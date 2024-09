Às 19:40, a Rússia está a reforçar a sua política de armas nucleares.

18:35 Zelensky para Discutir 'Estratégia Vencedora' com Biden e Harris

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está agendado para se encontrar com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e a Vice-Presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira. Zelensky planeja apresentar sua chamada 'Estratégia Vencedora' a Biden, detalhando um plano para pôr fim à guerra na Ucrânia. Zelensky prevê que o curso do conflito será decidido por volta do outono. A administração ucraniana acredita que o emprego de armas ocidentais contra alvos em território russo poderia virar significativamente a balança a favor deles. No entanto, essas armas ainda não foram entregues pelos países parceiros da Ucrânia.

De acordo com The Times do Reino Unido, a estratégia inclui quatro aspectos-chave:

Uma demanda por garantias de segurança ocidentais 'resistentes a Trump', como um acordo de defesa coletiva da OTAN

A persistência do avanço da Ucrânia na região russa de Kursk, atuando como uma 'ferramenta de negociação territorial'

Um pedido de armas avançadas

Ajuda financeira internacional para facilitar a recuperação econômica da Ucrânia

18:12 Bundestag Aprova 70 Milhões de Euros para Renovação Descentralizada da Suprimento de Energia da Ucrânia

O Comitê Orçamentário do Bundestag aprovou ajuda no valor de 70 milhões de euros para a infraestrutura de aquecimento e energia da Ucrânia. Isso fornecerá a cidades e municípios ucranianos instalações de aquecimento compactas, sistemas de caldeiras, geradores e painéis solares, como anunciado pelo Ministério Federal para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. O objetivo é ajudar os ucranianos a viver em seu país de origem e resistir aos ataques russos. A Ministra Federal para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Svenja Schulze, se referiu aos ataques russos contra a infraestrutura energética civil, com o objetivo de "cansar e deslocar os ucranianos". Ela acrescentou: "Estamos comprometidos em ajudar a Ucrânia a restaurar seu suprimento de energia de forma descentralizada, o que torna mais difícil para a Rússia destruí-lo".

17:50 Zelensky Advertiu sobre o Risco de Desastre Nuclear

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou sobre o risco de um desastre nuclear devido aos ataques russos à usina nuclear de Zaporizhzhia. Ele afirmou ter inteligência indicando que o Presidente russo, Vladimir Putin, estava planejando ataques a outras usinas nucleares ucranianas. "Tal dia nunca deveria chegar", disse Zelensky na Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Rússia tem negado persistentemente tais acusações. "Se, Deus nos livre, a Rússia causar um desastre nuclear em uma de nossas usinas nucleares, a radiação não respeitará as fronteiras nacionais, e consequências infelizes seriam sentidas em todo o mundo", disse Zelensky. Ele também acusou outros países de fornecer dados de satélite à Rússia sobre essas usinas nucleares ucranianas. Na terça-feira, Zelensky acusou a China de passar imagens de usinas nucleares ucranianas para Moscou.

17:08 Vídeo: Ucrânia Discute o Controle Russo nas Periferias de Vuhledar

Desde 2022, as forças ucranianas e russas têm lutado pelo controle da cidade mineira de Vuhledar. A intensidade do conflito parece estar aumentando, como mostrado por vídeos de combates intensos nas redes sociais. No entanto, o governador de Donetsk nega relatórios de que há tropas russas nas periferias da cidade.

16:31 Ucrânia Procura Financiamento de Aliados para Programa de Drones de Três Anos

A Ucrânia desenvolveu um plano de três anos para a produção de drones, guerra eletrônica e sistemas robóticos terrestres, diz o Ministro da Defesa Rustem Ummerov. O plano foi revelado durante as visitas recentes do ministro aos EUA, Reino Unido, França e Alemanha, bem como à conferência de Ramstein deste mês. "Examinamos quantos seriam necessários e como os usaríamos em níveis estratégico, operacional e tático", disse o ministro. O plano também especifica o número exato de armas que a Ucrânia pode produzir e os fundos necessários. "Vários países já concordaram em financiar nossos drones e mísseis", acrescentou Ummerov. De acordo com ele, a Ucrânia destruiu ou danificou mais de 200 sites militares russos no ano passado, com a ajuda da tecnologia de 'enxame de drones', incluindo um depósito de munições em Toropez. Kyiv tem a capacidade de produzir mais de 3 milhões de drones por ano, mas precisa de financiamento estrangeiro.

15:49 Presidente Lula Advoga Plano de Paz Brasil-China nas Nações Unidas

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, está defendendo o plano de paz desenvolvido em conjunto com a China na Organização das Nações Unidas, apesar da rejeição da Ucrânia à proposta como "destrutiva". Ao condenar a "invasão do território ucraniano", Lula enfatiza a importância de criar condições para negociações de paz entre Kyiv e Moscou. A China e o Brasil apresentaram pela primeira vez seu plano de 6 pontos em maio. O assessor de política externa de Lula, Celso Amorim, está aparentemente agendado para se encontrar com representantes de 20 países na sexta-feira para angariar mais apoio. Os aliados da Ucrânia não participarão das reuniões.

O plano de 6 pontos proposto pela China e pelo Brasil se refere ao conflito como uma "crise" e pede uma conferência de paz aceita pela Rússia e pela Ucrânia, que envolveria "deliberações justas" sobre todas as propostas de paz. Não aborda a integridade territorial da Ucrânia ou a retirada das tropas russas.

15:12 Fontes de Inteligência: China Ajuda Rússia a Desenvolver Drones de Longo Alcance

Fontes de inteligência citadas pela Reuters relatam que a Rússia está desenvolvendo e produzindo drones de longo alcance na China. Trata-se do primeiro caso de drones destinados ao uso na Ucrânia sendo desenvolvidos e produzidos dessa maneira, de acordo com dois oficiais de inteligência que citaram documentos relevantes à agência de notícias. A empresa russa IEMZ Kupol, subsidiária do conglomerado de defesa Almaz-Antey, teria desenvolvido e testado o drone Garpija-3 na China com a ajuda de especialistas chineses. O G3 é estimado ter um alcance de aproximadamente 2.000 quilômetros e ser capaz de carregar 50 quilos de explosivos. De acordo com relatórios de inteligência, este é o primeiro indício concreto de que a China forneceu drones completamente fabricados na China desde o início do conflito. O local de produção e qualquer aprovação para produção em massa permanecem desconhecidos. A China tem consistentemente negado ter fornecido armas à Rússia para uso na Ucrânia.

14:29 Putin Presidirá Reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre Deterrence Nuclear

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, presidirá hoje uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia para discutir a deterência nuclear, anunciou o Kremlin. Essas discussões ocorrem após os pedidos da Ucrânia por mísseis ocidentais com alcance estendido para serem usados em ataques mais profundos no território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu a reunião como significativa. "O Presidente fará um discurso. O restante será classificado como segredo de Estado por motivos óbvios", disse Peskov.

13:54 Peskov Crítica Discurso de Zelensky no Conselho de Segurança da ONU

O Kremlin criticou o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Conselho de Segurança da ONU. "A estratégia de tentar forçar a Rússia à paz é um erro catastrófico", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele declarou a Rússia como defensora da paz, mas apenas se sua própria segurança estiver protegida. Além disso, de acordo com Peskov, os objetivos da "operação militar" na Ucrânia devem ser alcançados. A Rússia continua a evitar se referir ao seu ataque ao país como uma guerra. Moscou exige que a Ucrânia renuncie a território, abandone os planos de ingresso na NATO e passe por uma suposta "denazificação", que o Kremlin presumivelmente interpreta como a instalação de um governo fantoche.

13:18 Sistema de Defesa Aérea Moderno Skynex Fornece Treinamento a Soldados Ucranianos

O Ministério da Defesa da Ucrânia lançou uma imagem mostrando soldados ucranianos recebendo treinamento no moderno sistema de defesa aérea Skynex, da Alemanha. Dois sistemas estão atualmente em uso na Ucrânia, sob ataque da Rússia, com mais dois esperados da Alemanha em breve. O Skynex é otimizado para a defesa de objetivos de perto, como drones. "Agradecemos aos nossos parceiros por fortalecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia. Mais defesa aérea para a Ucrânia = mais vidas inocentes salvas", escreveu o Ministério da Defesa na legenda.

12:42 Apoio da China à Rússia vai Além do Compartilhamento de Informações Estratégicas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a China de compartilhar dados de satélites com a Rússia para espionagem em usinas nucleares ucranianas. Em que medida a China oferece apoio militar à Rússia? De acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz, o apoio não se limita ao compartilhamento de informações estratégicas.

12:01 Politico: Ucrânia Identifica Mediador Preferencial para Acordo de Paz

De acordo com um relatório do Politico, a Ucrânia identificou seu mediador preferencial para facilitar um acordo de paz com a Rússia: o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Um oficial ucraniano sênior comunicou isso ao meio, afirmando que a Índia é o candidato mais promissor da Ucrânia para um acordo de paz com o qual possa conviver. De acordo com o oficial, Modi deixou claro durante discussões de verão com a Ucrânia que, embora Kyiv precise fazer concessões, nenhuma proposta para pôr fim ao conflito deve envolver a rendição de território à Rússia. A Índia mantém boas relações com Moscou.

11:35 Vítimas em Ataque Ucraniano à Região Russa de Belgorod

Cinco pessoas ficaram feridas em um ataque à cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, segundo autoridades. Quatro foram hospitalizadas, anunciou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, pelo Telegram. Vários prédios residenciais e 75 edifícios menores, além de várias linhas de água e gás, foram danificados. Observadores independentes suspeitam que o ataque ucraniano é uma reação a um ataque aéreo russo à cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico Ucraniano Utiliza Patinete Elétrico no Campo de Batalha

Um vídeo lançado pela United24media e compartilhado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostra um médico do exército usando um patinete elétrico em condições de campo de batalha. "Reengenharia da dinâmica de movimento na linha de frente", diz a legenda do clipe. O médico explica que o patinete elétrico é vantajoso para transportar rapidamente e silenciosamente suprimentos como munição, água, rádios e baterias usando ambas as mãos.

10:18 BSW Exige Parar de Enviar Armamentos à Ucrânia após Eleições do Estado de Brandemburgo

Após as eleições do estado de Brandemburgo, o líder do SPD, Lars Klingbeil, pede transparência sobre os objetivos da Aliança para o Progresso e a Justiça Social (BSW) nas conversas exploratórias que se seguem. "Agora que estamos engajados em diálogos, assim como na Turíngia e na Saxônia, primeiro precisamos determinar: Qual é a demanda principal da BSW? Para onde essa aliança está indo?", disse ele no InfoRadio da RBB. Klingbeil argumenta que muitas pessoas ainda não têm clareza sobre esse foco. O objetivo deveria ser analisar os resultados das eleições e formar um governo estável. Klingbeil também critica a exigência repetida da BSW de parar de enviar armas à Ucrânia, afirmando que não é uma tentativa de estabelecer a paz, mas sim ceder a Putin. Ele chama a BSW de um partido populista.

09:39 "Vitória da Propaganda de Putin" - Economista Critica MídiaO economista Rüdiger Bachmann critica a "normalização dos comparsas de Putin pela mídia" como a "maior vitória da propaganda de Putin até agora". Ele questiona por que é possível ter conversas com russo-fascistas, mas não com germano-russo-fascistas, afirmando que ambos deveriam ser off-limits para democratas. O analista militar Gustav Gressel endossa essa perspectiva ao compartilhar o post.

08:55 Reino Unido Envia Mensagem Clara à Rússia no Conselho de Segurança da ONUO Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, fez um discurso contundente no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se diretamente a Putin: "Vladimir Putin, se você bombear hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários para terras africanas, sabemos quem você é. Se você assassinar dissidentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão gira apenas em torno de seus interesses. Você busca expandir seu estado mafioso em um império mafioso, construído na corrupção que drena tanto o povo russo quanto a Ucrânia."

08:28 Ucrânia Relata Ataques Russos com Drones e FoguetesA força aérea ucraniana revela ter sido atacada pela Rússia com 32 drones e oito foguetes durante a noite. Destes, 28 drones e quatro foguetes foram abatidos. Os relatórios preliminares não mostram vítimas ou danos.

07:48 ISW: Tropas Russas se Aproximam da Periferia de Vuhledar - Nenhum Vantagem Tática SignificativaDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas russas chegaram à periferia de Vuhledar e estão intensificando sua ofensiva nas proximidades. O think tank dos EUA não vê uma vantagem estratégica significativa para as ofensivas em andamento na região ocidental do Donbass se a cidade for capturada. A captura rápida de Vuhledar depende de se as tropas ucranianas se retiram ou engajam as tropas russas em um conflito prolongado. Ontem, o canal ucraniano Deepstate relatou que a 72ª brigada mecanizada ainda está defendendo a cidade. Mesmo que Vuhledar seja conquistada, não trará imediatamente benefícios táticos significativos para a ofensiva russa, uma vez que o terreno ao redor é difícil de atravessar e não há rotas logísticas críticas, de acordo com o ISW.

07:06 "Operação Complexa e Bem-sucedida" - Ucrânia Relata Liberações na Região de KharkivO serviço de inteligência militar ucraniano relata a recaptura da usina de energia de Vovchansk na região de Kharkiv, perto da fronteira russa, como resultado de "uma operação complexa e bem-sucedida". Um comunicado e um vídeo acompanhantes revelam que o serviço de inteligência de defesa ucraniano limpou sistematicamente a usina, engajando o inimigo em combate corpo a corpo dentro das estruturas densamente construídas. Em alguns casos, as forças especiais ucranianas engajaram o inimigo em combate corpo a corpo. A usina de energia serviu como "bastião da propaganda", protegida por unidades russas profissionais.

06:31 Parlamentares Russos Proposto Lei Contra "Consciência sem Crianças" PropagandaLegisladores russos estão considerando proibir a propaganda da "consciência sem crianças". O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, anunciou um projeto de lei potencial para proibir a propagação da "consciência sem crianças", descrita como "banimento da ideologia da consciência sem crianças". "Uma grande e amigável família é a base de um estado forte", esclareceu Volodin ainda mais. A Rússia luta com uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, e essa tendência demográfica é intensificada pela ação militar na Ucrânia.

06:05 Comandante da Brigada Alemã-Ledida da Lituânia Assume Cargo na Europa OrientalO novo comandante da Brigada da Lituânia, o Brigadeiro-General Christoph Huber, chegou à Lituânia para assumir o cargo. Ele agora está se preparando para seu papel na Brigada de Infantaria Blindada 45, diz o Exército Alemão no X. O objetivo é criar uma brigada pronta para combate que contribua significativamente para a dissuasão e defesa do país e da aliança. Em resposta ao comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar permanentemente uma unidade de combate na Lituânia. Uma força de até 5.000 soldados é planejada.

05:44 Lübeck Doa Veículos de Bombeiro Usados à UcrâniaLübeck entregou vários veículos de bombeiro usados para serem utilizados na Ucrânia a representantes da organização de ajuda ucraniana. Os quatro veículos de bombeiro e a ambulância - veículos de emergência antigos do corpo de bombeiros voluntários - foram doados no início da semana. "Normalmente, eles seriam leiloados. No entanto, após recebermos um pedido da organização de ajuda ucraniana, os reformamos e agora podemos doá-los à Ucrânia com uma boa consciência, permitindo que sejam utilizados lá", diz Henning Witten, chefe da tecnologia do corpo de bombeiros profissional de Lübeck.

04:45 Pistorius Define Prazos para Modernização do Exército Alemão até 2029O Ministro da Defesa Boris Pistorius enfatiza a urgência de equipar rapidamente o exército alemão. Até 2029, deve-se esperar que a Rússia tenha concluído sua reconstrução militar e possa estar em condições de lançar um ataque militar contra territórios da OTAN, explica o político do SPD durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse. "É por isso que é crucial se adaptar a essa cena de ameaça o mais rapidamente possível", conclui Pistorius.

15:13 Rússia depende fortemente de receitas de gás para despesas militares significativas Apesar de sanções do Ocidente, a Rússia espera altos lucros com petróleo e gás em sua previsão orçamentária para 2025. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin mencionou durante uma reunião do governo em Moscou que as receitas do estado devem aumentar em 12% para 40,3 trilhões de rublos (cerca de 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas deve chegar a quase três quartos. Relatórios sugerem que o orçamento futuro também prioriza o conflito contra a Ucrânia e a produção militar em massa. Uma alocação orçamentária de 13,2 trilhões de rublos para a defesa é planejada, como relatado pela Bloomberg de Moscou. Cerca de 40% de todas as despesas são destinadas à defesa e à segurança interna, ultrapassando os gastos em educação, saúde, serviços sociais e economia combinados.

14:10 Duma simplifica processo de recrutamento para suspeitos de crimes A Duma, a câmara baixa do parlamento russo, aprovou uma lei que permite ao exército recrutar suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. De acordo com o projeto aprovado, indivíduos sob investigação, que ainda não foram condenados, podem se voluntariar para o exército. Se forem condecorados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão anuladas. A lei aguarda aprovação na câmara alta e assinatura do presidente Vladimir Putin.

13:05 Baerbock propõe diretrizes para acordo de paz A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, apresentou princípios para possíveis negociações para pôr fim ao ataque russo à Ucrânia. "A paz significa manter a existência da Ucrânia como uma nação livre e independente. Significa garantias de segurança", afirmou Baerbock durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. Ela enfatizou ainda: " Sempre que discutimos a paz, queremos uma paz justa e duradoura". Baerbock esclareceu: "Para a Ucrânia, a cessação dos combates não deve significar um novo ciclo de preparação na Rússia". Isso se aplica tanto à Ucrânia quanto à Moldávia ou Polônia. A paz deve ser justa e duradoura.

12:21 Blinken acusa China e Irã de facilitar a agressão da Rússia O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pediu uma resposta mais forte da ONU contra os aliados da Rússia na guerra na Ucrânia. "A solução mais rápida é deter aqueles que facilitam a agressão de Putin", afirmou Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU, realizada ao lado da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele também defendeu uma paz justa que esteja de acordo com os princípios da Carta da ONU. Specifically, Blinken pointed out North Korea and Iran's support for Russia.

22:45 China urge por negociações de paz na Ucrânia O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu ao Conselho de Segurança da ONU que trabalhe mais para promover negociações de paz na Ucrânia. "A prioridade é não expandir o campo de batalha, não escalar conflitos e não provocar nenhuma das partes envolvidas", afirmou Wang durante uma reunião de alto nível do conselho, à qual participou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang enfatizou a neutralidade da China. "A China não causou a crise na Ucrânia e não está envolvida nela", afirmou. O Ocidente acusa Beijing de apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, entre outras coisas, fornecendo componentes de armas.

22:09 Zelenskyy questiona negociações com a Rússia O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou ceticismo quanto à discussão de paz com a Rússia para encerrar o conflito atual contra seu país. A Rússia está cometendo um crime global, argumentou Zelenskyy, olhando para o presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Portanto, esse conflito não pode simplesmente desaparecer. Este conflito não pode ser pacificado por meio de negociações", argumentou Zelenskyy. Ele acrescentou: "É preciso tomar medidas".

21:00 Trump defende saída dos EUA da guerra na Ucrânia O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que os EUA deveriam se retirar da guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris - rival político de Trump nas eleições - levaram os EUA ao conflito, argumentou Trump em um evento de campanha na Geórgia. "Agora, eles não conseguem nos libertar. Eles não podem fazer isso". Somente com ele como presidente os EUA poderiam se retirar da guerra: "Eu cuidarei disso. Eu negociarei isso. Eu ajudarei a nos retirarmos. Precisamos nos retirar".

20:30 Fontes afirmam que EUA entregam nova ajuda militar à Ucrânia Os EUA estão enviando nova ajuda militar à Ucrânia no valor de cerca de 375 milhões de dólares, de acordo com fontes. O pacote inclui munições de alcance médio, vários foguetes, artilharia e veículos blindados, de acordo com fontes do governo dos EUA. Um anúncio oficial da ajuda está previsto para amanhã. Este último pacote inclui algumas das maiores quantias de ajuda enviadas recentemente. Armamentos dos estoques militares dos EUA serão utilizados para entrega mais rápida à Ucrânia. Com este último pacote, os EUA já forneceram à Ucrânia mais de 56,2 bilhões de dólares em ajuda militar desde o início da invasão russa em 2022.

No contexto da reunião de Zelensky com Biden e Harris, a administração ucraniana pode discutir a possibilidade de fornecimento de armamentos ocidentais para serem usados em operações militares contra alvos russos para garantir uma vantagem no conflito atual.

Em relação ao plano de três anos do ministro da Defesa ucraniano, o plano inclui um foco significativo no desenvolvimento e produção de drones e sistemas robóticos terrestres para apoiar operações militares futuras.

Leia também: