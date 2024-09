Às 17h02, Putin recusa o convite do México

16:19 Federação Russa de Xadrez Pede que Carlsen Retorne Prêmios Ganhos

O vice-presidente da Federação Russa de Xadrez está pedindo ao campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen que devolva os prêmios que ganhou em torneios russos. Essa notícia foi compartilhada pelo provedor de apostas "telecomasia.net" em seu portal de notícias. Anteriormente, Carlsen havia expressado sua opinião em uma cerimônia de premiação de que jogadores russos e bielorrussos deveriam competir apenas em torneios globais sob uma bandeira neutra. O vice-presidente Sergey Smagin diz: "Carlsen deveria lembrar que o início de sua carreira profissional foi na Rússia. Ele visitou nosso país quando criança, participou de vários torneios e fez uma fortuna aqui. Antes de falar negativamente sobre a Rússia, ele deveria primeiro devolver o que deve desses prêmios."

15:26 Hungria Pede por Maiores Ligações Econômicas com a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, propôs uma expansão das relações econômicas com a Rússia em áreas não afetadas por sanções da UE. Ele fez essa declaração durante uma coletiva de imprensa conjunta com o ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, em um fórum econômico entre os dois países na Hungria. Szijjarto reafirmou que, de acordo com o governo húngaro, "as sanções da UE são ineficazes". A Hungria é membro da UE e da OTAN. Visitas de oficiais do governo russo a esses países se tornaram infrequentes desde o início da guerra na Ucrânia.

14:57 Lutador Americano por Separatistas Pro-Russos Morto por Soldados Russos

Um cidadão norte-americano que lutou por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia teria sido torturado e morto por soldados russos, de acordo com relatórios russos. Um comitê de investigação responsável por investigar crimes graves diz que o assassinato foi cometido por três soldados russos em abril. Um quarto soldado é acusado de ajudar a esconder o corpo. Nenhum motivo para o crime foi fornecido pelo comitê. Russell Bentley, também conhecido como "Texas" ou "Cowboy do Donbass", juntou-se aos separatistas pró-russos na Ucrânia em 2014. Ele lutou ao lado deles até 2017 e depois permaneceu no leste da Ucrânia.

14:43 Zelensky Procura Apoio de Biden para Plano de Paz

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera o apoio do presidente dos EUA, Joe Biden, para seu plano de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia durante sua próxima visita a Washington. "Eu realmente espero que ele apoie esse plano", disse Zelensky na sexta-feira em Kyiv, em uma coletiva de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O plano de paz requer decisões rápidas dos aliados entre outubro e dezembro, disse Zelensky. "Achamos que esse plano terá sucesso", acrescentou.

14:28 Rússia Recuperará Controle Sobre Kursk Em Breve

A Rússia recuperará em breve o controle da região fronteiriça de Kursk atualmente sob o controle de soldados ucranianos, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Nossos soldados estão fazendo um bom trabalho, eles vão conseguir. O controle será restaurado", disse Peskov. Embora a situação nas terras ocupadas pela Rússia seja atualmente difícil, ela melhorará em breve a favor da Rússia, acrescentou. O exército não revelará sua estratégia, e Peskov não forneceu um cronograma específico.

14:03 Rússia Pode ter sido Avisada sobre Avanço Ucraniano em Kursk

As autoridades e o exército russos na região de Kursk podem ter sido avisados sobre um avanço ucraniano, de acordo com um relatório do The Guardian citando supostos documentos russos encontrados pelo exército ucraniano durante sua ofensiva em Kursk. O Guardian não pôde verificar independentemente a autenticidade dos documentos, mas eles apresentam as características típicas de comunicações militares russas genuínas. Os documentos sugerem que houve avisos dentro das autoridades e do exército russos sobre avanços específicos da Ucrânia em território russo, datando de janeiro de 2024. Medidas para fortalecer a defesa da fronteira foram ordenadas já em meados de março, mas ainda em junho foram feitas reclamações de que unidades lá tinham apenas 60-70% de sua força total e eram compostas principalmente por reservistas mal treinados. As unidades ucranianas lançaram um ataque surpresa na região de Kursk no início de agosto.

13:30 BBC Estimativa Mais de 70.000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia

Um portal de notícias russo e a BBC estimaram que mais de 70.000 soldados russos morreram na guerra na Ucrânia, com base em seus próprios relatórios. "Identificamos os nomes de 70.112 soldados russos mortos na Ucrânia, mas o número real provavelmente é muito maior", disse o serviço russo da BBC. A contagem, feita em colaboração com o site de notícias independente russo Mediazona, é baseada na análise de declarações oficiais, obituários, anúncios de mortes em redes online e observações de túmulos em cemitérios russos. Ela abrange o período desde o início da guerra em fevereiro de 2022 até 19 de setembro. A Mediazona estima que o número total de soldados russos mortos na Ucrânia seja de pelo menos 120.000. O governo russo considera o número de soldados russos mortos na guerra um segredo de Estado.

12:23 Banco Raiffeisen se Despediu da Bielorrússia

O Banco Raiffeisen International (RBI) está se separando de sua subsidiária bielorrussa e saindo do mercado. Como anunciado pelo banco austríaco, ele fechou um acordo para vender sua participação de 87,74% para a Soven 1 Holding Limited. A transação terá um impacto significativo em seus resultados financeiros. O RBI já reduziu suas operações na Rússia, cumprindo com os requisitos do Banco Central Europeu. No entanto, um tribunal russo emitiu uma ordem judicial temporária, impedindo o RBI de vender sua subsidiária na Rússia.

12:01 Rumores de um Empréstimo de €35 Bilhões da UE para a UcrâniaDe acordo com fontes da mídia, a Comissão Europeia está considerando um empréstimo de €35 bilhões para a Ucrânia. Isso faz parte dos planos de ajuda dos sete principais países industrializados ocidentais, segundo o "Financial Times", citando três fontes bem informadas. O empréstimo faz parte da intenção do G7 de fornecer à Ucrânia aproximadamente $50 bilhões (aproximadamente €46 bilhões) através do uso dos lucros de ativos do Estado russo que foram congelados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou oficialmente a possibilidade de ajuda financeira de até €35 bilhões através de sua conta X.

11:33 Rússia Ameaça Consequências se Ocidente Ignorar AdvertênciasO governo russo alerta o Ocidente contra ignorar advertências contra o uso de armas de alcance longo que atingem território russo. Isso resultaria em uma mudança na natureza do conflito, explica a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. "Eles estão brincando com fogo", diz ela durante uma conferência de imprensa. Se o conflito chegar a esse ponto, pode ter consequências perigosas para a comunidade internacional. No momento, as negociações com os EUA não são viáveis, diz a porta-voz. Não haverá reunião entre o ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov e seu colega americano Antony Blinken em Nova York, já que ambas as partes não têm nada para discutir. Recentemente, o secretário-geral saída da NATO, Jens Stoltenberg, enfatizou que o presidente russo Vladimir Putin não cruzou as numerosas "linhas vermelhas" que ele traçou.

10:53 UE Exclui Expulsão Forçada de Homens Ucranianos

A Comissão Europeia afirmou que não é possível expulsar à força cidadãos ucranianos do sexo masculino em idade de recrutamento dos países da UE. Isso foi relatado pela "Ukrajinska Prawda". A comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson, explica que isso não é viável devido à Diretiva sobre proteção temporária. " Apoiaremos aqueles que desejam retornar à Ucrânia e discutiremos com as autoridades e o governo ucraniano como isso pode ser feito da melhor maneira. Não expulsaremos ninguém da UE", ela afirma. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, teria incentivado países ocidentais a encorajar homens ucranianos do sexo masculino em idade de recrutamento a retornar à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, teria apoiado essa ideia.

10:12 Christian Freuding Encontra Brechas nas Sanções à Rússia

O coordenador alemão de ajuda à Ucrânia, Christian Freuding, comenta sobre a produção de armas da Rússia: "A situação está ficando cada vez mais difícil para os russos manterem sua indústria de defesa com suprimentos de componentes complexos, mas eles ainda estão conseguindo fazer isso. Eles conseguem isso através de desvios e confiando no apoio de parceiros como China, Coreia do Norte e Irã". Embora esteja claro que as sanções estão tendo impacto, ainda existem possibilidades de "descobrir brechas ou até mesmo métodos legais de contornar".

09:03 von der Leyen Promete Mais Ajuda ao Fornecimento de Energia da UcrâniaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu mais apoio ao suprimento de energia da Ucrânia durante o inverno, enquanto inicia sua visita a Kyiv. "Minha oitava visita a Kyiv ocorre num momento em que a estação de aquecimento está prestes a começar e a Rússia continua a atingir a infraestrutura energética", ela escreve na plataforma online X. Ela compartilha uma foto de sua chegada à estação de Kyiv. " Apoiaremos a Ucrânia em seus esforços corajosos. Estou aqui para discutir o apoio da Europa. Desde os preparativos para o inverno até a defesa, até a adesão (à UE) e o progresso dos empréstimos do G7."

08:20 UE Considera Fim do Viagem sem Visto para GeórgiaBruxelas está considerando pôr fim à viagem sem visto para georgianos que visitam a União Europeia. Um porta-voz anônimo da UE disse ao Politico que isso se deve ao retrocesso democrático sob o partido no poder, Sonho Georgiano. "Todas as opções estão sobre a mesa" se a Geórgia não reverter sua tendência autoritária, incluindo "a possível suspensão temporária da liberalização de vistos", disse o porta-voz. Recentemente, o partido no poder, Sonho Georgiano, aprovou uma lei sobre agentes estrangeiros que copia a legislação repressiva russa usada contra críticos do regime do Kremlin.

07:42 Ucrânia Rejeita Proposta da Polônia sobre o CrimeiaO Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou uma proposta da Polônia que regulamenta o status do Crimeia, afirmando que compromissos são inaceitáveis. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, sugeriu a realização de um referendo como parte de uma possível solução negociada com a Rússia. "Todos os esforços devem ser concentrados na libertação do península, não em satisfazer o apetite do Kremlin em detrimento dos interesses da Ucrânia e do direito internacional", explica o Ministério das Relações Exteriores em Kyiv.

aqui.05:32 Ucrânia Participa pela Primeira Vez de Exercício de Defesa de Drones da NATOPela primeira vez, a Ucrânia está participando diretamente de um exercício de defesa de drones da NATO, liderado pelos Países Baixos. O exercício, que visa testar sistemas anti-drones, está atualmente em andamento, segundo o serviço de imprensa da NATO. Mais de 60 sistemas e tecnologias anti-drones variados, incluindo sensores, sistemas drone-a-drone, jammers e interceptadores cibernéticos, foram testados em um cenário real, de acordo com o anúncio da NATO. A participação de Kyiv neste exercício faz parte do plano de ação da NATO-Ucrânia para cooperação em inovação, acordado na cimeira de julho.

04:28 Ativista Transgênero Encontra Fim Tragico na Geórgia Na Geórgia, uma ativista transgênero proeminente chamada Kesaria Abramidze perdeu a vida após um brutal ataque a faca em seu apartamento. Abramidze, conhecida por seu trabalho como modelo, atriz e influenciadora nas redes sociais, foi encontrada com várias facadas pelas autoridades. Seu parceiro, que foi preso como principal suspeito, está sendo acusado de homicídio com "crueldade extraordinária e por discriminação de gênero". O assassinato ocorreu um dia após a entrada em vigor de uma lei controversa sobre LGBTQ, que gerou críticas de organizações da UE e de direitos humanos por supostamente infringir os direitos LGBTQ. Esta lei tem semelhanças com a legislação russa restritiva sobre questões LGBTQ.

03:25 Lufthansa Considera Reduzir Voos Frankfurt-Pequim Por Sanções à Rússia A Lufthansa está reconsiderando seu serviço diário entre Frankfurt e Pequim, com uma decisão esperada para outubro. Um porta-voz da empresa citou a competição desfavorável entre as companhias aéreas europeias e as de baixo custo do Oriente Médio e da Ásia, além do fechamento do espaço aéreo russo, como fatores contribuintes. As companhias aéreas europeias e americanas foram obrigadas a voar ao redor do espaço aéreo russo desde que as sanções entraram em vigor devido ao conflito na Ucrânia, resultando em custos de combustível aumentados.

02:27 Sumy Sofre Ataques Aéreos e Danos à Rede Elétrica As forças russas lançaram novos ataques aéreos em Sumy, na Ucrânia, causando danos a um centro geriátrico e à infraestrutura energética da cidade. Pelo menos um civil foi relatadamente morto, e as autoridades ucranianas condenaram os ataques como violações do direito internacional. A Organização das Nações Unidas expressou preocupação com o impacto sobre os civis, já que as deficiências de energia na Ucrânia durante os meses críticos de inverno poderiam atingir até um terço da demanda peak.

01:25 Número Recorde de Refugiados na Alemanha, Mais de 1,18 Milhão da Ucrânia A Alemanha está experimentando um influxo de refugiados que alcança níveis sem precedentes desde os anos 1950, com o número alcançando aproximadamente 3,48 milhões até o meio de 2024. Isso representa um aumento de cerca de 60.000 refugiados em comparação com o final de 2023, com mais de 1,18 milhão deles vindo da Ucrânia. O aumento dos refugiados inclui aqueles com diferentes títulos de residência, que vão de solicitantes de asilo a refugiados reconhecidos e aqueles com status tolerado.

00:22 Lindner se Opõe à Suspensão do Freio à Dívida para Ajuda à Ucrânia O Ministro das Finanças Christian Lindner, do FDP, rejeitou sugestões de que o freio à dívida poderia ser suspenso para uma ajuda extensa à Ucrânia. Lindner afirmou: "Não estou ciente de tal acordo. Eu não teria apoiado uma resolução precaução". A guerra na Ucrânia é, sem dúvida, trágica, mas não constitui uma situação de emergência como definida pela Lei Fundamental Alemã. Lindner enfatizou que a ajuda à Ucrânia continuará sendo uma prioridade para a Alemanha, com planos para um programa de US$ 50 bilhões em cooperação com as nações do G7 e ajuda bilateral adicional.

23:23 Bulgária Advoga Banimento da UE para Importação de Ovos da Ucrânia A Bulgária planeja propor a suspensão das importações de ovos da Ucrânia em uma reunião do Conselho de Agricultura e Pescas da UE em Bruxelas em 23 de setembro. A medida decorre de disputas em andamento entre a Ucrânia e os estados membros do Leste da UE sobre o comércio agrícola, que levaram a restrições de importação, bloqueios de fronteira e protestos na Polônia e Bulgária.

22:13 Merz Duvida do Processo de Paz com a Rússia O líder da CDU, Friedrich Merz, expressou dúvidas sobre a possibilidade de um processo de paz com a Rússia, afirmando: "Não vejo um caminho para iniciar um processo de paz no momento". Merz sugeriu que a Rússia só cessará suas ações quando os avanços militares se tornarem infrutíferos ou Kyiv não estiver mais de pé. A longo prazo, a Alemanha precisará manter seu apoio à defesa militar da Ucrânia.

