandato a ajudar a Ucrânia a alcançar uma posição favorável em seu conflito com a Rússia, de acordo com seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan. Em um evento do Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan explicou que o objetivo de Biden é colocar a Ucrânia em uma posição de sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Ex-Politicos Britânicos Pedem Mísseis de Alcance Longo para UcrâniaCinco ex-ministros britânicos da Defesa e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson teriam pedido ao líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, que permita à Ucrânia usar mísseis de alcance longo em território russo, mesmo sem o apoio dos EUA, de acordo com o Sunday Times. Eles alertaram que qualquer atraso adicional apenas fortaleceria o presidente russo, Vladimir Putin.

00:52 Coreia do Norte é Maior Ameaça de Aliados da Rússia à UcrâniaDe acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, a Coreia do Norte é a maior ameaça entre os aliados da Rússia à Ucrânia. Em um evento do Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Budanov destacou que o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo suprimentos significativos de munição, "realmente afeta a intensidade dos combates". Recentemente, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, declarou planos de fortalecer as relações com a Rússia após conversas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. A Ucrânia está monitorando os envios de armas da Coreia do Norte para Moscou e seu impacto no campo de batalha. Budanov disse: "Há uma ligação direta. Eles estão enviando grandes quantidades de artilharia, o que é preocupante".

23:21 Rússia Pode Enfrentar Problemas de Recrutamento em 2025O chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanov, afirmou que a Rússia pode começar a enfrentar problemas de recrutamento já em meados de 2025, em um evento em Kyiv. Até o verão de 2025, o governo de Moscou pode ser obrigado a declarar mobilização ou reduzir a intensidade dos combates para evitar essa situação.

22:20 Scholz: Ataque Russo à Ucrânia é 'Completamente Louco'O chanceler alemão, Olaf Scholz, criticou o presidente russo, Vladimir Putin, por apostar no futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. "A guerra é completamente louca do ponto de vista da Rússia", disse Scholz. Ele acrescentou que os sonhos imperialistas de Putin estão resultando na morte e ferimento de centenas de milhares de soldados russos, além de danificar as relações econômicas da Rússia com vários países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que tinha antes", concluiu Scholz. A Alemanha continuará a apoiar a Ucrânia para evitar sua queda e para evitar que uma invasão ilegal da Europa tenha sucesso.

22:01 Resultados Mistos Relatados nos Combates por KurskAs tropas ucranianas registraram ganhos territoriais, bem como reveses em seu avanço na região de Kursk, na Rússia. Unidades ucranianas teriam capturado três assentamentos a mais, enquanto os contra-ataques russos obrigaram as tropas ucranianas a recuar em torno da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State mostra uma significativa incursão nas linhas de defesa ucranianas. Não há verificação independente desses relatórios até agora. As forças ucranianas entraram na área de fronteira russa perto de Kursk no início de agosto e afirmaram ter controle sobre cerca de 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudzha. Os observadores estimam ganhos territoriais menores. Esta semana, o exército russo tentou expulsar as tropas ucranianas pela primeira vez com um esforço significativo.

A ajuda militar dos EUA à Ucrânia está enfrentando atrasos devido a "logística complicada", de acordo com os EUA, como afirmou o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, em um evento do Yalta European Strategy (YES) em Kyiv. De acordo com Sullivan, isso não é um problema de vontade política, mas sim a logística complexa e problemática envolvida no envio do material necessário para as linhas de frente. Apesar das dificuldades que a Ucrânia está enfrentando, Sullivan reconhece a responsabilidade dos EUA em "fazer mais e fazer melhor". O presidente Joe Biden estaria determinado a utilizar o tempo restante em seu mandato para ajudar a Ucrânia a alcançar a melhor posição possível para vencer. Segundo o anúncio de Sullivan, uma reunião entre Biden e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, está prevista para a Assembleia Geral da ONU mais tarde neste mês.

20:57 Scholz: Quer Proteger Sabotadores de Gasoduto em AlemanhaO chanceler alemão Olaf Scholz classifica o sabotagem dos canos do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico como um "ato terrorista". Scholz afirma que vai investigar o caso com rigor, envolvendo todas as autoridades de segurança alemãs e o Procurador-Geral Federal. "Ninguém será protegido da investigação", enfatiza. O objetivo é processar os responsáveis na Alemanha, se eles puderem ser presos. Scholz nega qualquer renúncia ao gás natural russo e atribui os altos custos ao fechamento da Rússia do gasoduto Nord Stream 1. Os ataques de bomba no gasoduto ocorreram após a Rússia cessar o fornecimento de gás para a Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, o Procurador-Geral Federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano em conexão com o ato de sabotagem.

20:24 G7 Condena Entrega de Mísseis Iranianos à RússiaDiante de relatórios sobre entregas de mísseis iranianos à Rússia, as principais democracias do G7 condenam veementemente a prestação de armas, apesar dos repetidos apelos internacionais para que as entregas parem. O Irã continua a fornecer armas à Rússia, exacerbando ainda mais seu apoio militar ao conflito contra a Ucrânia, de acordo com uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, bem como o Alto Representante da UE. A Rússia utiliza armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura vital. Recentemente, o Reino Unido e os Estados Unidos relataram a aquisição da Rússia de mísseis balísticos do Irã. O Irã rejeita essas alegações. A declaração, emitida pela presidência italiana do G7, insta o Irã a parar de apoiar a guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e a parar de fornecer mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que colocam em perigo o povo ucraniano e a segurança europeia e internacional. O G7 permanece comprometido em punir o Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que coloca ainda mais em risco a segurança global. A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram sanções ao Irã, e a UE está planeando impor penalidades mais rígidas.

19:41 Líder Kremlin Putin Enfatiza a Importância da Liberdade de ExpressãoO presidente russo Vladimir Putin destaca o valor da liberdade de expressão e de informações, apesar de críticos verem isso como contraditório, dadas suas críticas presas. Putin destaca a importância da confiabilidade das informações durante um período de multipolaridade global. "A verdadeira liberdade de expressão, que permite uma variedade de perspectivas, promove o compromisso e soluções compartilhadas para os problemas do mundo", nota Putin. Ele cita os meios de comunicação como tendo um papel vital na estabelecimento de uma ordem global justa, oferecendo às pessoas uma visão não tendenciosa do mundo. No entanto, a liberdade de expressão e os meios de comunicação não existem na Rússia autoritária, uma vez que os meios de comunicação não alinhados com o governo foram banidos e silenciados. Críticos do governo foram alvo do sistema judiciário. A agência de notícias do governo russo TASS, fundada em 1904, serve como a voz do governo e é a maior agência de notícias do país.

19:20 Scholz Afirma Não à Entrega de Mísseis de Cruzeiro TaurusO chanceler federal Olaf Scholz descartou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das decisões tomadas pelos parceiros da aliança. Em um diálogo com cidadãos em Prenzlau, na Brandenburg, ele reiterou sua rejeição à distribuição de mísseis de cruzeiro Taurus capazes de atingir alvos a até 500 quilômetros de distância da Ucrânia para Moscou, citando o perigo de "escalada significativa". Scholz afirmou: "Eu disse não a isso, e isso permanece assim mesmo que outros países tomem ações diferentes". A arma mais longe que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, capaz de atingir alvos a 84 quilômetros de distância.

