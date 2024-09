Às 21:35, Vance expressa os seus pensamentos sobre as opiniões de Trump sobre a Ucrânia

De acordo com o candidato a vice-presidente republicano Mike Pence, o colega de chapa J.D. Vance, a solução proposta por Donald Trump para pôr fim ao conflito russo-ucraniano poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre as duas nações. Vance explicou isso em uma entrevista com o popular produtor de TV Shawn Ryan, sugerindo que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus em uma mesa de negociações para explorar a possibilidade de uma resolução pacífica. Trump é conhecido por sua postura empática em relação ao presidente russo Vladimir Putin e suas frequentes críticas à ajuda dos EUA à Ucrânia. Além disso, Trump já se vangloriou de encerrar o conflito em 24 horas após assumir o cargo, embora ainda não tenha detalhado sua estratégia.

21:03 "Deus está conosco, somos russos" - Comício fascista em São PetersburgoO grupo não pode ser desafiado ou questionado, com um comício fervoroso de "Deus está conosco, somos russos", ecoando numerosos nacionalistas e fascistas russos em São Petersburgo. Seus gritos persistentemente declaram, "Avante, russos!" Eles marcam a comemoração da translação das relíquias de Alexandre Nevsky, reconhecido como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista defende: "A melhor barreira é o Atlântico"O apresentador de TV russo Vladimir Solovyov argumenta que a Rússia não deveria parar sua expansão na Ucrânia. "Na minha opinião, a melhor barreira é o Atlântico. Uma barreira natural", diz Solovyov, o propagandista do Kremlin. Ele sugere um local ideal para as tropas russas - Berlim, Lisboa, Madrid. "E como eles ficavam bonitos em Paris", ele reflete. Quando lembrado da escassez de russos, ele responde, "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Caso isso não seja uma opção, pode-se recorrer à China em vez disso.

20:01 Preparativos para o inverno por voluntários britânicos na UcrâniaMuitas casas ucranianas, resistentes aos bombardeios até agora, agora apresentam a trágica ausência de janelas - uma situação infeliz à beira do inverno. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema ao se deslocar para zonas de guerra e instalar janelas temporárias.

19:34 Mineiros presos em Donetsk150 mineiros estão presos na mina de Dobropillia devido a uma queda de energia causada por ataques russos na região de Donetsk, segundo "The Kyiv Independent" e o presidente da união dos mineiros da Ucrânia, Mychailo Volynets. A cidade de Dobropillia, anteriormente habitada por mais de 28.000 pessoas antes do conflito, fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk, um foco principal das tropas russas nos últimos tempos. Os bombardeios russos disruptaram o suprimento de energia de Dobropillia e cidades vizinhas, incluindo minas de carvão. A queda de energia está causando o enchimento das minas com gás e inundações, de acordo com o relatório. O presidente da união afirma que a situação na região permanece "difícil".

19:08 Suécia planeja aumentar gastos com defesaA Suécia planeja dobrar seu investimento em defesa civil nos próximos três anos para se preparar para possíveis conflitos. "As lições do conflito ucraniano mostram a necessidade de garantir a continuidade dos setores críticos da sociedade", declarou o governo sueco. O ministro da Defesa sueco, Carl-Oskar Bohlin, anunciou um aumento do orçamento da defesa civil para este ano para 8,5 bilhões de coroas (equivalente a 740 milhões de euros) e um orçamento anual projetado de 15 bilhões de coroas até 2028. "A situação de segurança permanece precária e assim permanecerá no futuro previsível", disse Bohlin.

18:39 Putin: NATO estaria 'em guerra' com a Rússia se apoiasse o uso de armas de longo alcance pela UcrâniaO presidente russo Vladimir Putin sugeriu que, se o Ocidente concordar com o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia contra alvos dentro da Rússia, isso equivaleria a a NATO estar "em guerra" com a Rússia. "Isso mudaria fundamentalmente a natureza do conflito. Isso significaria que os países da NATO estão em guerra com a Rússia", explicou Putin a um jornalista da TV estatal. Se essa decisão for tomada, "isso representaria nada menos do que a participação direta da NATO no conflito ucraniano". Os representantes russos têm expressado sentimentos semelhantes desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia. Seja em tanques, caças ou mísseis, houve Numerous warnings from Moscow about escalations, transformations in the nature of war, or even nuclear threats. A Ucrânia vem buscando permissão do Ocidente para utilizar armas ocidentais de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia com o objetivo de deter ataques dessa região. As operações militares russas têm sistematicamente atacado a infraestrutura da Ucrânia há meses.

18:07 Zelenskyy rejeita iniciativa de paz sino-brasileira como 'contracprodutiva'O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy rejeitou uma iniciativa de paz sino-brasileira, considerando-a "contracprodutiva". "É apenas uma declaração política", disse Zelenskyy à empresa de mídia brasileira Metropoles. "Como você pode proclamar 'aqui está a nossa iniciativa' sem nos consultar de forma alguma?" A China e o Brasil propuseram uma conferência internacional de paz em maio. Zelenskyy questionou: "Qual é o objetivo dessa encenação?" Ao contrário de Moscou, Kyiv não foi consultado antes da proposta.

17:12 Xi Jinping visitará a Rússia novamente

O presidente chinês Xi Jinping planeja visitar a Rússia em outubro. Ele participará de uma reunião do grupo BRICS de nações, anunciou o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. Hoje, Wang está tendo conversações com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo. Ambos os líderes elogiaram as relações entre a China e a Rússia. Wang mencionou que Xi havia gentilmente aceitado o convite de Putin para a cúpula do BRICS em Kazan. Putin indicou que eles também teriam uma reunião bilateral para discutir suas relações, que estão "avançando efetivamente".

16:50 Estados Unidos Preparado para Modificar Ajuda Militar à Ucrânia

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou que os EUA estão preparados para alterar o seu apoio militar à Ucrânia conforme necessário. Em uma conferência de imprensa em Varsóvia, Blinken foi questionado sobre se os EUA tinham dado permissão à Ucrânia para alvo em objetivos russos usando armas ocidentais. Ele respondeu: "Deixe-me dizer-lhe que continuaremos a fazer o que temos vindo a fazer: ajustaremos, adaptaremos, se necessário, incluindo em relação às ferramentas disponíveis para a Ucrânia." Blinken relatou ter tido "conversas frutíferas e detalhadas" com seu colega britânico David Lammy em Kyiv no dia anterior, obtendo insights sobre a perspectiva e as necessidades dos ucranianos, que serão levados em conta. "E se necessário, adaptaremos."

16:35 Novo Papel para Secretário-Geral da NATO Stoltenberg

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, assumirá o cargo de presidente da Conferência de Segurança de Munique. O norueguês assumirá o cargo após a conferência de segurança em fevereiro de 2025. Christoph Heusgen, que assumiu o posto em 2022 e foi por muito tempo conselheiro de política externa da Chanceler Angela Merkel, planeja renunciar ao cargo de presidente. Ao mesmo tempo, o longo ex-presidente Wolfgang Ischinger permanecerá presidente do conselho da fundação. Stoltenberg renunciará ao cargo de Secretário-Geral da NATO em outubro, cedendo seu cargo ao ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte.

16:11 Três Trabalhadores da Cruz Vermelha Mortos na Ucrânia

Três trabalhadores ucranianos da Cruz Vermelha foram mortos em um ataque russo, segundo autoridades ucranianas. O incidente ocorreu em uma vila na região disputada de Donetsk, segundo o escritório do procurador-geral da Ucrânia no Telegram. Dois outros funcionários foram hospitalizados, um em estado crítico. "Outro ato de barbárie russa. Hoje, o agressor atacou veículos da missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no Twitter. O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, solicitou que o CICV reconheça formalmente a violação das normas da Convenção de Genebra pela Rússia!

15:45 Acesso ao Público Negado no Julgamento Contra os Advogados de Navalny

No julgamento contra os três advogados do falecido crítico do Kremlin Alexei Navalny na cidade russa de Petushki, a juíza fecha rapidamente a sala do tribunal ao público para os casos de Vadim Kobsev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. Ela cita um aviso da polícia sobre supostas provocações por apoiadores de Navalny como motivo. Os três advogados são acusados de pertencer a uma organização extremista - especificamente, a Fundação Anticorrupção de Alexei Navalny.

15:18 Atividade Naval no Mar Negro

A Ucrânia e a Rússia estão envolvidas em uma escaramuça naval e aérea no Mar Negro, segundo relatórios. A inteligência militar ucraniana relata que um caça russo Su-30 foi abatido usando uma arma portátil de defesa aérea durante uma operação especial no mar (ver entrada às 08h04). Não foram fornecidos mais detalhes sobre a operação na terça-feira à noite de Kyiv. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia relata que uma tentativa ucraniana de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro usando barcos de alta velocidade resultou no afundamento de oito dos 14 barcos e na retirada dos restantes. Não há menção à queda de um avião em Moscou, mas o blog militar Rybar relata que um Su-30 foi abatido enquanto repelia o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Cansados desta Guerra"

Os soldados ucranianos devem empregar suas armas escassas taticamente e com prudência. A repórter da ntv Kavita Sharma testemunhou isso: armas soviéticas antigas com munição mínima e as poucas, mas superiores, armas ocidentais mais novas.

14:23 Zelensky: Rússia Inicia Contraofensiva em Kursk

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia iniciou uma contraofensiva na região fronteiriça russa de Kursk. Esta resposta do exército russo "segue o plano da Ucrânia", disse Zelensky em uma conferência de imprensa em Kyiv, sem fornecer mais detalhes. O Ministério da Defesa da Rússia relata que unidades russas recapturaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:38 Pokrovsk, Cidade Ucraniana em Donetsk, Luta com Abastecimento de Água e Gás

Após ataques, a cidade ucraniana de Pokrovsk, na região de Donetsk, enfrenta escassez de fontes regulares de água potável e muitos residentes estão sem gás para cozinhar e aquecer, segundo o governador local. Uma instalação de purificação de água foi danificada nos últimos confrontos, levando a cidade a recorrer a mais de 300 poços de emergência para água potável, disse Vadym Filashkin, o governador. Além disso, os russos destruíram um centro de distribuição de gás no dia anterior, deixando 18.000 residentes em Pokrovsk sem gás.

13:07 Suposta Exageração da Rússia sobre o Número de Navios de Guerra

É especulado que a Rússia possui aproximadamente metade do número de navios de guerra que alega, de acordo com um post do jornal independente russo "Agentstvo". O relatório baseia-se em dados não verificados de fontes online "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", que relatam 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. O relatório também menciona que cerca de 50 navios e submarinos pertencem à Frota do Mar Negro, que não está participando dos exercícios. A Rússia já foi acusada várias vezes de exagerar o tamanho de suas forças militares no passado.

12:28 Rússia Aumenta Espionagem Contra a Ajuda à Ucrânia e a BundeswehrOs serviços de inteligência russos intensificaram a vigilância sobre a ajuda da Alemanha à Ucrânia e a Bundeswehr, de acordo com o relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). O relatório destaca que os serviços russos agora estão concentrados em aspectos militares táticos e política, demonstrando um maior interesse em informações relacionadas à assistência militar que a Alemanha fornece à Ucrânia, incluindo rotas de transporte, métodos de implantação e táticas de armas ocidentais na Ucrânia. As próprias capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de alianças também são novamente um foco de operações de inteligência russa.

11:52 Ameaça de Ataques Atômicos em Berlim Não SurpreendeDe acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, a probabilidade do Reino Unido e dos EUA autorizarem a Ucrânia a empregar armas contra território russo aumentou, o que não é surpreendente considerando a recente proposta de especialistas em armas nucleares de ataques a Berlim.

11:15 Decisão Sobre Mísseis de Alcance Longo Ocidentais na Ucrânia Será AdiadaUma decisão sobre o uso da Ucrânia de mísseis de alcance longo ocidentais contra território russo pode demorar mais para ser tomada, de acordo com a mídia americana Bloomberg. Os autores também mencionam que é improvável que uma decisão seja tomada antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 líderes mundiais se reunirão. O presidente ucraniano Selenskyj planeja reiterar sua demanda na reunião, após recentes encontros com o secretário de Estado dos EUA Blinken e o presidente Biden.

10:31 Forças Ukrainianas Reportam Ataque Noturno com 5 Mísseis e 64 DronesA força aérea ucraniana relata que a militar russa atacou a Ucrânia com 5 mísseis e 64 drones iranianos na noite anterior. 44 drones foram interceptados. Os relatórios militares não são completamente confiáveis. Unidades de defesa aérea também estavam ativas em Kyiv para combater drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Sugere Posição Nuclear Mais ForteO especialista em política externa russa Sergei Karaganov acredita que a Rússia deveria considerar apresentar um sinal mais forte de sua disposição em usar armas nucleares. O objetivo principal da estratégia nuclear da Rússia deveria ser "convencer todos os adversários atuais e futuros de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares", afirmou Karaganov ao jornal russo Kommersant. Moscou poderia teoricamente iniciar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem provocar uma guerra nuclear total, afirmou. Os EUA estariam enganando se afirmassem proteger seus aliados com defesas nucleares. Karaganov já havia sugerido que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar seus adversários. Alguns especialistas ocidentais consideram Karaganov um ativo valioso para o Kremlin, já que seus comentários servem para alarmar o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais moderado.

08:46 Ucrânia Animada com Aprovação dos EUA para Usar Mísseis Ocidentais de Alcance LongoA esperança cresce na Ucrânia de que ela possa em breve receber autorização para lançar ataques profundamente no território russo com armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Antony Blinken destacou durante sua visita a Kyiv que visa garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". Sinais apontam para aprovação do Reino Unido:

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Caça RussoApós relatórios de um caça russo Su-30SM ter desaparecido do radar há um dia, a inteligência militar ucraniana agora afirma que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata que o caça, avaliado em US$ 50 milhões e baseado na Crimeia, foi destruído com um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ucrânia Relata Mais de Uma Dúzia de Mortos após Grande Ataque de Drones em KonotopO número de mortos em decorrência do significativo ataque de drones russos à infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy, aumentou para 14, de acordo com informações da agência de notícias ucraniana Ukrinform, que citou a administração militar local. Além disso, foi relatado que um edifício no centro da cidade foi atingido.

06:42 Residentes Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção em Visitas em CasaO Bundestag alemão deve debater pela primeira vez hoje o pacote de segurança proposto pelo governo federal, que inclui proibições de facas e a retirada do status de asilo para aqueles que retornam aos seus países de origem. No entanto, existem algumas exceções, como para refugiados da Ucrânia.

06:04 Mídia Russa Acusa Trump de Desvantagem Durante Debate na TVVários analistas da televisão estatal russa afirmaram que "sabotagem" foi dirigida contra Trump durante seu debate contra Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Afirmou-se que Trump foi desvantajado. A escrutinação dos comentários de Trump recebeu críticas significativas. Muitos espectadores acreditaram que Trump havia perdido o debate. No caso de uma vitória de Trump nas eleições, ele anunciou que encerraria imediatamente o conflito na Ucrânia.

04:50 Konotop Sofre Danos Significativos após Ataque RussoUm recente ataque russo a Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi interrompido por um breve período. Também há danos significativos à infraestrutura energética, e é incerto quando as residências particulares terão novamente energia elétrica. Após o ataque no centro da cidade, vários incêndios ocorreram, danificando escolas e edifícios residenciais. Dois pessoas foram levadas ao hospital, uma das quais está em estado crítico.

03:29 Letônia Fornece Ajuda Militar Adicional à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos de combate à infantaria. Isso foi revelado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal após uma reunião com Siliņa. De acordo com Shmyhal, ambas as nações também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Alegadas Entregas de Mísseis à RússiaEm meio a suspeitas de entregas de mísseis da Iran ao Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano. "Qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa e mereceria uma resposta forte", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram novas sanções contra a Iran em resposta aos suspeitos envios de mísseis - especificamente, a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia se referiu a "provas credíveis" na segunda-feira sobre o fornecimento de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Despacha Soldados Inexperientes em VovchanskDe acordo com informações do Exército ucraniano, a Rússia está despachando soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. Segundo Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das Forças Armadas em Kharkiv, as unidades envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk são mal treinadas, com especulações de que os novos reforços são uma reserva mobilizada pela Rússia. Ainda não está claro se eles são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Introduz Patrulheiros de Fala RussaO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou patrulhas para monitorar o aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa cívica e qualquer pessoa pode se tornar um inspetor de linguagem", diz o prefeito da cidade, Ruslan Martsinkiv, à TV NTA. Muitos refugiados internos do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários atualmente registrados. Ele também mencionou o número de uma linha direta onde os cidadãos podem denunciar falantes de russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões de pessoas fugiram para o oeste da Ucrânia, relativamente seguro, de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Volta da Crimeia da RússiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan está exigindo a devolução da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "O nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia inclui a exigência da devolução da Crimeia", diz Erdogan em uma mensagem de vídeo na ocasião da cúpula da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização internacional sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Relato: Kyiv Apresentará Plano Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera o apoio dos EUA crucial para repelir a invasão russa. "O plano de sucesso (...) depende principalmente do apoio americano, bem como do apoio de outros parceiros", diz Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. Este plano, que está programado para ser apresentado antes da conferência de paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "compelir a Rússia a pôr fim ao conflito". De acordo com a Bloomberg, os EUA estão exigindo uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques à Rússia antes de relaxar as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário do Exterior do Reino Unido Lammy foram informados de ter visitado Kyiv para discutir um plano de longo prazo para o ano seguinte para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Discute Abordagem de Biden sobre Uso de Armas da RússiaO secretário de Estado dos EUA Antony Blinken menciona que os EUA estão ativamente trabalhando para atender às necessidades militares da Ucrânia, que incluem o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para atingir objetivos dentro da Rússia. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, abordarão essas necessidades durante sua reunião na sexta-feira, de acordo com a declaração de Blinken em uma conferência de imprensa conjunta ao lado do secretário do Exterior do Reino Unido David Lammy e do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos empurrando com força para garantir que a Ucrânia esteja totalmente equipada para se proteger de forma eficiente", afirmou Blinken, acrescentando ainda: "Nosso objetivo é que a Ucrânia emerja vitoriosa".

A União Europeia poderia potencialmente estar envolvida em negociações para encontrar uma solução pacífica para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, como sugerido pela solução proposta por Donald Trump.

Apesar das tensões entre a Rússia e as nações ocidentais, o presidente chinês Xi Jinping está planejando uma visita à Rússia em outubro para participar da cúpula do BRICS, mostrando um esforço contínuo para manter relações diplomáticas.

