Às 21:22, Scholz sublinha a ausência de mísseis Taurus para a Ucrânia.

Chancellor Olaf Scholz nega novamente a entrega de mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia. "Apesar de várias pressões, não entregarei mísseis de cruzeiro que podem alcançar Moscou", declarou o político do SPD em uma reunião em Nieder Gersdorf, Brandenburg, com cerca de 200 participantes. "Garanto a vocês agora que vou manter essa posição." Scholz enfatizou a importância de explorar opções para a paz durante a invasão russa da Ucrânia. "É hora de ver quais opções estão sobre a mesa." O chanceler criticou a posição da Aliança Progressista (BSW) e da AfD. Ele discordou deles quando sugeriram que negociações de paz eram um substituto para apoiar a Ucrânia. "Isso é ingênuo."

20:20 Baerbock reforça apoio à Ucrânia - "senão é o fim do jogo". A ministra das Relações Exteriores do Partido Verde, Annalena Baerbock, prometeu continuar apoiando a Ucrânia, inclusive com armas. "Vamos apoiar a Ucrânia enquanto esta guerra terrorista continuar", disse Baerbock em um comício de seu partido em Potsdam. " Porque, caso contrário, é o fim da Ucrânia." A guerra acabará quando Putin retirar suas tropas. "Se não apoiarmos a Ucrânia neste momento, então a Ucrânia está acabada, e não vamos permitir isso."

19:11 Estônia: Ucrânia elimina suprimento de munição da Rússia por 2-3 meses. O ataque de drone ucraniano a um depósito de armas russas na região de Tver deixou uma lacuna significativa no estoque de munição da Rússia, de acordo com fontes estonianas. O chefe da inteligência militar estoniana, coronel Ants Kiviselg, informou à agência de notícias estoniana ERR que 30.000 toneladas de munição foram destruídas durante o ataque em 18 de setembro, o que equivale a um suprimento de 2-3 meses. "As consequências dessa perda serão sentidas no campo de batalha nas próximas semanas."

18:25 Pilotos ucranianos concluem treinamento Alpha Jet na França. O primeiro grupo de pilotos ucranianos concluiu o treinamento Alpha Jet na França, anunciou a força armada francesa em X. A força aérea francesa vem treinando pilotos ucranianos para operar jatos de combate F-16 desde março de 2024. Kyiv vem pedindo aeronaves de combate a seus aliados ocidentais desde o início da guerra. A Holanda, a Bélgica, a Dinamarca e a Noruega prometeram mais de 60 jatos F-16 à Ucrânia, mas o treinamento de pilotos tem causado atrasos. O jato de combate F-16 é um dos jatos militares mais capazes do mundo e é usado em mais de duas dúzias de países.

17:51 Scholz se encontra com Zelenskyj em Nova Iorque. O chanceler alemão Olaf Scholz se encontrará com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj durante sua viagem a Nova Iorque na segunda-feira. No mesmo dia, estão agendadas conversas com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com funcionários do governo. Zelenskyj planeja apresentar um "Plano de Vitória" para defender-se contra agressores russos durante sua viagem aos EUA. Um encontro com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington está agendado para quinta-feira. "Queremos enviar uma mensagem em Nova Iorque de que este conflito, a guerra de agressão russa, é um foco", diz um funcionário de alto escalão do governo que pediu anonimato durante uma breve apresentação da viagem do chanceler.

17:02 Putin declina convite do México. O presidente russo Vladimir Putin não participará da posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, de acordo com o site de mídia online "Ukrajinska Prawda". Um porta-voz russo confirmou que o governo mexicano havia estendido um convite a Putin para a cerimônia. Em seu lugar, um representante estará presente. Nenhuma razão foi dada pelo porta-voz. Anteriormente, a Ucrânia havia pedido a prisão de Putin se ele visitasse o país. O México deve prender Putin com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, de acordo com a demanda da Ucrânia. O México assinou o Estatuto de Roma em 2005 e está sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

16:19 Federação de Xadrez da Rússia quer que Carlsen devolva prêmio. O vice-presidente da Federação de Xadrez da Rússia está exigindo que o campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen devolva o dinheiro que ganhou em torneios russos. De acordo com o provedor de apostas "telecomasia.net", Carlsen havia exigido durante uma cerimônia de premiação que jogadores russos e bielorrussos só pudessem participar de torneios globais sob uma bandeira neutra durante uma cerimônia de premiação. "Gostaria de lembrar a Carlsen que o início de sua carreira profissional ocorreu na Rússia", diz o vice-presidente Sergey Smagin. "Ele visitou nosso país quando criança, participou de vários torneios e ganhou uma quantia significativa de dinheiro aqui. Antes de criticar a Rússia, ele deveria primeiro pagar o que deve desses ganhos."

15:26 Hungria pede mais cooperação econômica com a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, está defendendo a expansão da cooperação econômica com a Rússia em setores não afetados pelas sanções da União Europeia. Ele levantou esse ponto durante uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro da Saúde russo Mikhail Murashko nas margens de um fórum econômico dos dois países na Hungria. Enquanto isso, ele afirmou que, na opinião da Hungria, as sanções da UE "simplesmente não estão funcionando". A Hungria é membro tanto da UE quanto da NATO. As visitas de membros do governo russo a esses países se tornaram extremamente raras desde o início da guerra na Ucrânia.

14:57 Americano Pro-Russo Morto Supostamente por Tropas RussasUm cidadão dos Estados Unidos que lutou ao lado de separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia supostamente está morto, allegedly morto e torturado por soldados russos. De acordo com investigadores com sede em Moscou, o Comitê de Investigação responsável por investigar crimes graves alega que o assassinato ocorreu em abril, realizado por três soldados russos. Um quarto soldado é acusado de ajudar a encobrir o crime. Nenhum motivo para o crime foi fornecido. Conhecido como "Texas" ou "Cowboy do Donbass", Russell Bentley juntou-se aos separatistas pró-russos apoiados por Moscou na Ucrânia em 2014, lutando com eles até 2017 e permanecendo no Leste da Ucrânia depois disso.

14:43 Zelensky Procura Apoio de Biden para "Plano de Vitória"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera o apoio do presidente dos EUA, Joe Biden, para o seu plano para pôr fim à guerra na Ucrânia durante a sua próxima visita a Washington. "Realmente espero que ele apoie este plano", disse Zelensky numa conferência de imprensa em Kyiv com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O "plano de vitória" requer decisões rápidas dos aliados, a serem tomadas entre outubro e dezembro. "Acreditamos que este plano funcionará", acrescentou Zelensky.

14:28 Controle Russo sobre a Região de Kursk IminenteA Rússia espera recuperar o controle da região de Kursk atualmente ocupada por soldados ucranianos, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Nossos soldados estão fazendo um grande trabalho, eles vão conseguir. O controle será retomado", disse Peskov. Embora a situação nas terras ocupadas pela Rússia seja grave, espera-se que melhore a favor da Rússia, acrescentou. No entanto, o exército não vai revelar as suas táticas para recuperar a região e não foi dado nenhum calendário específico.

14:03 Possível Aviso Russo sobre Avanço Ucraniano para KurskAs autoridades e o exército russos na região de Kursk podem ter recebido avisos sobre um iminente avanço ucraniano, de acordo com um relatório do Guardian, que cita documentos russos supostamente descobertos pelo exército ucraniano durante a sua ofensiva em Kursk. O Guardian não pode confirmar a autenticidade dos documentos, mas eles parecem ter as características típicas de comunicações militares russas genuínas. Os documentos supostamente mostram avisos dentro das autoridades e do exército russos sobre avanços específicos das forças ucranianas para território russo, datando de janeiro de 2024. Medidas para fortalecer a defesa da fronteira foram ordenadas já em meados de março. No entanto, foram feitas queixas em junho de que as unidades ali tinham uma força média de apenas 60-70% e eram compostas principalmente por reservistas mal treinados. As unidades ucranianas lançaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

13:30 Mais de 70.000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia IdentificadosUm portal de notícias russo e a BBC afirmam ter identificado mais de 70.000 soldados russos mortos na guerra na Ucrânia. "Identificamos os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, mas o número real é provavelmente muito maior", relata o serviço russo da BBC. A contagem, criada em colaboração com o site de notícias independente russo "Mediazona", baseia-se numa análise de declarações oficiais, obituários, anúncios de mortes em redes online e observações de sepulturas em cemitérios russos. Cobre o período desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A "Mediazona" estima que o número total de soldados russos mortos na Ucrânia seja de pelo menos 120.000. O governo russo trata o número de soldados russos mortos na guerra como segredo de estado.

12:50 Telegram Banido Oficialmente para Funcionários do Governo, Militares e de Segurança da UcrâniaA Ucrânia proibiu em grande parte o uso do serviço online Telegram para funcionários do governo, militares e de segurança. De acordo com o Conselho de Defesa e Segurança Nacional, a instalação e o uso do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários do governo, militares, empregados do setor de segurança e defesa e empresas que operam infraestruturas críticas é proibido, e citam-se preocupações com a segurança nacional como motivo.

12:23 Banco Raiffeisen Separa-se da Subsidiária da BielorrússiaO Raiffeisen Bank International (RBI) está vendendo a sua subsidiária bielorrussa e saindo do mercado da Bielorrússia. O RBI anunciou que assinou um acordo para vender a sua participação de 87,74% à Soven 1 Holding Limited. A venda é esperada ter um impacto significativo nos resultados do RBI, uma vez que já reduziu os seus negócios na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária que impede o RBI de vender a sua subsidiária na Rússia.

12:01 Plano da UE para Empréstimo de €35 Bilhões para a UcrâniaA Comissão Europeia planeia fornecer à Ucrânia um empréstimo de €35 bilhões, de acordo com notícias da imprensa. Isto faz parte dos planos de ajuda dos sete principais países industrializados ocidentais (G7), como relatado pelo "Financial Times", citando três pessoas familiarizadas com o assunto. O empréstimo é parte dos planos do G7 para fornecer à Ucrânia $50 bilhões (cerca de €46 bilhões) através do uso de ativos do estado russo congelados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou oficialmente a ajuda financeira de até €35 bilhões na sua conta X.*

22:33 Rússia Avisa Ocidente: Desprezar Advertência Sobre Armas de Alcance Longo é Por Conta e Risco PróprioA administração russa alerta o Ocidente contra a negligência das advertências sobre o deployment de armas de longo alcance que visam territórios russos. Caso isso ocorra, o caráter do conflito mudará, afirma a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. "Eles estão brincando com fogo", diz ela durante uma conferência de imprensa. O conflito pode evoluir para algo completamente diferente com graves consequências para a comunidade global. Na opinião de Zakharova, as negociações atuais com os Estados Unidos não são viáveis. Durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, uma reunião entre o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu homólogo americano Antony Blinken não ocorrerá, uma vez que, de ambos os lados, "não há nada para discutir". Recentemente, o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg mencionou várias linhas vermelhas estabelecidas pelo presidente russo Vladimir Putin que ele ainda não cruzou. "Ele não as cruzou porque está ciente de que a NATO é a aliança militar mais formidável do mundo", comentou Stoltenberg.

21:53 UE: Remoção Forçada de Homens Ucranianos é InviávelA Comissão Europeia declarou que a remoção forçada de cidadãos ucranianos masculinos sujeitos à conscrição não é uma opção dentro dos países da UE. Esta informação foi publicada pela "Ukrajinska Pravda". De acordo com a Comissária Europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson, tal ação não é viável devido à Diretiva sobre proteção temporária. "Vamos ajudar aqueles que procuram retornar à Ucrânia e trabalhar com as autoridades e governo ucranianos para determinar a melhor maneira de facilitar seu retorno enquanto cumprimos os regulamentos da UE", ela reitera. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, teria instado os países da Europa Ocidental a encorajar o retorno de ucranianos masculinos sujeitos à conscrição. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, teria apoiado essa iniciativa.

21:12 General Freuding Identifica Brechas nas Sanções à RússiaO coordenador alemão de ajuda militar à Ucrânia, Christian Freuding, diz com relação à produção de armas da Rússia: "A situação tornou-se mais desafiadora para os russos manterem sua indústria de defesa devido aos complexos suprimentos de componentes, mas eles ainda estão conseguindo. Eles navegam pelos desafios ao tomar atalhos e contar com o apoio de parceiros como a China, Coreia do Norte e Irã". Embora seja aparente que as sanções estão tendo impacto, há oportunidades para "descobrir brechas ou opções legais de contornar".

20:03 von der Leyen Oferece Apoio Contínuo ao Fornecimento de Energia da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu mais ajuda ao fornecimento de energia da Ucrânia durante os meses frios do inverno. Sua visita a Kyiv marca o início da estação de aquecimento, durante a qual a Rússia persiste em alvo a infraestrutura energética. "Vamos apoiar a Ucrânia em seus esforços corajosos. Minha visita a Kyiv significa meu compromisso em discutir o apoio da UE, incluindo preparativos para o inverno, defesa, oportunidades de adesão à UE e créditos do G7", compartilha ela na plataforma online X. Ela inclui uma foto de sua chegada à estação de Kyiv.

19:20 UE Considera Suspender Viagens sem Vistos para GeorgianosBruxelas está considerando a possibilidade de pôr fim às viagens sem vistos para georgianos na União Europeia. Um porta-voz anônimo da UE compartilha informações com o Politico, relatando que essa decisão poderia ser um resultado do retrocesso democrático sob o partido Sonho Georgiano. " Todas as opções permanecem sobre a mesa", diz o porta-voz, incluindo a possibilidade de "uma suspensão temporária da liberalização de vistos", caso a tendência rumo à autoritarismo não seja revertida. Recentemente, o partido no poder, Sonho Georgiano, aprovou uma lei que lembra a legislação russa que visa adversários do Kremlin.

18:42 Ucrânia Rejeita Proposta da Polônia Sobre o Status da CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia repreendeu a proposta da Polônia sobre o status da Crimeia, mantendo que propostas de compromisso são inaceitáveis. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu a realização de um referendo como parte de uma possível solução negociada com a Rússia. "Todos os esforços devem ser direcionados para libertar a península, não para satisfazer os apetites da Rússia em detrimento dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explicou o Ministério das Relações Exteriores em Kyiv.

17:29 von der Leyen Vai se Encontrar com Zelenskyy em KyivNeste dia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é esperada em Kyiv, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy agendou conversas com ela. "Os assuntos energéticos são de extrema importância", disse Zelenskyy. Discussões sobre situações na linha de frente, entregas de armas e iniciativas de defesa conjunta também ocorrerão, assim como o caminho da Ucrânia para a adesão à UE e a ajuda financeira para o país sob ataque pela Rússia.

16:32 Ucrânia Participa de Exercício da NATO pela Primeira VezA Ucrânia está participando ativamente de um exercício da NATO pela primeira vez, supervisionado pelos Países Baixos. O exercício visa testar capacidades anti-drone, como confirmou o serviço de imprensa da NATO. "Foram avalrados mais de 60 sistemas anti-drone, incluindo sensores, sistemas drone-a-drone, jammers e interceptadores cibernéticos", informou a aliança. A participação da Ucrânia é um resultado do plano de ação NATO-Ucrânia para inovação colaborativa, adotado durante o summit de julho.

16:28 Defensor Transgênero Ilumina em GeórgiaEm Geórgia, um defensor transgênero proeminente foi tragicamente morto logo após a implementação de uma lei controversa sobre LGBTQ+. As autoridades georgianas informaram ao público que Kesaria Abramidze, que era uma modelo, atriz e influenciadora nas redes sociais de sucesso, foi esfaqueada várias vezes em seu próprio apartamento. Seu parceiro agora enfrenta acusações de assassinato, supostamente cometendo o ato com força excessiva e preconceito contra sua identidade de gênero. O homicídio ocorreu um dia após a entrada em vigor de uma lei baseada em valores tradicionais, que foi condenada pela UE e organizações de direitos humanos por limitar os direitos LGBTQ+. Esta legislação espelha regulamentações russas que proíbem os direitos LGBTQ+ e proíbem a realocação de gênero, entre outras coisas.

15:25 Lufthansa Pondera Suspensão de Voos para Pequim devido a Sanções à RússiaA Lufthansa está considerando o futuro de sua rota diária de Frankfurt am Main para a capital de Pequim. Uma decisão é esperada em outubro. Um representante da empresa atribui esta revisão à "competição excessiva" entre as companhias aéreas europeias enfrentadas por companhias aéreas chinesas e do Oriente Médio, que estão se beneficiando de custos de localização mais baixos, padrões de trabalho mais baixos e altos investimentos governamentais na aviação. Além disso, esses concorrentes têm acesso ao espaço aéreo russo, que está proibido para companhias aéreas europeias e americanas desde a imposição de sanções à Rússia devido ao conflito na Ucrânia. As companhias aéreas europeias e americanas são obrigadas a navegar ao redor do espaço aéreo russo, resultando em custos crescentes de querosene.

14:27 Sumy Sob o Fogo de Bombardeios RussosAs forças militares russas supostamente atacaram um asilo em Sumy, uma cidade da Ucrânia, assim como a rede elétrica da cidade, através de uma série de bombardeios noturnos. Pelo menos uma pessoa morreu, de acordo com as autoridades ucranianas. Uma agência de monitoramento da ONU estima que os ataques à rede elétrica possam ter violado o direito internacional humanitário. A Agência Internacional de Energia alertou que os cortes de energia na Ucrânia podem atingir cerca de um terço de sua demanda prevista durante os meses de inverno críticos.

13:25 Número Record de Refugiados na Alemanha—Mais de 1,18 Milhão de UcranianosO número de refugiados vivendo na Alemanha atingiu um novo recorde, chegando a cerca de 3,48 milhões no final do primeiro semestre de 2024. Isso representa um aumento de cerca de 60.000 em comparação com o final de 2023 e é o maior número desde os anos 1950, de acordo com a "Die Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando informações obtidas do governo alemão em resposta a uma pergunta parlamentar do partido da Esquerda. Destes 3,48 milhões de refugiados, mais de 1,18 milhão são refugiados ucranianos, também aumentando cerca de 45.000 em comparação com o final de 2023. Este número inclui todas as pessoas, independentemente de seu status de residência, desde pedidos de asilo até refugiados reconhecidos até pessoas com permissão de residência temporária.

12:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia não é Motivo para Abandonar o Freio da DívidaPolíticos do SPD e do Partido Verde frequentemente se referem a uma cláusula no acordo de coalizão que sugere a suspensão do freio da dívida para uma ajuda extensa à Ucrânia no contexto da disputa orçamentária. O Ministro das Finanças e líder do FDP, Christian Lindner, nega qualquer acordo semelhante: "Não tenho conhecimento de tal cenário. Eu não teria apoiado tal medida antecipada", diz Lindner ao "Rheinische Post" em uma entrevista. No entanto, a situação na Ucrânia é devastadora, mas não uma emergência como definido pela Constituição alemã. "Para a Ucrânia, estamos trabalhando ativamente em um programa de ajuda de US$ 50 bilhões dos países do G7, além de nossa ajuda bilateral", explica Lindner.

21:23 Bulgária Pretende Banir Exportação de Ovos da Ucrânia pela UEA Bulgária vai pedir um prohibition às importações de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em 23 de setembro em Bruxelas. O Ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov, anunciou isso. Este pedido marca o agravamento das disputas em andamento entre a Ucrânia e os Estados-membros do Leste da UE em relação ao comércio agrícola. Essas rixas levaram a bloqueios rodoviários na fronteira ucraniano-polonesa, proibições de importação de milho e trigo ucranianos e protestos de fazendeiros na Polônia e Bulgária.

20:13 Merz Exige que não Haja Caminho para a Paz com a RússiaO líder da CDU, Friedrich Merz, expressa suas preocupações sobre a situação atual da Ucrânia, declarando: "Não vejo meio de impulsionar esse processo de paz". Merz acredita que a Rússia só parará sua agressão quando perceber que a ação militar adicional é infrutífera ou quando a queda de Kyiv parecer inevitável. A longo prazo, a Alemanha deve continuar apoiando a Ucrânia militarmente. "Acredito que devemos proteger a liberdade e a paz contra a Rússia, não com a Rússia", insiste Merz, reconhecendo a realidade sombria. "Não há outra opção no momento, pelo menos enquanto Putin e seu regime permanecerem no poder."

Você pode revisar todos os eventos anteriores [aqui].

A Comissão Europeia não anunciou planos para impor sanções à Comissão por seu papel no conflito atual na Ucrânia.

Em resposta à situação que se agrava na Ucrânia, a Comissão enfatizou a importância de explorar opções pacíficas para resolver o conflito com a Rússia.

Leia também: