Às 19:06, Zelensky propõe convidar a Rússia para a próxima conferência de paz; o resultado permanece completamente indeterminado.

De acordo com o Presidente ucraniano Zelensky, segundo "Le Monde", a Rússia é esperada para ser convidada para a próxima cúpula de paz na Suíça em novembro. Tanto Kyiv quanto os parceiros ocidentais têm defendido consistentemente a participação da Rússia. No entanto, permanece incerto se a Rússia concordará em participar. Representantes de alto escalão da Rússia têm repetidamente rejeitado o convite, e Moscou continua a insistir em alcançar todos os seus objetivos de guerra na Ucrânia ou em estabelecer condições de paz envenenadas ou negociações que efetivamente equivalem a uma ditadura para a Ucrânia.

Sobre as ameaças do Kremlin: "Não se deve dar muita importância ao que Putin diz". Após o lançamento de armas avançadas para a Ucrânia, Vladimir Putin ameaçou o Ocidente. O especialista em segurança Nico Lange vê essas declarações como "os jogos psicológicos habituais". No entanto, ele fica surpreso com a interpretação das últimas declarações pelo Chanceler Federal.

Quanto aos planos da UE para novas sanções contra o Irã, após relatórios sobre a entrega de foguetes iranianos à Rússia, os 27 Estados-membros da UE estão planeando novas sanções contra Teerã. "A União Europeia já advertiu repetidamente o Irã contra a transferência de foguetes balísticos para a Rússia", diz um comunicado de imprensa. A entrega é considerada uma ameaça direta à segurança e constitui uma escalada significativa. A reação será rápida e abrangente, incluindo medidas restritivas para o setor da aviação iraniana. A Alemanha está atualmente em intensas discussões com seus parceiros europeus e internacionais sobre a imposição de novas sanções, incluindo no setor da aviação, incluindo a possibilidade de proibição de voo ou de pouso.

O ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Kosyrev, alerta o Ocidente para uma nova agressão russa. "Se Putin for recompensado na Ucrânia, convencido da impotência e covardia da NATO, atacará os Estados bálticos da NATO muito antes de poder receber quaisquer garantias da NATO", escreve Kosyrev, que esteve no cargo de 1990 a 1996 e é favorável ao Ocidente. "O objetivo de Putin não é uma parte ou mesmo o todo, mas a humilhação e descredibilização dos EUA e da NATO".

Políticos dos partidos da coligação Ampel estão pressionando para que a Ucrânia seja autorizada a usar armas de longo alcance contra alvos na Rússia. A política do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann diz: "Devemos permitir que a Ucrânia, junto com os outros estados europeus e o Reino Unido e os EUA, destrua alvos militares no território russo". Da mesma forma, o político dos Verdes Toni Hofreiter se expressa. "Para garantir a reconstrução duradoura das instalações energéticas danificadas, o uso de armas de longo alcance para combater as bases de lançamento russas é inevitável".

Forças russas teriam intensificado seus ataques no leste da Ucrânia perto da cidade disputada de Kurachove, com alguns dos combates mais intensos deste mês, de acordo com o governo em Kyiv. Simultaneamente, as tropas russas estão avançando em direção à cidade de Pokrowsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilômetros ao norte de Kurachove, com o objetivo de abrir novas frentes, desestabilizar a logística ucraniana e tomar o controle do restante da região de Donetsk Oriental. O exército ucraniano alega ter repelido 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrowsk nas últimas 24 horas. O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogiou suas tropas por manter suas posições em Pokrowsk e Kurachove, descrevendo-os como os dois setores mais desafiadores na frente oriental.

Autoridades na região russa do norte de Murmansk expressaram novamente preocupação com as ameaças de drones ucranianos, levando ao fechamento do espaço aéreo da região, anunciou o governador Andrei Chibis no Telegram. Localizada a cerca de 1.900 quilômetros da Ucrânia, a região abriga a frota do norte da Rússia e uma base aérea de onde foram lançados bombardeiros estratégicos para atacar a Ucrânia. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity por motivos de segurança.

O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou detalhes sobre os mísseis iranianos supostamente fornecidos à Rússia, identificando-os como mísseis balísticos de curto alcance Fath-360, também conhecidos como BM-120. Revelados pela primeira vez em 2020, esses mísseis podem transportar uma carga útil de 150 kg até 120 km e atingir alvos com uma precisão alegada de 30 metros. O relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que a capacidade da Rússia de realizar ataques de precisão contra a infraestrutura militar ou civil ucraniana perto da frente foi aprimorada por esses mísseis.

A Polónia ainda não contribuiu com fundos para a iniciativa de artilharia checa, que visa adquirir munição para a Ucrânia usando fundos de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é aparentemente o maior e mais rápido contribuinte. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia receberá 100.000 rounds neste mês, com um objetivo de 500.000 até o final de 2024 e mais em 2025. As atividades russas no mercado estão causando problemas, de acordo com relatórios de Praga.

14:20 Pistorius: A ampliação da autorização de armas da NATO para a Ucrânia é legitimamente justificada

O Ministro da Defesa Pistorius argumenta que uma possível aprovação dos aliados da NATO para a Ucrânia empregar armas de longo alcance contra alvos russos é legalmente apoiada pelo direito internacional. Ele afirma que os EUA e o Reino Unido têm a autoridade para tomar essa decisão em relação às armas que forneceram e têm o direito de fazê-lo. "O direito internacional permite isso", diz ele. Em resposta à advertência do Presidente Putin de que a NATO então estaria em guerra com seu país, Pistorius simplesmente responde: "As ameaças de Putin são ameaças de Putin. Isso é tudo. Ele emite ameaças sempre que quer e flerta com a confrontação sempre que acha apropriado".

13:57 Zelenskyy Anuncia Retorno de 49 Prisioneiros de GuerraO presidente ucraniano Zelenskyy anuncia o retorno de 49 POWs da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, que esteve sob cerco das forças russas na primavera de 2022. "49 ucranianos estão de volta ao lar", explica o presidente, compartilhando fotos de soldados e civis enrolados em bandeiras ucranianas. Zelenskyy revela que essas pessoas fazem parte das forças armadas, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Mídia ucraniana sugere que 23 dos 49 indivíduos que retornam são mulheres. O presidente não revela imediatamente a razão por trás de seu retorno, se é devido a uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk sobre Ameaças de Putin: "Não Leia Muito Nisso"O primeiro-ministro polonês Donald Tusk não está preocupado com as recentes ameaças do presidente russo Putin em relação a armas de longo alcance contra alvos russos. Ele reconhece a gravidade da situação na Ucrânia e ao longo da fronteira ucraniano-russa, mas acrescenta: "Não analisaria demais as recentes declarações de Putin. Elas refletem em grande parte os desafios enfrentados pelo exército russo ao longo da fronteira". Putin havia afirmado anteriormente que o Ocidente estaria diretamente engajado com a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance produzidos no Ocidente.

13:21 Dong Jun sobre Resolução de Conflitos: "Diálogo é a Chave"O ministro da Defesa chinês, Dong Jun, enfatiza a importância do "diálogo" como a principal solução para conflitos como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza, durante uma conferência de segurança internacional em Pequim. "Para resolver os conflitos na Ucrânia e no conflito israelense-palestino, promover a paz e o diálogo é o único caminho a seguir", diz ele.

12:58 Petróleo e Gás são Cruciais para a Viagem de Scholz pela Ásia CentralO governo alemão está considerando aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. "Bem-vindos os aumentos nas entregas de petróleo do Cazaquistão", diz um representante do governo antes da viagem do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começa no domingo. O objetivo é apresentar várias opções para abastecer a refinaria PCK em Schwedt, recebendo mais petróleo do Cazaquistão. No entanto, opções alternativas são essenciais, já que o petróleo cazaque viaja através de pipelines russos para a Alemanha, dando à Rússia alavancagem. Após a invasão da Rússia na Ucrânia, a Alemanha parou de comprar petróleo russo. A visita de Scholz também se concentrará em fontes de gás da Ásia Central. "Precisamos garantir o gás de algum lugar, e a Ásia Central é rica em recursos de gás", explica o representante.

12:26 França Recalls Diplomata IranianoA França recallou o representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris. Fontes diplomáticas atribuem essa ação à entrega de mísseis balísticos à Rússia. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia explicado anteriormente que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que deveriam ser implantados na Ucrânia em algumas semanas. O Irã nega essa afirmação.

12:03 Pentágono Enxerga Contra-Ofensiva Russa em Kursk como 'Mínima' até AgoraO Pentágono não fica impressionado com a contra-ofensiva russa em Kursk. "Observamos unidades russas tentando lançar algum tipo de contra-ofensiva na região de Kursk", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "Até agora, eu descreveria isso como mínimo, mas claramente, estamos monitorando de perto". O Ministério da Defesa russo afirma que seus soldados reconquistaram dez vilas. Essa afirmação não é confirmada independentemente. O exército ucraniano iniciou a ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas e desde então alegou ter capturado aproximadamente 100 vilas russas e quase 1.300 quilômetros quadrados.

11:38 Despite Many Interceptions: Drone Attacks Cause DamageA força aérea ucraniana alega ter abatido 24 dos 26 drones na noite passada. Na região de Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas, enquanto na região de Mykolajiw, detritos de drones causaram incêndio em uma instalação de processamento de alimentos, de acordo com autoridades regionais. De acordo com o Ministério da Energia, a infraestrutura energética na região de Iwano-Frankiwsk foi danificada.

10:46 Presidente da Duma: NATO Involved in Conflict Against Our NationO líder da Duma, Vyacheslav Volodin, alega que a NATO está envolvida no conflito atual na Ucrânia. Em uma mensagem no Telegram, Volodin afirma: "Eles estão travando uma guerra contra o nosso povo". Ele acusa a NATO de selecionar cidades russas para ataque, coordenar deployments militares com o exército ucraniano e dar ordens ao governo de Kyiv.

09:42 Família: Lidera da Oposição Belarussa em Saúde CríticaA condição de saúde da líder da oposição belarussa, Maria Kalesnikava, está relatada como crítica, de acordo com sua irmã. Kalesnikava tem sido mantida em condições inumanas por quatro anos, pesando apenas 45 kg em 1.75 metros de altura, segundo sua irmã Tatiana Chomitsh, baseando-se em informações de ex-detentos. "Acredito que estamos em um ponto crítico", diz Chomitsh, acusando as autoridades de submeter sua irmã a tortura psicológica e física. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a um pedido de informações sobre as condições de detenção de Kalesnikava. A mulher de 42 anos, um símbolo da resistência desde os protestos de 2020 contra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por suposta conspiração para tomar o poder.

09:20 Acordo Assinado para Estacionamento de Brigada LituanaAlemanha e Lituânia finalizaram um acordo para regulamentar o deployment de uma brigada de combate na Lituânia, um membro da NATO. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano, Laurynas Kasciunas, assinaram o acordo em Berlim. O acordo reforça o Acordo de Forças da NATO, proporcionando clareza jurídica em relação ao status de soldados e civis alemães na Lituânia. Ele aborda direitos de residência, leis tributárias, sistemas escolares, inspeções de saúde pública, trânsito rodoviário e segurança pública, entre outros aspectos. Também estabelece a base jurídica para a instalação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada é esperada para estar operacional em 2027.

08:56 Diplomatas Britânicos Expulsos da RússiaA Rússia expulsou seis diplomatas britânicos por suposta espionagem. A agência de inteligência russa FSB alega ter evidências de que o Foreign Office britânico está orquestrando a escalada política e militar com o objetivo de garantir a derrota estratégica da Rússia na guerra na Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de causar dano ao povo russo. O Foreign Office britânico rejeita as alegações como infundadas, atribuindo as ações da Rússia à retaliação pelas medidas britânicas contra "atividades russas na Europa e no Reino Unido".

08:31 Involvimento da NATO na Guerra Seria 'Linha Vermelha' para Putin, alerta KremlinO presidente da Ucrânia, Zelensky, tem repetidamente pressionado pelo deployment de mísseis de longo alcance contra alvos militares russos, uma medida apoiada pelos EUA e Reino Unido. Em resposta, o Kremlin emitiu um alerta ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece para Compartilhar Inteligência sobre Armamentos OcidentaisO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirma que a Rússia está disposta a compartilhar seu conhecimento sobre armamentos ocidentais adquiridos durante o conflito na Ucrânia. Falando em uma conferência de segurança na China, Fomin revela que a Rússia obteve insights valiosos sobre como contra-atacar armamentos ocidentais e está preparada para compartilhar essa informação com seus parceiros.

07:34 SBU da Ucrânia Anuncia Prisões: Homens Incitaram Incêndios em Kyiv por Ordens da RússiaCinco homens foram detidos por atear fogo em veículos militares em Kyiv sob as ordens de uma agência de inteligência russa, segundo a SBU da Ucrânia. Os homens são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir folhetos depreciativos sobre o exército. A SBU revela que os homens, que vieram de diferentes partes da Ucrânia em busca de emprego em Kyiv, foram contatados por agentes russos pelo Telegram com a promessa de dinheiro rápido. Eles gravaram suas ações com seus telefones, esperando pagamento, mas nunca receberam.

07:05 Chefe Rabino da Ucrânia lamenta a morte do filho adotivo na guerraO chefe rabino da Ucrânia, Moshe Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que foi morto durante a invasão russa. O destino de Samborskij tinha sido desconhecido desde meados de julho e sua morte só foi confirmada recentemente. Samborskij, que se tornou pai de uma filha em maio, foi recrutado logo depois. O rabino Azman o adotou quando tinha 10 anos como órfão.

06:29 Japão Descreve Incidentes com Aviões Militares RussosO Japão enviou caças de combate após a aproximação de dois aviões russos na quinta-feira, que não entraram no espaço aéreo japonês, mas circularam nas proximidades. De acordo com o Ministério da Defesa, os aviões Tu-142 voaram para o norte a partir do Mar em direção a Okinawa e depois cruzaram as Ilhas Curilas, uma território disputado entre Japão e Rússia. O Japão respondeu ao deploy de sua Força de Autodefesa Aérea em uma base de emergência. Os aviões russos então partiram para o norte. Este é o último de uma série de sobrevoos de aviões militares russos perto do Japão, com a ocorrência anterior tendo ocorrido em 2019. Informações adicionais aqui.

06:07 Moscou: Estados Unidos Implementando Estratégia de Contenção Contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, informou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma estratégia de contenção contra a Rússia e a China. Esta notícia foi compartilhada pela agência de notícias russa Tass. De acordo com a agência, Fomin afirmou que Moscou e Pequim defendem a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para guerras na Ásia ao estabelecer novos blocos de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Navio Comercial atingido por míssil anti-navioA Marinha Ucraniana ofereceu novas informações sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio comercial no Mar Negro. De acordo com eles, um bombardeiro Tu-22 pode ter lançado um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio à vela, sob a bandeira da nação caribenha de São Cristóvão e Neves, estava fora das águas territoriais ucranianas, navegando do porto meridional ucraniano de Chornomorsk para o Egito com uma carga de trigo. De acordo com um relatório da BBC, o navio estava na zona econômica exclusiva da Romênia na época. O relatório também mencionou que um míssil Ch-31, utilizado para supressão de radar, foi usado em vez disso, que tem significativamente menos poder explosivo do que os mísseis de cruzeiro Ch-22 projetados para combater porta-aviões.

03:19 Incidentes na Linha de Demarcação: Morte de Soldado Moldavo em Circunstâncias IndefinidasUm soldado moldavo morreu em circunstâncias indefinidas enquanto cumpria suas obrigações na linha de demarcação com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia revelou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma enquanto realizava suas obrigações em seu posto. As autoridades policiais e os peritos forenses estão atualmente investigando o incidente. Soldados da Moldávia e da região separatista de Transnístria, além de tropas russas, têm sido posicionados na linha de demarcação entre os dois lados desde um conflito ocorrido em 1992 após a dissolução da União Soviética. A Moldávia dedicou-se à reintegração da Transnístria em seu território. Incidentes na linha de demarcação são muito raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Sem Intenção de Provocar Conflito com a Rússia"O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, negou a alegação do Presidente Putin de que a entrega de armas de longo alcance pelo Ocidente para atingir profundamente o território russo representa a envolvimento da NATO na guerra. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", afirmou Starmer. O Reino Unido apoia integralmente esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. "No entanto, não estamos com a intenção de confrontar a Rússia - isso não é nosso objetivo de forma alguma", reiterou o Primeiro-Ministro do Reino Unido. Leia mais aqui.

01:09 Antigo Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Pode Advogar Mais Vigorosamente pela UcrâniaO antigo Embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata à presidência democrata Kamala Harris apoiaria a Ucrânia com mais vigor do que o atual Biden se ela vencer as eleições. Ela já mostrou isso em alguns assuntos, segundo Taylor, em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido mais cauteloso em algumas decisões, como aquelas relacionadas aos HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele também está adotando uma postura cautelosa em relação à possibilidade de permitir que a Ucrânia lance ataques profundos no território russo. Com Harris, ele espera uma abordagem "mais fervorosa" - também porque ela provavelmente trará uma nova equipe de política externa para a Casa Branca.

00:27 Zelensky agradece Estônia pelo auxílio militarO Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebe o Presidente Estoniano, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pelo auxílio militar. O membro da UE e da NATO no Báltico prometeu destinar 0,25% do seu PIB anual às necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões também abordaram a reconstrução do país e suas aspirações à UE. Além disso, a Primeira-Ministra da Letônia, Evika Siliņa, prometeu mais auxílio durante um encontro com Zelensky.

23:19 BND não é obrigado a informar jornalista sobre avaliação militarO Serviço de Inteligência Federal (BND) não é obrigado a informar um jornalista se caracterizou uma vitória militar da Ucrânia como desafiadora ou impossível em discussões de fundo, decidiu o Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. O BND também não é obrigado a revelar quais meios de comunicação participaram dessas discussões de fundo. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido do jornalista para uma medida cautelar foi principalmente rejeitado. A decisão do tribunal baseou-se em um artigo de jornal de maio, que sugeriu que um político da CDU afirmava que o BND estava disseminando uma avaliação deliberadamente negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da coalizão defendem armas de longo alcance contra a RússiaPolíticos da coalizão de trânsito apoiam a ideia de permitir que Kyiv use armas de longo alcance contra alvos na Rússia. "É apropriado e de acordo com o direito internacional atacar finalmente alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance", diz o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, ao T-Online. Roth nomeia campos militares, centros de comando ou bases de lançamento como potenciais alvos russos para armas de longo alcance. "A partir desses locais, os ataques covardes contra alvos civis ucranianos são realizados", e eles podem ser mais efetivamente combatidos lá. O presidente do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, diz: "Chegou a hora de permitir que os aeroportos militares russos sejam atacados com mísseis de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow". O político verde Anton Hofreiter enfatiza: "A Rússia terroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de mísseis a hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser permitido a atacar bases militares no território russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute a Estratégia de Trump na UcrâniaO candidato à vice-presidência republicano J.D. Vance sugere que o plano de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance desenvolve essa ideia durante uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, propondo que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para discutir a possibilidade de uma resolução pacífica. "Acredito que ele poderia selar um acordo rapidamente", afirma Vance. A história de Trump inclui expressar apoio inabalável ao presidente russo Vladimir Putin e criticar a assistência dos EUA à Ucrânia. Como ex-presidente, Trump também afirmou que poderia pôr fim ao conflito em 24 horas, caso fosse eleito, embora não tenha fornecido detalhes sobre seu plano.

21:03 "Deus está conosco. Somos russos" - Comício fascista em São PetersburgoNacionalistas e fascistas russos, expressando sua fervorosa fé em uma autoridade superior, gritam "Somos russos. Deus está conosco" enquanto marcham por São Petersburgo. Eles repetem o canto "Avante, russos!". O comício coincide com a comemoração do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, admirado como herói nacional e santo dentro da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista Solovyov: "O Atlântico é a Barreira Ideal"O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov defende a expansão da Rússia além da Ucrânia. "Acredito que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. "Um local atraente para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. Esteticamente agradável, eles pareciam incríveis em Paris". Quando lembrado da população limitada da Rússia, ele contra-argumenta mencionando os camaradas bielorrussos. Alternativamente, poderia-se considerar a China.

20:01 Voluntários do Reino Unido se Preparam para o InvernoMuitos lares ucranianos, que até agora resistiram aos bombardeios, agora estão sem janelas. A situação leva a condições extremas à medida que o inverno se aproxima. A ONG "Insulate Ukraine" do Reino Unido toma medidas, enviando equipes para zonas de guerra para instalar janelas temporárias.

