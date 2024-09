Às 16:11, três funcionários da Cruz Vermelha sofrem ataques fatais na Ucrânia.

15:45 Fechamento de Tribunal em Processo contra Advogados de Navalny

O juiz do processo criminal na cidade russa de Petushki contra três advogados ligados ao falecido crítico do Kremlin Alexey Navalny fechou rapidamente o tribunal ao público. O juiz citou alertas sobre possíveis provocações por apoiadores de Navalny como motivo para o fechamento. Os três advogados estão sendo investigados por supostamente pertencer a uma organização extremista, um termo frequentemente usado para se referir ao fundo anticorrupção de Navalny.

15:18 Provocações de Supostos Apoiadores de Navalny Desmentidas, Plataforma de Perfuração Russa Segura

Relatos indicam que Ucrânia e Rússia estão envolvidas em uma disputa marítima e aérea no Mar Negro. De acordo com a inteligência militar ucraniana, um caça russo Su-30 foi abatido usando uma arma portátil de defesa aérea durante uma operação naval na noite de terça-feira. Detalhes limitados estão disponíveis de Kiev. No entanto, o Ministério da Defesa russo afirma que uma tentativa ucraniana de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro com barcos rápidos foi frustrada. O ataque supostamente resultou no afundamento de oito dos 14 barcos, enquanto os outros recuaram sem menção de baixas russas. Um blog militar russo próximo ao Ministério da Defesa relatou o mesmo, acrescentando que um Su-30 foi derrubado durante o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos Lutam com Munição Limitada

Soldados ucranianos estão estrategicamente utilizando suas armas limitadas em situações de combate. A repórter da ntv, Kavita Sharma, experimentou isso primeiro na linha de frente. Os soldados usam tanto armas soviéticas antigas com munição limitada quanto armas ocidentais mais recentes fornecidas por seus aliados.

14:23 Contraofensiva em Kursk, Dez Assentamentos Libertados pelas Tropas Russas

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky supostamente reconheceu uma contraofensiva russa na área fronteiriça de Kursk. De acordo com as declarações de Zelensky em uma entrevista coletiva, a medida está alinhada com a estratégia ofensiva da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo, por outro lado, alegadamente libertou dez assentamentos na região de Kursk em dois dias e não divulgou mais detalhes.

13:55 Crítica Inusitada do Irã à Expulsão de Sanções e Tensões pela Rússia

O político iraniano de alto escalão Ali Motahari falou contra os laços de seu país com a Rússia devido a sanções internacionais e tensões diplomáticas. Os comentários críticos de Motahari se referem às sanções recentes impostas pela Alemanha, França e Reino Unido à Rússia por receber mísseis balísticos. O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou veementemente as transferências de mísseis.

13:38 Problema de Abastecimento de Água e Gás em Pokrovsk, Região de Donetsk

Os ataques das forças militares russas obrigaram a cidade de Pokrovsk, localizada na região ucraniana de Donetsk, a recorrer a poços de emergência para seu abastecimento de água. Recentemente, uma instalação de tratamento de água foi danificada durante o conflito, deixando milhares de pessoas sem água potável regular. Além disso, a destruição de um centro de distribuição de gás na segunda-feira deixou 18.000 habitantes de Pokrovsk sem acesso a gás para cozinhar e aquecer.

13:07 Rússia Pode Exagerar sua Força Naval

Um portal de notícias russo independente indica que a Rússia pode ter aproximadamente metade do número de navios de guerra reivindicado pelo Ministério da Defesa russo. A Rússia supostamente déployou mais de 400 navios de guerra para o exercício "Ocean-2024", enquanto os dados de fontes online relatam números mais realistas de acordo com os especialistas. Cerca de 50 unidades navais não estão participando do exercício. A força militar da Rússia já foi questionada anteriormente devido a essas exagerações.

12:28 Aumento da Espionagem contra a Bundeswehr e Ajuda à Ucrânia pelos Serviços de Inteligência Russos

Os serviços de inteligência russos expandiram sua vigilância do apoio militar alemão à Ucrânia e à Bundeswehr, de acordo com o relatório anual do Serviço de Contraespionagem Militar Alemão. Os interesses russos em estratégia militar evoluíram de uma abordagem predominantemente estratégica para uma mais tática, concentrando-se em coletar informações sobre rotas de ajuda à Ucrânia, implantação de armas e táticas. Além disso, as capacidades da própria Bundeswehr estão sendo examinadas pelas agências de espionagem russas.

11:52 Munz: Nova Ameaça a Berlim Não Está Totalmente de Lado

Os aliados britânicos e americanos podem permitir que a Ucrânia use armas contra o território russo, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz. As ameaças anteriores do Kremlin impediram essa decisão. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas nucleares agora esteja defendendo ataques a Berlim.

11:15 Relato: Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo para a Rússia na Ucrânia pode Levar Mais Duas Semanas

A decisão sobre o uso de mísseis ocidentais de alcance longo na Ucrânia pela Rússia pode levar algum tempo a mais, de acordo com a fonte de notícias dos EUA Bloomberg. É improvável que uma decisão seja tomada antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, quando cerca de 150 chefes de Estado e de governo se reunirão, de acordo com o relato. O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, mencionou que a reunião da ONU seria a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. O presidente ucraniano Zelensky planeja reiterar sua demanda durante a reunião. Na quarta-feira, Lammy e o secretário de Estado americano Blinken visitaram Kiev para discutir o plano de Zelensky para ataques ao território russo. Blinken deve conversar sobre isso com o presidente americano Biden na sexta-feira, e o primeiro-ministro britânico Starmer também deve se encontrar com Biden no mesmo dia.

10:31 Blinken Para em Polônia no Retorno de KyivNo retorno de Kyiv, o secretário de Estado americano Blinken fará uma parada na Polônia, um importante apoiador da Ucrânia. Reuniões planejadas com o primeiro-ministro Tusk e o presidente Duda estão agendadas. Blinken deve discutir a cooperação adicional com a Polônia, que serve como o principal hub logístico para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seu gasto militar desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa americana Boeing no valor de US$ 10 bilhões.

09:59 Forças Ukrainianas Informam 5 Mísseis Russos e 64 Drones Iranianos Atacando à NoiteA força aérea ucraniana relata que o exército russo atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Os relatórios militares não são verificáveis em detalhe. A defesa aérea também esteve ativa várias vezes em torno de Kyiv para abater drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Posição Nuclear Mais BrilhanteO influente especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve claramente sinalizar sua disposição de usar armas nucleares. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser "convencer todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está pronta para usar armas nucleares", disse Karaganov ao jornal russo Kommersant. Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA seriam desonestos se afirmassem garantir proteção nuclear para seus aliados. Karaganov já havia chamado anteriormente para que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar seus inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve a uma função útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais moderado por comparação.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Mísseis de Longo Alcance OcidentaisHá um crescente otimismo na Ucrânia de que eles poderão em breve ser autorizados a realizar ataques profundos no território russo com armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA enfatizou durante sua visita a Kyiv que quer assegurar que "a Ucrânia tem tudo o que precisa". No Reino Unido, há sinais de luz verde.

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Caça RussoApós relatórios de ontem de que um caça russo Su-30SM havia desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata. O caça, supostamente avaliado em $50 milhões e estacionado na Crimeia, foi destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ataque de Drone Russo em Konotop: Mais de uma Dúzia de Feridos ReportadosO número de feridos no ataque massivo de drones russos à noite na infraestrutura energética da cidade de Konotop, na região de Sumy, subiu para 14. A agência de notícias ucraniana Ukrinform relata, citando a administração militar regional. Entre outros, um edifício residencial no centro da cidade foi atingido.

06:42 Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção em Visitas em CasaO Bundestag debate hoje pela primeira vez o pacote de segurança do governo federal, que, entre outras coisas, prevê proibição de facas e retirada do status de refugiado para aqueles que viajam para seu país de origem. No entanto, há exceções, por exemplo, para refugiados da Ucrânia.

06:04 Televisão Russa Acusa Trump de Desvantagem na Debate TVVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump em seu debate TV contra Kamala Harris, como relatado pelo Kyiv Independent. Trump estava "desvantajado", eles dizem. A checagem de fatos dos pronunciamentos de Trump é criticamente comentada. Trump havia, na estimativa de muitos observadores, perdido o debate. O republicano anunciou que, se vencer a eleição, acabará imediatamente com a guerra na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Graves à Infraestrutura EnergéticaEm um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy, vários civis ficaram feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água na cidade foi temporariamente interrompido. Também há danos graves à infraestrutura energética, e não está claro quando as casas particulares terão novamente eletricidade. Após o ataque no centro da cidade, houve vários incêndios, edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois pessoas foram levadas ao hospital, uma delas em estado crítico.

03:29 Letônia Envia Mais Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anuncia um pacote de apoio militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Ele incluirá veículos blindados de transporte de pessoal. Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal após a reunião com Siliņa no X. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Confronta Empresário Iraniano sobre Possíveis Vendas de Mísseis à RússiaDe acordo com seu comunicado, o Reino Unido convocou um empresário iraniano devido a alegações de exportação de mísseis para a Rússia. O governo britânico afirmou que fornecer mísseis balísticos à Rússia seria visto como uma escalada perigosa que mereceria uma resposta severa. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram sanções adicionais ao Irã em relação a essas alegações, especificamente em acordos de aviação. Anteriormente, a União Europeia havia mencionado "informações confiáveis" sobre as vendas de mísseis do Irã à Rússia.

00:14 Tropas Ucranianas Encontram Recrutas Russos Iniciantes em VovchanskDe acordo com relatórios militares ucranianos, a Rússia está utilizando soldados não treinados na frente de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz das forças armadas operando em Kharkiv, afirma que os soldados que participam das operações de ataque em Vovchansk são inexperientes. Supõe-se que os novos reforços sejam uma reserva de mobilização russa. A origem dessas novas tropas ainda não foi determinada - se são ex-prisioneiros ou conscritos de países como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito de Iwano-Frankiwsk recruta fiscais falantes de russoApós o aumento do uso do russo, o prefeito de Iwano-Frankiwsk, no oeste da Ucrânia, anunciou o envio de patrulhas de linguagem. De acordo com o prefeito, Ruslan Marzinkiw, essa é uma iniciativa da comunidade e qualquer pessoa pode se inscrever como fiscal de linguagem. Muitos indivíduos deslocados internamente da Ucrânia oriental, que falam principalmente russo, se estabeleceram na cidade. Marzinkiw espera pelo menos 100 fiscais de linguagem, com cerca de 50 já se inscrevendo. Ele também mencionou um número de linha direta onde os cidadãos podem denunciar falantes de russo em áreas públicas.

21:42 Erdogan defende a restauração da Crimeia ao controle da UcrâniaApós a Crimeia ser tomada pela Rússia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan pede sua devolução à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia inclui a devolução da Crimeia à Ucrânia, de acordo com o direito internacional", diz Erdogan em uma mensagem de vídeo para a cúpula da Crimeia. A Plataforma da Crimeia foi estabelecida em 2021 para atrair a atenção internacional para a situação da Crimeia.

21:05 Zelenskyy busca apoio dos EUA para a estratégia militar ucranianaDe acordo com Zelenskyy, o apoio dos EUA é vital para a Ucrânia repelir a invasão russa. Ele afirmou: "O plano de vitória da Ucrânia (...) depende principalmente da assistência dos EUA, além da assistência de outros parceiros". Esse plano será apresentado antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, com o objetivo de fortalecer significativamente a Ucrânia e obrigar a Rússia a cessar as hostilidades. De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia precisa de Zelenskyy antes de lifts as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Blinken, e o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy, relatam que querem uma estratégia de longo prazo de Zelenskyy para o próximo ano para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken verifica a disposição de Biden para aprovar o uso de armas contra a RússiaOs EUA estão trabalhando para atender às necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas ocidentais de longo alcance para atacar alvos russos, como afirmou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutirão esses pedidos na sexta-feira, de acordo com Blinken, durante uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando diligentemente para garantir que a Ucrânia tenha os meios para se defender efetivamente", diz Blinken, enfatizando: "Nosso objetivo é que a Ucrânia vença".

