Às 15:28, surgem imagens: a Rússia lança 13 ataques aéreos em Sapporichya

14:56 Exército Alemão se Preparando para o Pior cenário - Guerra Convencional na Europa possível nos Próximos Cinco AnosApós concluir o exercício "Tempestade Vermelha Alpha", o Exército Alemão anunciou planos para uma sequência chamada "Tempestade Vermelha Bravo", agendada para o próximo ano. O exercício de três dias, que terminou no porto de Hamburgo no sábado, foi considerado um sucesso pelo Comando Regional. "Conseguimos atingir nossos objetivos de treinamento tanto nos postos de comando quanto com a 2ª Companhia de Defesa Territorial", explicou o Chefe de Estado-Maior do Exército, Tenente-Coronel Jörn Plischke. O objetivo do exercício foi proteger infraestruturas vitais, manter uma imagem operacional unificada em todos os níveis e comunicar eficientemente e de forma segura com todos os participantes. Como resultado do ataque da Rússia à Ucrânia, uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é uma possibilidade, foi afirmado. A NATO abordará isso coletivamente, exigindo um deslocamento rápido de tropas aliadas do oeste para o leste. "A localização estratégica da Alemanha a torna um importante ponto de passagem. Conseqüentemente, devemos aperfeiçoar nossas habilidades na organização de transportes militares por ferrovia, estrada ou ar, assegurando suprimentos como comida, camas ou combustível, e protegendo inteiras colunas de veículos para deter efetivamente", explicou o Exército Alemão.

14:27 Londres: Munições Russas Sofrem Maiores Perdas desde o Início da Guerra devido a Ataques de DroneEstimativas do Reino Unido sugerem que ataques de drones ucranianos causaram as maiores perdas de munições à Rússia desde o início da guerra. Um ataque a um depósito de munições perto da cidade de Turov, na região de Tver, na Rússia, em 18 de setembro, é considerado ter destruído cerca de 30.000 toneladas de munições, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido em sua atualização de inteligência regular. Ataques adicionais de drones ucranianos a depósitos em Tikhoretsk, na região do sul da Rússia, Krasnodar, e outros locais em Turov ocorreram durante a noite de 21 de setembro, segundo o ministério. A quantidade total de toneladas de munições destruídas nos três locais representa a maior perda de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte durante a guerra.

13:57 Moscou Justifica Expansão da Política NuclearComo potência nuclear, a Rússia defendeu suas recentes mudanças na doutrina nuclear diante das críticas. As novas diretrizes de dissuasão nuclear são necessárias devido à infraestrutura da NATO que se aproxima das fronteiras da Rússia e aos esforços das potências ocidentais para alcançar a vitória sobre Moscou por meio de entregas de armas à Ucrânia, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na televisão estatal russa. A decisão de usar armas nucleares permanecerá sob jurisdição militar.

13:19 Voluntários Lutam contra Mísseis do Kremlin Sempre que mísseis russos atingem um edifício em Kharkiv, Serhii costuma chegar ao local pouco depois. Como parte de uma equipe de primeiros socorros voluntários, ele atende aos feridos e tenta resgatar pessoas presas sob os escombros. Ele escolheu deliberadamente esse papel.

12:42 Saporischschja Relata 16 Vítimas após Ataque com Bomba Glide da RússiaO número de indivíduos feridos aumentou para 16 em Saporischschja, após um ataque com bomba glide da Rússia. Isso inclui um menino de 17 anos, como relatado pela administração militar da cidade no Telegram. As forças russas lançaram um ataque com bomba glide em Saporischschja às 5h, um total de 13 ataques. Todos os vítimas foram resgatadas e recebidas assistência médica.

11:50 "Emblema Choque" - Zelenskyy Lembra do Massacre de Babyn YarO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, está commemorando o massacre de Babyn Yar hoje, que ocorreu há 83 anos, matando mais de 33.000 judeus pelas mãos da Wehrmacht alemã em um barranco em Kyiv. Babyn Yar representa "um emblema choque, mostrando que os crimes mais terríveis são cometidos uma vez que o mundo decide virar os olhos, permanecer em silêncio ou mostrar indiferença em vez de se erguer contra o mal", explica Zelenskyy, que é de origem judaica, no X. Babyn Yar serve como prova inequívoca dos horrores a que os governos são capazes quando seus líderes "optam pela intimidação e violência", sugere Zelenskyy, possivelmente se referindo ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

11:16 Ucrânia: Número de Mortos no Ataque à Clínica em Sumy Aumenta para DezO número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça de Sumy, na Ucrânia, aumentou para dez. A clínica foi bombardeada duas vezes pela Rússia no sábado. O segundo ataque ocorreu enquanto equipes de emergência estavam retirando feridos e mortos e pacientes estavam sendo evacuados. As forças russas dispararam 31 vezes na região fronteiriça ontem e esta manhã.

Desde ontem, o Estado-Maior Ucraniano documentou até 165 engajamentos, com mais de um quarto deles ocorrendo perto da cidade altamente disputada de Pokrovsk, na região do Donbass. De acordo com o relatório, os russos realizaram 73 ataques aéreos contra posições e áreas povoadas, utilizando 124 bombas guiadas aéreas e lançando 7 mísseis. Além disso, os invasores executaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos, e empregaram mais de 1.700 drones kamikaze. A aviação ucraniana, junto com as forças de mísseis e artilharia, supostamente executou seis ataques em áreas densamente povoadas com pessoal, armas e equipamento militar inimigo.

09:17 Ucrânia: Juiz de Alto Nível Assassinado em Ataque de Drone Russo em Veículo CivilUm juiz do Supremo Tribunal, que estava ajudando moradores de uma vila na região de Kharkiv com ajuda humanitária, foi morto em um ataque de drone em um veículo civil. De acordo com informações do escritório do procurador regional, relatadas pelo site de notícias Ukrinform, um drone de primeira pessoa atacou o SUV que o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo enquanto seguia para a vila para entregar ajuda. Ele morreu instantaneamente, e três mulheres no veículo ficaram feridas. A Ucrânia está investigando o incidente como crime de guerra e assassinato.

08:55 Ucrânia Sofre Vítimas após Ataques em SaporizhzhiaAs autoridades ucranianas relatam danos significativos a estruturas civis na cidade industrial de Saporizhzhia, no sul da Ucrânia, após recentes ataques aéreos russos em massa. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma publicação no Telegram. É possível que ainda haja pessoas presas sob os escombros. Houve mais de dez ataques aéreos e alguns incêndios eclodiram.

08:27 Rússia Afirma Abate de 125 Drones Ucranianos OntemA Rússia afirma ter abatido 125 drones ucranianos ontem. O ministério da defesa relata que os drones foram neutralizados e destruídos pela defesa aérea russa. Governadores de várias regiões relataram danos dos ataques, mas não há registro de vítimas. De acordo com os relatórios, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd no sul da Rússia, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia Relata 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO Estado-Maior ucraniano relata 1.170 vítimas russas nas últimas 24 horas, elevando o total de soldados russos feridos e mortos para aproximadamente 652.000. Eles também relatam a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Noventa e três drones foram abatidos e um sistema de defesa aérea foi atingido.

07:22 Blogueiros Militares: Ucrânia Alvo de Mais Armas RussasBogueiros militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram um arsenal russo em Kotluban ontem. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições russo na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior ucraniano comentaram o incidente até agora.

06:54 Klingbeil Pede Obrigação de Ajuda à Ucrânia

O líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula da Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein envie uma mensagem clara de solidariedade com o país atacado pela Rússia. "A conferência deve deixar claro novamente que todos estão obrigados, incluindo os EUA após as eleições de novembro, a continuar apoiando ativamente a Ucrânia pelo tempo que for necessário", disse Klingbeil. Também deve ser considerado "como futuras conferências de paz podem ser estabelecidas de forma mais ampla para finalmente falar mais construtivamente sobre uma perspectiva de paz no interesse do povo ucraniano". Biden é esperado para sua primeira visita presidencial à Alemanha em 10 de outubro. Em 12 de outubro, uma conferência dos 50 estados que apoiam militarmente a Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein - pela primeira vez no mais alto nível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado para participar.

05:42 Porta-voz de Zelenskyy sobre Desploiamento de Armas: Russos Serão os Primeiros a Saber

De acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não há decisão definitiva sobre o uso de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov explica no programa de notícias ucraniano 24/7 que não há "decisão final e clara" sobre essa questão. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, "teve conversas com todas as partes cuja decisão depende disso - Itália, França, Reino Unido e, é claro, os EUA". O porta-voz de Zelenskyy acrescenta: "Devemos entender que os russos serão os primeiros a saber sobre a permissão para penetrar profundamente no território russo. Eles serão os primeiros a saber, e então haverá um anúncio oficial."

04:45 Suíça Apoia Plano de Paz da China, Kyiv Desapontada

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para pôr fim à guerra na Ucrânia. A visão da Suíça sobre tais esforços mudou significativamente, segundo o ministério em Berna. De Kyiv, diz-se que a posição suíça é uma decepção. A Ucrânia está atualmente preparando uma segunda cúpula de paz para novembro. Em junho, várias dezenas de estados sem a Rússia e a China participaram de uma primeira reunião na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Pacote de Ajuda a Kyiv

A Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar composto por munição, computadores e equipamentos logísticos para a Ucrânia. A entrega é esperada para esta semana, de acordo com a declaração do governo lituano. De acordo com Vilnius, a Lituânia já entregou munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas antitanc

1:29 Coreia do Norte Advertiu que Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia "Joga com Fogo"A Coreia do Norte, envolvida em envio ilegal de armas para a Rússia, condena a ajuda militar de $8 bilhões dos EUA à Ucrânia como "um erro grave" e um jogo perigoso contra a potência nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. O objetivo é fortalecer a autodefesa de Kyiv e inclui armas de alcance maior, projetadas para aumentar a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia a uma distância segura.

0:25 Ataque em Sumy: Número de Mortes Sobe para DezApós um ataque russo a uma instalação de saúde na cidade ucraniana de Sumy, na fronteira, o número de mortos subiu para dez. Inicialmente, uma pessoa morreu no ataque inicial ao hospital, de acordo com o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. O hospital foi bombardeado novamente durante a evacuação dos pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rússia de estar "em guerra contra hospitais".

