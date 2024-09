Às 20:23, o analista militar Gressel discute a situação de combate em Donetsk, referindo-se a Pokrovsk como a "maior barreira final de defesa" da Ucrânia.

Progresso em Kursk Abrandado, Forças Russas Intensificam Perto de Pokrovsk O progresso em Kursk está prosseguindo em um ritmo lento, levando a uma escalada das atividades militares russas nas proximidades de Pokrovsk. Esta cidade ucraniana é de grande importância, já que fica na "última linha de defesa efetivamente fortificada", segundo o estrategista Gustav Gressel. Esta situação está fazendo com que o espaço de erro das forças ucranianas diminua gradualmente.

Atualização das 19:50: Aliados da Ucrânia Esperam Entrega Iminente de Mísseis Iranianos à Rússia Fontes familiarizadas com o assunto sugerem que os aliados da Ucrânia esperam que o Irã entregue mísseis balísticos à Rússia em breve. Se isso ocorrer, pode haver uma resposta rápida dos aliados da Ucrânia. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o Irã já forneceu à Rússia um grande número de drones. A transferência esperada de mísseis balísticos seria um desenvolvimento preocupante no conflito em andamento, de acordo com o relatório, citando várias fontes não identificadas. Infelizmente, as fontes não forneceram uma cronologia ou a escala das entregas. No entanto, um oficial sugeriu que as entregas poderiam começar em questão de dias. A natureza poderosa dos mísseis balísticos, que viajam mais rápido do que mísseis de cruzeiro ou drones e podem carregar maiores cargas úteis, é notável.

Atualização das 19:24: Nenhum Progresso em Pokrovsk por Dois Dias, de acordo com Zelensky De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, as tropas russas na região de Donetsk não fizeram nenhum progresso por dois dias consecutivos. No entanto, a situação em Pokrovsk, na frente oriental, permanece desafiadora, disse Zelensky, com base no relato do Comandante-em-Chefe Oleksandr Syrsky, conforme relatado pelo jornal ucraniano Kyiv Independent. A área em torno de Pokrovsk tem sido um campo de batalha por meses, servindo como um importante centro logístico para as forças ucranianas. As tropas russas recentemente registraram avanços notáveis (consulte a atualização das 17:22).

19:03: Chefe da IAEA Prepara Visita a Kyiv e Usina Nuclear de Zaporizhzhia O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), Rafael Grossi, está prestes a visitar Kyiv e a usina nuclear de Zaporizhzhia no dia seguinte. A usina, que foi tomada pela Rússia durante sua invasão há quase dois anos e meio, foi alvo de ataques e tentativas de sabotagem. Ambos os países se acusam mutuamente de serem responsáveis por esses incidentes. Em meados de agosto, os inspetores relataram tensão aumentada na instalação. Uma explosão nas proximidades da zona de segurança, provavelmente causada por um drone com carga explosiva, foi citada pela IAEA.

18:09: Novo Pacote de Ajuda da Holanda para a Ucrânia Anunciado pelo Primeiro-Ministro O primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, anunciou um pacote de ajuda substancial para a Ucrânia, no valor de mais de 200 milhões de euros, durante uma visita surpresa a Zaporizhzhia. Esta é a primeira visita de Schoof à Ucrânia desde que assumiu o cargo em julho. Ele está sucedendo Mark Rutte, que deve se tornar o próximo Secretário-Geral da NATO em outubro. Zelenskyy elogiou a Holanda por salvar muitas vidas através de sua assistência. "Nossas relações nunca foram mais fortes. Compartilhamos um objetivo comum de alcançar uma paz justa e duradoura", afirmou Zelenskyy.

17:47: Refinaria PCK Continua sob Controle Alemão A refinaria de petróleo PCK em Schwedt deve permanecer sob administração federal por enquanto. De acordo com os relatórios, o governo alemão está preparando a renovação da administração fiduciária da maioria das ações na refinaria PCK, que pertencem ao conglomerado estatal russo Rosneft, além de 10 de setembro. A administração fiduciária foi implementada devido à decisão da Alemanha de interromper a importação de petróleo russo em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. A PCK passou para fornecedores alternativos no início de 2023. Além de Schwedt, duas outras instalações são influenciadas por essa medida. A Rosneft detém 54% das ações na refinaria PCK na Brandenburg nordeste.

17:22: Rússia Registra Maiores Ganhos Territoriais na Ucrânia desde Outubro de 2022 - 15 Quilômetros Quadrados por Dia De acordo com os cálculos do think tank americano Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a Rússia fez avanços significativos em agosto, superando o recorde de outubro de 2022. Em agosto, o exército russo conseguiu capturar 477 quilômetros quadrados de território na Ucrânia, equivalente a uma média de 15 quilômetros quadrados por dia. Este aumento foi principalmente observado na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde o exército russo estava a apenas 7 quilômetros do estrategicamente crucial centro logístico de Pokrovsk até ontem.

16:40: Acusações de Corrupção Contra Oficial Militar Russo Na Rússia, investigações sobre corrupção foram iniciadas contra outro oficial militar de alto escalão. De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia via Telegram, o general Valery Mumindzhanov é acusado de receber suborno em grande escala. Este crime pode resultar em uma pena de prisão de até 15 anos na Rússia. Mumindzhanov serve como vice-comandante do distrito militar de Leningrado para logística e anteriormente trabalhou no Ministério da Defesa. De acordo com a investigação, ele aceitou um suborno superior a 20 milhões de rublos (aproximadamente 202.000 euros) em relação à finalização de contratos de suprimentos de uniformes. Desde abril, pelo menos dez oficiais militares, incluindo generais e funcionários de alto escalão do Ministério da Defesa em Moscou, foram alvo de agências de aplicação da lei russas devido a acusações de corrupção ou fraude. Alguns especialistas suspeitam que pode estar em andamento uma campanha de purga.

16:25 Operação em Kursk Prossegue de acordo com o Plano - Zelensky: Segundo o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a operação na região russa de Kursk está a decorrer segundo o planeado. Ele fez esta declaração durante uma visita de trabalho a Zaporizhzhia, como relatado por um correspondente da agência de notícias do estado Ukrinform. "A operação em Kursk está a alcançar os seus objectivos e está a decorrer segundo o planeado", disse Zelensky. "Quanto aos desafios nas direcções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a operação em Kursk também poderia contribuir lá", acrescentou o presidente ucraniano. Os combates na região de Kursk poderiam levar a uma diminuição dos ataques intensos das tropas russas em Pokrovsk e Torez, "mas está difícil lá no momento". Ele também mencionou que as brigadas mais combatentes do exército russo foram deployadas nestas secções da frente desde o início.

15:52 Incêndios de Capim Ameaçam Vilas na Luhansk Ocupada - Não Há Bombeiros para Apagá-los?: Os moradores da Luhansk ocupada estão a enfrentar não só a guerra, mas também a ameaça da natureza: incêndios de capim estão a colocar em perigo a região. As redes sociais estão inundadas de queixas de que não há bombeiros disponíveis para apagar as chamas.

15:16 Ucrânia Recebe Sistema Patriot da Roménia: O governo romeno aprovou um projecto de lei que permite a transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O documento irá agora para a votação final no parlamento, como relatado pela Reuters. Segundo o relatório, Bucareste concordou em junho de 2022 em doar um dos seus dois sistemas de defesa aérea operacionais à Ucrânia, desde que os aliados o substituam por um sistema de defesa aérea semelhante.

14:53 Mobilização na Ucrânia: Petição Pede para Baixar Limite de Idade para 50: Uma petição pede ao Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para baixar o limite de idade para a mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 pessoas já assinaram a petição, como relatado pelo jornal ucraniano "Kyiv Independent". O limite de idade actual para a mobilização na Ucrânia é de 60 anos. De acordo com a lei ucraniana, uma petição electrónica ao Presidente deve receber pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada. Ainda faltam 34 dias para recolher assinaturas.

14:34 Vítimas na Região de Fronteira Russa Belgorod: Onze pessoas, incluindo dois crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e na sua capital com o mesmo nome, de acordo com Vyacheslav Gladkov, governador da região, no Telegram. Um jardim de infância foi destruído. Gladkov publicou imagens do edifício do jardim de infância destruído e de outros escombros e edifícios danificados da região. A agência de notícias Reuters relata que as autoridades locais decidiram que várias escolas e jardins de infância na região ficarão fechadas por uma semana após os ataques. Em algumas regiões da Ucrânia e da Rússia, 2 de Setembro é o primeiro dia de escola depois das férias de Verão.

14:10 Mesquita Danificada em Ataque de Mísseis Russos em Kyiv: Na última noite, num ataque de mísseis russos a Kyiv (ver entradas 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e um centro cultural islâmico adjacente foram severamente danificados. Num post no X, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia não tem respeito pelos valores espirituais ou humanos e não respeita qualquer religião ou crença. "Continua a sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano e está a tentar destruir todas as nossas comunidades e mesmo lugares de culto sagrados", acrescentou Zelensky. O chefe mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, disse à Reuters que o ataque à mesquita foi um "acto covarde".

12:58 Polónia Considera Abater Drones e Aviões RussosO ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, sente-se obrigado a abater drones e outros aviões russos que entrem no espaço aéreo polaco, como revelou ao Financial Times (FT). Sikorski discorda da posição da NATO de que o risco de agravar o conflito através de uma confrontação directa com as forças russas é demasiado grande. Até agora, a aliança militar recusou o uso da força contra drones e mísseis russos na Ucrânia, bem como rejeitou o pedido de uma zona de não voo dentro do país. Sikorski mencionou ao FT que, na sua opinião, abater aviões hostis antes de eles entrarem no espaço aéreo constituiria um acto legítimo de autodefesa. "Dado que eles já entraram no nosso espaço aéreo, o risco torna-se significativo de que alguém possa ser ferido por detritos".

11:40 Putin Parabeniza Tropas Russas por Ganhos TerritoriaisO presidente russo, Vladimir Putin, aplaudiu o ritmo acelerado das forças russas avançando na conquista de novos territórios na Ucrânia vizinha. Ele afirmou que a contraofensiva ucraniana na região de Kursk pouco impediu o progresso das forças russas na região de Donetsk. "Não se trata apenas de avançar 200 ou 300 metros", disse Putin a agências de notícias russas. "Trata-se de vários quilômetros. Esta ofensiva de alta velocidade na região de Donetsk é incomum." Putin parou em Tuva, uma república siberiana, durante sua viagem à Mongólia para participar de uma nova aula intitulada "Conversas sobre Assuntos Importantes", introduzida após o início do conflito. A aula faz parte de uma campanha de propaganda para instruir crianças sobre a posição política do Kremlin. Putin frequentemente assume o papel de professor durante aulas públicas, inclusive no primeiro dia de aula. Nessa aula, ele repetiu sua afirmação de que o conflito que iniciou foi para defender a Rússia.

11:07 Ucrânia Abate 22 Mísseis e 20 Drones RussosA força aérea ucraniana alega ter derrubado 22 dos 35 mísseis russos e destruído 20 dos 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados acima de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Vídeo Mostra Ataque de Mísseis Russos em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis por vários dias, de acordo com relatórios ucranianos. Pelo menos 10 mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e entretenimento. Dezenas de pessoas ficaram feridas.

10:01 Vítimas Mortais Aumentam em Ataque Russo em SumyO número de vítimas em um ataque de mísseis russos em Sumy, uma cidade nordeste da Ucrânia, aumentou. O ministério do interior da Ucrânia agora relata 18 feridos, incluindo 6 crianças, com um relatório anterior citando pelo menos 13 civis feridos, incluindo 4 crianças. O ataque atingiu um centro de reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato. A situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se ainda mais após a incursão transfronteiriça em Kursk, região vizinha da Rússia, em 6 de agosto. Sumy, que abriga mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Kyiv Relata Dois Feridos em Ataque Aéreo RussoA Rússia bombardeou novamente a capital ucraniana, Kyiv, com mísseis (referências 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis abatidos, confirmaram as autoridades locais. Edifícios e infraestrutura foram danificados e incêndios começaram. Um alerta foi emitido em todo o país por quase duas horas, do final da tarde até o início da manhã.

08:57 ISW: Maioria dos Russos Apoia Guerra na UcrâniaA população russa continua a apoiar o conflito na Ucrânia, de acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), mesmo após a Ucrânia ter invadido a região fronteiriça russa de Kursk. O Centro Levada, uma agência de pesquisa russa independente, revelou as figuras de apoio. Notavelmente, o apoio à operação militar russa na Ucrânia aumentou significativamente entre os russos em agosto, com cerca de 78% dos respondentes apoiando a guerra, em comparação com 75% em julho e 77% em junho. Os especialistas do ISW sugerem que a população russa não parece estar cansada da guerra, dando maior flexibilidade ao Kremlin para perseguir uma guerra de desgaste prolongada contra a Ucrânia.

08:11 Ucrânia Revela Figures de Vítimas RussasO Estado-Maior ucraniano divulgou as figures de vítimas das forças russas na Ucrânia, estimando que a Rússia perdeu cerca de 617.600 soldados desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. Um relatório de Kyiv também indica que 9 tanques, 10 sistemas de artilharia, 1 sistema de lançamento múltiplo de foguetes e 30 UAVs foram destruídos. Desde o início da ofensiva principal, a Rússia relatou ter sofrido mais de 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, UAVs, 28 navios e 1 submarino. As estimativas ocidentais sugerem números menores de vítimas, mas podem estar subestimadas.

07:29 Governador: Região de Saporizhzhia Sofreu 171 Ataques em 24 HorasAparentemente, a região ucraniana de Saporizhzhia sofreu 171 ataques em um período de 24 horas, de acordo com as informações divulgadas pelo governador militar regional, Ivan Fedorov, por meio de um post no Telegram. As forças russas relataram ter empregado 95 drones em quatro ataques aéreos em Lobkove, Pjatskatki e Novoadriivka.

07:03 Sobrevivente Resgatado dos Escombros em KharkivTrabalhadores de resgate conseguiram resgatar uma pessoa dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv após um ataque aéreo russo. Relatórios da Reuters sugerem que a pessoa resgatada está viva e se sente bem logo após o resgate. As autoridades mencionaram que mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas como resultado dos ataques com mísseis russos em Kharkiv, que destruíram um shopping center e um salão de eventos em uma tarde de domingo.

06:20 Kyiv Sofre Bombardeios e Explosões: Ataque Aéreo RussoForças russas optaram por um ataque aéreo extensivo, envolvendo drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e numerosos mísseis balísticos contra a Ucrânia, com foco principal em Kyiv e potenciais outras cidades, como confirmado pela Força Aérea Ucraniana. As explosões subsequentes levaram os moradores de Kyiv a procurarem refúgio em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko confirmou danos nos distritos de Holosiivskyi e Solomianskyi, enquanto Klitschko e o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, afirmaram múltiplos incêndios no distrito de Shevchenkivskyi. Um indivíduo foi aparentemente ferido no distrito de Shevchenkivskyi devido a detritos caindo. "Preparem-se para represálias. O inimigo vai sentir", declarou o chefe da Oficina do Presidente Ucraniano, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Ataque de Mísseis Russos Alvo KyivKyiv se tornou novamente o alvo de um ataque de mísseis russos, de acordo com o exército ucraniano. Unidades de defesa aérea estão trabalhando continuamente para defender contra o ataque, como anunciado por representantes militares ucranianos através do serviço de mensagens Telegram. Testemunhas em Kyiv relatam ter ouvido vários explosões altas, indicando a ativação de sistemas de defesa aérea. No momento, o número exato de mísseis lançados e o potencial dano permanecem desconhecidos.

04:46 Putin: Novo Gasoduto para China em AndamentoOs planos de construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando conforme o planejado, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Putin detalhou em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor" que um estudo de viabilidade foi autorizado e surveys técnicos foram conduzidos em janeiro de 2022, de acordo com informações postadas no site do Kremlin. O gasoduto planejado, "Força Sibéria 2", é estimado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente da região russa de Yamal para a China via Mongólia.

03:34 Orfanato em Sumy Bombardeado pelos Russos: 13 FeridosTropas russas aparentemente atacaram tanto um centro de reabilitação social e psicológica de crianças quanto um orfanato em Sumy com mísseis. A Ukrainska Pravda alega que treze indivíduos, incluindo dois crianças, ficaram feridos como consequência. O edifício está localizado em uma área residencial, como relatado pela administração militar local.

02:26 Maioria na Polônia Quer Atirar em Drones Espiões RussosCom uma taxa de aprovação próxima a 60%, os poloneses acreditam que seria apropriado para a militar polonesa atirar em drones russos que entram no espaço aéreo polonês durante operações na Ucrânia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita". Esta opinião se refere a um objeto voador não identificado, presumivelmente um drone Shahed kamikaze, que pairou acima da Polônia por 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak afirmou que a Rússia provavelmente testa o sistema de defesa aérea da Polônia ao lançar drones no espaço aéreo polonês.

00:26 Falecimento em Belgorod devido a Bombardeio UcranianoA região russa de Belgorod viu uma vítima, resultado do fogo ucraniano, na vila de Shagarovka perto da fronteira, como relatado pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov. Três indivíduos a mais foram relatados como feridos durante ataques na vila de Shebekino. Várias outras vilas também foram impactadas pelo bombardeio ucraniano.

23:08 Rússia Rejeita 158 Ataques de Drones UcranianosA Rússia alega ter repelido com sucesso "intensos" ataques de drones ucranianos em Moscou e 14 outras regiões. O ministério da defesa relatou a interceptação de 158 objetos voadores durante a noite, como comunicado através do serviço de mensagens Telegram. Dez drones alvos de Moscou, de acordo com figuras oficiais.

22:24 Extenso Ataque Aéreo Russo em Kharkiv: Contagem de Feridos Aumenta para 47O número total de feridos no extenso ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, com sete crianças incluídas, como anunciado pelo serviço de emergência do estado ucraniano através do Telegram. Várias estruturas civis, como um centro comercial, foram danificadas durante o ataque, como mostrado em fotografias de agências de notícias.

21:06 Empresa de Energia Ucraniana Declara Apagões de EnergiaDevido aos intensos ataques russos à infraestrutura de energia do país, a Ucrânia espera múltiplos apagões de energia na segunda-feira. Esta informação foi compartilhada pela empresa de energia ucraniana Ukrenergo, de acordo com o Ukrinform. A fornecimento de energia a locais de infraestrutura crítica não será prejudicado. No entanto, a Ukrenergo alerta que a gama de restrições pode mudar.

