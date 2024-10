Às 16h, o governador idoso de Cherson morreu devido a um ataque russo com drones.

15:49 Wagenknecht e Wadephul elogiam Woidke, Voigt e Kretschmer por iniciativa sobre a Ucrânia

Apesar da maioria das críticas direcionadas ao apelo conjunto sobre a Ucrânia pelos ministros da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, além do presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, a presidente do BSW, Sahra Wagenknecht, aprovou a iniciativa. Ela considerou o apelo conjunto "esperto e único", segundo o "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Da mesma forma, o especialista em política externa da CDU, Johann Wadephul, elogiou a proposta, chamando-a de "responsável" por sublinhar os nossos princípios, reconhecer a violação do direito internacional pela Rússia, a nossa inabalável compromisso com a UE e a NATO, e defender uma resolução de acordo com a Carta das Nações Unidas. Wadephul reconheceu o apelo como "um esforço sério" para construir uma ponte para negociações de coalizão enquanto mantém suas crenças pessoais. Ele também destacou como os três principais políticos da CDU e do SPD apareceram juntos é "um gesto impressionante". Leia mais aqui.

15:30 Políticos do Leste Europeu propõem solução diplomática para a Ucrânia: "Integridade é sacrificada em favor do poder"

O líder da CDU, Friedrich Merz, condenou o pedido de políticos proeminentes da Europa Oriental por uma resolução diplomática aperfeiçoada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. "A Ucrânia está constantemente lutando pela sua sobrevivência. Apoiá-la deve continuar sendo a nossa prioridade, mesmo que negociações de paz surjam se ambas as partes concordarem", disse Merz ao "Süddeutsche Zeitung". Além disso, o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag, Michael Roth, expressou suas preocupações, afirmando que a carta dos três ministros-presidentes designados, se fosse uma estratégia para negociações de coalizão com o BSW, merecia uma abordagem cautelosa. A mesma opinião foi expressa pela deputada do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, que compartilhou sua perspectiva com a "Rheinische Post": "Parece que os princípios prezados do nosso país estão sendo negociados em troca de um pouco de poder e ganho político". Os líderes da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer da CDU e Dietmar Woidke do SPD, e o presidente da CDU da Turíngia, Mario Voigt, contribuíram com um artigo convidado para o "Frankfurter Allgemeine Zeitung", defendendo um cessar-fogo na Ucrânia e instando o governo federal a engajar a Rússia em discussões. Leia mais aqui.

15:05 Autópsia sugere causa natural da morte da "baleia espiã"

As alegações infundadas de ativistas de direitos animais de que a suposta "baleia espiã" na Noruega tinha sido baleada foram desmentidas após uma autópsia. A causa provável da morte foi determinada como infecção bacteriana, possivelmente devido a uma ferida na boca. O Instituto Veterinário Norueguês e os investigadores forenses da polícia confirmaram que não foram encontradas feridas de bala ou fragmentos de metal no mamífero marinho, e apenas feridas cutâneas superficiais foram detectadas. A baleia-branca, que foi relatada na Noruega em 2019 usando um arreio com uma câmera e a inscrição "Equipamento de São Petersburgo", foi encontrada morta em uma baía norueguesa em agosto de 2024, resultando em críticas de duas organizações de proteção animal.

14:33 Relatórios de ataques contínuos de drones em Kyiv

A força aérea da Ucrânia relatou que drones russos atacaram o país durante a noite, com os principais alvos sendo a infraestrutura crítica. De acordo com o relatório da força aérea, 19 drones foram lançados, resultando em 9 sendo abatidos e 7 sendo neutralizados por contramedidas eletrônicas. O status dos três drones restantes é desconhecido. As autoridades em Kyiv relataram que um edifício de vários andares na capital foi danificado por um dos drones, com o incêndio subsequente sendo rapidamente apagado. Na região do sul de Kherson, as autoridades relataram múltiplos ataques a infraestrutura crítica, utilidades e 35 residências particulares nas últimas 24 horas, resultando em uma morte e quatro feridos.

14:04 Kremlin descarta ações de Kyiv como necessitando da atenção da IAEA

"Kyiv continua a agir de forma irresponsável, e nós, sem dúvida, informaremos os representantes da IAEA disso", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, se referindo à Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), o órgão de vigilância nuclear da ONU. Na quinta-feira, as forças russas afirmaram ter interceptado um drone ucraniano perto da usina nuclear de Kursk, com algumas agências de notícias relatando um incêndio supostamente a algumas milhas de distância. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tykhyi, negou as alegações de que a Ucrânia tinha atacado a usina com armas.

13:46 França entrega 12 canhões Caesar à Ucrânia

O conglomerado de defesa KNDS, liderado pela França e pela Alemanha, assinou um contrato para a entrega de 12 canhões Caesar, financiados pela Ucrânia. Caesar significa "Camion équipé d'un système d'artillerie" - um sistema de artilharia autopropelido com um alcance de até 55 quilômetros. O ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, anunciou a entrega na plataforma X. "Aumentar a capacidade de produção da nossa indústria de defesa apoia a Ucrânia", disse Lecornu. A França já forneceu anteriormente ca

12:34 Rússia: Funcionário Nuclear Assassinado por BombaUm indivíduo associado à usina nuclear controlada pela Rússia em Zaporizhzhia encontrou seu fim prematuro em um ataque a carro com explosivos. O serviço de segurança ucraniano divulgou imagens do explosão, identificando a vítima como Andriy Korotky, o "chefe de segurança" da usina nuclear. Korotky era considerado um "criminoso de guerra" por conspirar com as forças russas e denunciar funcionários pró-ucranianos da usina, de acordo com o serviço de segurança. A administração da usina confirmou a morte de Korotky, atribuindo-a a um "ataque terrorista instigado por Kyiv". Yuri Chernichuk, diretor da usina nuclear, condenou o "planejamento irresponsável" que exigia punição. As autoridades russas afirmam que um dispositivo explosivo foi plantado sob o carro de Korotky em sua residência, que detonou ao partir.

12:02 Munz: Estratégia de Putin: Demonstrar o Valor da GuerraApós a captura do exército russo de Vuhledar, no leste da Ucrânia, Putin deve exercer pressão adicional na região. De acordo com Rainer Munz, a promoção frequente de Putin de veteranos de guerra a posições influentes serve para enfatizar o valor do conflito.

11:29 Ucrânia: 177 Soldados Ucranianos Morrem em Cativeiro RussoPelo menos 177 soldados ucranianos capturados como prisioneiros de guerra morreram em cativeiro russo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, de acordo com Victoria Tsymbaliuk, porta-voz do Centro de Coordenação de Prisioneiros de Guerra da Ucrânia no "Kyiv Independent". O número real de mortes em custódia russa é presumivelmente muito maior devido à falta de monitoramento global. "Nem todas as baixas foram contabilizadas, e numerosos casos permanecem não reconhecidos pela Rússia", afirmou ela. Houve vários relatos de tratamento desumano e consequências letais para prisioneiros de guerra ucranianos durante a custódia russa. O Ministério Público da Ucrânia iniciou procedimentos criminais por 84 execuções de prisioneiros de guerra ucranianos em setembro.

11:00 Ucrânia: Drones Russos Devastam Região de KirowohradAs forças russas lançaram um ataque com drones na região de Kirowohrad, no centro da Ucrânia, de acordo com Andriy Raykovych, chefe da administração militar regional, que postou a notícia em seu canal do Telegram. O ataque com drones supostamente danificou um edifício administrativo de uma empresa em Holovanivsk, deixando uma pessoa ferida.

10:27 Seguradora UNIQA Sai da RússiaA seguradora austríaca UNIQA concluiu a venda de sua subsidiária russa para a seguradora local Renaissance Life. O preço de venda não foi revelado. A UNIQA anunciou seus planos de vender a joint venture de seguros com o Raiffeisen Bank International (RBI) para a Renaissance Life há mais de um ano. "[O encerramento da transação] marca nossa saída do mercado russo", declarou Wolfgang Kindl, membro do conselho da UNIQA.

09:55 Depósitos de Combustível Russos em ChamasIncêndios eclodiram em dois depósitos de combustível russos durante a noite. Na região de Voronezh (veja a entrada 05:10), o governador regional, Alexander Gusev, atribuiu a culpa a um ataque com drone ucraniano pelo incêndio. Ele afirmou que fragmentos de um drone de combate interceptado acenderam um tanque vazio. Imagens não verificadas do suposto ataque com drone foram disseminadas nas redes sociais, embora a extensão dos danos fosse incerta. Enquanto isso, um incêndio atingiu uma área de armazenamento de combustível com 10.000 metros quadrados em uma vila russa perto de Perm, na região dos Urais. Os serviços de emergência russos relataram isso, mas não mencionaram ataques com drones. A vila fica a cerca de 1.700 quilômetros da Ucrânia. Explore mais detalhes aqui.

09:30 Navalny Desconsidera Conversas com Putin como InúteisJulia Navalny, esposa do crítico do Kremlin Alexei Navalny, desconsiderou a perspectiva de conversas com o presidente russo Vladimir Putin como infrutíferas. "Não há necessidade de engajar em diálogos com ele [...]. Nossa meta permanece perseguir a justiça, um dia triunfante", afirmou antes do Conselho Constitucional da França em Paris. Ela afirma que a comunidade internacional não entende que Putin não espera negociações, mas, em vez disso, as desconsidera. Navalny enfatizou a importância de ser firme diante deste regime e sem medo. Em julho, ela foi incluída em uma lista russa de "terroristas e extremistas". Pouco antes, um tribunal russo havia emitido um mandado de prisão contra ela por seu papel em uma "organização extremista".

08:58 Ucrânia Divulga Números de Vítimas RussasO Estado-Maior Ucraniano revelou estatísticas atualizadas de baixas para as tropas russas na Ucrânia. De acordo com suas estimativas, a Rússia sofreu aproximadamente 657.940 mortes de tropas desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.230 mortes nas últimas 24 horas. O relatório de Kyiv também cita 15 tanques destruídos, 59 sistemas de artilharia destruídos e 101 drones eliminados. A Rússia supostamente sofreu 8.908 perdas de tanques, 18.965 baixas de sistemas de artilharia, 368 perdas de aeronaves, 328 perdas de helicópteros, 16.494 perdas de drones, 28 baixas navais e uma perda de submarino, de acordo com a Ucrânia. As avaliações ocidentais sugerem perdas muito mais modestas, mas essas são provavelmente subestimativas.

08:09 Ucrânia Relata 82 Ataques Russos na Região de Sumy

19:23 Forças afiliadas à Rússia atacaram a região de Sumy no leste da Ucrânia 82 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Telegram da administração militar regional. Infelizmente, 8 pessoas ficaram feridas nesses ataques. Os agressores supostamente utilizaram morteiros, artilharia, lançadores de foguetes, bombas guiadas e drones. Mais de dez comunidades, incluindo Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda, foram impactadas. A região de Sumy faz fronteira com as regiões russas de Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 Ucrânia Abre Seu Primeiro Centro de Reclutação na Polônia

O exército ucraniano estabeleceu um centro de recrutamento na cidade polonesa de Lublin. Anunciado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, é o primeiro centro de recrutamento internacional para as forças armadas ucranianas. Uma "Legião Ucraniana" foi planejada para ser treinada na Polônia de acordo com um acordo de segurança assinado entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro polonês Donald Tusk em julho. A invasão russa levou a Polônia a abrigar quase um milhão de ucranianos. Estimativas sugerem que cerca de 300.000 adultos ucranianos estão atualmente assentados na Polônia. O ministro da Defesa da Polônia, Waldemar Sadowski, confirmou que a Polônia é responsável apenas pelo treinamento militar de voluntários ucranianos, e o número de voluntários até agora é baixo.

06:52 ISW: Forças Russas Falham em Sustentar Ataques no Leste da Ucrânia

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas não dispõem dos pessoal e suprimentos necessários para sustentar suas operações ofensivas no leste da Ucrânia indefinidamente. A ofensiva destinada ao leste da Ucrânia havia sido meticulosamente planejada pela liderança militar russa por vários meses, mas os recursos e suprimentos acumulados para esse propósito provavelmente foram significativamente reduzidos pelos confrontos prolongados dos últimos meses, de acordo com o ISW.

06:12 Zelensky: "Linha de Frente Precisa Ser Reinforçada"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viu a recente visita do novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a Kyiv como "significativa" em seu discurso noturno. Zelensky enfatizou a importância de implementar todos os acordos não cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao apoio à defesa da Ucrânia... Ele também enfatizou a necessidade de reforçar as linhas de frente e pediu o direito de usar armas de longo alcance contra alvos militares localizados em território russo.

05:35 Ucrânia Procura Investidores Estrangeiros para Sua Indústria de Armamentos

O Ministério da Defesa da Ucrânia está procurando investidores estrangeiros para sua indústria de armamentos, de acordo com a agência de notícias Ukrinform. Uma exposição especial de armas foi organizada para potenciais investidores estrangeiros em um local não revelado na Ucrânia, de acordo com o vice-ministro Dmytro Klimenkov. Ele exibiu vários armamentos ucranianos, como um sistema de míssil antitanque, um sistema de artilharia autopropelido, drones não tripulados e veículos para desminagem. De acordo com ele, o Ministério da Defesa da Ucrânia investiu USD 4 bilhões (EUR 3,6 bilhões) na indústria de armamentos e visa atrair mais investimentos de parceiros internacionais.

05:10 Moscou: Drone Abatido Causa Incêndio em Tanque de Óleo

Em uma região russa próxima à fronteira ucraniana, oficiais de defesa aérea afirmam ter abatido vários drones ucranianos durante a noite. Um desses drones supostamente caiu na propriedade de um depósito de óleo, causando um tanque vazio a pegar fogo, de acordo com a atualização do Telegram do governador Alexander Gusev. Relatos iniciais não mencionam feridos. Os eventos não podem ser verificados independentemente.

02:51 Kyiv Fortalece Defesa Oriental

O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, general Oleksandr Syrsky, ordenou o fortalecimento das instalações defensivas na região oriental de Donetsk. As forças russas fizeram progressos em vários setores no leste da Ucrânia. Syrsky anunciou através das redes sociais que está trabalhando com a 25ª Brigada de Paraquedistas de Sicheslav para fortalecer "uma das linhas de frente mais importantes".

22:22 Turismo na Letônia Sofre por Causa da Guerra

A indústria do turismo na Letônia está sendo afetada pela guerra da Rússia na Ucrânia, de acordo com o jornal letão "Diena" hoje. Empresários do setor de hospitalidade, bem como a Central de Estatísticas, relataram que a guerra impede a indústria do turismo de se recuperar após a pandemia de COVID-19. Além disso, potenciais hóspedes de vários países percebem os Bálticos como um local inseguro onde conflitos militares estão ocorrendo.

21:40 Suíça Compromete 1,5 Bilhão de Francos Suíços para a Reconstrução da Ucrânia

A Suíça comprometeu-se a doar 1,5 bilhão de francos suíços (equivalente a 1,54 bilhão de euros) para os esforços de reconstrução da Ucrânia nos próximos quatro anos, de acordo com o embaixador da Suíça na Ucrânia e Moldávia, Felix Baumann. Cerca de 1 bilhão de francos serão destinados aos setores de autogoverno da Ucrânia, desminagem e ajuda humanitária. Os fundos restantes serão destinados a iniciativas de reconstrução envolvendo o setor privado suíço, de acordo com o Ministério da Comunidade e Desenvolvimento Territorial da Ucrânia. "Para sublinhar nosso compromisso, nosso representante aqui estará envolvido na execução do projeto", disse Baumann em uma reunião com o ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba também destacou a construção de moradias para mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia como uma prioridade de cooperação com a Suíça.

20:39 Ucrânia Recebe Sistema de Defesa Aérea Patriot da Romênia As autoridades ucranianas confirmaram o recebimento de um sistema de defesa aérea Patriot da Romênia, de acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, falando à Rádio Livre Europa. "Estendo minha gratidão a cada nação que nos auxilia na defesa aérea. Sou particularmente grato à Romênia por doar sistemas Patriot. Juntos, podemos aumentar nossa eficiência, pondo fim ao terror russo ao destruirmos conjuntamente drones Shahed e mísseis", disse o Presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso desta quarta-feira à noite. Após alguma hesitação, a Romênia acabou decidindo, em junho, doar um de seus Patriots. A ordem para a entrega foi emitida no mês passado.

19:57 Forbes: Gazprom é a Empresa Russa Menos Lucrativa De acordo com a Forbes, a Gazprom, empresa estatal russa, registrou um prejuízo líquido de 5,5 bilhões de euros em 2023, marca o primeiro prejuízo em 25 anos. O Complexo Químico de Gás do Amur, uma joint venture entre a Sibur Holding da Rússia e a Sinopec da China, ficou em segundo lugar na lista da Forbes das empresas russas menos lucrativas. Outras empresas na lista das cinco empresas russas menos lucrativas incluem a Ozon (com um prejuízo líquido de 408 milhões de euros), a Corporação Conjunta de Aviação (afiliada à Rostec, com um prejuízo líquido de 326 milhões de euros) e a rede social russa VK (com um prejuízo líquido de 326 milhões de euros).

