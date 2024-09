Às 16h43, Zelensky e Trump realizam uma reunião em Nova York:

16:02 Ucrânia é Forçada a Impor Taxas Mais Elevadas aos Cidadãos O ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, descreve os aumentos fiscais considerados pelo parlamento como uma necessidade indesejável. Uma das propostas é aumentar um imposto de guerra de 1,5% para 5%. Para este ano, o aumento é estimado em cerca de 1,2 bilhões de euros, e para o próximo ano, mais 3 bilhões de euros. "Essa decisão prejudicará a economia, mas esgotamos todas as outras opções", explica Marchenko. Apenas a receita de novos títulos domésticos será suficiente para gerenciar os pagamentos da dívida existente. A assistência financeira estrangeira parece incerta. No primeiro trimestre, a Ucrânia recebeu apenas cerca de 10% da ajuda estrangeira necessária. Os atrasos do Congresso nos EUA contribuíram para a falta de fornecimento. Apesar disso, a Ucrânia espera receber aproximadamente 34,5 bilhões de euros de fontes internacionais no próximo ano. No entanto, Marchenko alerta que os pagamentos podem não ser consistentes.

15:24 Noruega Restringe Asilo para Refugiados Ucranianos A Noruega passará a avaliar pedidos de asilo para refugiados ucranianos caso a caso. O governo norueguês anunciou a decisão, direcionada a refugiados que vêm das regiões ocidentais menos violentas da Ucrânia, consideradas seguras pelas autoridades norueguesas. Desde a invasão russa em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas têm concedido automaticamente asilo a refugiados ucranianos, tendo acolhido aproximadamente 85.000 pessoas - o maior número de qualquer país nórdico.

14:51 Forças Armadas Russas se Preparam para Nova Conscrição De acordo com a inteligência militar britânica, a Rússia começará a convocar indivíduos aptos para o combate com menos de 30 anos em 1º de outubro. Até agora, os recrutas não participaram de combates na Ucrânia, mas foram estacionados na região russa de Kursk, de onde se espera que as forças ucranianas sejam empurradas. Alguns pais russos reclamaram que seus filhos, com menos de 4 meses de treinamento, foram enviados para zonas de combate, o que contraria a lei russa.

14:22 Ramstein Sediará Reunião da Ucrânia com Biden A reunião dos países que apoiam a Ucrânia ocorrerá em 12 de outubro na base da Força Aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha, anunciou o porta-voz do governo, Steffen Hebestreit. A Alemanha planeja sediar o chamado Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia junto com os EUA. Um grupo de mais de 50 países se gathering to coordinate aid for Ukraine in this forum. It's unclear if Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy will be present.

13:56 Lituânia Planeja Comprar Tanques Alemães para Nova Divisão A Lituânia está considerando a aquisição de tanques Leopard 2 para formar uma nova divisão em seu exército. O acordo poderá ser assinado em novembro, sujeito à aprovação do Conselho de Segurança Nacional. A Lituânia compartilha fronteiras com o exclave russo de Kaliningrad e seu aliado Belarus. O país vê o conflito na Ucrânia como uma ameaça imediata à sua segurança, levando a um aumento agressivo da construção militar. Uma nova divisão militar envolvendo um batalhão de tanques será formada, com uma brigada mecanizada das Forças Armadas Alemãs estacionada permanentemente na Lituânia.

13:20 Discord em Risco de Ser Bloqueado na Rússia A autoridade de supervisão de mídia russa está considerando bloquear a plataforma de comunicação Discord totalmente. Esse relatório, obtido de uma fonte da indústria de jogos, é baseado em supostas violações da lei russa. Nenhum cargo ou explicação concreto foi fornecido. Os usuários russos relataram interrupções no Discord anteriormente. Com entre 29 e 40 milhões de usuários ativos na Rússia, a plataforma - predominantemente popular entre gamers, estudantes e traders de criptomoedas - pode ter acesso restrito no futuro próximo.

13:04 Sem Aprovação de Armas de Longo Alcance: "Biden Advertido por Serviços de Inteligência Antes da Decisão" Apesar de ter prometido mais ajuda bilionária à Ucrânia, os EUA não atenderam ao pedido da Ucrânia para lifts restrictions on the use of Western-supplied weapons to target areas deep within Russian territory. Thomas Jäger, cientista político, explica que os EUA estão seguindo preocupações de segurança e potenciais escaladas, como aconselhado pelos serviços de inteligência.

12:36 Americano na Rússia Enfrenta 'Cargos de Mercenário' De acordo com a agência de notícias do governo russo RIA Novosti, um americano foi acusado de supostas 'atividades mercenárias' na Rússia desde a última sexta-feira. O americano de 72 anos é acusado de lutar como mercenário no conflito armado do lado da Ucrânia, segundo a agência. O indivíduo acreditado ser o americano, Stefan Hubbard, do Michigan, reside na Ucrânia desde 2014. Os detalhes ao redor da prisão do americano permanecem incertos no relatório. De acordo com a RIA Novosti, ele foi levado a julgamento em um tribunal de Moscou pela polícia militar.

12:01 Kryvyj Rih: Foguetes Atacam Estação de Polícia da UcrâniaRecentes relatórios da Ucrânia indicam mais agressão russa. Um foguete atingiu uma estação de polícia em Kryvyj Rih esta manhã, como confirmado pelas autoridades locais. Sob os escombros, foi encontrado o corpo de uma mulher, e pelo menos cinco outras pessoas ficaram feridas. Operações de busca e resgate estão em andamento para localizar possíveis sobreviventes. Estruturas residenciais também foram danificadas no ataque. A Promotoria Regional de Dnipropetrovsk compartilhou fotos dos impactos de foguetes em Kryvyj Rih.

De acordo com fontes ucranianas, houve outro ataque de foguetes na cidade de Dnipro ontem à noite, resultando em uma instalação industrial atingida. Pelo menos oito indivíduos ficaram feridos em ataques aéreos russos na região de Kherson, segundo as autoridades locais.

11:27 Drone Russo Pode ter Infringido Espaço Aéreo da NATO na RomêniaO Ministério da Defesa da Romênia sugere que um drone russo pode ter entrado brevemente no espaço aéreo de um membro da NATO, a Romênia, ontem à noite. É possível que o drone tenha cruzado a área de fronteira da Romênia por menos de três minutos. O drone estava envolvido em um ataque contra a cidade ucraniana do sul de Izmail, de acordo com as autoridades ucranianas. Izmail foi alvo de um ataque de drone na manhã de sexta-feira, resultando na morte de três pessoas e ferimentos em aproximadamente uma dúzia de outras, de acordo com a Força Aérea Ucraniana.

10:57 Fritz: EUA Fornecerão Bombas Guiadas à Ucrânia pela Primeira VezO presidente Zelensky está viajando aos Estados Unidos para apresentar seu "plano de vitória" e solicitar mais assistência militar. Biden prometeu um pacote de ajuda militar avaliado em quase $8 bilhões à Ucrânia. Em comparação com as entregas anteriores, "isso é uma quantia substancial", nota o repórter da ntv Gordian Fritz.

10:20 Relato: Inteligência dos EUA Avisa sobre Retaliação Séria se a Ucrânia Usar Mísseis de Alcance LongoDe acordo com um relatório do "New York Times" citando uma avaliação de inteligência não publicada, as agências de inteligência dos EUA esperam uma retaliação séria se a Ucrânia empregar mísseis ocidentais de alcance longo para atingir alvos profundamente dentro do território russo. A permissão para isso do Ocidente pode resultar em graves repercussões, com possíveis ações de retaliação da Rússia, como incêndios e sabotagem contra instalações europeias, a possíveis ataques mortais em pontos de apoio militar dos EUA e europeus. As agências argumentam que a Ucrânia tem um número insuficiente de mísseis de alcance longo para alterar significativamente o curso da guerra. O Times sugere que essa avaliação pode estar jogando um papel na dificuldade que o presidente Biden está enfrentando para tomar uma decisão.

09:57 Munz sobre Nova Ameaça de Putin: Parada de Exportação de Recursos "Não Fará Muita Dano ao Ocidente"A Rússia ameaça os EUA com consequências se aprovar o uso de armas de alcance longo contra alvos dentro da Rússia. O presidente Putin está considerando certas restrições às exportações de recursos estratégicos, como urânio, como retaliação contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz explora o fundo e as implicações.

08:40 Marinha Ucraniana Desconcertada com Estrutura Russa Perto da Ponte da CrimeiaUma estrutura russa não identificada perto da Ponte da Crimeia está deixando a Marinha Ucraniana intrigada. De acordo com um relatório do "The Kyiv Independent" na televisão ucraniana, a estrutura está sendo construída. Seu propósito ainda é desconhecido. "Pode servir como uma instalação defensiva, ou pode ser outra passagem, mas ainda é cedo demais para tirar conclusões", disse o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk. Ele duvida que os russos a concluam devido às más condições climáticas. "Eles continuam a colocar algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, eles acabam na praia." A ponte liga a Rússia à península da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade Ucraniana na Fronteira com a Romênia é Atacada; Várias Pessoas MortasA cidade de Ismajil no sul da Ucrânia foi atacada. Três pessoas morreram em um ataque de drone russo esta manhã, como relatado pelo governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os vítimas eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou danos a edifícios e veículos, bem como vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira. [Leia mais aqui.]

07:40 Roth Pede Ajuda Militar Significativamente Maior para a Ucrânia para Facilitar NegociaçõesO especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está defendendo mais ajuda militar para a Ucrânia da Europa. "Os países europeus maiores precisam fornecer apoio militar significativamente maior para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é hora de mobilizar todas as forças para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações". O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag argumenta: "Quem quiser acabar com a guerra o mais rápido possível deve fornecer à Ucrânia o que ela precisa". A força militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só estará preparada para negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível".

07:09 Baerbock: Sem armas ocidentais, hospitais e crianças ficariam vulneráveis

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, justifica o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia e alerta para o apoio decrescente a Kyiv. "A crença de que não haveria lutas ou mortes na Ucrânia sem armas defensivas é tão cega quanto incorreta", afirmou Baerbock durante a Debate Geral da ONU em Nova York na quinta-feira. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de se defender, é o seu fim." O Presidente Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho ao bombardear um hospital infantil. Até Putin estar pronto para negociações, parar nossa ajuda sugere "deixar hospitais e crianças ucranianos indefesos. Pode levar a mais crimes de guerra, até mesmo em outros países." Baerbock destaca que a Rússia "sempre brincou com a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia".

06:45 Eslovénia: Armas de alcance longo para Kyiv não devem ser descartadas tão rapidamente

O governo esloveno aconselha contra decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no solo russo, dadas as dúvidas da Alemanha. "Raramente é sábio declarar certos tópicos fora de discussão antecipadamente", diz o Primeiro-Ministro Golob à margem da Debate Geral da ONU em Nova York. "É um assunto espinhoso, mas neste estágio todas as alternativas devem ser consideradas e então a melhor solução deve ser escolhida", responde Golob quando perguntado sobre mísseis de cruzeiro de longo alcance. A Alemanha e os EUA são particularmente hesitantes sobre esse assunto. O Chanceler Scholz recentemente descartou o fornecimento futuro de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia.

06:11 Baerbock pede ao Irã que pare de apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, incentiva o Irã a parar de apoiar o conflito da Rússia com a Ucrânia e parar o envio de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores indica isso via plataforma X. Baerbock falou com seu colega iraniano, Abbas Araktschi, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

06:01 Trump planeja se encontrar com Zelensky

O ex-Presidente dos EUA, Trump, agendou um encontro com o Presidente da Ucrânia, Zelensky, em Nova York na sexta-feira. O encontro occurringá na Trump Tower em Manhattan, revela Trump. Zelensky, que encontrou o Presidente Biden no dia anterior, teria estendido sua estadia nos EUA para encontrar Trump. Antes de sua visita aos EUA, Zelensky mencionou que queria se encontrar com Trump, Biden e Harris para apresentar seu "plano de vitória" para acabar com a guerra ucraniana. Leia mais sobre isso aqui.

04:25 Harris Promete Apoiar a Ucrânia, Indiretamente Advertindo Contra Trump

A candidata presidencial democrata Harris promete apoio ao Presidente da Ucrânia, Zelensky, e indiretamente alerta contra uma vitória de Trump. "Minha dedicação ao povo da Ucrânia é inabalável. (...) Manterei minha solidariedade com a Ucrânia e lutarei para garantir que a Ucrânia emergirá vitoriosa e viverá em paz e prosperidade", diz Harris durante a visita de Zelensky a Washington. Ela enfatiza que a paz não pode ser ditada sem a Ucrânia. No entanto, há "alguns" nos EUA que desejam isso. Suas intenções são obrigar a Ucrânia a renunciar a grandes partes de seu território, aceitar a neutralidade e renunciar às garantias de segurança de outros países. Essas propostas são idênticas às do chefe do Kremlin, Putin, ela diz, e equivalem a um chamado para a rendição.

02:08 Ucrânia Relata Ataques a Oeste de Kherson

As forças russas bombardearam a aldeia de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson controlada pelas forças ucranianas, de acordo com o governador da região, Prokrudin. Uma mulher morreu e outra ficou ferida no ataque, de acordo com o Telegram.

00:55 Reino Unido Fornecerá Mais Sistemas de Artilharia Autopropelidos à Ucrânia

O Reino Unido fornecerá outro grupo de sistemas de artilharia autopropelidos, AS90s, às forças de defesa da Ucrânia. Dez desses sistemas já foram entregues, com mais seis previstos para chegar em algumas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU: Escassez de Fundos para Auxiliar Ukrainianos Este Inverno

A Organização das Nações Unidas destaca a falta de fundos para apoiar os ucranianos durante o inverno. "O nível de financiamento da nossa organização é inadequado para esta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR para a Ucrânia. A UNHCR atualmente só tem 47% dos fundos necessários para fornecer apoio aos milhões de ucranianos afetados ou deslocados pela guerra. No mesmo período do ano passado, estava com 70% dos fundos.

22:13 Biden: EUA Fortalecerão Ajuda à Ucrânia

O Presidente Biden declara que os EUA fortalecerão seu apoio à Ucrânia. Isso fortalecerá a posição de barganha do governo ucraniano, diz antes de um encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele poderá ser sucedido por sua Vice-Presidente, Harris, ou pelo republicano Donald Trump, que é previsto para reduzir significativamente o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia Planeja Aumentar Ataques na Região de Zaporizhzhia

A Ucrânia alerta que a Rússia está planejando aumentar os ataques na região de Zaporizhzhia.

Com base em informações da inteligência ucraniana, espera-se que as forças russas intensifiquem suas ações ofensivas na região de Zaporizhzhia em breve. "Há uma mudança em direção à escalada nas circunstâncias no campo de batalha na região de Zaporizhzhia", disse um representante das tropas estacionadas no sul da Ucrânia durante uma transmissão de televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques, e podemos sugerir que esse número pode aumentar, uma vez que nossa inteligência indica que o adversário está reunindo unidades de ataque perto do assentamento de Pryiutne". O representante também mencionou a chegada de veículos blindados leves do lado russo. "Isso sugere que eles estão se preparando para operações ofensivas".

21:00 Biden se Encontra com Zelensky: Rússia Não Conquistará a Vitória

No início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o apoio inabalável dos Estados Unidos. "A Rússia não sairá vitoriosa, a Ucrânia sairá", disse Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado em cada passo". Clique aqui para mais detalhes.

Diante das tensões militares em andamento, o governo ucraniano pode precisar procurar fontes alternativas de financiamento devido à incerteza na assistência financeira estrangeira.

Diante da preparação da Rússia para um novo recrutamento, pode haver pressão aumentada sobre países vizinhos, como a Lituânia, para fortalecer suas capacidades militares de defesa.

