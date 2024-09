Às 16h44, Biden na ONU declarou: "Não vamos abandonar o nosso apoio à Ucrânia".

16:25 Registro Alemão para Carros Ucranianos a partir de Outubro

A partir de Outubro, refugiados da Ucrânia precisam registrar seus veículos na Alemanha. Isso se aplica apenas se seus carros estiverem no país há mais de um ano. O governo alemão já estabeleceu o quadro legal para isso. Até 30 de Setembro, veículos ucranianos ainda estão isentos dessas regulamentações devido às exceções do estado. O novo processo está detalhado em um documento FAQ desenvolvido pelo Ministério Federal dos Transportes em colaboração com os estados. Os proprietários devem apresentar documentos como um ID com nome em latim, o certificado de registro ucraniano e comprovante de seguro às autoridades. Documentos ucranianos digitais não são aceitos. Após o registro, as placas de licença ucranianas serão substituídas.

15:40 Vítimas Civis em Ataques Russos em Kharkiv

Há vários ataques de mísseis russos na cidade ucraniana oriental de Kharkiv, resultando em vítimas civis. De acordo com o governador Oleh Synyehubov, o número de mortos chegou a três. Mais de uma dúzia de pessoas ficou ferida. Relatos indicam que um míssil atingiu diretamente um prédio residencial. O prefeito Ihor Terechov havia relatado anteriormente ataques de mísseis em quatro distritos da cidade e dois prédios residenciais danificados no Telegram.

15:15 Exercícios Militares Alemães no Porto de Hamburgo

De quinta-feira a sábado, a militar alemã está realizando um exercício de defesa em grande escala no Porto de Hamburgo, intitulado "Red Storm Alpha". O Landeskommando Hamburg estará assegurando uma parte do porto com forças de proteção caseira, incluindo a criação de um posto de controle. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura de defesa crítica, manter a mesma imagem da situação em todos os níveis e comunicar efetivamente com todos os participantes. O tráfego civil não será afetado pelo exercício. Após o recente ataque ilegal da Rússia à Ucrânia, a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos 5 anos foi anunciada. A NATO visa contrapor esse esforço coletivo, exigindo o rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste. Devido à sua localização estratégica, a Alemanha precisa praticar o transporte militar, o suprimento de alimentos, a distribuição de camas ou a gestão de recursos, bem como assegurar colunas inteiras de veículos para potencialmente deter ataques.

14:30 Zelensky busca investimentos dos EUA para a revitalização do setor de energia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está reunindo-se com representantes de negócios dos EUA para garantir investimentos na recuperação do setor de energia danificado durante sua viagem. "O objetivo principal foi preparar o sistema de energia ucraniano para o inverno", escreveu Zelensky nas redes sociais. O país teme quedas de energia neste inverno devido aos danos causados pela guerra da Rússia. Zelensky propôs incentivos. "Isto é a nossa proposta. Isto é parte do nosso plano de vitória", disse ele em um vídeo publicado. A reunião também incluiu representantes de empresas de energia, finanças e seguros, bem como a chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Ofensiva ucraniana em Kursk vista como um sucesso

Há uma divisão entre os observadores sobre se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk é um sucesso ou um fracasso para Kyiv. O especialista militar Nico Lange considera um sucesso e escreveu no X: "Imagine se Zelensky tivesse que liderar negociações de paz em Nova Iorque sem a ofensiva de Kursk. O valor e o sucesso da ofensiva de Kursk ficam claros por si mesmos."

13:17 Plano de vitória de Kyiv inclui convite para adesão à NATO

Um convite para se juntar à NATO faz parte do plano de vitória do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para Kyiv. O chefe da equipe de Zelensky, Andriy Yermak, declarou em uma aparição em Nova Iorque que os aliados do país deveriam estender um convite para adesão à NATO, independentemente das ameaças de escalada da Rússia. O plano consiste em elementos militares e diplomáticos. A Rússia começou sua guerra contra a Ucrânia, em parte, devido às aspirações de Kyiv para se juntar à NATO.

12:42 Rússia insiste em objetivos de guerra apesar dos esforços de paz de Kyiv

Apesar dos esforços de Kyiv para negociar, a Rússia mantém seus objetivos de guerra na Ucrânia. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, "Assim que esses objetivos forem alcançados de alguma forma, a operação militar especial será concluída", referindo-se às incursões brutais e invasivas da Rússia que já duram 2,5 anos. Ele respondeu às declarações de Volodymyr Zelensky de que o fim da guerra está mais perto do que muitos esperam, durante sua viagem aos EUA. Zelensky está apresentando seu plano de vitória nos EUA para pressionar Moscou e encorajar negociações. Os objetivos de guerra da Rússia incluem o controle de regiões ucranianas como Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Moscou também visa impedir que a Ucrânia se junte à NATO. No passado, a remoção do governo em Kyiv também foi mencionada. Muitos especialistas acreditam que o objetivo final da Rússia é o controle total sobre a Ucrânia.

11:59 A Situação em Wuhledar Agrava-se - Russos Supostamente Usam Táticas Enganosas

De acordo com uma fonte militar próxima às forças ucranianas, a situação em Wuhledar é crítica e está piorando. "Os russos estão tentando cercar a cidade e ao mesmo tempo bombardeá-la com artilharia e outros meios." Não há relatórios recentes de entrada de forças russas (até as 09:27). "Sobreviver até o fim significa sacrificar nossas forças militares e os restos de Wuhledar, o que é inaceitável. Devíamos ter considerado as consequências antes, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada continuam a lutar apesar das circunstâncias." De acordo com a Nexta, uma publicação de notícias europeia, a Rússia está novamente empregando a tática "terra arrasada" ao bombardear pesadamente Wuhledar do ar.

11:15 Novas Imagens de Satélite Revelam Extenso Danos em Depósitos de Munições da RússiaA Ucrânia recentemente realizou ataques bem-sucedidos em depósitos de munições russos, destruindo uma grande quantidade de mísseis, obuses e outros suprimentos russos. Imagens de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos mais recentes ataques em Oktyabr'sk e Toropets.

10:46 Ataques Devastadores em Saporishzhia: Um Morto, Vários Feridos e Danos SignificativosAtaques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporishzhia resultaram em uma morte e seis feridos, de acordo com as autoridades. A área foi atingida por "bombardeios aéreos pesados" em dois horários na noite de segunda-feira, segundo o serviço de defesa civil do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador regional Ivan Fedorov no Telegram. Além disso, uma instalação de infraestrutura e edifícios residenciais foram incendiados. Um funcionário da prefeitura afirmou que 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do "Admirante Kuznetsov": "O Porta-Aviões Pode Não Navegar Novamente"De acordo com um relatório da Forbes, a tripulação do porta-aviões russo "Admirante Kuznetsov" está sendo enviada para a frente, segundo um correspondente da ntv com sede em Moscou, Rainer Munz. O navio é conhecido por sua série de incidentes. O envio da tripulação pode ser um sinal das dificuldades financeiras da Rússia.

09:27 Wuhledar à Beira do Abismo? Tropas Russas Relatam ProgressoTropas russas avançaram na cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros pró-Rússia. "Unidades russas entraram em Wuhledar - a batalha pela cidade começou", escreveu um blogueiro militar pró-Rússia, Yuri Podolyaka. Outros blogueiros de guerra pró-Rússia relatam o ataque. Meios de comunicação estatais russos afirmam que Wuhledar, localizada na região de Donetsk, foi cercada e os combates estão ocorrendo nos setores orientais da cidade. De acordo com o especialista militar coronel Reisner, as tropas russas estão se aproximando de Wuhledar de várias direções, colocando a cidade em risco de ser cercada.

08:59 Forças Russas e Ucranianas Envolvidas em Conflitos com Drones Durante a NoiteAs forças de defesa aérea russa, de acordo com relatórios oficiais, abateram 13 drones ucranianos durante a noite. Seis drones foram interceptados nas regiões de Belgorod e Kursk, e um na região de Bryansk, de acordo com a agência de notícias oficial russa TASS, citando o Ministério da Defesa da Rússia. A força aérea ucraniana, por outro lado, afirma ter sido atacada pela Rússia com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios imediatos de baixas ou danos.

08:17 Dinamarca Envia Mensagem Forte sobre Ataques de Longo Alcance Contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, está pedindo aos aliados da NATO que aprovem o uso de armas de alcance maior contra a Rússia. "Proponho pôr fim à discussão sobre linhas vermelhas", disse Frederiksen à Bloomberg. Ela acredita que a linha vermelha mais importante já foi cruzada - "quando a Rússia invadiu a Ucrânia". Ela nunca permitirá que os russos decidam o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia, acrescenta Frederiksen.

07:38 Mortos Russos Reclassificados e Reportados como Desaparecidos para Reduzir DespesasUma ligação vazada pela inteligência militar ucraniana alega que soldados russos mortos no campo de batalha estão sendo enterrados e relatados como desaparecidos para evitar pagar generosas compensações às suas famílias. "Eles matam eles, as batalhas continuam, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles logo aí, e depois eles são considerados desaparecidos. E se eles são desaparecidos, a família não recebe. Entendeu?" diz um homem a um residente da região russa de Belgorod na ligação vazada. A compensação para cada soldado morto varia entre US$ 67.500 e US$ 116.000.

06:59 Posição Russa Indica Fim de Conflito, de Acordo com o ISWApesar do presidente ucraniano Zelensky apresentar seu "plano de vitória" nos EUA, a Rússia não mostra nenhum sinal de interesse em resolver o conflito. O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) observa que a Rússia publica qualquer acordo de paz que não envolva a rendição total do governo ucraniano e a desmantelamento da Ucrânia como estado. Altos oficiais russos expressaram objeção a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, enfatiza que a Rússia não está preparada para negociar sob quaisquer condições, exceto a rendição ucraniana. O ISW mantém que a Rússia não tem intenção de engajar em negociações de paz genuínas com a Ucrânia e apenas emprega os termos "planos de paz" e "negociações" para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões unilaterais em relação à sua soberania e integridade territorial.

06:27 Zelensky Enfatiza Ações Imediatas dos EUA para Acelerar a Retirada RussaDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ações imediatas do governo dos EUA poderiam acelerar a retirada da agressão russa contra a Ucrânia nos próximos 12 meses. Em sua postagem no Telegram após sua reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA, Zelensky observou que há uma oportunidade atual para aumentar a cooperação entre a Ucrânia e os EUA. Ele está nos EUA para participar de sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" à administração dos EUA.

05:44 Adolescentes Incendeiam Helicóptero Mi-8 em OmskNo último sábado, dois adolescentes atearam fogo a um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk usando um coquetel molotov, segundo o canal Telegram Baza. Os adolescentes, de 16 anos, foram presos e supostamente admitiram ter recebido uma compensação de $20.000 via Telegram pelo ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com meios de comunicação russos. Este incidente lembra outro ocorrido em 11 de setembro, quando dois meninos pequenos queimaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Noyabrsk, na região de Tyumen. Incidentes de sabotagem, como descarrilamentos de trens, têm surgido em diversas regiões russas. No final de janeiro, o serviço de inteligência militar ucraniano (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas haviam sido atacadas por adversários desconhecidos do regime de Putin.

04:44 G7 Debate Entrega de Mísseis a Ucrânia, Arriscando Retaliação RussaOs ministros das Relações Exteriores dos países do G7 debaterão a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, colocando território russo ao alcance, na segunda-feira. O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, anunciou isso nas margens da Assembleia Geral da ONU. Além disso, a Rússia está recebendo novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar das negativas consistentes de Teerã.

03:50 Zelensky: Paz Parece Mais Próxima do que se PensavaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está otimista em relação ao fim iminente da guerra com a Rússia. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que pensamos", afirmou em entrevista à emissora americana ABC News. Ele previu que o conflito logo chegará ao fim e pediu ao EUA e a outros aliados que continuem a apoiar a Ucrânia.

02:50 Vítimas de Ataques Russos em SaporizhzhiaNa terça-feira à noite, tropas russas realizaram mais um ataque na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia, resultando em uma morte e cinco feridos, de acordo com o governador regional, Ivan Fedorov. Um funcionário citado pela emissora pública Suspilne mencionou uma menina de 13 anos entre os feridos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade no mesmo dia e na noite anterior. Fedorov postou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi usado. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente controlado pelos bombeiros sem causar feridos.

01:29 Forças Ucranianas Sofrem Pressão em PokrovskO exército ucraniano relata pressão persistente na parte oriental do país. "A situação na área de Pokrovsk e Kurakhove permanece grave", informou o Estado-Maior em Kyiv em sua atualização noturna. De um total de 125 ataques russos ao longo da frente, mais de 50 foram iniciados neste setor. "Os principais esforços do inimigo foram concentrados em Pokrovsk", especifica a liderança militar ucraniana. Embora observadores independentes atribuam o sucesso dos ucranianos em desacelerar o avanço russo em direção a Pokrovsk estrategicamente vital, a situação permanece perigosa para os defensores em Kurakhove mais ao sul. Os avanços das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk correm o risco de cercar várias unidades ucranianas. Uma circunferência semelhante de posições defensivas também é sugerida mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos não conseguiram capturar por meio de ataques frontais anteriores.

00:28 Homem Americano Condenado na Rússia por Saída de Criança Não AutorizadaUm homem americano foi condenado a seis anos em um campo de trabalho na Rússia por tentar sair do país com seu filho russo sem obter o consentimento da mãe. Um tribunal na enclave de Kaliningrad o encontrou culpado de "saída não autorizada" e aplicou a sentença. De acordo com a sentença, o americano tentou sair com seu filho de quatro anos para a Polônia em julho de 2023. "Sem obter a autorização da mãe, ele tentou sair do país com a criança", explicou o tribunal na plataforma de mensagem Telegram. Ele tentou cruzar a fronteira para a Polônia através de uma área florestal, mas foi parado pelos guardas de fronteira. As tensões entre os EUA e a Rússia estão altas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Número de Mortos Aumenta em Ataque a Vila Russa Próxima à Fronteira com a UcrâniaTrês mortes foram relatadas em um ataque a uma vila russa perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com as autoridades locais. A vila de Archangelskoe, localizada a cinco quilômetros da fronteira, foi "atingida por artilharia ucraniana" na segunda-feira, informou o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, na plataforma de mensagem Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e outros dois, incluindo uma criança, ficaram feridos, acrescentou.

22:13 Zelensky Elogia Scholz pelo Auxílio Alemão após Encontro em Nova YorkO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão ao chanceler alemão Olaf Scholz após seu encontro em Nova York. "Estamos profundamente gratos pelo apoio da Alemanha", escreveu Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente aumentar a segurança em toda a continente europeu". No entanto, Scholz reiterou a posição da Alemanha de não fornecer à Ucrânia armas avançadas.

21:35 Forbes: Único Portão-Avião da Rússia em Deterioro, Tripulação Enviada para Conflito Ucraniano

Russia possui apenas um porta-aviões, o "Almirante Kuznetsov", que fez manchetes por suas limitadas operações desde o seu lançamento nos anos 80, apesar de vários contratempos. De acordo com relatórios da Forbes, a tripulação de 15,000 do Kuznetsov está sendo desviada para participar no conflito ucraniano, não a bordo do porta-aviões, mas como um batalhão separado. A Rússia está empregando tais medidas para atender às suas demandas mensais de recrutamento, estimadas em 30,000 novos soldados, enquanto o próprio Kuznetsov cai ainda mais em desrepair e é provável que permaneça estacionário ao longo da costa de Murmansk.

Você pode encontrar todas as atualizações anteriores aqui.

14:45 Operações Militares Afetando Infraestrutura Civil em Kharkiv Apesar das negociações em andamento, as operações militares russas continuam a representar uma ameaça à infraestrutura civil em Kharkiv. O recente ataque de míssil a um edifício de apartamentos resultou em civis feridos e mortos.

14:10 Impacto de Exercícios Militares no Trânsito Regular no Porto de Hamburgo Durante os próximos exercícios militares "Tempestade Vermelha Alpha" no Porto de Hamburgo, o trânsito regular pode ser afetado. O Landeskommando Hamburgo estará assegurando uma parte do porto com forças de proteção caseira, o que pode levar a fechamentos temporários ou atrasos no trânsito regular.

Leia também: