Às 17:07, Cimmermann-Strack descarta a mudança de direcção política ucraniana.

16:44 Biden na ONU: "Não recuaremos no apoio à Ucrânia"

O presidente dos EUA, Joe Biden, exortou a Assembleia Geral da ONU a continuar apoiando a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. "Não vamos diminuir nosso apoio à Ucrânia", enfatizou Biden. Ele destacou que a guerra do presidente russo Vladimir Putin está fracassando.

16:25 Registros alemães necessários para carros ucranianos na Alemanha a partir de outubro

A partir de outubro, refugiados da Ucrânia devem registrar seus veículos na Alemanha se tiverem ficado no país por mais de um ano. O governo alemão criou o quadro legal para isso. Os veículos ainda estarão cobertos por isenções estatais até 30 de setembro. O novo procedimento é explicado em um FAQ compilado pelo Ministério Federal de Transportes em colaboração com os estados. Os proprietários de veículos devem apresentar documentos, incluindo um documento pessoal com nome em alfabeto latino, o certificado de registro ucraniano e comprovante de seguro. Documentos ucranianos digitais não são aceitos. As placas de licença ucranianas devem ser substituídas após o registro.

15:40 Vítimas civis em Kharkiv após ataque de míssil russo

Vários mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Kharkiv, causando vítimas civis. O governador Oleh Synyehubov relatou que o número de mortos subiu para três, com mais de uma dúzia de feridos. Um míssil supostamente atingiu diretamente um prédio residencial. O prefeito Ihor Terechov mencionou anteriormente ataques de mísseis em quatro distritos e danos a dois prédios residenciais.

15:15 Exercício de defesa militar alemão no porto de Hamburgo

De quinta a sábado, a militar alemã realizará um exercício de defesa em grande escala chamado "Red Storm Alpha" no porto de Hamburgo. O Landeskommando Hamburg protegerá uma seção do porto utilizando forças de segurança interna, incluindo o estabelecimento de um ponto de verificação, de acordo com o anúncio militar. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura de defesa crítica, melhorar a conscientização situacional em todos os níveis e facilitar a comunicação entre todos os participantes. O tráfego civil não faz parte do exercício e não deve ser afetado. Consequentemente à agressão ilegal da Rússia à Ucrânia, a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é considerada, de acordo com um comunicado. A NATO visa contrapor essa ameaça ao enviar rapidamente tropas aliadas do oeste para o leste. A Alemanha, devido à sua localização estratégica, atua como hub para transportes militares por ferrovia, rodovia ou ar, bem como para fornecer comida, camas, combustível ou garantir comboios de veículos inteiros. O exercício serve para ilustrar um impacto dissuasório forte.

14:30 Zelensky busca investimento dos EUA para melhorar a infraestrutura energética da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem cortejado líderes empresariais dos EUA para investir no setor energético destruído da Ucrânia. "O foco principal foi na preparação do sistema energético da Ucrânia para o inverno", escreveu ele nas redes sociais. Consequentemente aos danos da guerra russa, Zelensky propôs incentivos especiais para temer mais cortes de energia. "Isso é uma proposta nossa. Isso é um dos elementos do nosso plano de vitória", afirmou em um vídeo publicado. A reunião em Nova York envolveu representantes de empresas de energia, finanças e seguros, bem como a Administradora da USAID, Samantha Power.

13:55 Especialista militar vê ofensiva ucraniana em Kursk como vitória

Muitos observadores ainda estão divididos sobre se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk é uma vitória ou uma derrota para Kyiv. O especialista militar Nico Lange a vê como uma vitória, escrevendo no X: "Se Zelensky tivesse que discutir o plano de paz da Ucrânia em Nova York sem a ofensiva de Kursk, isso já mostraria o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk".

13:17 "Plano de vitória" de Kyiv inclui convite para ingresso na NATO

Um convite da NATO para a Ucrânia ingressar na aliança militar ocidental é parte do "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Os aliados do país atacado pela Rússia devem emitir um convite para a Ucrânia ingressar na NATO, ignorando as ameaças de escalada de Moscou, disse Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky, de acordo com um comunicado feito em Nova York. O plano abrange atividades militares e diplomáticas. A Rússia invadiu a Ucrânia, em parte, devido às suas aspirações de ingresso na NATO.

12:42 Após apelos pela paz de Zelensky, a Rússia se compromete a persistir em seus objetivos de guerra

Despite Kyiv's calls for negotiations, Moscow remains committed to its war objectives in Ukraine. "Once these objectives are achieved in one way or another, the special military operation will conclude," Kremlin spokesman Dmitry Peskov commented on the 2.5-year-long brutal Russian invasion. He reacted to statements made by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who said during his US visit that an end to the war is closer than many anticipate. Zelensky is promoting his "victory plan" in the U.S. to compel Moscow into negotiations. Russia's war objectives include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO membership, and previously, ousting the government in Kyiv. Many experts believe that Russia's actual aim is control over the entire Ukraine.

11:59 Situação em Wuhledar agrava-se - Forças russas podem estar usando táticas sujasA fonte profunda próxima à militar ucraniana relata uma situação sombria ao redor da cidade de Wuhledar, que piora a cada minuto. "Os russos estão tentando cercar o local e devastá-lo com fogo de artilharia, entre outras coisas." A fonte profunda não relata a entrada de tropas russas (até as 09:27). "Aguentar até o fim significa sacrificar nosso pessoal militar e os restos da cidade, o que é inaceitável. Devíamos ter previsto as consequências de hoje, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não estão cedendo e continuam a lutar apesar das probabilidades." De acordo com a fonte de notícias da Europa Oriental Nexta, a Rússia está novamente empregando a estratégia de terra queimada ao bombardear pesadamente Wuhledar do ar:

11:15 Imagens de satélite de alta resolução revelam destruição maciça em depósitos de munição da RússiaA Ucrânia recentemente executou vários ataques bem-sucedidos em depósitos de munição, destruindo grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros suprimentos russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsk e Toropets:

10:46 Ataques devastadores em Saporischschja: um morto, vários feridos e danos significativosAtaques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporischschja deixaram um morto e seis feridos, segundo relatórios oficiais. O local foi atingido por "intensos ataques aéreos" dentro de duas horas na noite de segunda-feira, confirmou a agência estatal de defesa civil. "Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", afirmou o governador regional Ivan Fedorov no Telegram. Além disso, uma instalação de infraestrutura crítica e propriedades residenciais foram incendiadas. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 complexos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em diferentes partes da cidade.

10:07 Munz sobre a tripulação do porta-aviões russo: "O porta-aviões provavelmente nunca mais navegará"De acordo com um relatório da Forbes, a tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo enviada para a frente. O navio tem uma história de azares, como explicado pelo correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou. O deslocamento da tripulação pode ser outro indício das dificuldades financeiras da Rússia:

09:27 Forte de resistência: Wuhledar à beira do abismo? Forças russas podem ter entradoAs forças russas aparentemente atacaram a cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com fontes oficiais e blogueiros. "As tropas russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", afirma, por exemplo, o blogueiro militar pró-russo Yuri Podolyaka, nascido na Ucrânia. Outros blogueiros de guerra pró-russos também relatam ataques. De acordo com os meios de comunicação estatais russos, a cidade, localizada na região de Donetsk, foi cercada e os combates estão ocorrendo no leste do assentamento. O especialista militar coronel Reisner também informou à ntv.de que as forças russas estão se movendo em direção à cidade a partir de várias direções como uma tenaz. "Wuhledar corre o risco de ser cercada. Deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, armada com tanques e veículos de combate, não será capaz de segurar a área."

08:59 Rússia e Ucrânia se atacam com drones à noite

De acordo com declarações oficiais, a defesa aérea russa derrubou 13 drones ucranianos durante a noite. Seis deles foram abatidos nas regiões de Belgorod e Kursk, e um na região de Bryansk, segundo o Ministério da Defesa russo, citando a TASS. Por outro lado, a Força Aérea ucraniana relata que foi atacada pela Rússia com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios iniciais de baixas ou danos.

08:17 Dinamarca defende abordagem direta em ataques de longo alcance contra a Rússia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, está instando seus aliados a aprovarem o uso de armas ocidentais de longo alcance contra a Rússia. "Minha proposta é encerrar o debate sobre linhas vermelhas", diz Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. A linha vermelha mais importante já foi ultrapassada. "E isso foi quando os russos invadiram a Ucrânia." Ela nunca permitirá que ninguém da Rússia determine o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia, afirma Frederiksen.

07:38 Mortos russos provavelmente enterrados e relatados como desaparecidos para economizar dinheiro

De acordo com uma ligação telefônica interceptada publicada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos no campo de batalha estão sendo enterrados e relatados como desaparecidos para evitar o pagamento caro às famílias. "Eles matam eles, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles lá e eles são considerados desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe", explica um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, na ligação relatada pelo Kyiv Independent. O pagamento por cada soldado morto é dito estar entre US$ 67.500 e US$ 116.000.

18:27 Zelensky: Medidas Firmes Podem Acelerar Fim da Agressão Russa

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que ações firmes do governo dos EUA podem apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. Em uma postagem no Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA, Zelensky afirmou que há uma verdadeira oportunidade de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA no final do ano. Zelensky está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar sua "estratégia de vitória" à administração dos EUA.

17:44 Adolescentes Incendeiam Helicóptero Mi-8 em Omsk

Dois adolescentes supostamente incendiaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado usando um coquetel molotov, de acordo com o canal Telegram Baza. Os meninos de 16 anos foram presos e, segundo relatam, confessaram ter sido pagos US$ 20.000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, segundo a mídia russa. Este incidente segue um ataque semelhante ocorrido em 11 de setembro, quando dois meninos queimaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Noyabrsk. Atos de sabotagem, incluindo descarrilamentos, têm ocorrido em várias regiões russas. Em janeiro, o serviço de inteligência militar ucraniano (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas foram atacadas por "inimigos desconhecidos ao regime de Putin".

16:44 G7 Debaterá Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo para Kyiv

Os ministros das Relações Exteriores do G7 discutirão potenciais entregas de mísseis de alcance longo à Ucrânia, que poderiam alcançar território russo, na segunda-feira. O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, anunciou isso à margem da Assembleia Geral da ONU. Também foi relatado que a Rússia está recebendo novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar das negativas persistentes do Irã.

15:50 Zelensky: "A Paz Pode Estar Mais Próxima do Que Pensamos"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está otimista quanto a um fim próximo da guerra com a Rússia. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que pensamos", disse Zelensky em uma entrevista a um broadcaster americano. Ele pediu ao EUA e seus aliados que continuem a apoiar a Ucrânia.

14:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia

As forças russas realizaram outro ataque na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na segunda-feira à noite, resultando em uma morte e cinco feridos, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um oficial da cidade relatado pela emissora estatal Suspilne afirmou que uma menina de 13 anos estava entre os feridos. Pelo menos 23 pessoas foram feridas em ataques anteriores à cidade, incluindo vários na noite anterior. Fedorov relatou no Telegram que duas casas foram destruídas no ataque, embora o tipo de arma usado não esteja claro. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente apagado pelos bombeiros sem causar feridos.

13:29 Exército Ucraniano sob Pressão em Pokrovsk

O exército ucraniano relata pressão persistente no leste do país. "A situação na região de Pokrovsk e Kurakhove permanece tensa", relata o Estado-Maior em Kyiv em seu briefing noturno. De um total de 125 ataques russos ao longo da frente, mais de 50 ocorreram nesta área. A liderança militar ucraniana confirma que a principal atenção do inimigo tem sido em Pokrovsk. Apesar da capacidade relatada das forças ucranianas de desacelerar o avanço russo em Pokrovsk estratégico, a situação permanece perigosa para os defensores em Kurakhove ao sul. Avanços das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk ameaçam cercar várias unidades lá. Um contorno semelhante de posições defensivas também é indicado mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que as forças russas não conseguiram capturar por meio de ataques frontais.

12:28 Americano Condenado na Rússia por Remoção de Criança Sem Consentimento

Um cidadão americano foi preso por seis anos na Rússia por tentar deixar o país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. Um tribunal na região de Kaliningrad o encontrou culpado por "remoção" e o sentenciou a cumprir sua pena em um campo de trabalho. O veredicto afirmou que o americano tentou deixar o país com o filho de quatro anos em julho de 2023 sem obter o consentimento da mãe. "Sem obter o consentimento da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", explicou o tribunal na plataforma de mensagens Telegram. Relatou-se que ele tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal com a criança antes de ser parado pelos guardas de fronteira. As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia estão altas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Mortes Relatadas em Vilarejo Russo Após Ataque Perto da Fronteira com a UcrâniaTrês pessoas morreram em um ataque a um vilarejo russo próximo à fronteira com a Ucrânia, de acordo com as autoridades locais. O vilarejo de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, foi atingido pelo Exército Ucraniano na segunda-feira, disse o governador Vyacheslav Gladkov da região de Belgorod no Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e dois ficaram feridos, incluindo uma criança, acrescentou.

22:13 Zelensky Elogia Apoio da Alemanha Após Encontro em Nova IorqueApós encontrar-se com o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Nova Iorque, o Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou sua gratidão pelo apoio da Alemanha. "Estamos profundamente gratos pelo apoio da Alemanha", disse Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos milhares de vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a continente europeu". No entanto, Scholz reiterou a posição do governo alemão de não fornecer armas extensivas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Único Porta-Aviões da Rússia Está se Deteriorando, Tripulação Enviada para a Guerra

O único porta-aviões da Rússia, chamado "Almirante Kuznetsov", tem sido notícia com frequência devido a seus poucos despliegues desde seu lançamento nos anos 80, apesar de ter sofrido vários acidentes. A revista Forbes agora revela que soldados da tripulação de 15.000 do Almirante Kuznetsov estão sendo cada vez mais recrutados para a guerra na Ucrânia. No entanto, eles não estão sendo enviados em seu porta-aviões, mas como parte de seu próprio batalhão. De acordo com a Forbes, este é um dos métodos utilizados para atingir as estimativas mensais de recrutamento da Rússia, estimadas em 30.000 novos combatentes por mês. Enquanto isso, o Almirante Kuznetsov está se deteriorando e cada vez mais provável que se torne um residente permanente na costa de Murmansk, onde tem ancorado por algum tempo.

