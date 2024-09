Às 19:08, Wagenkrecht defende a criação de uma coalizão com a CDU e potencialmente o SPD na Turíngia

Líder da BSW, Sahra Wagenknecht, almeja coalizão com a CDU e possivelmente a SPD na Turíngia De acordo com Wagenknecht, falando na ARD, ela espera formar um governo sólido com a CDU, provavelmente incluindo a SPD, na Turíngia. Após cinco anos de governo mínimo, as pessoas anseiam por um governo de maioria confiável para abordar questões como a alta taxa de faltas de professores na região. Além disso, eles buscam um governo estadual que os represente no nível federal, defendendo a paz, a diplomacia e se opondo à instalação de mísseis americanos na Alemanha. Wagenknecht excluiu explicitamente qualquer coalizão com a AfD na Turíngia.

19:02 Projeção para a Saxônia: AfD vê aprimoramento adicional nos resultados As previsões para os resultados das eleições na Saxônia indicam que a AfD pode até superar as estimativas iniciais. É projetado que o partido de extrema direita obtenha uma impressionante 33,1% dos votos no estado. A CDU segue com 24,3%, enquanto a aliança de Wagenknecht arrecada 15% do zero. A Esquerda, atualmente liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, sofre uma queda significativa e fica em 11,7%. O SPD fica em 6,6%, e os Verdes arrecadam apenas 4% dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: Sucesso da AfD surpreende o Partido Verde Os membros do Partido Verde estão mais afetados pelo sucesso da AfD na Turíngia do que pela própria derrota. A líder do grupo parlamentar do Partido Verde, Katrin Göring-Eckardt, vê o sucesso da AfD como um "choque" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, chama a luta de seu partido de "mínima" em comparação com o impacto da posição fortalecida da AfD, agora sendo o partido mais influente em um parlamento estadual.

18:48 Kretschmer: "Motivo para comemoração" na Saxônia O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como a pedra angular para a coalizão do governo. Kretschmer, falando em seu evento de comemoração do partido, diz: "Temos todas as razões para comemorar". Os habitantes da Saxônia mantiveram sua confiança na CDU e não recorreram a um voto de protesto. "Entendemos a frustração com a situação em Berlim", Kretschmer reconheceu.

18:39 Projeção da Saxônia: Liderança da CDU sobre a AfD diminui As projeções iniciais da ZDF sugerem que a liderança da CDU sobre a AfD nas eleições da Saxônia está diminuindo: a CDU agora supera ligeiramente a AfD com 31,9% contra 31,3% dos votos. A BSW fica em 11,6%, enquanto o SPD arrecada 7,8%. Os Verdes mal entram no parlamento estadual com 5,2%, enquanto a Esquerda fica abaixo de 4,5%.

18:33 Weidel: AfD busca participação no governo na Turíngia e Saxônia A chairwoman federal do partido AfD, Alice Weidel, reivindica o direito de participar do governo tanto na Turíngia quanto na Saxônia. De acordo com Weidel, os eleitores querem que a AfD faça parte do governo, já que eles representam 30% dos eleitores em ambos os estados, e um governo estável não pode ser estabelecido sem eles.

18:30 Secretário-Geral do SPD: "Noite de eleições não para comemoração" O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, reconhece os modestos resultados de seu partido nas eleições na Turíngia e na Saxônia. Ele expressa sua decepção após a noite das eleições, ao mesmo tempo em que aceita que o SPD tem tido um momento difícil há anos. "Havia um risco genuíno de ser expulso dos parlamentos estaduais". Kühnert enfatiza que a luta vale a pena, e o SPD é necessário. Ele defende a mudança, enfatizando a importância de se explicar aos eleitores e se engajar mais ativamente. Quando perguntado sobre o chanceler Olaf Scholz, ele destaca a necessidade de uma comunicação conjunta de suas políticas.

18:23 Höcke: Resultado da Turíngia é uma "vitória histórica" O líder da fração da AfD, Björn Höcke, comemora os resultados da Turíngia como "históricos", declarando o fim do "nonsense da barreira ridícula". De acordo com Höcke, a mudança só ocorrerá com a AfD.

18:23 Chrupalla sobre a Turíngia: "Próximo de um empate com a CDU" O líder do partido AfD, Tino Chrupalla, vê os resultados de seu partido como impressionantes, representando uma mudança política em ambos os estados. A AfD está aparentemente aberta a discussões com todos os partidos, enquanto reconhece sua posição competitiva com a CDU na Saxônia, buscando políticas que beneficiem os habitantes da Saxônia.

18:17 Secretário-Geral da CDU: Sem aliança com a AfD O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, declarou que a CDU na Turíngia e na Saxônia não formará coalizões com a AfD. Ele mencionou: "Estamos muito claros sobre isso". A CDU visa formar governos do coração do parlamento, expressando otimismo em seu sucesso. A CDU permanece como o último grande partido, enquanto os "partidos de semáforo" enfrentam punição.

18:13 Projeção inicial para Saxônia: CDU ligeiramente à frente do AfD, BSW em 12%, Verdes lutamCom base na projeção inicial para as eleições estaduais da Saxônia, a CDU lidera com 31,5% dos votos, ficando à frente do AfD com 30%. O BSW assegura a terceira posição mais forte com 12%, enquanto o SPD mantém presença na Assembleia Estadual com 8,5%. Os Verdes mantêm um aperto firme na entrada com 5,5%. O Die Linke e o FDP não conseguem entrar no novo parlamento.

18:10 Projeção inicial para Turíngia: AfD supera CDU, BSW marca 16%De acordo com a projeção inicial para as eleições estaduais da Turíngia, o AfD lidera com 30,5% dos votos, seguido pela CDU com 24,5%. A Esquerda obtém 12,5%, garantindo ao SPD uma vaga na Assembleia Estadual com 7%. O BSW está garantido a entrar na Assembleia Estadual com 16%, com os Verdes e o FDP mal ultrapassando a faixa de 5%.

18:01 AfD lidera na Turíngia, BSW em dois dígitos na SaxôniaCom base na projeção inicial após as eleições estaduais da Turíngia, o AfD emerge como a força dominante. O SPD ultrapassa a faixa de 5%, enquanto os Verdes e o FDP lutam para fazer o mesmo. Na Saxônia, o BSW registra uma pontuação de dois dígitos inesperadamente. A CDU fica à frente do AfD por uma margem estreita. A projeção indica que o Die Linke e o FDP não conseguem garantir assentos na Assembleia Estadual, enquanto os Verdes perseveram.

17:18 Entrada de Höcke na Assembleia Estadual incertaApesar do sucesso de seus colegas do AfD na Turíngia, Björn Höcke pode não conseguir garantir um assento na futura Assembleia Estadual. Competindo contra o candidato da CDU, Christian Tischner, na circunscrição de Greiz II, Höcke enfrenta uma competição acirrada. Se Tischner vencer e o AfD garantir mandatos diretos adicionais, então ninguém poderá entrar no parlamento por meio da lista estadual, incluindo Höcke, que está listado em primeiro lugar. O AfD pode tentar persuadir um candidato direto bem-sucedido a renunciar ao seu assento, garantindo a entrada de Höcke.

16:48 AfD da Turíngia opta por dispensar cobertura da mídiaA cobertura da mídia da festa eleitoral do AfD da Turíngia parece improvável, dado seu desejo de excluir certos meios de comunicação. Devido a impedimentos legais, o partido excluiu toda a imprensa do evento. No entanto, a decisão foi revogada pelo tribunal, obrigando a exclusão de toda a imprensa. Um porta-voz citou preocupações com o espaço, atribuindo a restrição ao espaço insuficiente no local do evento.

16:29 Aproximadamente um quarto dos eleitores da Saxônia vota por correioPara a "eleição crucial" convocada pelo Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, do CDU, aproximadamente 24,6% dos eleitores já submeteram seus votos por correio. A participação dos eleitores permanece semelhante à de 2019.

15:52 Höcke e Ramelow votam, respectivamenteO líder estadual do AfD da Turíngia, Björn Höcke, e o Ministro-Presidente do estado, Bodo Ramelow, votaram. Höcke visitou Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, e votou lá, enquanto Ramelow votou na capital do estado, Erfurt, ao lado de sua esposa, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Maior participação do que em 2019Na Turíngia, 44,4% dos eleitores já tinham votado às 14h, o que representa um aumento de mais de dois pontos em relação às eleições de 2019. Isso indica uma alta participação, embora ainda não tenham sido contabilizados os votos por correio. Na Saxônia, a participação também supera as figuras de 2019, embora se espere um maior número de votos por correio. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

14:40 Prioridades principais para os eleitores da Saxônia e TuríngiaQuase um terço da população da Saxônia e Turíngia expressa a intenção de votar no AfD nas eleições de setembro. Uma pesquisa abrangente revela essa tendência, iluminando as preocupações e desafios mais prementes que as pessoas enfrentam. Além da migração, outros problemas, como condições do mercado de trabalho, bem-estar e saúde, surgem como preocupações principais.

14:13 Höcke acelera votoNas eleições estaduais da Turíngia, a figura proeminente do AfD, Björn Höcke, faz uma rápida aparição na seção de votação de Bornhagen por volta do meio-dia. O líder da extrema direita segue em frente e evita interagir com jornalistas no local. Anteriormente, ele costumava ficar atrás do candidato da CDU em sua circunscrição de Eichsfeld, o que o levou a mudar para a circunscrição de Greiz desta vez. No entanto, espera-se que ele enfrente outra derrota contra a CDU lá.

13:50 Participação ao meio-dia na Turíngia iguala níveis de 2019A participação ao meio-dia nas eleições parlamentares da Turíngia parece estar no caminho de igualar as figuras de 2019. Cerca de 32% dos eleitores elegíveis já tinham votado às 12h, de acordo com o comissário eleitoral, sem contar os votos por correio. Em 2019, a participação ao meio-dia foi de 31,2%. A eleição parece ter despertado mais interesse do que as eleições europeias e locais anteriores. Em junho, apenas 24,3% dos eleitores elegíveis já tinham votado ao meio-dia.

13:29 Elevado comparecimento de eleitores em SaxôniaO pleito estadual da Saxônia registra uma alta participação, com 25,8% dos eleitores aptos tendo exercido seu direito de voto até o meio-dia, segundo informou a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em 2019, a participação foi de 26,2%. Embora os votos por correio não estejam incluídos nestes números, estima-se que 24,6% dos eleitores aptos votarão por correio. Em 2019, a participação por correio foi de 16,9%. O processo eleitoral parece transcorrer sem interrupções.

13:11 Resultado da eleição pode abalar coalizão de Berlim - AnalistaOs resultados das eleições em Saxônia e Turíngia ainda não estão definidos. O cientista político Albrecht von Lucke diz à ntv que se o SPD não entrar no parlamento estadual, será quase como um "terremoto". Em entrevista, ele discute as eleições e seus potenciais impactos.

12:44 Polícia investiga ameaça em seção eleitoralA polícia de Gera está investigando uma ameaça em uma seção eleitoral. Um homem usando uma camiseta do AfD entrou para votar pela manhã, mas o responsável pela seção pediu que ele a removesse devido às restrições publicitárias da partido. Embora tenha atendido ao pedido, o homem expressou sua insatisfação e ameaçou retornar. A polícia tomou um depoimento e advertiu o homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando grafites políticos ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais como possíveis casos de vandalismo.

12:15 Correctiv alerta contra notícias falsas em circulaçãoA rede de pesquisa Correctiv alerta contra uma notícia falsa que voltou a circular, alegando que assinar a cédula de votação impede fraudes. No entanto, a oficina do oficial de votação federal esclareceu ao Correctiv que "assinar a cédula de votação pelo eleitor pode colocar em risco o sigilo do voto, invalidando toda a cédula de votação".

11:51 Voigt expressa esperança por "estabilidade nas relações majoritárias"O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já votou. Ele deseja que "muitos turíngios exerçam seu direito de moldar o futuro do nosso país" e espera por "relações majoritárias estáveis" para impulsionar o estado adiante.

11:25 Sonneberg testemunha explosão de ataques de extrema direitaSonneberg é o primeiro distrito da Alemanha liderado por um político do AfD. Cidadãos envolvidos em atividades cívicas relatam ter sofrido ameaças aumentadas, levando muitos a deixarem seus empregos. Os ataques de extrema direita são relatados como tendo aumentado cinco vezes em um ano. Especialistas atribuem essa tendência ao administrador distrital do AfD em Sonneberg.

10:57 Kretschmer enfatiza a importância da eleiçãoO ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve a eleição para o parlamento estadual como "arguivelmente a mais importante em 34 anos". Ele agradece àqueles que mudaram seus padrões de votação e apoiaram a "força forte no centro burguês", referindo-se à União Saxã. Kretschmer acredita que um governo pode ser formado com esse apoio. Em recentes pesquisas, seu CDU está empatado com o AfD.

10:30 Ramelow nega candidatura de WagenknechtO ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, acha que o dia da eleição é "um festival da democracia", apesar do risco de não ser reeleito. Em uma entrevista à ntv, Ramelow argumenta contra recomendar um governo de minoria e expressa dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 Historiador critica data da eleição por lembrar de 1939O historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais da Saxônia e Turíngia no 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. "Alguém que achou uma boa ideia realizar eleições no dia 1º de setembro não teve nenhum senso histórico", diz Loew, diretor do Instituto Alemão-Polonês, ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Loew expressou preocupação com o AfD, classificado como "firme e inequivocamente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, que pode ser vitorioso em Dresden e Erfurt, cujos laços com a era nazista são ambíguos.

09:30 "Voto crucial": Todos os dados para a votação estadual da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores aptos na Saxônia têm a chance hoje de decidir quem moldará o futuro político do parlamento estadual de Dresden. O CDU pode perder seu título de força mais forte no estado pela primeira vez desde 1990, segundo o ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, que se refere à eleição como "crucial". "Tudo está em jogo".

09:05 Kretschmer critica o movimento apressado do semáforo antes da votaçãoCom as eleições na Saxônia em andamento, ainda resta saber se o ministro-presidente Michael Kretschmer continuará a sequência de sucesso do CDU no estado. Em uma entrevista na ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:24 Há risco do AfD minar a democracia?

De acordo com as pesquisas, o AfD provavelmente terá uma influência significativa nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. tais desenvolvimentos representam uma ameaça às instituições democráticas, como apontado por um grupo de pesquisa. A regra de direito pode não ser tão robusta quanto alguns acreditam.

08:00 Seções eleitorais abertas na Turíngia e SaxôniaNovos parlamentos estaduais serão escolhidos hoje na Turíngia e na Saxônia. Nas previsões, o AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o CDU sob Michael Kretschmer e o AfD estão empatados. As projeções são esperadas após o fechamento das seções eleitorais às 18h. As eleições nestes dois estados alemães do leste também servem como um termômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para a coalizão atual da Turíngia liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria evidente nas pesquisas. Uma possível configuração pós-eleições poderia ser um governo envolvendo a CDU, a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Em Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda detém maioria. Kretschmer está aberto a uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento da Saxônia. Da mesma forma, os Verdes e o FDP na Turíngia podem enfrentar expulsão.

No contexto dado, as eleições para o Parlamento da Turíngia poderiam potencialmente resultar em Sahra Wagenknecht forming a coalition government with the CDU and possibly SPD, as she aims to bring stability to the region by addressing issues such as teacher absences. After the successful election results in Thuringia, the AfD has expressed its desire to participate in forming the government in both Thuringia and Saxony, as they represent a significant portion of the voters in both states.

