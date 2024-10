Às 2:56 da manhã, três funcionários da mídia foram detidos durante as celebrações da Rússia em honra da anexação dos territórios ucranianos.

01:34 Ucrânia Expressa Desaprovação ao Apoio da Suíça ao Plano de Paz

A Ucrânia expressou sua insatisfação com o apoio da Suíça a um acordo de paz proposto pela China e pelo Brasil, com o objetivo de pôr fim ao conflito russo-ucraniano. "Qualquer proposta que não enfatize a Carta das Nações Unidas e não garanta a restauração integral da soberania territorial da Ucrânia é inaceitável", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em Kyiv. Eles vêem essas "propostas de paz" principalmente como uma artimanha para diálogo. Os ucranianos também estão frustrados com a ausência de sua presença nas discussões. Na semana passada, a Suíça participou como observadora em uma reunião sediada pelo Brasil e pela China nas margens da Assembleia Geral da ONU. Relatadamente, um conjunto de seis pontos para pôr fim à guerra, iniciado em 2022, foi apresentado na reunião. O componente principal do plano é um cessar-fogo na linha de frente atual, semelhante ao modelo de cessar-fogo da Guerra da Coreia.

00:11 Mãe e Crianças Ucranianas Retornam de Território Ocupado

De acordo com os registros ucranianos, eles conseguiram recuperar três crianças ucranianas e sua mãe do território controlado pelos russos. Eles residiam sob o controle russo na região de Donetsk por um ano, de acordo com o ombudsman ucraniano, Dmytro Lubinets. Ele revelou que os invasores ameaçaram retirar as crianças da custódia da mãe. As crianças foram educadas sob as regulamentações russas na região ocupada. Várias organizações, como a Caritas Ukraine, desempenharam um papel fundamental no processo de repatriação, de acordo com as autoridades ucranianas. De acordo com os relatórios, cerca de 20.000 crianças foram transportadas ilegalmente para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas sendo devolvidas para casa.

22:17 Zelenskyy Descreve "Situação Extremamente Dificil" na Frente de Batalha

Do ponto de vista de Zelenskyy, a situação na frente é bastante desafiadora. Ele descreveu a situação como "extremamente difícil" após uma reunião com comandantes seniores. Isso se aplica a todos os segmentos da frente, bem como às capacidades atuais e futuras do exército ucraniano. O exército agora deve executar tudo o que puder. "O que puder ser feito neste outono, o que pudermos alcançar, deve ser alcançado."

21:48 Trump Sobre Anteriores Declarações Sobre o Término da Guerra: "Ninguém Pegou Nisso"

Durante sua campanha para a presidência dos EUA, Trump afirmou repetidamente que, se reeleito, poderia concluir a guerra na Ucrânia em um dia. No entanto, ele não revelou sua estratégia para alcançar isso em entrevistas recentes. Um jornalista do "Washington Post" agora questiona Trump sobre uma declaração anterior e se ele ainda a mantém. Em julho de 2023, Trump sugeriu na Fox News que diria ao presidente russo Putin que, se ele não concordasse com um acordo de paz, os EUA forneceriam mais apoio à Ucrânia do que nunca antes. Quando questionado sobre isso, Trump agora diz: "Eu afirmei isso, então eu posso afirmar isso. No entanto, eu afirmei e ninguém pegou nisso. Eles não fazem isso porque faz muito sentido."

20:56 Especialista no Plano de Vitória de Zelensky: "Cenário de Negociação Não Melhorou para a Ucrânia"A Ucrânia exige repetidamente a liberação de armas ocidentais, apresentando um plano de vitória em Washington. Em uma entrevista à ntv, o coronel reformado Wolfgang Richter explica, entre outras coisas, por que está claro que a Ucrânia não pode alcançar uma "vitória completa sobre a Rússia".

20:13 Ucrânia Recusa Apoio da Suíça ao Plano de PazA Ucrânia está insatisfeita com a Suíça por apoiar um plano de paz proposto pela China e pelo Brasil. "Qualquer iniciativa que não apresente uma referência clara à Carta das Nações Unidas e não garanta a restauração integral da soberania territorial da Ucrânia é inaceitável", escreveu o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O cerne do plano é relatadamente um cessar-fogo na linha de frente atual. Os EUA e seus aliados europeus rejeitam o plano porque ele não faz referência à Carta das Nações Unidas e à soberania territorial da Ucrânia. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Suíça afirma que eles apontaram a referência ausente, mas ainda o vêem como uma iniciativa que busca um cessar-fogo e uma solução política ao conflito, uma alternativa viável uma vez que a Rússia e a Ucrânia só entregaram discursos hostis na Organização das Nações Unidas.

19:43 A Haia Avalia Investigação Contra a Liderança de LukashenkoO Lithuania, membro da UE e da NATO, solicita ao Tribunal Penal Internacional que investigue a liderança da Bielorrússia por crimes contra a humanidade. O regime autoritário liderado pelo presidente Lukashenko é acusado de ter orquestrado deportações violentas e perseguições, com centenas de milhares de bielorrussos forçados a se deslocar e residirem na Lituânia ou em outros lugares da UE. Os crimes supostos ocorreram a partir de abril de 2020 e continuam até hoje. Lukashenko, um aliado próximo do presidente russo Putin, já está sob investigação pelo procurador-chefe por transportar à força crianças ucranianas para a Rússia.

19:08 Rússia Aumenta Novamente o Orçamento Militar em uma Margem SignificativaA Rússia planeja aumentar significativamente seu orçamento militar para financiar ainda mais a guerra. De acordo com o projeto orçamentário para 2025 publicado no site do parlamento russo, as despesas com a defesa são previstas para aumentar em cerca de 30% para quase 130 bilhões de euros. Além disso, são alocados fundos para segurança interna e itens orçamentários classificados relacionados à guerra na Ucrânia. No total, a defesa e a segurança interna representam cerca de 40% do orçamento total. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo parlamento e assinado pelo presidente Putin. Em 2024, as despesas militares já haviam aumentado em 70% em comparação com o ano anterior. Em contrapartida, a Ucrânia planeja destinar cerca de 60% do seu orçamento à defesa e à segurança no ano seguinte, com um orçamento de defesa de aproximadamente 48 bilhões de euros, que é apenas cerca de um terço do da Rússia.

18:23 EUA e Canadá Interceptam Aviões Russos Não Identificados Perto do AlascaO Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) dos EUA e do Canadá relatou um encontro com aeronaves militares russas não identificadas na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) do Alasca na segunda-feira passada. Esta zona requer que as aeronaves declarem sua identidade, mas é distinta do espaço aéreo de um país. De acordo com o General Gregory Guillot dos EUA, aeronaves do Norad engajaram os aviões russos e um deles exibiu comportamento não profissional, potencialmente colocando em risco todas as partes envolvidas. No final de julho, o Norad também engajou aeronaves russas e chinesas na ADIZ do Alasca, com os aviões permanecendo dentro do espaço aéreo internacional.

17:43 Oportunidades de Emprego para Refugiados Mostram Ganhos Iniciais, Diz ScholzO chamado Impulsionador de Empregos, criado para ajudar refugiados que desejam permanecer em seu novo país a encontrar emprego mais rapidamente, está exibindo resultados iniciais positivos, de acordo com o Chanceler Scholz. Em julho, 266.000 nacionais ucranianos estavam empregados na Alemanha, o que representa um aumento de 71.000 em relação ao ano anterior. Além disso, 704.000 indivíduos dos principais países de origem de solicitantes de asilo estavam empregados, o que também representa um aumento de 71.000. Scholz atribui este aumento parcialmente ao programa Impulsionador de Empregos, que foi introduzido há cerca de um ano e se concentra em um apoio aprimorado dos centros de emprego.

17:06 Putin Delimita Tarefas Chave para "Nova Rússia"Em uma mensagem de vídeo, o chefe do Kremlin Putin delineia as tarefas principais para as autoridades nas terras ocupadas pela Rússia na Ucrânia: "A tarefa principal para todos nós é estabelecer condições propícias para o desenvolvimento dessas terras e garantir a segurança das pessoas. Essa é a tarefa número um. No entanto, não adiaremos a resolução de problemas econômicos e sociais. Trataremos desses assuntos agora", disse Putin à agência de notícias estatal TASS. Há dois anos, Moscou declarou a anexação de quatro regiões na Ucrânia, referindo-se a elas como "Nova Rússia". No entanto, Moscou só controla partes dessas regiões.

