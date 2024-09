Às 16h56, o líder russo Putin aterrissa na Mongólia.

Putin Visita a Mongólia Durante a Controvérsia da Ordem de Prisão do ICCO presidente russo Vladimir Putin viajou para a Mongólia para uma visita. Na terça-feira, ele participará de conversações com o presidente mongol Uchnaagiin Khürelsük. Os dois líderes participarão de uma cerimônia na quarta-feira para comemorar a vitória das tropas soviéticas e mongólicas sobre o exército japonês em 1939. Muitos soldados morreram nessas batalhas. Esta visita marca a primeira de Putin a um país que faz parte da Corte Penal Internacional (CPI) desde que o tribunal emitiu uma ordem de prisão contra ele há quase 18 meses, por supostos crimes de guerra na Ucrânia. A Ucrânia está pedindo à Mongólia que detenha Putin e o entregue à corte de Haia. Na semana passada, um porta-voz de Putin declarou que o Kremlin não está preocupado com a prisão de Putin na Mongólia.

Investigações sobre Acusações de Corrupção contra General Russo Intensificam-seAcusações de corrupção levaram a investigações contra outro alto oficial do exército russo. O general sênior Valery Mumindzhanov é acusado de aceitar suborno em grande escala, crime punível com até 15 anos de prisão na Rússia. Mumindzhanov serve como deputy commander for logistics do Distrito Militar de Leningrado e já trabalhou no Ministério da Defesa. A investigação alega que Mumindzhanov aceitou um suborno de mais de 20 milhões de rublos (cerca de 202.000 euros) em troca de assinar contratos de fornecimento de uniformes. Desde abril, pelo menos dez oficiais militares, incluindo generais e funcionários de alto escalão do Ministério da Defesa em Moscou, foram alvo das agências de aplicação da lei da Rússia devido a corrupção ou fraude. Alguns suspeitam que uma purga está em andamento.

Zelensky: Campanha de Kursk Avança segundo o PlanejadoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou que a operação na região russa de Kursk está avançando conforme o planejado. Ele fez essa declaração durante uma visita de trabalho a Zaporizhzhia, segundo um correspondente da agência de notícias do estado Ukrinform. "A campanha de Kursk está alcançando seus objetivos e avançando segundo o planejado", disse Zelensky. "Quanto às dificuldades nas direções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a campanha de Kursk também pode contribuir para isso", acrescentou o presidente ucraniano. Os combates na região de Kursk poderiam diminuir os ataques intensos das tropas russas em Pokrovsk e Torez, "mas está difícil lá no momento", ele acrescentou, observando que as brigadas mais combatentes do exército russo foram concentradas nestes setores da frente.

Romênia Autoriza Transferência do Sistema de Defesa Aérea Patriot para a UcrâniaO governo romeno deu aprovação para a transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. A legislação agora seguirá para votação no parlamento, de acordo com a Reuters. Em junho de 2021, Bucareste concordou em doar um dos seus dois sistemas Patriot operacionais à Ucrânia, desde que os aliados o substituam por um sistema de defesa aérea semelhante.

Petição de Mobilização na Ucrânia Pede Redução da Idade Limite para 50 AnosUma petição pede ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que reduza a idade limite para mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 pessoas assinaram a petição até agora, segundo o jornal ucraniano "Kyiv Independent". O limite atual de idade para mobilização na Ucrânia é de 60 anos. De acordo com a lei ucraniana, uma petição eletrônica ao presidente deve receber pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada. Ainda restam 34 dias para coletar assinaturas.

Onze Feridos em Ataques na Região Fronteiriça RussaOnze pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Um jardim de infância supostamente sofreu danos. Gladkov compartilhou imagens do edifício do jardim de infância destruído e de outros escombros e edifícios danificados na região. A agência de notícias Reuters relata que as autoridades locais decidiram fechar várias escolas e jardins de infância na região por uma semana após os ataques. Em algumas regiões da Ucrânia e da Rússia, 2 de setembro marca o início do ano letivo após as férias de verão.

Zelensky: Mísseis Russos Danificam Mesquita em KyivNa ataque com mísseis russos a Kyiv durante a noite de segunda-feira (veja entradas 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e seu centro cultural islâmico adjacente sofreram danos significativos. Em resposta ao ataque, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu nas redes sociais: "A Rússia não mostra nenhum respeito pelos valores espirituais ou humanos, nenhum respeito por qualquer religião ou crença. Ela continua sua campanha destruidora contra o povo ucraniano, com o objetivo de destruir todas as nossas comunidades e até mesmo lugares de culto sagrados." O chefe mufti da mesquita, Vadym Dashevski, disse à Reuters que o ataque à mesquita foi um "ato covarde".

Ucrânia Lança Onda de Ataques com Drones em Alvos de MoscouA Ucrânia lançou uma grande onda de ataques com drones em alvos em e ao redor de Moscou, com uma explosão registrada em uma refinaria a apenas 16 quilômetros do Kremlin. Duas outras usinas também foram atingidas. De acordo com os relatórios russos, mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.

Os resultados das eleições estaduais na Turíngia e Saxônia estão gerando interesse na Rússia. O correspondente da ntv, Rainer Munz, compartilha insights sobre as reações da Rússia aos sucessos eleitorais da AfD e BSV e discute como Moscou está lidando com o que pode ser o maior ataque de drones à capital russa já visto.

11:40 Putin Elogia Velocidade das Conquistas Russas

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou a rapidez do avanço das tropas russas em territórios ocupados perto da Ucrânia. Falando a agências de notícias russas, Putin afirmou que a contraofensiva da Ucrânia na região de Kursk não conseguiu deter o progresso russo no Donbass. "Não estamos falando apenas de avançar 200 ou 300 metros, mas sim vários quilômetros quadrados. Esta é a velocidade impressionante da ofensiva no Donbass que não víamos há muito tempo", disse Putin. Durante sua viagem à Mongólia, Putin fez uma visita à república siberiana de Tuva para participar de uma aula sobre o assunto recentemente introduzido "Conversas sobre o Importante", que visa estreitar a ligação entre crianças e a agenda política do Kremlin.

11:07 Ucrânia Intercepta 22 Mísseis e 20 Drones

A força aérea ucraniana afirma ter interceptado 22 dos 35 mísseis e destruído 20 dos 23 drones de ataque russos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Saporizhzhia.

10:36 Vídeo Comprova Ataque de Mísseis Russos em Kharkiv

Kharkiv vem sendo bombardeada ininterruptamente por ataques de mísseis russos há vários dias. De acordo com relatórios ucranianos, pelo menos 10 mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e entretenimento e causando vários feridos.

10:01 Número de Feridos Aumenta Após Ataque Russo em Sumy

Após um ataque de mísseis russos à cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, o número de vítimas aumentou. Os últimos relatórios do Ministério do Interior da Ucrânia indicam que 18 pessoas, incluindo 6 crianças, ficaram feridas. O ministério comunicou essa informação via Telegram. Anteriormente (consulte a entrada 03:34), a administração da cidade de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo 4 crianças, ficaram feridos como resultado do ataque de mísseis russos. O ataque de mísseis russos atingiu um centro de reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy. A situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se ainda mais com o início da incursão transfronteiriça na região russa vizinha de Kursk em 6 de agosto. Sumy, que abriga mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Kyiv Relata Dois Feridos em Ataque Aéreo Russo

A Rússia lançou mais um ataque de mísseis contra a capital ucraniana, Kyiv (consulte as entradas 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis abatidos, de acordo com autoridades locais. Incêndios foram iniciados e edifícios e infraestrutura foram danificados. Um alerta aéreo esteve em vigor por quase duas horas, da noite até a manhã.

08:57 ISW: Maioria dos Russos Apoia a Guerra na Ucrânia

A população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia - mesmo após a incursão da Ucrânia na região fronteiriça russa de Kursk. Em seu último relatório, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) atribui esse apoio a pesquisas realizadas pelo independente instituto de pesquisa russo Levada Center. De acordo com essas pesquisas, cerca de 78% dos respondentes agora apoiam a guerra na Ucrânia - em comparação com 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece estar cansada da guerra, dando ao Kremlin a flexibilidade necessária para sua estratégia de guerra prolongada e desgastante contra a Ucrânia, sugerem os analistas do ISW.

08:11 Ucrânia Revela Perdas de Tropas Russas

O Estado-Maior ucraniano divulgou novas estimativas de baixas de tropas russas na Ucrânia. Essas estimativas indicam que a Rússia sofreu aproximadamente 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.300 nas últimas 24 horas. De acordo com Kyiv, nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio, 30 drones também foram destruídos. No total, a Rússia teria perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino na Ucrânia desde o início da ofensiva em grande escala, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais colocam as perdas em um nível menor, mas essas figuras são apenas estimativas mínimas.

07:03 Vida Salva em Escombros Após Bombardeio em KharkivTrabalhadores de resgate conseguiram retirar um homem vivo dos escombros de uma sala de eventos em Kharkiv, após um ataque aéreo russo, de acordo com relatórios da Reuters. O sobrevivente afirmou estar em boa forma após o resgate. Cerca de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas devido a ataques de foguetes russos em Kharkiv, segundo autoridades. Dois edifícios, incluindo um shopping center e uma sala de eventos, foram atingidos por foguetes na cidade leste no domingo à tarde.

06:20 Kyiv sob Fogo: Ataque Aéreo Russo com Drones e MísseisA Rússia bombardeou a Ucrânia com drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos, atingindo Kyiv e possivelmente outras cidades, de acordo com os statements da força aérea ucraniana. Os moradores de Kyiv buscaram refúgio em abrigos antiaéreos devido a uma série de explosões. O prefeito Vitali Klitschko chamou os serviços de emergência para os distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko relatou vários incêndios no Telegram, assim como o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko. Um morador foi ferido no distrito de Shevchenkivskyi por detritos que caíram. "Eles enfrentarão retaliação. O oponente sentirá isso", disse Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana, no Telegram.

05:39 Kyiv sob Ataque Novamente por Mísseis RussosKyiv foi alvo de novo ataque de mísseis russos, de acordo com os relatórios militares ucranianos. Unidades de defesa aérea foram mobilizadas para contra-atacar, de acordo com os representantes militares no Telegram. Testemunhas em Kyiv relataram várias explosões altas, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. O número de mísseis lançados e a extensão dos danos permanecem desconhecidos.

04:46 Putin: Gasoduto Russo para China em AndamentoO presidente Vladimir Putin afirmou que a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China está avançando como planejado. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade foi aprovado e foram realizados os levantamentos técnicos necessários, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", de acordo com a transcrição publicada no site do Kremlin. O gasoduto "Força Sibéria 2" esperado deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China via Mongólia anualmente.

03:34 Ataque Russo em Orfanato de Sumy: 13 FeridosAs tropas russas atacaram um centro social e psicológico de reabilitação para crianças e um orfanato em Sumy com foguetes, de acordo com a "Ukrainska Pravda". Treze pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. O edifício fica em uma área residencial, segundo o jornal, citando a administração militar local.

02:26 Maioria dos Poloneses Apoia Abate de Drones Espiões RussosDe acordo com uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita", quase 60% dos poloneses acreditam que a força militar polonesa deve abater drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante os ataques aéreos à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, provavelmente um drone kamikaze do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak disse à rádio RMF24 que a Rússia pode ter testado o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Vítima em Belgorod, Rússia, por Bombardeio UcranianoO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, revela que uma pessoa morreu por fogo ucraniano no vilarejo de Shagarovka perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas em ataques ao vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos.

23:08 Rússia Afirma ter Interceptado 158 Drones UcranianosA Rússia afirma ter interceptado "massiva" ataque de drones ucranianos na capital Moscou e em 14 outras regiões. Um total de 158 objetos voadores foram interceptados, de acordo com os statements do ministério da defesa no serviço de mensagens Telegram. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com o relatório.

22:24 Feridos em Kharkiv Aumentam para 47 após Ataque Aéreo RussoO número de feridos no ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o statement do serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Vários edifícios civis, incluindo um shopping center, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai durante Voo de Treinamento - Dois Pilotos MorremDois pilotos morreram quando um helicóptero militar ucraniano caiu durante um voo de treinamento na Universidade Nacional de Aviação da Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. O helicóptero Mi-2 estava em uma missão de treinamento quando caiu, de acordo com o relatório da agência de notícias Ukrinform, citando a página do Facebook da universidade. A universidade expressou suas condolências e mencionou que investigadores, especialistas e representantes do ministério da defesa estavam examinando o local do acidente. A causa do acidente remain desconhecida.

21:06 Desligamentos de Energia Anunciados pelo Fornecedor de Energia Ucraniano Devido aos Ataques RussosA empresa de energia do estado ucraniano, Ukrenergo, anunciou que haverá vários desligamentos de energia na segunda-feira devido aos massivos ataques russos à rede de energia do país. A Ukrenergo afirmou que a infraestrutura crítica não será afetada, mas alertou que qualquer modificação na abrangência das restrições é possível.

