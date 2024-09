Às 21:59, a Moldávia e a Alemanha finalizam um pacto sobre segurança digital.

18:22 Interceptando Civis que Fogem na Fronteira do Rio Dniester

Após quase três anos de conflito, o Exército Ucraniano precisa urgentemente de mais soldados. No entanto, muitos homens estão optando por evitar o serviço militar e rumar a países vizinhos como a Moldávia. Eles são frequentemente interceptados na fronteira do rio Dniester.

19:02 Relato: Cerca de 38.000 Soldados Russos em Contraofensiva em Kursk

De acordo com um relatório do "Financial Times", citando uma fonte de inteligência ucraniana de alto nível, a Rússia estaria enviando quase 38.000 soldados em sua contraofensiva na região fronteiriça de Kursk. Alguns desses soldados foram retirados da Ucrânia meridional. Até agora, os contra-ataques não atingiram um tamanho significativo. A fonte afirma que a Rússia precisa mobilizar mais de suas unidades experientes para aumentar o sucesso. Recentemente, o Presidente Zelenskyy mencionou a necessidade de 100.000 soldados russos para repelir completamente a contraofensiva ucraniana em Kursk.

19:36 Itália Vai Fornecer Sistema Moderno de Defesa Aérea à Ucrânia Este Mês

O Ministro da Defesa Italiano, Guido Crosetto, anunciou em Roma que a Itália vai fornecer um segundo sistema de mísseis antiaéreos SAMP/T à Ucrânia neste mês. Capaz de rastrear vários alvos ao mesmo tempo e interceptar até dez simultaneamente, este sistema é o único produzido na Europa capaz de contra-atacar mísseis balísticos.

20:23 Exército Ucraniano Afirma Destruição de Depósitos de Munições Russas Perto de Mariupol

O Exército Ucraniano afirma ter destruído vários depósitos de munições russas nas terras ocupadas da Ucrânia. A inteligência de Kiev detectou os depósitos perto de Mariupol, que foram então alvo e destruídos com foguetes. Relatórios sugerem que toneladas de munições foram destruídas. No entanto, estas afirmações permanecem não confirmadas de forma independente.

21:12 Condenação de Comentário Anti-Guerra: Cidadão Russo Condenado a Acampamento de Trabalho

Um homem russo de 38 anos foi condenado a cinco anos em um acampamento de trabalho em Moscou por criticar a invasão russa da Ucrânia durante uma pesquisa de rua. A agência de notícias russa TASS relatou que o réu havia confessado anteriormente "desacreditar as forças armadas" no final de abril e havia recebido Initially, a five-year sentence of labor service. A acusação recorreu para uma pena mais severa, que foi concedida pelo tribunal de Moscou. O tribunal sentenciou Yuri Kochov a cinco anos de trabalho forçado.

Moldávia e Alemanha Fortalecem Cooperação em Cibersegurança com Acordo

Em um esforço para reforçar suas defesas contra a "guerra híbrida de Putin", a Moldávia e a Alemanha estão trabalhando em uma colaboração em cibersegurança. Em um discurso em Chisinau, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que Putin visa "continuar a usar a guerra híbrida como uma ferramenta de desestabilização, direcionando-se à Europa, em particular à Moldávia". Ela explicou que eles estão intensificando seus próprios esforços nesse sentido, oferecendo equipamento de TI, compartilhamento de informações e treinamento para ajudar a frustrar ataques cibernéticos e desmascarar desinformação na Moldávia.

17:44 Desvendar o Mistério dos Aviões Russos Cobertos com Pneus

A Rússia começou a cobrir alguns de seus aviões militares com pneus no final de 2023. O motivo por trás desta ação permaneceu misterioso por algum tempo. Um alto oficial militar dos EUA pode finalmente ter fornecido a resposta ao enigma. De acordo com Schuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, o objetivo é confundir sistemas de alvo de mísseis modernos. "Se você prender pneus nas asas, a maioria dos modelos de visão por computador luta para reconhecê-lo como um avião", disse Moore durante sua palestra no think tank dos EUA Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Anteriormente, supunha-se que os pneus poderiam oferecer proteção adicional contra drones suicidas.

16:56 Forças Russas Detonam Mina de Carvão Ucraniana

As tropas russas avançaram na cidade mineira ucraniana de Vuhledar, onde detonaram uma explosão em uma das maiores minas de carvão do país. Imagens mostram a explosão e o subsequente colapso dos edifícios em torno do poço principal da mina. Especialistas estimam que mais de 150 milhões de toneladas de carvão ainda estão estocadas nas veias da mina.

16:19 Pistorius Enxerga Despesas com Defesa como Desafio

Após o fundo suplementar de 100 bilhões de euros, o Ministro da Defesa Alemão, Boris Pistorius, identifica a obtenção de financiamento adicional para a Bundeswehr como um desafio futuro. "O fundo suplementar será esgotado até o final do ano", diz o ministro do SPD após visitar os soldados em Saarlouis. "E então veremos de onde virão os fundos restantes". Pistorius destaca que cerca de 80 bilhões de euros estão alocados para o orçamento financeiro do governo federal até 2028. "Eu presumo que, como base, teremos que adquirir financiamento adicional para aquisições e infraestrutura até então", acrescenta. "Isso permanece um desafio central significativo".

15:51 Ucrânia Alvo de Edifícios Residenciais em Belgorod

A Ucrânia continua seus ataques em cidades russas e direciona sua ofensiva para Belgorod, perto da fronteira compartilhada. Incêndios de veículos e danos a vários edifícios são evidentes, enquanto oito indivíduos sofrem ferimentos.

15:14 Exercício Naval: Navios Chineses Chegam a Vladivostok da RússiaApós o anúncio de um exercício naval conjunto, dois navios da guarda costeira chinesa chegaram a Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, de acordo com fontes russas. Em resposta ao convite da guarda de fronteira russa, esses dois navios da guarda costeira chinesa ficarão em Vladivostok até sexta-feira, como explicado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O objetivo principal é fortalecer a cooperação estratégica entre as forças militares chinesa e russa, como afirmado por Pequim. Consequentemente, forças navais e aéreas de ambos os países participarão do exercício "North-Joint 2024" nos mares do Japão e de Okhotsk, perto da costa russa, entre outras coisas. Além disso, a China participará do exercício estratégico "Ocean-2024" da Rússia.

13:56 Ucrânia: Resgatistas Perdem Vidas Devido à Invasão Russa em Grande EscalaO conflito entre a Rússia e a Ucrânia resultou na morte de 97 resgatistas ucranianos desde a invasão em grande escala, como revelado em uma entrevista ao jornal Ukrinform. No total, 395 resgatistas ficaram feridos durante seus deslocamentos. Hoje, a Ucrânia comemora o "Dia dos Resgatistas".

13:44 Notícias dos EUA: Perdas de Ambos os Lados no Conflito Rússia-UcrâniaDe acordo com investigações do jornal americano "Wall Street Journal", há vítimas significativas de ambos os lados no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Relata-se que as tropas ucranianas sofreram cerca de 80.000 mortes e 400.000 feridos, citando uma estimativa confidencial da Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia é estimada pelos serviços de inteligência ocidentais ter perdido aproximadamente 600.000 soldados - 200.000 mortes e 400.000 feridos, segundo o jornal. Nem Kiev nem Moscou divulgaram oficialmente as figuras de suas próprias perdas.

13:21 Munz: Rússia Recrutando Soldados ContratadosPor decreto, a Rússia visa aumentar sua força militar para 1,5 milhão de soldados. De acordo com o analista do Kremlin Rainer Munz, esse sinal vai além da guerra na Ucrânia, levantando a questão de onde a Rússia encontrará todos esses soldados.

12:55 Kremlin Justifica Expansão do Exército Devido a Ameaças nas FronteirasO Kremlin justifica seus planos de expandir seu exército para se tornar a segunda maior do mundo devido à presença de sérias ameaças em suas fronteiras. "Isso se deve ao número de ameaças que existem na periferia de nossas fronteiras", explicou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma teleconferência com jornalistas. "Isso é causado pelo ambiente extremamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e pela instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas." O presidente Vladimir Putin ordenou que o tamanho regular do exército russo aumente em 180.000 soldados para 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o o segundo maior exército do mundo depois da China.

12:30 Maioria dos Alemães se Oposiciona ao Envio de Mísseis de Alcance Longo para KievDe acordo com um novo RTL/ntv Trendbarometer, uma maioria dos alemães é contra o envio de armas ocidentais capazes de alcançar profundamente a Rússia, atingindo a logística militar - aeroportos militares, centros de comando e infraestrutura. A favor do envio de armas estão os apoiadores dos Verdes (53%) e do FDP (58%). A oposição é forte entre os apoiadores do SPD (61%) e da União (61%), assim como entre os apoiadores do AfD (91%) e do BSW (97%). A oposição é ainda maior no leste (83%) em comparação ao oeste (61%).

11:49 Rottt Supostamente Queria Matar Putin em 2022Ryan Wesley Rottt, o suspeito do atentado contra Donald Trump, expressou o desejo de matar Vladimir Putin e Kim Jong-Un anos atrás, de acordo com um relatório do "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Ela trabalhou na Ucrânia em 2022 e encontrou Rottt várias vezes. Walsh descreveu-o como o "americano mais perigoso" entre aqueles que ela conheceu durante seu tempo em Kyiv. Ele supostamente tentou se juntar a brigadas voluntárias ucranianas e lutar ao lado das forças ucranianas.

here.

11:18 Documentário Controverso "Russians in War" será Exibido no Festival de TorontoO documentário controverso "Russians in War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, apesar dos avisos iniciais de "ameaças significativas" relacionadas ao filme. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses com tropas russas na frente na Ucrânia para o filme. O embaixador ucraniano no Canadá criticou a decisão, afirmando que o festival estava servindo como plataforma para a propaganda russa.

10:51 Embaixador Russo Cético Sobre Negociações de PazO embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou cautela otimista sobre potenciais negociações de paz no conflito com a Ucrânia. Em resposta às declarações feitas pelo chanceler alemão Olaf Scholz, que sugeriu acelerar os esforços pela paz na semana passada, Nechaev disse que primeiro deve ser apresentado um plano de paz para determinar sua alinhamento com as vistas da Rússia. "Haverá certamente outra conferência de paz", disse Scholz, concordando com o presidente ucraniano Zelensky que deveria envolver a Rússia.

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para manter a segurança energética. Os especialistas estão preocupados que os numerosos ataques aéreos russos à infraestrutura vital possam levar a um inverno brutalmente rigoroso para a Ucrânia, causando interrupções generalizadas no fornecimento de energia, aquecimento e água. O PNUD ajudará a Ucrânia a minimizar as interrupções no fornecimento à população, como fornecendo geradores a gás.

09:55 Falta de Energia em Sumy Após Ataque Russo

Na região ucraniana de Sumy, que foi atingida por drones Shahed russos esta manhã, 280.000 pessoas ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 16 drones, mas os que conseguiram passar causaram danos à infraestrutura essencial.

09:28 Execução de Prisioneiro de Guerra Ucraniano pelos Russos

09:02 Comandante Checheno Discute Ataque em Kursk

Quando Kyiv surpreendeu Moscou com uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow espalhou otimismo em seu canal do Telegram: "Fique calmo, coma pipoca e assista nossos meninos destruírem o inimigo em paz", escreveu no primeiro dia do avanço. Desde então, Alaudinow tornou-se o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com suas declarações sendo disseminadas pela mídia russa. Especialistas consultados pela agência de notícias AFP concordam que uma presença na mídia desse tipo só é possível com a aprovação das mais altas autoridades. Como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns até o veem como um possível sucessor de Kadyrov, que, segundo boatos, está com saúde fragilizada.

08:42 Alemanha Fornece 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia

A Alemanha está fornecendo à Ucrânia uma ajuda de inverno adicional de 100 milhões de euros, anunciou a Ministra do Exterior, Annalena Baerbock, durante uma visita à República da Moldávia em Chisinau. "O outono está chegando e o inverno está logo aí", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital da antiga república soviética. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para o povo da Ucrânia.

08:01 Bombardeios Aéreos Russos Alvo em Instalações de Energia em Sumy

A Ucrânia relata outro ataque significativo de drones pela Rússia. A defesa aérea abateu 34 dos 51 drones russos durante a noite, relata a força aérea. Estiveram ativas em cinco regiões. Segundo autoridades locais, instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram alvo. Lá, 16 drones russos foram interceptados, com infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, conectados a sistemas de backup de energia. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37 Perdas de Tropas Russas na Ucrânia

Segundo o Estado-Maior ucraniano, a Rússia perdeu 1.020 soldados por morte ou ferimento nas últimas 24 horas. Isso aumenta o total de perdas russas desde o início da invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Ataque Ucraniano a Aeroporto Militar Russo

De acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", o aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, foi atacado por drones de ataque ucranianos durante a noite. Relata-se que bombardeiros estratégicos armados com mísseis e usados pela Rússia para atacar cidades ucranianas estão estacionados no aeroporto.

06:35 Stoltenberg Apoia Debate sobre Armas de Longo Alcance para a Ucrânia

O secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, apoia o debate recente sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia lance armas ocidentais de longo alcance em território russo. "Cabe a cada aliado tomar essas decisões, mas é importante que coordenemos de perto esses assuntos, como fazemos", disse Stoltenberg à emissora britânica LBC. A Ucrânia vem pedindo essa permissão aos seus aliados há semanas para atacar centros de comando, campos de aviação e infraestrutura russos. Sobre a preocupação com uma possível escalada do conflito, o norueguês disse: "Mas ainda acho que o maior risco para nós é que o Putin vença na Ucrânia".

01:56 Lukashenko Concede Perdão a 37 Pessoas na Bielorrússia

O ditador bielorrusso, Alexander Lukashenko, concedeu perdão a 37 pessoas. A Presidência em Minsk revelou que esses indivíduos estavam presos por alegações de "extremismo". Este termo é frequentemente utilizado na Bielorrússia para rotular oponentes do governo. Destaca-se que o grupo inclui seis mulheres e várias pessoas com condições médicas pré-existentes. Não há detalhes sobre os 37 indivíduos. Nos últimos meses, a Bielorrússia tem concedido indultos a presos que protestaram contra o governo. Em meados de agosto, Lukashenko concedeu indulto a 30 presos políticos, seguido por mais 30 no início de setembro. Em cada caso, Lukashenko enfatizou que os presos demonstraram arrependimento e expressaram desejo de perdão.

09:41 Relato: Situação dos Direitos Humanos na Rússia Está Deteriorando

De acordo com um relatório da ONU, os direitos humanos na Rússia estão piorando. "Atualmente, há um sistema autorizado pelo estado de violações dos direitos humanos", relata Mariana Katzarova. Em 2023, o Conselho de Direitos Humanos da ONU nomeou Katzarova como Relatora Especial sobre a situação na Rússia. O sistema visa suprimir a sociedade civil e a oposição política, de acordo com o relatório. Indivíduos que criticam o conflito da Rússia com a Ucrânia e dissidentes estão sendo cada vez mais alvo. Katzarova estima que o número de presos políticos seja de pelo menos 1.372. Esses defensores dos direitos humanos, jornalistas e críticos da Ucrânia foram condenados por acusações fraudulentas e sentenciados a longas penas de prisão. Eles sofrem tortura enquanto estão detidos. Presos políticos são mantidos em celas de isolamento, enquanto outros são admitidos coercivamente em instalações psiquiátricas. Com base no conhecimento de Katzarova, essa é a extensão do problema. No entanto, um funcionário sugere que o número real pode ser ainda maior.

21:44 Suécia a Encabeçar Presença Planejada da NATO na Finlândia

A NATO está planejando uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente assumindo o papel de liderança. Isso envolveria uma força multinacional da NATO, conhecida como Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhante às de outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma coletiva de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou gratidão pelo convite da Finlândia para servir como base para essa presença. Ele afirmou que essa presença fortaleceria a segurança de toda a aliança da NATO.

Saiba mais sobre todos os episódios anteriores aqui.

O exército ucraniano está enfrentando dificuldades devido à falta de tropas, com muitos homens escolhendo evitar o serviço militar e fugir para países vizinhos como a Moldávia, muitas vezes sendo pegos na fronteira do rio Dniester.

here.

Em uma tentativa de fortalecer seu exército, a Rússia estaria enviando mais de 38.000 soldados como parte de sua contraofensiva em Kursk. Essas tropas foram retiradas de outras regiões da Ucrânia.

Leia também: