Às 17h28, uma autoridade ucraniana declarou que mísseis guiados russos atingiram um edifício residencial.

16:50 Washington Rejeita Proposta: Nenhum Americano para Auxiliar na Manutenção de Equipamento Militar na Ucrânia A administração Biden rejeita uma sugestão para enviar americanos à Ucrânia para a manutenção de equipamento militar estrangeiro, como os caças F-16, como sugerido pelo "Washington Post". Discussões sobre o envio de civis americanos a um país em guerra, a Ucrânia, para lidar com a manutenção de forças adversárias russas, têm persistido desde o início do conflito. A antecipação aumentou após a chegada muito esperada dos caças F-16 na Ucrânia. Os primeiros seis dos esperados 80 F-16s pousaram na Ucrânia no final de julho. Um oficial dos EUA revelou preocupações sobre o potencial perigo de a Rússia alvo contratos americanos na Ucrânia.

16:14 Preocupação com Maria Kolesnikova: Oposição Belarussa Acusa Condições de Prisão de Jogar Sujo Notícias vindas da oposição belarussa expressam preocupações graves sobre o bem-estar de Maria Kolesnikova, uma política da oposição belarussa presa. Svetlana Tikhanovskaya, a líder exilada da oposição belarussa, compartilha suas preocupações com base em informações de detentos que afirmam que a situação é alarmante. Kolesnikova supostamente pesa agora 45 quilos, foi submetida a privação de alimentos e a condições degradantes em isolamento solitário. A administração da prisão é acusada de empregar "crueldade medieval" e de exterminar sistematicamente a crítica proeminente do governo.

15:36 Produtores de Armas da Ucrânia se Reúnem com Conselheiros de Segurança dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha Uma delegação ucraniana liderada pela Ministra da Economia Yulia Svyrydenko e Andriy Yermak, chefe da Oficina Presidencial, conversou com conselheiros de segurança dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha em Washington, de acordo com o "Kyiv Independent". A agenda incluiu produção colaborativa de armas, investimentos ocidentais futuros na indústria de defesa da Ucrânia e, especificamente, a importância de "fortalecer a defesa aérea da Ucrânia e preservar o sistema energético", de acordo com a Oficina Presidencial. Yermak destacou a urgência de intensificar os esforços para ajudar a Ucrânia a vencer, enfatizando a importância de aproveitar esta oportunidade.

14:56 Rússia Esconde Conflito Atrás de Festividades e Comemorações O confronto inabalável entre Ucrânia e Rússia persiste nas linhas de frente. No entanto, os cidadãos de Moscou permanecem principalmente ignorantes sobre a série de ataques de drones, incêndios em depósitos de combustível e vítimas civis. O correspondente da ntv, Rainer Munz, oferece insights sobre como Moscou está escondendo o conflito por meio de vários meios.

14:25 Chasiv Yar Sofre Pesadas Perdas após Ataque Russo Relatórios indicam que pelo menos cinco pessoas morreram em Chasiv Yar, localizado na linha de frente na região de Donetsk, após um ataque russo. O governador da região de Donetsk, Vadym Filashkin, anunciou isso no Telegram. Os mortos eram homens com idades entre 24 e 38 anos. O ataque ocorreu pela manhã, deixando destruição em seu rastro, com uma casa particular e um edifício de vários andares atingidos.

13:53 Kharkiv Iluminada pelo Luto após Ataque Russo Familiares e residentes de Kharkiv estão de luto pelas vítimas de um ataque russo. De acordo com o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, sete pessoas morreram e 97, incluindo mais de 20 menores, ficaram feridas após o ataque na sexta-feira à noite. A vítima mais nova tinha dez meses. Entre os mortos estava a artista ucraniana de 18 anos Veronika Kozhushko. O artista ucraniano proeminente Serhiy Zhadan comentou sobre sua morte trágica no Facebook, expressando sua tristeza: "Os russos continuam a aniquilar nosso futuro. E não há perdão", acompanhado por uma das desenhos de Kozhushko.

13:28 Ministro da Defesa da Ucrânia Enxerga a Demissão do Chefe da Força Aérea como Lamentável "Eu provavelmente rotularia isso como uma substituição, mas ainda assim lamentável", disse o Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Ummerov, quando questionado sobre a demissão em uma entrevista à CNN. Ummerov destaca que esses dois casos são duas questões separadas. Ummerov enfatiza as investigações em andamento para determinar as causas, "Eu me abstenho de especular".

13:03 Primeira-Ministra da Dinamarca: Não Há Outro Caminho para a Vitória da Ucrânia sobre a Rússia A "European Pravda" relatou que a Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, compartilhou sua opinião sobre o conflito da Ucrânia contra a Rússia durante a conferência GLOBSEC em Praga. Ela defende a vitória da Ucrânia, posicionando-a como um "desenvolvimento inevitável". A Primeira-Ministra da Dinamarca enfatiza que há um consenso inegável sobre isso na Europa, "Não há alternativa à vitória da Ucrânia. Porque se a Rússia vencer, a Ucrânia será derrotada, e nós também". A Primeira-Ministra destaca que a Europa está mais unida do que nunca, com divisões internas mínimas, com a Europa unânime contra a Rússia.

12:15 Kirove na Região de Donetsk Cai sob o Controle Russo De acordo com relatórios do Ministério da Defesa russo em Moscou, as forças russas tomaram o controle do vilarejo de Kirove na região do Leste da Ucrânia, Donetsk. As forças russas vêm avançando gradualmente na linha de frente do leste há algum tempo. Donetsk, junto com Luhansk, constitui a região industrialmente dominante do Donbass. As duas regiões, junto com Zaporizhzhia e Kherson ainda mais ao sul, já foram anexadas pela Rússia em setembro de 2022, mas as forças russas não têm controle completo sobre elas. A Ucrânia visa recuperar todos os territórios, incluindo a Península da Crimeia, localizada muito ao sul de Kherson.

11:45 Rússia Acusa Ucrânia de Bombardear Região de BelgorodDe acordo com fontes russas, as forças ucranianas dispararam contra a região de Belgorod, na fronteira. O governador Vyacheslav Gladkov anunciou em seu canal do Telegram que houve mortos e feridos. Um ataque aéreo noturno na cidade de Belgorod resultou na morte de três pessoas e mais de 30 feridos, incluindo três crianças. O ataque também danificou mais de uma dúzia de edifícios e 47 veículos.

11:10 Especialista Triebel: Rússia Acusada de Interferir nas Eleições MoldavasA Moldávia está indo para as eleições presidenciais em 20 de outubro, com cerca de 2,5 milhões de residentes também participando de um referendo para incluir a adesão à UE na constituição. Brigitta Triebel, diretora da oficina da Fundação Konrad-Adenauer em Chisinau, afirma que a Rússia está tentando influenciar as eleições através de desinformação e informações falsas. De acordo com Triebel, os moldavos estão sendo manipulados, dizendo: "Se você não quiser se envolver em um conflito como o da Ucrânia, apoie os partidos pró-russos". Ela acrescentou que esses partidos estão explorando os medos das pessoas.

10:49 Ucrânia Confirma Interceptação de 24 Drones RussosA força aérea ucraniana afirma que interceptou com sucesso 24 drones russos. Mais de 50 drones foram lançados pelas forças russas em direção a alvos na Ucrânia durante a noite de sábado. Oito regiões foram atingidas por esses ataques de drones. Vinte e cinco drones do tipo iraniano Shahed caíram sozinhos, enquanto três estavam a caminho da Rússia e da Bielorrússia. Não foram relatados feridos ou danos significativos. Kiev também foi alvo pela quarta vez nesta semana, com todos os drones direcionados à cidade sendo interceptados.

10:16 Blogueiros Militares: Forças Ucranianas Allegadamente Danificam Convoy RussoBogueiros militares russos publicaram vídeos do que afirmam ser os restos de um ataque ucraniano a um convoy militar russo na entrada da vila de Swannoe, região de Kursk. A Rádio Livre Europa (RFE/RL) também compartilhou o vídeo, mencionando veículos militares destruídos e uma ponte desabada sobre o rio Seym em Kursk. No entanto, é importante notar que tais imagens de vídeo e afirmações relacionadas a situações de combate não podem ser verificadas independentemente.

09:34 Shebekino Relata Bombardeio Ucraniano, Mulher FeridaAs autoridades da cidade de Shebekino, localizada na região de Belgorod da Rússia, relataram bombardeio ucraniano, causando ferimentos em uma mulher no sábado. Shebekino fica perto da fronteira com a Ucrânia.

09:00 Ucrânia Divulga Figuras de Perdas para as Forças RussasO Estado-Maior Ucraniano revelou as figuras de perdas para as tropas russas na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. De acordo com seu relatório, a Rússia sofreu cerca de 614.950 baixas de soldados, com mais 1.360 perdas relatadas nas últimas 24 horas. O relatório também indica que oito tanques, 42 sistemas de artilharia e 18 drones foram destruídos durante esse período. Desde o início da ofensiva em grande escala, a Rússia teria perdido mais de 8.500 tanques, 17.000 sistemas de artilharia, 360 aeronaves, 320 helicópteros, 14.000 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais sugerem figuras de perdas mais baixas, que provavelmente são subestimativas.

08:35 Allegada Ataque Ucraniano em Belgorod, Cinco Mortos e 46 FeridosAs autoridades locais em Belgorod, Rússia, relatam cinco mortes e 46 feridos após um alegado ataque ucraniano na noite de sexta-feira. O governador Vyacheslav Gladkov confirmou 37 hospitalizações e sete crianças entre os feridos. Um vídeo circulando nas redes sociais mostra um veículo sendo destruído enquanto se move, seguido por uma explosão do outro lado da rua. Embora o footage não possa ser verificado independentemente, serve como prova da situação de combate na região.

07:48 Mídia Reporta: Mais de 66.000 Soldados Russos Mortos na UcrâniaDe acordo com a mídia independente russa Mediazona, pelo menos 66.471 soldados russos foram mortos no conflito na Ucrânia. Essa figura é resultado de sua pesquisa e documentação de nomes de soldados através de análise de fontes abertas. No entanto, é importante notar que isso representa apenas mortes confirmadas e provavelmente não conta o total completo. O Estado-Maior Ucraniano estima um total mais pesado de mais de 600.000 perdas de soldados, enquanto as fontes ocidentais fornecem figuras semelhantes, mas reconhecem que provavelmente são subestimativas.

06:27 ISW: Insatisfação com Putin Sobe à Medida que Avaliação Aprovação Atinge Novo BaixoO Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) revela em sua última atualização que a insatisfação com o governo russo e o presidente Vladimir Putin está aumentando após a intrusão ucraniana na território russo de Kursk. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo Fórum de Opinião Pública, um impressionante 28% dos participantes expressaram insatisfação ou descontentamento com as ações tomadas pelas autoridades russas em resposta à intrusão ucraniana. Simultaneamente, as pesquisas conduzidas pelo centro VCIOM indicam uma queda de 3,5% na avaliação de Putin, reduzindo-a para 73,6%, marca um novo baixo desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. De acordo com o ISW, esses resultados de pesquisa sugerem que o Kremlin reconhece o significativo crescimento da insatisfação social desde a incursão na região de Kursk.

05:40 Venezuela Entrega Dois Colombianos Acusados de Lutar pela UcrâniaAs autoridades russas prenderam dois nacionais colombianos supostamente servindo na Legião Internacional da Ucrânia. As prisões foram anunciadas pelo Serviço de Segurança Federal (FSB) da Rússia. Os indivíduos presos, Alexander Ante e Jose Aron Medina, foram entregues às autoridades russas pelo Venezuela após terem sido detidos durante uma escala em Caracas em seu caminho de volta para a Colômbia. Fontes da mídia espanhola indicam que os homens se juntaram à Legião Internacional durante o verão de 2023, enquanto eram detidos no aeroporto de Caracas em meados de julho. Documentos e roupas militares ucranianas foram encontrados com eles, provando sua participação no conflito.

04:47 Presidente Tcheco: Avanço Russo em Donetsk Não Relacionado à Operação Ucraniana em KurskO presidente tcheco, Petr Pavel, mantém que o avanço russo perto de Pokrovsk, na região de Donetsk, não tem relação com as operações ucranianas na território russo de Kursk. Ele não acredita que há uma ligação direta entre a ofensiva russa na frente de Pokrovsk e as operações ucranianas em Kursk, como Pavel afirmou em uma entrevista à Rádio Livre. A ambição do governo russo de capturar territórios em todas as quatro regiões – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson – que considera suas próprias, permanece inabalada, de acordo com Pavel. O Kremlin visa alcançar esse objetivo dentro de um prazo razoável, enquanto as condições climáticas ainda são favoráveis para operações militares, ele concluiu.

03:47 Stoltenberg: Avanço Ucraniano em Kursk Considerado LegítimoO secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou o avanço ucraniano no território russo de Kursk como legítimo. A Ucrânia tem o direito de se defender, afirmou Stoltenberg em uma entrevista ao jornal alemão "Die Welt am Sonntag". De acordo com o direito internacional, esse direito não termina na fronteira. Quanto às alegações das autoridades russas de que o Ocidente tinha conhecimento prévio de um ataque ao território russo, Stoltenberg enfatizou: "A Ucrânia não coordenou sua estratégia para Kursk com a NATO, e a NATO não teve nenhum papel nisso". A resposta de Stoltenberg marcou sua primeira reação à incursão ucraniana na região fronteiriça russa.

02:48 Ucrânia Acusa Rússia de Uso Generalizado de Armas QuímicasDesde o início da invasão russa da Ucrânia, foram documentados mais de 4.000 casos de uso de armas químicas nas linhas de frente, com aproximadamente 3.100 casos relatados desde dezembro de 2023. Isso representa um aumento significativo no uso desse tipo de armas, afirmam as autoridades ucranianas, de acordo com o "Kyiv Independent". Os números sugerem um aumento substancial no emprego de agentes químicos ilegais em comparação com os 600 casos registrados em janeiro, como relatado pelo exército ucraniano. Uma estatística compilada pela Ucrânia mostra que o número de casos relatados atingiu um recorde de 715 em maio de 2024, apenas para diminuir gradualmente nos meses de verão. Não há dados disponíveis até agora para agosto.

01:49 ICC Exige Prisão de Putin Durante Visita à MongóliaUm porta-voz oficial do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fadi el-Abdallah, disse à BBC que a Mongólia, como estado membro do TPI, está obrigada a cumprir o mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin durante sua visita prevista para 3 de setembro. A visita de Putin à Mongólia seria sua primeira visita a um país membro do TPI que ratificou o Estatuto de Roma, que obriga os signatários a prendê-lo se ele entrar em seu território. O TPI emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023, citando sua participação no sequestro forçado de crianças de territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia.

00:33 Ligação Biden-von der Leyen: Relações Transatlânticas InabaláveisA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou a importância das fortes relações transatlânticas, independentemente dos resultados das eleições presidenciais dos EUA em novembro, durante seu discurso de aceitação na conferência de segurança Globsec em Praga. Von der Leyen recebeu o Prêmio Transatlântico Tcheco e Eslovaco (CSTA) e citou uma ligação por vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, no dia da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 como um momento crucial em suas interações. "Rapidamente concordamos com uma estratégia para enfrentar a guerra de Putin", afirmou von der Leyen. Mais uma vez, a Europa e os Estados Unidos ficaram lado a lado, demonstrando seu compromisso com o lado certo da história.

23:19 Rússia Sofre Cinco Mortes em Ataques na Região de BelgorodPelo menos cinco pessoas morreram em ataques ucranianos na região fronteiriça russa de Belgorod, de acordo com relatórios russos. Uma mulher e quatro homens morreram devido aos ferimentos, de acordo com um comunicado feito pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov, via serviço de mensagens Telegram. Outros 37 indivíduos ficaram feridos. As autoridades russas afirmam que a Ucrânia lançou munições de cluster em Belgorod e nas áreas vizinhas usando lançadores de foguetes múltiplos, com Gladkov fornecendo evidências para apoiar essas alegações.

22:01 Ucrânia Procura IA para Enxames de Drones e Mísseis Acessíveis para Contramedidas Contra Drones Russos

19:32 Ucrânia Obtém Entrega Urgente de Munição de Artilharia

A Ucrânia está recebendo sua primeira remessa de munição de canhão de 155 mm da aliança EUA-Européia, como confirmado pelo Ministro de Relações Exteriores da República Checa, Jan Lipavský, em Bruxelas. A entrega de munição é crucial para a linha de frente. "A iniciativa de munição tcheca está sendo bem-sucedida, com meio milhão de projéteis de grande calibre programados para entrega até o final do ano. Cerca de 100.000 peças foram enviadas em cada um dos meses de julho e agosto", diz Lipavský.

Você pode acompanhar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

A União Europeia expressou preocupação com o potencial agravamento do conflito entre Ucrânia e Rússia, afirmando que a ajuda militar adicional não deve interferir nos esforços diplomáticos para resolver a disputa pacificamente.

Após a decisão da administração Biden de rejeitar o envio de pessoal americano para ajudar na manutenção do equipamento militar da Ucrânia, a União Europeia tem instado seus Estados-membros a fornecer assistência mais substancial à indústria de defesa da Ucrânia.

here.)

**Ucrânia visa colaborar com fabricantes de armas na criação de IA para enxames de drones e mísseis acessíveis para combater drones suicidas russos, como mencionado pelo Ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, no Fórum Globsec em Praga. Ambos os países investiram significativamente na tecnologia de drones durante a invasão russa, influenciando significativamente a guerra moderna. De acordo com Fedorov, as tropas ucranianas enfrentam vários desafios, como armamento russo, infantaria, escassez de munição, drones kamikaze e drones de reconhecimento. Em resposta, as forças ucranianas empregam drones de visão em primeira pessoa (FPV) de baixo custo, drones de reconhecimento, sistemas compactos de defesa aérea e drones caseiros de longo alcance para atingir objetivos russos, diz Fedorov. "Quais são os desafios futuros em que precisamos da sua ajuda? Como podemos desenvolver um sistema de guiamento a laser eficiente, como devemos criar IA para enxames de drones, como podemos produzir mísseis ucranianos HIMARS, como podemos produzir mísseis ucranianos baratos para derrubar Shaheds?" pergunta Fedorov.

Leia também: