Às 19:26, Nouripour expressa seus sentimentos em relação ao sucesso da AfD: "Minhas simpatias estão com aqueles que nutrem medo"

19:13 Última previsão para Saxônia: vantagem do CDU enfraqueceA última projeção da ZDF revela a AfD se aproximando do CDU: os Democratas Cristãos agora lideram com uma margem mínima de 31,7%, mal superando a AfD com 31,4% dos votos. O BSW fica com 11,4%, enquanto o SPD fica abaixo com 7,8%. Os Verdes estão mais seguros no parlamento estadual com 5,5%, mas a Esquerda não atinge a faixa de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht almeja coalizão com CDU e possivelmente SPD na TuríngiaA líder do BSW, Sahra Wagenknecht, espera por uma coalizão com o CDU e possivelmente o SPD na Turíngia. "Genuinamente esperamos formar um governo forte com o CDU - provavelmente também com o SPD", disse ela na ARD. Depois de cinco anos de governo minoritário, as pessoas anseiam por um governo majoritário estável que possa lidar com questões urgentes como "a grave escassez de professores" na Turíngia, ela enfatizou. Ao mesmo tempo, as pessoas desejam um governo estadual que possa fazer sua voz ser ouvida no nível nacional - um que, segundo Wagenknecht, advogaria por "paz, diplomacia" e se oporia ao posicionamento de mísseis norte-americanos na Alemanha. Ela exclui claramente qualquer coalizão com a AfD na Turíngia.

19:02 Última previsão para Turíngia: AfD registra melhoria adicionalA última projeção da ZDF para os resultados das eleições na Turíngia indica que a AfD está se saindo melhor do que o projetado inicialmente. De acordo com isso, os extremistas de direita agora alcançam 33,1% dos votos no estado federal. O CDU cai para 24,3%, enquanto a aliança de Sahra Wagenknecht está em 15%. A Esquerda, atualmente liderada pelo popular Ministro-Presidente Bodo Ramelow, perde cerca de 8 pontos percentuais e agora está em 11,7%. O SPD está em 6,6%, e os Verdes em 4% dos votos.

18:56 Göring-Eckardt vê sucesso da AfD como um "acordo de despertar democrático" na AlemanhaMais do que a derrota do Partido Verde na Turíngia, os políticos federais estão alarmados com o sucesso da AfD na Turíngia. Katrin Göring-Eckardt, vice-presidente do Bundestag do Partido Verde, vê o sucesso dos extremistas de direita como um "acordo de despertar democrático" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, admite a decepção do partido com seu fracasso, mas o vê como "mínimo" dado que a AfD agora é a força mais forte em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer remains optimistic about Saxony: "We have every reason to celebrate"The Saxon Minister President Michael Kretschmer sees the CDU as a pillar of the government coalition. "We have every reason to celebrate," he said at his party's election celebration. "Behind us are five challenging years," the people of Saxony have trusted the CDU and stood against a so-called "protest vote." "We know how disappointed people are with what's happening in Berlin."

18:39 Initial prediction for Saxony: CDU's lead over AfD narrowsPreliminary projections from ZDF suggest the CDU's edge over the AfD is narrowing in the Saxony state election: The CDU now only has a slim lead with 31.9%, compared to the AfD's 31.3%. The BSW comes in at 11.6%, while the SPD falls short at 7.8%. The Greens barely make the state parliament with 5.2%, but the Left falls just short with 4.5%.

18:33 Weidel demands government participation for AfD in Thuringia and SaxonyAfD federal party leader Alice Weidel is demanding government participation for her party in Thuringia and Saxony. "Under normal circumstances, as often happens in this country, the strongest party, which is the AfD, begins exploratory talks," she says on ARD, referring to Thuringia. "The voter wants the AfD to be involved in the government. We have the support of 30% of the voters in both federal states, and without us, a stable government is simply not possible."

18:30 Kühnert acknowledges SPD's lackluster results in Thuringia and SaxonySPD secretary-general Kevin Kühnert acknowledges his party's modest results in the Thuringia and Saxony elections. "This is not a night to celebrate for the SPD," he said on ARD. He admits that his party has been battling difficulties for years. "There was a risk of being expelled from the state parliaments," said Kühnert. "Fighting is essential, we are needed." He emphasizes that changes are needed, such as more communication and listening to voters. When asked about Chancellor Olaf Scholz, he said, "We must explain our politics collectively."

18:23 Höcke celebrates Thuringia result as "historic victory"AfD parliamentary group leader Björn Höcke celebrates the Thuringia result as "historic." The AfD is now the strongest people's party in the federal state, "the ridiculous firewall nonsense must end," he said on MDR. He states that change will only occur with the AfD.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: No mesmo nível que a CDU O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, elogiou o desempenho do seu partido na Turíngia, atribuindo-o a uma mudança nas sentimentos dos eleitores em ambos os estados. Falando na ZDF, ele afirmou que a AfD está aberta a negociações com todos os partidos. Na Saxônia, Chrupalla mencionou que a AfD está virtualmente no mesmo nível que a CDU e eles pretendem governar pelo bem da Saxônia.

18:17 Secretário-geral da CDU: Sem coalizão com a AfD na Turíngia ou Saxônia O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, recusou categoricamente qualquer coalizão com a AfD na Turíngia ou Saxônia. Ele enfatizou sua posição, afirmando que eles formarão governos a partir do centro parlamentar, expressando confiança no sucesso dessa estratégia. Linnemann acrescentou que a CDU, como a última sobrevivente dos partidos populares, atua como uma barreira, e os partidos do semáforo enfrentaram repercussões.

18:13 Projeção para a Saxônia: CDU lidera de perto, BSW em 12%, Verdes na beira A projeção inicial para a eleição estadual da Saxônia mostra a CDU como a vencedora com 31,5% dos votos, ultrapassando de perto a AfD com 30%. O BSW fica em terceiro lugar com 12%, enquanto o SPD continua sua presença na parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes mal conseguiriam atingir a faixa de 5,5% para permanecer no parlamento estadual. A Esquerda ficaria fora com 4%, e o FDP não conseguiria se classificar para o novo parlamento.

18:10 Projeção para a Turíngia: AfD lidera, BSW fica com 16% O relatório preliminar para a eleição estadual da Turíngia destaca uma liderança significativa da AfD, com 30,5% dos votos, seguida pela CDU com 24,5% e a Esquerda com 12,5%. O SPD participaria do parlamento estadual com 7%, enquanto o BSW garantiria uma cadeira com 16%. Os Verdes e o FDP ficariam abaixo de 5%.

18:01 AfD lidera na Turíngia, BSW marca double digits na Saxônia De acordo com a projeção inicial após a eleição estadual da Turíngia, a AfD emerge como a clara líder, com o SPD cruzando a marca de 5%, enquanto os Verdes e o FDP ficam abaixo. Na Saxônia, o BSW registra um resultado de dois dígitos. A CDU está ligeiramente à frente da AfD nas projeções, enquanto a Esquerda e o FDP não seriam representados no parlamento estadual, segundo as previsões, mas os Verdes continuariam a existir.

17:18 Cadeira de Höcke no parlamento estadual é incerta O futuro do líder da fração da AfD na Turíngia, Björn Höcke, no parlamento estadual permanece incerto. Seus colegas de partido competitivos poderiam potencialmente custar-lhe o assento. Vários candidatos da AfD têm boas chances de garantir um mandato direto, mas Höcke enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD ganhar mais mandatos diretos do que têm direito com base nos resultados do segundo voto, ninguém poderá entrar no parlamento estadual pela lista estadual, inclusive o primeiro na lista, Höcke. Nessa situação, a AfD poderia abordar um candidato bem-sucedido em mandato direto para renunciar ao seu assento no parlamento estadual, permitindo que Höcke assegure o seu.

16:48 AfD evitará cobertura da mídia na festa da eleição na Turíngia Há uma alta probabilidade de que a festa da eleição da AfD na Turíngia não será coberta pela mídia. Apesar de ser considerada de extrema-direita pela agência de inteligência interna, o partido tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal interveio, impedindo a exclusão, o que fez com que a partido estadual excluísse toda a imprensa, alegando problemas organizacionais devido ao espaço limitado no local do evento.

16:29 Quartos dos eleitores votaram por correspondência na Saxônia Para a "eleição crítica" na Saxônia, como foi declarada pelo seu ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, cerca de 24,6% dos eleitores já votaram por correspondência. O supervisor da eleição estadual espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correspondência. A participação dos eleitores é ligeiramente maior do que em 2019.

15:52 Höcke vota em Lada na Turíngia O presidente estadual da AfD e candidato principal da Turíngia, Björn Höcke, de 52 anos, votou ao meio-dia. Ele chegou à sua seção de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo.

O ministro-presidente Bodo Ramelow, de 68 anos, votou na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ele lidera um governo de minoria desde 2014.

15:40 Eleitores comparecendo mais do que na última eleição Na Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h, um aumento de 2,2% em relação à última eleição realizada há cinco anos. Essa tendência sugere uma alta participação, sem contar os votos por correspondência, de acordo com o comissário da eleição estadual. Na Saxônia, a participação foi de 35,4% ao meio-dia, ligeiramente maior do que em 2019, mas espera-se que os votos por correspondência sejam maiores do que no ano anterior. As urnas em ambos os estados fecham às 18h.

15:13 Esperança eleitoral de Kretschmer

14:40 Preocupações Além da Migração para Saxônia e TuríngiaUma grande pesquisa revela que aproximadamente um terço dos eleitores em Saxônia e Turíngia planejam votar no AfD nas próximas eleições. A pesquisa revela as principais preocupações e questões, com a imigração sendo apenas uma delas.

14:13 Höcke Sai da Cabine de Votação RápidoO candidato principal do AfD em Turíngia, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia, mas deixou a cabine de votação de Bornhagen rapidamente sem falar com jornalistas. Depois de ter perdido para o candidato do CDU em seu distrito natal de Eichsfeld, Höcke mudou-se para a circunscrição de Greiz, onde também enfrenta uma provável derrota contra o CDU.

13:50 Participação do Eleitor em Turíngia Semelhante a 2019Em Turíngia, a participação do eleitor é semelhante à eleição parlamentar anterior. Até às 12h, cerca de 32% dos eleitores inscritos tinham exercido o direito de voto, excluindo os votos antecipados. Em 2019, a participação era de 31,2% na mesma hora. Há também um maior interesse na eleição estadual em comparação com as recentes eleições europeias e locais, onde a participação era de 24,3% na mesma hora.

13:29 Participação do Eleitor Esperada Alta em SaxôniaEm Saxônia, a participação do eleitor é esperada para ser alta, com 25,8% dos eleitores inscritos tendo exercido o direito de voto até ao meio-dia, de acordo com a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em 2019, a participação era de 26,2% na mesma hora. Os votos antecipados ainda não estão incluídos nos números preliminares, mas espera-se que 24,6% dos eleitores inscritos votem por correspondência, em comparação com 16,9% em 2019. As eleições decorrem sem interrupções, de acordo com a comissão eleitoral estadual.

13:11 Lucke: Ausência do SPD Poderia Impactar Coalizão de BerlimO resultado das eleições estaduais em Saxônia e Turíngia ainda está pendente. Se o SPD não entrar no parlamento estadual, o político Albrecht von Lucke diz que isso "quase seria um terremoto". Em uma entrevista à ntv, ele analisa a eleição e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Cabine de VotaçãoApós um incidente em uma cabine de votação em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na cabine de votação pela manhã para votar, de acordo com um porta-voz da polícia. O gerente da cabine de votação pediu ao homem que removesse a camisa, já que era publicidade partidária proibida. Embora o homem tenha atendido, ele ameaçou "voltar" porque estava insatisfeito com o tratamento recebido ao sair da cabine de votação. A polícia então registrou um boletim de ocorrência e repreendeu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando pichações políticas ("Höcke é um nazista") perto de cabines de votação como dano criminal.

12:15 Correctiv Advertiu sobre Informações Falsas em CirculaçãoA rede de pesquisa Correctiv está alertando sobre um relatório falso antigo que está circulando novamente. Ele afirma que assinar o papel de voto protege contra fraude eleitoral. No entanto, a oficina do oficial de regresso federal confirmou ao Correctiv: "O papel de voto não deve ser assinado. Assinar o papel de voto pelo eleitor coloca em risco o segredo do voto, tornando o papel de voto inteiro inválido".

11:51 Voigt Deseja "Relações de Maioria Estáveis"O candidato principal do CDU em Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele deseja "que muitos turíngios exerçam seu direito de determinar o futuro do nosso país" e espera por "relações de maioria estáveis" para levar o país adiante.

11:25 Sonneberg Experimenta Ataques de Extrema Direita AumentadosSonneberg é o primeiro distrito da Alemanha a ser liderado por um político do AfD. Desde então, ativistas relatam ter sido ameaçados, levando muitos a deixarem seus empregos. O número de ataques de extrema direita também aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas veem uma conexão com o administrador do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer Fala na Cabine de VotaçãoO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chama a eleição estadual de "provavelmente a mais importante eleição em 34 anos". Ele diz estar grato a muitas pessoas que "votaram de forma diferente nos últimos anos", mas agora decidiram pela "força forte no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Esta compreensão nos permitirá formar um governo que sirva esta terra", Kretschmer continua. Em recentes pesquisas, seu CDU está em uma disputa apertada com o AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não Está Correndo"Para o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é "um festival da democracia" - mesmo que haja uma chance de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda explica por que não recomenda um governo de minoria e por que duvida da competência do BSW.

09:30 "Dia Crucial": Todos os Detalhes para a Eleição do Estado da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a oportunidade hoje de influenciar quem vai moldar a direção política do parlamento estadual de Dresden no futuro. O União Democrata-Cristã (CDU) pode perder sua posição como o partido mais poderoso no estado pela primeira vez desde 1990. O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, chama esta eleição de "crucial". "Tudo está em jogo."

09:05 Kretschmer Acusa a Coalizão de "Pânico Desesperado Antes da Eleição"Hoje é dia de eleição na Saxônia, e a pergunta é: O Ministro-Presidente Michael Kretschmer continuará a sequência bem-sucedida do CDU no estado? Durante uma entrevista na ntv, Kretschmer discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:46 Todos os Dados para a Eleição na TuríngiaChegou o dia da decisão: Governar o estado federal central da Alemanha com seus 2,1 milhões de residentes pelos próximos cinco anos está em jogo. A alternativa para a Alemanha (AfD) liderada por Björn Höcke se tornará o partido mais poderoso na Turíngia?

08:24 Potencial Ameaça à Democracia do Crescimento da Influência da AfDAs pesquisas indicam: A alternativa para a Alemanha (AfD) provavelmente aumentará sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso é perigoso para as instituições democráticas, como destacou um grupo de pesquisa. Embora o Estado de Direito possa parecer robusto, não é tão forte quanto muitos acreditam.

08:00 Cabines de Votação Agora Abertas na Turíngia e na SaxôniaNovos parlamentos estaduais serão eleitos hoje na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, a AfD está à frente na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do Primeiro-Ministro Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. Os resultados preliminares devem ser anunciados com o fechamento das cabines de votação às 18h. As eleições nos dois estados alemães orientais servem como um barômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para a atual coalizão vermelha-vermelha-verde liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia, não há maioria prevista nas pesquisas. Uma coalizão composta pelo CDU, pela aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD é uma possibilidade após a eleição. Permanece incerto se a atual coalizão do CDU, SPD e Verdes na Saxônia ainda terá maioria. Kretschmer não descarta uma aliança BSW. O Esquerda corre o risco de ser excluído do parlamento na Saxônia, enquanto o mesmo destino pode atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

No contexto da eleição da Turíngia, Sahra Wagenknecht descartou a ideia de uma coalizão com a AfD, afirmando: "Esperamos verdadeiramente formar um governo forte com o CDU, provavelmente também com o SPD."

Nos resultados projetados para a Saxônia, o partido da Esquerda não conseguiu atingir a faixa de 5%, com apenas 4,3% dos votos.

Leia também: