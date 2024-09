Às 20:01, voluntários britânicos estão a preparar-se para a estação fria.

19:34 Muitos Mineiros Presos em DonetskAproximadamente 150 mineiros estão presos na mina de carvão de Dobropillia devido a uma pane de energia resultante de ataques russos na região de Donetsk, de acordo com "The Kyiv Independent", citando Mykhailo Volynets, chefe da União dos Mineiros da Ucrânia. Localizada a cerca de 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk, um alvo recente das tropas russas, a cidade de Dobropillia tinha uma população de cerca de 28.000 antes da guerra. Os ataques russos afetaram o suprimento de energia de Dobropillia e áreas vizinhas, incluindo minas de carvão. A pane de energia está causando a mina encher de gás e inundar, de acordo com o relatório. Volynets também destacou que as circunstâncias na região são "difíceis".

19:08 Suécia Aumenta Orçamento da Defesa Civil Ante Medo de GuerraA Suécia planeja dobrar seu orçamento de defesa civil nos próximos três anos para se preparar para potenciais hostilidades. "As lições do conflito ucraniano mostram que é crucial proteger o funcionamento dos setores críticos da sociedade", disse o governo sueco. Falando sobre a decisão, o ministro da Defesa Civil Carl-Oskar Bohlin afirmou que a Suécia aumentará seu orçamento de defesa civil em dois bilhões de coroas neste ano, levando o total para 8,5 bilhões de coroas (cerca de 740 milhões de euros). O objetivo é ter um orçamento anual de 15 bilhões de coroas até 2028. "A situação de segurança permanece precária e persistirá no futuro previsível", afirmou Bohlin.

18:39 Putin: NATO em Guerra com a Rússia se Ajudar Ucrânia com Armas de Longo AlcanceO presidente russo Vladimir Putin afirmou que se o Ocidente confirmar o uso pela Ucrânia de armas de longo alcance contra alvos russos, isso significaria que a NATO está "em guerra" com a Rússia. "Isso transformaria fundamentalmente o caráter do conflito. Significaria que os países da NATO estão em guerra com a Rússia", disse Putin a um jornalista da TV estatal. Se uma decisão dessas for tomada, "seria nada menos do que a participação direta dos países da NATO no conflito da Ucrânia". A Ucrânia pediu ao Ocidente permissão para deployar armas ocidentais de longo alcance para desencorajar ataques dentro da Rússia. A Rússia lançou vários ataques à infraestrutura ucraniana nos últimos meses.

18:07 Zelenskyy Crítica Iniciativa de Paz China-Brasileira como 'Destructiva'O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy rejeitou uma iniciativa de paz China-Brasileira, chamando-a de "destrutiva, é apenas uma declaração política". Em uma entrevista com o veículo de mídia brasileiro Metropoles, Zelenskyy afirmou: "Como você pode propor 'aqui está nossa iniciativa' sem nem mesmo nos consultar?" A China e o Brasil propuseram uma conferência internacional de paz em maio. "O que é isso?", perguntou Zelenskyy. Ao contrário de Kiev, Zelenskyy não foi consultado antes da proposta.

17:40 Ucrânia: Míssil Russo Atinge Navio com GrãoUm míssil russo atingiu supostamente um navio civil carregando grão da Ucrânia, de acordo com fontes ucranianas. O presidente Volodymyr Zelenskyy revelou que o navio havia saído das águas ucranianas no Mar Negro no momento do ataque. O ministro das Relações Exteriores Andriy Sybiha referiu-se a isso como "um ataque provocador à liberdade de navegação e à segurança alimentar global". Zelenskyy confirmou que não houve vítimas. Um porta-voz da Marinha ucraniana indicou que o navio de grão não estava no corredor de grãos ucraniano no momento do ataque. Em vez disso, estava situado na zona econômica marítima da Romênia. Um porta-voz da Marinha romena afirmou que o navio não estava dentro das águas territoriais romenas.

17:12 Presidente Chinês Visitará a Rússia NovamenteO presidente chinês Xi Jinping está programado para visitar a Rússia em outubro. Xi participará da cúpula do BRICS na cidade de Kazan, confirmou o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi. Xi se encontrará com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo naquele dia. Ambos elogiaram a relação entre a China e a Rússia. Xi expressou sua gratidão pelo convite de Putin para a cúpula do BRICS em Kazan, disse Wang. Putin sugeriu que eles também discutiriam aspectos de sua relação que estão "evoluindo muito bem" durante uma reunião bilateral.

16:50 EUA Preparados para "Modificar" Assistência Militar para a UcrâniaOs EUA estão preparados para "modificar" sua assistência militar à Ucrânia conforme necessário, de acordo com o secretário de Estado Antony Blinken. Durante uma conferência de imprensa em Varsóvia, Blinken foi perguntado se os americanos haviam dado autorização à Ucrânia para atingir alvos dentro da Rússia usando armas ocidentais. Ele respondeu: "Eu posso informar que continuaremos a fazer o que temos feito: modificaremos, adaptaremos, se necessário, inclusive em termos das armas disponíveis para a Ucrânia". Blinken revelou que teve "discussões detalhadas e frutíferas" com seu colega britânico David Lammy na capital ucraniana Kyiv na quarta-feira. Eles levariam isso em conta. "E se necessário, adaptaremos".

16:35 Novo Cargo para Secretário-Geral da NATO StoltenbergO Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, está prestes a se tornar o novo líder da Conferência de Segurança de Munique. O norueguês assumirá o cargo após a conferência de segurança em fevereiro de 2025. Christoph Heusgen, que assumiu o cargo em 2022 e serviu como conselheiro de política externa de longa data da Chanceler Angela Merkel, renunciará ao cargo, enquanto o ex-presidente de longa data, Wolfgang Ischinger, continuará a servir como presidente do conselho da fundação. Stoltenberg deve deixar seu cargo como Secretário-Geral da NATO em 1º de outubro, após dez anos, para o ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

16:11 Trabalhadores da Cruz Vermelha Ucraniana Sofrem Perda em AtaqueEm um ataque russo, três trabalhadores da Cruz Vermelha Ucraniana perderam a vida, de acordo com fontes ucranianas. O incidente ocorreu em uma vila na região disputada de Donetsk, informou a Procuradoria-Geral da Ucrânia via Telegram. Dois outros trabalhadores foram hospitalizados, um deles em estado crítico. "Outra atrocidade do invasor na missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em suas redes sociais. O Defensor do Povo ucraniano, Dmytro Lubinets, instou o CICV a reconhecer a violação das Convenções de Genebra pela Rússia.

15:45 Acesso ao Público Restrito ao Julgamento dos Advogados de NavalnyO juiz que preside o julgamento de três advogados que representam o opositor do Kremlin Alexey Navalny na cidade russa de Petushki foi rapidamente encerrado para o advogado de defesa Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. O juiz citou um aviso da polícia sobre possíveis provocações por apoiadores de Navalny como justificativa. O trio é acusado de pertencer a uma organização extremista - uma referência ao fundo de combate à corrupção de Navalny.

15:18 Julgamento dos Advogados de Navalny Registra Conflito entre Ucrânia e RússiaHá relatórios de um confronto no mar e no ar entre a Ucrânia e a Rússia no Mar Negro. A inteligência militar ucraniana revela que um caça russo Su-30 foi abatido durante uma operação especial no mar (veja a entrada às 08h04) usando uma arma portátil de defesa aérea. No entanto, o exército em Kyiv não divulgou mais detalhes sobre a operação na terça-feira à noite. O Ministério da Defesa russo, porém, afirmou no Telegram que uma tentativa de ataque ucraniano a uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro, utilizando lanchas rápidas, resultou na destruição e afundamento de oito dos 14 barcos, enquanto o restante recuou. O Ministério da Defesa não mencionou a queda de um avião, mas um blog militar pró-Rússia relatou que um Su-30 foi abatido durante o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos Pedem: Estamos Cansados da GuerraOs soldados ucranianos devem usar sua escassa artilharia de forma sábia e estratégica, segundo a repórter da ntv Kavita Sharma, que encontrou tanto armas soviéticas ultrapassadas com munição limitada quanto armas ocidentais superiores, mas escassas, na linha de frente.

