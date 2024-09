Às 15:52, Hook dirige-se às urnas, acompanhado por Ramelow e sua esposa.

16:40 Taxa de Participação Supera Níveis da Eleição Anterior

Na Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam exercido seu direito ao voto às 14h. Isso representa um aumento de mais de dois pontos em relação à última eleição, há cinco anos. Espera-se que a taxa de participação continue alta. O comissário eleitoral do estado informou que ainda não foram contabilizados os votos antecipados. Na Saxônia, a taxa de participação era de 35,4% à tarde, ligeiramente superior à de 2019. No entanto, o comissário eleitoral espera um aumento significativo nos votos antecipados em comparação a 2019. As urnas em ambos os estados fecham às 18h.

15:13 "Kretschmer Espera que Partidos do Tráfico de Luz Entrem no Parlamento Estadual"

14:40 Questões Chave para Saxônia e Turíngia

Uma grande pesquisa revela que cerca de um terço dos eleitores da Saxônia e da Turíngia planeja votar no AfD nas eleições do dia 1º de setembro. A pesquisa traz à tona as principais preocupações e problemas. A migração é apenas um deles.

14:13 Höcke Deixa a Cabine de Votação Rápido

No estado da Turíngia, o candidato do AfD ao cargo de governador, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia. Após votar, Höcke não ficou na cabine de votação de Bornhagen e recusou-se a falar com jornalistas no local. Devido às constantes derrotas para o candidato do CDU em seu distrito de Eichsfeld, Höcke mudou-se para a circunscrição de Greiz. No entanto, enfrentou uma provável derrota contra o CDU lá.

13:50 Taxa de Participação na Turíngia Aproxima a de 2019

Na Turíngia, a taxa de participação espelha a da última eleição parlamentar. Segundo o comissário eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores haviam votado nas urnas até meio-dia. Os votos antecipados não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a taxa de participação era de 31,2% à mesma hora. Parece haver mais interesse na eleição estadual do que nas eleições europeias e locais deste ano. Naquele ano, a taxa de participação foi de 24,3% à mesma hora.

13:29 Alta Taxa de Participação Esperada na Saxônia

Na Saxônia, espera-se uma alta taxa de participação nas eleições estaduais. Até meio-dia, 25,8% dos eleitores haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatística de Kamenz. Em 2019, esse número era de 26,2% à mesma hora. Os votos antecipados ainda não estão incluídos nas estatísticas preliminares. Estimativa é que 24,6% dos eleitores votem por correspondência. Em 2019, esse número era de 16,9%. Segundo a comissão eleitoral estadual, as eleições transcorrem sem interrupções pela manhã.

13:11 Von Lucke: Resultado da Eleição Poderia Acelerar a Coalizão de Berlim

Embora os resultados das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia ainda não estejam definidos, o cientista político Albrecht von Lucke afirmou em uma entrevista ao ntv que, se o SPD não conseguir entrar no parlamento estadual, quase seria "um terremoto". Ele avaliou a eleição e suas potenciais consequências.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Cabine de Votação

Após um incidente em uma cabine de votação em Gera, a polícia está investigando uma ameaça. Um homem usando uma camiseta do AfD entrou na cabine de votação pela manhã, segundo um porta-voz da polícia. O gerente da cabine de votação então pediu ao homem que tirasse a camisa, pois a publicidade partidária era proibida dentro da cabine de votação. O homem concordou, mas ameaçou retornar insatisfeito com o tratamento recebido ao sair do local. A polícia registrou um boletim de ocorrência e advertiu o homem. Além disso, a polícia de Erfurt investiga alguns grafitis políticos ("Höcke é um nazista") perto das cabines de votação como um caso de dano criminal.

12:15 Correctiv Alerta para Informações Falsas em Circulação

A rede de pesquisa Correctiv emitiu um alerta sobre um relatório enganoso antigo que voltou a circular. Ele afirma que assinar a cédula protege contra fraude eleitoral. No entanto, a office

10:57 Kretschmer Fala sobre Estação de VotaçãoO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual como "provavelmente a mais significativa em 34 anos". Em seu voto em Dresden, ele expressa gratidão a várias pessoas que "votaram de forma diferente" anteriormente, mas recentemente optaram pela "forte aliança conservadora", ou seja, a União Saxã. "Esta cooperação permitirá que estabeleçamos um governo que sirva esta região", acrescenta Kretschmer. De acordo com as últimas pesquisas, seu CDU está em uma disputa apertada com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Não Está na Cédula"Para o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição representa uma "celebração da democracia" - mesmo que ele não consiga a reeleição. Durante uma entrevista com a ntv, o político do Partido da Esquerda esclarece sua posição contra o apoio a um governo de minoria e dúvidas sobre a BSW.

09:59 "Repulsa pela História": Historiador Crítica Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew expressa sua desaprovação pelo agendamento das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia no 85º aniversário da invasão da Alemanha em 1939. "Aqueles que pensaram que era uma boa ideia agendar eleições no dia 1º de setembro tinham uma repulsa pela história", diz o diretor do Instituto Alemão-Polonês à rede editorial Alemanha (RND). Quanto à AfD, classificada como "seguramente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna de ambos os estados, Loew conclui: "Isso pode dar origem a correlações altamente desconfortáveis, especialmente se um partido com ligações duvidosas com a era nazista emergir vitorioso em Dresden e Erfurt".

09:30 "Eleição Crítica": Dados Compreensivos sobre a Eleição Estadual da SaxôniaAproximadamente 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance hoje de determinar quem ditará o curso político do estado no futuro. O CDU pode perder sua posição de domínio no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, descreve isso como uma "eleição crítica". "Trata-se de tudo".

09:05 Kretschmer Acusa "Atividade Panificada Próxima à Eleição"O dia da eleição chegou na Saxônia, e a pergunta é: o primeiro-ministro Michael Kretschmer conseguirá manter a sequência de vitórias do CDU no estado? Durante uma entrevista com a ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, a coalizão do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dados da Eleição para a TuríngiaChegou a hora da decisão: No coração da Alemanha, o candidato para governar o estado federal com cerca de 2,1 milhões de habitantes pelos próximos cinco anos será escolhido. A AfD com o candidato principal Björn Höcke conseguirá a posição de liderança na Turíngia?

08:24 Ameaça Potencial à Democracia: Como a AfD Poderia Subverter as Instituições DemocráticasAs pesquisas indicam que a AfD provavelmente estenderá significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é preocupante, já que um grupo de pesquisa destacou. Porque o Estado de Direito não é tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 Estações de Votação Abertas na Turíngia e SaxôniaHoje marca a criação de novos parlamentos estaduais na Turíngia e Saxônia. Nas pesquisas, a AfD ocupa uma posição de comando na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do atual líder Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As primeiras projeções são esperadas por volta das 18h, quando as estações de votação fecharem. As eleições nos dois estados alemães orientais servem como um termômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para a atual coalizão vermelho-vermelho-verde na Turíngia liderada pelo primeiro-ministro Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Uma coalizão composta pelo CDU, pelo Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e pelo SPD é considerada uma aliança pós-eleitoral potencial. Na Saxônia, permanece incerto se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes manterá sua maioria. Kretschmer não descarta a possibilidade de se juntar à BSW. O Partido da Esquerda enfrenta a ameaça de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino pode atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

14:13 Após Votação, Höcke Sai Silenciosamente da Estação de Votação

14:40 Popularidade da AfD na Saxônia e Turíngia: Preocupações Chave ReveladasApesar da migração ser uma das principais preocupações entre os eleitores que planejam apoiar a AfD na Saxônia e Turíngia, o forte desempenho da partido nas próximas eleições de 1º de setembro sugere uma multiplicidade de problemas e questões que ressoam com a população eleitora.

