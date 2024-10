Às 19h30, Zelenskyy decora soldados envolvidos em combate em Kursk

18:53 Incidente com Baerbock Afeta Acesso de Jornalista Russo

Um incidente em uma coletiva de imprensa da Ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York teve consequências para um jornalista da televisão estatal russa. O departamento de credenciamento da ONU afirmou que as ações do jornalista violaram as diretrizes de acesso à mídia, resultando em uma redução do status de acesso. Agora, o jornalista precisa passar por um ponto de verificação de segurança e está limitado dentro da sede da ONU. No terreno da ONU, o jornalista abordou Baerbock enquanto ela estava a caminho de um encontro com a mídia. Baerbock pediu que ele se juntasse aos outros representantes da mídia para que a coletiva de imprensa pudesse começar. O embaixador russo na ONU, Nebensia, pediu a reversão da decisão, alegando que o jornalista nem havia assediado Baerbock nem agido inapropriadamente.

18:11 Putin Aberto a Diálogo com Biden

O Kremlin expressou sua disposição para uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Joe Biden. A agência de notícias estatal russa TASS informou que Biden havia sugerido anteriormente que poderia ser possível conversar com Putin nas margens da cúpula do G20 no Brasil no próximo mês, mas expressou dúvidas sobre a presença de Putin. A TASS citou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, como dizendo que não havia diálogo entre Moscou e Washington sobre esse assunto e não havia pré-condições para isso no momento. Peskov comentou: "No entanto, o presidente tem continuamente expressado sua abertura a todas as comunicações". A questão de saber se Putin, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional, participaria de cada cúpula do G20 surgiu desde o início do conflito. O presidente brasileiro, Lula, havia explicado no final de 2023 que caberia à justiça brasileira decidir se Putin viajaria para a cúpula.

17:26 Residente da Crimeia Enfrenta Longa Pena de Prisão por 'Traição'

Um tribunal em Sevastopol, na Crimeia, sentenciou um residente da Crimeia a 14 anos em um campo de trabalho rigoroso por 'traição'. De acordo com a procuradoria, o homem de 47 anos forneceu detalhes sobre as posições e equipamento do exército russo ao exército ucraniano. Milhares de pessoas já enfrentaram sentenças de prisão, punições ou ameaças sob acusações semelhantes desde o início da guerra.

16:42 Médico sob Investigação por Fraude de Invalidez

A chefe de uma comissão médica na Ucrânia está sendo investigada por ganhar milhões emitindo certificados de incapacidade falsos para homens saudáveis. Raides policiais em sua casa e local de trabalho em Chmelnytskyi cidade apreenderam mais de cinco milhões de euros em dinheiro. Outros dois milhões de euros foram descobertos em contas no exterior. A mulher de 64 anos adquiriu várias propriedades e carros de luxo. Os investigadores encontraram listas de homens que haviam obtido doenças falsas. Ela enfrenta até 12 anos de prisão, de acordo com notícias da mídia. Enquanto isso, promotores na região oriental ucraniana de Kharkiv implicaram 13 médicos que supostamente emitiram certificados de incapacidade para mais de 400 homens por cerca de £2.200 cada.

16:12 Ucrânia Afirma Ataque com Drone em Depósito de Óleo Russo

A Ucrânia afirma ter atacado um depósito de óleo na região russa de Voronezh com drones. "A defesa aérea do inimigo estava ativa, mas sem sucesso", segundo fontes de inteligência do SBU ucraniano. O depósito, contendo 20 tanques, foi atingido durante um ataque noturno de drones, resultando em um grande incêndio. O governador de Voronezh relatou que um drone ucraniano atingiu um tanque vazio em um depósito de óleo, causando um pequeno incêndio que foi rapidamente apagado. No entanto, os serviços de emergência russos relataram um incêndio cobrindo 2.000 metros quadrados em um armazém na região de Voronezh.

16:00 Governador de Cherson Relata Vítima Civil

O governador da região de Cherson relatou uma vítima civil. Uma mulher de 75 anos foi morta quando o exército russo atacou Cherson com um drone no meio da tarde.

15:49 Elogios para a Contribuição da Ucrânia por Wagenknecht, Woidke e VoigtEnquanto a proposta conjunta de política para a Ucrânia pelos ministros da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e pelo presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, recebeu principalmente críticas, elogios chegam da presidente da BSW, Sahra Wagenknecht. Ela elogiou sua "contribuição inteligente e diferenciada" no "Frankfurter Allgemeine Zeitung". O especialista em política externa da CDU, Johann Wadephul, também compartilha desses sentimentos, chamando a proposta de "responsável" já que ela segue as linhas básicas do país, reconhecendo a violação do direito internacional pela Rússia, nossa firme ancoragem na UE e NATO e buscando uma solução dentro da Carta da ONU. Com esse artigo convidado, Wadephul indica que uma "linha vermelha" foi traçada; cruzá-la resultaria em nenhuma cooperação com a BSW. Ele interpreta o apelo como um "sério esforço para construir uma ponte para potenciais negociações de coalizão enquanto se mantêm os princípios". O esforço conjunto dos três principais políticos da CDU e SPD é "um forte sinal". Leia mais aqui.

15:30 Políticos do Leste Europeu Apelam para Diplomacia na Ucrânia: "Vender Valores por Pouca Manutenção do Poder"Irritado com o apelo de líderes políticos do Leste Europeu para aumentar os esforços diplomáticos para resolver o conflito Rússia-Ucrânia, o presidente da CDU, Friedrich Merz, expressa sua preocupação. "A Ucrânia está lutando pela sua própria existência. Em nosso próprio interesse, devemos continuar a apoiá-la. As negociações de paz só podem começar quando ambas as partes estiverem prontas", disse Merz ao "Süddeutsche Zeitung". Críticas também vêm de Michael Roth, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, que sugere extrema cautela se a carta dos três designados presidentes ministeriais fosse uma ferramenta de flexibilização para potenciais negociações de coalizão com a BSW. A presidente da FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, diz ao "Rheinische Post" que parece que "os valores liberais do nosso país estão sendo vendidos por um pouco de manutenção do poder e campanha eleitoral barata". Os chefes da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer da CDU e Dietmar Woidke da SPD, e o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, escreveram um artigo convidado no "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pedindo um cessar-fogo na Ucrânia e instando o governo federal a engajar a Rússia em negociações. Leia mais aqui.

15:05 Autópsia Revela Causa Provável da Morte da "Baleia Espia"Contrariamente às suspeitas de ativistas de bem-estar animal, exames de autópsia revelam que a baleia-branca encontrada na Noruega, frequentemente referida como a "baleia espia", provavelmente não foi ferida por tiros de arma de fogo. A causa provável da morte foi uma infecção bacteriana, possivelmente originada de uma ferida na boca, como sugerido por investigações policiais. Veterinários do Instituto Veterinário Norueguês, ao lado de peritos forenses policiais, confirmaram a ausência de feridas ou projéteis de tiros de arma de fogo no mamífero marinho. Ela foi primeiro avistada na Noruega em 2019, usando um arreio com uma câmera e uma inscrição "Equipamento de São Petersburgo", o que gerou especulações sobre seu possível propósito. A baleia morreu em um fiorde norueguês no final de agosto de 2024. Investigações subsequentes por duas organizações de bem-estar animal sugeriram feridas de tiros de arma de fogo, o que gerou reclamações.

14:33 Novos Ataques de Drones: Kyiv Relata DanosA Força Aérea da Ucrânia relata que drones russos atacaram sua infraestrutura crítica durante a noite, com um total de 19 drones lançados, 9 abatidos e 7 perturbados por interferência eletrônica. O destino dos três restantes é incerto. O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relata um edifício residencial danificado e um incêndio rapidamente apagado. Na região do sul de Kherson, múltiplos ataques atingiram instalações críticas, suprimentos e 35 casas particulares nos últimos dias, resultando em uma morte e quatro feridos.

14:04 Kremlin Avisa Kyiv: "Brincando com Fogo" "Kyiv está brincando com fogo, e nós garantiremos informar os representantes da IAEA sobre isso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à Reuters. Referindo-se à Agência Internacional de Energia Atômica, Dmitri menciona o recente incidente com drones ucranianos perto da usina nuclear de Kursk e afirma um incêndio a algumas milhas de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, anteriormente negou a participação ucraniana no incidente.

13:46 França Envia 12 Caesares para a UcrâniaO ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, anuncia através da plataforma X a assinatura de um contrato com a KNDS para entregar 12 caesares para a Ucrânia. Os caesares, abreviatura de "Camion équipé d'un système d'artillerie", são sistemas de artilharia autopropelidos que podem atingir alvos a até 55 quilômetros de distância. Lecornu destaca a importância de aumentar a produção da indústria de defesa, o que apoiará a Ucrânia. A França já ajudou a Ucrânia com caesares em várias ocasiões.

13:11 Ucrânia: Ataque Derrubando Sede do FSB em NovosibirskUm ataque à sede da agência de segurança doméstica russa FSB em Novosibirsk ocorreu em 3 de outubro. Um clipe da divisão de inteligência militar ucraniana supostamente mostra uma pessoa acendendo o fogo e sendo engolida pelas chamas. Fontes de notícias russas confirmam o incêndio.

12:34 Rússia: Trabalhador da Usina Nuclear Morto por Bomba em CarroUma figura proeminente na usina nuclear controlada pela Rússia em Zaporizhzhia foi morta em uma explosão de bomba em carro. O serviço de inteligência ucraniano publicou um clipe exibindo a explosão do veículo e declarou que o "chefe de segurança" da usina nuclear, Andriy Korotky, foi a vítima fatal. Korotky foi acusado de ser um "criminoso de guerra" que colaborou voluntariamente com os ocupantes russos, de acordo com o serviço de inteligência. Ele havia denunciado funcionários pró-ucranianos na usina nuclear. A liderança pró-russa da usina nuclear reconheceu a morte de Korotky e a chamou de "ataque terrorista orquestrado por Kyiv". O diretor da usina nuclear, Yuri Chernichuk, descreveu-o como um "ataque precipitado" que "precisa ser punido". De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, um dispositivo explosivo foi plantado sob o carro de Korotky em sua residência, que detonou quando ele saiu.

12:02 Münz: Putin Tem Intenção de Mostrar 'A Guerra Vale a Pena' Após a captura da cidade de Vuhledar no leste da Ucrânia, o exército russo aumentará a pressão na região, de acordo com Rainer Münz. Münz, um especialista em Rússia, também explica por que Putin está nomeando cada vez mais veteranos de guerra para cargos oficiais.

11:29 Ucrânia: Mais de 177 Prisioneiros de Guerra Ucranianos Morrem na Custódia Russa Desde o início da invasão russa da Ucrânia, pelo menos 177 prisioneiros de guerra ucranianos morreram na custódia russa, afirma Victoria Tsymbaliuk do centro de coordenação de prisioneiros de guerra ucranianos do "Kyiv Independent". Tsymbaliuk especula que o número real de mortes na custódia russa pode ser muito maior devido à falta de supervisão internacional. "Corpos desaparecidos nem sempre são recuperados, e muitos nem são identificados como estando em custódia pela Rússia", disse ela. Relatos de prisioneiros ucranianos sendo torturados ou mortos na custódia russa surgiram. Em setembro, a Procuradoria-Geral abriu inquéritos criminais sobre as execuções de 84 prisioneiros de guerra ucranianos.

11:00 Rússia Ataca Região de Kirowohrad com DronesAs forças russas bombardearam a região de Kirowohrad, no centro da Ucrânia, com drones, relatou o chefe da administração militar regional, Andriy Raykovych, em seu canal do Telegram. De acordo com ele, um edifício de escritório de uma empresa em Holovaniwsk foi atingido no ataque com drones, ferindo uma pessoa.

10:27 Seguradora UNIQA Sai Finally da RússiaA seguradora austríaca UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a empresa russa Renaissance Life. O preço de venda não foi divulgado. A UNIQA havia anunciado há mais de um ano que pretendia vender sua joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a seguradora russa Renaissance Life. "Com a conclusão da transação, nós finalmente saímos do mercado russo", diz o membro do conselho da UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Incêndios Graves em Dois Depósitos de Combustível da Rússia

Incêndios eclodiram em dois depósitos de combustível na Rússia durante a noite. No região de Voronezh (veja a entrada 05:10), o governador Alexander Gusev culpou um ataque de drone ucraniano pelo incêndio. Ele postou no Telegram que fragmentos de um drone de combate interceptado caíram no depósito e acenderam um tanque vazio. Vídeos do suposto ataque de drone circularam nas redes sociais, mas a extensão do incêndio não pôde ser determinada a partir deles. Em uma vila russa perto de Perm, nas montanhas Urais, um reservatório de combustível cobrindo aproximadamente 10.000 metros quadrados está em chamas. Os serviços de emergência russos relataram isso. Embora não tenham atribuído o incêndio a um ataque de drone, os drones ucranianos são capazes de tais voos de longa distância. A vila fica a aproximadamente 1.700 quilômetros de distância da Ucrânia. Leia mais aqui.

09:30 Julia Navalnaya Vê Negociações com Putin como Fúteis

Julia Navalnaya vê negociações com o presidente russo Vladimir Putin como infrutíferas. "Não há necessidade de discutir com ele (...). Devemos lutar contra ele para que um dia a justiça prevaleça", disse a viúva do crítico do Kremlin Alexey Navalny, morando no exílio, diante do Conselho Constitucional da França em Paris. "O Ocidente não entende que Putin não espera que alguém se aproxime dele para conversar. (...) Isso é completamente irrelevante para ele", ela acrescentou. Ela enfatizou que é crucial "não desistir e não ter medo desse regime". Ela foi colocada em uma lista de "terroristas e extremistas" na Rússia em julho. Pouco antes disso, um tribunal russo emitiu um mandado de prisão contra ela por "participação em uma organização extremista". Ela foi colocada na lista de procurados porque evitou investigações preliminares.

O quartel-general militar ucraniano recentemente divulgou novas figuras de baixas das forças russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia supostamente perdeu aproximadamente 657.940 soldados desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.230 mortes. O relatório originário de Kyiv também afirma que 15 tanques, 59 sistemas de artilharia e 101 drones foram destruídos no conflito. Desde o início da invasão em massa, a Rússia supostamente perdeu um total de 8.908 tanques, 18.965 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 16.494 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais apresentam figuras mais baixas de baixas, mas essas figuras ainda são consideradas como contagens mínimas.

08:09 Ucrânia Sofre 82 Ataques Russos na Região de SumyA Ucrânia testemunhou 82 ataques russos na região de Sumy.

14:33 Forças russas supostamente atacaram a região de Sumy no norte da Ucrânia 82 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com a administração militar regional no Telegram. Os ataques deixaram oito pessoas feridas. A militar russa é suspeita de ter utilizado morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones nesses ataques. A administração militar afirma que mais de dez comunidades na região de Sumy foram atingidas, incluindo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkiwka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia Abre Primeiro Centro de Recrutamento na Polônia

O exército ucraniano estabeleceu oficialmente um escritório de recrutamento na Polônia, de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia. O escritório da "Legião Ucraniana" na cidade polonesa de Lublin é o primeiro centro de recrutamento do exército ucraniano no exterior. O acordo para treinar uma "Legião Ucraniana" na Polônia foi selado anteriormente pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e pelo primeiro-ministro polonês Donald Tusk em julho. Desde a invasão russa, a Polônia ofereceu abrigo a quase um milhão de pessoas da Ucrânia. Estimativas sugerem que cerca de 300 mil pessoas em idade de luta da Ucrânia estão atualmente residindo na Polônia. O ministro da Defesa polonês Waldemar Kosiniak-Kamysz disse ao portal "Wirtualna Polska" que a Polônia não é responsável pelo recrutamento de voluntários ucranianos, mas apenas pelo seu treinamento militar. "O número de ucranianos que expressaram interesse é insuficiente", disse Kosiniak-Kamysz. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, cerca de 200 aplicações foram recebidas até agora.

06:52 ISW: Forças russas exaustas para ofensiva no Leste da Ucrânia

De acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), a militar russa não possui os recursos e pessoal necessários para manter esforços ofensivos consistentes por tempo indeterminado. A ofensiva de verão russa havia sido meticulosamente planejada e preparada pela liderança militar russa por vários meses. No entanto, os reservistas e recursos acumulados para esse propósito podem ter sido significativamente esgotados devido às batalhas prolongadas dos últimos meses, de acordo com o ISW. Como avaliado anteriormente por oficiais ucranianos e ISW, a atual ofensiva russa no leste da Ucrânia deve atingir seu pico nas próximas semanas, se não dias.

06:12 Zelenskyy: "Linha de frente deve ser reforçada"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia a recente visita do novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv, chamando-a de "significativa". Zelenskyy enfatiza a importância de implementar todos os acordos com os parceiros da Ucrânia em relação ao apoio à defesa do país. Ele destaca, em particular, a necessidade de reforçar a linha de frente. Ele também pede permissão dos parceiros para empregar armas de longo alcance contra alvos militares russos situados em território russo. "Todo mundo na aliança está ciente da necessidade", diz Zelenskyy. Além disso, ele defende a permissão para utilizar sistemas de defesa aérea contra alvos militares.

05:35 Ucrânia destaca exposição de armamentos para atrair investidores estrangeiros

O Ministério da Defesa da Ucrânia está ativamente procurando investimentos estrangeiros em sua indústria de defesa. Uma exposição de armas exclusiva foi organizada em um local não revelado na Ucrânia para potenciais investidores internacionais, de acordo com a agência Ukrinform. O vice-ministro Dmytro Klimenkov exibiu uma variedade de armas ucranianas, incluindo um sistema de míssil antitanque, um sistema de artilharia autopropelido, veículos não tripulados kamikaze e veículos para desminagem. "Temos desenvolvimentos distintos que foram amplamente testados em combate e afinados para um padrão particular pelos nossos desenvolvedores", disse ele. De acordo com o Ukrinform, o Ministério da Defesa da Ucrânia já investiu US$ 4 bilhões (€3,6 bilhões) na indústria de defesa e espera atrair mais investimentos de parceiros internacionais.

02:51 Fortalecendo defesas no Leste da Ucrânia

O general Oleksandr Syrskyi, chefe do exército ucraniano, ordenou reforços para instalações de defesa na região de Donetsk no leste. As forças russas estão avançando em vários setores ao longo do leste da Ucrânia. Syrskyi compartilhou nas redes sociais que está colaborando com a 25ª Brigada Paraquedista de Sicheslav em "uma área de frente de linha principal".

22:22 Turismo sofre nos Bálticos devido ao conflito

O conflito russo-ucraniano está afetando o turismo na Letônia, como mencionado no jornal letão "Diena". Empresas de hospitalidade locais e a estatística preocupam-se com a queda no número de turistas russos e o potencial perigo de futuros ataques. Residentes de vários países veem os Bálticos como uma região de alto risco devido à sua proximidade com os conflitos militares em andamento.

21:40 Suíça compromete 1,5 bilhão de euros para a reconstrução da Ucrânia

A Suíça planeja contribuir com 1,5 bilhão de francos suíços (aproximadamente €1,54 bilhão) para projetos de reconstrução na Ucrânia nos próximos quatro anos, de acordo com o embaixador suíço na Ucrânia e Moldávia, Felix Baumann. A maioria dos fundos será destinada à autogestão ucraniana, desminagem e ajuda humanitária. A quantia restante será utilizada em projetos de reconstrução em colaboração com o setor privado suíço, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Terras da Ucrânia. "Nosso representante na Ucrânia estará envolvido na implementação deste projeto", disse Baumann durante uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba destacou a construção de apartamentos para pessoas deslocadas internamente da Ucrânia como uma prioridade para a cooperação com a Suíça.

20:39 Ucrânia Recebe Sistema de Defesa Aérea Patriot da RomêniaO sistema de defesa aérea Patriot foi entregue à Ucrânia pela Romênia, confirmou o porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, à Rádio Livre Europa. "Expresso gratidão a cada nação que nos auxilia na defesa aérea. Sou especialmente grato à Romênia pelos sistemas Patriot. Juntos, podemos aumentar a eficiência, potencialmente encerrando a brutalidade russa ao destruir drones Shahed e mísseis juntos", declarou anteriormente o Presidente Volodymyr Zelenskyy. Após alguma hesitação, a Romênia decidiu doar um de seus Patriots em junho. A ordem de entrega foi emitida no mês passado.

19:57 Forbes: Gazprom Sofre Maior Prejuízo Financeiro em 25 AnosA empresa estatal russa Gazprom relatou um prejuízo líquido de 5,5 bilhões de euros em 2023, marcando seu primeiro prejuízo financeiro em 25 anos, de acordo com a Forbes. O Complexo Químico e de Gás Amur, uma joint venture entre a Holding Sibur da Rússia e a Sinopec da China, ocupa o segundo lugar na lista da Forbes russa das empresas menos rentáveis. Outras empresas listadas entre as cinco empresas russas menos rentáveis incluem a Ozon (prejuízo líquido de 408 milhões de euros), a Corporação Conjunta de Aviação (prejuízo líquido de 326 milhões de euros) e a rede social VK (prejuízo líquido de 326 milhões de euros).

O conflito na Ucrânia teve um impacto significativo na visão da comunidade internacional sobre a situação em Kursk, como reconhecido pelo Presidente Zelensky. A ofensiva em andamento em Kursk, um componente chave do conflito na Ucrânia, tem sido fundamental para mobilizar apoio aos esforços militares da Ucrânia.

