Às 19:34, especialistas em segurança suíços propõem revisar a política de neutralidade do país.

Especialistas Suiços Proposto Mudança da Neutralidade para Cooperação Militar Aumentada com a NATO e UE Uma equipe de especialistas do governo suíço sugere rever a política de neutralidade de longa data do país e promover uma colaboração militar aprimorada com a NATO e a UE. A proposta, obtida pelo Politico, é uma resposta aos crescentes temores de segurança causados pela invasão da Ucrânia pela Rússia. O grupo de trabalho do Ministério da Defesa suíço destaca que a Suíça está enfrentando pressão tanto internamente quanto externamente para esclarecer sua posição de neutralidade. A política remonta a 1515. O grupo de trabalho é liderado por Wolfgang Ischinger, ex-líder da Conferência de Segurança de Munique.

18:58 Exército Ucraniano Relata Mais de 90 Enfrentamentos com Forças Russas Desde o nascer do sol, houve 91 confrontos entre as forças ucranianas e russas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relata isso e descreve a situação na frente de batalha como desafiadora. "As forças de defesa estão fazendo esforços para frustrar os planos ofensivos do agressor russo e destruir seu pessoal e equipamento militar", diz o relatório de situação.

18:22 Comandante Ucraniano Estimativa de Vítimas de Tropas Russas em Agosto As incursões das forças armadas russas na Ucrânia em agosto resultaram em quase 36.810 baixas, segundo Oleksandr Pavliuk, comandante das forças terrestres ucranianas. Ele relatou isso via Telegram, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform. Além disso, as forças ucranianas afirmam ter destruído numerosos armamentos e equipamentos inimigos durante agosto: a Rússia sofreu 193 perdas de tanques, 557 perdas de veículos blindados de combate, 1.517 perdas de sistemas de artilharia, 44 perdas de lançadores de foguetes múltiplos, 33 perdas de sistemas de defesa aérea, mais de 2.000 perdas de veículos e 278 perdas de unidades especiais. Esses números não podem ser confirmados independentemente. O governo russo permanece em silêncio sobre suas próprias perdas na Ucrânia.

17:44 Reino Unido: Tropas Russas Aceleram Progresso em Direção a Pokrovsk De acordo com o relatório de situação dos especialistas de inteligência da defesa do Reino Unido, as tropas terrestres russas estão acelerando seu avanço na cidade disputada de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. "As tropas terrestres russas provavelmente estão a dez quilômetros dos limites da cidade", diz. Os especialistas preveem que o avanço irá desacelerar à medida que as tropas terrestres encontrarem áreas urbanas ao redor da cidade. Pokrovsk desempenha um papel essencial como centro de logística para as tropas ucranianas. Capturá-la provavelmente estenderia as rotas de suprimento existentes, tornando a situação mais desafiadora para as forças ucranianas. O Ministério da Defesa do Reino Unido tem emitido atualizações diárias sobre o conflito com base em inteligência desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

17:16 Vítimas Relatadas após Ataque de Russel em Kurachowe A exército russo alvo da cidade de Kurachowe, na Oblast de Donetsk, usando lançadores de foguetes múltiplos. Pelo menos três pessoas morreram e nove ficaram feridas, de acordo com Vadym Fillaschkin, chefe da administração militar da região do Donetsk via Telegram. A Rússia empregou lançadores de foguetes múltiplos do tipo "Uragan" no ataque a Kurachowe.

16:43 Exército Russo Afirma Progressos na Região de Donetsk O Ministério da Defesa de Moscou relata o avanço das forças russas na região oriental ucraniana de Donetsk. O ministério afirma ter capturado a cidade de Vyimka no norte de Donetsk, perto da cidade ucraniana controlada de Sieversk. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relata nove ataques russos nas últimas 24 horas neste setor da frente, incluindo em Vyimka, mas relata que foram repelidos. Nenhuma das afirmações foi verificada independentemente ainda. O Ministério da Defesa russo também afirma ter feito progressos em sua direção de ataque principal em direção à cidade ucraniana de Pokrovsk.

16:20 Vice-Ministro das Relações Exteriores da Rússia: Doutrina Nuclear Será Modificada devido ao "Caminho Provocador de Nossos Adversários Ocidentais" O governo russo está avançando com a revisão anteriormente anunciada de sua doutrina nuclear. O vice-ministro das Relações Exteriores Sergei Ryabkov diz à agência de notícias do estado TASS que o trabalho está em andamento e visa fazer ajustes. A decisão é "em resposta ao caminho provocador de nossos adversários ocidentais" no conflito da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comenta em uma entrevista que o Ocidente "está ultrapassando os limites" e a Rússia tomará medidas necessárias para defender seus interesses. Os EUA e seus aliados afirmam que o conflito na Ucrânia é uma invasão pela Rússia e o governo de Kyiv está sendo apoiado em sua defesa. Até agora, a doutrina nuclear russa permite o uso de armas nucleares se a soberania ou a integridade territorial da Rússia estiverem sob ameaça.

15:54 Número de Mortos Sobe para 41 em Bombardeio Aéreo em Kharkiv O número de mortos em um ataque aéreo russo em Kharkiv subiu para 41, incluindo cinco crianças, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, citando a administração militar da região. A Rússia bombardeou Kharkiv com mísseis, causando aproximadamente dez explosões e atingindo vários edifícios civis, incluindo um centro comercial.

15:21 Zelenskyy Pede Aprovação para Ataques Mais Profundos no Território Russo O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pediu aprovação ocidental para usar armas fornecidas pelo Ocidente para ataques em território russo após os recentes ataques aéreos russos. De acordo com Zelenskyy, via Telegram, mais assistência é necessária "para defender e proteger completamente as cidades ucranianas". Isso inclui "uma decisão sobre ataques de penetração profunda em sites de lançamento de mísseis russos, a destruição da logística militar russa e lançamentos conjuntos de mísseis e drones". Zelenskyy enfatiza que a Rússia usou 160 mísseis, 780 bombas guiadas ou aéreas e 400 drones de combate contra a Ucrânia apenas na semana passada.

15:03 Força Aérea Ucraniana Abate com Sucesso Oito de Onze Drones IranianosA Força Aérea Ucraniana se vangloria de ter abatido 24 drones invasores. As forças russas lançaram um míssil balístico Iskander-M a partir de Kursk e 11 drones Shahed-131/136 a partir da Crimeia em direção a alvos ucranianos. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, oito drones foram abatidos com sucesso. Os principais alvos eram as regiões ucranianas de Mykolaiv e Sumy.

14:45 Kharkiv Sofre 28 Feridos em Ataque Aéreo RussoA cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, foi atingida por outro ataque aéreo das forças russas, de acordo com autoridades locais. Em um ataque com mísseis, 28 civis ficaram feridos, declarou o prefeito Ihor Terechow. De acordo com o governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov, uma criança de seis anos estava entre as vítimas feridas. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e recentes ataques resultaram em numerous fatalities and injuries.

14:29 Países da UE Importam Mais Gás da Rússia do que dos EUAPela primeira vez em quase dois anos, os países da UE importaram mais gás da Rússia do que dos EUA em um único trimestre. Dados compilados pelo Bruegel, um consultório com sede em Bruxelas, mostram que os países da UE importaram aproximadamente 12,7 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia e 12,3 bilhões dos EUA durante os meses de abril a junho. Embora as importações de gás da Rússia tenham mostrado uma ligeira queda em comparação com o primeiro trimestre de 2024, as importações dos Estados Unidos caíram significativamente. O Mundo relata essas figuras. A Noruega permanece como o principal fornecedor de gás para a UE, com cerca de 23,9 bilhões de metros cúbicos importados durante o segundo trimestre. Antes de invadir a Ucrânia no início de 2022, a Rússia detinha essa posição, mas muitos países da UE reduziram suas importações de gás do país. De acordo com dados da Office Federal de Estatísticas da Alemanha, a Alemanha não está mais importando gás da Rússia. A Rússia agora ocupa o segundo lugar na lista de fornecedores, apenas ligeiramente à frente dos EUA. Os países de destino específicos não são fornecidos nos dados.

14:10 Incêndio em Refinaria de Óleo de Moscou ExtintoO incêndio na refinaria de óleo de Moscou (relatado às 08:01) foi aparentemente apagado, de acordo com um relatório de notícias da agência TASS, citando serviços de emergência. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, declarou que vários fragmentos de drone atingiram a instalação, causando um incêndio em uma sala técnica separada. O exército ucraniano alegadamente atacou usinas de energia na Rússia com vários drones, de acordo com declarações russas.

13:36 Rússia Considera EUA como uma das Partes no ConflitoDe acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, os EUA já estão profundamente envolvidos no conflito através de suas entregas de armas à Ucrânia. As relações entre Moscou e Washington agora estão tão más quanto já foram. Apesar de manter uma posição oficial de que a Rússia não tem preferência entre Trump e a candidata democrata Kamala Harris, Peskov reiterou que a entrega de ajuda militar à Ucrânia não muda as demandas da Rússia pelo fim do conflito.

13:19 Forças Russas Capturam Dois Vilarejos no Leste da UcrâniaAs forças russas aparentemente tomaram o controle de dois vilarejos no leste da Ucrânia, de acordo com declarações do Ministério da Defesa russo. Ptyche e Vuhlinka agora estão sob o controle russo, de acordo com agências de notícias estatais russas, citando o ministério. A verificação independente de tais relatórios do campo de batalha é impossível. As forças russas vêm avançando no front leste há algum tempo e frequentemente anunciam ganhos territoriais.

12:48 Convoy de Grãos Ucraniano Alvo de Tropas RussasTropas russas supostamente atacaram um convoy de grãos transportando mercadorias entre Sumy e Kharkiv, de acordo com relatórios ucranianos. O convoy foi atacado por mísseis, resultando na morte de um motorista de caminhão e danos a 20 outros caminhões. Anteriormente, a força aérea ucraniana havia mencionado um ataque ao setor logístico de Sumy no setor agrícola.

12:15 Fornecimento de Energia e Gás Intacto em Tver após Ataque UcranianoDe acordo com o governador da região russa de Tver, Igor Rudenya, o fornecimento de energia e gás permaneceu inalterado apesar de um ataque de forças ucranianas usando drones. Alvos na oblast, uma região a noroeste de Moscou, foram atingidos pelos drones ucranianos.

11:50 Turismo de Guerra Ganha Popularidade na UcrâniaNa Ucrânia, onde mísseis podem atingir a qualquer hora do dia ou da noite, Dmytro Nikiforov oferece passeios guiados por antigos campos de batalha. Antes da guerra, ele trabalhava como advogado. Agora, ele organiza "Tours de Guerra" em Kyiv e suas áreas vizinhas, incluindo Bucha e Irpin. Nikiforov vê seu trabalho como mais do que apenas uma oportunidade comercial - ele vê isso como uma oportunidade de atrair a atenção global para a guerra e permitir que os participantes testemunhem as realidades duras do conflito. Nikiforov atribui o interesse em seus passeios ao desejo das pessoas de aventura e ao desejo de entender melhor o conflito em andamento.

11:22 Zelenskyy: Rússia Dispara Mais de 780 Bombas Guiadas na Ucrânia Esta SemanaO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy argumenta que é justificável que a Ucrânia responda ao terror russo com todos os meios necessários para detê-lo.only this week, Russia has launched more than 160 rockets, 780 guided bombs, and approximately 400 unmanned aerial vehicles of various types against Ukraine.

11:04 Ucrânia: Uma Vítima Fatal e Quatro Feridos em Ataque em SumyUm civil perdeu a vida e outros quatro ficaram feridos devido a uma barragem de artilharia russa na região de Sumy, no leste da Ucrânia, de acordo com fontes locais. "Os russos realizaram 18 ataques às fronteiras e assentamentos na região de Sumy durante a noite e as horas da manhã", notaram as autoridades regionais via Telegram. "Foram registrados 47 impactos." A região de Sumy faz fronteira com o óblast de Kursk, na Rússia, onde tropas ucranianas atacaram em 6 de agosto.

10:28 Comandante Militar Ucraniano: Frente Leste DesafiadoraO chefe do Exército Ucraniano, Oleksandr Syrskyi, declarou que a situação na frente leste é complexa. "A situação é exigente na zona principal de ataque do inimigo. No entanto, decisões rápidas e necessárias estão sendo tomadas em todos os níveis", afirmou o chefe do Exército Syrskyi via Telegram. Ele visitou a linha de frente perto de Pokrovsk na semana passada. Os combates lá são descritos como "intensos". Syrskyi não revelou a área específica da ofensiva russa, embora ele e o presidente Volodymyr Zelenskyy tenham afirmado que as forças russas têm se concentrado na estratégica cidade de Pokrovsk no óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Tropas Russas Falham em Força na Ucrânia

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em sua última análise, as tropas russas não conseguem operar em plena força na Ucrânia devido à falta de pessoal e equipamento. Isso é atribuído à política militar ineficiente do Kremlin. O ISW cita várias fontes, incluindo um relatório de um soldado russo mobilizado que criticou a incapacidade do governo russo de estabelecer um sistema de mobilização abrangente para substituir as perdas de pessoal e aumentar as reservas via Telegram.

09:21 Ucrânia: Novos Dados de Vítimas de Tropas Russas

O Estado-Maior Ucraniano divulgou novas estatísticas de vítimas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia sofreu aproximadamente 616.300 soldados desde 24 de fevereiro de 2022, com uma perda diária de 1.340. O relatório de Kyiv também indica que dez tanques, 22 sistemas de artilharia e 36 drones foram destruídos. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia supostamente perdeu 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. Estimativas internacionais sugerem uma contagem de baixas menor, embora esses números provavelmente estejam subestimados.

09:00 Rússia: 158 Drones Ucranianos Neutralizados

A Rússia relatou ter neutralizado um total de 158 drones ucranianos, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia em Moscou (veja os itens 07:03 e 03:45). A Força Aérea Ucraniana atacou usinas de energia e refinarias em um ataque em massa de drones, com a região de Moscou e Tver, que faz fronteira com ela ao norte, sendo particularmente afetadas.

08:32 DeepState: Avanço Russo na Região de Donetsk

As forças russas estão avançando na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com analistas do canal DeepState, afiliado ao Exército Ucraniano. As tropas russas supostamente capturaram Paraskowijiwka na região de Donetsk e fizeram avanços em três assentamentos: Kostyantynivka, Hrodivka e Halytsynivka.

08:01 Prefeito de Moscou: Incêndio em Refinaria de Petróleo Após Ataque

Um incêndio eclodiu na refinaria de petróleo em Moscou, confirmado pelo prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin. Isso ocorreu após um ataque de drone ucraniano. Mais detalhes não estão disponíveis no momento.

07:28 Cidades Fantasma: Região de Fronteira Ucraniana Progressivamente Vazia

A guerra afetou quase todos os cantos da região de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nos últimos anos. Embora o Exército Ucraniano possa efetivamente repelir as forças russas logo atrás da fronteira russa, há poucos assentamentos habitados restantes no lado ucraniano.

07:03 Rússia Repela 'Massiva' Ataque de Drones, de Acordo com Próprios Relatórios

A Rússia afirma ter repelido "massivos" ataques de drones no oeste da Rússia e um ataque a Moscou, de acordo com seus próprios relatórios. "Nossos defensores estão resistindo a uma tentativa de ataque em massa de drones no território da região de Bryansk", explica o governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, via Telegram. Mais de 26 drones (veja o item 03:45) foram supostamente "identificados e destruídos" pela Força Aérea Russa.

06:23 Rússia: Ataque de Drone a Usina de Energia em Kaschirskaja

Uma usina de energia em Kaschirskaja, um distrito na região de Moscou, foi atacada por drones ucranianos, de acordo com o chefe do distrito, Michail Schuwalow, via Telegram. Não há relatos de feridos, embora nada tenha sido destruído e não tenha ocorrido incêndio. Anteriormente, foram relatados ataques à usina de energia de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou.

05:40 Explosões Perto de Usina de Energia Russa em Tver

Relatos de vários canais do Telegram na Rússia indicam que explosões altas podem ser ouvidas perto da usina de energia de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou. A usina de energia é uma das maiores geradoras de energia no centro da Rússia. Anteriormente, o governador da região relatou a destruição de cinco drones lançados da Ucrânia. Não há relatos de feridos. Os serviços de emergência estão no local.

16:54 Ziemiak: Alemanha Precisa Engajar-se Mais com a PolôniaO político da CDU Paul Ziemiak está pedindo ao governo alemão que aumente seu engajamento para fortalecer as relações com a Polônia. "Não é uma Alemanha poderosa que assusta os poloneses hoje - é uma fraca", afirmou o chefe do Grupo Parlamentar Germano-Polonês para web.de. A Polônia sente que sua voz não está sendo ouvida adequadamente pela Alemanha, especialmente na política de defesa. Aqui, a Alemanha cometeu erros no passado e só decidiu por um apoio mais forte à Ucrânia "devido à pressão dos estados vizinhos".

15:45 Rússia: Mais Drones AbatidosDe acordo com as autoridades russas, a defesa aérea russa frustrou pelo menos cinco drones na área de Moscou. 26 drones foram destruídos na região fronteiriça de Bryansk, no sudoeste da Rússia, mais de dez na região de Voronezh e outros na região de Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. Essas informações foram compartilhadas pelos governadores das regiões afetadas no Telegram. Não foram relatados danos ou feridos.

14:39 Rússia: Ataque de Drone em Moscou FrustradoDe acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobjanin, a defesa aérea russa neutralizou um drone a caminho de Moscou. Relatórios preliminares sugerem não haver feridos ou danos durante o ataque do drone.

13:39 Países Baixos Concordam em Enviar 28 Veículos Blindados Anfíbios para KyivOs Países Baixos enviarão 28 veículos blindados anfíbios do tipo Viking Bandvagn S10 para a Ucrânia. Isso foi anunciado pelo ministro da Defesa dos Países Baixos, Ruben Brekelmans, na plataforma X. De acordo com Brekelmans, pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais dos Países Baixos treinou soldados ucranianos no manuseio desses veículos. O Viking Bandvagn S10, com esteiras de borracha, pesa aproximadamente 11 toneladas e pode atravessar vários tipos de superfície, incluindo água. "A Ucrânia precisa urgentemente da nossa assistência para contra-atacar o agressor russo. O nosso apoio à Ucrânia continua a conter a Rússia", escreveu o ministro. Ele não especificou a data de entrega.

12:35 Hodges Critica Política do Ocidente para a Ucrânia como "Horrivel"O ex-general dos EUA Ben Hodges critica a política do Ocidente de impedir a Ucrânia de atacar a Rússia. Hodges afirmou no Fórum Globsec em Praga, de acordo com o "Kyiv Independent", que o Ocidente não tem "um objetivo claro". Kyiv intensificou a pressão para levantar a proibição ao invadir a região russa de Kursk. No entanto, a Casa Branca manteve sua posição, apesar de alguns políticos dos EUA apoiarem os pedidos de Kyiv. "Essa política desastrosa, que na verdade protege melhor os aeroportos russos do que os civis ucranianos, reflete o fato de que não temos um objetivo claro", disse Hodges. De acordo com o ex-comandante dos EUA, a administração Biden está falhando em sua "missão mais importante - definir nossos objetivos".

23:25 Zelensky Pede aos Parceiros que Permitam Ataques à RússiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está intensificando sua campanha para que seus aliados permitam ataques à Rússia. "Limpar o céu ucraniano de mísseis de cruzeiro russos é um passo significativo rumo à obrigar a Rússia a buscar um fim à guerra e uma paz justa", disse Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. "Precisamos dos meios para proteger efetivamente e de forma abrangente a Ucrânia e os ucranianos. Precisamos tanto da autorização para capacidades de longo alcance quanto de mísseis e foguetes de longo alcance." Os representantes de Zelensky supostamente compartilharam todos os detalhes necessários com os aliados da Ucrânia sem fornecer especificidades. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, informou à CNN, broadcaster dos EUA, que os aeroportos russos de onde as cidades ucranianas são atacadas estão ao alcance de armas de longo alcance.

22:15 Estônia e Letônia Comemoram 30º Aniversário da Retirada de Tropas RussasA Estônia e a Letônia comemoraram o 30º aniversário da retirada de tropas russas com eventos memorialísticos. Mais de meio século após a ocupação do Exército Vermelho Soviético, as últimas tropas russas deixaram os atuais membros da UE e da NATO, Estônia e Letônia, em 31 de agosto de 1994. Em Tallinn e Riga, os presidentes Alar Karis (Estônia) e Edgars Rinkēvičs (Letônia) reconheceram a importância simbólica, política e legal dos eventos de três décadas atrás. Se a retirada não tivesse ocorrido, nem a independência genuína nem o caminho para a adesão à UE e à NATO em 2004 teriam sido possíveis, enfatizaram os dois líderes em encontros com aqueles envolvidos nas negociações de retirada com a Rússia. Hoje, os estados bálticos são um dos maiores apoiadores da Ucrânia em sua defesa contra a Rússia. O medo de se tornar o próximo alvo do exército do Kremlin tem crescido na região desde o início do conflito.

21:03 Campeão Mundial de Kickboxing Ucraniano Morto na FrenteO campeão mundial de kickboxing de 28 anos Roman Holovatiuk morreu em ação na Ucrânia. O Comitê para a Juventude e o Desporto do Parlamento Ucraniano confirmou isso. Holovatiuk era de Kamyanez-Podilskyj, no oeste da Ucrânia. Aos 22 anos, ele se destacou com uma medalha nos Jogos Mundiais na Polônia em 2017. Ele então continuou sua carreira bem-sucedida, se tornando mestre esportivo no kickboxing WAKO, finalista dos Jogos Mundiais, campeão mundial e vencedor múltiplo da Copa do Mundo e da Europa, e campeão ucraniano múltiplo. Após a invasão russa em fevereiro de 2022, ele se alistou voluntariamente no exército.

Leia também: