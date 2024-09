Às 21:25, a Ucrânia alega que a Rússia disparou contra os seus combatentes cativos.

18:46 Kremlin Intensifies School Indoctrination

Expertos esperam um aumento significativo na doutrinação de estado de crianças à medida que o ano letivo russo começa. A proporção de horas de ensino dedicada à "propaganda de ideias do Kremlin" deve aumentar para cerca de 1.300 horas neste ano, de acordo com a plataforma de jornalistas russos ligados à oposição "Agentstvo". O presidente Vladimir Putin tem consistentemente defendido que as escolas eduquem crianças como "patriotas" o mais cedo e extensivamente possível, enquanto a educação do pensamento crítico não é incentivada. "Agentstvo" calcula as horas escolares totais dedicadas à propagação da posição do Kremlin sobre vários temas, como história, guerra na Ucrânia e valores familiares e sociais conservadores. Influenciando pelo menos 1.300 das 11.000 horas escolares para propaganda, a plataforma escreveu.

17:09 Chefe da Operadora da Rede Elétrica da Ucrânia Demitido

O chefe da operadora da rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, foi demitido. A junta supervisora da empresa aprovou sua demissão por unanimidade, de acordo com o presidente da junta, Volodymyr Kudryzkyj, no Facebook. Rumores sugerem que sua remoção é devido à sua falha em proteger a rede elétrica ucraniana dos ataques russos. Kudryzkyj nega essas alegações, atribuindo medidas protetoras ao seu mandato, e afirma ser vítima de uma campanha difamatória contra a empresa. Ele acusa os responsáveis pela campanha de buscarem o controle sobre a Ukrenergo, mas não revela nomes.

16:45 Vários Ministros do Gabinete de Zelensky Renunciam

Vários membros do gabinete do governo ucraniano renunciaram, incluindo o ministro da Indústria Estratégica Olexander Kamyshin, que supervisionou a produção de armas domésticas durante o conflito com a Rússia. Kamyshin anunciou sua saída do gabinete, mas planeja permanecer no setor de defesa. Além de Kamyshin, o ministro da Justiça Denys Maliuska e o ministro do Meio Ambiente Ruslan Strilets também apresentaram suas renúncias.

17:04 Scholz Recebe Crítico do Kremlin Libertado em Berlim

O chanceler alemão Olaf Scholz recebeu Vladimir Kara-Mursa, um crítico notável do Kremlin que recentemente foi libertado da prisão russa, em Berlim. "Aplaudimos a resiliência e a coragem de Vladimir Kara-Mursa e sua incansável busca por um futuro democrático para a Rússia", compartilhou Scholz na plataforma X. "Conseguimos garantir sua libertação por meio de uma troca de prisioneiros em agosto, e hoje tivemos a chance de ter uma discussão extensiva". Kara-Mursa está entre mais de 20 prisioneiros que recuperaram sua liberdade no início de agosto como resultado de uma troca extraordinária de prisioneiros entre a Rússia, os EUA, a Alemanha e outros países ocidentais.

16:16 Rússia Preparando para Fortificar a Ponte de Kerch Contra Possíveis AtaquesSegundo fontes de inteligência do Reino Unido, a Rússia está se preparando para enfrentar outro ataque à Ponte de Kerch, que conecta a Rússia à Crimeia anexada. Relatos indicam que os russos ergueram barreiras feitas de barcaças flutuantes e afundadas, plantaram minas navais e instalaram geradores de fumaça para obscurecer a visibilidade da ponte. Também foi aumentado o número de sistemas de defesa aérea. Além disso, uma estrutura está sendo construída paralela à ponte, que pode servir como uma ponte adicional de uma só via ou uma barreira para proteger contra drones explosivos das forças navais ucranianas.

15:52 Ucrânia Introduz Novo Veículo Blindado de Pessoal, Conhecido como "Porta-Estandarte"O Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um novo veículo blindado de pessoal (VBP) destinado ao uso pelas forças ucranianas. O Khorunzhyi, que significa "porta-estandarte" e era um título militar de alto escalão nos exércitos cossacos, estava em desenvolvimento há algum tempo, com um protótipo único avistado na frente em fevereiro de 2022. O anúncio recente sugere que numerosos desses veículos serão implantados - um reforço muito necessário e fabricado domesticamente para as necessidades de equipamento das forças ucranianas.

15:38 Estônia e Lituânia Criticam Mongólia por Receber PutinA Estônia e a Lituânia criticaram a Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, expressou suas preocupações em Tallinn, afirmando que "a decisão do governo mongol de honrar Putin em vez de prendê-lo minou significativamente a Corte Penal Internacional e o quadro jurídico internacional". Ele acrescentou que "a Mongólia teve a oportunidade de fazer uma contribuição significativa para o término da guerra russa na Ucrânia, mas não a aproveitou". Seu colega lituano, Gabrielius Landsbergis, considerou inaceitável que o governo mongol ignorasse o mandado de prisão emitido pela Corte Penal Internacional para Putin. "Isto é mais um exemplo do sistema jurídico internacional baseado em direito que se desmorona", disse ele, segundo a agência de notícias BNS em Vilnius.

14:57 Início do Julgamento de Francês Acusado de Violentar a Lei "Agente Estrangeiro" da RússiaUm funcionário francês de uma organização não governamental suíça está sendo julgado em Moscou a partir de terça-feira, acusado de violar a lei "agente estrangeiro" da Rússia. No início do julgamento contra Laurent Vinatier, o tribunal determinou que o réu permaneça detido até pelo menos fevereiro do ano que vem. Vinatier trabalhou como especialista na Rússia e nos antigos estados soviéticos para o Centro para Diálogo Humanitário (HD), uma organização não governamental que se concentra na mediação e na diplomacia discreta para prevenir e resolver conflitos armados em todo o mundo. Ele foi detido em Moscou em junho.

14:27 Alemanha Planeja Fornecer à Ucrânia Mais Seis Sistemas de Defesa IRIS-TA Alemanha planeja fornecer à Ucrânia mais seis sistemas de defesa aérea IRIS-T SLM, de acordo com fontes de segurança. Além disso, o governo federal planeja adquirir mais seis desses sistemas para a Bundeswehr.

13:58 Helicóptero Mi-8 Russo Involvido em Outro AcidenteA mídia russa relata outro acidente envolvendo um helicóptero Mi-8 russo. De acordo com Alexey Tsydenov no Telegram, o helicóptero sofreu uma aterrissagem forçada a 85 quilômetros da cidade de Irkutsk, ferindo duas pessoas. As operações de busca e resgate estão em andamento, com seis pessoas a bordo. O helicóptero foi inicialmente relatado como desaparecido após a perda de comunicação na fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, de acordo com a agência de notícias RIA Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Mortos e 180 Feridos em Ataque Russo em PoltavaUm ataque de míssil russo à cidade central ucraniana de Poltava resultou na morte de 41 pessoas e mais de 180 feridos, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. O ataque atingiu uma área que incluía uma escola e um hospital vizinho, destruindo parcialmente um edifício do Instituto de Comunicações. O Ministério da Defesa da Ucrânia relata que dois mísseis balísticos foram usados, com o tempo entre o alarme e o impacto sendo tão breve que as pessoas ficaram presas em um abrigo antiaéreo. Os trabalhadores de resgate conseguiram resgatar 25 pessoas, incluindo 11 que foram libertadas dos escombros.

13:12 Fontes Internas: EUA Próximos de Acordo para Fornecer Mísseis de Alcance Longo à UcrâniaOficiais dos EUA afirmam que os EUA estão próximos de um acordo para fornecer à Ucrânia mísseis de alcance longo que poderiam alcançar profundamente a Rússia. No entanto, a Ucrânia teria que esperar vários meses pela entrega, já que os EUA precisam resolver questões técnicas antes da distribuição, revelaram os oficiais. O anúncio é esperado no outono. Os armamentos em consideração são mísseis ar-superfície de alcance médio a longo (JASSM), mísseis de cruzeiro ar-lançados convencionais com alcance médio a longo. Um suprimento de JASSM à Ucrânia poderia significativamente aumentar suas capacidades estratégicas e lhe dar uma vantagem estratégica sobre a Rússia.

12:43 Físico Prominente Condenado por Traição: Posição da Rússia

Um tribunal russo condenou um físico conhecido a cumprir 15 anos em um campo de trabalho, acusando-o de "alta traição". Esta é a última prisão de um cientista acusado de vazar informações classificadas na Rússia. O homem de 57 anos estava envolvido no desenvolvimento de mísseis hipersônicos russos, de acordo com agências de notícias russas. Dois de seus colegas foram presos sob a mesma acusação. A trinca do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é um dos mais de uma dúzia de cientistas acusados de traição pela Rússia nos últimos anos. O físico foi preso em agosto de 2022. Os indivíduos enfrentam "acusações graves", de acordo com fontes de segurança.

12:15 Comércio da Rússia com a Índia Quase Duplica

11:47 Putin Convida Mongólia para Cimeira do BRICS

O presidente russo, Vladimir Putin, convidou o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Khürelsük, para a próxima cimeira do BRICS na Rússia. "Esperamos a sua presença", disse Putin às agências de notícias russas durante a sua conversa na capital, Ulaanbaatar. O grupo de grandes economias emergentes, liderado principalmente pela Rússia e pela China, reunir-se-á no final de outubro em Kazan, capital da República do Tartaristão. Putin revelou as suas intenções de se concentrar na cooperação económica durante a sua visita à Mongólia. Em particular, o gasoduto Power of Siberia 2, que a Rússia planeia construir para a China e passar pela Mongólia, deverá ser um tema de discussão durante a visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Rússia Fortalece Defesas Aéreas em Belgorod

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o reforço das defesas aéreas na região de Belgorod. A área fronteiriça tem sido alvo de contra-ataques ucranianos há algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Alvo de Infraestrutura Ferroviária

A Rússia atacou unidades de infraestrutura ferroviária em várias áreas da Ucrânia durante a noite, de acordo com relatórios ucranianos. A região norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-centro da Ucrânia, foram afetadas, de acordo com a empresa de ferrovias do estado.

10:28 Relatório: Centenas de Soldados Ucranianos Ameaçados por Cerco em Pokrovsk

Na região de Donetsk, as forças russas colocaram em risco de cerco numerosos soldados ucranianos. De acordo com o "Forbes", as forças russas têm avançado em direção à cidade ucraniana de Pokrovsk, contornando tropas ucranianas entrincheiradas entre a vila de Memryk e o rio Vovcha. O resultado desta ofensiva pode ser desastroso: se a 25ª Brigada de Paraquedistas, armada com veículos de combate Marder de origem alemã, não conseguir deter o inimigo perto de Ukrainsk, poderá levar ao seu cerco. A concentração da 25ª Brigada de Paraquedistas com os seus veículos de combate Marder de origem alemã para defender Ukrainsk pode evitar o cerco pelo inimigo, alertou o Centro Ucraniano para Estratégias de Defesa. Pelo menos quatro brigadas ucranianas estão ameaçadas de cerco a sul de Pokrovsk pelas forças russas. Relata-se que as forças ucranianas estão a retirar da área. "Será sensato para eles evacuarem a região antes que as forças russas cortem as suas rotas de abastecimento e retirada", explicou o grupo pró-ucraniano Conflict Intelligence Team. Embora isso resulte na cessão de 30 milhas quadradas às forças russas, pode salvar batalhões inteiros da Ucrânia num momento crucial.

10:02 ISW: Rússia Recupera Posições em Kursk

De acordo com o think tank Institute for the Study of War (ISW), as forças russas recentemente recuperaram posições perdidas em Kursk. O ISW relata que as forças russas retomaram as posições perto da vila de Olgovka. O ISW acredita que as forças ucranianas retiraram-se do assentamento. Um blogueiro militar russo também afirma que as tropas ucranianas fizeram avanços menores nas proximidades de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha) e que as forças russas abandonaram as suas posições nestes assentamentos para evitar o cerco. Há também ataques contínuos das forças ucranianas às pontes de pontões russas sobre o rio Seim na região de Glushkovo.

09:30 Porquê a Mongólia Não Prende Putin

Apesar de ter sido emitido um mandado internacional de detenção para Vladimir Putin, a Mongólia recebe-o com honras. Isto não se deve apenas à posição geopolítica da Mongólia, entre a Rússia e a China, como explica o correspondente da ntv Rainer Munz.

09:00 Diretor da Operadora de Rede Ucraniana Demitido por Mau Proteção das Instalações

O diretor da operadora de rede estatal ucraniana Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, foi demitido. A razão alegada é que não protegeu adequadamente as instalações energéticas durante os ataques russos intensificados. Foi relatado pela emissora ucraniana Suspilne, citando fontes dentro da empresa. A junta supervisora da Ukrenergo votou por quatro a dois a favor da remoção de Kudrytskyi. "Kudrytskyi é acusado de não ter implementado adequadamente as ordens anteriores e de não ter protegido adequadamente as instalações da Ukrenergo", afirmaram as fontes. Kudrytskyi também está sob investigação por alegações de corrupção.

08:22 Rede de Draft Dodgers: Autoridades Descobrem Centenas de Redes Ilegais

Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, as autoridades ucranianas descobriram mais de 570 redes ilegais que ajudam indivíduos a evitar o serviço militar. De acordo com Andrii Demtschenko, porta-voz da guarda de fronteira do estado, como relatado pelo "Kyiv Independent", estas organizações ajudam os homens ucranianos a fugir para o estrangeiro e fornecem documentos médicos falsos para os isentar do serviço, custando entre 7.000 e 10.000 dólares. Os homens ucranianos com idades entre os 18 e os 60 anos geralmente não podem sair do país devido ao potencial de serem mobilizados para o serviço militar. Em 2024, foram descobertas mais de 200 redes ilegais pelas forças da lei.

07:50 Ex-oligarca russo: russos veem ofensiva de Kursk como uma catástrofeO opositor russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky acha fascinante a reação do público russo à ofensiva de Kursk da Ucrânia. Ele disse ao "Tagesspiegel" que os russos não veem o avanço ucraniano como um ataque do inimigo, mas como uma "catástrofe". As pessoas estão descontentes com a forma como o governo está lidando com isso, o que contribui para uma queda nas taxas de aprovação de Putin.

07:22 Ucrânia: Criança morta em ataque russo a SaporizhzhiaSegundo relatórios ucranianos, um ataque russo à cidade de Saporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na noite passada, às 23h, resultou em duas mortes. O governador Ivan Fedorov da Oblast de Saporizhzhia anunciou no Telegram que uma mulher de 38 anos e um menino de 8 anos foram mortos, enquanto uma mulher de 43 anos e uma menina de 12 anos ficaram feridas. A menina permanece em estado crítico. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, com a explosão e os detritos causando danos a outros edifícios também.

06:58 Pesquisadores acreditam ter encontrado local de lançamento da "superarma nuclear" de PutinDois pesquisadores dos EUA afirmam ter identificado o local provável de lançamento do míssil de cruzeiro nuclear 9M730 Burevestnik, apelidado de "superarma invencível" de Putin pelo presidente russo. Conhecido como SSC-X-9 Skyfall pela NATO, a arma é considerada capaz de burlar os sistemas de defesa de mísseis dos EUA. Os pesquisadores, usando imagens de uma empresa de satélites, encontraram um projeto de construção adjacente a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou, como relatado pela Reuters. O local apresenta nove plataformas de lançamento em construção, supostamente destinadas a um grande sistema de foguetes estacionário - o único sistema desse tipo que a Rússia está atualmente desenvolvendo, sendo o Skyfall. Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington responderam a um pedido de comentário.

06:30 Após ataque de drone: refinaria de petróleo de Moscou fecha parcialmenteA refinaria de petróleo de Moscou da Gazprom Neft suspendeu temporariamente as operações após um incêndio causado por um suposto ataque de drone ucraniano, segundo a Reuters, citando fontes não identificadas. A unidade Euro+, que representa cerca de 50% da capacidade da refinaria, foi fechada. As operações devem ser retomadas dentro de cinco a seis dias após a conclusão das reparos. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. A extensão dos danos à instalação afetará a capacidade de refino remain em incerteza.

05:58 Ex-oligarca russo: abordagem do Ocidente fortalece o poder de PutinO opositor russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky critica a abordagem dos governos ocidentais em relação à Rússia. O Ocidente está cometendo "vários erros estratégicos" que estão prolongando o mandato de Putin, disse ele ao "Tagesspiegel". "O Ocidente deve dizer que está em guerra com os tomadores de decisão", disse Khodorkovsky, fundador da fundação opositora "Open Russia", que é proibida na Rússia. É incorreto rotular a Rússia como inimiga e equiparar os tomadores de decisão russos à população. Quanto à guerra na Ucrânia, Khodorkovsky disse: "Se o Ocidente tivesse agido como agora no início da guerra total em fevereiro de 2022, a guerra já teria terminado".

04:13 Zelensky alerta sobre o perigo de recuperar a usina nuclear de ZaporizhzhiaO presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia marca uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, em Kyiv. De acordo com o post nas redes sociais de Zelensky, a reunião ocorrerá após a visita de Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia. Infelizmente, a Ucrânia atualmente não possui os meios para recuperar o controle da usina no atual contexto da guerra. Zelensky afirmou: "No momento, não vejo tais possibilidades no campo de batalha, e qualquer potencial chance poderia ser arriscada". Grossi anunciou anteriormente que estava indo para a usina "para continuar ajudando e evitar uma catástrofe nuclear". A usina, a maior da Europa, está sob o controle russo desde o início da invasão russa em 2022. Ambas as partes se acusam de atacar a instalação.

02:27 Governador confirma morte em Dnipro devido a ataque de míssil russoPelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um ataque de míssil russo à cidade central ucraniana de Dnipro, anunciou o governador da região, Serhiy Lysak, no Telegram. Vários edifícios residenciais em um distrito da cidade foram danificados como resultado do ataque. A informação não foi verificada independentemente.

23:55 Zelensky expressa esperança pela aprovação de armas de longo alcance, menciona AlemanhaPerto das linhas de frente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu armas de longo alcance durante sua reunião com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof em Zaporizhzhia. Ele enfatizou a necessidade não apenas de aprovação para atingir alvos nas linhas de retaguarda da Rússia, mas também para entregar esses mísseis. Zelensky fez essas observações no sul da Ucrânia. Os tópicos discutidos incluíram novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, munição para entregar caças F-16 fornecidos por parceiros, mais munição e equipamento, além de sanções adicionais contra a Rússia, disse Zelensky. "Todas essas ações são cruciais para evitar que a Rússia lance novos ataques na Ucrânia". Zelensky expressou sua esperança pela permissão de uso de armas de longo alcance, mencionando países como EUA, Reino Unido, França e Alemanha. Kyiv atualmente vê a situação com otimismo. Não foram fornecidos mais detalhes.

22:13 Ucrânia Critica Governo Mongol por Visita de Putin, Exige ConsequênciasA Ucrânia criticou o governo mongol por receber o presidente russo Vladimir Putin, acusado de crimes de guerra na Ucrânia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tychyj, afirmou que a Mongólia ajudou Putin a evitar a justiça, tornando o país cúmplice dos supostos crimes de guerra de Putin. Tychyj declarou: "Vamos colaborar com nossos parceiros para garantir que haja consequências para Ulaanbaatar". O governo mongol não ter executado o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, segundo Tychyj, é um golpe sério para o TPI e para o sistema de justiça criminal internacional.

21:59 Putin Recebido com Guarda de Honra na Mongólia Despite Mandado de Prisão do TPIO presidente russo Vladimir Putin foi recebido com uma guarda de honra na Mongólia apesar do Tribunal Penal Internacional (TPI) ter emitido um mandado de prisão devido a acusações de deportação ilegal de crianças ucranianas desde fevereiro de 2022. A Ucrânia, o mundo ocidental e ativistas dos direitos humanos vêm pedindo a execução do mandado. Putin recebeu uma saudação hoje no aeroporto de Ulaanbaatar por uma guarda de honra. O objetivo da visita foi participar das comemorações do 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Uma reunião entre Putin e o presidente mongol Ukhnaa Khürelsük está agendada.

21:48 Relato: Exército Ucraniano Usa Drone "Palianytsia" Contra Alvo na Península da Crimeia pela Primeira VezSegundo o jornal ucraniano "Ukrainska Prawda", o exército ucraniano teria deployed o drone de foguete ucraniano "Palianytsia" contra um alvo militar na Península da Crimeia, ocupada pela Rússia, pela primeira vez em agosto. O nome "Palianytsia", que é difícil de pronunciar para os russos, tem sido usado desde o início da invasão russa extensiva para se referir a pessoal militar russo ou sabotadores.

