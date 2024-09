Às 15:49, o Presidente Lula defende a proposta de paz brasileiro-chinesa nas Nações Unidas.

15:12 Boato: China Ajuda Rússia a Desenvolver Drones de Longo Alcance

Fofocas nos círculos de inteligência europeia sugerem que a Rússia está tentando criar tecnologia de drones de longo alcance com a ajuda da China. Isso seria a primeira vez que drones seriam fabricados para fins de conflito na Ucrânia. Dois fontes de inteligência confirmaram isso à Reuters, apresentando arquivos relacionados como prova. IEMZ Kupol, uma subsidiária do conglomerado de defesa russo Almas-Antej, estaria responsável pelo projeto e testes do drone Garpija-3 na China, com a ajuda especializada da China. O G3 teria um alcance de 2.000 km e poderia carregar até 50 kg de explosivos. Fofocas de inteligência sugerem que esses drones poderiam ser a primeira evidência de drones fabricados na China fornecidos à Rússia desde o início da guerra. No entanto, os detalhes sobre o local exato de produção e aprovação em série permanecem incertos. Apesar das negações contínuas, a China é suspeita de ter fornecido armas à Rússia para usar contra a Ucrânia.

14:29 Putin a se Dirigir a Reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre a Deterrence Nuclear

O presidente russo Vladimir Putin liderará uma reunião do Conselho de Segurança hoje para discutir a deterência nuclear, anunciou o Kremlin. Esta reunião é uma resposta aos pedidos da Ucrânia de mísseis ocidentais com alcance estendido para atacar território russo profundo. Um evento importante, a reunião incluirá um discurso planejado de Putin seguido de discussões classificadas, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

13:54 Reação de Peskov ao Discurso de Zelenskyy na ONU

O Kremlin criticou o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ao Conselho de Segurança da ONU. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a busca de Zelenskyy por forças para pôr fim ao conflito com a Rússia é um "erro fatal". Peskov afirma que a Rússia é uma defensora da paz quando sua segurança nacional estiver garantida. Para alcançar os objetivos iniciais da guerra, ele acrescentou. A Rússia tende a evitar usar o termo "guerra" para descrever seus ataques à Ucrânia. Moscou exige que a Ucrânia renuncie a territórios, abandone as ambições da NATO e passe por uma suposta "denazificação", que o Kremlin provavelmente entende como a instalação de um governo dependente.

13:18 Demonstração da Ucrânia de Soldados Treinados no Sistema de Defesa Aérea Alemão Skynex

O Ministério da Defesa da Ucrânia mostra soldados ucranianos passando por treinamento em um sistema de defesa aérea alemão Skynex em um vídeo. Com dois sistemas já implantados na Ucrânia e outros dois esperados em breve da Alemanha, esse sistema é ideal para proteger contra ameaças de curto alcance, como drones. "Muitos obrigados aos nossos parceiros pela ajuda no fortalecimento das nossas capacidades de defesa aérea. Mais defesa aérea para a Ucrânia significa mais vidas inocentes salvas", lê-se na legenda do Ministério da Defesa.

12:42 Munz: Apoio Militar da China à Rússia é Significativo

O presidente ucraniano Zelenskyy acusa a China de compartilhar dados de satélite com a Rússia para espionagem em usinas nucleares ucranianas. De acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, o apoio da China à Rússia vai além disso e envolve um apoio militar mais amplo.

12:01 Politico: Ucrânia Apostando em Modi como Mediador de Tratados de Paz

De acordo com um relatório do Politico, a Ucrânia está apostando no primeiro-ministro indiano Narendra Modi como um potencial mediador de tratados de paz para pôr fim ao conflito com a Rússia. Confirmando isso, um alto funcionário ucraniano disse ao Politico que a Índia é a melhor chance da Ucrânia de alcançar um tratado de paz compatível com seus interesses. Modi havia transmitido sua posição sobre os requisitos de negociação da Ucrânia em suas discussões de verão, dizendo que qualquer acordo de paz não deveria envolver a cessão de território à Rússia, disse o funcionário. Mantendo relações cordiais com a Rússia, a Índia entende a situação e tem um papel crucial como potencial negociador.

11:35 Belgorod Sofre Ataques e Feridos

Após um ataque ucraniano a uma cidade russa ocidental, Belgorod, situada perto da fronteira ucraniana, cinco pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades locais. Quatro deles foram hospitalizados, de acordo com o governador da região, Vyacheslav Gladkov, que compartilhou essa atualização no Telegram. Além de causar danos a vários edifícios residenciais e veículos, além de linhas de água e gás, esse ataque ucraniano é considerado uma resposta a um ataque aéreo russo na cidade ucraniana de Kharkiv.

10:18 "Curvar-se a Putin" - Klingbeil Cético sobre os Objetivos do BSW

Após as eleições no estado de Brandeburgo, o líder do SPD, Lars Klingbeil, está pedindo transparência sobre o futuro da Aliança para o Futuro e a Liberdade (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht. "Assim como na Turíngia e na Saxônia, estão ocorrendo discussões, e precisamos determinar: quais são os objetivos principais do BSW? Para onde essa aliança está indo?", pergunta ele ao RBB InfoRadio. Ele diz que muitas pessoas estão incertezas sobre isso. O objetivo é examinar os resultados das eleições e "agora determinar como um governo estável pode ser estabelecido". Klingbeil também destaca a demanda freqüente do BSW, "a partir de agora, amanhã teremos paz se pararmos de enviar armas para a Ucrânia. Isso não é negociação de paz, isso é submeter-se a Putin". Ele rotula o BSW como um partido populista nesse contexto.

09:39 "Triumfo da Propaganda de Putin" - Mídia Crítica

O economista Rüdiger Bachmann critica no X a "normalização de cronies de Putin" dentro e através da mídia. Ele identifica isso como o "maior triunfo de propaganda de Putin" até agora. "Pergunta: por que podemos conversar com fascistas russos, mas não com fascistas germano-russos? Para democratas, sejam eles sociais ou cristãos, ambos deveriam ser tabu". O especialista militar Gustav Gressel concorda com essa perspectiva.

08:55 Palavras Claras do Reino Unido para a Rússia no Conselho de Segurança da ONUO Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, fez um discurso contundente no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se diretamente à liderança russa e falando sem rodeios: "Vladimir Putin, se você bombear hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários a nações africanas, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é sobre seus interesses próprios. Só os seus. Você quer expandir seu estado mafioso em um império mafioso. Um império construído na corrupção que rouba tanto o povo russo quanto a Ucrânia."

08:28 Ataques Russos Relatados na UcrâniaA força aérea ucraniana relata ataques russos usando 32 drones e oito mísseis durante a noite. Destes, 28 drones e quatro mísseis foram interceptados com sucesso. Os relatórios iniciais não mencionam baixas ou danos.

07:48 ISW: Milicianos Russos se Aproximam de Wuhledar, Nenhum Ganho EstratégicoDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), tropas russas se aproximaram das proximidades de Wuhledar, intensificando seu ataque perto do assentamento. No entanto, o ISW não encontra nenhum benefício estratégico significativo para ofensivas adicionais na parte ocidental de Donbass se Wuhledar for capturada. A captura rápida da cidade depende de se as tropas ucranianas se retirarem ou engajarem as tropas russas em uma batalha prolongada. Ontem, o Deepstate relatou que a 72ª brigada mecanizada continua a proteger a cidade. Mesmo que Wuhledar seja tomada, não oferecerá imediatamente vantagens táticas significativas para a ofensiva russa, uma vez que o terreno circundante é difícil de navegar e não proporciona rotas logísticas cruciais, de acordo com o ISW.

07:06 "Operação Complexa e Bem-Sucedida" - Liberações Ukrainianas na Região de KharkivO serviço de inteligência ucraniano relata a libertação da usina de energia em Vovchansk na região de Kharkiv, perto da fronteira russa, como resultado de uma "operção extremamente complexa e bem-sucedida". "O Serviço de Inteligência da Defesa Ucraniana eliminou sistematicamente a usina, engajando consistentemente o inimigo em estruturas densamente construídas. Às vezes, as forças especiais ucranianas lutaram em combate corpo a corpo com o inimigo", explica uma declaração acompanhada por um vídeo. A usina de energia serviu como uma "fortaleza da propaganda" e foi reconhecida por unidades russas profissionais.

06:31 Legisladores Russos Proposto Banir "Propaganda de Consciência da Criança"Legisladores russos estão defendendo um banimento à "propaganda de consciência da criança". "Iniciamos um projeto de lei que sancionaria a propaganda de consciência da criança", declara o presidente da Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, em mídia online. Grundsätzlich würde es sich um ein Verbot der "Doktrin der Kinderlosigkeit" handeln. "Uma grande família acolhedora é a base de um estado forte", amplia ainda mais Volodin. A Rússia luta com uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, com a tendência demográfica sendo exacerbada pela ofensiva militar na Ucrânia.

06:05 Comandante da Brigada Alemã-Lituana Chega em Nação da NATO do BálticoO futuro comandante da Brigada Lituana, o Brigadeiro-General Christoph Huber, chegou à nação da NATO do Báltico para sua designação. Os planos atuais chamam por ele para se preparar para seu papel na 45ª Brigada de Tanques, diz o Exército Alemão no X. O objetivo é desenvolver uma unidade de combate pronta para lutar que será fundamental para manter a defesa territorial e de aliança através da dissuasão. Em resposta ao comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar uma unidade militarmente potente permanentemente na Lituânia. Uma força de até 5.000 soldados é esperada.

05:44 Lübeck Doa Velhas Bombas de Incêndio à UcrâniaA cidade de Lübeck doou algumas velhas bombas de incêndio para serem usadas na Ucrânia a oficiais ucranianos. Essas quatro bombas de incêndio e uma ambulância foram usadas anteriormente pelo corpo de bombeiros voluntário e foram entregues no início da semana. "Essas máquinas geralmente são vendidas em um leilão. No entanto, após um pedido de ajuda da organização de ajuda à Ucrânia, nós as reformamos e agora nos sentimos bem em doá-las à Ucrânia, onde elas podem ser utilizadas", diz Henning Witten, chefe de tecnologia do corpo de bombeiros profissional em Lübeck.

04:45 Pistorius Quer Modernizar o Exército Alemão até 2029O ministro da Defesa, Boris Pistorius, enfatiza a importância de equipar rapidamente o exército alemão. Até 2029, espera-se que a Rússia tenha concluído sua reconstrução militar e possa estar capaz de lançar um ataque em território da NATO, como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia. "É por isso que é essencial que adaptemos o mais rápido possível a esse cenário de ameaça", ele explica durante sua visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

03:13 Rússia Planeja Grande Orçamento de Defesa com Receitas de Gás despite Western sanctions, Russia is counting on high oil and gas revenues to fund its 2025 budget. Prime Minister Mikhail Mishustin reported at a government meeting in Moscow that state revenues are expected to rise by 12 percent to 40.3 trillion rubles (around 390 billion euros). The energy sector's share of revenues will grow to nearly three-quarters. Reports suggest that the 2025 budget is also geared towards the conflict in Ukraine and a large-scale weapons production. According to Bloomberg, the military's expenditures for 2025 are planned to be 13.2 trillion rubles, which equates to 40% of all expenditures, making it more than the expenditures for education, healthcare, social affairs, and the economy combined.

02:10 Parlamento Russo Facilita Recrutamento de Presidiários para Guerra na UcrâniaO parlamento russo aprovou um projeto de lei que permite ao exército recrutar suspeitos de crimes para a guerra na Ucrânia. De acordo com o projeto de lei aprovado pela Duma do Estado, até mesmo indivíduos acusados que não foram condenados podem se alistar no exército. Caso sejam condecorados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão retiradas. Antes de se tornar lei, precisa ser aprovado pela câmara alta e assinado pelo presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Proporciona Condições de Paz para Guerra na UcrâniaA ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock apresentou possíveis condições de paz para pôr fim ao ataque da Rússia à Ucrânia. "A paz significa preservar a Ucrânia como um país livre e independente. Significa garantias de segurança", disse Baerbock em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Quando falamos de paz, estamos falando de uma paz justa e duradoura", reiterou Baerbock. Ela acrescentou: "Quando falamos de paz, significa que a Ucrânia pode ter certeza de que o fim do conflito não significa mais preparação para a Rússia". Isso se aplica à Ucrânia, Moldávia ou Polônia. A paz deve ser justa e duradoura.

00:21 Blinken Acusa China e Irã de Auxiliarem Guerra na UcrâniaO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pediu mais ações decisivas contra os aliados da Rússia no conflito da Ucrânia na ONU. "A melhor maneira de seguir em frente é deter aqueles que ajudam Putin em sua agressão contra a Ucrânia", afirmou Blinken durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU realizada em Nova York. Ele também defendeu uma paz justa que respeite os princípios da Carta das Nações Unidas. Em particular, Blinken mencionou o apoio da Rússia à Coreia do Norte e ao Irã.

23:45 Wang da China Pede Negociações de Paz na UcrâniaO ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu ao Conselho de Segurança da ONU que ativamente promova negociações de paz na Ucrânia. "Nosso principal objetivo é aderir a três princípios: não expansão da zona de conflito, não escalada de hostilidades e não provocações de qualquer lado", expressou Wang durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, à qual participou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang também enfatizou a neutralidade da China. "A China não é responsável pela crise na Ucrânia e não faz parte dela", destacou. O Ocidente acusa a China de apoiar o ataque da Rússia à Ucrânia por meio de componentes de armas, entre outros itens.

23:09 Zelenskyy Duvida de Negociações com a Rússia para a Guerra na UcrâniaO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou dúvidas fortes sobre negociar um fim para a guerra com a Rússia. A Rússia está cometendo um crime internacional, diz Zelenskyy, se referindo ao presidente russo Vladimir Putin em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Portanto, esta guerra não pode simplesmente desaparecer. Portanto, esta guerra não pode ser acalmada através de negociações", expressou Zelenskyy. Ele acrescentou: "É preciso tomar ação".

22:00 Trump Advoga pela Retirada dos EUA da Guerra na UcrâniaO candidato presidencial republicano Donald Trump defende a retirada dos EUA da guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris - rival de Trump na campanha - levaram os EUA para a guerra, disse Trump em um evento de campanha na Geórgia. "Agora, eles não conseguem nos tirar. Eles não conseguem fazer isso". Só com ele como presidente os EUA poderiam sair da guerra, afirmou: "Eu lidarei com isso. Eu negociarei. Eu tirarei nós. Precisamos sair".

21:30 Scoops: EUA Enviam Nova Ajuda Militar à UcrâniaOs Estados Unidos estão enviando nova ajuda militar à Ucrânia, no valor aproximado de $375 milhões, de acordo com fontes. O pacote inclui explosivos de alcance médio, mísseis variados, peças de artilharia e veículos blindados, de acordo com fontes do governo dos EUA. Uma declaração oficial desta ajuda está prevista para o dia seguinte. Este novo envio é um dos maiores recentemente autorizados. Armas retiradas diretamente dos reserva

