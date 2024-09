Às 15:40, a glória atinge Kharkiv, no leste da Ucrânia, enquanto bombas guiadas causam mortes.

Várias bombas guiadas russas impactaram áreas residenciais em Kharkiv, no leste da Ucrânia, resultando em vítimas civis. "O número de mortos aumentou para três", escreveu o governador Oleh Synyehubov no Telegram. Mais de uma dúzia de pessoas ficou ferida. Relatórios sugerem que uma bomba guiada atingiu diretamente um edifício residencial de alto padrão. O prefeito Ihor Terechov havia escrito anteriormente no Telegram sobre ataques de bombas em quatro distritos da cidade e dois edifícios residenciais danificados.

15:15 Forças Armadas Alemãs Realizam Exercícios de Defesa no Porto de Hamburgo

De quinta-feira a sábado, as Forças Armadas Alemãs realizarão um exercício de defesa em grande escala no Porto de Hamburgo, sob o título "Tempestade Vermelha Alpha". O Landeskommando Hamburgo gerenciará uma parte do porto usando forças de defesa caseira, incluindo a instalação de um ponto de verificação, como anunciou o exército. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura de defesa essencial, manter a mesma conscientização em todos os níveis e comunicar-se de forma segura e rápida com todos os participantes do exercício. O tráfego civil não fará parte do exercício e não deve ser perturbado. Após a violação da lei internacional pela Rússia em seu ataque à Ucrânia, uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é concebível, de acordo com um anúncio. A NATO planeja contra-atacar conjuntamente, o que requer o deslocamento imediato de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização estratégica, tem o papel de um hub. Portanto, a organização do transporte militar por ferrovia, estrada ou ar, o suprimento de alimentos, camas ou combustível, ou a segurança de colunas inteiras de veículos deve ser praticada para ter um efeito dissuasório crível", continua o anúncio.

14:30 Zelensky Convida Empresas dos EUA a Investir no Setor de Energia da Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou executivos de empresas dos EUA a investir no setor de energia danificado da Ucrânia durante sua visita aos EUA. "O foco principal foi na preparação do sistema de energia ucraniano para o inverno", escreveu o chefe de estado nas redes sociais. O país está apreensivo com outro inverno de falta de energia devido aos danos causados pela guerra da Rússia. Zelensky ofereceu incentivos especiais. "Este é o nosso proposta. Este é um dos pontos do nosso plano de vitória", disse ele em um vídeo publicado. A reunião em Nova York foi realizada com a participação de representantes de empresas de energia, finanças e seguros, bem como da chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Analista Militar Enxerga Ofensiva Ucraniana em Kursk como um Sucesso

Há discordância entre os analistas sobre se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk é um triunfo ou um revés para Kyiv. O analista militar Nico Lange considera um triunfo e escreveu no X: "Enquanto Zelensky estiver em Nova York discutindo o plano de paz ucraniano, deve-se imaginá-lo fazendo isso sem a ofensiva de Kursk. Isso já mostra o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk".

13:17 Kyiv: "Plano de Vitória" Inclui Convite da NATO

Um convite da NATO para a Ucrânia faz parte do "Plano de Vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Os aliados da Ucrânia devem estender esse convite, ignorando as ameaças de escalada de Moscou, de acordo com Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky, como relatado durante uma aparição em Nova York. O plano inclui elementos militares e diplomáticos. A Rússia invadiu a Ucrânia em parte devido às suas aspirações de ingressar na NATO.

12:42 Após os tons de paz de Zelensky: a Rússia mantém-se firme nos objetivos de guerra

Apesar dos esforços de Kyiv para negociar, Moscou mantém-se comprometida com seus objetivos de guerra na Ucrânia. "Uma vez que esses objetivos sejam alcançados de uma forma ou de outra, a operação militar especial será concluída", diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele reagiu às declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse durante sua viagem aos EUA que o fim da guerra está mais próximo do que muitos pensam. Zelensky apresentou seu "Plano de Vitória" nos EUA, com o objetivo de pressionar Moscou para negociar. Os objetivos de guerra da Rússia incluem controlar as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, impedir a adesão da Ucrânia à NATO e, anteriormente, a remoção do governo em Kyiv. Muitos especialistas acreditam que o objetivo verdadeiro da Rússia é o domínio de toda a Ucrânia.

11:59 Situação em Vuhledar Agrava-se - Tropas Russas podem Employar Tática Desonesta

A situação em Vuhledar agravou-se e está deteriorando-se, de acordo com Deepstate, um canal ligado ao exército ucraniano. "Os russos estão tentando cercar o assentamento enquanto o devastam com artilharia e outras armas". Deepstate relata ainda não a invasão de tropas russas. "Aguentar até o fim significa colocar os escombros acima do custo do nosso exército, o que é inaceitável. Devíamos ter considerado as consequências de amanhã mais cedo, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não estão se rendendo e continuam apesar de tudo". De acordo com o Nexta, um meio de comunicação da Europa Oriental, a Rússia está novamente empregando a tática "terra arrasada" ao bombardear pesadamente Vuhledar do ar:

11:15 Imagens de Satélite de Alta Resolução Mostram Extenso Danos em Depósitos de Munições Russas

A Ucrânia recentemente executou vários ataques impressionantes em depósitos de munições, causando extensos danos a foguetes, munições de artilharia e outros materiais russos. As imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos mais recentes ataques em Oktyabrsky e Toropez:

10:46 Ataques Catastróficos em Saporishshya: Uma Vítima, Vários Feridos, Danos ExtensosA cidade ucraniana de Saporishshya registrou uma morte e seis feridos devido aos ataques russos no sudeste, segundo fontes oficiais. A cidade sofreu "bombardeios aéreos extensos" por volta das 10:46 PM na segunda-feira, de acordo com os serviços de emergência. De acordo com o governador regional, Ivan Fedorov, via Telegram, as vítimas incluem uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos, além de um homem não identificado. Além disso, uma instalação de infraestrutura e vários edifícios residenciais foram atingidos por chamas. Um funcionário da cidade relatou que 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Tripulação do Navio de Guerra Russo em Apuros: "Admiral Kuznetsov" Provavelmente Não Voltará a NavegarA tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo supostamente enviada para a frente, de acordo com a Forbes. O navio teria enfrentado vários problemas, conforme relatado pelo jornalista da ntv Rainer Munz de Moscou. O deslocamento de sua tripulação pode ser mais uma indicação das dificuldades financeiras da Rússia.

09:27 Forte de Resistência: Wuhledar sob Ameaça? Tropas Russas Afirmam EntradaRelatos de tropas russas estabelecendo uma base na cidade ucraniana oriental de Wuhledar surgiram, de acordo com a mídia estatal e blogueiros on-line. "Tropas russas entraram em Wuhledar - o ataque começou", escreveu Yan Podolyaka, um blogueiro de guerra que apoia a Rússia, nascido na Ucrânia. Outros blogueiros de guerra pró-russos confirmaram o ataque. A mídia estatal revelou que Wuhledar, localizada na região de Donetsk, está cercada e há confrontos a leste do assentamento. O coronel Reisner da ntv.de também sugeriu que as forças russas estão se aproximando de Wuhledar de vários direções, como uma tesoura, o que torna pouco provável que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, consiga defender a área.

08:59 Ataques Aéreos Noturnos: Rússia Abate Drones UcranianosA Rússia afirmou ter abatido com sucesso 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com fontes oficiais. Seis foram derrubados sobre as regiões de Belgorod e Kursk, enquanto um foi abatido em Bryansk, de acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o Ministério da Defesa russo. Por outro lado, a força aérea ucraniana sugeriu que a Rússia lançou 81 drones e 4 mísseis contra a Ucrânia durante o mesmo período. Destes, 79 drones foram abatidos ou forçados a cair, sem relatórios imediatos de vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Abre a Boca sobre Ataques de Alcance Estendido contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, instou seus aliados a aprovar o uso de armas de longo alcance contra a Rússia. De acordo com Frederiksen, "A discussão sobre linhas vermelhas acabou", declarou à Bloomberg. "A linha vermelha mais significativa foi cruzada quando a Rússia invadiu a Ucrânia". Frederiksen afirmou que nunca permitirá que a Rússia decida o que é apropriado para a NATO, a Europa ou a Ucrânia.

