Às 21:36, a ISW afirma que Putin mantém a sua convicção de que pode subjugar a Ucrânia

18:09 EUA vai acusar Rússia de interferência na eleição presidencial

De acordo com um relatório da mídia, os Estados Unidos devem fazer acusações contra a Rússia por interferir na campanha da eleição presidencial em andamento mais tarde hoje. As acusações se concentrarão no uso de plataformas on-line para enganar eleitores americanos com informações falsas, segundo o CNN, citando fontes internas. O alvo principal dessas acusações será a rede de mídia estatal russa RT. Anteriormente, o Departamento de Justiça dos EUA havia emitido um alerta sobre a Rússia representar uma ameaça às eleições agendadas para 5 de novembro.

18:27 Morador de Lviv descreve "gritos insuportáveis"

O ataque noturno da exército russo com mísseis e drones em Lviv resultou em mortes, terror e devastação. Uma moradora de 27 anos, Yelizaveta, relatou ter ouvido "gritos indescritíveis e insuportáveis". Um jornalista da AFP relatou ter visto veículos queimados e escombros pelo centro da cidade. As autoridades ucranianas relataram sete mortes e 53 feridos em Lviv. Mais de 50 edifícios foram danificados no centro histórico da cidade, incluindo dois estabelecimentos médicos e duas escolas, de acordo com o Ministério da Cultura e Política de Informação.

18:58 Serviço da Bundeswehr deve se tornar mais atraente

O gabinete aprovou a "Lei do Artigo Zeitenwende", com o objetivo de tornar o serviço da Bundeswehr mais atraente. Isso inclui regulamentações de horários de trabalho flexíveis e incentivos financeiros, como para deployments de curto prazo. "Queremos manter pessoal qualificado em nossas fileiras e também atrair novo pessoal", disse um porta-voz do Ministério da Defesa. Os cerca de 5.000 soldados do Brigadeiro Lituânia, que reforça o flanco oriental da NATO contra a Rússia, também se beneficiarão dos incentivos. Os incentivos são planejados para facilitar decisões de deployment e retorno, especialmente com famílias, para e da Lituânia. O porta-voz só pôde estimar aproximadamente, sugerindo 40 milhões de euros para o Brigadeiro Lituânia em 2025, 90 milhões em 2026 e 145 milhões em 2027. O Bundestag decidirá sobre a lei em novembro.

19:15 "Baleia Espia" Disse ter sido Morta

Organizações de bem-estar animal apresentaram uma queixa após a morte de "Putin's spy whale" na Noruega. A baleia foi encontrada com múltiplos ferimentos a bala, de acordo com as organizações One Whale e Noah. O departamento de polícia responsável afirmou que estão investigando potenciais razões para iniciar uma investigação. Em 2019, a baleia foi encontrada perto das águas russas com uma pequena câmera anexada e a inscrição "Equipamento de São Petersburgo" em seu corpo, o que deu origem a rumores de que poderia ser uma baleia espiã russa. Outra teoria sugeriu que já tinha sido utilizada como uma baleia terapêutica na Rússia. O mamífero marinho foi encontrado morto em um fiorde perto de Stavanger no sábado.

19:47 Lituânia protesta contra representante da embaixada russa

A Lituânia convocou um representante da embaixada russa após pesados ataques aéreos russos na Ucrânia. Durante a reunião, a Lituânia expressou forte oposição aos ataques aéreos cada vez mais intensos contra alvos civis na Ucrânia, afirmando que os bombardeios que atingem instituições educacionais, hospitais e áreas residenciais revelam o desespero e o desprezo da Rússia pela vida humana e pelo direito internacional. Os ataques aéreos russos em Lviv resultaram em pelo menos sete mortes e 38 feridos. Anteriormente, na semana, um ataque em Lviv resultou em mais de 50 mortes e aproximadamente 270 feridos.

19:55 EUA culpam Rússia por interferência na eleição presidencial

Os EUA acusam a Rússia de tentar influenciar a eleição presidencial de novembro com desinformação direcionada. Por meio de sua mídia estatal, o Kremlin supostamente enganou influenciadores americanos inocentes para espalhar sua propaganda, afirmou o Procurador-Geral Merrick Garland. Como resultado, foram impostas sanções, apresentadas acusações e ordenada a apreensão de domínios da internet. O Departamento do Tesouro dos EUA revela que as penalidades atingem dez indivíduos e duas organizações, incluindo representantes da rede RT, hackers e uma organização não governamental ligada ao Kremlin. As autoridades americanas acusam-os de empregar IA em campanhas de desinformação que visam a campanha eleitoral dos EUA.

20:29 Milhares deixam Pokrovsk

Mais pessoas estão evacuando da cidade oriental ucraniana de Pokrovsk, localizada a cerca de 10 km da linha de frente. De acordo com o governador da região de Donetsk, Vadym Filaschkin, mais de 20.000 pessoas deixaram a cidade nos últimos 30 dias, de acordo com a agência de notícias Interfax Ukraine em uma entrevista na TV. Cerca de 26.000 pessoas permanecem em Pokrovsk, incluindo mais de 1.000 crianças. Antes do conflito, a cidade industrial e mineira era habitada por cerca de 65.000 pessoas. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As tropas ucranianas recuaram de uma investida russa na região há meses. Recentemente, blogueiros militares pró-russos relataram que as tropas russas entraram nas cidades de Selydove e Ukrainsk e engajaram-se em combates lá.

21:03 UE otimista Sérvia confirma lealdade a Putin

O presidente russo Vladimir Putin conversa com o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin em um fórum econômico em Vladivostok. De acordo com a mídia russa, Putin também convidou o presidente sérvio Aleksandar Vucic para participar da próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. Vulin enfatiza que a Sérvia está tanto como "aliada de Putin" quanto como um parceiro vital. Apesar da pressão imensa, a Sérvia, sob a liderança de Vucic, "nunca se juntará à NATO, nunca imporá sanções à Rússia e nunca tolerará" ações hostis contra a Rússia em seu território. A Sérvia mantém relações amistosas com a Rússia apesar de ser um candidato à UE.

17:35 Incêndio Selvagem na Zona de Exclusão de Chernobyl Um incêndio florestal irrompeu na zona de exclusão radioativa em torno da antiga usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Cerca de 20 hectares estão em chamas, de acordo com o governador da região de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Felizmente, os níveis de radiação de fundo permanecem dentro de limites seguros. Segundo a administração da zona de exclusão, mais de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, estão no local, conseguindo conter as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Devido às altas temperaturas e à prolongada seca, há um aumento do risco de incêndios na área norte da região de Kyiv.

17:07 Carniceira no Mercado de Donetsk: Jogo de Culpa Relatos de vítimas surgiram em um mercado na cidade ucraniana de Donetsk, ocupada pela Rússia. As autoridades de ocupação afirmam que pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido a fogo de artilharia no mercado. As tropas ucranianas, segundo Denis Pushilin, chefe da República Popular de Donetsk auto-proclamada, bombardearam o mercado, resultando na morte de dois homens e uma mulher. Um ônibus de passageiros também foi atingido. Os meios de comunicação estatais russos exibem vídeos e fotos que mostram danos pesados no mercado. No entanto, essas alegações ainda não foram autenticadas. As forças militares ucranianas, por sua vez, atribuem o bombardeio ao lado oposto, afirmando: "Eles fazem tudo pela imagem, a vida humana não tem significado para eles."

16:43 Donetsk Annexada pela Rússia: Mercado Bombardeado - Vítimas Relatadas Na cidade ucraniana de Donetsk, ocupada pela Rússia, pelo menos três pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido a fogo de artilharia em um mercado, de acordo com as autoridades de ocupação. As tropas ucranianas supostamente bombardearam o mercado, resultando na morte de dois homens e uma mulher, de acordo com Denis Pushilin, chefe da República Popular de Donetsk auto-proclamada. Um ônibus de passageiros também foi atingido. Os meios de comunicação estatais russos apresentam evidências visuais de danos pesados no mercado. Essas alegações permanecem não confirmadas.

16:43 Ministros Renunciam em Kyiv, Sucessor de Kuleba Esperado O parlamento ucraniano aceitou as renúncias de quatro ministros, de acordo com a Câmara dos Deputados. No entanto, eles ainda não abordaram o pedido de renúncia do Ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba. É previsto que o Presidente Volodymyr Zelenskyy proporá um sucessor mais tarde no dia. O primeiro vice de Kuleba, Andriy Sybiha, é visto como um forte candidato. Apesar da mudança, o especialista político Volodymyr Fesenko não prevê grandes mudanças na política externa da Ucrânia.

16:21 Lukashenko Libera 30 Prisioneiros Políticos

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu indultos a 30 ativistas da oposição condenados por participarem de protestos. De acordo com a administração presidencial, eles todos apresentaram pedidos de indulto, admitiram a culpa, arrependeram-se verdadeiramente e prometeram levar vidas dentro da lei. O Ministério do Interior vai inspecionar esse compromisso. Essas afirmações não podem ser confirmadas. O grupo consiste em 23 homens e sete mulheres, a maioria dos quais são pais de menores. O meio de comunicação russo "Meduza" alega que o governo em exílio da Bielorrússia havia enviado anteriormente listas de presos doentes críticos ao governo de Minsk por meio de intermediários. Muitos presos dessa lista foram perdoados. Os oponentes do governo no exílio recebem com alegria a libertação, mas afirmam que não representa uma mudança de posição. A perseguição política e a tortura continuam a persistir na Bielorrússia, diz a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, que é considerada a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020. Leia mais aqui.

15:55 Lviv: Quase entire Família Aniquilada por Bombardeio Russo

A maioria dos membros da família morreu em um bombardeio russo em Lviv, de acordo com o anúncio da cidade. Entre as sete vítimas estão uma mulher de 43 anos e suas três filhas com idades de 7, 18 e 21 anos, escreve o prefeito Andrij Sadovy. Eles morreram em sua própria residência. O pai é o único sobrevivente, mas ainda está gravemente doente, de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. "No coração da Europa, a Rússia está exterminando ucranianos e suas famílias. Os russos estão exterminando nossos filhos, nosso futuro," escreve Sadovy.

15:41 Scholz Defende Implantação de Mísseis dos EUA: "A Inação Ameaçaria a Paz Aqui"

O chanceler Scholz critica a oposição alemã aos mísseis. "Estamos fazendo isso pela segurança e pela prevenção da guerra," diz o político do SPD. "Nosso único objetivo é desencorajar potenciais agressores." A Rússia tem sido pesadamente armada com mísseis por anos, com o presidente Putin quebrando acordos de desarmamento como o tratado INF e implantando mísseis em Kaliningrad, que fica a apenas 530 quilômetros de Berlim pelo ar. "Ignorar isso seria irresponsável." O chanceler acrescenta: "Sim, a inação também colocaria em risco a paz aqui. Não vou deixar isso acontecer." Como resultado da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o governo dos EUA e alemão concordou em implantar mísseis de alcance mais longo dos EUA no solo alemão novamente a partir de 2026. O Partido da Esquerda (Die Linke) e o AfD se opõem a isso, vendo-o como uma corrida armamentista que compromete a segurança da Alemanha. Críticas também surgem em partes do SPD.

15:18 Scholz Promete Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T Adicionais à Ucrânia

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Pedem "Retirada Incondicional" da Rússia

Através de sua primeira cúpula em nove anos, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia condenaram o ataque da Rússia à Ucrânia. Em sua declaração conjunta, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, instam a Rússia a se retirar "instantaneamente, completamente e incondicionalmente" dos territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia. Eles também criticam a cooperação militar reforçada da Coreia do Norte com Moscou. Yoon enfatiza a necessidade de solidariedade "nessa conjuntura crítica em que forças autoritárias continuam a representar desafios".

14:21 Zelensky Explica Reestruturação do Governo: "Energia Nova Necessária"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, explica a reestruturação do governo como uma tentativa de injetar "nova energia" em seu país. "Precisamos de nova energia", responde Zelensky quando perguntado sobre os motivos da reestruturação. "E esses passos estão ligados ao fortalecimento de nosso estado em várias áreas". A Ucrânia tem defendido seu território contra o ataque da Rússia por dois anos e meio, com Zelensky expressando gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro.

13:47 Exército Alemão Usará IRIS-T para Proteção de Mísseis Europeus

O IRIS-T SLM tornou-se uma presença comum na Ucrânia, e dez sistemas são planejados para serem implantados no país para interceptar mais mísseis russos. Uma entrega já teria ocorrido, de acordo com fontes de segurança. O exército alemão também planeja usar sistemas IRIS-T em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia Captura Outro Vilarejo Perto da Cidade Ucraniana

A Rússia afirma ter capturado outro vilarejo perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo relata que o exército russo "libertou completamente" o vilarejo de Karliwka, a aproximadamente 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como centro logístico para o exército ucraniano, com tropas ucranianas tendo se retirado de uma investida russa na região por vários meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia Repleta de Sistemas de Defesa Aérea

De acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, os ocupantes russos da Crimeia estacionaram numerosos sistemas de defesa aérea para proteger a Ponte de Kerch. Isso inclui sistemas de curto e longo alcance como o S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. A Crimeia estaria "repleta de sistemas de defesa aérea" e serve tanto como importância estratégica quanto simbólica para os ocupantes. A Ponte de Kerch, uma rota de suprimentos crucial para as forças russas no sul da Ucrânia, permanece um assunto controverso com Kyiv jurando libertar a península.

12:32 Putin Anuncia Visita de Xi ao Cume da BRICS na Rússia

O líder russo, Vladimir Putin, deixou escapar sobre a visita planejada do líder chinês, Xi Jinping, ao próximo cume da BRICS que ocorrerá na Rússia em outubro. Putin revelou essa informação durante uma conversa com o vice-primeiro-ministro chinês, Han Zheng, nas margens do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também sugeriu uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O grupo BRICS, estabelecido em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, foi posteriormente juntado pela África do Sul em 2010, e países como os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã neste ano. Esses países veem-se como um contraponto importante ao Ocidente e se reunirão em Kazan, Rússia, de 22 a 24 de outubro para um cume, com o objetivo de ampliar a influência e fortalecer as alianças econômicas.

12:00 Rússia Alvo de Centro Militar em Poltava com Ataque Mortal

O Ministério da Defesa da Rússia revelou que o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava alvo um centro de treinamento militar. A lista de alvos incluía soldados e instrutores estrangeiros. De acordo com o ministério, a instalação ensina especialistas em comunicação e guerra eletrônica de várias unidades militares ucranianas, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a objetos civis em território russo. O ministério também mencionou o uso do sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas teriam capturado duas zonas urbanas a mais no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. O ataque a Poltava na terça-feira teria resultado em 50 mortes.

11:43 Baerbock Presta Tributo ao Ministro das Relações Exteriores que Sai da Ucrânia

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, expressa sua gratidão ao seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Incontáveis discussões tardias em trens, na G7, nas linhas de frente, em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica devastada", escreveu Baerbock nas redes sociais. "Poucas pessoas com quem trabalhei tão de perto quanto você, @DmytroKuleba", acrescentou. "Você priorizou seu povo acima de si mesmo". Desejando bênçãos "do fundo do coração - Esperamos nos encontrar novamente quando a paz e a liberdade reinarem em toda a Ucrânia".

11:24 Rússia Altera Doutrina Nuclear em Resposta às Ações do OcidenteA administração presidencial russa confirmou que os movimentos do Ocidente estão levando a Rússia a reconsiderar sua doutrina nuclear. A Rússia enfrenta desafios e ameaças do que é chamado de Ocidente, exigindo uma revisão de sua doutrina, segundo agências de notícias citando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A Rússia está avaliando a possibilidade de implantação de armas de alcance americano pela Ucrânia em seu território. "É evidente que os ucranianos perseguirão essa estratégia", informou Peskov à RIA.

10:54 Ucrânia Repela 29 dos 42 Ataques Aéreos da RússiaA Ucrânia relatou que a Rússia lançou 42 ataques aéreos durante a noite. A contagem da força aérea ucraniana no Telegram revela que, entre outras armas, mísseis Ch-47M2 Kinshal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e mísseis Iskander-K foram empregados. De acordo com suas próprias afirmações, a força aérea ucraniana derrubou sete mísseis de cruzeiro, 22 drones Shahed e repeliu 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: Ataque em Poltava Pode Se Voltar Contra a RússiaA Rússia bombardeou a cidade ucraniana de Poltava, segundo relatos, com um dos maiores ataques aéreos vistos até agora no conflito. No entanto, a mídia russa alega um grande sucesso, afirma o correspondente da ntv, Rainer Munz. Simultaneamente, a Rússia parece estar mudando sua abordagem tática.

09:52 Ucrânia Revela Perdas da RússiaO Estado-Maior ucraniano divulgou novos dados sobre as perdas da Rússia na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia teria sofrido aproximadamente 620.350 baixas militares na Ucrânia. Em um único dia, o número de baixas foi contado em 1.390. De acordo com os relatórios de Kiev, sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones também foram destruídos. No total, a Rússia teria sofrido danos como 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 28 navios e um submarino desde o início do grande ataque. As estimativas globais sugerem menos baixas - embora esses números sejam apenas valores mínimos.

09:21 Governador: "Dia Sombrio" para a Região de Lviv - Vítimas Mortais Aumentam

Após os ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja os registros às 06:17, 05:29 e 04:35), o número de mortos está aumentando. Nove pessoas foram mortas durante a noite, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksim Kozitskyy, pelo Telegram. Este trágico incidente tirou a vida de uma criança de sete anos e de uma menina de 14 anos, além de outras vítimas jovens. Kozitskyy descreveu a situação como um "dia sombrio" para sua região. Inicialmente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy relatou cinco mortes e mais de 30 feridos (X refere-se à fonte exata). Zelenskyy expressou suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Submete DemissãoO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou sua demissão, de acordo com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, que anunciou isso em sua página do Facebook na quarta-feira. O parlamento discutirá a demissão de Kuleba em uma sessão plenária posterior. Anteriormente, outros ministros também haviam renunciado (veja os registros 00:47 e 22:06). Esta renúncia em massa é parte de uma ampla reformulação do governo ucraniano. Stefantchuk previu que quarta-feira seria um dia de demissões e quinta-feira de nomeações, como mencionado pelo líder da fração do partido no poder Servidor do Povo, David Arakhamia, pelo Telegram.

08:03 Zelenskyy: Pessoas Ainda Estão Enterradas sob os EscombrosO presidente Volodymyr Zelenskyy confirmou que o ataque com mísseis russos em Poltava foi um dos incidentes mais mortais desde o início da guerra. As vítimas ainda estão presas sob os escombros, com Zelenskyy novamente pedindo sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Advertiu sobre Risco Iminente na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o diretor-geral da IAEA, Rafael Grossi, discutiram o status das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi está visitando a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, mas expressou preocupação com a "frágil" situação e o risco contínuo de desastre. Grossi planeja visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia na quarta-feira, que a Rússia capturou logo após a invasão em fevereiro de 2022 e desde então está fora de serviço. Ambos os lados têm regularmente acusado o outro de bombardear a usina, com ambos negando as acusações.

07:18 Governador: Mais de Dois Mortos no Ataque a LvivMais de duas mortes foram relatadas em Lviv, uma cidade ucraniana ocidental, devido aos ataques aéreos russos (veja os registros 06:17 e 05:29), de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kozitskyy, pelo Telegram. Além disso, 18 pessoas ficaram feridas. Dezessete drones foram usados no ataque aéreo russo, de acordo com Kozitskyy. Os bombeiros e os serviços de resgate estavam no local, e as escolas danificadas permaneceram fechadas, como relatado pelo prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, pelo Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de dez anos, ficaram feridas. Lviv fica no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, e tem sido alvo de ataques desde o início da guerra.

06:53 Ucrânia Pede Apoio Agrícola Adicional à AlemanhaA Ucrânia solicitou apoio adicional para restaurar seu setor agrícola e projetos de desminagem ao governo alemão, conforme revelado pelo jornal "Rheinische Post" de Düsseldorf, citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União. Isso inclui um programa de financiamento para áreas agrícolas próximas à linha de frente, prêmios de segurança para pessoal, apoio financeiro para a extensão do programa de geradores do Ministério da Agricultura e desminagem em áreas de frente. De acordo com o governo alemão, o Ministério da Cooperação Econômica e Desenvolvimento já está envolvido em um projeto de detecção e remoção de minas.

06:17 Incêndio Eruptei Perto da Estação de Lviv Após Ataque de Drone RussoApós os ataques aéreos russos (veja a entrada 05:29) em Lviv, um incêndio eclodiu perto da estação ferroviária principal da cidade. Isso foi relatado pelo governador da região de Lviv, Maksym Kozitskyy, via Telegram. Dois edifícios escolares também foram atingidos, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kozitskyy, drones Shahed foram responsáveis pelo ataque. Serviços de emergência e resgate estavam no local, e as escolas afetadas permaneceram fechadas, conforme confirmado pelo prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, via Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de dez anos, ficaram feridas.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Atinge KyivA capital ucraniana, Kyiv, foi alvo de uma segunda onda de ataques aéreos russos. As defesas aéreas estavam ativas, e testemunhas oculares relataram múltiplas explosões nas proximidades de Kyiv, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relatou um ataque de drone em Lviv, perto da fronteira polonesa. Todo o país foi colocado em alerta máximo, conforme informado pela Força Aérea Ucraniana via Telegram. A Polônia ativou seus próprios e aviões aliados para garantir o espaço aéreo em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance russos pela terceira vez em oito dias, conforme divulgado pelo Comando Operacional das Forças Armadas Polonesas.

Após o ataque russo desastroso à cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, prometeu fornecer ao país sistemas de defesa aérea adicionais. "Condeno este ataque vil nos termos mais enfáticos", declarou Biden. Os EUA vão continuar a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo a prestação de sistemas e capacidades de defesa aérea de que o país precisa para proteger suas fronteiras". Selenskyj intensificou seu pedido a aliados ocidentais para fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea atualizados e permitir o uso de armas de longo alcance anteriormente enviadas para ataques em território russo após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortos.

02:52: Novo Ataque de Drone em Kyiv

A Rússia inicia outro ataque de drone em Kyiv. As unidades de defesa aérea ucranianas estão engajadas em frustrar os ataques nas proximidades de Kyiv, comunica o exército ucraniano via Telegram. Não há dados disponíveis ainda sobre a quantidade de drones utilizados e possíveis danos. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos à capital ucraniana que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32: Selenskyj: Quer Mantener a Região de Kursk Indefinidamente

A Ucrânia deseja reter as terras ocupadas na região de Kursk, na Rússia, de forma permanente, de acordo com as afirmações do presidente Selenskyj em uma entrevista à emissora de TV norte-americana NBC News. A ocupação das regiões é um componente vital do "plano de vitória", ele acrescentou. Em geral, a Ucrânia não precisa de nenhum território russo, disse Selenskyj. Ele não especificou se a captura de território russo adicional está em andamento. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo o presidente dos EUA, Biden, não estava informado.

00:47: Vários Ministros Ucranianos Pedem Demissão

Em antecipação a uma reformulação planejada do governo na Ucrânia, quatro ministros apresentaram suas demissões. De acordo com os meios de comunicação ucranianos, eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Assuntos Estratégicos, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel significativo no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilez. O destino desses quatro ministros ainda é incerto. "Como prometido, uma grande reformulação do governo está próxima", esclarece David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servo do Povo, no Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", revela Arakhamia, considerado um aliado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16: Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelensky Pede Uso de Armas de Longo AlcanceApós o ataque mortal de foguete russo à cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede autorização para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impossíveis se tivermos a capacidade de destruir os locais de lançamento dos agressores onde eles estão, e os aeroportos e logística militares russos", declara em seu discurso diário em vídeo. De acordo com seus relatórios, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, e o número de feridos para 271. Há suspeita de mais vítimas sob os escombros.

22:06: Zelensky Demite Mais um Alto FuncionárioO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demite Rostyslav Shurma, o primeiro vice-chefe da administração presidencial, segundo um decreto no site do presidente. A presidente do parlamento também anuncia a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros haviam apresentado suas renúncias anteriormente. O Presidente Volodymyr Zelensky justifica as mudanças para garantir o aperfeiçoamento necessário do governo. "O outono será altamente significativo. As nossas instituições estatais devem ser estruturadas de tal forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados que necessita."

21:42: Repórter da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Muito Terrível"A Ucrânia relata um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas. A repórter da ntv, Kavita Sharma, está no local e compartilha insights sobre uma "situação altamente tensa" e como os residentes experimentaram o ataque de foguetes.

21:25: Ucrânia Acusa Rússia de Executar Prisioneiros de GuerraA Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de matar mais prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o tiroteio de três ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, segundo o comunicado do canal Telegram da agência. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos levantadas. "Os agressores os deitaram de bruços no chão e atiraram nas costas deles logo em seguida", diz a agência, se referindo a vídeos que circulam na internet.

