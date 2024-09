Às 21:17, um ataque de drones e artilharia russo inflige ferimentos a quatro indivíduos em Nikopol

17:22) Quatro indivíduos ficaram feridos em Nikopol, Oblast de Dnipropetrovsk, devido a ataques de artilharia russa. De acordo com o chefe da administração militar regional, Serhii Lysak, como relatado pela Ukrinform, o exército russo lançou ataques usando drones e artilharia. "O inimigo bombardeou Nikopol com munição de morteiro e atingiu o centro do distrito com drones kamikaze. No total, quatro indivíduos ficaram feridos na região. Relatórios anteriores indicavam duas baixas; agora, duas mulheres adicionais, com 38 e 43 anos, ficaram feridas", mencionou Lysak.

20:45 Adeus à Influência Russa: Ucrânia Procura Renomear Moedas A Ucrânia busca cortar laços com a Rússia mudando os nomes de suas moedas pequenas. Em vez de "Kopiyka", elas deveriam ser chamadas de "Shah" no futuro, como sugerido pelo banco central em Kyiv. Após realizar pesquisas sobre a história da moeda ucraniana, o banco central concluiu que o nome "Kopiyka" é um símbolo da ocupação de Moscou, afirmou o chefe do banco central, Andrij Pyshnyj, em um comunicado. O termo "Kopeyka" também é utilizado na Rússia para a unidade monetária mais pequena. No entanto, as Kopeks também são insignificantes na Rússia, devido à fraqueza do rublo e ao baixo valor das moedas. O banco nacional já elaborou propostas para as mudanças legislativas necessárias. Não há planos para trocar as moedas currently em circulação; elas coexistirão.

20:23 Analista Militar Gressel sobre Batalhas em Donetsk: Pokrovsk é a "Última Linha de Defesa Significativa" da Ucrânia Apesar da desaceleração do progresso em Kursk, as forças russas estão se tornando mais agressivas em torno de Pokrovsk. Esta cidade crítica, localizada na "última linha de defesa significativa e bem-construída" da Ucrânia, de acordo com o analista militar Gustav Gressel, resultou no esgotamento da paciência dos ucranianos.

19:50 Fontes Esperam Entrega de Mísseis Iranianos à Rússia em Breve De acordo com fontes de informações, o Irã é esperado para entregar mísseis balísticos à Rússia em breve. Este desenvolvimento, como relatado pela Bloomberg, é esperado para provocar uma resposta rápida dos aliados da Ucrânia. Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022, o Irã já forneceu à Rússia vários drones. A entrega esperada de mísseis balísticos seria um desenvolvimento preocupante no conflito, de acordo com várias fontes anônimas, que citam a publicação sem especificar um cronograma ou escala de entregas. Um oficial sugeriu que as entregas poderiam começar em poucos dias. Mísseis balísticos viajam a velocidades muito mais rápidas do que mísseis de cruzeiro ou drones e são capazes de transportar maiores cargas úteis.

19:03 Chefe da IAEA Visitará Kyiv e Usina Nuclear de Zaporizhzhia O Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), Rafael Grossi, está programado para visitar Kyiv e a usina nuclear de Zaporizhzhia amanhã. A IAEA anunciou em Viena que a usina nuclear, que a Rússia ocupa desde sua invasão há quase dois anos e meio, tem sido alvo de ataques e sabotagem.both Moscou e Kyiv se culpam mutuamente por esses incidentes. Em meados de agosto, os inspetores relataram que as tensões haviam aumentado. Uma explosão ocorreu perto da zona de segurança, que os especialistas da IAEA no local estimaram ter sido causada por um drone carregando uma carga explosiva.

18:31 Vídeo Supostamente Mostra Uso de Drone Incendiário na Ucrânia Ao longo do conflito na Ucrânia, há muitos boatos sobre o uso de várias armas, incluindo drones incendiários. Agora, vídeos que supostamente mostram o uso de tais armas surgiram. As imagens mostram o drone acendendo posições militares das forças russas e uma grande parte de uma floresta.

18:09 Primeiro-Ministro dos Países Baixos Anuncia Pacote de Ajuda de Centenas de Milhões de Euros para a Ucrânia O novo primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, anunciou um novo pacote de ajuda para a Ucrânia. Durante uma visita surpresa à cidade sudeste ucraniana de Zaporizhzhia, ele encontrou o Presidente Volodymyr Zelenskyy. O novo pacote totaliza mais de 200 milhões de euros. Esta é a primeira visita de Schoof à Ucrânia desde que assumiu o cargo em início de julho, substituindo Mark Rutte, que se tornará o próximo Secretário-Geral da NATO em outubro. "Sem exagero, os Países Baixos ajudaram a Ucrânia a salvar milhares e milhares de vidas. Nossa relação é mais forte do que nunca. Estamos juntos na busca por uma paz justa e duradoura", disse Zelenskyy.

17:47 Refinaria PCK em Schwedt Continuará sob Controle Federal por enquanto A refinaria PCK em Schwedt ficará sob o controle federal por enquanto. De acordo com informações da Agência de Notícias da Alemanha, o governo alemão busca prorrogar a administração fiduciária das participações majoritárias da Rosneft na refinaria PCK além de 10 de setembro. A administração fiduciária teria terminado nessa data. As participações da Rosneft estão sob administração fiduciária do governo alemão desde setembro de 2022. Esta medida é justificada como uma resposta à invasão de Moscou à Ucrânia. No início de 2023, a refinaria mudou para fontes alternativas de suprimento. Além de Schwedt, duas instalações adicionais são afetadas. A Rosneft detém 54% das participações na refinaria PCK no nordeste de Brandenburg.

17:22 Rússia Conquista Maiores Áreas na Ucrânia Desde Outubro de 2022 - 15 Quilômetros Quadrados por DiaDe acordo com estimativas da AFP, com base em estatísticas do think tank americano Institute for the Study of War (ISW), o exército russo fez progressos significativos em agosto, capturando aproximadamente 477 quilômetros quadrados de território na Ucrânia. Isso marca a maior expansão territorial da Rússia desde outubro de 2022, o que equivale a mais de 15 quilômetros quadrados por dia em agosto. Esse avanço foi principalmente observado na região oriental ucraniana de Donetsk. Até ontem, o exército russo estava a apenas 7 quilômetros da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk.

16:56 Presidente Russo Putin Chega a MongóliaO presidente russo Vladimir Putin chegou à Mongólia para uma visita. Na terça-feira, ele participará de discussões com o presidente mongol Uchnaagiin Chürelsüch. Os dois líderes participarão de um evento comemorativo na quarta-feira para celebrar a vitória dos soldados soviéticos e mongóis contra o exército japonês em 1939, no qual muitos soldados perderam suas vidas. Esta é a primeira visita de Putin a um país membro da Corte Penal Internacional (CPI) desde que o tribunal emitiu um mandado de prisão contra ele há quase 18 meses, devido a supostas crimes de guerra na Ucrânia. A Ucrânia está pedindo à Mongólia que prendam Putin e o entreguem à corte de Haia. Na semana passada, um representante do Kremlin afirmou que o Kremlin não está preocupado com a prisão de Putin na Mongólia.

16:40 General Russo se Prepara para Acusações de Corrupção - Investigações Contra Mais de Dez Oficiais MilitaresOutra figura militar russa proeminente está sendo acusada de corrupção. O Comitê de Investigação da Rússia anunciou pelo Telegram que o general Valery Mumindzhanov é acusado de aceitar um suborno considerável, punível com até 15 anos de prisão na Rússia. Mumindzhanov atualmente serve como vice-comandante do Distrito Militar de Leningrado, responsável pelo fornecimento de uniformes, e já trabalhou no Ministério da Defesa. A investigação alega que ele aceitou um suborno superior a 20 milhões de rublos (aproximadamente 202.000 euros) em conexão com contratos de fornecimento de uniformes. Desde abril, pelo menos dez oficiais militares russos, incluindo generais e funcionários seniores do Ministério da Defesa em Moscou, foram alvo de agências de aplicação da lei russas devido a corrupção ou fraude. Vários observadores suspeitam de uma campanha de purga.

16:25 Zelensky: Operação Kursk Corre SmoothlyDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Operação Kursk está prosseguindo conforme o planejado. Durante uma visita a Zaporizhzhia, Zelensky declarou, como relatado por um correspondente da agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, "A Operação Kursk está alcançando suas metas e prosseguindo como planejado." Zelensky atribui os obstáculos nas direções de Pokrovsk e Torez ao impacto que a Operação Kursk pode ter. Os combates na região de Kursk podem levar a menos ataques intensos do exército russo em Pokrovsk e Torez, "embora seja difícil naquela região no momento". Ele acrescentou que as brigadas mais combatentes do exército russo estão concentradas nesses fronts de batalha.

15:52 Incêndios Florestais Ameaçam Vilas na Região de Luhansk Ocupada pela Rússia - Não Há Bombeiros para Controlá-los?Os moradores da região ocupada de Luhansk estão lidando não apenas com a guerra, mas também com a ameaça de incêndios florestais. As alegações estão aumentando nas redes sociais de que não há bombeiros disponíveis para controlar os incêndios.

15:16 Ucrânia Recebe Sistema Patriot da Romênia: Legislativo Aprova Projeto de LeiO legislativo romeno aprova um projeto de lei que facilita o transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O documento agora está pronto para aprovação final no parlamento, segundo a Reuters. De acordo com a reportagem, Bucareste concordou em junho passado em doar um dos seus dois sistemas de defesa aérea operacionais para a Ucrânia, sob a condição de que os aliados o substituam por um sistema de defesa aérea semelhante.

14:53 Mobilização na Ucrânia: Petição Pede que Limite de Idade seja Baixado para 50Uma petição pede ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que diminua a idade limite para mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 pessoas já assinaram a petição, segundo o jornal ucraniano "Kyiv Independent". De acordo com a lei ucraniana, uma petição eletrônica ao presidente deve receber pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada válida. Restam 28 dias para angariar apoio.

14:34 Rússia: Feridos em Ataques Ukrainianos na Região de BelgorodOnze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital, de acordo com Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, em uma publicação no Telegram. Um jardim de infância foi dizimado. Gladkov compartilhou imagens de um jardim de infância destruído e outros edifícios danificados e destruídos na região. As autoridades locais optaram por fechar temporariamente várias escolas e jardins de infância na região após os ataques. Em algumas regiões ucranianas e russas, 2 de setembro marca o início do ano letivo após as férias de verão.

14:10 Zelensky: Míssil Russo Atinge Localidade Religiosa em KyivDurante o ataque com mísseis russos em Kyiv durante a noite de segunda-feira (veja entradas 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e seu centro cultural adjacente para muçulmanos foram severamente atingidos. Em um comunicado no X, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressa sua tristeza com o desrespeito da Rússia pelos valores espirituais e morais e pelo respeito a todas as religiões e crenças. Ele destaca que a Rússia continua sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano, com o objetivo de destruir suas comunidades e até mesmo seus lugares sagrados de culto. Zelensky acrescenta que a mesquita foi alvo de um ataque covarde.

13:39 Imagens Mostram Operação Extensiva de Drones em e Ao Redor de MoscouA Ucrânia realiza um ataque em grande escala com drones em alvos específicos nas proximidades de Moscou. A explosão em uma refinaria a apenas 16 quilômetros do Kremlin é registrada em câmera. Duas outras usinas também foram atacadas. No entanto, de acordo com relatórios de inteligência russa, mais de 150 drones ucranianos foram detectados e neutralizados.

12:58 Polônia Considera Abater Drones Russos EntrantesO ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que é dever de seu país abater drones russos e outros objetos aéreos antes que eles entrem no espaço aéreo polonês. Em uma entrevista ao "Financial Times", Sikorski explica que isso seria um ato justificável de autodefesa, já que o risco de detritos causar ferimentos é considerável uma vez que os drones entram no espaço aéreo polonês. A posição de Sikorski contrasta com a da OTAN, que considera inapropriadamente arriscado escalar o conflito através de uma confrontação direta com as forças russas. A OTAN rejeitou tanto a ideia de abater drones e munições russas na Ucrânia quanto o pedido de Kiev para uma zona de exclusão aérea sobre o país.

12:12 Munz sobre a Resposta da Rússia ao Sucesso do AfD e do BSW e ao Ataque de DroneOs resultados das eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia são uma preocupação na Rússia. O correspondente da ntv, Rainer Munz, relata as reações ao sucesso eleitoral do AfD e do BSW e fornece atualizações sobre como a Rússia está lidando com o que pode ser o maior ataque de drone à sua capital até agora.

11:40 Putin Elogia Progresso das Tropas RussasO presidente russo Vladimir Putin elogiou o progresso de suas forças na Ucrânia vizinha. Durante um discurso a estudantes, Putin afirmou que a Ucrânia tentou deter o avanço das tropas russas na região do Donbass com uma contraofensiva na região de Kursk, mas fracassou. "Não estamos falando de avançar 200 ou 300 metros", disse Putin às agências de notícias russas. "Estamos falando de vários quilômetros quadrados. Não testemunhamos uma atividade ofensiva tão rápida na região do Donbass há muito tempo". Putin viajou à república siberiana de Tuva a caminho da Mongólia para participar de uma aula sobre a nova matéria "Conversas sobre Assuntos Importantes", que visa envolver crianças na agenda política do Kremlin. Putin assume o papel de professor no primeiro dia de aula nos últimos anos.

11:07 Ucrânia Intercepta com Sucesso 22 Mísseis e 20 DronesAs forças de defesa aérea da Ucrânia relatam ter interceptado com sucesso 22 dos 35 mísseis e destruído 20 dos 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram frustrados acima de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Vídeo Captura Ataque de Míssil Russo em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com mísseis há dias. De acordo com fontes ucranianas, pelo menos 10 mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, causando danos a um centro de compras e entretenimento e ferindo várias pessoas.

10:01 Contagem de Feridos em Sumy Aumenta após Ataque de Míssil RussoApós um ataque de míssil russo à cidade de Sumy, no leste da Ucrânia, o número de vítimas aumentou. De acordo com as últimas informações do Ministério do Interior da Ucrânia, 18 pessoas, incluindo 6 crianças, ficaram feridas. O ministério anunciou isso pelo Telegram. Anteriormente (veja entrada 03:34), a administração da cidade de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo 4 crianças, ficaram feridos no ataque. O ataque de míssil russo atingiu uma instalação que fornece reabilitação social e psicológica a crianças e um orfanato em Sumy. A situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se ainda mais com o início do ataque transfronteiriço à região russa de Kursk em 6 de agosto. Sumy, uma cidade com mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Capital Ucraniana Kyiv é Alvo de Novos Ataques com Mísseis (veja entradas 05:39 e 06:20)A Rússia atacou Kyiv, a capital ucraniana, com mísseis novamente (veja entradas 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis esmagados, relataram as autoridades locais. Incêndios foram acesos, causando danos a edifícios e infraestrutura. Os observadores do céu estavam sob alerta nacional por quase duas horas até o nascer do sol.

08:57 RUS: A Maioria dos Russos Apoia o Conflito na UcrâniaApesar da incursão ucraniana na região fronteiriça de Kursk, na Rússia, a maioria dos russos continua a apoiar a guerra na Ucrânia. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), isso fica evidente em seu último relatório, que cita pesquisas do Centro Levada. Em agosto, cerca de 78% dos entrevistados demonstraram apoio à operação militar da Rússia na Ucrânia, um aumento em relação a julho (75%) e junho (77%). Esta falta de cansaço da guerra entre a população russa pode dar ao Kremlin flexibilidade em sua estratégia de prolongar uma guerra de desgaste contra a Ucrânia, segundo analistas do ISW.

08:11 UKR: Vítimas da Guerra da RússiaO Estado-Maior Ucraniano divulgou novas figuras sobre as baixas sofridas pelas tropas russas na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. De acordo com essas figuras, a Rússia alegadamente sofreu cerca de 617.600 baixas de soldados. As perdas diárias supostamente chegaram a 1.300, e, além disso, nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio e 30 drones foram supostamente destruídos. Desde o início da ofensiva em grande escala, a Rússia é considerada ter perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. No entanto, as estimativas ocidentais sugerem figuras de baixas mais baixas.

07:03 Sobrevivente em Escombros de KharkivApós um ataque aéreo russo em Kharkiv, equipes de resgate conseguiram retirar um homem vivo dos escombros de um salão de eventos desabado. A Reuters relata que o sobrevivente estava bem logo após seu resgate. Cerca de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, foram supostamente feridas nos ataques de foguetes russos em Kharkiv.

06:20 Kyiv sob ataque aéreo russo massivoA Rússia lançou uma saraivada de drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e dezenas de mísseis balísticos contra a Ucrânia, atingindo Kyiv e potencialmente outras cidades, de acordo com os relatórios da força aérea ucraniana. As explosões em Kyiv obrigaram muitos residentes a procurar abrigo, e os serviços de emergência foram enviados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi, de acordo com o prefeito Vitali Klitschko. Danos por incêndio também foram relatados no distrito de Shevchenkivskyi, onde uma pessoa supostamente ficou ferida por detritos que caíram. "Haverá uma resposta a tudo", disse o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, no Telegram.

05:39 Kyiv sob ataque de foguetes russosA capital ucraniana, Kyiv, foi novamente alvo de um ataque de foguetes russos, de acordo com os relatórios militares ucranianos. Unidades de defesa aérea foram mobilizadas para repelir o ataque, com múltiplas explosões altas relatadas por testemunhas. O número exato de foguetes lançados e qualquer dano infligido ainda não foi confirmado.

04:46 Putin: Progresso no Gasoduto da Sibéria à ChinaO presidente da Rússia, Vladimir Putin, relatou que os preparativos para a construção de um novo gasoduto da Rússia à China através da Mongólia estavam avançando conforme o planejado. O gasoduto, que será chamado de "Força da Sibéria 2", é projetado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente da região de Yamal, na Rússia, para a China através da Mongólia.

03:34 Ataque russo a orfanato em Sumy resulta em baixasTropas russas atacaram um centro de reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy com foguetes, resultando em treze feridos, incluindo dois crianças. O ataque ocorreu em uma área residencial, de acordo com o "Ukrainska Pravda".

02:26 Apoio público polonês ao abate de drones russosDe acordo com uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita", quase 60% dos poloneses acreditam que a força militar polonesa deveria abater drones russos que entram no espaço aéreo polonês durante ataques aéreos à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, presumivelmente um drone kamikaze, que passou mais de 30 minutos no espaço aéreo polonês antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak sugeriu que a Rússia pode estar testando as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para seu espaço aéreo.

00:26 Uma vítima em aldeia de Belgorod devido ao bombardeio ucranianoAs autoridades russas relataram que uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas na aldeia de Shebekino perto da fronteira de Belgorod devido ao bombardeio ucraniano. Vilas adicionais também foram alvo de fogo de artilharia ucraniana.

23:08 Rússia alega interceptação de 158 drones ucranianosA Rússia alega ter interceptado 158 drones ucranianos durante uma série de ataques a Moscou e catorze outras regiões russas, de acordo com o ministério da defesa russo. Os drones ucranianos supostamente atacaram dez sites em Moscou, resultando em múltiplas intercepções. O número exato de vítimas ou danos infligidos não foi divulgado.

22:24 Número de feridos em ataque aéreo russo em Kharkiv aumenta para 47O número de indivíduos feridos no ataque aéreo russo significativo em Kharkiv aumentou para 47, com sete menores incluídos, de acordo com os serviços de emergência ucranianos via Telegram. Vários edifícios civis, incluindo um centro comercial, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

aqui.21:52 Catástrofe com helicóptero ucraniano durante exercício - duas mortesDuas pessoas morreram quando um helicóptero ucraniano Mi-2 sofreu uma queda durante treinamento rotineiro na Universidade Nacional de Aviação da Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. A agência de informações do estado Ukrinform relatou que autoridades, especialistas e pessoal do ministério da defesa estão investigando o local do acidente para determinar a causa.

21:06 Prestadora de Energia da Ucrânia Avisa sobre Interrupções de EnergiaA Ucrânia pode enfrentar uma série de apagões na segunda-feira devido aos persistentes ataques russos à sua rede de energia, segundo Ukrenergo, segundo Ukrinform. A infraestrutura crítica não será afetada, mas Ukrenergo alerta que podem haver modificações na gravidade das restrições.

