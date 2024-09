Às 20:54, a Ucrânia nega firmemente a anexação temporária do seu solo.

Ucrânia mantém posição contra qualquer ocupação temporária de seus territórios pela Rússia durante negociações de paz. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia insiste que a Rússia deve se retirar completamente das fronteiras internacionalmente reconhecidas, que é um componente chave da proposta de paz do Presidente Volodymyr Zelenskyy. Atualmente, a Rússia controla aproximadamente um quinto do país vizinho e alega propriedade de pelo menos cinco distritos administrativos no sudeste, além da Península da Crimeia, que foi anexada em 2014.

20:10 Parlamento Russo Aprova Legislação para Recrutar Suspeitos de Crime para Conflito na Ucrânia O parlamento russo aprovou uma legislação que permite ao exército recrutar suspeitos de crime para o conflito na Ucrânia. Inclusive aqueles não ainda julgados podem se alistar, de acordo com o projeto aprovado pela Duma de Estado. Se forem condecorados ou feridos em combate, suas acusações serão dispensadas. O projeto agora aguarda aprovação da câmara alta e assinatura do Presidente Vladimir Putin. O exército russo tem recrutado secretamente condenados para serviço de combate há algum tempo.

19:28 Meios de Comunicação: Austrália Fornecerá 59 Tanques Abrams M1A1 Desativados à Ucrânia Os soldados ucranianos podem em breve adquirir 59 tanques Abrams M1A1 desativados fabricados na Austrália e produzidos nos EUA para combater as forças russas que se aproximam, de acordo com fontes da mídia. O governo australiano está trabalhando com a administração Biden para enviar esses tanques para o campo de batalha. Os 59 tanques, que nunca estiveram em combate, estão sendo substituídos por modelos mais novos. Notavelmente, a comunidade ucraniana na Austrália pressionou por essa medida, após tomar ciência de que equipamentos militares australianos sobressalentes estavam sendo vendidos em leilões on-line.

18:31 Duas Adolescentes Russas Presas por Suspeita de Incêndio em Helicóptero Militar Duas adolescentes russas foram detidas sob suspeita de incêndio criminoso em um helicóptero militar na Sibéria. O tribunal de Omsk ordenou a detenção por dois meses para as meninas de 16 anos, que enfrentam acusações de "atividade terrorista". Se condenadas, elas poderiam cumprir até 20 anos de prisão. O incidente é supostamente ocorrido no sábado, quando os estudantes supostamente infiltraram uma base militar e atacaram um helicóptero MI-8 com uma cocktails molotov. Eles afirmaram em um vídeo do Telegram que haviam sido contratados para a ação e prometeram uma recompensa monetária. A identidade do instigador permanece desconhecida.

18:00 Propagandista do Wagner Preso no Chade A prisão de três russos no Chade levou a tensões diplomáticas entre Chade e Moscou. Entre os detidos está Maxim Shugaley, que é sancionado pela UE como agente de propaganda do grupo Wagner, e seu assistente Samer Sueifan. De acordo com relatórios russos, eles foram detidos no aeroporto em 19 de setembro. A Rússia solicitou a libertação imediata deles. Moscou alega que eles foram detidos após a chegada ao aeroporto em 19 de setembro. Em 21 de setembro, um terceiro russo e um nacional belarussiano foram presos. As acusações contra os indivíduos permanecem incertas.

17:15 Presidente do Irã se Encontrará com Putin na Rússia O Presidente do Irã, Masoud Peshotan, se encontrará com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante sua visita à Rússia em outubro. Ele participará da cúpula do BRICS e terá reuniões separadas com o Presidente Putin. Um acordo de "parceria estratégica" entre Irã e Rússia está próximo, mas nenhum detalhe foi divulgado.

17:00 Strack-Zimmermann Recusa-se a Mudar Política em Relação à Ucrânia A presidente da Comissão de Defesa do Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, rejeitou firmemente qualquer mudança na política em relação à Ucrânia. Apesar das recentes eleições regionais, ela argumentou que mais ênfase deve ser colocada em explicar ao público por que apoiar a Ucrânia nos beneficia. "Se Putin tiver sucesso (...), se nós permitirmos, não será a última guerra", disse ela em um programa especial RTL Nachtjournal.

16:00 Biden Pede ao Conselho de Segurança da ONU que Continue Apoiando a Ucrânia O Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu ao Conselho de Segurança da ONU que continue apoiando a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. "Não vacilaremos em nosso apoio à Ucrânia", enfatizou, condenando a guerra como um fracasso do Presidente russo Vladimir Putin.

15:30 Proprietários de Veículos Ucranianos Deverão Registrar Carros na Alemanha A partir de outubro, os proprietários de veículos na Alemanha que estiveram no país por mais de um ano deverão registrar seus veículos ucranianos. O governo federal estabeleceu a legislação necessária. Por enquanto, aplicam-se provisões especiais a veículos ucranianos nos estados federais até 30 de setembro. O procedimento de registro para proprietários de veículos ucranianos está detalhado em um questionário desenvolvido pelo Ministério Federal dos Transportes e pelos estados federais ao longo dos últimos meses. Os proprietários devem apresentar documentos, incluindo um nome com caracteres latinos, certificados de registro de veículos ucranianos e comprovante de seguro. Documentos ucranianos digitais não são aceitos.

15:15 Forças Armadas Alemãs Realizam Exercício de Defesa em Grande Escala no Porto de Hamburgo

Das 15:15 às 17:15, as forças armadas alemãs realizarão um exercício de defesa em grande escala no porto de Hamburgo, sob o título "Tempestade Vermelha Alpha". O Landeskommando Hamburgo protegerá parte do porto com forças de proteção caseira, como anunciado pelo exército. O exercício incluirá a instalação de um ponto de verificação. O objetivo é proteger a infraestrutura de defesa crítica, manter o mesmo nível de conscientização em todos os níveis e comunicar-se rapidamente e com segurança com todos os participantes. O tráfego civil não será envolvido nos exercícios e não deve ser perturbado. Após a violação da lei internacional pela Rússia ao atacar a Ucrânia, a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos foi anunciada recentemente. Em resposta, a NATO visa contrapor essa ameaça de forma colaborativa. Para isso, é essencial uma rápida mobilização de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização geoestratégica, tem um papel significativo como hub. Portanto, a organização de transportes militares por ferrovia, rodovia ou ar, o fornecimento de comida, camas ou combustível, ou a proteção de colunas inteiras de veículos deve ser praticada para deter de forma credível", diz o comunicado.

14:30 Zelensky Incentiva Investimentos de Empresas Americanas no Setor de Energia da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instou representantes de empresas americanas a investir no setor de energia de seu país durante sua visita. O foco principal foi na preparação do sistema de energia da Ucrânia para o próximo inverno, já que o país teme outro inverno de falta de energia devido aos danos causados pela guerra da Rússia. Zelensky apresentou incentivos especiais. "Este é o nosso proposta. Este é um dos pontos-chave do nosso plano de vitória", disse ele durante um vídeo publicado. A reunião em Nova York foi realizada com a presença de representantes de empresas de energia, finanças e seguros, bem como da chefe da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Especialista Militar Enxerga Ofensiva Ucraniana em Kursk como um Sucesso

Muitos observadores debatem se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk é um sucesso ou um fracasso para Kyiv. O especialista militar Nico Lange considera um sucesso e escreveu no X: "Enquanto Zelensky está envolvido em conversas sobre o plano de paz ucraniano em Nova York, poderia-se argumentar que ele não estaria em condições de fazê-lo sem o sucesso da ofensiva de Kursk. O valor e o sucesso da ofensiva de Kursk tornam-se aparentes dessa perspectiva."

13:17 "Plano de Vitória" de Kyiv Inclui Convite da NATO

Um convite para a Ucrânia ingressar na NATO faz parte do "Plano de Vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Os aliados da Ucrânia devem estender um convite para a adesão do país ao bloco militar ocidental, independentemente das ameaças de escalada de Moscou, diz Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky, de acordo com uma declaração feita em uma aparição em Nova York. O plano inclui elementos militares e diplomáticos. A Rússia invadiu a Ucrânia, em parte, devido às aspirações de Kyiv para ingressar na NATO.

12:42 Rússia Mantém Objetivos de Guerra na Ucrânia Despite Chamados de Paz de Zelensky

Apesar do esforço de Kyiv para negociar, Moscou mantém-se comprometida com seus objetivos de guerra na Ucrânia. "Uma vez que esses objetivos sejam alcançados de uma forma ou de outra, a operação militar especial será concluída", diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, discutindo a brutal invasão russa de quase três anos. Ele respondeu às declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que declarou durante sua visita aos EUA que o fim da guerra está mais próximo do que muitos imaginam. Zelensky apresentou seu "Plano de Vitória" nos EUA, com o objetivo de pressionar Moscou para negociar. Os objetivos de guerra da Rússia incluem controlar pelo menos as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, impedir a adesão da Ucrânia à NATO e, anteriormente, a remoção do governo em Kyiv. Muitos especialistas acreditam que o objetivo final da Rússia é o controle de toda a Ucrânia.

11:59 Situação em Vuhledar Agrava-se - Rússia Supostamente Usa Táticas Desonestas

A situação na cidade de Vuhledar está se agravando, de acordo com o canal Deepstate, próximo às forças armadas ucranianas. "Os russos estão tentando cercar o assentamento enquanto ao mesmo tempo reduzem-no a ruínas com artilharia." Deepstate não relata a entrada de tropas russas. "Aguentar até o fim significa colocar os restos de nossas forças militares acima do custo de nossos soldados, o que é inaceitável. Devíamos ter considerado as consequências antes, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não estão desistindo e estão prosseguindo independentemente." De acordo com o Nexta, meio de comunicação da Europa Oriental, a Rússia está novamente empregando a tática "queimar a terra" ao bombardear pesadamente Vuhledar do ar:

11:15 Imagens de Satélite de Alta Resolução Revelam Extenso Danos em Depósitos de Munições Russas

A Ucrânia recentemente realizou vários ataques bem-sucedidos a depósitos de munições, resultando na destruição de grandes quantidades de mísseis, granadas de artilharia e outros materiais russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Torsun.

10:46 Graves Atentados em Saporizhzhia: Uma Vítima, Múltiplas Feridas, Devastação em Grande EscalaOs ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia resultaram em uma morte e seis feridos, de acordo com registros oficiais. A área foi submetida a "bombardeios aéreos extensos" nas últimas duas horas após as 8 PM na segunda-feira, de acordo com um comunicado do órgão de defesa civil do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", disse o governador regional Ivan Fedorov no serviço de mensagens Telegram. Uma instalação de infraestrutura pública e edifícios residenciais também foram incendiados. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 edifícios residenciais e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Navio de Guerra Russo: "Navio de Guerra Provavelmente Não Navegará Novamente"A tripulação do navio de guerra russo "Almirante Kuznetsov" está sendo enviada para a frente, de acordo com um relatório da Forbes. O navio é conhecido por sua série de infortúnios, explica o correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou. O envio da tripulação pode ser outro sinal das dificuldades financeiras da Rússia:

09:27 Baluarte da Resistência: Wuhledar à Beira do Colapso? Forças Russas Allegadamente InfiltramAs forças russas alegadamente infiltraram a cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros. "As forças russas penetraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreveu o blogueiro militar pró-russo Yuri Podolyaka, da Ucrânia. Outros blogueiros de guerra pró-russos também relatam o ataque. Meios de comunicação estatais russos relatam que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada, e conflitos estão ocorrendo nas bordas orientais da cidade. O especialista militar coronel Reisner também informou à ntv.de que as forças russas estão avançando em direção à cidade a partir de várias direções, como uma pinça. "Wuhledar corre o risco de ser cercada. Deve-se presumir que a 72ª brigada mecanizada, armada com tanques e veículos de combate, não será capaz de segurar a área."

08:59 Rússia e Ucrânia se Enfrentam com Drones Durante a NoiteA defesa aérea russa derrubou 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com registros oficiais. Seis foram abatidos nas regiões de Belgorod e Kursk, e um na região de Bryansk, segundo a agência de notícias TASS, citando o Ministério da Defesa russo. A força aérea ucraniana relatou que a Rússia atacou com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios atuais de vítimas ou danos.

08:17 Declarações Directas da Dinamarca Sobre Ataques de Longo Alcance à RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, instou os aliados da Ucrânia a aprovarem o uso de armas ocidentais com maior alcance contra a Rússia. "Proponho que ponhamos fim à discussão sobre linhas vermelhas", disse Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. "A linha vermelha mais importante já foi cruzada. E isso foi quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela nunca permitirá que ninguém da Rússia diga o que é certo na OTAN, na Europa ou na Ucrânia, disse Frederiksen.

07:38 Vítimas Russas Provavelmente Enterradas e Relatadas como Desaparecidas para Economizar Fundos

De acordo com uma ligação telefônica vazada relatada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos estão sendo enterrados no campo de batalha e relatados como desaparecidos para evitar pagamentos excessivos às famílias. "Eles matam eles, as batalhas continuam, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles logo ali, e depois eles são relatados como desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe. Entendeu?" diz um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, na ligação relatada pelo Independent de Kiev. O pagamento para cada soldado morto é saido estar entre $67.500 e $116.000.

06:59 Declarações da Rússia Não Oferecem Esperança para o Fim da Guerra

Enquanto o presidente ucraniano Zelensky promove seu "plano de vitória" nos EUA, ainda não há indicação alguma da Rússia de que esteja interessada em resolver o conflito. "O Kremlin continua a sinalizar publicamente sua falta de interesse em um acordo de paz que não envolva a rendição total do governo ucraniano e a destruição do estado ucraniano", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Representantes de alto escalão da Rússia recentemente expressaram oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reafirmou que a Rússia não está preparada para negociar em qualquer condição além da rendição ucraniana, também se referindo à OTAN e ao Ocidente como um "inimigo comum". "O ISW continua a avaliar que o Kremlin não está interessado em negociações de paz de boa-fé com a Ucrânia e só se referirá a 'planos de paz' e 'negociações' para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões preventivas em relação à sua soberania e integridade territorial."

06:27 Zelensky: Medidas Determinadas pelo Governo dos EUA Podem Acelerar o Fim da Agressão Russa

Medidas determinadas pelo governo dos EUA podem acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "Agora, no final do ano, temos uma verdadeira oportunidade de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelensky em uma postagem em seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelensky está atualmente nos EUA para participar de sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Incendeiam Helicóptero Mi-8 em OmskAdolescentes atearam fogo a um helicóptero Mi-8 em Omsk, na Rússia, de acordo com relatórios locais. O incêndio ocorreu na segunda-feira à noite e destruiu completamente o helicóptero, segundo o serviço de emergência da região de Omsk. Não há informações sobre feridos.

16:44 G7 a Reunir para Discutir Fornecimento de Mísseis de Longo Alcance para Kyiv

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 vão debater a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia na segunda-feira, que podem alcançar território russo. Essa informação foi revelada pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Também ficou claro que a Rússia está recebendo novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar de Teerã negar repetidamente tais transações.

15:50 Zelensky: "A Paz Pode Estar Mais Próxima do Que Pensamos"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressa esperança pelo fim iminente do conflito com a Rússia. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que podemos supor", diz Zelensky em entrevista à emissora americana ABC News. O fim da guerra está próximo. Durante a entrevista, ele incentiva os EUA e outros aliados a manterem seu apoio à Ucrânia.

14:50 Vítimas de Ataques Russos em Saporizhzhia

As forças russas realizaram uma série de ataques na cidade sudeste da Ucrânia, Saporizhzhia, na terça-feira à noite. Uma pessoa morreu, segundo o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário citado pela emissora pública Suspilne mencionou cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade durante o dia e a noite anterior. Fedorov confirmou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque. Embora não esteja claro que tipo de arma foi usada, o funcionário notou que as forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente apagado pelos serviços de emergência sem vítimas.

13:29 Tropas Ukrainianas Sob Pressão em Pokrovsk

O exército ucraniano continua sob pressão no leste do país, segundo o relatório de situação noturno. "A situação em Pokrovsk e Kurachove permanece tensa", relata o estado-maior em Kyiv. De 125 ataques russos ao longo da frente, mais da metade foram lançados neste setor. "O inimigo tem se concentrado principalmente em Pokrovsk", especifica a liderança militar ucraniana. Apesar de observadores independentes elogiarem os ucranianos por terem desacelerado o avanço russo em Pokrovsk, a situação permanece precária para os defensores mais ao sul, perto de Kurachove. Os avanços das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk representam uma ameaça para cercar várias unidades lá. Da mesma forma preocupante, um contorno de cerco semelhante é suspeito mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos não conseguiram tomar por meio de ataques frontais até agora.

12:28 Cidadão Americano Condenado na Rússia por Tentativa de Kidnapping

Um cidadão americano recebeu uma sentença de seis anos de prisão na Rússia por supostamente tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. Um tribunal na enclave de Kaliningrad encontrou o homem culpado de tentativa de sequestro e ordenou que ele cumpra sua pena em um campo de trabalho. O veredicto revelou que o americano tentou sair com seu filho de 4 anos para a Polônia em julho de 2023. "Sem obter o consentimento da mãe, ele tentou remover a criança do país", explicou o tribunal pelo Telegram. Ele teria tentado cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal com a criança antes de ser detido pelas autoridades de fronteira. As relações entre os EUA e a Rússia atualmente estão em um ponto de tensão devido ao conflito na Ucrânia.

21:14 Rússia Relata Vítimas após Ataque em Belgorod

Três pessoas morreram em um ataque a uma vila russa próxima à fronteira com a Ucrânia, segundo autoridades locais. A vila de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, teria sido bombardeada pelo exército ucraniano na segunda-feira, como explicou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, pelo Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e outros dois, incluindo uma criança, ficaram feridos.

20:13 Zelensky Elogia Apoio da Alemanha após Encontro em Nova Iorque

Após encontrar-se com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova Iorque, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu pelo apoio da Alemanha. "Estamos profundamente gratos à Alemanha pelo seu apoio", disse Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente fazer mais para reforçar a segurança em toda a Europa continental". No entanto, Scholz reiterou a posição da Alemanha contra o fornecimento de armas avançadas à Ucrânia.

21:35 Forbes atualização: Com o porta-aviões russo falhando, tripulação é enviada para guerras O porta-aviões russo "Almirante Kuznetsov", único do país, tem sido alvo de atenções devido a problemas recorrentes desde sua estreia nos anos 80. De acordo com a Forbes, pessoal da tripulação de 15.000 está sendo enviado para os campos de batalha na Ucrânia, não a bordo do navio, mas como parte de seu batalhão separado. Essa medida é uma das formas como a Rússia busca cumprir sua meta mensal de 30.000 soldados frescos, conforme relatado pela Forbes. O problemático "Almirante Kuznetsov" está aparentemente se deteriorando e pode se tornar uma fixture permanente na costa de Murmansk, onde tem ficado parado por algum tempo.

Leia as atualizações anteriores

18:31 O exército russo poderia potencialmente recrutar indivíduos condenados para o serviço de combate na Ucrânia, após a aprovação de uma lei que permite o recrutamento daqueles ainda não julgados.

O exército russo está buscando utilizar suspeitos de crimes em seu conflito com a Ucrânia, após a aprovação de uma lei que permite o recrutamento daqueles ainda não julgados.

Leia também: