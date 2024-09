Às 20:32, as autoridades alemãs interromperam a plataforma de transmissão ilegal de estações de televisão russas.

Apesar de uma proibição da UE, um casal de Karlsruhe forneceu acesso a estações de TV russas proibidas via internet, segundo a alfândega. Os acusados são um alemão de 37 anos e sua esposa ucraniana de 42. A procuradoria acusou ambos de oferecer vários canais de TV russos ilegais. O casal é suspeito de ter ganhado aproximadamente 120.000 euros através do serviço de streaming, e seus bens estão sujeitos a apreensão. Durante uma batida na quinta-feira, foram apreendidos equipamentos técnicos, documentos e 40.000 euros em dinheiro. O endereço IP do serviço de TV também foi confiscado. O casal permanece foragido. Se condenados, eles podem enfrentar uma pena mínima de um ano de prisão.

20:06 Vídeo de Pokrovsk: "Vocês transformaram este lugar em uma cidade fantasma" A cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, está sendo atacada pelas forças armadas russas há semanas. A maioria dos moradores já deixou o local devido aos ataques. As forças ucranianas permanecem na cidade, já que linhas ferroviárias estrategicamente importantes passam por ela.

19:25 NATO estabelece posto de comando a menos de 200 quilômetros da fronteira russa A Finlândia anuncia o estabelecimento de um posto de comando da NATO em Mikkeli, a menos de 200 quilômetros da fronteira russa. Este ato envia uma "mensagem à Rússia de que somos um membro integral da NATO e que a NATO também é crucial para a defesa da Finlândia", disse o ministro da Defesa Antti Häkkänen. O novo quartel-general da NATO para as forças terrestres da Europa do Norte será estabelecido em Mikkeli, com dezenas de empregados de vários países esperados para estar baseados lá. O comando do Exército Finlandês já está localizado em Mikkeli, segundo Häkkänen.

18:51 Trump após encontro com Zelensky: "É um quebra-cabeça complexo" Após um encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o candidato à presidência dos EUA Donald Trump em Nova Iorque, o republicano expressou cauteloso otimismo sobre o fim da guerra. "É um quebra-cabeça complexo, mas nós o resolveremos", disse ele. Trump reiterou sua posição conhecida de que tem uma solução para a guerra na Ucrânia. O ex-presidente é um forte oponente da ajuda bilionária dos EUA a Kyiv e poderia alterar significativamente a política dos EUA em relação à Ucrânia após uma reeleição. Trump já pressionou publicamente a liderança em Kyiv para chegar a um acordo com a Rússia e criticou duramente Zelenskyy. Antes do encontro, Trump disse sobre sua relação com Zelenskyy: "Temos uma relação muito boa, e como vocês sabem, também tenho uma relação muito boa com o presidente Putin". Zelenskyy respondeu, parecendo surpreso, que espera que sua relação seja a melhor.

17:56 Mais Refugiados Ucranianos Encontrando Empregos na Alemanha A busca por empregos para refugiados ucranianos na Alemanha agora é mais bem-sucedida do que antes. Em setembro, 8.500 cidadãos ucranianos encontraram empregos no mercado de trabalho principal, formação profissional ou autônomos, de acordo com o ministro do Trabalho Hubertus Heil (SPD). Isso é mais do que o dobro do número de setembro de 2023: "Esses números mostram que o boost de empregos está claramente funcionando", disse Heil. O "boost de empregos" permite que refugiados sejam colocados em empregos após a conclusão de um curso de integração e com habilidades básicas em alemão. Até julho de 2024, cerca de 266.000 dos aproximadamente 700.000 ucranianos que vieram para a Alemanha estão empregados; 213.000 deles estão sujeitos a contribuições para a seguridade social, e 53.000 estão em empregos menores. A reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras ainda é um problema, de acordo com a agência de empregos.

17:20 Rússia Afirma Captura de Vilas no Donbass O exército russo está avançando na frente no leste da Ucrânia e relatou ter capturado duas novas localidades na região industrial do Donbass. O Ministério da Defesa em Moscou relatou que a vila de Maryniwka e a pequena cidade de Ukrajinsk foram capturadas ao longo desta semana. Isso não foi confirmado pela liderança militar em Kyiv. O relatório do Estado-Maior Ucraniano para a manhã de sexta-feira descreve Maryniwka como disputada. A situação está mais clara com Ukrajinsk, que foi marcada como controlada pela Rússia por observadores militares ucranianos há dias. Ambos os lugares estão localizados na região de Donetsk na seção da frente entre as cidades maiores de Pokrovsk, Kuracheve e Vuhledar. As tropas russas ganharam terreno lá nos últimos meses. Os defensores estão faltando tanto em soldados quanto em recursos.

16:43 Zelensky Encontra Trump em Nova Iorque: "Intenções Compartilhadas" Durante sua visita aos EUA, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encontra-se com o candidato republicano à presidência Donald Trump para uma discussão em Nova Iorque. "Compartilhamos a visão de que a guerra na Ucrânia deve ser parada", disse Zelensky antes do encontro. Zelensky e o ex-presidente se encontram na Trump Tower em Manhattan. Trump é um crítico vocal da ajuda bilionária dos EUA à Ucrânia e pressiona a liderança em Kyiv para chegar a um acordo com a Rússia. Críticos acusam o ex-presidente de efetivamente capitular à Ucrânia, adotando a posição do presidente russo Vladimir Putin. O último encontro entre os dois foi há cerca de cinco anos. Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira.

16:02 Kyiv Obrigada a Aumentar Imposto de Guerra nos CidadãosO Ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, descreve os aumentos propostos de impostos no Parlamento como uma "medida obrigatória". Kyiv propõe elevar um imposto de guerra de 1,5 para 5 por cento. Este ano fiscal, espera-se que gere aproximadamente 1,2 mil milhões de euros, e no ano seguinte, cerca de 3 mil milhões de euros. "Esta decisão terá impacto na economia, mas todas as outras alternativas estão quase esgotadas", afirma o ministro. A receita de novos títulos domésticos só será suficiente para servir as dívidas dos títulos existentes. A ajuda financeira estrangeira está a tornar-se menos garantida. A Ucrânia conseguiu obter apenas cerca de 10 por cento da ajuda estrangeira necessária no primeiro trimestre. Um bloqueio republicano no Congresso dos EUA atrasou a sua prestação. Kyiv ainda espera mais de 34,5 mil milhões de euros do exterior no próximo ano. No entanto, o ministro alerta: "Estes pagamentos não serão necessariamente estáveis".

15:24 Noruega Pretende Reavaliar Asilo para Refugiados UcranianosA Noruega deixará de fornecer asilo automático aos refugiados ucranianos. O governo norueguês anunciou que as decisões agora serão tomadas caso a caso para ucranianos que chegam da parte ocidental do país. A região ocidental da Ucrânia, que está longe da zona de conflito e é geralmente considerada segura pelas autoridades norueguesas, é o alvo desta medida. Após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas concederam "proteção coletiva" aos refugiados ucranianos, concedendo-lhes automaticamente asilo. Desde então, a Noruega, com 5,6 milhões de habitantes, acolheu cerca de 85.000 ucranianos, o que a torna o maior receptor entre os países nórdicos.

14:51 Exército Russo se Preparando para Nova ConscriçãoDe acordo com a inteligência britânica, a próxima data de conscrição russa é 1 de outubro. Todos os russos aptos para o combate com menos de 30 anos são obrigados a servir um ano de serviço militar. Até agora, os recrutas não foram enviados à Ucrânia, mas foram estacionados na região russa de Kursk, de onde as forças ucranianas devem ser expulsas. Algumas famílias russas expressaram preocupação com o fato de os seus filhos terem sido enviados para a batalha com menos de quatro meses de treinamento. De acordo com a lei russa, os recrutas não podem ser enviados para uma zona de conflito até terem completado quatro meses de treinamento e especialização.

14:22 Reunião com Biden e Estados Apoiadores a Ser Realizada em RamsteinA reunião dos países aliados da Ucrânia durante a visita do Presidente dos EUA, Joe Biden, à Alemanha terá lugar a 12 de outubro na base aérea dos EUA em Ramstein, na Renânia-Palatinado, anunciou o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit. A Alemanha e os EUA planeiam organizar a reunião do chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia. "Neste formato, mais de 50 nações se unem para coordenar o apoio à Ucrânia", diz Hebestreit. Ainda não está claro se o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, participará pessoalmente.

13:56 Lituânia Pretende Adquirir Tanques Alemães para Nova DivisãoA Lituânia planeia adquirir tanques principais Leopard 2 para a sua divisão militar em formação. O contrato poderá ser assinado em novembro, após uma decisão final do Conselho de Segurança Nacional, segundo o Ministro da Defesa Laurynas Kasciunas. Não especificado o número de tanques ou a variante do veículo produzido na Alemanha. A Lituânia, membro da NATO e da UE, partilha fronteira com o exclave russo de Kaliningrad e com a aliada Bielorrússia. O conflito na Ucrânia é percebido como uma ameaça direta à segurança nacional da Lituânia, levando o governo em Vilnius a expandir significativamente o seu exército. Uma nova divisão de forças, incluindo um batalhão de tanques, está a ser criada e uma brigada blindada alemã está prevista para ser permanentemente estacionada na Lituânia.

13:20 Discord Pode ser Totalmente Bloqueado na RússiaA plataforma de mensagens Discord poderá ser completamente bloqueada na Rússia, de acordo com o jornal russo Kommersant, citando uma fonte da indústria dos jogos. A agência de mídia russa está a considerar esta ação devido a supostas violações da lei russa, mas não foram mencionadas infrações específicas no relatório. Os utilizadores russos relataram problemas com o Discord esta semana. De acordo com o Moscow Times, entre 29 e 40 milhões de pessoas na Rússia usam o Discord, o que o torna popular entre os jogadores, estudantes e traders de criptomoeda.

13:04 EUA Recusam-se a Levantar Restrições em Armas para Ataques de Longo AlcanceO Presidente Biden comprometeu-se com outro pacote de ajuda bilionário à Ucrânia. No entanto, os EUA não concordaram em levantar restrições a armas ocidentais para permitir ataques a alvos profundos no interior da Rússia, como solicitado pelo Presidente Zelenskyj. O político Thomas Jäger explica porquê.

12:36 Cidadão dos EUA Detido por Alegadas Atividades de Mercenário na RússiaUm cidadão dos EUA foi acusado de "atividades de mercenário" na Rússia, de acordo com a agência de notícias do estado RIA Novosti. O homem de 72 anos, identificado como Stefan Hubbard do Michigan, é acusado de lutar como mercenário no lado da Ucrânia no conflito armado. Hubbard reside na Ucrânia desde 2014. Não se sabe quando ou onde foi detido. Foi relatado que foi levado a um tribunal de Moscou pela polícia militar para a audiência.

12:01 Kryvy Rih: Ataque de Projéteis Russos contra Estação de Polícia Mais relatórios de agressão russa emergem do sul e centro da Ucrânia. Esta manhã, uma estação de polícia em Kryvy Rih foi atingida por um projétil russo, de acordo com a administração local. Um corpo feminino foi encontrado sob os escombros, enquanto pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas. Trabalhadores de resgate continuam sua busca por sobreviventes. Vários edifícios residenciais também foram danificados. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk publicou fotografias exibindo os ataques de mísseis em Kryvy Rih. De acordo com relatórios ucranianos, uma instalação industrial na cidade de Dnipro foi alvo de outro ataque de míssil durante a noite. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em ataques aéreos russos na região de Kherson, de acordo com a administração local.

11:27 Possível Invasão de Espaço Aéreo da NATO por Drone Russo O Ministério da Defesa da Romênia declarou uma possível breve entrada de um drone russo em seu território da NATO durante a noite. O drone supostamente cruzou o espaço aéreo romeno por apenas três minutos na região da fronteira. O drone estava envolvido em um ataque anterior à cidade ucraniana de Izmail. De acordo com autoridades ucranianas, Izmail estava sob ataque de um drone na manhã de sexta-feira, deixando três mortos e cerca de uma dúzia de feridos. A força aérea ucraniana registra o abate de 24 dos 32 drones de ataque russos durante a noite.

10:57 Fritz: EUA Fornecem aos Ucrânia as Primeiras Bombas Guiadas O presidente ucraniano Zelensky está a caminho dos EUA para apresentar seu "plano de vitória" e pedir mais ajuda militar. O presidente Biden garantiu um pacote de armas avaliado em quase $8 bilhões para a Ucrânia. "Isso é um aumento significativo", comenta o repórter da ntv Gordian Fritz.

10:20 Relato: Agências de Inteligência dos EUA Advertem sobre Sérias Repercussões se Autorização de Mísseis de Longo Alcance for Concedida De acordo com "The New York Times", as agências de inteligência dos EUA prevêem sérias consequências se a Ucrânia utilizar mísseis ocidentais de longo alcance para atingir alvos profundamente dentro da Rússia. A aprovação para tais ações provavelmente provocaria uma severa retaliação da Rússia, com potenciais repercussões que vão de ataques de incêndio e sabotagem contra instalações europeias a possíveis ataques letais contra locais de apoio militar dos EUA e europeus. A retaliação russa não é esperada ser aberta, mas sim através de operações de inteligência sigilosas. O "New York Times" também revela que as agências de inteligência dos EUA acreditam que a Ucrânia não possui mísseis de longo alcance suficientes para alterar drasticamente o curso do conflito. A decisão do presidente Biden é desafiadora, considerando o sucesso incerto e o alto risco envolvido.

09:57 Munz sobre a Nova Ameaça de Putin: Possível Banimento de Exportações de Materiais Brutos Estratégicos como Retaliação A Rússia ameaça os EUA com consequências se aprovar o uso de armas de longo alcance contra alvos russos. O presidente Putin está considerando certas restrições às exportações de matérias-primas estratégicas, incluindo urânio, como represálias contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz explica os motivos e implicações.

08:40 Estrutura Não Identificada Perto da Ponte da Crimeia Alarma a Marinha Ucraniana Uma estrutura russa não identificada perto da Ponte da Crimeia mantém a Marinha Ucraniana em alerta máximo. De acordo com "The Kyiv Independent", o porta-voz da Marinha Dmytro Pletenchuk afirma que a construção está em andamento. Seu propósito permanece incerto. "Pode servir como uma instalação defensiva, pode ser outra travessia, mas é cedo demais para fazer conclusões", afirmou Pletenchuk. O porta-voz da Marinha duvida que os russos concluam a construção devido às más condições climáticas. "Eles continuamente tentam estabelecer algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas depois sempre acabam na costa após cada tempestade", acrescentou Pletenchuk. A ponte conecta a Rússia à península da Crimeia, anexada pela Rússia.

08:08 Município na Fronteira com a Romênia é Atacado, Várias Pessoas Morrem A cidade de Ismajil no sul da Ucrânia sofreu um ataque. Esta manhã, a cidade foi atingida por um ataque de drone russo, que deixou três mortos, todos idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Uma criança e onze outras pessoas ficaram feridas. Kiper também documentou edifícios e veículos danificados, assim como vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio forming the boundary. [Saiba mais aqui.]

07:40 Roth do SPD Pede "Significativamente Mais" Ajuda Militar para a Ucrânia para Chegar a Negociações O especialista em assuntos externos do SPD Michael Roth está defendendo uma ajuda militar europeia significativamente maior para a Ucrânia. Segundo Roth, "Países europeus notavelmente maiores devem aumentar drasticamente sua ajuda militar para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático". É hora de comprometer todos os recursos disponíveis para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações". O chefe do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag alemão mantém que, para pôr fim ao conflito o mais rápido possível, a Ucrânia deve ser fornecida com os recursos necessários. "A Rússia só estará disposta a negociar se Putin acredita que a vitória sobre a Ucrânia é impossível". A força militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda. "Quem quer pôr fim à guerra o mais rápido possível deve fornecer à Ucrânia os recursos necessários".

07:09 Baerbock: Sem Armas Nossas, Hospitais e Crianças Estariam Vulneráveis

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, justificou o fornecimento de armas à Ucrânia e alertou contra a redução do apoio a Kyiv. "A ideia de que não haveria combates ou baixas na Ucrânia sem armas defensivas é tão simples quanto errada", declarou durante a Debate Geral da ONU em Nova York na quinta-feira. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. Mas se a Ucrânia parar de se defender, é o fim para a Ucrânia". A Rússia respondeu a um convite para uma conferência de paz bombardeando um hospital infantil. Enquanto Putin se recusar a negociar, parar nossa ajuda deixaria os hospitais e crianças da Ucrânia indefesos e poderia levar a mais crimes de guerra em outros países. Baerbock destacou que a Rússia tem consistentemente testado a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia.

06:45 Eslovénia: Não Devíamos Considerar Fornecer Armas de Longo Alcance a Kyiv?

O governo esloveno aconselha contra tomar decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance em território russo, incluindo a dúvida da Alemanha. O primeiro-ministro Robert Golob comentou à margem da Debate Geral da ONU em Nova York, afirmando: "Geralmente não é sábio declarar algo como impossível antecipadamente". "É um assunto difícil, mas acho importante discutir todas as opções potenciais nessa fase e escolher a mais adequada para a situação atual". A Alemanha e os EUA parecem ser os principais obstáculos a esse assunto, com recentes declarações do chanceler Olaf Scholz descartando a entrega futura de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia.

06:11 Baerbock Pede que Irã Pare de Apoiar a Guerra da Rússia Contra a Ucrânia

A Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock pede ao Irã que abandone seu apoio ao conflito da Rússia com a Ucrânia e pare o envio de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores anunciou essa informação na plataforma X. Durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, Baerbock teve discussões com seu colega iraniano Abbas Araktschi.

06:01 Trump Marcou um Encontro com Zelensky

O ex-presidente dos EUA, Trump, planeja se encontrar com o presidente ucraniano Zelensky em Nova York na sexta-feira. O encontro é esperado para ocorrer na Trump Tower em Manhattan, disse Trump. Zelensky estendeu sua estadia nos EUA para encontrar Trump após encontrar-se com o presidente Joe Biden na quinta-feira. Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky expressou seu desejo de encontrar Trump, o presidente democrata Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano de vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia.

04:25 Harris Garante Apoio a Zelensky e Advoga Contra Trump

A candidata à presidência dos EUA, Harris, promete ao presidente ucraniano Zelensky seu apoio e aconselha contra uma possível vitória de Trump sem mencioná-lo. "Minha compromisso em apoiar o povo ucraniano permanece inabalável. (...) Eu ficarei ao lado da Ucrânia e trabalharei para alcançar a paz, a segurança e a prosperidade para a Ucrânia", disse a democrata durante sua visita com Zelensky em Washington. Ela alertou que a paz não pode ser alcançada sem a ativa participação da Ucrânia. No entanto, há algumas pessoas nos EUA que buscam forçar a Ucrânia a renunciar a partes de seu território, adotar a neutralidade e renunciar às garantias de segurança de outros países. Essas propostas são idênticas às propostas pelo líder do Kremlin, Putin, sinalizando uma rendição.

02:08 Ucrânia Relata Ataques a Oeste de Kherson

As forças russas bombardearam continuamente o assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson controlada pelas forças ucranianas na quinta-feira, de acordo com o relatório do governador Prokrudin no Telegram. Uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida como resultado do bombardeio.

00:55 Reino Unido Fornecerá Mais Sistemas de Artilharia Autopropulsados à Ucrânia

O Reino Unido fornecerá à Ucrânia mais sistemas de artilharia autopropulsados AS90 após ter entregue 10 anteriormente neste ano. Seis sistemas adicionais serão entregues nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa britânico.

23:33 Fundos da ONU Insuficientes para Ajuda à Ucrânia este Inverno

A ONU reconheceu uma escassez significativa de fundos para ajudar a Ucrânia no próximo inverno. "Nosso nível de financiamento é inadequado para esse período", disse Karolina Lindholm Billing, coordenadora da UNHCR para a Ucrânia. A UNHCR atualmente tem apenas 47% dos fundos necessários para apoiar e assistir milhões de deslocados e afetados pela Ucrânia. Há um ano, a UNHCR estava com 70% de financiamento.

22:13 Biden Planeja Aumentar Ajuda dos EUA à Ucrânia

De acordo com o presidente Joe Biden, os EUA aumentarão sua ajuda à Ucrânia antes do final de seu mandato. Isso fortalecerá a posição de negociação de Kyiv, disse Biden antes de seu encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro; ele pode ser substituído por Harris ou Trump, que é previsto para reduzir o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia se prepara para intensificar ataques na região de ZaporizhzhiaDe acordo com informações de inteligência da Ucrânia, as forças russas estão se preparando para aumentar suas ações ofensivas na região de Zaporizhzhia em breve. "Notamos uma tendência para a escalada da situação no setor da zona de guerra dentro da região de Zaporizhzhia", disse um representante das tropas estacionadas no sul da Ucrânia em uma televisão nacional. "As forças russas lançaram cinco ataques nas últimas 24 horas, e, de acordo com nossos dados, é possível que esse número aumente, já que nossa inteligência indica que o adversário está reunindo unidades de ataque perto do assentamento de Pryiutne". Além disso, veículos blindados foram despachados para o lado russo, revelou o representante. "Isso sugere que eles estão se preparando para manobras ofensivas."

Iniciando sua conversa em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, do apoio contínuo dos EUA. "A Rússia não vai sair vitoriosa, a Ucrânia vai", afirmou Biden enquanto recebia seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado em cada passo do caminho."