07:38 Soldados Russos: Enterrados no Campo de Batalha, Relatados como Desaparecidos para Economizar CustosDe acordo com uma fuga da inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos estão sendo enterrados no campo de batalha e relatados como desaparecidos para minimizar os gastos com as famílias. "Eles atiram neles, os combates continuam, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos bem ali, depois relatamos como desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe pagamento. Entendeu?", disse um homem ao seu parceiro de conversa no telefone, um cidadão da região russa de Belgorod, em uma comunicação relatada pelo Independent da Ucrânia. De acordo com a inteligência, a compensação para cada soldado morto varia entre US$ 67.500 e US$ 116.000.

06:59 Declarações Russas Não Trazem Esperança para a Resolução do ConflitoEnquanto o presidente ucraniano Zelenskyy defende seu "plano de vitória" nos EUA, não há indicações de que a Rússia esteja interessada em negociar um fim para o conflito. "O Kremlin permanece firme em sua recusa em considerar qualquer acordo de paz que não inclua a completa subjugação do governo ucraniano e a aniquilação do estado ucraniano", afirma o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Recentemente, altos oficiais russos expressaram oposição a participar de futuras conferências de paz, enquanto o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou a recusa da Rússia em negociar até que o governo ucraniano se rende incondicionalmente, considerando a NATO e o Ocidente como um "inimigo comum". "O ISW conclui que o Kremlin não tem intenção de buscar uma resolução sincera e pacífica com a Ucrânia, em vez disso, recorre a táticas coercitivas para forçar compromissos ucranianos em questões de soberania e integridade territorial".

06:27 Zelenskyy: Medidas Rápidas Podem Acelerar o Fim da Agressão RussaO presidente ucraniano Zelenskyy acredita que ações decisivas da administração dos EUA podem apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia, estimando o clímax em 2023. "No final deste ano, temos uma verdadeira oportunidade de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", expressou em seu canal do Telegram logo após encontrar uma delegação do Congresso dos Estados Unidos. Atualmente, Zelenskyy está visitando os Estados Unidos para reuniões da Assembleia Geral da ONU e para apresentar seu "plano de vitória" à administração dos EUA.

05:44 Adolescentes Queimam Helicóptero Mi-8 em Base Aérea de OmskDois adolescentes queimaram um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no último sábado usando uma cocktails molotov, de acordo com o canal Telegram Baza. Os dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos e confessaram ter sido oferecido um suborno de $20,000 via Telegram para realizar o ataque. O helicóptero supostamente sofreu danos significativos, de acordo com a mídia russa. Este incidente segue um incidente semelhante em 11 de setembro, quando dois meninos queimaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk na região de Tyumen. Atos de sabotagem, incluindo descarrilamentos de trens, têm ocorrido frequentemente em várias regiões da Rússia. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que alguns dos trilhos da Rússia foram atacados por adversários não identificados apoiados pelo regime de Putin.

04:44 G7 Discutirá Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo para KyivOs ministros das Relações Exteriores dos países do G7 discutirão a possibilidade de fornecer mísseis de alcance longo à Ucrânia, que poderiam atingir território russo, na segunda-feira. Isso foi anunciado pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Também se sabe que a Rússia está recebendo novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar de Teerã ter negado repetidamente isso.

03:50 Zelensky: "A Paz Está Mais Próxima do Que Pensamos"O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressa otimismo sobre o fim rápido da guerra com a Rússia. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que pensamos", diz Zelensky em uma entrevista à emissora americana ABC News. O fim da guerra parece iminente. Na entrevista, ele pede ao EUA e a outros parceiros que continuem a apoiar a Ucrânia.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em SaporizhzhiaAs forças russas realizaram outra série de ataques na cidade ucraniana sudeste de Saporizhzhia na terça-feira à noite. Uma pessoa morreu, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário da cidade citado pela emissora pública Suspilne relatou cinco feridos, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataques anteriores à cidade naquele dia e na noite anterior. Fedorov anunciou no Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora não esteja claro que tipo de arma foi usada. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, resultando em um incêndio que foi rapidamente apagado pelos bombeiros, sem feridos relatados.

01:29 Exército Ucraniano sob Pressão em PokrovskO exército ucraniano está enfrentando pressão no leste da Ucrânia, de acordo com seu relatório de situação noturno. "A situação em Pokrovsk e Kurachove permanece tensa", relata o Estado-Maior de Kiev. De 125 ataques russos ao longo da frente, mais da metade ocorreu neste setor. "O foco principal dos esforços do inimigo tem sido em Pokrovsk", acrescenta a liderança militar ucraniana. Embora observadores independentes creditam os ucranianos por terem desacelerado o avanço russo na estrategicamente importante Pokrovsk, a situação permanece perigosa para os defensores perto da cidade sulista de Kurachove. Os avanços das forças russas perto da cidade mineira de Hirnyk representam uma ameaça para cercar várias unidades lá. Uma cerco semelhante é sugerida ainda mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, onde as forças russas falharam em capturar a cidade apesar de repetidos ataques frontais.

00:28 Cidadão Americano Condenado na Rússia por Tentativa de Abdução de CriançaUm cidadão americano foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por supostamente tentar sair do país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. Um tribunal na enclave de Kaliningrad condenou-o por "tentativa de sequestro" e ordenou que cumprisse sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o cidadão americano tentou sair do país com seu filho de quatro anos em julho de 2023. "Sem obter o consentimento da mãe, ele tentou levar a criança para fora do país", explicou o tribunal no Telegram. Ele supostamente tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal com a criança antes de ser parado pelos guardas de fronteira. As relações entre os EUA e a Rússia permanecem tensas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Rússia Relata Mortes após Ataque em BelgorodTrês pessoas morreram em um ataque a uma vila russa perto da fronteira ucraniana, de acordo com as autoridades locais. A vila de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, foi "atacada pelo exército ucraniano" na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Dois adultos e um adolescente perderam a vida, e dois outros ficaram feridos, incluindo uma criança.

22:13 Zelenskyagradece a Scholz pelo Apoio Alemão após Encontro em Nova YorkApós encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão pelo apoio da Alemanha. "Estamos profundamente gratos à Alemanha pelo seu apoio", disse Zelensky no X. "Juntos, salvamos milhares de vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a continente europeu". Scholz, no entanto, reiterou a posição do governo alemão de não fornecer à Ucrânia armas avançadas.

21:35 Forbes: Com a Única Porta-Aviões da Rússia a Fracassar, Tripulação é Deslocada para o Conflito na UcrâniaA Rússia tem apenas uma porta-aviões ativa, o "Almirante Kuznetsov", que é conhecido por suas frequentes falhas desde sua estreia nas décadas de 1980, apesar de ter um número limitado de missões operacionais. De acordo com a Forbes, pessoal do esquadrão de 15,000 do Almirante Kuznetsov está sendo realocado para o conflito na Ucrânia, não a bordo de seu porta-aviões, mas como parte de seu próprio batalhão. Esta estratégia é uma das várias táticas que a Rússia está empregando para cumprir suas necessidades mensais de recrutamento, que a Forbes especula ser aproximadamente 30,000 combatentes frescos por mês. Simultaneamente, o Almirante Kuznetsov está se deteriorando e está se tornando gradualmente uma fixture permanente nas águas de Murmansk, onde tem estado estacionado por algum tempo.

