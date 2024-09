Às 18:14, o líder da organização de gestão da rede de energia da Ucrânia, Ukrenergo, foi demitido.

Na Ucrânia, o líder da operadora de rede elétrica Ukrenergo foi demitido. Os supervisores da empresa estatal Ukrenergo votaram para demiti-lo na segunda-feira, como afirmado em uma publicação no Facebook pelo presidente, Volodymyr Kudryzkyj. Relatos sugerem que sua remoção foi devido à sua incapacidade de proteger a rede elétrica ucraniana de ataques russos. Kudryzkyj nega essa afirmação, apontando as medidas protetoras que implementou, e afirma que, em vez disso, é alvo de uma campanha difamatória com o objetivo de macular a reputação da empresa. Ele alega que os arquitetos dessa campanha pretendem tomar o controle da Ukrenergo, mas não menciona nomes.

17:39 Vários oficiais da administração de Zelensky renunciam. Vários oficiais do governo ucraniano renunciaram, incluindo o Ministro da Indústria Estratégica Olexander Kamyshyn, responsável pela produção doméstica de armas durante o conflito com a Rússia. Kamyshyn prometeu continuar trabalhando no setor de defesa, embora em uma capacidade diferente. De acordo com os relatórios do presidente do parlamento, o Ministro da Justiça Denys Maliuska e o Ministro do Meio Ambiente Ruslan Strilets também renunciaram.

17:18 Mortes aumentam na Poltava. Um ataque de míssil russo atinge a região de Poltava. De acordo com os relatórios ucranianos, pelo menos 47 pessoas morreram. Dois mísseis destruíram um edifício na capital regional de Poltava usado pelo Instituto Militar de Comunicações, como anunciado pelo Presidente Volodymyr Zelenskyj no Telegram. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.

17:04 Scholz recebe recentemente libertado crítico do Kremlin Kara-Mursa. O chanceler alemão Olaf Scholz recebe o crítico do Kremlin Vladimir Kara-Mursa, recentemente libertado da prisão russa, em Berlim. "Estou impressionado com a coragem e a perseverança de Vladimir Kara-Mursa em lutar por um futuro democrático na Rússia", escreveu Scholz na plataforma X. "Facilitamos sua libertação por meio de uma troca de prisioneiros sem precedentes em agosto, e hoje tivemos a oportunidade de ter uma longa discussão." Kara-Mursa é um dos mais de 20 prisioneiros que foram libertados em agosto como parte de uma troca de prisioneiros única entre a Rússia e os estados ocidentais, incluindo a Alemanha.

16:16 Rússia provavelmente constrói vastas estruturas defensivas para a Ponte de Kerch. De acordo com a inteligência do serviço secreto britânico, a Rússia espera outro ataque à Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada. A Rússia instalou barreiras de balsas flutuantes e afundadas, colocou minas navais e ativou geradores de fumaça para obstruir a visibilidade da ponte. O número de sistemas de defesa aérea também foi aumentado. Além disso, uma estrutura está sendo construída ao lado da ponte, possivelmente servindo como uma ponte adicional de uma só via ou uma barreira protetora contra cargas explosivas de drones ucranianos.

15:52 Ucrânia apresenta novo veículo de transporte blindado - "Portador de Estandarte". O Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um novo veículo de transporte de pessoal blindado (APC) para uso pelas forças ucranianas. Batizado de "Portador de Estandarte", que representa uma patente militar nos exércitos cossacos, vem sendo desenvolvido por algum tempo, com um protótipo único avistado na linha de frente em fevereiro do ano passado. O último anúncio provavelmente significa que muitos mais serão implantados, preenchendo uma função muito necessária no apoio às necessidades de equipamento das forças ucranianas.

15:38 Estônia e Lituânia censuram Mongólia pela visita de Putin. A Estônia e a Lituânia censuraram a Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin. "A escolha da Mongólia de honrar Putin em vez de prendê-lo minou substancialmente o Tribunal Penal Internacional e o sistema jurídico mundial", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, em Tallinn. "A Mongólia teve a oportunidade de contribuir para o fim do conflito russo na Ucrânia, mas não a aproveitou." Seu colega lituano, Gabrielius Landsbergis, considerou "inaceitável" que o governo mongol ignorasse o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin.

14:57 Inicia julgamento contra 'espião' francês detido na Rússia. Um funcionário francês de uma organização não governamental suíça está sendo julgado em Moscou, início nesta terça-feira, acusado de violar a lei russa sobre "agentes estrangeiros". O tribunal ordenou que o réu permaneça detido até pelo menos fevereiro do ano que vem. O acusado, Laurent Vinatier, trabalhou como especialista na Rússia e na antiga União Soviética para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), uma organização não governamental dedicada à resolução de conflitos armados globalmente por meio de negociações e diplomacia discreta. Ele foi preso em Moscou em junho.

14:27 Alemanha planeja entregar seis sistemas IRIS-T SLM adicionais à Ucrânia. De acordo com fontes de segurança, a Alemanha planeja fornecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T SLM. Além disso, o governo federal planeja adquirir seis sistemas adicionais para as Forças Armadas alemãs.

13:58 Helicóptero russo envolvido em outro acidente. Os meios de comunicação russos relatam outro incidente envolvendo um helicóptero russo Mi-8. De acordo com Alexey Tsydenov no Telegram, o helicóptero fez um pouso brusco a cerca de 85 quilômetros de Irkutsk, ferindo levemente dois. As operações de busca e resgate estão em andamento. O helicóptero foi inicialmente relatado como desaparecido após a perda de contato perto da fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, como relatado pela agência de notícias Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Mortos, 180 Feridos em Ataque Russo em PoltavaO presidente Volodymyr Zelensky confirmou 41 mortes em um ataque russo com mísseis na cidade central ucraniana de Poltava. Mais de 180 pessoas ficaram feridas, segundo ele. A área perto de uma escola e de um hospital próximo foi atingida. Uma estrutura do Instituto de Comunicações foi parcialmente destruída. O Ministério da Defesa da Ucrânia sugere que dois mísseis balísticos foram utilizados pelo inimigo. O intervalo entre o aviso e a chegada dos mísseis letais foi tão curto que as pessoas no abrigo antiaéreo foram pegas durante a evacuação. Menciona-se que mais pessoas podem estar presas sob os escombros. Equipes de resgate conseguiram salvar 25 pessoas, com onze sendo retiradas dos escombros.

13:12 Fontes: EUA Próximos de Fornecer Mísseis de Alcance Longo à UcrâniaFontes afirmam que os EUA estão prestes a concluir um acordo para fornecer mísseis de alcance longo à Ucrânia. Esses mísseis poderiam alcançar profundamente o território russo. No entanto, o governo ucraniano ainda pode ter que esperar vários meses pelo fornecimento, já que os EUA ainda precisam resolver questões técnicas antes, de acordo com várias fontes americanas. O anúncio esperado está agendado para o outono. As armas em consideração são mísseis ar-superfície de alcance médio a longo (JASSM), que são mísseis de cruzeiro ar-superfície convencionais com capacidades de médio a longo alcance. Esses mísseis podem ser lançados de aeronaves em alvos terrestres. O fornecimento de JASSMs à Ucrânia poderia significativamente aumentar suas capacidades estratégicas e dar-lhe uma vantagem sobre a Rússia.

12:43 Físico Condenado a 15 Anos por Desenvolver Mísseis Hipersônicos da RússiaUm tribunal russo condenou um físico proeminente a 15 anos em um campo de trabalho após ser considerado culpado de "alta traição". Esta é a última de várias sentenças de prisão para cientistas acusados de vazamento de segredos de estado. O homem de 57 anos estava envolvido no desenvolvimento de mísseis hipersônicos da Rússia, segundo agências de notícias russas. Dois de seus colegas também foram detidos sob suspeita de traição. A trinca do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é uma das quase uma dúzia de cientistas que foram acusados de traição nos últimos anos por trabalharem nessa tecnologia. O homem de 57 anos foi preso em agosto de 2022. Os homens "estão enfrentando acusações muito sérias", segundo fontes de segurança.

12:15 Comércio da Rússia com a Índia DisparaO comércio da Rússia com a Índia quase dobrou no ano passado, de acordo com Anatoly Popov, vice-presidente do conselho da Sberbank da Rússia, que falou à agência de notícias Reuters. O comércio entre os dois países atingiu aproximadamente US$ 65 bilhões em 2023. Isso se deveu principalmente à Índia se tornar um importante importador de petróleo russo após a imposição de sanções ocidentais devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. "Em 2022, o interesse das empresas russas no mercado indiano aumentou significativamente, já que este mercado é uma alternativa", disse Popov. "Hoje, estamos abrindo contas em rúpias para clientes russos. Não excluímos a possibilidade de que a rúpia possa ser usada não apenas como meio de pagamento, mas também como ferramenta de poupança", acrescentou. A Sberbank processa pagamentos para até 70% de todas as exportações russas para a Índia.

11:47 Putin Convida Mongólia para Cúpula do BRICS

O presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Khürelsük, no início de sua visita à Mongólia e estendeu um convite a ele para participar da próxima cúpula do BRICS na Rússia. "Esperamos sua presença", disse Putin a agências de notícias russas durante sua conversa na capital, Ulaanbaatar. O grupo de grandes economias emergentes, liderado pela Rússia e pela China, se reunirá no final de outubro em Kazan, a capital da república do Tartaristão. Putin disse que queria discutir a cooperação econômica durante sua visita à Mongólia. O gasoduto Power of Siberia 2, que a Rússia planeja construir para a China e passaria pela Mongólia, provavelmente será um assunto de discussão durante a visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Rússia Fortalece Defesa Aérea em Belgorod

O exército russo desplegou sistemas de defesa aérea adicionais na região de Belgorod, de acordo com o ministério da defesa. A área fronteiriça russa tem sido alvo de contra-ataques ucranianos por algum tempo.

10:57 Ucrânia: Rússia Ataca Infraestrutura Ferroviária

A Rússia atacou a infraestrutura ferroviária em várias regiões da Ucrânia durante a noite, de acordo com relatórios ucranianos. As regiões do norte de Sumy e Dnipropetrovsk, no leste-central da Ucrânia, foram afetadas.

10:28 Relato: Centenas de Soldados Ucranianos em Risco de Cerco em Pokrovsk

Centenas de soldados ucranianos na região de Donetsk estão em risco de serem cercados pelas forças russas, de acordo com um relatório da Forbes. As forças russas avançaram na cidade ucraniana de Pokrovsk, contornando as tropas ucranianas que estavam segurando a linha entre a vila de Memryk e o rio Vovcha. Se a 25ª Brigada Paraquedista com seus veículos de combate Marder feitos na Alemanha não conseguir frustrar o inimigo perto de Ukrainsk, a retirada poderia evoluir para um cerco pelas forças inimigas, alertou o Centro de Estratégias de Defesa da Ucrânia. Pelo menos quatro brigadas ucranianas poderiam ser cercadas ao sul de Pokrovsk. Uma retirada ucraniana pode já estar em andamento, com a equipe de inteligência pró-ucraniana Conflict Intelligence Team aconselhando que eles se retirem da área antes que as forças russas cortem suas rotas de suprimento e retirada. Uma retirada poderia ceder 30 quilômetros quadrados às forças russas, mas salvaria inteiras batalhões ucranianos em um momento crítico.

09:30 Por que a Mongólia não está prendendo Putin

Apesar de um mandado de prisão internacional emitido contra Vladimir Putin, ele está sendo recebido por guardas de honra do vizinho Mongólia. Isso não é apenas devido à situação delicada da Mongólia, sendo pressionada entre os poderes dominantes da Rússia e da China, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz.

09:00 Chefe da Energia Ucraniana Demitido por Falhar em Proteger Instalações

O chefe da empresa de energia estatal ucraniana Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, supostamente foi demitido. De acordo com a televisão ucraniana Suspilne, a razão é que ele não conseguiu proteger as instalações de energia frente aos ataques russos intensificados. Por quatro votos a dois, o conselho supervisor da Ukrenergo levou à remoção de Kudrytskyi do cargo. Ele também está sendo investigado por acusações de corrupção.

08:22 Autoridades Ucranianas Desmantelam Centenas de Redes Criminais de Fuga do Serviço Militar

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, as autoridades ucranianas desmantelaram mais de 570 redes criminosas que ajudam cidadãos a fugir do serviço militar obrigatório, de acordo com Andrii Demtschenko do Serviço de Fronteira do Estado. Essas organizações ajudam homens ucranianos a sair do país e fornecem documentação médica falsa para isentá-los do serviço militar. Os custos desses serviços variam entre US$ 7.000 e US$ 10.000. Homens entre 18 e 60 anos geralmente são proibidos de sair do país devido à possível convocação militar. Em 2024, mais de 200 dessas redes foram desmanteladas pelas agências de aplicação da lei.

07:50 Ex-Oligarca Russo: Ofensiva de Kherson é vista como 'desastre natural' pelos russos

O político da oposição russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky acha a reação do público à ofensiva ucraniana em Kherson "muito interessante". Ele acredita que os russos veem a ofensiva ucraniana como um "desastre natural" em vez de um ato hostil de um inimigo, e que o governo está lidando mal com a situação, como indicado pela queda nas taxas de aprovação de Putin.

07:22 Menina de 8 anos morta em ataque russo a Zaporizhzhia

Relatos ucranianos indicam que um ataque russo à cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na noite passada resultou em duas mortes. Uma mulher de 38 anos e uma menina de 8 anos perderam a vida. Uma mulher de 43 anos e uma menina de 12 anos também ficaram feridas, com a última atualmente recebendo cuidados intensivos. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, e a explosão e os detritos causaram danos a outros edifícios também.

06:58 Pesquisadores Descobrem Local de Lançamento da 'Superarma' de Putin

Dois pesquisadores dos EUA supostamente localizaram o local de lançamento do míssil 9M370 "Burevestnik" na Rússia. O míssil de cruzeiro nuclear, apresentado pelo presidente Vladimir Putin como "invencível", é conhecido como SSC-X-9 "Skyfall" na NATO. Os pesquisadores, usando imagens de satélite, identificaram um projeto de construção adjacente a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares. Esta instalação, localizada a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou, é considerada o local de lançamento do míssil secreto. Os pesquisadores encontraram nove plataformas de lançamento em construção. O local é considerado adequado para um grande sistema de foguetes estacionário, e o único grande sistema de foguetes estacionário que a Rússia está desenvolvendo atualmente é o Skyfall, de acordo com o relatório. Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington retornaram pedidos de comentário.

06:30 Refinaria de Óleo de Moscou Parcialmente Fechada após Ataque de Drone

A unidade Euro+ da refinaria de óleo de Moscou operada pela Gazprom Neft parou as operações após um incêndio causado por um suposto ataque de drone ucraniano, de acordo com a Reuters, citando fontes não identificadas. A unidade representa cerca de 50% da capacidade da refinaria e deve retomar as operações cinco a seis dias após as reparos. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. A extensão dos danos à instalação afetará a capacidade de refino permanece incerto.

05:58 Críticas do Oligarca Russo: Ações Ocidentais Persistem no Poder de Putin

O político da oposição russo e ex-magnata Mikhail Khodorkovsky critica a maneira como os governos ocidentais estão lidando com a Rússia. Ele acredita que o Ocidente está cometendo vários erros táticos que prolongam o reinado de Putin. "O Ocidente deve reconhecer abertamente que está em guerra contra os tomadores de decisão", disse Khodorkovsky, fundador da organização da oposição proibida Fundação Aberta da Rússia. Equiparar a Rússia ao povo é injustificado, segundo ele. Quanto ao conflito na Ucrânia, Khodorkovsky expressou que, se o Ocidente tivesse agido como agora no início da guerra total em fevereiro de 2022, a guerra já teria terminado.

04:13 Zelenskyy: Perigoso Recapturar Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunciou uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em Kyiv. A reunião ocorrerá após a visita de Rafael Grossi à usina nuclear de Zaporizhzhia, disse Zelenskyy por meio das redes sociais. Atualmente, não é viável para a Ucrânia recuperar o controle da usina nesta fase da guerra. "Neste momento, não vejo tais possibilidades no campo de batalha, e as que poderiam ocorrer são perigosas", disse Zelenskyy. Grossi havia postado anteriormente no Twitter que estava a caminho da usina para "continuar nossa ajuda e prevenir uma catástrofe nuclear". A maior usina nuclear da Europa está sob controle russo desde o início da invasão de 2022. Ambos os lados se acusam de atacar a instalação.

02:27 Morto em Dnipro Due a Bombardeio RussoPelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um ataque de foguetes russos na cidade central ucraniana de Dnipro, de acordo com o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, pelo Telegram. Vários edifícios residenciais em um distrito da cidade foram danificados durante o ataque. A informação ainda não foi confirmada.

23:55 Zelenskyy Deseja Aprovação de Armas de Longo Alcance, Mentiona AlemanhaPróximo ao front, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pediu novamente armas de longo alcance durante uma reunião com o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, em Zaporizhzhia. Além da aprovação para ataques a alvos em território russo, Zelensky também quer a entrega desses mísseis, expressou em uma reunião no sul da Ucrânia. A Rússia ocupa parcialmente a região de Zaporizhzhia, mas não a capital regional. A discussão envolveu a instalação de novos sistemas de defesa aérea do tipo Patriot, além de munição, aviões de combate do tipo F-16 e munição e equipamento adicional, além de mais sanções contra a Rússia. "Todas essas medidas são essenciais para impedir que a Rússia abra novos fronts na Ucrânia", disse Zelensky. Ele expressou esperança pela aprovação de armas de longo alcance, mencionando os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha. Kiev vê o cenário atual de forma mais positiva, mas não foram fornecidos detalhes.

22:13 Ucrânia Critica Mongólia por Receber PutinA Ucrânia critica o governo da Mongólia por receber o presidente russo, Vladimir Putin, e exige consequências. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tychyj, em Kyiv, acusou a Mongólia de cooperar com os "crimes de guerra" de Putin. Putin chegou ao país hoje. "Vamos colaborar com nossos parceiros para confrontar as consequências para Ulaanbaatar", disse Tychyj. O governo da Mongólia não executar a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin enfraquece o TPI e o sistema de justiça criminal internacional, afirmou o porta-voz do ministério.

21:59 Guarda de Honra Recebe Putin na Mongólia Despite Mandado de PrisãoO presidente russo, Vladimir Putin, foi recebido com uma guarda de honra na Mongólia apesar de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI). A Ucrânia anunciou que vai colaborar com seus aliados para impor "consequências" à Mongólia. O TPI emitiu o mandado por suposta deportação ilegal de crianças ucranianas desde fevereiro de 2022 durante a guerra na Ucrânia. A Ucrânia, o Ocidente e ativistas de direitos humanos exigem sua execução. Putin foi recebido com uma guarda de honra no aeroporto de Ulaanbaatar hoje. O objetivo de sua viagem é comemorar o 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Uma reunião entre Putin e o presidente da Mongólia, Uchnaa Khurelsukh, está na agenda.

21:48 Ataque Inicial Contra Alvo em Crimeia com Drone 'Palianytsia' pela UcrâniaO exército ucraniano supostamente usou o drone de foguete produzido na Ucrânia "Palianytsia" contra um alvo militar na Península da Crimeia, ocupada pela Rússia, pela primeira vez, de acordo com o jornal ucraniano "Ukrainska Prawda". O nome do drone pode ter origem intencional, dada às dificuldades dos russos em pronunciá-lo: "Palianytsia" se refere a pessoal militar ou sabotadores russos para os ucranianos desde o início da invasão russa abrangente.

