Às 17:12, o Presidente da China conclui a sua visita à Rússia.

16:35 Novo Papel para Chefão da NATO StoltenbergO Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, assumirá a liderança da Conferência de Segurança de Munique. O norueguês assumirá o cargo após a conferência de segurança em fevereiro de 2025. Christoph Heusgen, que assumiu em 2022 e foi conselheiro de longa data da antiga chanceler alemã Angela Merkel, deixará o cargo de líder. Enquanto isso, o antigo presidente de longa data, Wolfgang Ischinger, permanecerá como chefe do conselho da conferência. Stoltenberg deixará seu cargo como Secretário-Geral da NATO em 1º de outubro, com o ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte assumindo.

16:11 Incident Trágico na Ucrânia: Três Trabalhadores do CICV MortosDe acordo com a Ucrânia, três trabalhadores ucranianos do CICV foram mortos em um ataque russo. O incidente ocorreu em uma vila na região disputada de Donetsk, conforme relatado pela procuradoria-geral da Ucrânia no Telegram. Dois outros foram hospitalizados, um deles em estado crítico. "Outra atrocidade russa. Hoje, as forças de ocupação atacaram veículos da missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no Twitter. Dmytro Lubinets, comissário de direitos humanos do país, pediu ao CICV que reconheça oficialmente a violação das Convenções de Genebra pela Rússia.

15:45 Tribunal Encerra Julgamento Contra Advogados de NavalnyA juíza do julgamento criminal contra três advogados do opositor do Kremlin Alexei Navalny, sob custódia, no povoado russo de Petushki, fechou rapidamente o julgamento ao público. Ela citou um aviso da polícia sobre possíveis provocações por apoiadores de Navalny como motivo. Os três advogados, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, são acusados de pertencer a uma organização extremista - uma referência ao fundo contra a corrupção fundado por Navalny.

15:18 Batalha Naval no Mar NegroA Ucrânia e a Rússia estão relatando uma batalha naval e aérea no Mar Negro. A inteligência militar ucraniana afirma que um caça russo Su-30 foi abatido usando uma arma portátil contra-aérea durante uma operação especial no mar (ver entrada às 08h04). Não foram fornecidos detalhes adicionais sobre a operação na terça-feira à noite em Kyiv. No entanto, o ministério da defesa da Rússia relatou na quarta-feira uma tentativa fracassada da Ucrânia de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro com barcos rápidos. Oito dos 14 barcos foram relatados como abatidos e afundados, enquanto os outros recuaram. Não houve menção à perda de um avião em Moscou, mas o blog militar Rybar relatou que um Su-30 foi abatido enquanto repelia o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos Expressam Cansaço: "Estamos Cansados da Guerra"Soldados ucranianos devem usar seus recursos limitados de forma eficaz e cautelosa, como observado pela repórter da ntv Kavita Sharma na linha de frente: armas soviéticas antigas com munição escassa e as poucas, mas superiores, armas ocidentais novas.

14:23 Zelensky: Rússia Inicia Contraofensiva em KurskA Rússia teria iniciado uma contraofensiva na região fronteiriça russa de Kursk, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky afirmou em uma entrevista coletiva em Kyiv que essa ação corresponde ao plano ucraniano, sem fornecer detalhes adicionais. O Ministério da Defesa da Rússia relata que unidades russas libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Político Iraniano Critica Relações com a RússiaUm político iraniano de alto escalão oferece uma crítica incomum das relações de seu país com a Rússia em meio a novas sanções e tensões diplomáticas. Em uma postagem na plataforma X, Ali Motahari, ex-vice-presidente do parlamento, se refere às novas sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido devido ao fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente as entregas de mísseis.

13:38 Interrupções de Água e Gás em Pokrovsk, UcrâniaApós ataques russos, a cidade ucraniana de Pokrovsk, na região de Donetsk, está enfrentando um suprimento irregular de água potável e muitos moradores não têm gás para cozinhar ou aquecer, de acordo com o governador da região. Uma estação de tratamento de água foi recentemente danificada no conflito, e a cidade agora depende de mais de 300 poços de emergência perfurados para sua água. No dia anterior, os russos também destruíram um centro de distribuição de gás. 18.000 moradores de Pokrovsk agora estão sem gás.

