Às 15:15, Baerbock reconhece que as campanhas de desinformação da Rússia têm um foco particular em jovens.

15:01 Rússia Aumenta Despesas, Silêncio Sobre Alocação de GuerraO governo russo apresenta seu orçamento proposto para 2025 à legislatura russa. A proposta indica um aumento das despesas federais para aproximadamente 400 bilhões de euros no próximo ano, um aumento de aproximadamente 12% em relação a 2024. Nenhuma informação é revelada sobre as despesas no setor militar. A pasta das finanças simplesmente menciona que "substanciais fundos" serão destinados "para equipar o exército com armas e equipamentos necessários, para compensação de baixas e para apoiar empresas no complexo militar-industrial".

14:24 Tribunal Russo Impõe Pena de Prisão Perpétua ao Atacante do PatriotaNo julgamento do ataque ao escritor russo patriota Sachar Prilepin, o réu é condenado à prisão perpétua. O agressor é da região do leste ucraniano do Donbass e, segundo contas da mídia, lutou anteriormente ao lado de separatistas pró-russos. Prilepin é um defensor fervoroso da intervenção militar da Rússia na Ucrânia e sofreu ferimentos em uma explosão de bomba em maio de 2023 na região de Nischni Nowgorod. Seu motorista morreu no incidente.

13:51 Rússia se Preparar para Recrutar 133.000 Novos Soldados no OutonoA partir de amanhã e até o final do ano, a Rússia planeja recrutar 133.000 pessoas para o serviço militar, segundo relatam meios de comunicação ucranianos. Putin teria assinado um decreto autorizando uma campanha de recrutamento durante o outono. Homens com idades entre 18 e 30 anos que não estejam na reserva estarão sujeitos ao recrutamento. Em troca, soldados cujo período de recrutamento tenha expirado serão dispensados do serviço militar.

13:14 Ucrânia Relata Mortos e FeridosEm ataques de drones russos, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas, segundo relatam autoridades ucranianas. Em Kupjansk, região de Kharkiv, um homem morreu, enquanto em Kherson, três pessoas com idades entre 53 e 72 anos ficaram feridas, segundo relatou a agência de notícias do estado ucraniano, citando autoridades locais.

12:36 Rússia Afirma Captura de Outro Vilarejo na Região de DonetskO exército russo afirma ter tomado outra localidade na Ucrânia oriental. As forças russas "libertaram ativamente o vilarejo de Nelepowka", anunciou o ministério da defesa da Rússia, usando o nome russo do assentamento de Nelipiwka na região de Donetsk. Nessa região, a Ucrânia havia recentemente relatado ganhos territoriais. Desde vários meses, soldados russos vêm avançando contra as forças ucranianas, que são superadas em número de tropas e armamento, na Ucrânia oriental. Nelepowka fica a cerca de 5 quilômetros ao sul da cidade de Torezk. Torezk está sob controle ucraniano, mas tem sido alvo de fogo russo por várias semanas. As tropas russas estão fazendo progressos constantes em direção à cidade de Pokrovsk. Esta cidade mineira é de grande importância para o apoio logístico do exército ucraniano.

11:55 Rebeldes Afirmam Destruição da Linha de Abastecimento RussaO grupo de resistência armada Atesh afirma ter destruído a linha férrea usada pelas forças russas para fornecer equipamentos e munições à seção da frente na região russa de Kursk. A agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform cita um post correspondente no Telegram do grupo de partisans. Esta organização, segundo suas próprias declarações, é composta por ucranianos, tártaros da Crimeia e membros da oposição russa e foi fundada na Península da Crimeia há dois anos.

11:26 Munz: Cidadãos Russos Desconsideram Campanha Contra a CorrupçãoNo ano que vem, 40% do orçamento do estado russo será destinado ao setor da defesa, de acordo com o rascunho do orçamento atual. Ao mesmo tempo, uma campanha contra a corrupção tem sido realizada no ministério relevante desde a morte do líder do golpe Yevgeni Prigoshin. No entanto, essa iniciativa não parece confiável aos cidadãos, como explicou o repórter da ntv Rainer Munz em Moscou:

11:01 Cidadão Americano Enfrenta Décadas na Prisão por Apoiar a UcrâniaO cidadão americano Stephen Hubbard confessou a acusação de atividade mercenária em um tribunal de Moscou. Ele é acusado de ter recebido pagamento para lutar pela Ucrânia contra a Rússia, de acordo com a agência de notícias do estado russo RIA. Se condenado, o homem de 72 anos pode enfrentar de 7 a 15 anos de prisão.

10:20 Ataque de Drone em Kyiv Acende Vários IncêndiosUm edifício residencial foi queimado e danificado durante o ataque extensivo de drones ontem à noite em Kyiv, segundo relatam autoridades locais ao portal de notícias ucraniano Ukrainska Pravda. Não houve vítimas. Detritos de drones abatidos acenderam incêndios em cinco distritos da região, segundo foi relatado. Todos os drones foram derrubados, de acordo com fontes ucranianas.

09:36 Putin: Rússia "Alcançará Todos os Seus Objetivos"O presidente russo Putin reiterou seu compromisso com a guerra contra a Ucrânia. "Todos os nossos objetivos serão alcançados", disse ele em uma mensagem de vídeo no aniversário de dois anos da alegada anexação da Rússia de quatro regiões na Ucrânia. O presidente russo também reiterou sua justificativa para a invasão da Ucrânia, rotulando seu governo como uma "ditadura nazista". A Rússia enviou soldados à Ucrânia para proteger a população de fala russa lá, afirmou, acusando as "elites ocidentais" de transformar a Ucrânia em uma "colônia, um posto militar com a Rússia como seu inimigo".

08:46 Comandante da 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia é trocado em WuhledarO coronel Ivan Winnik, comandante da 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, que defendia a cidade altamente disputada de Wuhledar, foi removido do cargo. O Kyiv Independent reporta isso, citando o Comando das Forças Conjuntas Norte. O motivo dado é promoção e transferência de experiência de combate. Seu sucessor ainda não foi nomeado. Sob o comando de Winnik, a brigada defendeu a cidade por mais de dois anos. Especialistas militares ucranianos temem que unidades russas possam capturar em breve a pequena cidade na seção sul do Donbass.

08:04 Incêndio em instalação crítica em Mykolaiv após ataque de drone russoUm incêndio ocorreu em uma instalação crítica no distrito de Bashtanka, na província de Mykolaiv, devido a um ataque de drone russo, segundo reportagem da Ukrainska Pravda, citando o chefe da administração militar do distrito. A instalação específica atingida pelo fogo não foi revelada.

07:24 Kyiv resiste a ataque russo prolongadoDurante a noite, um ataque russo a Kyiv perdurou por mais de cinco horas, de acordo com autoridades regionais. Todos os drones entrantes foram interceptados, reporta Ukrinform, citando as autoridades. O ataque foi lançado em várias ondas a partir de diferentes direções.

06:44 Rússia repatria presos para a linha de frenteAgências de aplicação da lei russas estão implementando uma lei que permite a exoneração de indivíduos da responsabilidade criminal se eles concordarem em servir nas forças armadas do Ministério da Defesa. Prisioneiros de várias regiões, incluindo Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, República da Comi, Região do Altai e a Crimeia ilegalmente anexada, foram concedidos essa oportunidade, segundo reportagem da mídia russa de oposição. Esses relatórios são corroborados pelo think tank com sede nos EUA, Instituto para o Estudo da Guerra (ISW).

06:13 Zelensky comenta na barragem diária de bombas guiadasA Rússia continua a atacar a Ucrânia com ferocidade inabalável, diz o presidente ucraniano Zelensky em uma mensagem de vídeo. Todos os dias, as forças russas lançam aproximadamente 100 bombas guiadas diretamente em alvos em território ucraniano. Recentemente, os russos feriram 14 pessoas em um ataque à cidade industrial de Saporizhzhia. Eles também atacaram as regiões de Kharkiv, Donetsk e Sumy com bombas guiadas. "Isso representa o terror diário da Rússia", diz Zelensky, enfatizando a necessidade de fortalecer as capacidades de ataque de longo alcance e sistemas de defesa aérea da Ucrânia, bem como a imposição de sanções adicionais contra a Rússia.

05:43 Estado-Maior Ucraniano expressa preocupação com VuhledarO Estado-Maior Ucraniano relata ataques russos contínuos contra as linhas de defesa ucranianas na região do Donbass. Treze ataques foram repelidos perto de Pokrovsk, e dezessete avanços de tropas russas foram detidos perto de Kurakhove, relata o Estado-Maior. Intensos combates estão ocorrendo nas proximidades de Vuhledar. Analistas militares ucranianos temem que a pequena cidade, que tem sido disputada por dois anos, possa cair em breve para as forças russas.

04:46 Kyiv se prepara para novos ataques de droneKyiv tornou-se alvo de vários ataques de drone russo durante a noite, de acordo com fontes militares ucranianas. Unidades de defesa aérea estiveram ativamente engajadas em repelir os ataques por horas. "#O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relata via Telegram que vários drones inimigos estão operando sobre e perto da cidade", tweetou Klitschko. Testemunhas relataram numerous explosions, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Não há relatórios de danos ou vítimas após os últimos ataques até o momento desta publicação. Um alerta aéreo está em vigor em Kyiv e nas áreas vizinhas desde cerca de 1h da manhã (00:00 UTC), bem como em toda a Ucrânia oriental. A força aérea ucraniana relatou anteriormente grupos de ataques de drone russo na capital e na Ucrânia ocidental. Além disso, o lançamento de vários mísseis guiados a partir de territórios controlados pela Rússia na Ucrânia foi detectado por volta das 4h40 da manhã (horário local), segundo fontes militares.

03:45 Comissão de Helsinque incentiva reavaliação da política dos EUA em relação à RússiaA Comissão de Helsinque, bipartidária, insta os Estados Unidos a rever sua abordagem pós-Guerra Fria em relação à Rússia e rotular Moscou como uma ameaça persistente à segurança global. De acordo com "The Hill", a Comissão pede a Washington que reveja sua relação com a Rússia, semelhante à sua reconsideração da posição da China. As recomendações contradizem as posições do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, bem como de alguns de seus apoiadores republicanos no Congresso, que argumentam que os Estados Unidos investem excessivamente na segurança europeia. Trump enfatiza a importância de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia, mas o chairman da Comissão de Helsinque, o republicano Joe Wilson, permanece cético quanto à possibilidade de um acordo ser alcançado com o Kremlin de Vladimir Putin.

02:49 Kyiv responde a ataque de drone russoKyiv está sendo atacada por drones russos, de acordo com fontes militares ucranianas. Unidades de defesa aérea estão engajadas para repelir os ataques. Testemunhas relataram várias explosões altas e objetos danificados, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. Um alerta aéreo está em vigor em Kyiv e nas áreas vizinhas, bem como em toda a Ucrânia oriental.

00:14 Rússia: Ucranianos Atacam Transformador de Energia Próximo à Usina Nuclear NovamenteDe acordo com a administração da Usina Nuclear de Zaporizhzhia (NPP), controlada pela Rússia, as forças ucranianas atacaram novamente um transformador de energia próximo, danificando outro transformador. A gerência da NPP anunciou no Telegram que um ataque de artilharia atingiu o transformador na estação transformadora de energia "Raduga", localizada em Enerhodar, uma cidade no sudeste da Ucrânia. Uma foto foi compartilhada, mostrando fumaça saindo do telhado do edifício. Felizmente, o suprimento de energia de Enerhodar permaneceu ininterrupto, como informado. A Usina Nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores, é a maior usina nuclear da Europa. Foi tomada por forças russas no início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. Ambas as partes frequentemente acusam-se mutuamente de atacar ou planejar um ataque à usina nuclear.

23:15 Zelenskyy Duvida de Ameaças Nucleares: "Putin Gosta de Viver"O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, expressou suas dúvidas sobre as ameaças nucleares contínuas do presidente russo, Vladimir Putin, durante uma entrevista à Fox News. Na opinião de Zelenskyy, Putin "gosta muito de viver" e, portanto, provavelmente evitará o uso de armas nucleares. "É difícil saber o que se passa na mente dele", disse Zelenskyy. "Ele poderia usar armas nucleares contra qualquer nação - ou não. Mas eu não acredito que ele vai."

22:10 A Posição do FPO sobre a Guerra na Ucrânia e a Rússia: Uma Bênção para a Dependência do Gás RussoApós as significativas mudanças no cenário político austríaco devido às eleições parlamentares, o partido de direita FPO está comemorando uma vitória sem precedentes com 28,7% dos votos, segundo as projeções. No manifesto eleitoral, os populistas de direita expressaram uma visão crítica da UE na política externa, apesar da guerra na Ucrânia. Apesar do conflito em andamento, o partido mantém uma postura compassiva em relação à Rússia e não considera a dependência da Áustria do gás russo um problema. Desde 2018, a Áustria e a Rússia assinaram um contrato de gás que se estende até 2040. Este acordo inclui uma garantia de compra de grandes quantidades de gás natural e uma cláusula de pagamento mesmo que não seja entregue gás. De janeiro a maio de 2024, mais de 90% das importações de gás da Áustria vieram da Rússia.

21:37 Primeiro-Ministro Russo Em Caminho para TeerãO primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, está voando para Teerã para uma reunião com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, com as tensões no Oriente Médio aumentando. A reunião está agendada para segunda-feira, como anunciou o governo russo. Além de encontrar o vice-presidente iraniano, Mohammad Resa Aref, Mishustin vai se concentrar em discutir vários aspectos da cooperação russo-iraniana, incluindo comércio, economia, cultura e ajuda humanitária, em Teerã. As nações ocidentais acusaram o Irã de fornecer drones e mísseis à operação militar da Rússia na Ucrânia. O Irã nega essas alegações.

Você pode rever todos os desenvolvimentos anterioresaqui.

O legislativo russo recebe o Presidente do Conselho para aprovação do orçamento proposto para 2025, que inclui um aumento significativo nos gastos federais para a defesa. Apesar de mencionar os fundos destinados ao equipamento militar, a proposta permanece discreta sobre os detalhes do setor militar.

Na discussão de um caso judicial envolvendo o ataque ao autor patriota russo, Sachar Prilepin, não houve menção ao Presidente do Conselho, mas o réu enfrentou uma sentença de prisão perpétua.

Leia também: