Às 18:35, Zelensky carrega a sua estratégia para triunfar nas negociações com Biden e Harris dentro da sua pasta

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, interagirá com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e a Vice-Presidente, Kamala Harris, em Washington na quinta-feira. Zelensky planeja compartilhar sua suposta "estratégia de vitória" com Biden, detalhando um caminho para concluir o conflito na Ucrânia. Zelensky deu uma dica sobre uma decisão importante na guerra que virá neste outono. A administração ucraniana confia que o uso de armas ocidentais contra alvos russos em seu território poderia beneficiar significativamente a Ucrânia, mas essas ainda não foram fornecidas pelos países de apoio.

De acordo com a fonte de notícias britânica "The Times", a estratégia consiste em quatro aspectos-chave:

Pedido de "garantias de segurança ocidentais à prova de Trump", inspirado em um pacto de defesa coletiva da OTAN

Continuação do avanço ucraniano na região russa de Kursk, funcionando como uma "ferramenta de negociação territorial"

Pedido de armas de ponta

Ajuda financeira internacional para estimular a recuperação econômica da Ucrânia

18:12 Parlamento Alemão Aprova Milhões para Restauração Descentralizada do Fornecimento de Energia da Ucrânia

O Comitê Orçamentário do Parlamento Alemão autorizou um pacote de ajuda de 70 milhões de euros para o fornecimento de calor e energia da Ucrânia. Esta ajuda fornecerá a cidades e municípios ucranianos pequenas usinas de aquecimento a bloco, sistemas de caldeiras, geradores e painéis solares. O objetivo principal é permitir que os ucranianos residam em sua terra natal e sobrevivam aos ataques russos. A Ministra Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Svenja Schulze, se referiu aos ataques russos direcionados à infraestrutura energética civil, que ela afirmou ser destinada a "minar e deslocar os ucranianos". Ela acrescentou ainda: "Estamos ajudando a Ucrânia a reconstruir seu suprimento de energia de forma descentralizada, tornando mais difícil para a Rússia destruí-lo".

17:50 Zelensky Advertiu sobre o Risco de Desastre Nuclear

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, emitiu um alerta sobre o risco de um desastre nuclear devido aos ataques russos à usina nuclear de Zaporizhzhia. Ele alegou que o Presidente russo, Vladimir Putin, estava planejando atacar outras usinas nucleares ucranianas. "Tal dia nunca deve chegar", enfatizou ele na Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Rússia tem consistentemente negado essas acusações de Zelensky. "Se, infelizmente, a Rússia desencadear um desastre nuclear em uma de nossas usinas nucleares, a radiação não respeitará as fronteiras nacionais, e vários países poderão sofrer com as consequências catastróficas", afirmou Zelensky. Ele também implicou outros países em fornecer à Rússia dados de satélite sobre essas usinas nucleares ucranianas. Na terça-feira, Zelensky culpou a China pela disseminação de imagens de usinas nucleares ucranianas para Moscou.

17:08 Vídeo: Ucrânia Discute o Controle Russo das Periferias de Wuhledar

As forças ucranianas e russas têm estado em conflito pela cidade mineira de Wuhledar desde 2022, como evidenciado por vídeos nas redes sociais mostrando lutas intensas. No entanto, o Governador de Donetsk negou alegações da presença de tropas russas nas periferias de Wuhledar.

16:31 Ucrânia Propõe Plano de Três Anos para Drones com Financiamento de Aliados

A Ucrânia apresentou um plano de três anos para a produção de drones, sistemas de guerra eletrônica e sistemas de robôs terrestres, de acordo com o Ministro da Defesa Rustem Ummerov. O plano foi apresentado durante as viagens de Ummerov aos EUA, Reino Unido, França, Alemanha e na reunião de Ramstein neste mês. "Determinamos quantos são necessários e como eles seriam utilizados em níveis estratégicos, operacionais e táticos", disse o ministro. O plano inclui o número de armas que a Ucrânia pode produzir e o financiamento necessário. "Vários países concordaram em financiar nossos drones e mísseis agora", acrescentou Ummerov. De acordo com os relatórios, a Ucrânia destruiu ou danificou mais de 200 instalações militares russas no ano passado com tecnologia de drones em enxame, incluindo um depósito de munições russo em Toropets. A Ucrânia tem a capacidade de produção para produzir mais de 3 milhões de drones por ano, mas precisa de financiamento estrangeiro.

