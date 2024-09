Às 15:18, Scholz declara que a Ucrânia vai receber sistemas adicionais de defesa aérea IRIS-T.

16:55 Chanceler Scholz afirma fornecimento adicional de sistemas de defesa aérea IRIS-T para a UcrâniaO Chanceler Olaf Scholz declarou que a Alemanha fornecerá à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea IRIS-T. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS foram encomendados, anunciou Scholz no site das Forças Armadas alemãs em Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dois de cada tipo serão entregues neste ano, com o restante a seguir em 2025." Atualmente, quatro sistemas IRIS-T SLM estão em uso na Ucrânia, juntamente com um grande número de mísseis e três sistemas relacionados IRIS-T SLS. Scholz fez esse anúncio durante a inauguração do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para as Forças Armadas alemãs em Todendorf.

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia exigem "retirada incondicional" da RússiaA Coreia do Sul e a Nova Zelândia condenaram o conflito da Rússia na Ucrânia em uma declaração conjunta, pedindo à Rússia que "se retire imediatamente, completamente e incondicionalmente do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia". Eles também condenaram a cooperação militar aumentada da Rússia com a Coreia do Norte. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, afirmou que "é mais importante do que nunca" que países como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia mostrem solidariedade "nessa fase crítica quando potências autoritárias persistentemente apresentam desafios". A Coreia do Norte, internacionalmente isolada, tem intensificado recentemente suas ligações militares com a Rússia.

14:21 Zelenskyy justifica reformulação do governo: "Precisamos de energia fresca"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy revelou que seu país precisa de "energia fresca" ao anunciar uma ampla reformulação do governo. "Precisamos de energia fresca", disse Zelenskyy quando questionado sobre as razões para a reformulação. "E esses passos estão relacionados ao fortalecimento do nosso estado em vários setores." A Ucrânia tem se defendido da agressão da Rússia por dois anos e meio. Zelenskyy também agradeceu aos ministros e ao gabinete inteiro por suas contribuições.

13:47 Forças Armadas alemãs encomendam sistema IRIS-T SLM adicional: Protegendo a Europa dos mísseisO IRIS-T SLM não é novo para a Ucrânia, mas para interceptar mais mísseis russos, o número de sistemas implantados no país aumentará de quatro para dez. Uma entrega já foi aparentemente acordada, de acordo com fontes de segurança. As Forças Armadas alemãs também planejam utilizar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia assume controle de outra vila perto da cidade ucraniana de PokrovskO Ministério da Defesa da Rússia afirma que as tropas russas assumiram o controle total da vila de Karliwka, localizada a cerca de 30 quilômetros da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. Pokrovsk é um importante centro logístico para o exército ucraniano. As forças ucranianas vêm recuando de uma investida russa na região há meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia "invadida por sistemas de defesa aérea"

Os ocupantes russos da Crimeia estão deploying todos os meios disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curto e longo alcance, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão em uso. Pletenchuk afirmou que a Crimeia está "invadida por sistemas de defesa aérea" porque tem tanto significado prático quanto simbólico para os ocupantes. A Ponte de Kerch, um projeto de prestígio do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia continental com a península ilegalmente anexada e serve como uma rota de suprimentos vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Os confrontos em torno da ponte continuam, com Kiev reiterando sua intenção de libertar a península. A ponte é um ponto estratégico crucial.

12:32 Putin anuncia visita de Xi ao summit do BRICS na RússiaO presidente russo Vladimir Putin anunciou que o presidente chinês Xi Jinping participará da próxima cimeira do BRICS na Rússia em outubro. "Como combinado, esperamos o presidente chinês Xi Jinping na cimeira do BRICS", disse Putin durante uma reunião com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng à margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também sugeriu uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. Fundado em 2009 pelos países do BRICS, o grupo tem sido ampliado para incluir a África do Sul e, este ano, países como os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS veem-se como um contraponto aos estados ocidentais e realizarão uma cimeira na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin busca expandir sua influência e fortalecer alianças econômicas. Moscou e Pequim fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

12:00 Rússia: Ataque a Poltava alvo militares e instrutores estrangeirosO Ministério da Defesa da Rússia declarou que o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava alvo militares e instrutores estrangeiros. O objetivo era um centro de treinamento militar onde "especialistas em comunicações e guerra eletrônica de todas as unidades e ramos das Forças Armadas ucranianas, assim como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a alvos civis no território da Federação Russa, estão sendo treinados sob a supervisão de instrutores estrangeiros". O ministério também relatou o uso da arma hipersônica Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ucraniana ocidental de Lviv. Além disso, as forças russas assumiram o controle de duas outras localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, o ataque em Poltava na terça-feira resultou em 50 mortos.

11:43 Baerbock aplaude ministro das Relações Exteriores da Ucrânia que saiA Chanceler Alemã Annalena Baerbock aplaudiu seu colega ucraniano Dmytro Kuleba. "Conversas noturnas no trem, reuniões do G7, discussões no campo de batalha, debates em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica bombardeada", ela escreveu no X. "Poucos indivíduos com quem trabalhei tão de perto quanto você, @DmytroKuleba", ela acrescentou. "Você colocou seu povo antes de si mesmo." Ela deseja a Kuleba "do fundo do meu coração, toda a sorte - espero que nos encontremos novamente quando a paz e a liberdade tiverem voltado para toda a Ucrânia".

11:24 Rússia considera alterar estratégia nuclearDe acordo com a administração presidencial russa, as ações do Ocidente estão empurrando a Rússia a rever sua estratégia nuclear. A Rússia está lidando com desafios e ameaças das supostas ações do Ocidente que exigem uma revisão da estratégia, relatam agências de notícias russas, citando o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov. Isso inclui a possibilidade de a Ucrânia utilizar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques profundamente no território russo. O governo ucraniano vem buscando a permissão dos EUA há algum tempo para usar as armas oferecidas pelos aliados para atingir alvos profundamente dentro da Rússia. "É evidente que os ucranianos farão isso", informou Peskov à agência RIA. "Estamos levando isso em conta." A Rússia anunciou que modificará sua estratégia nuclear, mas ainda não foram fornecidos detalhes. A orientação permite o uso de armas nucleares se a soberania ou integridade territorial da Rússia for ameaçada.

10:54 Ucrânia repele 29 de 42 ataques aéreos da RússiaA Rússia lançou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite, segundo o comunicado do exército do ar ucraniano no Telegram. Entre outros, foram relatados o uso de mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e mísseis Iskander-K. Segundo suas próprias figuras, o exército do ar ucraniano derrubou sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed. Como resultado, 29 ataques aéreos foram frustrados.

10:19 Munz: Ataque a Poltava pode se voltar contra a RússiaA Rússia está atacando a cidade ucraniana de Poltava com foguetes, com relatos de um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. No entanto, os meios de comunicação russos estão comemorando o que chamam de "grande sucesso", diz o correspondente da ntv Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar modificando sua estratégia.

09:52 Ucrânia publica perdas das tropas russasO Estado-Maior Ucraniano divulgou novas estimativas de baixas das tropas russas na Ucrânia. De acordo com essas estimativas, a Rússia perdeu cerca de 620.350 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. Só nas últimas 24 horas, o número de baixas foi de 1.390. De acordo com o relatório de Kiev, foram destruídos sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones. No total, a Rússia perdeu um total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. As estimativas ocidentais colocam as perdas em números menores - embora esses sejam apenas valores mínimos.

09:21 Governador: "Dia Triste" para a Região de Lviv - Número de Mortes AumentaApós os ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (ver entradas 07:18, 06:17 e 05:29), o número de mortos aumentou. Sete pessoas morreram durante a noite, escreveu o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram. Entre eles estão uma criança de sete anos e uma menina de 14 anos, além de outras crianças. "É um dia triste para nossa região", escreveu Koszykyj ainda. É um incidente trágico. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia escrito no X sobre cinco mortos e mais de 30 feridos. Zelenskyy expressa suas condolências às famílias das vítimas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, renunciaO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, renunciou, de acordo com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será discutida na próxima sessão plenária, escreveu Stefantschuk em sua página no Facebook. Vários outros ministros já haviam renunciado (ver entradas 00:47 e 22:06). As renúncias são parte de uma ampla reformulação do governo ucraniano. Quarta-feira será um dia de demissões, escreveu o líder da fração do partido no poder Servo do Povo, David Arakhamia, no Telegram. O dia das nomeações seguirá na quinta-feira.

08:03 Zelenskyy: "Entulho ainda prende pessoas"O ataque com foguetes russos em Poltava é um dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra, disse o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno. Ainda há pessoas presas sob os escombros, disse ele, pedindo novamente sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Avisa sobre Iminente Catástrofe na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaDurante uma reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, foi discutida a situação das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia. Grossi está programado para visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia na quarta-feira. A Reuters relata que Grossi alertou na reunião com Zelenskyy que a situação na usina é "precária" e o risco de uma catástrofe permanece. A usina foi tomada por forças russas logo após a invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente está inoperante. Ambos os lados têm continuamente culpado um ao outro pelos ataques à usina.both Moscow and Kyiv deny these claims.

07:18 Governador: Pelo Menos Dois Mortos em Ataque em LvivPelo menos duas pessoas morreram em ataques aéreos russos na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, de acordo com um comunicado do governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram. Dezenove pessoas ficaram feridas como resultado.

06:53 Ucrânia Procura Mais Ajuda para as Linhas de FrenteA Ucrânia espera obter mais ajuda para reconstruir seu setor agrícola e desminar, de acordo com a "Rheinische Post", que obteve uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União. O artigo trata de um programa de financiamento para áreas agrícolas perto das linhas de frente. "O governo alemão foi perguntado sobre a possibilidade de apoio", diz o jornal. Por exemplo, uma bonificação para pessoal de segurança seria necessária. A Ucrânia também pediu a extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura que fornece geradores e apoio ao desminamento em áreas perto das linhas de frente, de acordo com a resposta do governo. O governo federal relata que o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento está atualmente envolvido em um projeto para detectar e limpar minas.

06:17 Ucrânia: Incêndio após Ataque de Drone Shahed em LvivApós ataques aéreos russos (veja entrada 05:29) na cidade de Lviv, no noroeste da Ucrânia, um incêndio começou perto da estação de trem principal. De acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, isso foi relatado no Telegram. Além disso, dois edifícios escolares foram danificados e muitos vidros foram quebrados. Fragmentos de vidro foram espalhados pelas ruas, de acordo com Kosyzkyj. Kosyzkyj afirmou que vários drones Shahed foram usados no ataque aéreo russo. Os serviços de emergência e a defesa aérea estão em operação. As escolas afetadas foram fechadas, de acordo com o Prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Alvo em KyivA capital ucraniana, Kyiv, está sendo atacada novamente por uma segunda onda de ataques aéreos russos. A defesa aérea está em ação. Testemunhas oculares relataram uma série de explosões nas proximidades de Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército ucraniano alega um ataque de drone na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, perto da fronteira com a Polônia. entire Ukraine is now on high alert, according to the Ukrainian air force, who issued a statement on Telegram. Poland has mobilized its own and allied aircraft for the third time in eight days to secure airspace in response to Russian airstrikes and long-range activities, the Operational Command of the Polish Armed Forces announced.

04:35 Biden Garante Mais Sistemas de Defesa Aérea para UcrâniaEm resposta ao devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltava, o Presidente dos EUA, Biden, prometeu enviar mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia. "Condeno firmemente esse ataque brutal", declarou Biden. Washington continuará a apoiar militarmente a Ucrânia, "incluindo a prestação de sistemas e capacidades de defesa aérea necessários para proteger as fronteiras". Após o ataque que resultou em pelo menos 51 mortos, Zelensky renovou seu pedido a seus aliados ocidentais para a entrega rápida de novos sistemas de defesa aérea e permissão para usar armas de longo alcance já fornecidas para ataques em território russo.

02:52 Novo Ataque de Drone em KyivA Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. As forças de defesa aérea ucranianas estão ativamente engajadas em repelir os ataques além da periferia da capital, de acordo com um relatório do exército ucraniano no Telegram. Não há informações sobre o número de drones usados ou qualquer possível dano. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos em Kyiv que têm aumentado em frequência nas últimas semanas.

01:32 Zelensky: Pretende Manter Região de Kursk IndefinidamenteA Ucrânia planeja manter o controle sobre os territórios ocupados na região de Kursk, na Rússia, até que o Presidente Putin concorde em negociar, de acordo com uma declaração do Presidente da Ucrânia, Zelensky, à emissora americana NBC News. A ocupação das regiões é um aspecto central do "plano de vitória" da Ucrânia, acrescentou Zelensky. No entanto, a Ucrânia não precisa de nenhum território adicional da Rússia em geral, declarou Zelensky sem mencionar planos para conquistar território adicional russo. A operação secreta para tomar o controle da região de Kursk foi, surpreendentemente, desconhecida até mesmo pelo Presidente dos EUA, Biden.

00:47 Vários Membros do Gabinete Ucraniano Pedem DemissãoQuatro membros do gabinete anunciaram suas renúncias antes de uma esperada reestruturação do governo na Ucrânia. Esses indivíduos incluem a Subsecretária para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o Ministro para Assuntos Estratégicos, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel crucial no aumento da produção de armas, o Ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o Ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Não está claro se esses quatro oficiais serão nomeados para cargos de maior hierarquia. "Como prometido, uma grande reformulação do governo é esperada nesta semana", disse David Arakhamia, chefe da fração do partido no poder Servidor do Povo, via Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", anunciou, atuando como um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Presidente Zelensky Pede Autorização para Usar Armas de Alcance Longo Contra a RússiaApós o ataque com mísseis russos letal em Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu autorização para empregar armas de alcance longo contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impossíveis se pudermos atacar e destruir os locais de lançamento dos agressores, assim como os aeroportos militares e a logística russos", afirmou Zelensky em seu discurso diário em vídeo. Segundo suas estimativas, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, e o número de feridos chegou a 271. Muitas pessoas ainda estão sob os escombros.

22:06 Outro Alto Funcionário Ucraniano é DemitidoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exonerou Rostyslav Shurma, o primeiro vice-chefe da administração presidencial, de acordo com um decreto publicado no site do presidente. Além disso, Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia, anunciou sua renúncia. Outros membros do gabinete também renunciaram anteriormente. O presidente Volodymyr Zelensky explicou que essas mudanças são necessárias para fortalecer o governo. "O outono será vital. Nossas instituições estatais devem ser organizadas de tal maneira que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados necessários."

21:42 Repórter da ntv no Epicentro de Ataques Aéreos na UcrâniaA Ucrânia está passando por um dos momentos mais intensos de ataques aéreos ao longo do conflito. Muitas pessoas perderam a vida, enquanto centenas ficaram feridas. A repórter da ntv, Kavita Sharma, está no local e relata uma "atmosfera tensa" e como as pessoas viveram o ataque com mísseis.

21:25 Ucrânia Acusa a Rússia de Executar Prisioneiros de GuerraO Escritório do Procurador-Geral da Ucrânia acusou soldados russos de executar soldados capturados. Investigações foram iniciadas sobre o assassinato de três ucranianos na área de Torez, na região oriental ucraniana de Donetsk, que o escritório anunciou em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "Os ocupantes obrigaram eles a deitarem de bruços no chão e atiraram neles nas costas imediatamente", alega o escritório, citando vídeos que circulam on-line.

