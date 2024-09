Às 19:36, a Itália deve entregar um sistema de defesa aérea de ponta em Setembro.

Itália Entregará Segundo Sistema de Defesa Aérea SAMP/T à Ucrânia Este Mês

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, anunciou em Roma que a Itália entregará um segundo sistema de defesa aérea SAMP/T à Ucrânia neste mês. Este sistema pode monitorar vários alvos simultaneamente e interceptar potencialmente até dez deles. É o único sistema produzido na Europa com a capacidade de interceptar mísseis balísticos.

19:02: Relatório Sugere que 38.000 Soldados Russos Estão sendo Despachados para a Ofensiva em Kursk

Um oficial de inteligência ucraniano de alto escalão, segundo o Financial Times, sugere que cerca de 38.000 soldados russos estão sendo despachados para a ofensiva em Kursk. No momento, esses contra-ataques não estão em uma escala significativa, e a Rússia precisa despachar mais brigadas experientes para alcançar ganhos substanciais. Anteriormente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que seriam necessários 100.000 soldados russos para repelir a ofensiva ucraniana em Kursk.

18:22: Exército Ucraniano Bloqueia Fuga de Homens que Evitam o Serviço Militar na Fronteira com a Moldávia

Depois de dois anos e meio de guerra, o exército ucraniano enfrenta dificuldades para encontrar novos recrutas. Muitos homens tentam evitar o serviço militar e fugir para países vizinhos, como a Moldávia. Eles estão sendo interceptados enquanto tentam cruzar a fronteira do rio Dniester.

17:44: Razão por Trás dos Aviões Cobertos com Pneus da Rússia Revelada

No final de 2023, alguns aviões militares russos começaram a cobrir suas asas com pneus. A razão disso não estava clara inicialmente. No entanto, um alto oficial militar dos EUA, Schuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, pode ter fornecido uma resposta. Em um painel de discussão no think tank dos EUA Center for Strategic and International Studies (CSIS), Moore afirmou que o objetivo é confundir sistemas de alvo de mísseis modernos. "Se você cobrir as asas com pneus, muitos modelos de visão por computador lutam para reconhecer que é um avião", explicou Moore. Anteriormente, teorizava-se que os pneus poderiam fornecer proteção adicional contra drones kamikaze.

16:56: Tropas Russas Bombardeiam Mina de Carvão Ucraniana

As tropas russas avançam em direção à cidade mineira de Vuhledar, onde detonaram uma das maiores minas de carvão do país. Imagens de vídeo mostram a explosão e o subsequente desmoronamento da torre sobre o poço principal da mina. Estimativa é de que cerca de 150 milhões de toneladas de carvão ainda estão armazenadas na mina.

16:19: Pistorius Reconhece Desafios de Financiamento Militar

Depois do fundo especial de 100 bilhões de euros, o ministro federal da Defesa, Boris Pistorius, reconhece a necessidade de financiamento adicional para a Bundeswehr além de 2023. "O fundo especial será completamente gasto até o final do ano", afirma Pistorius após visitar tropas em Saarlouis. "E então veremos de onde virá o financiamento adicional". Pistorius se refere ao fato de que estão planejados aproximadamente 80 bilhões de euros no orçamento fiscal do governo alemão de 2028 para aquisições e infraestrutura. "Eu assumo isso como uma base, porque precisamos organizar o financiamento adicional para aquisições e infraestrutura", acrescenta Pistorius, enfatizando que isso continua sendo um desafio significativo.

15:51: Ucrânia Alvo Residencial em Belgorod

Os ataques da Ucrânia a cidades russas continuam, com Belgorod, perto da fronteira, sendo o alvo desta vez. Vários carros e um edifício residencial foram completamente destruídos, e outros foram danificados. Oito pessoas ficaram feridas.

15:14: Exercício Naval Conjunto entre Rússia e China Começa

Relatos russos indicam que dois navios chineses chegaram a Vladivostok para participar de um exercício militar conjunto com a Rússia. Navios da guarda costeira chinesa estarão em Vladivostok até sexta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O exercício visa "intensificar a cooperação estratégica" entre os dois militares, de acordo com a China. As forças navais e aéreas de ambos os países participarão de um exercício conjunto, "North-Joint 2024", nos mares do Japão e do Oceano Pacífico perto da costa russa. A China também participará do exercício russo "Ocean-2024".

14:39: Baerbock Advertiu sobre Efeito Dominó se a Ucrânia Cai

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, vê o apoio à Ucrânia como crucial para estabilizar a República da Moldávia vizinha. "Tudo o que fazemos para ajudar a Ucrânia também contribui para a estabilização da Moldávia", afirmou Baerbock durante uma reunião com a Plataforma de Parceria da Moldávia em Chisinau. "Está claro que a principal preocupação das pessoas aqui é que, se a Ucrânia cair, então a Moldávia será a próxima".

13:56: Serviços de Emergência da Ucrânia Relatam Altas Taxas de Mortes em Guerras

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia custou a vida de 97 trabalhadores de resgate do serviço de emergência do estado ucraniano desde a invasão inicial, segundo o serviço ao Ukrinform. Um total de 395 trabalhadores de resgate ficou ferido como resultado de suas missões. A Ucrânia comemora hoje o "Dia dos Resgatadores".

13:44: Jornal dos EUA Estimativa de 1 Milhão de Perdas de Tropas na Conflito da Ucrânia

De acordo com investigações do Wall Street Journal, centenas de milhares de soldados foram mortos ou feridos em ambos os lados do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia relata cerca de 80.000 mortes e 400.000 feridos, enquanto agências de inteligência ocidentais estimam que a Rússia perdeu aproximadamente 600.000 soldados - 200.000 mortos e 400.000 feridos. Nem a Ucrânia nem a Rússia fornecem números oficiais sobre suas respectivas perdas.

13:21 Munz: Rússia Fortalece Exército com Campanha de RecrutamentoPor decreto, a Rússia está fortalecendo sua força militar para 1,5 milhão de soldados. Este movimento envia uma mensagem forte além do conflito na Ucrânia, afirma o correspondente da ntv Rainer Munz, discutindo de onde a Rússia está reunindo seus novos soldados.

12:55 Kremlin Defende Crescimento Militar por Ameaças na FronteiraO Kremlin justifica os planos de aumentar seu exército para se tornar a segunda maior do mundo devido às ameaças crescentes ao longo de suas fronteiras. "Isso se deve às ameaças aumentadas nas bordas de nossas fronteiras", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma chamada de imprensa. "É causado pelo clima altamente agressivo em nossas fronteiras ocidentais e pela instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer respostas necessárias." O presidente Vladimir Putin ordenou na segunda-feira o aumento do tamanho padrão do exército russo em 180 mil soldados para 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o o segundo maior do mundo depois da China.

12:30 RTL/ntv Pesquisas: Maioria se Oposiciona a Armas Pesadas para KyivO governo de Kyiv quer atingir a logística russa - campos de aviação militar, centros de comando, infraestrutura. Na última pesquisa de opinião do RTL/ntv, 64 por cento dos respondentes discordam da entrega de armas ocidentais "que também podem atingir alvos dentro da Rússia". 28 por cento são a favor. Apenas uma maioria está a favor da entrega de tais armas entre os apoiadores dos Verdes (53 por cento) e do FDP (58 por cento). Apenas 34 por cento dos apoiadores do SPD e 31 por cento dos apoiadores da União apoiam esse passo. Não há apoio entre os apoiadores do BSW e apenas 4 por cento entre os apoiadores da AfD. 61 por cento dos apoiadores do SPD e da CDU/CSU são contra tais entregas de armas. Entre os apoiadores da AfD, 91 por cento rejeitam armas de longo alcance, e entre os apoiadores do BSW, é de 97 por cento. A oposição é particularmente forte no leste, com 83 por cento em comparação com 61 por cento no oeste.

11:49 Routt, Suspeito de Atentado, Queria Eliminar Putin e KimRyan Wesley Routt, suspeito de tentar assassinar Donald Trump, expressou há alguns anos o desejo de eliminar Vladimir Putin e Kim Jong-Un, segundo o "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Ela trabalhou na Ucrânia em 2022 e encontrou Routt várias vezes. Walsh descreveu-o como o americano mais perigoso que conheceu durante seu tempo em Kyiv. Ele teria tentado se juntar às brigadas voluntárias e lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 Documentário Controverso "Ucrânia em Guerra" será Exibido no Festival de TorontoO documentário controverso "Ucrânia em Guerra" agora será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Inicialmente, os organizadores mencionaram "ameaças significativas" devido ao filme e anunciaram que não seria exibido no festival. O filme, produzido pela cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova, acompanha vários meses com tropas russas na frente na Ucrânia. O embaixador da Ucrânia no Canadá criticou a decisão, afirmando que o festival está fornecendo uma plataforma para a propaganda russa.

10:51 Embaixador Russo Cético sobre Negociações de PazO embaixador da Rússia em Berlim, Sergei Nechaev, expressou cautela sobre potenciais negociações de paz no conflito da Ucrânia. Primeiro, disse ele, precisamos de um plano de paz. Só então a Rússia pode determinar se o plano está de acordo com suas expectativas. Nechaev se referiu a declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, que havia expressado apoio ao acelerar os esforços pela paz em uma entrevista recente da ZDF. "Haverá certamente outra conferência de paz", disse Scholz. Ele concorda com o presidente ucraniano Zelensky de que a Rússia deve ser incluída nessas negociações.

10:31 Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas Ajuda a Ucrânia para o InvernoA empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo a cooperação com o programa de desenvolvimento das Nações Unidas, UNDP, para a segurança energética. Os analistas temem que os numerosos ataques aéreos russos à infraestrutura crítica resultem em um inverno desafiador para os ucranianos, com numerous interrupções no fornecimento de energia, aquecimento e água. O UNDP está ajudando a Ucrânia a minimizar as interrupções nos serviços essenciais da população, inclusive com geradores a gás.

09:55 Após Ataque a Sumy, 280 Mil Pessoas Ficam Sem EnergiaNa região de Sumy, na Ucrânia, atingida na madrugada de segunda-feira por drones Shahed da Rússia, 280 mil pessoas ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter derrubado 16 drones, mas aqueles que passaram causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28 Ucrânia: Soldados Russos Decapitam Prisioneiro de Guerra com EspadaO comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relata que um prisioneiro de guerra ucraniano foi decapitado com uma espada. "Os russos decapitaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, cujas mãos estavam amarradas com fita adesiva, com uma espada". O grau de brutalidade e selvageria da Rússia é inconcebível, resume o especialista ucraniano. Uma foto do soldado morto foi publicada nas redes sociais hoje. A espada usada no assassinato tem a inscrição "Pelo Kursk" nela. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova compartilham imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captivity russa.

09:02 Comandante Checheno Otimista com Ofensiva de KurskApós a inesperada invasão de Kyiv na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, o exército russo ficou em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow expressou otimismo em seu canal do Telegram, dizendo: "Fiquem relaxados, belisquem alguns pipocas e assistam nossos caras demolirem os inimigos." Desde então, Alaudinow se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos espalhando suas declarações. Segundo especialistas consultados pela AFP, a presença de Alaudinow nos meios de comunicação só é possível com a aprovação dos mais altos escalões. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de uma liberdade de expressão peculiar. Alguns especulam que ele poderia ser um possível sucessor do supostamente fracassado Kadyrov.

08:42 Alemanha Ajuda Ucrânia com 100 Milhões de Euros em Ajuda de InvernoA Alemanha está dando à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno. A Ministra do Exterior Federal, Annalena Baerbock, anunciou isso durante sua visita à República da Moldávia em Chisinau. "Está claro que o outono está chegando e o inverno está batendo à porta", disse Baerbock antes de sua reunião com a Plataforma de Parceria da Moldávia na capital da antiga república soviética. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno" para tornar as condições de vida o mais desafiadoras possível para os ucranianos.

08:01 Ucrânia Relata Ataque Maior em Instalações de Energia em Sumy pelos RussosA Ucrânia relata outro ataque significativo por drones da Rússia. A defesa aérea abateu 34 dos 51 drones russos durante a noite, afirma a força aérea. Os drones estavam ativos em cinco regiões. Segundo as autoridades locais em Sumy, na região nordeste, as instalações de energia também foram alvo. Um total de 16 drones russos foram interceptados lá. Instalações críticas, como sistemas de suprimento de água e hospitais, foram conectadas a sistemas de energia de emergência. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37 Ucrânia: Rússia Sofre 1020 Vítimas desde OntemSegundo o Estado-Maior Ucraniano, a Rússia sofreu 1020 vítimas (mortos e feridos) desde ontem. Isso traz o total de perdas russas desde a invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia foram danificados ou destruídos, e dois tanques. Além disso, seis veículos blindados e 66 drones foram perdidos.

07:10 Kyiv Post: Ataque Ucraniano em Aeroporto Militar Russo

O aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, foi supostamente atacado por drones de ataque ucranianos, de acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", com detonações audíveis nos vídeos. Relatos indicam que bombardeiros estratégicos armados com mísseis estão estacionados no aeroporto, que a Rússia usa para atacar cidades ucranianas.

06:35 Stoltenberg Bem-Vindo à Discussão sobre Armas de Alcance Longo para a UcrâniaO secretário-geral da NATO que sai, Jens Stoltenberg, bem-vindo o recente debate internacional sobre a possível autorização para a Ucrânia lançar armas ocidentais de alcance longo no território russo. "Esta decisão cabe a cada aliado, mas a cooperação é crucial, já que estamos fazendo", disse Stoltenberg à emissora britânica LBC. A Ucrânia vem pedindo essa autorização para alvo centros de comando, aeroportos e infraestrutura na Rússia há semanas. Sobre a preocupação com uma possível escalada da guerra, Stoltenberg disse: "Acredito ainda que o maior risco é que o Putin vença na Ucrânia".

06:13 Facebook, WhatsApp Banem Canal de Propaganda Global RTA empresa Meta está restringindo a disseminação de propaganda do estado russo através de meios como o canal de TV RT. O RT (antigo Russia Today) e suas organizações relacionadas estão sendo banidos globalmente das plataformas da Meta, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Na UE, o RT já foi bloqueado desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação em torno da invasão russa da Ucrânia.

05:33 Lukashenko Libera 37 Prisioneiros na BielorrússiaO líder autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu indulto a 37 prisioneiros. A Administração Presidencial em Minsk afirmou que aqueles libertados foram condenados por "extremismo", frequentemente usado na Bielorrússia para rotular críticos do governo. Entre os indultados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não foram fornecidos detalhes sobre as identidades dos 37 indultados. Nos últimos dois meses, prisioneiros na Bielorrússia foram indultados várias vezes, que foram presos por protestar contra o governo.

03:11 Relatório da ONU: Situação dos Direitos Humanos na Rússia Está se DeteriorandoA violação dos direitos humanos na Rússia está se tornando cada vez mais negligenciada, de acordo com um relatório da ONU. "Agora há um sistema estrutural, patrocinado pelo estado, de violações dos direitos humanos", diz o relatório, observando que o sistema é projetado para reprimir a sociedade civil e a oposição política. Críticos da guerra da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes estão sendo cada vez mais alvo. O relatório estima que pelo menos 1372 prisioneiros políticos foram acusados e sentenciados a longas penas de prisão com base em provas frágeis. Em detenção, esses prisioneiros sofreram tortura. Eles são mantidos em celas de isolamento, e outros são forçados a serem internados em clínicas psiquiátricas. Isso não inclui aqueles conhecidos pelo relatório, e o número real pode ser maior, diz um assistente.

23:24: Suécia vai liderar força da NATO proposta na Finlândia

A NATO está em processo de estabelecer uma presença militar na região norte da Finlândia, com a Suécia sendo um forte candidato para liderar essa operação. Essa iniciativa envolve um modelo distinto de forças multinacionais da NATO, denominadas Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhantes às de países vizinhos que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa sueco, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, confirmaram isso em uma reunião em Estocolmo. Jonson expressou sua gratidão pelo convite da Finlândia para assumir a posição de nação líder dessa presença. O estabelecimento dessa força reforçará a segurança geral da NATO.

O ataque à Ucrânia levou a Itália a fortalecer seu apoio, como demonstrado pelo envio de um segundo sistema de mísseis de defesa aérea SAMP/T neste mês.

Dadas as tensões crescentes e o deslocamento de tropas russas na ofensiva de Kursk, esse sistema de defesa adicional pode desempenhar um papel significativo na proteção do espaço aéreo ucraniano.

