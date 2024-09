Às 21:59, a Ucrânia possui 64 drones aéreos russos e 5 mísseis.

Forças Ucranianas Repeliam Assalto Russo com Armas de Origem Iraniana, Afirma Força Aérea

À noite, a militar russa lançou um ataque contra a Ucrânia usando 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana, segundo relatou a força aérea ucraniana. Eles interceptaram com sucesso 44 desses drones. Os detalhes do incidente ainda não foram confirmados. Defesas aéreas estavam ativas em torno de Kyiv para repelir drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Advoga por Ameaça Nuclear Aumentada

O especialista em diplomacia russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve firmemente demonstrar sua disposição de usar armas nucleares. O objetivo principal da política nuclear da Rússia deve ser persuadir todos os atuais e futuros adversários de sua disposição de empregar essas armas, afirmou no jornal russo Kommersant. A Rússia tem a capacidade de executar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total, mencionou Karaganov. Ele já havia proposto considerar um ataque nuclear preventivo para intimidar adversários. Analistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um papel útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais moderado em comparação.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Mísseis de Longo Alcance Ocidentais

O otimismo cresce na Ucrânia de que ela poderá em breve ser autorizada a atacar profundamente no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken enfatizou durante sua visita a Kyiv que garantiria que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". Indicações apontam para aprovação no Reino Unido:

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Destruição de Caça Russo

Após alegações ontem de um caça russo Su-30SM ter desaparecido do radar, o serviço de inteligência militar ucraniano agora relata que as forças ucranianas abateram tal aeronave durante operações no Mar Negro. O Independent do Kyiv relata que o avião de $50 milhões, estacionado na península da Crimeia, foi destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ucrânia Relata Várias Feridos após Massivo Ataque de Drone em Konotop

O número de vítimas do ataque noturno de drones russos à infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy, subiu para 13, segundo a agência de notícias ucraniana Ukrinform, citando a administração militar regional. Um edifício no centro da cidade foi um dos atingidos.

06:42 Residentes Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção durante Visitas em Casa

O Bundestag alemão vai discutir pela primeira vez hoje o pacote de segurança proposto pelo governo, que inclui medidas como proibição de facas e retirada do status de asilo para aqueles que retornam aos seus países de origem. No entanto, existem exceções, como para refugiados da Ucrânia.

06:04 Mídia Russa culpa Trump por Sabotagem no Debate

Vários comentaristas da televisão estatal russa acusaram sabotagem contra Trump durante seu debate contra Kamala Harris, segundo relatou o Independent do Kyiv. Trump foi "impedido", eles afirmaram. A escrutínio dos comentários de Trump foi criticado. Muitos observadores acreditaram que Trump havia perdido o debate. O republicano declarou que terminaria imediatamente a guerra na Ucrânia se vencesse as eleições.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Significativos à Infraestrutura Energética

Um ataque russo a Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. O prefeito Artem Semenikhin relatou uma interrupção temporária no suprimento de água da cidade. Também há danos significativos à infraestrutura energética, e não está claro quando as casas particulares recuperarão a energia. Após o ataque no centro da cidade, houve vários incêndios, e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram levados ao hospital, um em estado crítico.

03:29 Letônia Anuncia Ajuda Militar Adicional à Ucrânia

A primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de ajuda militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos blindados de transporte de pessoal. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal confirmou essa declaração após sua reunião com Silina. Ambos os países também estão supostamente discutindo a expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Recupera Empresário Iraniano por Suspeita de Fornecimento de Mísseis à Rússia

Diante de rumores de fornecimento de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa e exigiria uma resposta firme", afirmou o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram novas sanções a Teerã em retaliação à suposta fornecimento de mísseis, especialmente a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia já havia se referido a "informações credíveis" sobre o fornecimento de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Despacha Soldados Inexperientes no Front de Kharkiv

Segundo relatam as forças armadas ucranianas, a Rússia está empregando soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. O porta-voz Vitalii Sarantsev do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv revelou que unidades inexperientes envolvidas em operações de ataque em Vovchansk estão mal treinadas. Não está claro se esses reforços são ex-presidiários ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Implementa Patrulhas de Monitoramento LinguísticoO prefeito de Ivano-Frankivsk, uma cidade no oeste da Ucrânia, instituiu patrulhas para monitorar o aumento do uso do russo. O prefeito Ruslan Martsinkiv compartilhou essa iniciativa com o canal de TV NTA, afirmando: "Isso é uma iniciativa da comunidade e qualquer pessoa pode participar como supervisor de linguagem". Muitos deslocados das regiões orientais da Ucrânia, onde o russo é amplamente falado, residem em Ivano-Frankivsk. Martsinkiv espera pelo menos 100 reguladores de linguagem e, atualmente, cerca de 50 voluntários se inscreveram. Ele também forneceu um número de linha direta para cidadãos denunciar indivíduos falando russo em espaços públicos. O conflito levou milhões, especialmente those das regiões de fala russa no leste e no sul, a buscar refúgio na parte ocidental da Ucrânia, de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Retomada da Crimeia da RússiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan pede a reversão da ocupação russa da Crimeia e sua devolução à Ucrânia. "Nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável", declara Erdogan em uma mensagem de vídeo durante a cúpula da Plataforma da Crimeia. Essa reunião internacional, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização mundial sobre a situação da Crimeia.

21:05 Relatório: Zelenskyy Preparando Estratégia Militar para Ajuda dos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfatiza a importância da ajuda dos EUA para enfrentar a invasão russa. "Nosso caminho para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos EUA, assim como da ajuda de nossos outros aliados", afirma Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. A estratégia militar, que Zelenskyy apresentará antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa intensificar as capacidades de defesa da Ucrânia e pressionar a Rússia a pôr fim ao conflito. Relatos sugerem que os EUA pedem uma abordagem distinta de Zelenskyy quanto a atingir alvos russos antes de flexibilizar as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido Lammy se reuniram com Zelenskyy em Kyiv para discutir uma estratégia de longo prazo para o ano seguinte, a fim de compreender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma o Apoio de Biden à Defesa da UcrâniaO secretário de Estado dos EUA Antony Blinken revela que os EUA estão trabalhando diligentemente para atender às demandas militares da Ucrânia, incluindo a fornecimento de armas ocidentais de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer devem discutir esses requisitos na sexta-feira, de acordo com Blinken. Ele falou em uma conferência de imprensa conjunta ao lado do colega britânico David Lammy e do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Andrij Sybiga em Kyiv. "Estamos trabalhando diligentemente para equipar a Ucrânia com todos os recursos de que precisa para se defender de maneira eficiente", diz Blinken, acrescentando: "Nosso objetivo é que a Ucrânia saia vitoriosa".

Apesar da recente repelência bem-sucedida de um ataque russo à Ucrânia usando armas fornecidas pelo Irã, o conflito na Ucrânia continua a apresentar desafios significativos.