13:07 Rússia Provavelmente Subnotifica Número de Navios de GuerraA Rússia pode ter apenas metade do número de navios de guerra que alega oficialmente, de acordo com um relatório do portal de notícias russo independente "Agentstvo". De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024". O portal se refere a dados online não verificáveis dos projetos "Classificação Global de Poder Naval 2024" e "RussiaShips.info", que sugerem 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não estão participando do exercício, também estão incluídos no relatório. A Rússia já foi acusada de inflar o tamanho de suas forças militares no passado.

12:28 Espionagem Russa Aumenta Contra a Ajuda à Ucrânia e a BundeswehrDe acordo com o Serviço de Contrainteligência Militar (MAD), os serviços de inteligência russa intensificaram suas atividades de espionagem contra a assistência alemã à Ucrânia e à Bundeswehr. O interesse principal dos serviços russos em política e estratégia militar mudou de níveis estratégicos para níveis táticos. A Rússia agora está interessada em saber sobre a assistência militar que a Alemanha está fornecendo à Ucrânia, bem como nas rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, os serviços de inteligência russa também demonstraram interesse nas capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de alianças.

11:52 Munz: Ameaça de Armas Atômicas em Berlim Não é uma CoincidênciaA Grã-Bretanha e os EUA podem dar à Ucrânia o sinal verde para usar armas contra o território russo. Até agora, o Kremlin conseguiu adiar essa decisão fazendo ameaças. Não é surpreendente, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz, que um especialista em armas atômicas agora esteja propondo ataques a Berlim.

11:15 Decisão sobre Mísseis de Longo Alcance na Ucrânia pode Levar Mais TempoUma decisão sobre o deployment de mísseis de longo alcance ucranianos por países ocidentais pode levar mais tempo, de acordo com um relatório do meio de comunicação dos EUA Bloomberg. Os autores se referem ao secretário britânico das Relações Exteriores Lammy, que afirmou que a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance seria a reunião da ONU em 24 de setembro. O presidente ucraniano Selenskyj planeja reforçar sua demanda na reunião. Blinken planeja discutir isso com o presidente Biden na sexta-feira, enquanto o primeiro-ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden na mesma data.

10:31 Blinken Visita a Polônia após Visita a KyivO secretário de Estado dos EUA, Blinken, visita a Polônia, importante apoiadora da Ucrânia, em sua volta a Kyiv. Reuniões com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda estão planejadas. Blinken provavelmente discutirá a cooperação adicional com a Polônia, o principal centro logístico de apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa dos EUA Boeing no valor de $10 bilhões.

09:59 Ucrânia Relata 64 Drones e 5 Mísseis Russos durante a NoiteA força aérea ucraniana relata que o exército russo atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. A verificação detalhada dos relatórios militares não é possível. A defesa aérea também esteve ativa em torno de Kyiv para abater drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Posição de Ameaça Nuclear Mais ForteO influente especialista em política externa russa Sergei Karaganov acredita que a Rússia deve indicar claramente sua disposição em usar armas nucleares. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deveria ser convencer "todos os inimigos atuais e futuros de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares", disse Karaganov ao jornal russo "Kommersant". Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA estariam mentindo se afirmassem proteger seus aliados com armas nucleares. Karaganov já havia defendido que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar seus inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve a uma função útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais contido em comparação.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Mísseis Ocidentais de Longo AlcanceNa Ucrânia, aumenta a esperança de que eles sejam autorizados a lançar ataques mais fundo no território russo com armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA enfatizou durante sua visita a Kyiv que quer assegurar "que a Ucrânia tenha tudo o que precisa". O Reino Unido parece estar se inclinando para a aprovação.

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Caça RussoApós relatórios de que um caça russo Su-30SM havia desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Independent de Kyiv relata. O caça, avaliado em $50 milhões, estava estacionado na Crimeia. Foi supostamente destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ataque Russo Massivo em Konotop Feriu 14 PessoasApós o ataque massivo com drones russos durante a noite na infraestrutura energética de Konotop, na região de Sumy, o número de feridos aumentou para 14. A agência de notícias do estado Ukrinform relata, citando a administração militar regional. Entre outras coisas, um edifício residencial no centro da cidade foi atingido.

06:42 Refugiados Ucranianos na Alemanha ainda Podem Viajar para CasaO Bundestag deve debater pela primeira vez hoje o pacote de segurança planejado pelo governo, que inclui medidas como a proibição de facas e a retirada do status de refugiado para aqueles que viajam para seus países de origem. No entanto, aplicam-se exceções, como os refugiados da Ucrânia.

06:04 TV Russa Acusa Viés na Debate de TV de TrumpVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate de TV contra Kamala Harris, como relatado pelo Independent de Kyiv. Trump foi "desvantajado", eles afirmaram. A checagem de fatos dos pronunciamentos de Trump foi criticada. Muitos observadores consideraram que Trump perdeu o debate. Se Trump vencer as eleições, ele planeja encerrar imediatamente a guerra na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Sérios à Infraestrutura de UtilidadesHouve uma série de civis feridos em um ataque russo à cidade de Konotop na região de Sumy. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, a água potável da cidade foi temporariamente interrompida e há danos significativos à infraestrutura de energia. A situação permanece incerta sobre quando as residências particulares terão novamente energia elétrica. Após o ataque ao centro da cidade, houve vários incêndios e escolas e edifícios residenciais foram danificados. Dois pessoas foram levadas ao hospital, uma das quais está em estado crítico.

03:29 Mais Apoio Militar para a Ucrânia pela Letônia A primeira-ministra letã, Evika Siliņa, anunciou um pacote de assistência militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Isso incluirá veículos de combate de infantaria. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, confirmou isso após uma reunião com Siliņa. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão considerando expandir a cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Entregas de Mísseis à Rússia Devido a suspeitas de entregas de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com seu próprio comunicado. O governo britânico expressou que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada prejudicial e levaria a uma resposta clara. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram novas sanções contra Teerã devido às suspeitas de entregas de mísseis, em particular a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. Na segunda-feira, a União Europeia citou "informações confiáveis" sobre a entrega de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Rússia Despacha Soldados Inexperientes em Vovchansk De acordo com relatórios do Exército Ucraniano, a Rússia está despachando soldados sem experiência de combate no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, afirmou que as unidades envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk são mal treinadas. Fontes sugerem que os reforços recém-chegados são uma reserva mobilizada pela Rússia. Ainda não está claro se eles são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Patrulhas de Falantes de Russo no Oeste da Ucrânia O prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou a criação de patrulhas de falantes de russo devido ao aumento do uso da língua russa. "Isto é uma iniciativa cívica e qualquer pessoa pode tornar-se inspetor de linguagem", disse Ruslan Martsinkiv, prefeito da cidade, à TV NTA. Muitas famílias de refugiados do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registados. Ele também forneceu o número de uma linha direta onde os cidadãos podem denunciar falantes de russo em espaços públicos. Devido à guerra, milhões de pessoas, especialmente das áreas de fala russa no leste e sul, fugiram para o oeste ucraniano, relativamente seguro e de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Exige Retorno da Crimeia da Rússia O presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigiu o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", disse o chefe de Estado turco em uma mensagem de vídeo na ocasião da cúpula da chamada Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa aumentar a atenção internacional à situação em torno da península anexada.

21:05 Ucrânia a Apresentar Plano Militar aos EUA O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera o apoio dos EUA fundamental para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende em grande parte do apoio dos EUA. E de outros parceiros", diz Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. O plano, cujos detalhes serão apresentados antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer seriamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques à Rússia antes de levantar restrições ao uso de armas ocidentais. Em Kyiv, o secretário de Estado dos EUA, Blinken, e o secretário do Exterior britânico, Lammy, estavam supostamente procurando um plano de longo prazo para o ano seguinte para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Expressa Posição de Biden sobre Uso de Armas na Rússia O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, diz que os EUA estão trabalhando "urgentemente" para atender às demandas militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas ocidentais de longo alcance para ataques a alvos na Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão essas demandas na sexta-feira, diz Blinken em uma conferência de imprensa conjunta com o secretário do Exterior britânico, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kyiv. "Estamos trabalhando urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha tudo o que precisa para se defender efetivamente", diz Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença."

No contexto do aumento das ameaças cibernéticas e da possível guerra cibernética, a NATO pode enfrentar desafios significativos à medida que o papel de Stoltenberg muda.

Dado o aumento do uso da tecnologia na guerra, é crucial para a NATO fortalecer suas defesas cibernéticas contra potenciais ataques cibernéticos, como a guerra cibernética, para proteger sua infraestrutura crítica e proteger seus países membros.

