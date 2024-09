Às 18:33, o líder da AfD, Weidel, alega o envolvimento do governo no seu partido)

18:30 Secretário-Geral do SPD: "Risco de Ser Expulso do Parlamento Estadual" O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, admitiu o desempenho modesto do partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. Em declarações à ARD, afirmou: "Esta não é uma noite para comemorar o SPD". Ao longo dos anos, o partido enfrentou vários desafios. Kühnert reconheceu: "Havia um sério risco de ser expulso dos parlamentos estaduais". Ele enfatizou: "Vale a pena lutar, somos necessários". São essenciais mudanças, com Kühnert sugerindo mais transparência e ouvindo os eleitores. Quanto ao chanceler, Olaf Scholz, Kühnert mencionou: "Precisamos explicar coletivamente nossa política".

18:23 Höcke Comemora Resultado na Turíngia como "Vitória Histórica" O líder do grupo parlamentar da AfD, Björn Höcke, considerou o resultado da Turíngia "histórico", fazendo uma declaração clara na MDR. A AfD emergiu como o partido número um no estado, e Höcke concluiu: "Deve cessar a tolice da 'fronteira de fogo'".

18:23 Chrupalla: "Pareado com a CDU" O líder da AfD, Tino Chrupalla, considerou o desempenho do partido na Turíngia espetacular, comentando no ZDF que a vontade dos eleitores pede uma mudança política em ambas as regiões. A AfD está aberta a conversas com todos os partidos, expressando: "Na Saxônia, estamos quase empatados com a CDU". Eles buscam fazer uma política favorável à Saxônia.

18:17 Linnemann: "Não haverá coalizão com a AfD" O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, rejeitou qualquer possibilidade de coalizões com a AfD na Turíngia ou Saxônia na ARD. Ele permaneceu firme: "Estamos firmes nisso". A CDU formará governos do centro do parlamento, ele acreditava, sendo otimista sobre suas perspectivas.

18:13 Projeção Inicial: CDU Leva na Saxônia A primeira projeção para a eleição estadual da Saxônia indica a CDU na liderança com 31,5% dos votos. A AfD segue de perto com 30%, o BSW fica em terceiro lugar com 12%. Apesar de perder votos em comparação a 2019, o SPD e os Verdes ainda entram no parlamento estadual com 8,5% e 5,5%, respectivamente. O Esquerda e o FDP não entram no novo parlamento.

18:10 Projeção Inicial: AfD Leva na Turíngia Na projeção inicial para a eleição estadual da Turíngia, a AfD emerge como o partido líder com 30,5% dos votos. A CDU fica em segundo lugar com 24,5% e a Esquerda com 12,5%. Os eleitores apoiam o SPD com 7%, garantindo sua cadeira no parlamento estadual. O BSW está confiante em entrar no parlamento com 16%. Os Verdes e o FDP estão abaixo de 5%.

18:01 AfD Vence na Turíngia, BSW Sobe na Saxônia A AfD vence o esperado primeiro lugar na Turíngia. Apesar de ultrapassar a barreira de 5%, o SPD e o FDP não conseguem vencer. Na eleição estadual da Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos. A CDU lidera estreitamente sobre a AfD, com a Esquerda e o FDP sendo omitidos do parlamento estadual.

16:48 Possível Exclusão de Höcke do Parlamento Estadual O líder da AfD da Turíngia, Björn Höcke, corre o risco de perder sua cadeira no futuro parlamento estadual. Seus colegas bem-sucedidos poderiam prejudicar suas chances. Relatadamente, vários candidatos da AfD estão em uma posição forte para garantir representação direta, enquanto Höcke enfrenta desafios em sua circunscrição, Greiz II, em comparação com o candidato da CDU, Tischner. Se Tischner vencer e a AfD garantir mandatos diretos excessivos, ninguém poderá ingressar através da lista estadual, nem mesmo do topo, ameaçado por Höcke. A AfD pode então negociar para que um candidato direto bem-sucedido renuncie à sua cadeira para que Höcke possa garantir seu mandato.

16:29 Saxônia Vê 25% de Votos por Correio Para a eleição crucial da Saxônia, o ex-ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, quase um quarto dos eleitores elegíveis já votou por correspondência. O supervisor da eleição estadual projeta que 24,6% dos eleitores votarão antecipadamente. A participação até o início da tarde hoje é apenas ligeiramente maior do que em 2019.

16:08 Banimento da Mídia no Encontro da AfD da Turíngia Há uma forte probabilidade de que a mídia não cubra o evento de comemoração da AfD da Turíngia, se os planos iniciais do partido se mantiverem. A AfD, classificada como extremista de direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir certos meios de comunicação do evento, mas um tribunal impediu essa ação. Como resposta, a AfD estadual proibiu todos os jornalistas de participar do evento, alegando preocupações com o espaço, já que muitos solicitaram credenciamento.

15:40 Maior comparecimento do que em 2014Em Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14:00. Isso representa um aumento substancial de mais de dois pontos em comparação com a última eleição em 2019. No entanto, os votos antecipados ainda não foram contabilizados, segundo o oficial eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação também foi ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4% até a tarde, mas o oficial eleitoral espera mais votos antecipados do que em 2019. As seções eleitorais em ambos os estados fecham às 18:00.

15:13 Kretschmer espera "partidos do semáforo" no parlamento estadual

14:40 Principais questões para Saxônia e TuríngiaUma parcela significativa, cerca de um terço, das pessoas na Saxônia e na Turíngia pretendem votar no AfD nas eleições de 1º de setembro. Uma pesquisa revela as principais preocupações e questões. A migração, entre outras coisas, é uma delas.

14:13 Höcke deixa estação de votação rapidamenteO candidato do AfD à liderança da Turíngia, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia nas eleições estaduais. Ele passou pouco tempo na estação de votação de Bornhagen e não falou com jornalistas no local. Apesar de ter mudado sua circunscrição para Greiz após ter perdido para o candidato da CDU em sua circunscrição de Eichsfeld nas eleições anteriores, Höcke ainda enfrenta uma possível derrota lá contra a CDU.

13:50 Participação eleitoral na Turíngia semelhante a 2019 ao meio-diaNa Turíngia, a participação eleitoral é semelhante à eleição parlamentar de 2019 ao meio-dia. O oficial eleitoral do estado relatou que cerca de 32% dos eleitores haviam votado nas seções eleitorais até as 12:00. Os votos antecipados não estão incluídos nessas figuras. Em 2019, a participação eleitoral foi de 31,2% nessa hora. O interesse nas eleições estaduais é maior do que nas eleições europeias e locais deste ano. Em junho, a participação eleitoral foi de 24,3% nessa hora.

13:29 Alta participação eleitoral esperada na SaxôniaNa Saxônia, espera-se uma alta participação eleitoral nas eleições estaduais. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. A figura foi de 26,2% na mesma hora na última eleição estadual em 2019. Os votos antecipados ainda não estão incluídos nas figuras preliminares. Espera-se que 24,6% dos eleitores exerçam seu direito de voto por correspondência, em comparação com 16,9% em 2019. A oficina eleitoral estadual anunciou que as eleições estão correndo smoothly pela manhã, sem problemas conhecidos.

13:11 Lucke: Ausência do SPD poderia abalar coalizão de BerlimOs resultados das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia ainda não são conhecidos. Se o SPD não entrar no parlamento estadual, isso seria "quase já um terremoto", segundo o cientista político Albrecht von Lucke em uma entrevista à ntv. Ele coloca a eleição e suas potenciais consequências em perspectiva.

12:44 Polícia de Gera investiga ameaça em seção eleitoralA polícia de Gera está investigando uma ameaça em uma seção eleitoral. Um homem usando uma camiseta do AfD entrou na seção eleitoral na manhã de segunda-feira, segundo um porta-voz da polícia. O gerente da seção eleitoral pediu ao homem que tirasse a camisa, pois ela violava as regras de publicidade partidária. O homem concordou, mas ameaçou voltar, insatisfeito com o tratamento recebido ao sair. O homem deu um depoimento e a polícia o advertiu. Além disso, a polícia de Erfurt está investigando potenciais danos criminais, já que foi encontrada a grafite "Höcke é um nazista" perto de seções eleitorais.

12:15 Correctiv alerta para informações falsas em circulaçãoA rede de pesquisa Correctiv emitiu um alerta sobre uma afirmação falsa recorrente de que a assinatura na cédula impede fraudes eleitorais. A office do oficial federal de votação confirmou ao Correctiv que "a cédula não deve ser assinada. Assinar a cédula compromete o sigilo do voto e torna a cédula inteira inválida."

11:51 Voigt espera "relações de maioria estáveis"O candidato do CDU à liderança da Turíngia, Mario Voigt, votou e expressou a esperança de que muitos turíngios exerçam seu direito de moldar o futuro do país. Ele também esperava "relações de maioria estáveis", permitindo que o estado avance.

11:25 Ataques de extrema-direita em Sonneberg aumentaram significativamenteDesde que Sonneberg se tornou o primeiro distrito alemão liderado por um político do AfD, indivíduos engajados relataram sentir-se ameaçados e muitos pararam de trabalhar. O número de ataques de extrema-direita aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas atribuem isso ao administrador do distrito do AfD.

10:57 Kretschmer discute eleições significativas na SaxôniaO líder da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere à atual eleição como potencialmente a mais importante em 34 anos. Ele expressou gratidão às pessoas que votaram de forma diferente no passado, mas agora mudaram seu apoio para a força influente no centro cívico, a União Saxã. Kretschmer acredita que essa mudança de perspectiva contribuirá para uma governança que sirva ao estado. As últimas pesquisas indicam uma disputa apertada entre o CDU de Kretschmer e o AfD.

10:30 Ramelow sobre festival da democracia apesar da incertezaO líder da Turíngia, Bodo Ramelow, vê o dia da eleição como uma "celebração da democracia", apesar das incertezas que vêm com ela. Em uma entrevista à ntv, Ramelow, representante do Partido da Esquerda, clarifica sua posição contra um governo de minoria e expressa dúvidas sobre a competência do BSW.

09:59 Historiador Crítica Data da Eleição por Conotações HistóricasO historiador Peter Oliver Loew critica a escolha de 1º de setembro para as eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, que coincide com o 85º aniversário da invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Loew, diretor do Instituto Germano-Polonês, expressa sua preocupação, afirmando: "Alguém que achou essa data adequada provavelmente tinha reservas sobre a história." Ele se dirigiu ao AfD, classificado como "extremista de direita confirmado" em ambos os estados pelo serviço de inteligência interna, comentando: "As associações com a era nazista são questionáveis se o partido também conseguir vencer em Dresden e Erfurt."

09:30 Eleição Crucial da Saxônia: Estatísticas e InformaçõesAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia decidirão hoje quem ditará a direção política no futuro parlamento estadual de Dresden. O CDU, liderado pelo primeiro-ministro Michael Kretschmer, corre o risco de perder sua posição dominante no estado desde 1990. Kretschmer descreve essa eleição como "crucial". "Tudo está em jogo."

09:05 Kretschmer Desafia Coligação Trânsito de Luz antes da EleiçãoO dia da eleição na Saxônia chegou, e a pergunta é: o ministro-presidente Michael Kretschmer continuará a sequência bem-sucedida do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, Kretschmer discute sua posição sobre os debates sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dia da Eleição Chega na Turíngia: Estatísticas e InformaçõesHoje é o dia da decisão no coração da Alemanha: quem governará o estado federal de cerca de 2,1 milhões de habitantes nos próximos cinco anos? O AfD, sob o candidato principal Björn Höcke, se tornará a força mais influente na Turíngia?

08:24 Impacto Potencial do AfD na DemocraciaAs pesquisas sugerem que o AfD provavelmente aumentará sua influência significativamente nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Pesquisadores destacaram o potencial perigo que isso representa para as instituições democráticas, uma vez que afirmam que a força da rule of law pode ser menos robusta do que geralmente se acredita.

08:00 Cabines de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaChegou a hora de eleger novos parlamentos estaduais na Turíngia e Saxônia. Nas pesquisas, o AfD é previsto como o partido dominante na Turíngia. Na Saxônia, o CDU, liderado pelo primeiro-ministro Michael Kretschmer, e o AfD estão em uma disputa apertada. As primeiras previsões são esperadas após o fechamento das cabines de votação às 18h. As eleições nesses dois estados alemães orientais servem como um barômetro para a coalizão de trânsito em Berlim.

Para o atual governo da Turíngia, a coalizão vermelho-verde, liderada pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não consegue garantir uma maioria nas pesquisas. Uma coalizão composta pelo CDU, pelo Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD é considerada uma opção pós-eleitoral. Na Saxônia, fica incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes continuará a ter maioria. Kretschmer não descarta a possibilidade de uma aliança com o BSW. O Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

No contexto dos resultados eleitorais, pode ser desafiador para o SPD manter sua presença no parlamento estadual

Quanto ao atual clima político na Alemanha, a agência de inteligência interna classifica o AfD como um partido "extremista de direita confirmado" em ambos os estados da Saxônia e Turíngia, o que desperta preocupações sobre o potencial impacto nas instituições democráticas