15:49 Presidente Lula Advoga pelo Plano de Paz Brasil-China nas Nações Unidas

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, está defendendo o plano de paz Brasil-China proposto nas Nações Unidas, apesar da rejeição da Ucrânia à proposta como "prejudicial". Mesmo enquanto critica a "invasão do território ucraniano", Lula enfatiza a urgência de estabelecer condições para negociações de paz entre Kyiv e Moscou. A China e o Brasil apresentaram seu plano de seis pontos em maio. O conselheiro de política externa de Lula, Celso Amorim, está aparentemente programado para se encontrar com delegados de 20 países na sexta-feira para buscar apoio adicional, com os aliados da Ucrânia não participando. O plano de seis pontos da China-Brasil se refere ao conflito como uma "crise" e propõe uma conferência de paz reconhecida pela Rússia e Ucrânia, incluindo uma "negociação justa" de todos os planos de paz. Não menciona a integridade territorial da Ucrânia ou a retirada das tropas russas.

15:12 Relato: China Ajuda Rússia a Criar Drones de Alcance LongoFontes de inteligência compartilhadas pela Reuters sugerem que iniciativas russas para produzir drones de alcance longo na China estão tomando forma. Trataria-se do primeiro caso de drones especialmente projetados para operações na Ucrânia serem desenvolvidos e produzidos, de acordo com duas fontes de inteligência com acesso a documentos de apoio. Segundo as fontes, a subsidiária da Almaz-Antey, IEMZ Kupol, testou um drone Garpija-3 na China com a ajuda de especialistas chineses. O G3 teria um alcance aproximado de 2000 quilômetros e poderia carregar até 50 quilogramas de explosivos. De acordo com fontes de inteligência, essa entrega serve como a primeira evidência desde o início da guerra que sugere que a China forneceu drones produzidos na China à Rússia. O local exato da produção e se a produção em série foi aprovada permanecem misteriosos. Apesar de negar o fornecimento de armas à Ucrânia, a China continua a negar o fornecimento de armas à Rússia para conflitos na Ucrânia.

14:29 Putin Preside Reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre Defesa NuclearO presidente russo Vladimir Putin liderará uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia para discutir a dissuasão nuclear, anunciou o Kremlin. Esta discussão ocorrerá no contexto das considerações da Rússia sobre o pedido da Ucrânia de mísseis ocidentais com alcance estendido para atingir profundamente o território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu esta sessão como crucial. "Após o discurso de Putin, o restante da reunião permanecerá classificado como secreto devido a razões óbvias", explicou Peskov.

13:54 Kremlin Crítica Discurso de Zelensky na ONUO Kremlin criticou o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diante do Conselho de Segurança da ONU. Em um comunicado, o Kremlin descreveu a posição de Zelensky, que pressiona a Rússia a buscar a paz, como "um erro catastrófico". O Kremlin afirma que a Rússia é defensora da paz, mas somente se a segurança russa estiver assegurada. Além disso, Peskov argumentou que os objetivos de iniciar a "operação militar" na Ucrânia devem ser alcançados. O Kremlin continua a evitar rotular seu brutal ataque à Ucrânia como uma guerra e exige que a Ucrânia entregue territórios, reveja a adesão à NATO e passe por uma suposta "desnazificação", essencialmente exigindo um governo fantoche pró-russo.

13:18 "Salvar Vidas" - Ucrânia Demonstra Treinamento no Sistema de Defesa Aérea SkynexO Ministério da Defesa da Ucrânia lançou um vídeo mostrando soldados ucranianos treinando no sistema de defesa aérea Skynex da Rheinmetall. Atualmente, dois sistemas Skynex estão em uso na Ucrânia, com mais dois esperados da Alemanha em breve. O Skynex é eficaz contra alvos de curto alcance, como drones. O Ministério da Defesa declarou sua gratidão aos parceiros que ajudam a fortalecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia, salvando mais vidas inocentes.

12:42 Correspondente da ntv Discute Apoio Militar da China à RússiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a China de fornecer dados de satélite à Rússia para espionagem em usinas nucleares ucranianas. O alcance do apoio militar da China à Rússia vai além do compartilhamento de inteligência estratégica, segundo reportagem do correspondente da ntv Rainer Munz.

12:01 Ucrânia Enxerga o Primeiro-Ministro Indiano Modi como Mediador Preferencial para Pôr Fim à Guerra com a RússiaDe acordo com o Politico, a Ucrânia encontrou seu mediador preferencial para pôr fim aos conflitos com a Rússia: o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Um alto funcionário ucraniano revelou ao Politico que a Índia é a maior esperança da Ucrânia para alcançar um tratado de paz aceitável. O funcionário confirmou que Modi deixou claro em discursos realizados no verão que a Ucrânia teria que fazer alguns sacrifícios, mas qualquer proposta de paz não deve envolver a Ucrânia cedendo território à Rússia. A Índia mantém relações robustas com Moscou.

11:35 Belgorod Sofre com Ataque em Grande Escala, Quatro HospitalizadosApós um ataque significativo, cinco pessoas ficaram feridas, com quatro hospitalizadas, segundo autoridades. A cidade russa de Belgorod, localizada perto da fronteira com a Ucrânia, foi o alvo deste ataque. De acordo com o governador da cidade, Vyacheslav Gladkov, um edifício alto e 75 edifícios residenciais menores foram afetados, além de dezenas de veículos e tubulações de água e gás. Observadores independentes rotularam este ataque ucraniano como uma reação a um ataque aéreo russo na cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico Ucraniano Usa Uniciclo Elétrico no Campo de BatalhaO Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou um clipe mostrando um médico do exército usando um uniciclo elétrico no campo de batalha, como documentado pelo United24media. Legendado "Transformando a dinâmica do movimento na linha de frente", o médico explicou que esse método é benéfico para distribuir rapidamente e silenciosamente suprimentos de guerra essenciais aos soldados com as duas mãos livres.

22:18 "Ceder a Putin" - Líder do SPD Klingbeil Critica BSWApós a eleição do estado de Brandemburgo, o líder do SPD, Lars Klingbeil, pressiona por clareza sobre os objetivos da Aliança para o Futuro e Justiça (BSW) nas negociações subsequentes. "Agora, assim como na Turíngia e na Saxônia, as negociações estão em andamento, e precisamos determinar: Qual é a principal demanda da BSW? Para onde essa aliança quer ir?", ele compartilha no RBB InfoRadio. Ele diz que muitas pessoas não entendem isso. Trata-se de analisar o resultado da eleição e "agora entender como um governo estável pode ser formado". Klingbeil também afirma que continua ouvindo da BSW que "não forneceremos mais armas à Ucrânia a partir de amanhã, então teremos paz no dia seguinte". Ele rotula isso como "ceder a Putin" e rotula a BSW como um partido populista.

21:09 "O Golpe de Propaganda Mais Bem-Sucedido de Putin" - Economista Critica MídiaO economista Rüdiger Bachmann critica a "mainstreaming dos loyalistas de Putin através e na mídia" no X, chamando-a de "o golpe de propaganda mais bem-sucedido de Putin até agora". "Pergunta: Por que podemos nos engajar com russo-fascistas, mas não com germano-russo-fascistas? Para democratas, ambos deveriam estar fora dos limites", diz ele. O especialista militar Gustav Gressel concorda com essa visão ao compartilhar o post.

20:27 Reino Unido Envia Mensagem Forte à Rússia na ONUO Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, faz um discurso poderoso no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se diretamente à liderança do Kremlin e expressando sua posição: "Vladimir Putin, se você lançar mísseis contra hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários para países africanos, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é sobre seus próprios interesses. Só os seus. Você quer expandir seu estado mafioso em um império mafioso, construído na corrupção que rouba tanto o povo russo quanto a Ucrânia."

20:04 Ucrânia Relata Ataques Russos com Drones e MísseisA força aérea ucraniana relata que foi atingida pela Rússia com 32 drones e oito mísseis durante a noite. Destes, 28 drones e quatro mísseis foram abatidos. Não há relatórios preliminares de baixas ou danos.

19:22 ISW: Tropas Russas Chegam aos Arredores de Vuhledar - Sem Vantagem Estratégica MaiorSegundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas russas chegaram aos arredores de Vuhledar e estão intensificando sua ofensiva perto do assentamento. O think tank dos EUA não vê uma vantagem estratégica maior para ofensivas adicionais na parte ocidental do Donbass se a cidade for capturada. Uma tomada rápida dependeria de se as tropas ucranianas se retirarem ou engajarem as tropas russas em uma batalha prolongada. O canal ucraniano Deepstate relatou ontem que a 72ª brigada mecanizada ainda está defendendo a cidade. Mesmo que Vuhledar seja capturada, não fornecerá imediatamente à ofensiva russa vantagens táticas significativas, uma vez que o terreno circundante é difícil de atravessar e não abre rotas logísticas cruciais, de acordo com o ISW.

19:00 "Operação Extremamente Complexa e Bem-Sucedida" - Ucrânia Relata Liberações na Região de KharkivO serviço de inteligência militar ucraniano relata a libertação da usina de energia em Vovchansk na região de Kharkiv perto da fronteira russa como resultado de uma "operção extremamente complexa e bem-sucedida". Em um comunicado acompanhado de vídeo, diz que o serviço de inteligência de defesa ucraniano limpou sistematicamente a usina, engajando o inimigo em combate corpo a corpo em alguns casos. A usina de energia era um "baluarte da propaganda" guardado por unidades russas profissionais.

18:25 Parlamento Russo Propõe Lei Contra "Propaganda da Deliberada Ausência de Crianças"Os legisladores russos estão defendendo uma proibição da "propaganda da deliberada ausência de crianças". O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, anunciou online que eles estão considerando um projeto de lei para proibir isso. Em essência, seria uma "proibição da ideologia da ausência de crianças". "Uma grande e amigável família é a base de um estado forte", explica Volodin ainda. A Rússia luta contra uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, uma tendência que foi exacerbada pelo conflito militar na Ucrânia.

18:00 Novo Comandante da Brigada Alemã-Lituana Assume Cargo na Europa OrientalO futuro comandante da Brigada Lituana, o Brigadeiro-General Christoph Huber, chegou no país da NATO no Báltico para assumir suas funções. Agora, ele está se preparando para seu papel na 45ª Brigada de Tanques, relata o Exército Alemão no X. O objetivo é estabelecer uma brigada de combate pronta para lutar que faz uma contribuição crucial para a defesa nacional e da aliança através da dissuasão. Em resposta ao comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar permanentemente uma unidade de combate pronta para lutar na Lituânia. Até 5.000 soldados são planejados.

17:35 Lübeck Doa Aparelhos de Bombeiro Usados à UcrâniaA cidade de Lübeck entregou vários aparelhos de bombeiro usados para serem utilizados na Ucrânia a representantes do país. Os quatro caminhões de bombeiro e a ambulância - veículos de emergência antigos da brigada de bombeiros voluntários - foram entregues no início da semana. "Normalmente, eles são leiloados. Mas após um pedido da organização de ajuda ucraniana, nós os reformamos e agora podemos doá-los à Ucrânia com uma boa consciência, permitindo que eles sejam utilizados lá", diz Henning Witten, chefe da tecnologia da brigada de bombeiros profissional em Lübeck.

04:45 Pistorius destaca urgência para atualização do exército alemão até 2029O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, destaca a importância de armar rapidamente as forças armadas alemãs. Até 2029, deve-se esperar que a Rússia complete sua transformação militar e possa iniciar um ataque militar contra o território da NATO, diz o político do SPD, considerando o ataque da Rússia à Ucrânia. "Portanto, é crucial que respondamos a essa cena de ameaça o mais rapidamente possível", diz ele durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

15:13 Rússia arrisca em vendas de gás para orçamento militar colossalApesar das sanções ocidentais, a Rússia está apostando em altas receitas de petróleo e gás em sua planejamento orçamentário para 2025. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin afirmou em uma reunião do governo em Moscou que as receitas do estado devem aumentar em 12% para 40,3 trilhões de rublos (aproximadamente 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas aumentará para quase três quartos. De acordo com a mídia, o orçamento previsto também está voltado para o conflito na Ucrânia e para a produção militar em grande escala. Está previsto o gasto de 13,2 trilhões de rublos para a defesa, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg de Moscou. No total, 40% de todas as despesas estão destinadas à defesa e à segurança interna - mais do que o gasto em educação, saúde, serviços sociais e economia combinados.

14:10 Duma facilita alistamento de suspeitos de crimesO parlamento russo aprovou um projeto de lei permitindo que o exército recrute suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. De acordo com o projeto de lei aprovado pela Duma do Estado, até mesmo os réus ainda não condenados podem se alistar. Se eles forem condecorados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão retiradas. A lei ainda precisa ser aprovada pela câmara alta e, em seguida, pela assinatura do presidente Vladimir Putin.

13:05 Baerbock propõe componentes essenciais para acordo de pazA ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock apresentou os principais aspectos para potenciais acordos de paz para pôr fim ao ataque russo à Ucrânia. "A paz significa garantir a existência da Ucrânia como uma nação livre e independente. Significa garantias de segurança", diz a política verde durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. "Quando falamos de paz, estamos falando de uma paz justa e duradoura", enfatiza Baerbock. Ela acrescentou ainda: "Quando falamos de paz, isso significa que a Ucrânia pode ter certeza de que o fim dos combates não sinaliza outra rodada de preparativos na Rússia". Isso se aplica tanto à Ucrânia quanto à Moldávia ou Polônia. A paz deve ser justa e duradoura.

12:21 Blinken defende ação mais enérgica da ONU contra apoiadores da RússiaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pede uma abordagem mais decidida da ONU em relação àqueles que apoiam a Rússia na guerra na Ucrânia. "O caminho mais rápido é deter aqueles que estão facilitando a agressão de Putin", diz Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU realizada ao lado da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele também enfatiza a necessidade de uma paz justa que respeite os princípios da Carta da ONU. Em particular, Blinken destaca o apoio da Rússia do Norte Coreia e do Irã.

21:45 China: "Continuamos comprometidos com negociações de paz na Ucrânia"O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, incentiva o Conselho de Segurança da ONU a trabalhar com mais empenho em direção às negociações de paz na Ucrânia. "A prioridade número um é aderir a três princípios: não expansão da zona de guerra, não escalada do conflito e não provocação por qualquer parte", diz Wang em uma reunião de alto nível também attended by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Wang também reitera a neutralidade da China. "A China não instigou a crise na Ucrânia e não faz parte dela", diz ele. O Ocidente acusa a China de ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, inclusive com componentes de armas.

21:09 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "A guerra não é apenas desaparecer"O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressa dúvidas extremas sobre negociar com a Rússia para pôr fim à guerra atual contra seu país. A Rússia está cometendo um crime internacional, diz Zelenskyy, olhando para o presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Portanto, esta guerra não pode simplesmente desaparecer. Esta guerra não pode ser acalmada através de negociações", diz Zelenskyy. Ele acrescenta: "Ação é necessária".

20:00 Trump: "Devemos partir" da guerra na UcrâniaO candidato presidencial republicano Donald Trump defende que os EUA se retirem da guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris - rival de Trump nas eleições - levaram os EUA para a guerra, diz Trump em um evento de campanha na Geórgia. "Agora eles não conseguem tirá-los. Eles não conseguem fazer isso". Só com ele como presidente os EUA poderiam sair da guerra: "Eu vou lidar com isso. Eu vou negociar. Eu vou tirá-los. Devemos partir".

19:30 Fontes indicam que os EUA enviam nova ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 375 milhõesOs EUA estão enviando nova ajuda militar à Ucrânia no valor de aproximadamente US$ 375 milhões, de acordo com fontes. O pacote inclui munições de alcance médio, vários mísseis, artilharia e veículos blindados, de acordo com fontes do governo dos EUA. Um anúncio oficial da ajuda é esperado para amanhã. Este novo pacote é um dos maiores recentemente aprovados. Armas dos reserv

