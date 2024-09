Às 20:41, Zelensky afirma que Putin pretende deixar milhões de ucranianos sentindo o frio, forçando assim Kiev a se submeter.

Presidente Zelensky Afirma que Ações Russas Desabilitaram a Maioria das Fontes de Energia da Nação, Deixando Milhões Vulneráveis ao Frio do Inverno. Zelensky Acusa Putin de Intencionalmente Enfraquecer Milhões, com o Objetivo de Abalar o Espírito da Ucrânia.

O ataque russo supostamente devastou quase todos os reatores nucleares da Ucrânia e uma parte significativa de suas reservas hidrelétricas, segundo o Presidente Volodymyr Zelensky. Esta situação catastrófica pode obrigar milhões de ucranianos a passar o inverno sem aquecimento, de acordo com relatórios. É mencionado que os ataques russos resultaram na destruição de 80% da capacidade energética do país. Zelensky expressa sua insatisfação ao declarar: "Este é o jeito do tirano Vladimir Putin de se preparar para o inverno." Seu objetivo, como ele coloca com dureza, é deixar milhões de ucranianos no escuro e às mãos do inverno, forçando a Ucrânia a se render.

18:06 Vídeo: Veículos de Luxo Europeus Abundam na Região do Cáucaso

As sanções da UE sobre a exportação de carros de passageiros para a Rússia foram implementadas devido ao conflito com a Ucrânia. No entanto, parece haver lacunas, já que uma multitude de veículos de luxo pode ser observada na região do Cáucaso.

17:40 Rússia Aumenta Posição Nuclear, Amenaçando Indiretamente EUA e França

Como potência nuclear, a Rússia revisou sua estratégia de emprego de armas nucleares em resposta ao clima geopolítico tenso, segundo o líder do Kremlin, Vladimir Putin. O Kremlin anunciou a expansão da lista de ameaças militares contra as quais as armas nucleares podem ser empregadas para dissuasão. Putin fez esse anúncio durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em Moscou. Com essa nova estratégia, aumenta substancialmente a probabilidade de a Rússia retaliar com armas nucleares contra potências ocidentais como os EUA e a França se elas vierem em auxílio da Ucrânia livre de armas nucleares em caso de agressão contra a Rússia.

16:35 Zelensky Preparado para Encontro com Biden e Harris

O Presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia está prestes a interagir com o Presidente Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira. Zelensky planeja apresentar seu caminho proposto para o fim da guerra na Ucrânia, que ele espera que termine o conflito. Zelensky acredita que o desfecho do conflito será decidido durante os meses de outono. O governo ucraniano está confiante de que o uso de armas ocidentais contra alvos russos pode virar significativamente a maré da guerra a favor da Ucrânia. No entanto, esses armamentos ainda não foram fornecidos pelos aliados internacionais da Ucrânia.

De acordo com o jornal britânico "Times", a estratégia inclui os seguintes componentes-chave:

Exigência de garantias de segurança "à prova de Trump" dos poderes ocidentais com base no modelo do pacto de defesa mútua da OTAN

Continuação do avanço da Ucrânia na região de Kursk, um movimento destinado a servir como uma "ferramenta de negociação territorial"

Exigência de armas de ponta

Ajuda financeira de fontes internacionais para facilitar a recuperação econômica da Ucrânia

15:12 Bundestag Aprova Milhões em Ajuda para Abastecimento de Energia Descentralizado na Ucrânia

O Comitê Orçamentário do Bundestag aprovou um pacote de financiamento de 70 milhões de euros para aquecimento e suprimento de energia na Ucrânia. Esta ajuda é destinada a fornecer a cidades e municípios ucranianos sistemas de aquecimento a bloco, sistemas de caldeiras, geradores e instalações solares. O Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento argumenta que esta iniciativa permitirá que as pessoas na Ucrânia permaneçam em suas casas e resistam aos ataques russos. A Ministra Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento, Svenja Schulze, atribui os ataques russos direcionados à infraestrutura energética civil à intenção da Rússia de "drenar e expulsar os ucranianos". " Apoiamos a Ucrânia na reconstrução de seu suprimento de energia de forma descentralizada", afirma Schulze, "para que a Rússia não possa destruí-lo tão facilmente".

14:50 Zelensky Advertiu sobre Desastre Nuclear Iminente na ONU

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, emitiu um alerta sobre o potencial para uma catástrofe nuclear devido aos ataques russos à usina nuclear de Zaporizhzhia. Zelensky alega que Putin está planejando ataques a outras usinas nucleares ucranianas. "Um dia como este nunca deve chegar", enfatizou Zelensky durante um discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Putin consistentemente nega essas acusações de Zelensky. De acordo com Zelensky, outras nações estão fornecendo à Rússia dados de satélite sobre essas usinas nucleares. Na terça-feira, Zelensky acusou a China de transmitir imagens de usinas nucleares ucranianas para Moscou.

14:08 Ucrânia Nega Controle Russo sobre as Periferias de Vuhledar

As tropas russas e ucranianas têm travado uma batalha brutal pelo controle da cidade mineira de Vuhledar desde 2022. As periferias da cidade são mostradas em vídeos vívidos nas redes sociais, mas o governador de Donetsk nega as alegações de controle russo sobre a periferia da cidade.

13:31 Ucrânia Propõe Estratégia de Drones e Guerra Eletrônica de Três Anos aos Aliados

12:49 Presidente Lula Defende Iniciativa de Paz Brasil-China na ONU

O líder brasileiro Lula da Silva apoia a proposta de paz com a China na ONU, apesar da Ucrânia ter rejeitado como prejudicial. Lula critica a "intrusão no território ucraniano", mas enfatiza a necessidade de criar condições para conversas entre Kyiv e Moscou. A apresentação inicial do plano de 6 pontos pela China e pelo Brasil ocorreu em maio. O conselheiro diplomático de Lula, Celso Amorim, deve se encontrar com representantes de 20 nações na sexta-feira para angariar apoio adicional. Os aliados da Ucrânia não participarão. O plano de 6 pontos proposto pela China e pelo Brasil considera o conflito uma "crise" e defende uma cúpula de paz apoiada pela Rússia e pela Ucrânia, com discussões abertas de todos os planos de paz propostos. Não aborda a integridade territorial da Ucrânia ou a retirada das tropas russas.

15:12 Relato: China desenvolve drones com alcance de 2000 km para a Rússia

Fontes de inteligência na Europa sugerem que a Rússia está avançando com um programa de armas de drones na China. Pela primeira vez, drones destinados ao uso na Ucrânia estão em desenvolvimento, afirmam duas fontes de inteligência com acesso a documentos internos. A subsidiary da Almas-Antej, IEMZ Kupol, teria desenvolvido e testado um drone Garpija-3 na China com a ajuda de especialistas chineses. O G3 é estimado ter um alcance de aproximadamente 2000 quilômetros e pode carregar 50 quilogramas de explosivos. As fontes de inteligência sugerem que este é o primeiro registro documentado desde o início da guerra de drones completamente fabricados na China sendo entregues à Rússia. No entanto, detalhes sobre o local de produção ou a aprovação para produção em grande escala permanecem desconhecidos. A China reiteradamente negou que esteja fornecendo armas para a Ucrânia.

14:29 Putin presidirá reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre a dissuasão nuclear

O presidente russo Vladimir Putin presidirá uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre a dissuasão nuclear hoje. Esta reunião é uma resposta aos pedidos da Ucrânia para usar mísseis ocidentais com maior alcance para atacar território russo em profundidade. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu a reunião como importante. De acordo com Peskov, o presidente falará, enquanto os detalhes restantes serão classificados por razões de segurança.

13:54 Peskov responde ao discurso de Zelenskyy na ONU

O Kremlin criticou o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no Conselho de Segurança da ONU. Segundo Peskov, a posição que visa pressionar a Rússia para a paz é um erro iminente. Ele afirmou que a Rússia é, de fato, uma defensora da paz - apenas sob a condição de que a segurança da Rússia seja garantida. Além disso, os objetivos iniciais para os quais a "operação militar" na Ucrânia foi lançada devem ser alcançados. A Rússia continua a se recusar a rotular seu ataque ao país como uma guerra. Moscou exige que a Ucrânia ceda territórios, abandone os planos de ingressar na NATO e passe por uma suposta "denazificação", que presumivelmente é interpretada como a instalação de um governo subserviente à Rússia.

13:18 Exército ucraniano demonstra moderno sistema de defesa aérea Skynex da Alemanha

O Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou um vídeo de soldados ucranianos treinando em um moderno sistema de defesa aérea Skynex fornecido pela Alemanha. Atualmente, dois desses sistemas estão em operação na Ucrânia, com mais dois esperados da Alemanha. O Skynex é eficiente na defesa contra alvos de curto alcance, como drones. O Ministério da Defesa escreveu no clipe, "Agradecemos aos nossos parceiros pelo apoio às capacidades de defesa aérea da Ucrânia, resultando em mais defesa aérea para a Ucrânia = mais vidas salvas."

12:42 Veículos blindados com defesa de drones - Munz: "A assistência da China à Rússia é ampla"

O presidente ucraniano Selenskyy acusa a China de fornecer à Rússia dados de satélite para monitorar usinas nucleares ucranianas. O alcance do apoio militar da China à Rússia vai além do compartilhamento de dados, afirma o correspondente da ntv Rainer Munz.

12:01 Politico: Ucrânia busca o primeiro-ministro indiano Modi como mediador de paz

De acordo com um relatório do Politico, a Ucrânia identificou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi como seu intermediário preferido para ajudar a negociar um fim para a guerra com a Rússia. Um oficial ucraniano de alto escalão informou ao Politico que a Índia é a melhor esperança da Ucrânia para conseguir um tratado de paz aceitável. Em conversas com a Ucrânia no verão passado, Modi deixou claro que, enquanto concessões seriam necessárias da Ucrânia, qualquer proposta para pôr fim à guerra não deveria envolver a entrega de território à Rússia, de acordo com o oficial. A Índia mantém relações amistosas com a Rússia.

11:35 Vítimas em ataque ucraniano na região russa de Belgorod Cinco pessoas ficaram feridas em um ataque na cidade russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, de acordo com as autoridades locais. Quatro pessoas foram levadas para hospitais, conforme relatado pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Vários edifícios altos e 75 propriedades residenciais menores, além de vários veículos, tubulações de água e gás, foram danificados no ataque em grande escala. Observadores independentes veem o bombardeio ucraniano como retaliação a um ataque aéreo russo na cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico ucraniano usa monociclo elétrico no campo de batalha Um vídeo postado por United24media e o Ministério da Defesa da Ucrânia mostra um médico do exército ucraniano navegando em um monociclo elétrico no campo de batalha. A legenda diz: "Revolucionando a dinâmica do movimento na frente". O médico explica que essa mobilidade facilita o transporte rápido e silencioso de suprimentos, como munição, água, rádios e baterias para soldados com as duas mãos livres.

22:18 "Cedendo a Putin" - Klingbeil critica o BSW

Após as eleições estaduais em Brandenburg, o chefe do SPD, Lars Klingbeil, pede clareza sobre as ambições do Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nas negociações que se seguem. "Agora, assim como na Turíngia e na Saxônia, estão ocorrendo negociações, e precisamos determinar: qual é o objetivo principal do BSW? Em que direção essa aliança quer seguir?", diz ele no RBB InfoRadio. Muitos estão inseguros sobre isso, ele acrescenta. Trata-se de analisar os resultados das eleições e "determinar como um governo estável pode ser estabelecido". Klingbeil também menciona ter ouvido do BSW que "não entregaremos mais armas à Ucrânia a partir de amanhã, e então a paz seguirá no dia seguinte. Isso não são iniciativas de paz para mim, isso é ceder a Putin". Ele se refere ao BSW como um partido populista nesse contexto.

21:29 "Triumfo midiático maior de Putin" - economista denuncia mídia

O economista Rüdiger Bachmann critica no X a "normalização dos seguidores de Putin nas e através das mídias". Isso é o "maior triunfo midiático" de Putin até agora, diz Bachmann. "Pergunta: por que se pode discutir com russofascistas, mas não com germano-russofascistas? Para democratas, sejam sociais ou cristãos, ambos deveriam ser tabu". Ele recebe apoio para essa visão do especialista militar Gustav Gressel, que compartilha a postagem.

20:55 Reino Unido se pronuncia contra a Rússia no Conselho de Segurança da ONU O Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, faz um discurso poderoso no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se diretamente à liderança do Kremlin e deixando claro: "Vladimir Putin, se você disparar foguetes contra hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários para países africanos, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é sobre seus próprios interesses.only. Você quer expandir seu estado mafioso em um império mafioso. Um império construído na corrupção que rouba tanto o povo russo quanto a Ucrânia".

20:28 Ucrânia relata ataques de drones e foguetes russos A força aérea ucraniana relata ter sido atacada pela Rússia com 32 drones e oito foguetes durante a noite. Destes, 28 drones e quatro foguetes foram abatidos. Não há relatórios iniciais de baixas ou danos.

19:48 ISW: Tropas russas se aproximando de Vuhledar - Nenhum avanço estratégico significativo De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas russas chegaram às proximidades de Vuhledar e estão aumentando sua ofensiva perto do assentamento. No entanto, o think tank dos EUA não vê uma vantagem estratégica significativa para ofensivas adicionais na parte oeste do Donbass se a cidade for capturada. Um rápido domínio dependeria de se as tropas ucranianas se retirarem ou engajarem as tropas russas em uma batalha prolongada. O canal ucraniano Deepstate relatou ontem que a 72ª Brigada Mecanizada continua a defender a cidade. Mesmo que Vuhledar seja capturada, não haverá vantagens táticas imediatas para a ofensiva russa, uma vez que o terreno circundante é complicado de atravessar e não oferece rotas logísticas cruciais, de acordo com o ISW.

19:06 "Operação altamente complexa e bem-sucedida" - Ucrânia relata libertações na região de Kharkiv O serviço de inteligência militar ucraniano relata a libertação da usina de energia em Vovchansk na região de Kharkiv perto da fronteira com a Rússia como resultado de "uma operação altamente complexa e bem-sucedida". "O Serviço de Inteligência de Defesa da Ucrânia limpou meticulosamente a usina, engajando o inimigo em combate corpo a corpo nas estruturas densas, com alguns casos envolvendo combate corpo a corpo com o inimigo", diz uma declaração acompanhada de um vídeo. A usina de energia era um "forte da propaganda" e estava protegida por unidades russas altamente treinadas.

18:31 Legisladores russos propõem lei contra "promoção da deliberada falta de filhos" Os legisladores russos estão propondo uma proibição à "promoção da deliberada falta de filhos". "Estamos considerando um projeto de lei que proibiria a promoção da deliberada falta de filhos", anunciou o presidente da Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, em mídia online. Efetivamente, isso seria um "ban à ideologia da falta de filhos". "Uma grande família amorosa é a base de um estado forte", acrescentou Volodin. A Rússia enfrenta uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, com a ofensiva militar na Ucrânia exacerbando a tendência demográfica.

18:05 Comandante da brigada da Alemanha na Lituânia assume deveres na Europa Oriental

17:44 Lübeck Doa Fire Trucks to Ukraine

A cidade de Lübeck transferiu vários veículos de bombeiros usados para uso adicional na Ucrânia para representantes locais. A entrega dos quatro caminhões de bombeiros e da ambulância, que já foram veículos de emergência do corpo de bombeiros voluntário, ocorreu no início da semana. "Normalmente, eles seriam leiloados. Mas após um pedido da organização de ajuda à Ucrânia, nós os reformamos e agora podemos doá-los à Ucrânia sem culpa, permitindo que eles sejam utilizados lá", diz Henning Witten, chefe de tecnologia do corpo de bombeiros profissional em Lübeck.

04:45 Modernização do Exército Alemão até 2029

O ministro da Defesa Boris Pistorius enfatizou a importância de equipar rapidamente as forças armadas alemãs. Até 2029, ele sugeriu considerar o potencial de a Rússia completar sua recuperação militar e lançar um ataque em território da NATO, resultado da guerra agressiva contra a Ucrânia. "Isso torna essencial se adaptar a esse cenário de ameaça o mais rápido possível", explicou durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

03:13 Rússia Recorre a Exportações de Gás para Gastos Militares Significativos

Apesar das sanções ocidentais, a Rússia está recorrendo a altas receitas de petróleo e gás em sua planejamento orçamentário para 2025. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin afirmou em uma reunião do governo em Moscou que as receitas do estado devem aumentar em 12% para 40,3 trilhões de rublos (aproximadamente 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas deve alcançar quase três quartos. De acordo com relatórios da mídia, o orçamento futuro é voltado para a guerra agressiva contra a Ucrânia e uma grande iniciativa de fabricação militar. São planejados gastos de 13,2 trilhões de rublos para a defesa, informou a Agência de Notícias Financeiras Bloomberg de Moscou. No total, 40% de todos os gastos são destinados à defesa e à segurança interna, mais do que para educação, saúde, serviços sociais e economia juntos.

02:10 Parlamento Russo Permite Reclutamento de Suspeitos de Crime

O parlamento russo aprovou um projeto de lei que permite ao exército recrutar suspeitos de crime para o ataque à Ucrânia. De acordo com a legislação proposta, até mesmo réus que ainda não foram condenados podem se voluntariar para o exército. Se eles receberem condecorações ou forem feridos em combate, quaisquer acusações contra eles serão arquivadas. No entanto, a lei ainda precisa ser aprovada pela câmara alta e, em seguida, assinada pelo presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Apresenta Pontos-chave para Acordo de Paz

A ministra das Relações Exteriores do Partido Verde, Annalena Baerbock, sugeriu pontos-chave para potenciais negociações de paz para pôr fim à invasão russa da Ucrânia. "A paz significa assegurar a existência da Ucrânia como uma nação livre e independente. Significa garantias de segurança", disse durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Quando falamos de paz, queremos dizer que ela deve ser justa e duradoura", enfatizou Baerbock. Ela acrescentou: "Quando falamos de paz para a Ucrânia, queremos dizer que o fim dos combates não deve sinalizar outra rodada de preparativos na Rússia. Isso se aplica tanto à Ucrânia quanto à Moldávia ou à Polônia".

00:21 Blinken Acusa China e Irã de Apoiar Ações da Rússia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pediu medidas mais duras contra os aliados da Rússia no conflito da Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU. "A maneira mais rápida de seguir em frente é deter aqueles que apoiam a agressão de Putin", afirmou durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU realizada nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele também enfatizou a necessidade de uma paz justa que adira aos princípios da Carta da ONU. Além disso, Blinken destacou o apoio da Rússia do Norte da Coreia e do Irã.

23:45 China: "Não contribuímos para a crise da Ucrânia"

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu ao Conselho de Segurança da ONU que trabalhe mais para buscar negociações de paz na Ucrânia. "A prioridade número um é manter três princípios: não ampliar a zona de conflito, não aumentar a intensidade do conflito e não provocar nenhuma parte", disse durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU, à qual participou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang enfatizou a neutralidade da China. "A China não criou a crise na Ucrânia e não está envolvida nela", afirmou. Alguns países ocidentais acusam Pequim de apoiar a invasão russa da Ucrânia com componentes de armas.

23:09 Zelenskyy Cético em Relação a Negociações com a Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou profunda dúvida sobre negociar com a Rússia para pôr fim à invasão em andamento de seu país. A Rússia está cometendo um crime internacional, afirmou Zelenskyy, olhando para o presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Portanto, esta guerra não pode simplesmente desaparecer. Portanto, esta guerra não pode ser acalmada por diálogo", disse. Ele acrescentou: "É necessário ação".

22:00 Trump sobre a Guerra na Ucrânia: "Retirada é Necessária"

De acordo com o candidato à presidência republicana Donald Trump, os EUA deveriam se retirar da guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris - oponente de Trump nas eleições - arrastaram os EUA para o conflito, mas com Trump como presidente, os EUA poderiam se retirar, afirmou Trump em um evento de campanha na Geórgia. "Agora eles não podem nos libertar. Eles não podem fazer isso." A única maneira de retirar os EUA do conflito, segundo Trump, seria através de suas habilidades de negociação. "Eu vou resolver isso. Eu vou negociar nossa saída. Devemos nos retirar."

21:30 Círculos: EUA Envia Nova Ajuda Militar à Ucrânia

Os Estados Unidos estão enviando nova assistência militar à Ucrânia, estimada em cerca de $375 milhões, segundo fontes diversas. O pacote inclui explosivos de alcance médio, uma variedade de foguetes, peças de artilharia e veículos blindados, de acordo com relatórios de oficiais do governo dos EUA. Uma declaração oficial desta ajuda está prevista para amanhã. Este novo pacote é um dos maiores aprovados recentemente. Involucra o retiro de armas dos reservistas militares dos EUA para entrega rápida à Ucrânia. Com este último envio, os EUA já entregaram mais de $56,2 bilhões em ajuda militar à Ucrânia desde o início da invasão russa em 2022.

