Às 19:11, Estônia: Os estoques de munições para aproximadamente dois a três meses foram esgotados pela Ucrânia.

18:25 Treinamento Francês Concluído para Primeiros Pilotos Ucranianos de Caça

O primeiro esquadrão de pilotos ucranianos concluiu seu treinamento no avião Alpha-Jet na França, conforme anunciado pela militares francesas em X. Desde março de 2024, a força aérea francesa vem treinando pilotos ucranianos para pilotar jatos de combate F-16. Desde o início do conflito, Kyiv vem pedindo aviões de combate aos seus aliados ocidentais. Os Países Baixos, Bélgica, Dinamarca e Noruega prometeram mais de 60 jatos F-16 à Ucrânia, mas antes disso, o treinamento de pilotos causou atrasos. O jato de combate F-16 é um dos aviões militares mais capazes do mundo, empregado por mais de duas dúzias de países ao redor do mundo.

17:51 Scholz se Encontrará com Zelenskyy em Nova Iorque

O chanceler alemão Olaf Scholz se encontrará com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante sua visita a Nova Iorque na segunda-feira. No mesmo dia, ele também está programado para negociar com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com fontes do governo. Zelenskyy planeja apresentar um "Plano para a Vitória" na luta defensiva contra os agressores russos durante sua visita aos EUA. Um alto funcionário anônimo afirmou em uma briefing para a viagem do chanceler: "Nossa intenção é enviar uma mensagem clara em Nova Iorque de que este conflito, a invasão russa da Ucrânia, permanece uma preocupação significativa".

17:02 Putin Recusa Convite para Inauguração do México

O presidente russo Vladimir Putin não participará da cerimônia de posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, segundo informou o "Ukrajinska Prawda". O governo mexicano havia convidado Putin para o evento, o que foi confirmado por um porta-voz russo. Em vez de Putin, um representante participará da posse. Nenhum motivo foi dado pelo porta-voz. Anteriormente, a Ucrânia havia exigido a prisão do líder do Kremlin por sua visita ao país. A Ucrânia pediu ao México que detivesse Putin com base em um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. O México assinou o Estatuto de Roma em 2005, tornando-se sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

16:19 Federação de Xadrez da Rússia Pede Retorno de Premiação a Carlsen

O vice-presidente da Federação de Xadrez da Rússia pediu ao campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen que retorne o prêmio que ganhou em torneios russos. O portal de notícias telecomasia.net informou essa informação. Anteriormente, Carlsen havia expressado sua preocupação durante uma cerimônia de premiação de que jogadores russos e bielorrussos deveriam competir apenas sob uma bandeira neutra em torneios globais. Em resposta, o vice-presidente Sergey Smagin questionou Carlsen, dizendo: "Gostaria de lembrar a Carlsen que o início de sua carreira profissional ocorreu na Rússia. Ele visitou nosso país como menino, participou de vários torneios e fez uma boa fortuna aqui. Antes de expressar qualquer opinião negativa sobre a Rússia, ele deveria retornar o que deve em relação a esses prêmios".

15:26 Hungria Advoga por Maior Cooperação Econômica com a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, advogou por uma maior cooperação econômica com a Rússia em setores intocados, falando em uma entrevista coletiva com o ministro da Saúde russo Mikhail Murashko durante um fórum econômico entre os dois países na Hungria. Szijjarto também reiterou que, na opinião do governo húngaro, "as sanções da UE não funcionam". A Hungria é membro da UE e da OTAN. As visitas de membros do governo russo a esses países se tornaram raras após o início da guerra na Ucrânia.

14:57 Cidadão Americano Pró-Russo Morto por Soldados Russos

Um cidadão americano que lutou pelos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia foi torturado e morto por soldados russos, segundo relatórios de Moscou. Um comitê de investigação responsável pela inspeção de crimes graves afirmou que o assassinato foi cometido por três soldados russos em abril. Um quarto soldado é acusado pelos investigadores de ter ajudado a esconder o corpo. O comitê não forneceu informações sobre o possível motivo por trás do crime. Russell Bentley, frequentemente conhecido pelos apelidos "Texas" ou "Cowboy do Donbass", juntou-se aos separatistas pró-russos na Ucrânia em 2014. Ele lutou ao lado deles até 2017 e depois permaneceu no leste da Ucrânia.

14:43 Zelensky Espera Apoio Rápido de Biden para o 'Plano de Vitória'

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera receber o apoio do presidente dos EUA, Joe Biden, para seu plano para pôr fim ao conflito na Ucrânia durante sua próxima visita a Washington. "Espero que ele apoie esse plano", afirmou Zelensky na sexta-feira em Kyiv em uma entrevista coletiva conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O "plano de vitória" requer decisões urgentes dos aliados que devem ser tomadas entre outubro e dezembro, afirmou ele. "Estamos confiantes de que o plano funcionará", acrescentou Zelensky.

14:28 Rússia Recuperará Controle sobre Kursk

A Rússia retomará o controle da região fronteiriça de Kursk, atualmente ocupada por tropas ucranianas, de acordo com declarações russas. "Nossos soldados estão trabalhando diligentemente; eles vão conseguir. O controle será restaurado", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Embora a situação nas terras ocupadas pela Rússia seja grave, ela logo mudará a favor da Rússia, afirmou ele. O exército não revelará como planeja alcançar isso. Peskov também não mencionou um cronograma específico.

13:30 BBC: Estimado Mais de 70,000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia

Um veículo de notícias russo e a BBC estimam mais de 70,000 soldados russos mortos na Ucrânia, com base em suas fontes respectivas. O serviço russo da BBC afirma ter identificado os nomes de 70,112 soldados russos mortos na Ucrânia, embora o número real possa ser maior. A contagem, colaborada com o serviço de notícias independente russo Mediazona, é baseada em declarações oficiais, obituários, avisos de óbitos on-line e observações de túmulos em cemitérios russos. Abrange desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A Mediazona projeta que o número real de soldados russos mortos na Ucrânia seja de pelo menos 120,000. O governo russo mantém o número de mortos de soldados russos na guerra em segredo de Estado.

12:50 Ucrânia Restringe Uso do Telegram para Oficiais e Militares

A Ucrânia proibiu principalmente o uso do serviço on-line Telegram para funcionários do governo, militares e pessoal de segurança. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional anunciou no Facebook que a instalação e o uso do Telegram em dispositivos oficiais de funcionários do governo, pessoal militar e empregados do setor de segurança e defesa, bem como de empresas que operam infraestrutura crítica, foram proibidos. A justificativa é a preocupação com a "segurança nacional".

12:23 Banco Raiffeisen Vende Subsidiária na Bielorrússia

O Raiffeisen Bank International (RBI) está vendendo sua subsidiária na Bielorrússia e saindo do mercado lá. O banco austríaco anunciou que assinou um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. A venda terá um impacto significativo nos resultados do banco. O RBI já reduziu suas operações na Rússia devido à pressão do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial preliminar proibindo o RBI de vender sua subsidiária bancária na Rússia.

12:01 Relato: UE Considera Empréstimo de €35 Bilhões para a Ucrânia

A Comissão Europeia está considerando um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia, de acordo com relatórios de mídia. Isso faz parte dos planos de ajuda dos sete principais países industriais ocidentais (G7), segundo o "Financial Times", citando três fontes familiarizadas com a situação. O empréstimo faz parte do esforço do G7 para fornecer à Ucrânia $50 bilhões (€46 bilhões) através do uso de lucros de ativos estatais russos apreendidos.

Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou publicamente a ajuda financeira de até €35 bilhões da sua conta X.

11:33 Rússia Avisa ao Ocidente: Não Desprezem os Avisos

O governo russo alerta o Ocidente para não desprezar os avisos contra o fornecimento de armas de maior alcance que visem áreas dentro do território russo. Nesse caso, a natureza do conflito pode evoluir, explica a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. "Eles estão brincando com fogo", diz ela em uma entrevista coletiva. O conflito pode mudar significativamente com consequências perigosas para o mundo inteiro, ela acrescenta. Não há espaço para negociações com os EUA, diz a porta-voz. Não haverá encontro entre o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega americano Antony Blinken na Assembleia Geral da ONU em Nova York, pois "eles não têm nada para discutir". Anteriormente, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, havia destacado que o presidente russo Vladimir Putin já cruzou muitas "linhas vermelhas" que não ultrapassou. "Ele não o fez porque sabe que a OTAN é a aliança militar mais forte do mundo", declarou Stoltenberg.

10:53 UE: Expulsão Compulsória de Homens Ucranianos Não é Permitida

A Comissão Europeia confirmou que os cidadãos ucranianos do sexo masculino não podem ser expulsos compulsoriamente dos países da União Europeia. Isso não é viável devido à Diretiva sobre proteção temporária, esclarece a comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson. "Vamos ajudar aqueles que desejam retornar à Ucrânia e trabalharemos com as autoridades e o governo ucranianos para decidir a melhor maneira de facilitar seu retorno. Não expulsaremos ninguém da UE", ela enfatiza. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia chamado os países da Europa Ocidental para encorajar os homens ucranianos em idade militar a retornarem à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, supostamente apoiou a ideia.

10:12 General Freuding Observa "Buracos" nas Sanções à Rússia

O coordenador militar da ajuda à Ucrânia da Alemanha, Christian Freuding, comentou sobre a produção de armas da Rússia, afirmando que a situação tornou-se mais difícil para os russos manterem sua indústria de defesa devido aos complexos suprimentos de componentes. No entanto, eles conseguiram continuar ao encontrar rotas alternativas e contar com parceiros de apoio como a China, Coreia do Norte e Irã. Embora seja notório que as sanções estão tendo impacto, existem possibilidades de "encontrar buracos ou mesmo opções legais de contornamento".

09:03 von der Leyen Promete Mais Ajuda à Energia da Ucrânia Durante o Inverno A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu mais ajuda à oferta de energia da Ucrânia durante o inverno, enquanto inicia sua visita a Kyiv. "Minha oitava viagem a Kyiv ocorre em um momento crucial, quando a estação de aquecimento está prestes a começar e a Rússia continua atacando a infraestrutura energética da Ucrânia", escreveu ela na plataforma de mídia social X. Ela postou uma foto de sua chegada à estação de trem de Kyiv. "Vamos ajudar a Ucrânia em seus bravos esforços. Estou aqui para discutir o apoio da Europa - desde os preparativos para o inverno até a defesa, a adesão à UE e o progresso dos empréstimos do G7", acrescentou.

08:20 UE Considera Limitar Viagens sem Visto para Georgianos Bruxelas está considerando limitar as viagens sem visto para georgianos à UE. Um porta-voz da UE, que pediu anonimato, informou à Politico que isso é devido ao desvio da Geórgia para o autoritarismo sob o partido Sonho Georgiano. "Todas as possibilidades estão sobre a mesa" se a Geórgia não reverter sua tendência autoritária, incluindo a "suspensão temporária da liberalização de vistos", disse o porta-voz. Recentemente, o partido Sonho Georgiano aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros que imita a legislação repressiva russa usada contra críticos do regime do Kremlin.

07:42 Ucrânia Critica Proposta da Polônia Sobre o Status da Crimeia O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou uma proposta da Polônia sobre o status da Crimeia, afirmando que o compromisso é inaceitável. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, havia sugerido anteriormente um referendo no península como parte de uma possível solução negociada com a Rússia. "Todos os esforços devem ser focados na libertação da península, não em apaziguar o Kremlin às custas da Ucrânia e em violação do direito internacional", declarou o Ministério em Kyiv.

06:29 von der Leyen Vai a Kyiv - Encontros com Zelenskyy A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é esperada em Kyiv hoje. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou encontros com ela sobre os preparativos para o inverno. "É claro que o tema da energia é uma prioridade", disse ele. As discussões sobre as linhas de frente, entregas de armas, projetos de armas conjuntos, adesão da Ucrânia à UE e apoio financeiro adicional ao país sob ataque russo também estarão na pauta.

05:32 Ucrânia Participa Diretamente de Exercício da NATO pela Primeira Vez A Ucrânia está participando diretamente de um exercício da NATO pela primeira vez, sob liderança holandesa. O exercício, para testar sistemas anti-drone, ainda está em andamento, de acordo com o serviço de imprensa da NATO. "Foram testados mais de 60 sistemas anti-drone e tecnologias como sensores, sistemas contra-drone, jammers e caçadores de ciberespaço", informou a aliança. A participação da Ucrânia faz parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, adotado na cimeira de julho.

04:28 Ativista Transgênero é Assassinada na Geórgia Na Geórgia, pouco depois da controvérsia internacional sobre a lei LGBTQ, a ativista transgênero proeminente Kesaria Abramidze foi morta a facadas em seu apartamento. De acordo com o Ministério do Interior da Geórgia, Abramidze, conhecida por seu trabalho como modelo, atriz e influenciadora, foi morta com várias facadas. Seu namorado foi preso como suspeito principal, acusado de assassinato "com excepcional crueldade devido à gender do Opfer". O brutal assassinato ocorreu um dia após a aprovação da lei "valores familiares", criticada pela UE e organizações de direitos humanos por restringir os direitos LGBTQ, semelhante à legislação russa e proibindo procedimentos de reatribuição de gênero.

03:25 Lufthansa Considera Interromper Voos Frankfurt-Pequim A Lufthansa está considerando cessar seu voo diário entre Frankfurt e Pequim, com uma decisão esperada em outubro. Um porta-voz citou a "competição desleal" enfrentada pelas companhias aéreas europeias contra companhias aéreas chinesas e do Oriente Médio com benefícios como custos de localização baixos, padrões baixos e investimentos estatais na aviação. Também essas companhias aéreas podem continuar usando o espaço aéreo russo, que foi fechado para companhias aéreas europeias e americanas devido às sanções contra a Rússia, obrigando-as a voar ao redor dele e incorrer em custos de combustível mais altos.

02:27 Forças Russas Atacam Centro de Energia em Sumy As forças russas bombardearam um centro geriátrico na cidade ucraniana de Sumy e atacaram o setor de energia da cidade em uma nova onda de ataques aéreos, matando pelo menos um civil, informaram as autoridades ucranianas. Um corpo de monitoramento da ONU afirmou que os ataques à rede de energia provavelmente violaram o direito internacional humanitário. A Agência Internacional de Energia relatou em um estudo que as lacunas de suprimento de energia na Ucrânia poderiam atingir um terço da demanda peak durante os meses de inverno críticos.

01:25 Mais de 1,18 Milhão de Ucranianos na Alemanha O número de refugiados na Alemanha atingiu um novo pico. De acordo com o Registro Central de Estrangeiros, havia cerca de 3,48 milhões de refugiados na Alemanha no meio de 2024, um aumento de cerca de 60.000 em relação ao final de 2023, e o maior número desde os anos 1950, de acordo com o "New Osnabrueck Newspaper" (NOZ), como relatado em uma resposta do governo alemão a uma pergunta parlamentar do partido da Esquerda no Bundestag. Dos 3,48 milhões de refugiados, cerca de 1,18 milhão são refugiados ucranianos, um aumento de cerca de 45.000 em relação ao final de 2023. A figura inclui todas as pessoas, independentemente de seu título de residência, desde pedidos de asilo até refugiados reconhecidos até pessoas toleradas.

00:22 Lindner: Ajuda à Ucrânia Não Justifica Suspensão do Freio à Dívida Políticos do SPD e do Partido Verde frequentemente se referem a um acordo dentro da coligação tricolor para suspender momentaneamente o freio à dívida para uma ajuda extensa à Ucrânia na disputa orçamentária. No entanto, o líder do FDP e ministro das Finanças, Christian Lindner, rejeita tais sugestões: "Não tenho conhecimento de tal acordo. Não teria apoiado tal resolução", disse Lindner ao "Rheinische Post" em uma entrevista. O conflito na Ucrânia é de fato preocupante, mas não se qualifica como uma emergência de acordo com a Lei Fundamental. "Portanto, estamos fazendo um grande esforço para criar um programa de ajuda de $50 bilhões dos países do G7, além da nossa ajuda bilateral", afirma Lindner.

23:23 Bulgária Advoga Ban da UE para Exportações de Ovos da Ucrânia A Bulgária proporá proibir as importações de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em 23 de setembro em Bruxelas, como anunciou o ministro da Agricultura da Bulgária, Georgi Takhov. Esta medida é um sintoma das controvérsias em andamento entre a Ucrânia e os estados membros do Leste da UE em relação ao comércio agrícola. Essas desavenças já resultaram em bloqueios na fronteira ucraniano-polonesa, proibição de importação de milho e trigo ucranianos e manifestações de agricultores na Polônia e na Bulgária.

22:13 Merz Sente "Não Há Caminho para o Processo de Paz" com a Rússia O líder da CDU, Friedrich Merz, expressa suas preocupações sobre a Ucrânia e afirma: "Não vejo um caminho viável para iniciar o processo de paz no momento". A Rússia só cessará suas ações quando a ação militar adicional parecer infrutífera ou Kyiv cair. A longo prazo, a Alemanha precisará continuar apoiando a Ucrânia militarmente. "Acredito que devemos proteger a liberdade e a paz da Rússia a longo prazo, não com a Rússia". Isso é uma dura realidade. "Não há alternativa no momento, pelo menos enquanto Putin e seu regime permanecerem no poder".

Apesar da Força Aérea Francesa treinar pilotos ucranianos em caças F-16 desde março de 2024, a União Europeia ainda não ofereceu aos pilotos ucranianos a oportunidade de pilotar esses jatos avançados.

Após a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia ainda não declarou oficialmente a intenção de oferecer à Ucrânia a adesão à União.