14:23 Zelensky: Rússia Inicia Contraofensiva em KurskDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou uma contraofensiva na área de Kursk, na fronteira russa. Esta reação do exército russo está em linha com a estratégia ucraniana, disse Zelensky durante uma entrevista coletiva em Kyiv, sem fornecer mais detalhes. O Ministério da Defesa russo anunciou no Telegram que as forças russas reconquistaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Críticas de Político Iraniano de Alto Nível às Relações com a RússiaUm político conservador iraniano de alto nível ofereceu críticas incomuns às relações Irã-Rússia, diante das recentes sanções e tensões diplomáticas. No X, Ali Motahari, ex-vice-presidente do parlamento, criticou publicamente as novas sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido ao Irã pelo fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou veementemente tais alegações.

13:38 Escassez de Água e Gás na Cidade Ucraniana de PokrovskApós ataques russos, a cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, na Ucrânia, enfrenta escassez de água e muitos residentes ficaram sem gás para cozinhar e aquecer, confirmou o governador da região, Vadym Filashkin. Recentemente, uma estação de tratamento de água foi atingida, deixando a cidade depender de mais de 300 poços de emergência para sua água potável. Além disso, um centro de distribuição de gás foi destruído horas antes, deixando 18.000 residentes em Pokrovsk sem gás.

13:07 Possível Exagero do Número de Navios de Guerra RussosO número de navios de guerra russos participando do exercício militar "Ocean-2024" pode ser exagerado, de acordo com um relatório do site de notícias independente russo "Agentstvo". O Ministério da Defesa russo afirma que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício naval, mas o relatório cita dados online duvidosos do "Global Naval Powers Ranking 2024" e do "RussiaShips.info", que estimam 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Além disso, cerca de 50 navios e submarinos atribuídos à Frota do Mar Negro não estão envolvidos no exercício. A Rússia tem histórico de inflar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Serviço de Contra-Inteligência Militar Amplia Espionagem Russa contra Ajuda à Ucrânia e BundeswehrSegundo o último relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD), os serviços de inteligência russa intensificaram suas atividades de espionagem contra a ajuda alemã à Ucrânia e à Bundeswehr. O relatório destaca que a estratégia dos serviços de inteligência russa passou do nível estratégico para o tático, com foco agora na obtenção de informações sobre a ajuda militar da Alemanha à Ucrânia, incluindo detalhes sobre rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e usos táticos de armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, os serviços de espionagem russa estão cada vez mais alvos das capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de alianças.

11:52 Munz: Ameaça de Armas Atômicas de Berlim Não é InintencionalDe acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, a Grã-Bretanha e os EUA podem aprovar o uso de armas pela Ucrânia contra o território russo. Como a Kremlin conseguiu evitar essa decisão através de ameaças até agora, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas esteja defendendo ataques a Berlim.

11:15 Decisão sobre o Uso de Mísseis de Longo Alcance da Ucrânia pode Levar Mais TempoA decisão sobre o uso de mísseis ocidentais de longo alcance pela Ucrânia na Rússia pode levar mais tempo. A reunião da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde aproximadamente 150 chefes de Estado e de governo se reunirão, é pouco provável que testemunhe essa decisão. De acordo com a mídia americana Bloomberg, o secretário britânico das Relações Exteriores Lammy sugere que a reunião da ONU proporcionará a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance. O presidente ucraniano Selenskyj planeja reiterar sua demanda nessa reunião. Na quarta-feira, Lammy e o secretário de Estado norte-americano Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Selenskyj para ataques contra o território russo. Blinken planeja discutir esse assunto com o presidente Biden na sexta-feira, enquanto o primeiro-ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden no mesmo dia.

10:31 Blinken Visita Polônia após Viagem a KyivO secretário de Estado norte-americano Blinken faz uma parada na Polônia, um importante apoiador da Ucrânia, em seu retorno de Kyiv. Blinken planeja se encontrar com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda para discutir a cooperação adicional com a Polônia, que serve como a principal porta de entrada logística para o apoio militar ocidental à Ucrânia. Os gastos militares da Polônia aumentaram significativamente desde a invasão russa da Ucrânia, com o país encomendando 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa norte-americana Boeing no valor de $10 bilhões.

09:59 Força Aérea Ucraniana Relata Ataque Russo com Drones e MísseisA força aérea ucraniana relatou um ataque russo à Ucrânia usando 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana. Enquanto 44 drones foram interceptados, os dados militares não são totalmente verificáveis. A defesa aérea também esteve ativa em torno de Kyiv para derrubar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Posição Nuclear Mais DuraO especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve demonstrar claramente sua disposição de usar armas nucleares. O objetivo principal da política nuclear da Rússia deve ser fazer com que "todos os atuais e futuros inimigos" entendam que a Rússia está pronta para usar armas nucleares, de acordo com Karaganov. A Rússia poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total, ele acrescenta. Se os EUA afirmarem que estão fornecendo proteção nuclear a seus aliados, isso seria falso, segundo Karaganov. Ele já havia defendido a consideração de um ataque nuclear preventivo para intimidar adversários. Alguns especialistas ocidentais consideram as opiniões de Karaganov benéficas para o Kremlin, uma vez que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais moderado em comparação.

08:46 Ucrânia Espera por Aprovação dos EUA para Usar Mísseis Ocidentais de Longo AlcanceHá um crescente otimismo na Ucrânia de que eles poderão em breve ser autorizados a realizar ataques profundos no território russo usando armas ocidentais. O secretário de Estado norte-americano garantiu durante sua visita a Kyiv que visa assegurar que a Ucrânia tenha "tudo o que precisa". No Reino Unido, as indicações parecem sugerir luz verde para:

08:04 Inteligência Ucraniana Afirma Abate de Caça RussoApós os relatórios do dia anterior sobre um caça russo Su-30SM desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que soldados ucranianos derrubaram o avião durante os engajamentos no Mar Negro. O jornal Kyiv Independent relata. O jato, avaliado em $50 milhões e estacionado na Crimeia, teria sido destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Dezenas Feridas em Konotop devido a Ataque Massivo de Drones RussosO número de feridos no ataque massivo de drones russos à infraestrutura energética de Konotop na noite passada, na região de Sumy, aumentou para 14. De acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, relatando da administração militar regional, um edifício residencial no centro da cidade também foi atingido.

here.

06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha Estão Isentos de Restrições de ViagemO Bundestag vai discutir hoje pela primeira vez o pacote de segurança planejado pelo governo alemão, que inclui restrições a facas e a revogação do status de refugiado para aqueles que viajam para seus países de origem. No entanto, há exceções para refugiados da Ucrânia.

04:50 Ataque Russo a Konotop: Danos Significativos à Infraestrutura EnergéticaEm um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy, vários moradores ficaram feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi temporariamente afetado. Há também danos significativos à infraestrutura energética, deixando a data exata da restauração da eletricidade nas residências particulares incerta. Após o ataque ao centro da cidade, vários incêndios ocorreram; escolas e edifícios residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram levados ao hospital, um dos quais em estado crítico.

03:29 Ajuda Militar Adicional da Letônia para a UcrâniaDurante sua visita a Kyiv, a primeira-ministra da Letônia, Eva Šilina, anunciou um pacote de ajuda militar para a Ucrânia, incluindo a fornecimento de veículos blindados de transporte de pessoal. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, confirmou isso após encontrar-se com Šilina, acrescentando que as discussões sobre a expansão da cooperação na indústria de defesa também estão em andamento.

01:32 Reino Unido Acusa Empresário Iraniano de Fornecer Mísseis à RússiaO governo do Reino Unido anunciou em Londres que um empresário iraniano foi convocado devido a suspeitas de fornecimento de mísseis à Rússia. O governo britânico enfatizou que qualquer fornecimento de mísseis balísticos à Rússia seria interpretado como uma escalada perigosa, desencadeando uma resposta firme. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram novas sanções a Teerã em resposta à suspeita de fornecimento de mísseis, especificamente sobre a suspensão dos acordos bilaterais de tráfego aéreo. A União Europeia já havia mencionado "provas credíveis" de entregas de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Rússia Despacha Soldados Inexperientes em VovchanskDe acordo com relatórios do Exército Ucraniano, a Rússia despachou tropas inexperientes para o front de Kharkiv. O porta-voz Vitalii Sarantsev, falando em nome do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, afirmou que as unidades envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk são inexperientes. A especulação sugere que esses reforços são uma reserva de mobilização reunida pela Rússia, possivelmente formada por ex-prisioneiros ou soldados recrutados de países como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Patrulhas Linguísticas pelo Prefeito no Oeste da UcrâniaO prefeito da cidade de Iwano-Frankiwsk, no oeste da Ucrânia, anunciou o despacho de patrulhas linguísticas devido ao aumento do uso do russo. O prefeito da cidade, Ruslan Marzinkiw, informou à TV canal NTA que qualquer pessoa pode se juntar a essas patrulhas linguísticas. Eles esperam pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já terem se inscrito. Uma linha direta foi estabelecida para que os cidadãos possam denunciar falantes de russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões de pessoas, principalmente de regiões de fala russa no leste e no sul, procuraram refúgio na Ucrânia de fala ucraniana no oeste.

21:42 Erdogan Exige que a Rússia Retorne a Crimeia à UcrâniaO presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, exigiu o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. Erdoğan defendeu o apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. Ele reiterou a exigência do retorno da Crimeia de acordo com o direito internacional. Com a criação da Plataforma da Crimeia em 2021, Kyiv busca atrair mais atenção internacional à situação do conflito em torno da península anexada.

21:05 Ucrânia Apresentará Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, viu o apoio dos EUA como crucial para repelir a invasão russa. "A estratégia para a vitória (...) depende essencialmente do apoio dos Estados Unidos. E de outros parceiros", disse Zelenskyy em uma entrevista coletiva em Kyiv. A estratégia, prevista para ser apresentada antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA estão pressionando Zelenskyy por uma estratégia clara sobre o ataque à Rússia antes de afrouxar as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Blinken, e o secretário do Exterior do Reino Unido, Lammy, eram esperados para discutir um plano de longo prazo com Zelenskyy em Kyiv para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Afirma a Posição de Biden sobre o Uso de Armas na RússiaDe acordo com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, os EUA estão trabalhando diligentemente para atender às demandas militares da Ucrânia, que buscam usar armas ocidentais de longo alcance para ataques a alvos russos. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, deveriam deliberar sobre essas demandas na sexta-feira, de acordo com Blinken em uma entrevista coletiva conjunta com seu colega britânico, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha todos os meios necessários para se defender efetivamente", afirmou Blinken, reafirmando: "Queremos que a Ucrânia vença."

Você pode revisar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

Os mineiros em Dobropillia estão enfrentando dificuldades devido a uma queda de energia causada por ataques russos, afetando a mina de carvão e a infraestrutura da cidade. Enquanto isso, a capacidade militar da Suécia está sendo fortalecida em resposta à situação em andamento na Ucrânia, à medida que o governo sueco planeja dobrar seu orçamento de defesa civil nos próximos três anos.

Leia também: