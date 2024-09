Às 16:25, a partir de outubro, os veículos ucranianos exigem matrículas alemãs.

16:40 Vítimas após Ataques com Bombas Guiadas em Kharkiv, Ucrânia OrientalVários ataques com bombas guiadas russas em Kharkiv, no leste da Ucrânia, resultaram em mortes de civis. Segundo o governador Oleh Synyehubov no Telegram, o número de mortos subiu para três. Mais de uma dúzia de pessoas ficou ferida. Relatórios sugerem que uma bomba guiada atingiu diretamente um edifício residencial. Anteriormente, o prefeito Ihor Terechov havia mencionado ataques com bombas em quatro distritos da cidade e danos a dois edifícios residenciais.

15:15 Exército Alemão Realiza Exercício de Defesa no Porto de HamburgoDe quinta-feira a sábado, o exército alemão realizará um exercício de defesa significativo chamado "Red Storm Alpha" no porto de Hamburgo. O Landeskommando Hamburg garantirá uma seção do porto com forças de proteção caseira, como anunciado pelo exército. Partes-chave do exercício envolvem o estabelecimento de um ponto de verificação e a proteção de infraestrutura de defesa vital. O tráfego civil permanecerá inalterado e não será interrompido durante este exercício. Após o ataque não provocado da Rússia à Ucrânia, há a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos, de acordo com uma declaração. A NATO visa contrapor conjuntamente a este cenário, o que requer um Deployment rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização estratégica, assume o papel de um hub. Conseqüentemente, a organização de transportes militares por ferrovia, estrada ou ar, o suprimento de recursos como comida, camas ou combustível, e a garantia de colunas inteiras de veículos devem ser praticados para ter um impacto de dissuasão crível", continuou a declaração.

14:30 Zelenskyy Convida Investimento no Setor de Energia da Ucrânia nos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy convidou representantes empresariais durante sua visita aos EUA para investir no setor de energia assolado. O foco principal foi na preparação do sistema de energia ucraniano para o inverno, como declarado nas redes sociais pelo chefe de estado. O país está apreensivo quanto a enfrentar mais falta de energia neste inverno devido aos danos relacionados à guerra infligidos pela Rússia. Zelenskyy apresentou incentivos especiais. "Isto é uma proposta nossa. Isto é um dos pontos do nosso plano de vitória", disse ele em um vídeo publicado. A reunião em Nova York incluiu representantes de empresas de energia, finanças e seguros, bem como a chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Especialista Militar classifica Ofensiva Ucraniana em Kursk como um SucessoHá discordância entre muitos observadores sobre se a ofensiva ucraniana em Kursk representa uma vitória ou um desafio para Kyiv. O especialista militar Nico Lange a considera uma vitória, escrevendo no X: "Imagine se o presidente Volodymyr Zelenskyy estivesse em Nova York discutindo o plano de paz ucraniano em vez da ofensiva de Kursk. A ofensiva de Kursk ainda destaca sua importância e sucesso mesmo nessa situação."

13:17 Plano de "Vitória" de Zelenskyy Inclui Convite para Adesão à NATOUm convite para adesão à NATO faz parte do "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy para Kyiv, de acordo com Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelenskyy, em uma aparição em Nova York. Zelenskyy acredita que os parceiros do país atacado pela Rússia devem estender um convite para adesão à NATO, ignorando os avisos de escalada de Moscou. O plano de Zelenskyy envolve tanto ação militar quanto diplomática. O início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em grande parte, decorreu das ambições de Kyiv de se juntar à NATO.

12:42 Despite Kyiv's Peace Negotiations, Russia Persists in War GoalsDespite Kyiv's efforts towards negotiations, Russia maintains its war objectives in Ukraine, as stated by Kremlin spokesman Dmitry Peskov to Interfax. "Once these objectives are achieved in some way or another, the special military operation will come to an end," Peskov said in response to statements made by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who expressed optimism about the war ending sooner than many anticipate during his US trip. Zelenskyy is promoting his "victory plan" in the US to persuade Russia to enter talks. Russia's war goals include controlling at least the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, hindering Ukraine's NATO membership, and previously, ousting the government in Kyiv. Many experts believe that Russia's ultimate objective is the subjugation of the entire Ukraine.

11:59 Wuhledar Situation Worsens - Russian Troops May Use Underhand TacticsThe situation surrounding Wuhledar is critical and deteriorating, according to Deepstate. "The Russians are attempting to encircle the settlement while destructively bombarding it with artillery," Deepstate reported without mentioning the entry of Russian troops (as reported at 09:27). "Holding out until the end means putting the ruins over the cost of our military, which is unacceptable. We should have anticipated the consequences earlier, but it's now too late. The soldiers of the 72nd Brigade, however, are not surrendering and continue to fight." According to the Eastern European media outlet Nexta, Russia is resuming the "scorched earth" tactic by heavily bombing Wuhledar from the air.

11:15 High-Resolution Satellite Images Reveal Massive Damage in Russian Munitions DepotsUkraine has recently launched several successful attacks on munitions depots, causing widespread destruction of Russian rockets, artillery shells, and other materials. High-resolution satellite images from Maxar demonstrate the scale of the most recent attacks in Oktyabrsky and Toropez.

10:46 Ataques Catastróficos em Saporischschja: Uma Morta, Múltiplas Feridas, Danos ExtensosOs ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporischschja resultaram em uma vítima fatal e seis feridos, de acordo com relatórios oficiais. Durante duas horas na noite de segunda-feira, a região foi bombardeada com "ataques aéreos extensos", anunciou a agência estadual de defesa civil. "Um homem morreu e seis outros ficaram feridos, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", afirmou o governador regional Ivan Fedorov no serviço de mensagens Telegram. Uma instalação pública e edifícios residenciais também foram consumidos pelo fogo. Um oficial da administração da cidade divulgou que mais de 74 edifícios residenciais e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Destino da Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Porta-Aviões Provavelmente Não Navegará Novamente"De acordo com a Forbes, a tripulação do porta-aviões russo "Almirante Kuznetsov" pode ser enviada para a linha de frente, uma situação levantada por Rainer Munz, correspondente da ntv de Moscou. O navio tem uma história de problemas, explica Munz. Este deslocamento poderia ser outra manifestação das dificuldades financeiras da Rússia.

09:27 A Fortaleza de Wuhledar: Está Prestes a Desabar? Forças Russas Allegadamente EntramMeios de comunicação estatais e blogueiros relatam que as forças russas entraram na cidade ucraniana oriental de Wuhledar. "Unidades russas penetraram em Wuhledar, iniciando o cerco da cidade", escreveu Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia, no serviço de mensagens Telegram. Outros blogueiros de guerra pró-russos ecoam essas afirmações. Meios de comunicação estatais russos revelam que a cidade, localizada na região de Donetsk, está cercada e o conflito está aumentando a leste do assentamento. O coronel Reisner afirmou ainda à ntv.de que as tropas russas estão se movendo em direção à cidade a partir de várias direções como uma corda. "Wuhledar está em perigo de ser cercada. Deve-se presumir que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não conseguirá manter a região".

08:59 Rússia e Ucrânia se Bombardeiam com Drones Durante a NoiteDe acordo com relatórios estatais, a defesa aérea da Rússia derrubou 13 drones ucranianos ao longo da noite passada. Seis foram interceptados nas regiões de Belgorod e Kursk e um foi derrubado na região de Bryansk, segundo a agência de notícias TASS, citando o Ministério da Defesa da Rússia. A força aérea ucraniana alega que a Rússia atacou-os com 81 drones e quatro mísseis durante a noite, e 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios iniciais de feridos ou danos à propriedade.

08:17 PM Dinamarquês Defende Golpes de Longo Alcance Contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, defende o uso de armas com maior alcance pelos aliados da Ucrânia contra a Rússia. "Proponho que ponhamos fim ao debate sobre linhas vermelhas", disse Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. A linha vermelha mais importante já foi ultrapassada, acrescentou. "Foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia." Ela enfatizou que ninguém da Rússia ditará o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia.

07:38 Enterros de Soldados Russos Allegados e Relatórios de Desaparecidos para Evitar PagamentosUm comunicado publicado pela inteligência militar ucraniana indica que soldados russos mortos estão sendo enterrados no campo de batalha e declarados desaparecidos para evitar pagamentos custosos às suas famílias. Um concessionário da região russa de Belgorod teria dito: "Eles matam eles, as batalhas continuam, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos lá mesmo, e então eles são listados como desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe compensação." A compensação por cada soldado morto varia de US$ 67.500 a US$ 116.000.

06:59 Declarações da Rússia Não Oferecem Esperança para a Resolução do ConflitoEnquanto o presidente ucraniano Zelenskyy promove seu "plano de vitória" nos EUA, não há indicação de interesse em acordo de paz da Rússia. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), o Kremlin continua a defender publicamente um acordo de paz que não envolva a derrota completa do governo ucraniano e a dissolução do estado ucraniano. "O ISW continua a avaliar que o Kremlin não tem interesse em negociações sérias com a Ucrânia e só mencionará 'planos de paz' e 'negociações' para pressionar o Ocidente a obrigar a Ucrânia a fazer concessões antecipadas Regarding its sovereignty and territorial integrity."

06:27 Zelenskyy: Ações Decisivas do Governo dos EUA Podem Acelerar o Fim da Agressão RussaDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, ações decisivas do governo dos EUA podem acelerar o fim da agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano. "No final do ano, temos uma chance real de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelenskyy em seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelenskyy está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Queimam Helicóptero Mi-8 em OmskUm grupo de adolescentes ateou fogo a um helicóptero Mi-8 em Omsk, na Rússia, na noite de sexta-feira. O incêndio ocorreu em um campo de aviação na cidade siberiana e foi rapidamente apagado pelos bombeiros. Não houve feridos no incidente.

16:44 G7 a Consultar sobre Entregas de Mísseis de Longo Alcance a Kyiv

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 se reunirão na segunda-feira para discutir a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, que poderiam alcançar território russo. Isso foi revelado pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Também foi sugerido que a Rússia está recebendo novo armamento, incluindo mísseis iranianos, apesar de Teerã ter negado repetidamente tais alegações.

15:50 Zelensky Expressa Otimismo sobre Fim da Guerra

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressa esperança de que o conflito com a Rússia possa estar chegando ao fim. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que pensamos", afirmou em entrevista à emissora americana ABC News. Ele encoraja o apoio internacional contínuo à Ucrânia à medida que as hostilidades chegam ao fim.

14:50 Vítimas Relatadas após Agressão Russa em Saporizhzhia

As forças russas lançaram o último de uma série de ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na noite passada, resultando em uma morte, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um oficial da cidade, citando Suspilne, relata cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas foram feridas em ataques anteriores à cidade, tanto durante o dia quanto na noite anterior. Fedorov relata no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque. Não está claro que tipo de arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente apagado pelos bombeiros sem feridos.

13:29 Tropas Ucranianas Enfrentam Pressão em Pokrovsk

O exército ucraniano continua sob pressão no leste do país, de acordo com seus próprios relatórios. A situação em Pokrovsk e Kurachove permanece tensa, segundo o relatório da situação noturna do comando em Kyiv. Mais de 50 dos 125 ataques russos ao longo da frente ocorreram neste setor. "O foco principal foi em Pokrovsk", acrescenta o comando militar ucraniano. Embora observadores independentes creditam os ucranianos por terem desacelerado o avanço russo em Pokrovsk estrategicamente significativo, a situação permanece perigosa para os defensores nas proximidades de Kurachove, ainda mais ao sudeste. Várias unidades ucranianas correm o risco de serem cercadas pelo avanço das tropas russas perto de Hirnyk, uma cidade mineira. Uma situação semelhante é sugerida ainda mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos tentaram capturar no passado através de ataques frontais.

12:28 Cidadão Americano Preso por Tentativa de Abdução de Criança na Rússia

Um cidadão dos EUA foi condenado a seis anos de prisão por uma corte russa por tentar deixar o país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. O homem foi condenado por tentativa de sequestro e cumprirá sua pena em um campo de trabalho, de acordo com os registros do tribunal. O incidente ocorreu em julho de 2023, quando o homem tentou deixar o país com seu filho de quatro anos sem obter o consentimento da mãe. Ele foi supostamente pego tentando cruzar a fronteira russo-polonesa através de uma área florestal por guardas de fronteira. As tensões entre os EUA e a Rússia estão altas devido ao conflito na Ucrânia.

11:14 Mortos Relatados após Bombardeio da Fronteira Russa

Três pessoas, incluindo um adolescente, foram relatadas mortas em um ataque a um vilarejo russo perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com autoridades locais. O vilarejo de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, teria sido atacado pelo exército ucraniano.

20:13 Zelensky Elogia Scholz pela Ajuda Alemã após Encontro em Nova York

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou gratidão ao chanceler alemão, Olaf Scholz, pela ajuda contínua da Alemanha em um encontro em Nova York. "Estamos profundamente gratos pelo apoio da Alemanha", afirmou no X. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos fazer mais para fortalecer a segurança em toda a Europa continental." Scholz, no entanto, reiterou a posição da Alemanha de não fornecer à Ucrânia armas avançadas.

19:35 Forbes: Única Tripulação Remanescente do Navio de Guerra Russo Despachada para o Conflito na Ucrânia

A única embarcação funcional da Rússia, apelidada de "Almirante Kuznetsov", tem sido notícia devido a vários problemas técnicos desde sua estreia nos anos 80, apesar de usos operacionais mínimos. Relatórios recentes da "Forbes" sugerem que soldados da tripulação de 15.000 pessoas do Almirante Kuznetsov estão sendo despachados para a linha de frente da Ucrânia. O que chama a atenção é que eles não estão voando em seu navio, mas como uma unidade de combate.

Segundo o "Forbes", essa medida visa atender à necessidade mensal de recrutamento de mão de obra da Rússia, estimada em cerca de 30.000 recrutas por mês. Enquanto isso, o estado do porta-aviões Admiral Kuznetsov continua a se deteriorar, aumentando a probabilidade de que ele permaneça ancorado na costa de Murmansk, onde se encontra há algum tempo.