16:37 Kara-Mursa: Rússia Tem um Número Maior de Prisioneiros Políticos do que na Era SoviéticaO líder da oposição Vladimir Kara-Mursa afirma que a Rússia atualmente tem um número maior de prisioneiros políticos do que no final da era soviética. "Há mais de 1.300 prisioneiros políticos conhecidos na Rússia de Putin, ultrapassando o número no final de todo o período soviético", diz Kara-Mursa diante do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Ele caracteriza isso como uma "mentira de propaganda de Putin" que todos os russos apoiam seu regime e sua guerra, e pede ação para a libertação de dissidentes presos. As autoridades russas prenderam o crítico do Kremlin em abril de 2022 após ele acusar a Rússia de "crimes de guerra" contra a Ucrânia. Em abril de 2023, ele foi condenado a 25 anos de prisão. Ele foi libertado no início de agosto como parte de uma troca de prisioneiros.

16:15 Rússia Amplifica Ataques NoturnosCom os ataques noturnos com drones da noite anterior, agora são 33 noites consecutivas que a Rússia atacou a Ucrânia com drones e mísseis - a maior sequência até agora. De acordo com a força aérea ucraniana, explosões e tiros de metralhadora foram ouvidos a noite toda em Kyiv. A defesa aérea contra-atacou o ataque de drones por aproximadamente cinco horas. Não foram relatadas baixas.

15:41 Pergunta sobre Uso de Armas Nucleares: Kremlin Modifica Posição NovamenteO Kremlin modifica sua posição mais uma vez quanto ao uso de armas nucleares, após revisões na doutrina nuclear russa que causaram alvoroço. O porta-voz do Kremlin Peskov afirma que o conflito na guerra da Ucrânia não deve ser Consistente associado a uma reação nuclear da Rússia. Após relatórios militares não confirmados no domingo, a defesa aérea russa alegadamente derrubou 125 drones ucranianos. Peskov agora aborda a questão de saber se isso não constitui um ataque aéreo em grande escala ao qual a Rússia poderia responder com armas nucleares de acordo com a nova doutrina. "Decisões importantes foram tomadas, serão documentadas adequadamente. Mas a operação militar especial continua sem estabelecer ligações constantes." Na semana passada, o presidente Putin anunciou regras expandidas para o possível uso de armas nucleares em tom ameaçador. De acordo com isso, a Rússia poderia considerar ataques aéreos em seu território como uma ameaça existencial ou ataques por um país não armado com armas nucleares, mas apoiado por países com armas nucleares.

15:15 Baerbock: Desinformação da Rússia Alvo Principal é a JuventudeA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, expressa preocupação séria com a desinformação e a interferência nas eleições, especialmente da Rússia. "A influência das campanhas de desinformação é considerável", diz Baerbock no Congresso Verde do Futuro em Berlim. Há "um sistema deliberado" por trás disso que alvo especialmente os eleitores mais jovens. Mulheres são particularmente vulneráveis a notícias falsas e ódio. A política verde também se refere a algoritmos em algumas mídias sociais que amplificam intencionalmente o ódio e a incitação. "Se não controlarmos isso, ficaremos indefesos contra essas notícias falsas", ela alerta.

15:01 Rússia Aumenta Orçamento, Silenciosa sobre Despesas MilitaresO governo russo apresenta seu projeto de orçamento para 2025 ao parlamento russo. De acordo com isso, as despesas federais aumentarão para cerca de 400 bilhões de euros no ano seguinte - um aumento de quase doze por cento em relação a 2024. Não são fornecidos detalhes sobre as despesas no setor da defesa. O ministério das finanças apenas menciona que "substanciais fundos" serão alocados "para equipar as forças armadas com armas e equipamentos militares necessários, para pagamentos de compensação e para apoiar empresas no complexo industrial militar".

14:24 Juiz russo condena indivíduo a prisão perpétua por agressão a nacionalistaUm tribunal condenou o acusado no julgamento da agressão ao escritor nacionalista russo Sachar Prilepin. O indivíduo é da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e, segundo a mídia, lutou ao lado de separatistas apoiados pela Rússia. Prilepin é um forte apoiador do envolvimento militar da Rússia na Ucrânia e sofreu ferimentos em um ataque de bomba em maio de 2023 na região de Nizhny Novgorod. Seu motorista foi morto.

13:51 Rússia planeja recrutar 133.000 soldados neste outonoDe hoje até o final do ano, a Rússia planeja recrutar 133.000 indivíduos para o serviço militar, de acordo com a mídia ucraniana. Putin teria assinado um decreto autorizando a campanha de recrutamento do outono. Homens com idade entre 18 e 30 anos que não são da reserva estão dentro da faixa etária de recrutamento. Em troca, soldados cujo serviço está prestes a terminar serão dispensados de suas obrigações militares.

13:14 Ucrânia relata mortes e feridosOs ataques de drones russos resultaram em uma morte e vários feridos, de acordo com informações ucranianas. Em Kupjansk, na região de Kharkiv, um homem morreu, e três indivíduos com idades entre 53 e 72 anos ficaram feridos em Kherson, de acordo com a agência de notícias ucraniana estatal, citando autoridades locais.

12:36 Rússia alega captura de outra vila na região de DonetskAs tropas russas afirmam ter tomado outra localidade no leste da Ucrânia. As forças russas "libertaram ativamente a vila de Nelepowka", anunciou o ministério da defesa em Moscou, usando o nome russo do assentamento de Nelipiwka na região de Donetsk. Recentemente, a Ucrânia relatou ganhos territoriais nesta região. Desde vários meses, as tropas russas vêm avançando contra as forças ucranianas, que estão em desvantagem em termos de tropas e armas. Nelipiwka fica a cerca de 5 quilômetros ao sul da cidade de Torezk, que está sob controle ucraniano, mas tem sido alvo de fogo russo por semanas. Os soldados russos estão gradualmente se aproximando da cidade de Pokrovsk, estrategicamente importante para o exército ucraniano.

11:55 Partisans alegadamente sabotam linha de suprimento russaO movimento partisan Atesh alega ter destruído a via férrea usada pelas forças russas para transportar equipamentos e munições para a linha de frente na região russa de Kursk. A agência de notícias ucraniana estatal Ukrinform cita um post correspondente no Telegram do movimento partisan. Este movimento consiste em ucranianos, tártaros da Crimeia e opositores russos do regime e foi fundado na Península da Crimeia há dois anos.

11:26 Ceticismo público em relação aos esforços anti-corrupção da RússiaDe acordo com sua proposta orçamentária atual, 40% dos gastos do estado da Rússia no próximo ano serão destinados à defesa. Ao mesmo tempo, uma operação contra a corrupção dentro do departamento relevante vem sendo realizada desde a morte de Yevgeni Prigoschin. No entanto, essa iniciativa não é vista com credibilidade pelos cidadãos, como explicado pelo repórter da ntv Rainer Munz em Moscou.

11:01 Cidadão norte-americano enfrenta décadas na prisão por ajudar a UcrâniaO cidadão norte-americano Stephen Hubbard confessou-se culpado em um tribunal de Moscou pelas acusações de atividade mercenária. Ele é acusado de receber pagamento para lutar contra a Rússia pela Ucrânia, de acordo com o jornal britânico "Guardian" com base em informações da agência de notícias estatal russa RIA. A condenação pode resultar em uma sentença de 7 a 15 anos de prisão.

10:20 Kyiv sofre com ataques de drones, resultando em vários incêndiosUm edifício pegou fogo e foi danificado durante o intenso ataque de drones em Kyiv durante a noite, de acordo com autoridades locais relatadas pela Ukrainska Pravda. Não foram relatados feridos. Incêndios em cinco distritos da região foram causados por detritos de drones abatidos, segundo foi relatado. Todos os drones teriam sido abatidos, de acordo com informações ucranianas.

09:36 Putin reitera crença em alcançar objetivos na UcrâniaO presidente russo Putin reiterou seu compromisso com o conflito na Ucrânia. "Todos os objetivos estabelecidos serão alcançados", declarou em uma mensagem de vídeo marcando o segundo aniversário da alegada anexação de quatro regiões pela Rússia. O presidente russo continuou a justificar a invasão, descrevendo o governo ucraniano como uma "ditadura neonazi". A invasão foi realizada para proteger a população de fala russa, afirmou Putin, acusando o governo ucraniano de buscar separá-los permanentemente da Rússia, sua pátria histórica. Putin também criticou as "elites ocidentais" por transformar a Ucrânia em "uma colônia, um posto militar com a Rússia como alvo".

08:46 Líder militar ucraniano é removido da posição de defesa de WuhledarO coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada Independente responsável pela defesa da cidade altamente disputada de Wuhledar, foi realocado. O Kyiv Independent relatou isso, citando o Comando de Forças Conjuntas do Norte. A explicação foi uma promoção e a transferência de experiência de combate. O sucessor de Winnik não foi identificado. Sob o comando de Winnik, a brigada tinha defendido a cidade por mais de dois anos. Os analistas militares ucranianos temem que as unidades russas possam capturar em breve a pequena cidade no sul do Donbass.

08:04 Incêndio relatado em instalação de infraestrutura crítica em MykolaivUm incêndio ocorreu em uma instalação de infraestrutura crítica no distrito de Bashtanka da Oblast de Mykolaiv após um ataque de drone russo, de acordo com a Ukrainska Pravda, citando o chefe da administração militar regional. A instalação específica não foi especificada.

07:24 Kyiv Comemora Vitória Contra Ataque Noturno A administração militar regional informou que um ataque russo em Kyiv durou mais de cinco horas na noite passada. No entanto, todos os drones que se aproximavam foram repelidos com sucesso, de acordo com a agência de notícias do governo ucraniano, Ukrinform, citando a liderança das autoridades. O ataque ocorreu em várias ondas de diferentes direções.

06:44 Presos Criminais a Lutar Pelo Rússia em vez de Ficar nas Prisões Relatos sugerem que a Rússia implementou uma lei que permite às autoridades absolvê-lo de suas responsabilidades criminais se eles assinarem um contrato militar com o Ministério da Defesa. Esta oportunidade foi estendida a presos nas regiões de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, República de Komi, região do Altai e Crimeia ilegalmente anexada, de acordo com os meios de comunicação da oposição russa. Esses relatórios foram citados pelo think tank dos EUA, Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

06:13 Zelensky: Mais de 100 Bombas Guiadas Usadas Diariamente em Ataques à Ucrânia A Rússia continua a lançar ataques implacáveis contra a Ucrânia, com o exército russo relatando o lançamento de cerca de 100 bombas guiadas em áreas alvo diariamente, de acordo com o presidente ucraniano Zelensky em um discurso em vídeo. Recentemente, um ataque russo em Saporizhzhia deixou 14 pessoas feridas. As regiões de Kharkiv, Donetsk e Sumy também foram alvo de bombas guiadas. "Isto é o terror diário da Rússia", afirmou Zelensky, enfatizando a necessidade de mais capacidades de ataque de longo alcance para a Ucrânia, sistemas adicionais de defesa aérea e sanções intensificadas contra a Rússia.

05:43 Estado-Maior Ucraniano: Cautela em Vuhledar Foram relatados novos ataques russos às linhas de defesa ucranianas perto de Donbass. Treze ataques do inimigo foram repelidos perto de Pokrovsk, e dezessete avanços de tropas russas foram detidos perto de Kurachove, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. Os combates estão em andamento na área de Vuhledar. Os especialistas militares ucranianos estão preocupados que a cidade de Donbass do sul, disputada há dois anos, possa cair em breve sob o controle russo.

04:46 Kyiv Sofre Vários Ataques de Drone Kyiv foi alvo de vários ataques de drone russo durante a noite, de acordo com as forças armadas ucranianas. As unidades de defesa aérea engajaram os drones inimigos por várias horas para repelir os ataques. Testemunhas relataram numerous explosions from the use of air defense systems and objects being struck in the air. No entanto, ainda não há relatórios de danos ou vítimas dos últimos ataques. Alertas aéreos estão em vigor em Kyiv, na região circundante e em toda a Ucrânia Oriental desde 1h da manhã, horário local. A força aérea ucraniana havia relatado anteriormente vários ataques de drone em Kyiv e na Ucrânia Ocidental, bem como lançamentos de bombas guiadas a partir de áreas controladas pela Rússia.

03:45 Comissão de Helsinque Pede Mudança na Política dos EUA em relação à Moscou A Comissão de Helsinque, bipartidária, está aconselhando os Estados Unidos a abandonar sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia e reconhecer Moscou como uma ameaça de segurança persistente para o mundo. De acordo com "The Hill", a Comissão sugere que os EUA reavaliem sua abordagem à Rússia, assim como fizeram com a China. As mudanças propostas contradizem as posições de Donald Trump e seus aliados no Congresso, que acreditam que os EUA gastam demais com a segurança europeia. Trump enfatiza a necessidade de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia, mas o presidente da Comissão de Helsinque, o republicano Joe Wilson, expressa dúvidas sobre a possibilidade de chegar a um acordo com o líder russo Vladimir Putin.

02:49 Kyiv sob Ataque de Drones Russos Kyiv está sendo atacada por drones russos, de acordo com as forças armadas ucranianas. As unidades de defesa aérea estão engajadas em repelir os ataques. Testemunhas relatam várias explosões altas e objetos atingidos no ar, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Alertas aéreos estão em andamento em Kyiv, na região circundante e em toda a Ucrânia Oriental.

**01:40 Campanha Eleitoral na Moldávia: Ministro Advert

22:10 A Perspectiva do FPO sobre a Guerra na Ucrânia e a Rússia após as Eleições AustríacasO cenário político austríaco passou por uma grande reviravolta após as eleições. O partido de extrema direita FPO saiu vitorioso, obtendo 28,7% dos votos, segundo as previsões. Sua plataforma política, lançada durante a campanha, revela uma relação tensa com a política externa da UE. Apesar do conflito na Ucrânia, o FPO adota uma abordagem relativamente benevolente em relação à Rússia e não se preocupa com a forte dependência da Áustria do gás russo. Em 2018, o acordo de gás entre Viena e Moscou foi prorrogado até 2040, obrigando a Áustria a comprar grandes quantidades de gás natural e garantir pagamentos mesmo quando não há entrega de gás. Mais de 90% das importações de gás da Áustria no primeiro semestre de 2024 vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-Ministro Russo Viaja para Encontro com o Presidente do IrãoO primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin está programado para visitar Teerã para conversações com o presidente iraniano Massoud Peseschkian, à medida que crescem os protestos no Oriente Médio. As discussões com o vice-presidente iraniano Mohammad Resa Aref estão previstas para segunda-feira, como anunciou a administração russa. Durante essa visita, Mishustin planeja abordar vários aspectos da cooperação russo-iraniana, que incluem comércio, economia, cultura e ajuda humanitária, de acordo com Moscou. As nações ocidentais acusaram o Irão de fornecer drones e mísseis para ajudar a operação militar russa na Ucrânia. No entanto, essas alegações são veementemente negadas pelo Irão.

Você pode encontrar todas as atualizações anterioresaqui**.

A União Europeia, como uma organização global, poderia expressar sua preocupação com a exclusão da Ucrânia das negociações de paz relacionadas ao conflito russo-ucraniano. A UE poderia defender a participação da Ucrânia em todas as discussões em torno de potenciais planos de paz, considerando seu interesse significativo na resolução do conflito.

Além disso, a Suíça, como membro da União Europeia, pode ser encorajada a usar seus esforços diplomáticos para defender a inclusão da Ucrânia em futuras negociações de paz, enfatizando a importância de uma resolução abrangente que respeite a soberania territorial da Ucrânia e o direito internacional.

Leia também: