Às 17:40, o líder iraniano Peskhkian participa da cúpula na Rússia, interagindo com Putin

17:07 Strack-Zimmermann mantém posição da UE sobre a Ucrânia

A presidente da Comissão de Defesa do Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), manteve a posição do seu partido sobre a Ucrânia. Apesar das recentes eleições regionais, ela mantém que mais esforços são necessários para persuadir os cidadãos de que apoiar a Ucrânia serve "os nossos próprios interesses". "Isso é importante porque, se Putin vencer (...), se deixarmos isso acontecer, não será o último conflito", compartilhou a política do FDP durante o programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden reforça compromisso dos EUA com a Ucrânia na ONU

O presidente dos EUA, Joe Biden, exortou a Assembleia Geral da ONU a persistir no apoio à Ucrânia na sua luta contra a invasão russa. "Não vacilaremos no apoio à Ucrânia", afirmou Biden. Ele considerou a guerra instigada pelo presidente russo Vladimir Putin um fracasso.

16:25 Veículos ucranianos precisam de registro alemão a partir de outubro

A partir de outubro, refugiados da Ucrânia precisarão registrar seus veículos na Alemanha, desde que estejam no país há mais de um ano. O governo alemão estabeleceu bases legais para isso. Até 30 de setembro, os veículos permanecerão sujeitos a regulamentações especiais dos estados. O novo processo, descrito em um questionário desenvolvido em conjunto pelo Ministério Federal de Transportes e pelos estados, envolve a apresentação de documentos como um documento pessoal com nome em letras latinas, o certificado de registro ucraniano e comprovante de seguro. Documentos ucranianos digitais não são aceitos. Após o registro, as placas de licença ucranianas devem ser trocadas.

15:40 Vítimas civis em ataque de mísseis russos em Kharkiv

Vários mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Kharkiv, resultando em vítimas civis. "O número de mortos chegou a três", escreveu o governador Oleh Synyehubov no Telegram. Mais de uma dúzia de pessoas ficou ferida. De acordo com os relatórios, um míssil atingiu diretamente um prédio de apartamentos. O prefeito Ihor Terechov havia mencionado anteriormente bombardeios em quatro distritos da cidade e dois prédios de apartamentos danificados.

15:15 Forças Alemãs a Realizar Exercício de Defesa no Porto de Hamburgo

De 25 a 27 de setembro, as forças armadas alemãs realizarão um exercício de defesa em grande escala no porto de Hamburgo chamado "Red Storm Alpha". O Landeskommando Hamburgo vai assegurar uma parte do porto usando forças de proteção caseira, incluindo a instalação de um posto de controle, de acordo com o anúncio militar. O exercício visa proteger infraestrutura de defesa vital, assegurar o mesmo nível de conscientização da situação em todos os níveis e facilitar a comunicação rápida e segura entre todos os participantes. O tráfego civil não fará parte do exercício e não deve ser perturbado.

Após a violação da lei internacional pela Rússia com seu ataque à Ucrânia, uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é plausível, como sugerido em um anúncio. A NATO planeja contra-atacar isso colaborativamente, exigindo um Deployment rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização estratégica, serve como um hub. Portanto, o transporte militar por ferrovia, estrada ou ar, o suprimento de comida, camas ou combustível, ou a segurança de colunas inteiras de veículos precisa ser praticado repetidamente para garantir um efeito dissuasivo crível", continuou o anúncio.

14:30 Zelensky Pede Investimentos dos EUA na Infraestrutura Energética da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante sua visita aos EUA, encorajou os representantes dos negócios a investir no setor energético em crise. "O foco principal foi na preparação do sistema energético ucraniano para o inverno", escreveu Zelensky nas redes sociais. O país teme quedas de energia durante o inverno devido aos danos causados pela Rússia. Zelensky propôs incentivos. "Isso é uma proposta nossa. Isso é um dos componentes do nosso plano de vitória", disse ele em um vídeo publicado. A reunião em Nova York foi attended by representatives of energy, finance, and insurance companies, as well as the head of the US Agency for International Development (USAID), Samantha Power.

13:55 Especialista Militar Considera Ofensiva Ucraniana em Kursk um Sucesso

Muitos observadores têm opiniões variadas sobre se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk é um sucesso ou um fracasso para Kyiv. O especialista militar Nico Lange a considera um sucesso e compartilhou seus pensamentos no X: "Enquanto Zelensky discute o plano de paz da Ucrânia em Nova York, vale a pena considerar o que teria acontecido se a ofensiva de Kursk não tivesse ocorrido. Isso sozinho destaca o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk."

13:17 Kyiv: "Plano de Vitória" Inclui Convite para Adesão à NATO

Um convite para a Ucrânia ingressar na NATO faz parte do "Plano de Vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Os aliados do país atacado pela Rússia devem emitir um convite para adesão à aliança militar ocidental, ignorando as ameaças de escalada de Moscou, como indicado pelo chefe da equipe de Zelensky, Andriy Yermak, durante uma aparição em Nova York. O plano compreende elementos militares e diplomáticos. A Rússia justificou sua guerra contra a Ucrânia, em parte, devido às aspirações de Kyiv para ingressar na NATO.

Apesar dos contínuos negociações de Kyiv, Moscou mantém-se firme em seus objetivos de guerra na Ucrânia. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, assim que esses objetivos forem alcançados de qualquer maneira, a "operação militar especial" chegará ao fim. Isso se refere à invasão russa que já dura 2,5 anos. Peskov responde às declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, feitas durante sua viagem aos EUA, onde afirmou que o fim do conflito está mais próximo do que se esperava. Zelenskyy apresenta seu suposto "plano de vitória" nos EUA, com o objetivo de pressionar a Rússia a negociar. As ambições de guerra da Rússia incluem controlar pelo menos as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, impedir a adesão da Ucrânia à NATO e, anteriormente, propor o derrube do governo em Kyiv. Muitos analistas acreditam que o objetivo final da Rússia é controlar toda a Ucrânia.

11:59 A Situação em Wuhledar Agrava-se - Moscou Parece Estar Empregando Estratégia Enganosa

A situação na cidade de Wuhledar agravou-se, de acordo com informações do Deepstate, um canal afiliado ao exército. "Os russos estão tentando cercar a cidade enquanto a reduzem a escombros usando artilharia e outros meios." O Deepstate não confirma a entrada de tropas russas. "Aguentar até o fim significa aceitar ruínas em troca do nosso exército, o que é inaceitável. Devíamos ter previsto hoje as consequências mais cedo, mas agora é tarde demais. As tropas da 72ª Brigada recusam-se a recuar e perseveram apesar das circunstâncias." De acordo com a Nexta, uma importante mídia da Europa Oriental, a Rússia está novamente empregando a técnica "terra queimada" ao bombardear pesadamente Wuhledar do ar:

11:15 Imagens de Satélite Impactantes Mostram Extensa Destruição em Depósitos de Munições Russas

A Ucrânia recentemente realizou uma série de ataques notáveis em depósitos de munições, destruindo grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros materiais russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toropez:

10:46 Ataques Devastadores em Saporizhzhia: Um Morto, Vários Feridos e Danos Significativos

Os ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia resultaram em uma morte e seis feridos, segundo as autoridades. A área foi atingida por "pesados ataques aéreos" em um intervalo de duas horas na noite de segunda-feira, de acordo com o serviço de emergência do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador regional Ivan Fedorov no Telegram. Uma instalação pública e edifícios residenciais também foram incendiados. De acordo com um membro da equipe da administração da cidade, 74 blocos de apartamentos e 24 casas privadas foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "O Porta-Aviões Pode Não Navegar Novamente"

A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo enviada para a frente, de acordo com o Forbes. O navio é conhecido por sua série de problemas, explica Rainer Munz, correspondente de Moscou para a ntv. O movimento da tripulação pode ser outro sinal dos problemas financeiros da Rússia.

09:27 Forte Reduto de Resistência: Wuhledar à Beira do Abismo? Tropas Russas Relatadas a Entrar

As tropas russas aparentemente começaram a ocupar a cidade oriental ucraniana de Wuhledar, de acordo com a mídia estatal e blogueiros. "Unidades russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreveu Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia nascido na Ucrânia. Outros blogueiros militares pró-Rússia também relatam o ataque. A mídia estatal russa relata que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada e os combates estão ocorrendo nas partes orientais do assentamento. O analista militar coronel Reisner também diz à ntv.de que as tropas russas estão avançando em direção à cidade de vários ângulos como uma pinça. "Wuhledar está em risco de ser cercada. Supõe-se que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de manter o controle da área."

08:59 Rússia e Ucrânia Contra-atacam-se com Drones à Noite

A defesa aérea russa interceptou 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com relatórios oficiais. Seis foram abatidos nas regiões de Belgorod e Kursk, e um na região de Bryansk, relata a agência de notícias oficial TASS, citando o Ministério da Defesa russo. A Ucrânia afirma ter sido atacada pela Rússia com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios iniciais de vítimas ou danos.

08:17 A Posição Clara da Dinamarca sobre Ataques de Longo Alcance contra a Rússia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, defende a aprovação de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia por seus aliados, afirmando: "Minha proposta é encerrar a discussão sobre linhas vermelhas". A linha vermelha mais importante já foi cruzada. "E isso foi quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela nunca permitirá que ninguém da Rússia estabeleça a justiça na NATO, na Europa ou na Ucrânia, afirma Frederiksen.

07:38 Enterros Secretos e Relatórios Faltantes para Economizar Custos na Rússia Segundo uma ligação telefónica vazada da inteligência militar ucraniana, parece que soldados russos mortos em combate estão a ser enterrados secretamente e relatados como desaparecidos para evitar pagamentos de indemnização caros às suas famílias. "Matamo-los, a batalha continua, está quente, começam a cheirar, então enterramo-los logo ali, e depois são considerados desaparecidos. E se estão desaparecidos, a família não recebe nada. Entendido?" explica um homem a um residente da região russa de Belgorod numa chamada publicada pelo Kyiv Independent. O pagamento de indemnização por cada soldado morto varia entre $67.500 e $116.000.

06:59 Nenhum Sinal de Acordo de Paz da Rússia

Despite Ukrainian President Zelenskyj promover o seu "plano de vitória" nos EUA, não há sinais de que a Rússia esteja interessada em resolver o conflito pacificamente. De acordo com o Institute for the Study of War (ISW), o Kremlin continua a opor-se a qualquer acordo de paz que não resulte na rendição completa do governo ucraniano e na destruição do estado ucraniano. Altos funcionários russos recusaram convites para a próxima cimeira de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia só negociará sob os termos da rendição ucraniana. O ISW acredita que a Rússia não tem intenção de engajar em negociações de paz sérias com a Ucrânia, usando apenas "planos de paz" e "negociações" para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões na sua soberania e integridade territorial.

06:27 Zelenskyj: Ação dos EUA Poderia Acelerar Fim da Agressão Russa

O presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj acredita que uma ação forte do governo dos EUA poderia acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. "No final deste ano, temos uma oportunidade real de intensificar a cooperação entre a Ucrânia e os EUA," escreveu Selenskyj no seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Selenskyj está nos EUA para sessões da Assembleia Geral da ONU e para discutir o seu "plano de vitória" com o governo dos EUA.

05:44 Helicóptero Mi-8 Destruído por Adolescentes em Omsk

Dois adolescentes incendiaram um helicóptero Mi-8 numa base aérea russa em Omsk no sábado passado usando uma cocktails Molotov, segundo o canal do Telegram Baza. Os dois adolescentes de 16 anos foram detidos e admitiram ter recebido uma oferta de $20.000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero ficou severamente danificado como resultado. Este incidente é semelhante ao ocorrido a 11 de setembro, quando dois rapazes jovens incendiaram outro helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk, na região de Tyumen. Atos de sabotagem, incluindo descarrilamentos de comboios, têm-se tornado cada vez mais comuns em várias regiões da Rússia. Em janeiro, o serviço de inteligência militar ucraniano (HUR) afirmou que algumas das ferrovias russas tinham sido alvo de "inimigos desconhecidos do regime de Putin".

04:44 G7 Debate sobre Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo à Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do G7 vão debater a possibilidade de fornecer à Ucrânia mísseis de alcance longo, capazes de alcançar território russo, numa reunião na próxima segunda-feira. O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, fez o anúncio à margem da Assembleia Geral da ONU. Também se sabe que a Rússia está a receber novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar da negação do Irão.

03:50 Zelensky: "A Paz Está Mais Próxima do que Pensamos"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está otimista quanto a um fim próximo da guerra com a Rússia, como expressou numa entrevista à emissora de televisão dos EUA ABC News. "Acredito que a paz está mais próxima do que pensamos," diz Zelensky na entrevista. Ele acrescenta que o fim da guerra está próximo. Na entrevista, ele apela aos EUA e aos seus aliados para continuarem a apoiar a Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia

As forças russas lançaram outra série de ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na terça-feira à noite, resultando numa vítima mortal, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário da cidade, citado pela emissora pública Suspilne, relata cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade, e ocorreu outro incidente na noite anterior. Fedorov notou num post do Telegram que dois edifícios foram destruídos no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi utilizada. As forças russas também alvo

00:28 Americano Condenado a Prisão na Rússia por Tentativa de Abdução de CriançaUm cidadão americano foi condenado a seis anos em um campo de trabalho na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe, de acordo com documentos judiciais. Um tribunal em Kaliningrado o encontrou culpado por tentativa de "abdução". De acordo com a sentença, o homem americano tentou sair da Rússia com seu filho de quatro anos em julho de 2023. "Sem obter o consentimento da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", esclareceu o tribunal no serviço de mensagens Telegram. Ele tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal, mas foi parado pelos guardas de fronteira. As relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão particularmente tensas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Vítimas Relatadas em Ataque a Vila Russa Perto da Fronteira com a UcrâniaEm um ataque a uma vila russa perto da fronteira com a Ucrânia, as autoridades locais relatam que três pessoas morreram. De acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no serviço de mensagens Telegram, a vila de Archangelskoe foi "bombardeada pelo exército ucraniano" na segunda-feira. As vítimas incluem dois adultos e um adolescente, e mais dois, incluindo uma criança, ficaram feridos.

22:13 Zelenskyagradece a Scholz pelo Apoio Alemão Depois de Encontro em Nova IorqueO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão ao chanceler alemão Olaf Scholz pelo apoio da Alemanha depois de seu encontro em Nova Iorque. "Estamos profundamente gratos à Alemanha pelo seu apoio", tweeteou Zelensky. "Juntos, salvamos milhares de vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a continente europeu". Scholz reafirmou a posição da Alemanha de não fornecer à Ucrânia armas avançadas.

21:35 Forbes: Deterioração do Único Porta-Aviões da Rússia Envia Tripulação para a GuerraO único porta-aviões da Rússia, o "Almirante Kuznetsov", que tem sido objeto de muita atenção devido a seus poucos despliegues e numerosos problemas desde seu lançamento nos anos 80, está supostamente se deteriorando. De acordo com a Forbes, um número crescente de marinheiros da tripulação de 15.000 do Almirante Kuznetsov estão sendo enviados para a guerra na Ucrânia como parte do seu próprio batalhão. Isso é uma das medidas para atender às necessidades mensais de recrutamento da Rússia, estimadas em 30.000 novos combatentes por mês. Enquanto isso, o Almirante Kuznetsov permanece na costa de Murmansk, onde tem estado por algum tempo.

