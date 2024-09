Às 15:55, as forças russas afirmam ter evitado com sucesso seis tentativas de infiltração de tropas ucranianas em Kursk.

15:28 Entulho em Saporischschja: 13 Bombardeios Causam Devastação

A cidade ucraniana de Saporischschja sofreu bombardeios aéreos. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, com alguns bairros residenciais vendo edifícios desabarem. Há incêndios em vários edifícios. Os serviços de emergência ucranianos dizem que 10 casas particulares foram danificadas.

14:56 Forças Alemãs se Preparam para Escenario Extreme: Guerra Convencional na Europa nos Próximos 5 Anos é Possibilidade

Após a conclusão do "Red Storm Alpha", a Exército Alemão planeja continuar o exercício no ano seguinte, batizado de "Red Storm Bravo". A operação militar de três dias, que terminou no sábado no porto de Hamburgo, foi comemorada pelo Landeskommando. "Conseguimos atingir nossas metas tanto nos centros de comando quanto com a 2ª Companhia de Proteção do Território", explicou o Tenente-Coronel Joern Plischke, chefe de operações. O objetivo do exercício foi proteger infraestrutura essencial, manter conscientização consistente em todos os níveis e comunicar-se rapidamente e de forma segura com todos os participantes. Dada a invasão da Rússia na Ucrânia, a possibilidade de uma guerra convencional na Europa nos próximos 5 anos é uma preocupação, segundo consta. A NATO colaborará para enfrentar isso, exigindo um rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste. "Dado que a localização estratégica da Alemanha é crucial, a organização do transporte militar por ferrovia, rodovia ou ar, o suprimento de comida, camas ou combustível, e a proteção de toda a coluna de veículos devem ser praticados para ter um efeito de dissuasão credível", explica o Exército Alemão.

14:27 Londres: Falta Maior de Munições para Moscou por Ataques de Drone

Estimativas britânicas indicam que os ataques de drones ucranianos tiveram o maior impacto nas reservas de munições russas desde o início da guerra. Um ataque a um depósito de munições perto de Toropez, na região de Tver, no centro da Rússia, em 18 de setembro, destruiu pelo menos 30.000 toneladas de munições, segundo o Ministério da Defesa britânico em sua atualização de inteligência diária. Outros ataques de drones ucranianos ocorreram em depósitos em Tichorezk, na região do sul da Rússia de Krasnodar, e outros locais em Toropez durante a noite de 21 de setembro, escreveu o ministério. A quantidade total de munições destruídas nos três locais representa a maior perda de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte durante a guerra.

13:57 Rússia Defende Ampliação da Estratégia Nuclear

A Rússia, potência nuclear, defendeu suas mudanças na estratégia de implantação de armas nucleares contra críticas. Os novos fundamentos da dissuasão nuclear são necessários porque a infraestrutura da NATO está se aproximando das fronteiras da Rússia e países ocidentais estão tentando garantir a vitória sobre Moscou por meio do envio de armas para a Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à televisão estatal russa. A decisão de usar armas nucleares será tomada pelo militar.

13:19 Voluntários em Kharkiv Lutam contra Mísseis do Kremlin Sempre que mísseis russos atingem um edifício em Kharkiv, Serhii logo chega ao local. Como parte de uma equipe de resgate voluntária, ele trata os feridos e tenta salvar pessoas presas sob os escombros. Ele escolheu conscientemente esse papel.

12:42 Saporizhzhia Relata 16 Feridos após Ataque de Bomba Glide da Rússia Em Saporizhzhia, o número de feridos após um ataque de bomba glide da Rússia aumentou para 16, incluindo um menino de 17 anos, segundo o relatório da administração militar da cidade no Telegram. A exército russo atacou Saporizhzhia com 13 bombas glide pela manhã. Todos os vítimas já foram tratadas e resgatadas.

11:50 Símbolo Mais Puro da Tragédia: Zelenskyy Comemora Massacre de Babyn Yar O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está lembrando o massacre de Babyn Yar hoje, 83 anos após mais de 33.000 judeus terem sido mortos pela Wehrmacht alemã em um barranco em Kyiv. Babyn Yar é "a encarnação da tragédia que mostra que os piores atrocidades são cometidas quando o mundo escolhe ficar em silêncio, ignorar ou ser indiferente e não se levantar contra o mal", disse Zelenskyy, de ascendência judaica, no serviço online X. Babyn Yar serve como um lembrete cruel das atrocidades que os governos são capazes de cometer quando seus líderes "recorrem à intimidação e à violência", disse Zelenskyy, parecendo se referir ao chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

11:16 Número de Mortos no Ataque à Clínica de Ontem em Sumy Sobe para Dez O número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade ucraniana de fronteira de Sumy subiu para dez. A clínica foi atingida duas vezes pelas forças russas no sábado. O segundo ataque ocorreu enquanto os paramédicos retiravam os feridos e mortos e evacuavam os pacientes. As forças russas lançaram 31 ataques na região de fronteira durante a noite e pela manhã.

10:42 Mídia Russa Relata Explosão em Depósito de Armas em Volgograd Após relatórios de blogueiros militares, a mídia russa agora também está relatando explosões perto de bases militares russas. Explosões foram relatadas perto da base naval de Baltijsk na região de Krasnodar, onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia, segundo a agência de notícias Astra. Em Kotluban, no Oblast de Volgograd, um grande depósito de munições foi atingido, resultando em explosões seguidas por um grande incêndio e detonações. De acordo com o lado ucraniano, mísseis balísticos da Irã e lançadores eram armazenados no depósito de Kotluban.

Desde ontem, o Estado-Maior Ucraniano documentou cerca de 165 confrontos, com quase um terço deles ocorrendo perto da cidade contestada de Pokrovsk, em Donbass. De acordo com seu relatório, as forças russas realizaram 73 ataques aéreos em posições e áreas povoadas, empregando 124 bombas aéreas guiadas e lançando sete mísseis. Além disso, os agressores lançaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques utilizando lançadores de foguetes múltiplos. Eles tambémdeployaram mais de 1.700 drones atuando como atacantes suicidas. As forças aéreas ucranianas, junto com unidades de mísseis e artilharia, supostamente realizaram seis ataques em áreas com uma alta concentração de pessoal, armas e equipamento militar inimigo.

Às 09:17, um juiz ucraniano de alto escalão que estava ajudando os residentes de uma vila de Kharkiv foi tragicamente morto em um ataque de drone a um veículo civil. De acordo com o Ukrinform, citando a procuradoria regional, o drone pilotado em primeira pessoa atingiu o SUV em que o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo, resultando em sua morte imediata. Três passageiras do veículo ficaram gravemente feridas. A Ucrânia iniciou uma investigação sobre possíveis crimes de guerra e homicídio.

De acordo com os relatórios das 08:55, houve danos significativos a estruturas civis em Zaporizhzhia, uma cidade industrial do sul da Ucrânia, após novos ataques aéreos intensivos da Rússia. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma postagem no Telegram. Suspeita-se que ainda possa haver pessoas presas sob os escombros. Pelo menos dez ataques aéreos ocorreram, com vários incêndios relatados.

A Rússia alega ter interceptado e destruído 125 drones ucranianos durante a noite anterior, de acordo com seu ministério da defesa às 08:27. De acordo com o relatório, todos os drones foram incapacitados pelos sistemas de defesa aérea russos. No entanto, não foram relatadas baixas nas várias regiões afetadas pelos ataques. De acordo com o relatório, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

De acordo com o Estado-Maior Ucraniano às 07:42, nas últimas 24 horas foram registrados 1.170 mortos e feridos das forças russas, com um total de quase 652.000 soldados mortos e feridos. As forças ucranianas afirmam ter destruído nove tanques russos e 62 sistemas de artilharia, além de 38 veículos blindados nas últimas 24 horas. Um total de 93 drones foi derrubado e um sistema de defesa aérea foi atingido.

Às 06:54, o líder do SPD, Lars Klingbeil, expressou sua esperança de que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, exemplificasse uma sólida solidariedade com o país atacado pela Rússia. Klingbeil enfatizou a importância de continuar apoiando a Ucrânia e a necessidade de discutir futuras conferências de paz que promovam um diálogo significativo em favor do povo ucraniano. Biden é esperado na Alemanha em 10 de outubro. Em 12 de outubro, uma reunião dos 50 países que apoiam militarmente a Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein - esta será a primeira cúpula a esse nível. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy também é esperado para participar.

De acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não há decisão sobre o deployment de armas ocidentais no território russo às 05:42. Serhiy Nykyforov explicou, no programa de notícias ucraniano 24/7, que ainda não foi tomada uma decisão clara e definitiva sobre esse assunto. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy supostamente teve conversas com várias partes, incluindo Itália, França, Reino Unido e Estados Unidos, sobre esse assunto. Nykyforov acrescentou que os russos provavelmente seriam os primeiros a saber da aprovação para invadir profundamente o território russo, após o que seria feita uma declaração oficial.

Em 1º de outubro, a Suíça anunciou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para resolver o conflito na Ucrânia. No entanto, a Ucrânia expressou sua decepção com essa posição, uma vez que está organizando uma segunda cúpula da paz agendada para novembro. Em junho, vários países sem a Rússia e a China participaram de uma reunião preliminar na Suíça.

A Lituânia está oferecendo ajuda militar, incluindo munição, computadores e suprimentos logísticos, à Ucrânia às 02:29. Essa ajuda é esperada para chegar à Ucrânia dentro da semana, de acordo com o governo da Lituânia. Desde o início deste ano, a Lituânia já entregou vários equipamentos militares, como munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos à Ucrânia.

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas devido aos ataques aéreos russos ao vilarejo ucraniano de Slatyne na região de Kharkiv, de acordo com os relatórios das autoridades locais. O ataque teve como alvo a infraestrutura civil e atingiu estabelecimentos educacionais e comerciais enquanto as pessoas iam para as ruas, como mencionou o governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Coreia do Norte desafia o apoio militar dos EUA à Ucrânia como "ato tolo" A Coreia do Norte, supostamente envolvida em entregas ilegais de armas à Rússia, rotula os $8 bilhões em ajuda militar dos EUA entregues à Ucrânia como "um erro terrível" e brincar com fogo contra a poderosa nação nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou essa nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Washington. A ajuda é destinada a ajudar Kiev na autodefesa e inclui armas de alcance mais longo para fortalecer o potencial da Ucrânia de atacar a Rússia a partir de uma distância segura.

00:25 Mortes em ataque a Sumy sobem para dez O número de mortos devido ao ataque da Rússia a uma instalação médica na cidade fronteiriça de Sumy, na Ucrânia, subiu para dez. O primeiro incidente fatal ocorreu quando o hospital foi bombardeado pela primeira vez, de acordo com o Ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. Infelizmente, o hospital sofreu outro bombardeio enquanto os pacientes estavam sendo evacuados. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rússia de liderar uma "guerra contra hospitais".

